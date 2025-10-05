Hedeflerinizi Gerçekleştirmek İçin Ücretsiz 12 Haftalık Yıllık Şablonlar

Hiç sürekli iş içinde olduğunuzu ama hiçbir yere varamadığınızı hissettiğiniz oldu mu? 😩

Araştırmalar, insanların %92'sinin uzun vadeli hedeflerine ulaşamadığını gösteriyor. Bunun nedeni motivasyon eksikliği değil, net ve uygulanabilir bir planın olmaması. Doğru sistem olmadan hedefler bir kenara itilir, yapılacak liste kontrolden çıkar ve ilerleme durur.

Ve dürüst olalım: İnternette bulabileceğiniz çoğu "hedef planlama şablonu" ya sıkıcı elektronik tablolar ya da yapıdan çok stres yaratan aşırı dolu planlayıcılardır.

Bu kılavuz, bu senaryoyu tersine çeviriyor. ClickUp'ın, daha akıllı plan yapmanıza, odaklanmanıza ve haftadan haftaya momentum kazanmanıza yardımcı olmak için tasarladığı ücretsiz 12 Haftalık Yıl şablonlarını size tanıtacağız. 💪📆

12 Haftalık Yıl Şablonları Nedir?

12 Haftalık Yıl şablonları, 12 haftada çoğu kişinin 12 ayda başardığından daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış planlama araçlarıdır. Büyük hedeflerinizi 12 hafta boyunca odaklanmış, uygulanabilir adımlara böler ve geleneksel yıllık planlamayı daha kısa ve daha etkili bir döngü ile değiştirir.

Bu şablonlar genellikle şunları içerir:

Vizyonunuzu ve hedeflerinizi tanımlamak için hedef ayar bölümleri 🎯

Görevleri önceliklendirmek için haftalık ve günlük plan planlama çerçeveleri 📆

Performansı ölçmek için ilerleme izleme araçları 📊

Stratejilerinizi değerlendirmek ve ayarlamak için hesap ve yansıma alanları 📝​

12 Haftalık Yıl şablonunu kullanarak netlik, yapı ve ivmeyi koruyabilir, hedeflerinize doğru tutarlı bir ilerleme sağlayabilirsiniz.

İyi bir 12 haftalık yıl şablonu nedir?

Sağlam bir 12 Haftalık Yıl şablonu, her şeyi tek bir yerde gerçekleştirilebilir, takip edilebilir ve motive edici hale getirir. İşte aramanız gerekenler 👇

"Neden"inizi net bir şekilde tanımlayın : Kısa vadeli hedeflerinizi besleyen uzun vadeli vizyonunuzu yazabileceğiniz bir alan olup olmadığını kontrol edin

Her döngü için 2-3 ana hedef seçin : Daha az sayıda ama etkili hedeflere odaklanmanıza yardımcı olacak bir şablon seçin

Hedefleri haftalık/günlük görevlere bölün : Net eylem adımlarıyla uygulamayı kolaylaştıran şablonlara sadık kalın

İlerlemeyi kolayca ölçün : Sorumluluğunuzu yerine getirmek için puan kartları, alışkanlık takipçileri veya ilerleme çubuklarını kullanın

Her hafta değerlendirin : Kazançları, kayıpları ve öğrenilen dersleri değerlendirmek için inceleme bölümleri içeren bir şablon seçin

zamanı akıllıca ayırın*: Strateji, tampon ve uygulama bloklarını planlamaya yardımcı olacak araçları kontrol edin

Düzeni basit tutun: Kullanımı kolay ve öğrenme süreci gerektirmeyen şablonları tercih edin

⚡ Şablon Arşivi: 12 Haftalık Yıl planlamanızı ilerleme raporu şablonlarıyla eşleştirerek neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını gözden geçirin ve haftadan haftaya ivmenizi güçlü tutun

12 Haftalık Yıl Şablonlarına Genel Bakış

En İyi 12 Haftalık Yıl Şablonları

Çoğumuz yılı büyük hedeflerle başlar, ancak Şubat ortasında odaklanmamızı kaybederiz. Ve dördüncü çeyrek geldiğinde, yetişmek için çabalıyoruz. İşte 12 Haftalık Yıl yöntemi bu noktada devreye giriyor. 12 ay için plan yapmak yerine, her 12 haftayı tam bir yıl olarak değerlendirerek aciliyet, netlik ve uygulama gücünü artırıyorsunuz.

Ancak kazanma zihniyetine sahip olmak yeterli değildir; planınızı görünürlükte, görevlerinizi uygulanabilir ve ilerlemenizi ölçülebilir kılan bir sisteme ihtiyacınız vardır. ClickUp en iyi bu konuda öne çıkar. Bu verimlilik gücü, özelleştirilebilir görünümler (liste, pano, takvim) ve gerçek zamanlı izleme ile bu şablonları kullanmayı çok kolaylaştırır.

Aşağıdaki 12 Haftalık Yıl şablonları, planlarınızı çığır açan sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Ve iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ile birleştirildiğinde, sadece planlama yapmakla kalmaz, her hafta hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz.

1. ClickUp 12 Haftalık Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın 12 Haftalık Plan Şablonunu kullanarak uzun vadeli hedeflerinizi haftalık eylemlere bölün

ClickUp 12 Haftalık Plan Şablonu, iddialı hedefleri gerçekten gerçekleştirebileceğiniz, yönetilebilir haftalık eylemlere bölmenize yardımcı olur. Bu şablon, sizi bunaltan bir yıllık plana bakmak yerine, 12 haftalık bir döngüye odaklanmanızı sağlar. Kişisel hedefler, takım projeleri ve hatta fitness dönüm noktaları için mükemmeldir. Her büyük hedef, yönetilebilir alt görevlere bölünür ve otomatik ilerleme izleme sayesinde her zaman nerede olduğunuzu bilirsiniz.

Görevleri kategorilere (İş, Sağlık, Öğrenme) ayırabilir, alışkanlıklar oluşturmak için son teslim tarihleri ayarlayabilir ve her hafta için kontrol listeleri veya kaynaklar ek dosya olarak ekleyebilirsiniz. Fikirlerinizi beyin fırtınası yaparak ortaya koyup bunları yapılandırılmış bir plana dönüştürmek için yeterince esnektir.

📸 Haftalık dökümler için Liste ve Takvim Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Otomatik ilerleme izleme, manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan hesaplarınızı yerine getirmenizi sağlar

Özel kategoriler ve son teslim tarihi, alışkanlık oluşturmayı kolaylaştırır

Ek dosya ve kontrol listeleri haftalık görevlerin düzenli olmasını sağlar

Bireysel hedeflerden takım planına kadar ölçeklenebilir

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün dönüm noktaları, fitness hedefleri veya öğrenme planları gibi iddialı üç aylık hedefleri haftalık, takip edilebilir eylemlere bölmek isteyen hedef odaklı bireyler veya takım

2. ClickUp SMART Hedefleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SMART Hedefler Şablonunu kullanarak SMART hedeflerinizi takip edin ve düzenleyin

ClickUp SMART Hedefleri Şablonu, belirsiz niyetleri net ve uygulanabilir adımlara dönüştürmenize yardımcı olur. SMART çerçevesi (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman sınırlı) üzerine inşa edilmiş bu şablon, kalıcı hedefler belirlemenize rehberlik eder. Hedef Durum ve SMART Hedef Çalışma Sayfası gibi çalışma sayfaları ve görünümler sayesinde, büyük hedefleri izlenebilir dönüm noktalarına bölebilir, sahiplerini atayabilir ve haftalık ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Gerçek zamanlı güncellemeler, hedeflerin yolunda mı yoksa risk altında mı olduğunu göstererek sorumluluğu ön planda tutar.

📸 Kolay izleme için Hedef Durumu ve Pano Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kılavuzlu çalışma sayfaları, her hedefin SMART kriterlerini karşılamasını sağlar

Durum etiketleri (Yolunda, Risk Altında, Yolundan Saptı) önceliklerin görünürlüğünü sağlar

ClickUp'ın SMART Hedef Çalışma Sayfasını kullanarak, kılavuzlu alanlarla net ve uygulanabilir hedefler belirleyin

Hedef Çaba panosu görünümü, hangi hedeflerin en fazla zaman gerektirdiğini görmenize yardımcı olurken, gerçek zamanlı durum izleme ("Yolda" veya "Yoldan Saptı" gibi) nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmenizi sağlar.

Hatta ClickUp Gösterge Panelleri ile eşleştirerek bu hafta kaç SMART hedefinin "Yolunda" olduğunu görselleştirebilir veya hedef son tarihleri için görev hatırlatıcılarını otomasyonuna tabi kılabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Ölçülebilir hedefler belirlemek ve SMART çerçevesini kullanarak haftalık ilerleme izlemeyi takip etmek isteyen stratejik planlamacılar, kurucular veya takım liderleri

3. ClickUp Akıllı Hedefler Belge Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Akıllı Hedefler Belge Şablonunu kullanarak, her bir SMART kriterini net örneklerle açıklayan bir anahtar kontrol listesi ile hedefleri değerlendirin

ClickUp SMART Hedefler Belge Şablonu, harekete geçmeden önce yavaş ve düşünceli bir planlama yapmak için mükemmeldir. Görevlere hemen atlamak yerine, ClickUp Belgeleri içindeki "Neyi ölçeceksiniz?" gibi kılavuzlu istemleri kullanarak hedeflerinizi netleştirebilirsiniz. Açılır menüler, zorluk derecesini veya engelleri derecelendirmenize olanak tanırken, SMART kontrol listesi yalnızca uygulanabilir hedeflerin seçilmesini sağlar.

📸 İşbirliğine dayalı düzenleme özellikleriyle belgelerde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Toggle tabanlı kontrol listesi, her hedefin SMART kriterlerini karşıladığından emin olur

İpuçları, belirsiz hedefleri eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olur

Açılır menülerle becerileri, çabaları ve engelleri değerlendirin

ClickUp'ın Akıllı Hedefler Belge Şablonunda bulunan Özel Alanları görünümüyle görüntüleyin, düşünceli hedef ayarını teşvik etmek için tasarlanmıştır

Tüm bunlar ClickUp Belge tarafından desteklenir ve size hedeflerinizi (bazen takımınızla birlikte) taslak haline getirip düzenleme yapabileceğiniz temiz ve işbirliğine dayalı bir alan sunar. Yorum yapabilir, birlikte düzenleme yapabilir ve nihai hedefleri doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece fikirden uygulamaya sorunsuz bir geçiş yapabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Hedeflerini işbirliği içinde iyileştirmek ve doğrulamak için odaklanmış bir alana ihtiyaç duyan stratejik düşünürler ve erken aşama planlamacılar

4. ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu'nu kullanarak, durum etiketleri, takımlar ve son teslim tarihleri ile Operasyonel Verimlilik ve Büyüme gibi girişimlere göre hedeflerinizin kategorize edilmiş Liste Görünümünü elde edin

ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu, her hedefi daha küçük, izlenebilir eylemlere bölerek uygulamayı kolaylaştırır. Hedefler, Eylemler ve Zaman Çizelgesi gibi görünümler her şeyi görünürlük altında tutarken, Hedef Durumu etiketleri (Yolunda, Risk Altında, Yolundan Saptı) anlık durum bilgisi sağlar.

📸 Zaman çizelgesi seçenekleriyle Liste ve Pano Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Son tarihler ve dönüm noktaları içeren eylem odaklı düzen

Anahtar adımları planlamak için zaman çizelgesi görünümü

Haftalık ilerlemeyi izlemek için Hedef Sağlık Pano

Odaklanmanızı, hesap bilincinizi ve motivasyonunuzu korumak için yerleşik ClickUp Hatırlatıcıları ve ClickUp Dönüm Noktaları

Sağlık durumuna göre kategorize edilmiş SMART hedeflerini gösteren ClickUp Hedef Sağlık Pano Görünümü

✅ İdeal kullanım alanları: Her nesneyi zaman çizelgeleri, dönüm noktaları ve ölçülebilir haftalık eylemlerle ilişkilendiren, takım çapında sevilen bir hedef ayar şablonu isteyen iş stratejistleri veya ekip liderleri

5. ClickUp Hedefleri Sinyalleri Ölçütleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Hedef Sinyalleri Ölçüm Şablonu ile takım çabalarını uyumlu hale getirin, anahtar metrikleri takip edin ve stratejik sonuçlara odaklanın

ClickUp Hedef Sinyalleri Ölçümleri Şablonu, üç şeye odaklanarak planlamanızı net tutar: hedefler, ilerlemeyi gösteren sinyaller ve ölçülebilir sonuçlar. Temiz bir ClickUp Tablo Görünümü ile düzenlenmiş bu şablon, Özel Alanlar ile sinyalleri izlemeyi ve ilerleme geride kaldığında uyarıları otomasyon etmenizi sağlar.

📸 Özelleştirilebilir alanlarla Tablo Görünüm'ünde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hedefleri, sinyalleri ve metrikleri tek bir görünümde takip edin

Özel Durum alanlarıyla riskleri anında tespit edin

KPI %'sini, hedefleri ve gerçekleri izleme için Özel Alanlar

Riskleri veya kaçırılan dönüm noktalarını işaretlemek için ClickUp Otomasyonları

Formülleri kullanarak ilerlemeyi otomatik olarak güncelleyin

✅ İdeal kullanım alanı: Sonuçları ölçülebilir sinyallerle ilişkilendiren bir hedef ayar çerçevesi isteyen strateji takımları

6. ClickUp Bireyler Hedef Ayar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Bireysel Hedef Ayar Şablonu'nu kullanarak kişisel gelişim hedeflerinizi etkili bir şekilde belirleyin ve izleme

ClickUp Bireysel Hedef Ayar Şablonu, kişisel hedef planlamayı basitleştirir. "Bunu neden belirliyorum?" ve "Gerekli beceriler" gibi alanlarla, bir taahhütte bulunmadan önce düşünmenize yardımcı olur. Günlük notlar, ilerleme görünümleri ve kategori dökümleri (Sağlık, Öğrenme, Finans) motivasyonunuzu ve odaklanmanızı korur.

📸 Günlük tarzı bölümlerle Liste ve Tablo Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kişisel hedefleri netleştirmek için yansıtıcı sorular

Motivasyonunuzu korumak için görsel ilerleme izleme

Netlik için hedefleri kategoriye göre düzenleyin

Eylem adımlarının yanına günlük notları ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Meşgul profesyoneller, uzaktan çalışanlar veya kişisel hedeflerini tutarlı eylemlere dönüştürmeyi ciddiye alan herkes

7. ClickUp Yıllık Hedef Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yıllık Hedef Şablonu ile üç aylık hedeflerinizi görsel olarak planlayın ve izleme

ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu, tüm yıl boyunca ivmenizi korumanıza yardımcı olur. Belirsiz bir yıllık hedef ayarlamak yerine, onu üç aylık temalara ve aylık eylemlere bölersiniz. Hedefler, düzenli olarak atayabileceğiniz, izleme ve gözden geçirebileceğiniz görevler haline gelir ve böylece sapma olmaz.

📸 Üç aylık dökümler için Tablo ve Görev Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hedefleri ClickUp Hedefleri olarak yapılandırın, ardından bunları üç aylık ve aylık eylemlere bölün

Hedefleri, sahipleri ve son teslim tarihi ile birlikte ClickUp görevlerine dönüştürün

Yerleşik kontrol listeleriyle ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirin

Yıl ortasında hedeflerinizi baştan başlamak zorunda kalmadan ayarlayın

✅ İdeal kullanım alanı: Yıllık hedeflerini yönetilebilir aylık eylemlere bölerek ve tüm yıl boyunca hedeflerine sadık kalarak izlemeyi sürdürmek isteyen herkes

8. ClickUp Şirket OKRS ve Hedef Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Yerleşik öncelik etiketleme özelliğine sahip ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonunu kullanarak iş hedeflerini uyumlu hale getirin ve departmanlar arasında ölçülebilir sonuçlar elde edin

ClickUp Company OKR'leri ve Hedefleri Şablonu, departmanlar arasında iş hedeflerini uyumlu hale getirir. Hedefler, temel sonuçlar ve girişimler, ilerleme çubukları, KPI alanları ve formül güncellemeleriyle bir hiyerarşi içinde harita edilir. Takımlar , ClickUp Formları aracılığıyla OKR'leri gönderebilir ve şirket çapında bir OKR Gösterge Paneli oluşturabilir.

📸 OKR Gösterge Paneli ve Liste Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Şirket hedeflerini ölçülebilir OKR'lere bölün

Özel Alanlar ve formüllerle KPI %'sini izleme

Formları kullanarak liderlerden OKR'leri toplayın

Günlük görevleri şirket çapındaki hedeflerle uyumlu hale getirin

✅ İdeal kullanım alanları: Net sorumluluklar, gerçek zamanlı izleme ve takım genelinde görünürlük ile şirket çapında OKR'leri uygulamak isteyen kuruluşlar

9. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yıllık Hedefler Şablonunu kullanarak profilinizi ve yıl için SMART hedeflerinizi özel hale getirin

ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu, kişisel ve iş hedeflerinizi yan yana planlamanıza olanak tanır. SMART kriterlerini kullanarak yıllık hedeflerinizi belirler, bunları adımlara ayırır ve riskleri öngörürsünüz.

📸 Yapılandırılmış Tablo Görünümü'nde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kişisel ve iş hedeflerinizi çakışmadan birlikte planlayın

Yıllık hedeflerinizi daha küçük aylık adımlara bölün

Risk yönetimi alanları sizi aksiliklere karşı hazırlar

İnceleme döngüleri ve sorumluluklarla hesap verebilir kalın

Bu yapılandırılmış ClickUp hedef izleme tablosu ile yıllık hedef eylem adımlarını tanımlayın, sorumluları atayın ve son tarihleri ayarlayın

Ayrıca, ileriyi düşünmenize ve aksilikleri önlemenize yardımcı olacak bir Risk Yönetimi bölümü ile hesap verebilirliğinizi korumak için zaman çizelgeleri, sorumluluklar ve inceleme döngüleri için alanlar da bulunmaktadır.

✅ İdeal kullanım alanları: Kişisel ve kurumsal hedefleri yan yana plan yapmak ve aynı zamanda uygulamayı düzenli tutmak isteyen hedef odaklı profesyoneller ve takımlar

10. ClickUp OKR Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Hedefleri takip edin, takımları uyumlu hale getirin ve ClickUp OKR Şablonu ile her üç ayda bir ilerlemeyi ölçün ve hedeflerinizi verimli bir şekilde gerçekleştirin

ClickUp OKR Şablonu, takımların üç aylık hedefleri ve sonuçları izlemesine yardımcı olur. Her OKR, girişimler için alt görevlerle yapılandırılırken, otomatik olarak hesaplanan ilerleme, ana OKR'yi günceller. Her üç ayda bir, kurulum zahmeti olmadan yeni bir döngü için şablonu çoğaltın.

📸 Gönderi ve izleme için Liste ve Form Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sorunsuz kurulum için önceden doldurulmuş OKR hiyerarşi

Otomatik olarak hesaplanan alanlar ilerleme izleme yapar

Takım, çeyrek ve girişimler için Özel Alanlar

Her yeni döngü için kolayca çoğaltın

✅ İdeal kullanım alanları: OKR'leri yönetmek veya şirket çapında hedefler veya takım düzeyinde OKR örnekleri belirlemek için tekrarlanabilir bir sistem isteyen işlevler arası ekipler, proje yöneticileri ve liderler

11. ClickUp KPI Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın KPI Şablonu ile departmanlar genelinde anahtar performans göstergelerini görselleştirin ve izleyin. Bu şablon, durum etiketleri, hedef değerler ve gerçek performans ölçütleri ile eksiksizdir

ClickUp KPI Şablonu, önemli metrikleri izler. Hedef, Gerçek ve İlerleme % gibi alanlarla, verileri kaydettiğinizde otomatik olarak güncellenir. KPI'ları departman veya risk düzeyine göre gruplandırarak 12 haftalık döngülerde performansı görünürlükte tutun.

📸 Özet ve İlerleme Pano Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Formül tabanlı alanlar KPI'ları otomatik olarak günceller

Özet veya Pano stilinde ilerleme görünümünü görün

Görsel işaretlerle riskleri erken tespit edin

KPI'ları departmana veya önceliğe göre gruplandırın

✅ İdeal kullanım alanları: Performans ölçütlerini izlemek, eksiklikleri erken tespit etmek ve iş hedefleriyle uyumlu kalmak isteyen takımlar ve yöneticiler

12. ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın renkli Haftalık Planlayıcı Şablonu ile haftanızı bir bakışta planlayın. Bu şablon, günlere göre düzenlenmiştir ve yapışkan not hatırlatıcıları ve aylık bölümler ile donatılmıştır

ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, renkli bir Beyaz Tahta düzeniyle haftanızı organize eder. Her gün, görevler ve yapışkan notlar için bir sütun bulunur, böylece önceliklerinizi sürükleyip bırakabilir ve renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı güncellemeler, planınızı esnek tutar.

📸 Yapışkan not tarzı görsellerle ClickUp Beyaz Tahta 'da mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görsel, sürükle ve bırak sistemiyle haftalık görevleri planlayın

Renk kodlamasını kullanarak aciliyet veya türü işaretleyin

Gerçek zamanlı Beyaz Tahta düzenlemeleriyle canlı olarak işbirliği yapın

Sürekli tutarlılık için haftalık düzenleri yeniden kullanın

✅ İdeal kullanım alanları: Görsel düşünenler, bireysel girişimciler, öğretmenler veya sürükle ve bırak haftalık plan sistemini tercih eden çevik takımlar

13. ClickUp Dönüm Noktası Grafik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Milestone Chart Template şablonunu kullanarak, renk kodlu bir düzenle zaman içinde hedefleri, görevleri ve başarıları izlemeyle anahtar proje aşamalarını ve son teslim tarihlerini görselleştirin

ClickUp Milestone Chart Template, anahtar proje aşamalarını net dönüm noktası işaretleriyle görselleştirerek proje ilerlemesini net bir şekilde gösterir. Beyaz Tahta üzerinde oluşturulan bu şablonla, lansmanları, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları renkli, işbirliğine dayalı bir zaman çizelgesinde harita edebilirsiniz.

📸 Beyaz Tahta ve Pano Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Proje zaman çizelgeleri boyunca dönüm noktalarını görselleştirin

Teslim edilecekler ve görevler için yapışkan notlar ekleyin

Bağımlılıkları göstermek için dönüm noktalarını oklarla birbirine bağlayın

Aşama izleme için Pano Görünümü'ne geçin

✅ İdeal kullanım alanları: Zaman hassasiyeti olan projeler, ürün lansmanları veya anahtar kontrol noktaları ve bağımlılıkların görünürlüğünün kritik olduğu kampanyalar üzerinde iş yapan takımlar

14. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile günlük işlerinizi düzenleyin ve yönetin. Bu şablonda, Yapılacak, İlerleme ve Tamamlandı gibi özelleştirilebilir durumlar özellikleriyle bulunur

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, çalışmaları Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler listelerine ayırır. Birden fazla görünüm (Liste, Pano, Takvim, Kutu) sayesinde öncelikleri yönetebilir, görevleri planlayabilir ve takımınız içindeki iş yükünü dengeleyebilirsiniz.

📸 Liste, Pano, Takvim ve Kutu Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri aktif, gelecek ve birikmiş işler listelerine göre düzenleyin

Görünümleri değiştirerek zaman, aşama veya iş yüküne göre yönetme

Tekrarlayan veya hatırlatıcı görevler için otomasyonları kullanın

Özel Alanlar ile öncelik, sahip ve departmanı takip edin

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi aynı anda yürüten ve düzenli ve uyumlu çalışmak için basit, özelleştirilebilir bir sisteme ihtiyaç duyan takımlar

📮 ClickUp Insight: Yapılacak listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değer görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. * ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli ş Akışları ve özel öncelik işaretleri sayesinde, her zaman önce neyi ele almanız gerektiğini bileceksiniz.

15. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak projenizin başından sonuna kadar tümünü görselleştirin

ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu, planları görsel zaman çizelgelerine dönüştürür. Blokları sürükleyin, dönüm noktalarını birbirine bağlayın ve not alın — hepsi tek bir paylaşılan tuvalde. Kilometre taşlarına doğrudan sahipler, son tarihler veya bağlantılı belgeler ekleyin.

📸 Görsel bloklarla Beyaz Tahta Görünümünde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak bloklarıyla görsel olarak zaman çizelgeleri oluşturun

Bağımlılıkları göstermek için dönüm noktalarını birbirine bağlayın

Yapışkan notlar veya ek dosya belgeleriyle bağlam ekleyin

Proje planlamasını açık ve işbirliğine dayalı tutun, böylece herkes proje ilerlemesini sorunsuz bir şekilde izleme yapabilir

✅ İdeal kullanım alanları: Esnek, görsel bir yöntemle zaman çizelgeleri oluşturmak, sorumlulukları netleştirmek ve ivmeyi korumak isteyen proje liderleri ve çapraz fonksiyonlu takımlar

16. ClickUp Proje Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Planı Şablonu, görev öncelikleri, aşamalar, bütçeler ve teslimat takımlarını tek bir yapılandırılmış görünümde sunan özellikleriyle birden fazla projeyi kolaylıkla planlayın ve takip edin

ClickUp Proje Takvimi Şablonu, birden fazla aktif projeyi tek bir gösterge panelinde birleştirir. Liste, Pano ve Zaman Çizelgesi Görünümleri arasında geçiş yaparak aşamaları, son tarihleri ve çakışmaları görebilir, yerleşik alanlarla bütçeleri ve sahipleri izleme yapabilirsiniz.

📸 Liste, Pano ve Zaman Çizelgesi görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir özet görünümünde birden fazla projeyi yönetin

Zaman çizelgesi planlamasıyla çakışmaları görselleştirin

Alanlarla bütçeleri, aşamaları ve süreleri izleme

Görünümleri değiştirerek kendi tarzınızda yönetin

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümü kullanarak takvim arayüzü üzerinden proje zaman çizelgelerini ve aşamalarını görselleştirin, takımların proje aşamalarına göre teslim edilecekleri organize etmelerine yardımcı olun

Zaman çizelgesi planlamasıyla çakışmaları görselleştirin. Takımlar, bütçeler ve süreler için yerleşik alanlar sayesinde, kaynakları kolayca uyumlu hale getirebilir ve son tarihlere dayalı kararları güvenle alabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi planlamak, izlemek ve önceliklendirmek için net ve özelleştirilebilir bir yöntem arayan proje yöneticileri, operasyon takımları ve PMO'lar

📚 Ayrıca okuyun: Projenizin İlerlemeyi Etkili Bir Şekilde İzleme

17. ClickUp Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Alışkanlık İzleme Şablonu ile okuma, su içme ve adım sayısı gibi günlük alışkanlıklarınızı kolayca izleme

ClickUp Alışkanlık Takip Şablonu, günlük alt görevler ve ilerleme çubukları ile alışkanlıklar oluşturur. Her ay otomatik olarak yeni görevler oluşturur ve adımları, okunan sayfaları veya sağlıklı yaşam alışkanlıklarını şükran günlüğünüzle birlikte izleme yapabilirsiniz.

📸 Görsel ilerleme ile Liste ve Tablo Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her alışkanlık için günlük alt görevleri otomatik olarak oluşturun

Yerleşik tamamlanma çubuklarıyla ilerlemeyi takip edin

Sağlık, öğrenme veya rutinler için alanları özelleştirin

Farkındalık için şükran günlüğü ekleyin

✅ İdeal kullanım alanı: Sağlık, verimlilik veya kişisel gelişim odaklı olsun, günlük rutinlerini iyileştirmeye kararlı herkes

Genel alışkanlık listelerinin ötesine geçmek ister misiniz? ClickUp Brain'i kullanarak yaşam tarzınıza mükemmel şekilde uyan bir takip aracı oluşturun. Hızlı fikir: "Tam zamanlı uzaktan çalışanlar için fitness, okuma, su içme ve ekran süresi sınırlarını içeren haftalık bir alışkanlık takipçisi oluşturun."

ClickUp Brain'i kullanarak, fitness, okuma, su tüketimi ve ekran süresi sınırlarına odaklanan, tam zamanlı uzaktan çalışanlara özel haftalık alışkanlık takipçisi oluşturun

18. ClickUp Program Bloklama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Program Bloklama Şablonunu kullanarak kişisel, iş ve mola görevlerinizi kolaylıkla düzenleyin

ClickUp Program Bloklama Şablonu, gününüzü planlı zaman bloklarına ayırır. Her blok, görev türü, uygunluk durumu veya konum ile etiketlenir. Takvim Görünümleri, programınızı net tutar ve Google Takvim ile doğrudan senkronizasyon sağlar.

📸 Günlük, Haftalık ve Aylık Takvim Görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Açılır menü alanıyla odaklanmış zaman blokları planlayın

Hatırlatıcılar ekleyin veya güncellemeleri otomasyon olarak ayarlayın

Formlar aracılığıyla hızlı girdiler için kolayca planlama yapın

Daha iyi zaman yönetimi ve netlik için tasarlanmış ClickUp'ın özelleştirilebilir Planlama Formu ile etkinlikleri kolayca planlayın ve önceliklendirin

Her şey Google Takvim ile senkronizasyon sağlar ve zaman kazanmak için hatırlatıcı ayarlayabilir veya güncellemeleri otomasyon yoluyla otomatikleştirebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Verimliliklerini korumak ve günlerini planlı bir şekilde geçirmek isteyen serbest çalışanlar, iş sahipleri ve profesyoneller

19. ClickUp Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Verimlilik Şablonu ile kitapları, kursları ve görevleri verimli bir şekilde takip ederek odaklanın, düzenli olun ve kişisel hedeflerinizde tutarlı bir şekilde ilerleme kaydedin

ClickUp Verimlilik Şablonu, iş, ayak işleri, öğrenme ve kişisel hedefler gibi her şeyi tek bir gösterge panosunda merkezileştirir. Yapılacaklar, Satın Alınacaklar, Öğrenilecekler ve daha fazlası için listeler içeren bu şablon, planlayıcı, takipçi veya bullet journal olarak kullanılabilir.

📸 Esneklik için listeler, belgeler ve gösterge panellerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm kişisel ve profesyonel hedeflerinizi tek bir merkezden yönetin

Sürükle ve bırak listelerini kullanarak görevlerinizi öncelik sırasına koyun

ClickUp'ın görsel görev hiyerarşisini kullanarak hedefleri eyleme geçirilebilir alt görevlere bölün

Şablonun içine doğrudan günlükler veya notlar ekleyin

✅ İdeal kullanım alanı: Kişisel ve profesyonel hedeflerini net ve odaklanmış bir şekilde yönetmek için basit, merkezi bir sistem isteyen herkes

📚 Ayrıca okuyun: İşte Verimliliği Etkileyen Faktörler

20. ClickUp Eisenhower Matris Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Eisenhower Matrisi Şablonunu kullanarak görevleri aciliyet ve önemlerine göre düzenleyerek etkili bir şekilde önceliklendirin

ClickUp Eisenhower Matrisi Şablonu, görevleri aciliyet ve önemine göre sıralar. Dört bölmeli düzen, neyin Yapılacak, Planlanacak, Delege Edilecek veya Silinecek olduğunu gösterir. Renk kodlaması ve Özel Alanlar, öncelikleri anında netleştirir.

📸 Liste, Takvim ve Beyaz Tahta görünümlerinde mevcuttur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dörtlü sıralama ile öncelikleri görselleştirin

Acil/önemli alanlarını kullanarak görevleri otomatik olarak düzenleyin

Esneklik için Beyaz Tahta ve Liste arasında geçiş yapın

Yalnızca yüksek değerli, acil işlere odaklanın

✅ İdeal kullanım alanları: Acil ve önemli görevleri öncelik sırasına koymak için basit bir sisteme ihtiyaç duyan, birden fazla hedefi aynı anda yürüten bireyler veya takımlar

💡Profesyonel ipucu: Eisenhower Matrisi'ni yeni mi kullanmaya başladınız veya gerçek hayatta nasıl işlediğini hızlıca hatırlamak mı istiyorsunuz? Video izleyerek onu etkili bir şekilde nasıl uygulayabileceğinizi öğrenin ve her gün daha akıllı kararlar almaya başlayın.

ClickUp ile 12 haftanızı başarıyla tamamlayın!

Büyük hedefler için motivasyondan daha fazlası gerekir. Gerçekten işe yarayan bir plana ihtiyaç vardır. 12-Week Year, sadece bir planlayıcıdan daha fazlasıdır; hedefleri gerçekleştirmek için etkili bir sistemdir. Netlik sağlar, uygulama sisteminizi keskinleştirir ve her görevi, başarıya ulaşmak için sahip olduğunuz ikna edici vizyonunuzla uyumlu hale getirir.

Ve bu ücretsiz ClickUp 12 Haftalık Yıl şablonlarıyla, kaosu bir kenara bırakıp her hafta gerçek ilerlemeyi izlemeye başlayabilirsiniz.

Alışkanlık oluşturmaktan takım OKR'lerine kadar, her hedef ve her ş Akışı için bir şablon bulunmaktadır. En iyi yanı nedir? Sıfırdan başlamanıza gerek yok; hedeflerinizi girin ve ClickUp'ın sizi önümüzdeki 12 hafta boyunca yönlendirmesine izin verin.

Öyleyse devam edin, daha akıllı planlayın, daha hızlı hareket edin ve nihayet işler tamamlandı. En verimli çeyreğiniz şimdi başlıyor. Bugün ClickUp'a kaydolun! 🙌