öğretmenler ve Eğitimciler için 10 Ücretli ve Ücretsiz Ders Planı Şablonu

Tutkulu bir eğitimci için ders vermek, tüm zamanınızı alan bir iş haline gelebilir. Derse başlarsınız, gözünüzü bir an kapatırsınız ve ders bitmiştir, ama dersinizi bitirmeye daha çok var! Şimdi, dersi tamamlamak için bir sonraki dersinizi yeniden yapılandırmanız veya öğrencilerinizin kaldığınız yerden kolayca devam edebilmesi için bir özet planlamanız gerekir.

Kötü organizasyon ve zaman yönetimi, konu ne kadar ilgi çekici olursa olsun dersi mahvedebilir. Bu nedenle en iyi öğretmenler, konuları, ödevleri ve etkinlikleri sınıf bazında organize etmek için ders planlarına güvenir. Ders planlarını özelleştirmek zor olabileceğinden, şablonları kullanmak her zaman iyi bir fikirdir.

Bu makalede, herhangi bir müfredatı öğrenciler için ilgi çekici ve anlamlı oturumlara dönüştürmek için en iyi 10 ders planlama şablonunu ele alacağız. 🧑‍🏫

Ders Planı Şablonu Nedir?

Ders planlama şablonları, derslerinizi doğru yolda tutmanıza yardımcı olduğu için eğitimde vazgeçilmez araçlardır. Ancak, özellikle kağıtları düzeltmek ve toplantılara katılmak gibi acil görevleriniz varsa, sıfırdan bir şablon oluşturmak zor olabilir.

Neyse ki, ders planı şablonlarıyla bu işi kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nde bir sayfayı başka bir sayfanın içine yerleştirme

Şablon, hedeflerinize veya ön bilgilerinize dayalı olarak ayrıntılı, takip etmesi kolay planlar oluşturmak için bir çerçeve sağlar. Konunun akışını ve öğretim zaman çizelgesini ilgili kaynaklar ve ödevlerle birlikte görselleştirmek için önceden hazırlanmış bölümler sunar.

Mevcut şablonların çoğu, aşağıdakilere özel dikkat göstererek sınıf yapınızı özetleyebilir:

Belirlenen bir dönem içinde öğretim ve öğrenim etkinlikleri

Gerekli ders materyalleri

Öğrenme çıktıları

İlerlemeyi ölçmek için değerlendirme yöntemleri

Kaliteli bir şablonla derslerinizi canlı ve ilgi çekici hale getirebilir, öğrencilerinizin derslere hazır olmalarını sağlayabilir ve derse katılan diğer öğretmenler için bir referans aracı sunabilirsiniz. 😍

Doğru ders planı şablonunu seçme

Çevrimiçi olarak binlerce ders planı şablonu bulabilirsiniz, ancak doğru olanı nasıl seçeceksiniz? Dikkat etmeniz gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Esneklik: Doğru şablon, çeşitli konular ve sınıf seviyeleri için kullanılabilir. Farklı öğretim stilleri ve pedagojik yöntemlere uyarlanabilmelidir Standart bölümler: Derslerinizi ilgili eğitim standartlarına uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Hedefler ve öğretim materyalleri gibi bölümleri içerip içermediğini kontrol edin Zaman çizelgesi planlama: Bir konudaki kavramlara belirli zaman aralıkları ayırırken, ayarlamalar için biraz esneklik bırakmalıdır (günlük veya haftalık ders planı biçimi gibi) İşbirliği seçenekleri: Diğer öğretmenler, araştırmacılar veya eğitimcilerle ders planları oluşturuyorsanız, dijital beyaz tahtalar, gerçek zamanlı düzenleme, yorum konuları ve not alma gibi işbirliği özellikleri vazgeçilmezdir Yazma asistanları: Bu zorunlu değildir, ancak verimlilik açısından yararlıdır. Bazı şablon sağlayıcılar, çeşitli konular için kapsamlı ders planları oluşturmanıza yardımcı olacak AI destekli yazma asistanları sunar

ClickUp AI, proje özetleri, ders planları ve diğer belgeler gibi sonsuz sayıda belge türü oluşturabilir ve iş akışınızı hızlandırabilir

i̇lham Verici Öğretim için 10 Yüksek Kaliteli Ders Planı Şablonu

Yüzlerce ders planı şablonunu araştırdık ve ClickUp ve TeacherPlanet gibi saygın sağlayıcılar tarafından oluşturulan en işlevsel 10 şablonu seçtik. Bunları kullanarak kısa sürede ilgi çekici ve takip etmesi kolay planlar oluşturun! ✨

1. ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu

ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu, önceden planlama yapmanıza ve derslerinizin ayrıntılı özetlerini oluşturmanıza yardımcı olur

Ders programı oluşturmak kolay bir iş değildir; öğrenme ihtiyaçlarını değerlendirmeli, ders kaynaklarını bulmalı ve çabalarınızı belirli bir zaman dilimi içinde koordine etmelisiniz. ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu, tüm öğretim ve ders planlama faaliyetleriniz için mükemmel bir araçtır!

Bu şablon, tüm kursu düzenlemenize yardımcı olur ve öğrencilere açık ve tutarlı bir öğrenme yapısı sunar. Birden çok görünümle ders akışlarını ve zaman çizelgelerini görselleştirin ve her dönem için izlenebilir ilerleme ölçütleri belirleyin.

Tüm Listeler görünümü ile başlayın ve ilgili konuları tanımlayın. Belirli bir ders veya ders etkinlikleri, çeşitli projeler ve listelenmiş görevler formunda testler ekleyerek ders programınızı geliştirin.

Örneğin, İngilizce öğretmeniyseniz ve bir dönemde 12 dersiniz varsa, her biri için 12 görev oluşturabilirsiniz. Değerlendirmelerle ilgili olarak, testler veya projeler planlayabilir ve bunları görevlerinize (derslerinize) bağlayarak kursunuzun genel görünümünü netleştirebilirsiniz.

Her görev için ön tanımlı olarak beş Özel Alan alırsınız: Atanan Kişi, Son Teslim Tarihi, Öncelik, Çıktılar ve Konular. Bunları özelleştirin ve açılır menüler, ilerleme çubukları veya dosyalar ekleyerek listenizi görsel olarak olabildiğince kapsamlı hale getirin.

Diğer görünümler şunları içerir:

Pano: Görevlerinizi kartlara dönüştürür ve durumlarına göre sıralar

Takvim: Görevlerinizi takvim formunda görselleştirir (haftalık ders planı için idealdir)

Zaman çizelgesi: Görevlerinizi gün, hafta veya ay bazında gösterir

Ders programınızı daha net bir şekilde özetlemek ve planlamak için ClickUp Gantt Grafiklerini kullanmanızı öneririz. ✏️

2. ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu

ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, derslerinizi düzenlemenize, önceden planlamanıza ve tüm dersle ilgili bilgileri merkezi bir yerde tutmanıza yardımcı olur

Üniversite ders planları oluşturmak ve özelleştirmek, materyalleri düzenlemek, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi izlemek ve öğrencileri desteklemek için bir araca mı ihtiyacınız var? ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, aradığınız her şeyi ve daha fazlasını sunar!

Bu şablonu kullanmak kolay ve sezgiseldir. Ders Planı görünümüne dersler veya kurslar ekleyerek başlayın. Ardından, Özel Alanlar'ı kullanarak Not, Ders Yapısı, Hedefler, Değerlendirme Formu ve Ayrıntılı Ders Planı gibi önemli kurs özelliklerini tanımlayın.

ADDIE Aşaması görünümünü kullanarak ücretsiz ders planı şablonlarınızı hassas bir şekilde tasarlayın (ADDIE, Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır). Bu, görevleri durumlarına göre sıralanmış kartlar halinde gösteren bir Kanban panosudur.

Bu şablon kolayca paylaşılabilir, böylece inceleme için iş arkadaşlarınıza ve üstlerinize gönderebilirsiniz.

Öncelikle eğitimciler için tasarlanmış olsa da, derslerini düzenlemek ve önemli tarihler için hatırlatıcılar almak isteyen öğrenciler tarafından da kullanılabilir. Özellikle SMART hedefleri çerçevesini takip eden üniversite öğrencileri için yararlı olabilir:

Özel Ölçülebilir Ulaşılabilir İlgili Zaman sınırlı

ClickUp'ta Dönüm Noktaları'nı kullanarak derslerin ana hedeflerini ve ilerleme noktalarını belirleyebilir ve izleyebilirsiniz.

3. ClickUp Ders Planlama Şablonu

ClickUp Ders Planlama Şablonu ile derslerinizi en küçük ayrıntısına kadar düzenleyin

Ders planlamak, yapboz parçalarını bir araya getirmek gibidir; verimli ve ilgi çekici bir deneyim yaratmak için farklı ders öğelerini nasıl birbirine bağlayacağınızı bulmanız gerekir. 🧩

ClickUp Ders Planlama Şablonu, bireysel dersleri organize etmenize ve bunları özenle planlanmış görevler ve etkinliklerle doldurmanıza yardımcı olur. Bunu, ders bazlı bir ana hatlar aracı veya günlük planlayıcı olarak düşünebilirsiniz. Şablon, öğrenme hedeflerini tanımlamak için günlük ve haftalık görünümler sunar.

Diyelim ki İngilizce öğretmeni ve bir dersi çocuk edebiyatına ayırmak istiyorsunuz. Şablonu indirin ve sınıf adını ve tarihi ekleyin, ardından işleme almak istediğiniz her ders için görevler oluşturun (örneğin, erken çocuk edebiyatı, ünlü yazarlar ve etkili eserler).

Son teslim tarihi, dersinizin tarihi olacaktır. Özel Alanlar'ı yapılandırarak öğretim materyalleri ekleyin, ilerlemeyi izleyin veya notlar ekleyin. Dersiniz sırasında şablonu dizüstü bilgisayarınızda açık tutabilir ve daha kolay organize etmek için görevleri işaretleyebilirsiniz.

Dersin sonunda, hazırlık ödevi vermek isteyebilirsiniz. Bu durumda, Ödev Gönderimleri Listesi'ni kullanarak öğrencilerinize görevleri göndermek için bir ClickUp Formu gönderin. Yapılacak, Başarısız ve Geçer gibi durumlarla ödevleri takip edin ve not verin. 🏁

4. ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonu

ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonu ile programınızı düzenleyin ve sınıfınızı doğru yolda tutun

Sınıf, öğrencilerin öğrenmesi ve gelişmesi için kutsal bir alandır, bu nedenle sınıfın atmosferini besleyici ve saygılı tutmak çok önemlidir. ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, öğrenci davranışlarını ve tüm sınıfla ilgili etkinlikleri izlemek için merkezi bir merkez olabilir. Programlardan yaklaşan etkinliklere, testlere ve hatta saha gezilerine kadar her şeyi yönetmek için etkili ders planlamasıyla öğrencilerin öğrenmeye devam etmesini sağlayın. 🏞️

Bu şablon, bütünsel sınıf yönetimi ile ilgilidir. Öğretim alanınızla ilgili önemli bilgileri görselleştirmek için aşağıdaki sekiz Özel Alan içerir:

Sınıf Bölümü Kurs Kurs Öğretmeni Nesne Oturma Planı Sınıf Prosedürleri Bağlantısı Sınıf Danışmanı Ders Özeti

Şablon, planlamayı kolaylaştırmak için yerleşik bir Ders Takvimi ve Gantt Grafiği ile birlikte gelir. Ayrıca, sınıfta beklenen davranışlar ve temel kurallar hakkında bir çerçeve belirleyebilirsiniz. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her ders sırasında uyulmasını istediğiniz kuralları ve beklentileri özetleyin.

İyi davranışları teşvik etmek için uygun cezalar ve ödüller belirlemek üzere ClickUp Hedefleri'ni kullanın. Şablonu, veliler, yöneticiler ve öğrencilerin gelişimine yatırım yapan diğer paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

5. ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu

ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu ile planlarınızı gerçeğe dönüştürün

Öğretmek, sınıfa girip bir konuyu tartışmaktan çok daha fazlasıdır. Titiz bir organizasyon becerisi gerektirir ve ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu bu konuda size yardımcı olabilir.

Ders planlama şablonu, hedef sınıf boyutuna uygun öğretim materyalleri, görevler ve kaynaklar gibi bileşenleri içeren mantıklı bir eylem planı oluşturmak ve uygulamak için mükemmeldir. Ayrıca, takip edilecek zaman çizelgeleri ve geri bildirim önlemleri hakkında bağlamsal ayrıntılar da sağlayabilirsiniz.

Birden çok görünüm kullanarak eylem planınızda gezinin. Eylem Adımları görünümü, girişiminizi tanımlamanıza ve tamamlanması gereken görevlerin bir kontrol listesini oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, bir sınıf gezisi düzenlemek istediğinizi varsayalım. Bu durumda, velilerden izin almak, ulaşım şirketlerini aramak ve yemekleri ayarlamak gibi görevler oluşturacaksınız.

Hedefler görünümü, görevlerinizi kartlar halinde gösteren bir Kanban panosudur ve ClickUp'ın sürükle ve bırak aracını kullanarak bunları taşıyabilirsiniz. Zaman çizelgesi görünümü, kartlarınızı gün, hafta veya aya göre düzenlenmiş bir takvimde gösterir.

Eylem planınız ebeveynlerin veya iş arkadaşlarınızın katkılarını gerektiriyorsa, görevleri oluşturup ilgili kişilere atayın. Her görev için son teslim tarihlerini, öncelik etiketlerini ve durumlarını ayarlayın.

6. ClickUp Sınıf Programı Şablonu

ClickUp Sınıf Programı Şablonu, etkinliklerinizi düzenlemenize ve programınızı kontrol etmenize yardımcı olur

ClickUp Sınıf Programı Şablonu, her zaman koşturmacalı öğretmenler için olmazsa olmaz bir şablondur. Esasen, devam bilgileri, ödevler, ders planları ve bunların arasındaki her şeyi depolamak için iyi yapılandırılmış, merkezi bir merkezdir.

Bu şablonu, üç ana görünümünden yararlanarak en iyi şekilde kullanın:

Ders Programı görünümü: Günlük etkinliklerinizi, derslerinizi ve planlarınızı temsil eden görevler oluşturabileceğiniz haftalık takvim. Görevleri bir gün, dört gün veya bir ay için görüntülemek üzere ekranı değiştirebilirsiniz Etkinlikler görünümü: Görevlerinizi son teslim tarihlerine göre sıralayan bir Liste görünümü. Özel Alanlar'ı kullanarak Eğitmen, Oda, Kategori ve Bağlantılı Belgeler gibi ayrıntıları ekleyin Konu Notları görünümü: Her konu (veya plan veya etkinlik) için ClickUp Belgeleri. Bunları, görevlerinizle ilgili ek bilgileri depolamak ve istediğiniz zaman erişmek için kullanın

İş günlerinizi düzenlemek veya okulunuzdaki sınıfların uygunluk durumunu yönetmek istiyorsanız, bu şablon en iyi arkadaşınız olabilir. Ayrıca, işbirliği için de mükemmel bir seçenektir: ders planına diğer öğretmenleri ekleyin ve derslerinizi ve sınıflarınızı birlikte yönetin, materyalleri paylaşın ve derslerinizi nasıl iyileştirebileceğinizi tartışın. 🥰

7. ClickUp Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu

ClickUp Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu ile özel eğitim derslerinizi yapılandırın ve yönetin

Özel eğitim dersleri ekstra çaba gerektirir. Normal etkinliklerin yanı sıra, ekipmanların kullanılabilirliği, bireyselleştirilmiş eğitim planları (IEP'ler) ve öğrencilerin katılımını da göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Ayrıca, lojistik planlaması için ebeveynler veya velilerle koordinasyon sağlamanız da sıklıkla gerekir.

ClickUp Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu, özel eğitim derslerinizi bir çırpıda yönetmenizi sağlar. Ortak bir takvimde konuları görselleştirmenize, iş arkadaşlarınız, öğrencileriniz ve velileriniz için talimatlar ve önemli notlar eklemenize olanak tanır.

Takvim oluşturmak için Ders Programı görünümü ile başlayın. Yaklaşan etkinlikler, dersler ve ödevler için gerekli ayrıntıları yapılandırın ve ekleyin. Her girdi için süreyi ayarlayın ve etkinlik türlerini ayırt etmek için renkler kullanın.

Tüm Sınıflar/Etkinlikler görünümü, etkinliklerinizi son teslim tarihlerine göre listeler, böylece önceliklerinizi belirleyebilir ve programınız üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz. Öte yandan, Özel Eğitim Sınıf Notları görünümü, sınıflarınız ve öğrencileriniz hakkında ek bilgiler girebileceğiniz bir alan sağlar. Bu bilgileri birkaç tıklamayla veliler, meslektaşlarınız ve yöneticilerle paylaşabilirsiniz.

Şablon eğitimciler için tasarlanmıştır, ancak ebeveynler de çocuklarının programını takip etmek için kullanabilir.

8. Visme'den Minimalist Ders Planı PDF

Visme'nin Minimalist Ders Planı PDF'si, derslerinizi zahmetsizce özetlemenizi sağlar

Ders planı oluşturmak istiyorsunuz ancak gereksiz ayrıntılarla dolu şablonlara ihtiyacınız yok mu? Visme'nin Minimalist Ders Planı Şablonuna göz atın.

Bu tek sayfalık ders planı şablonu dört bölüme ayrılmıştır:

Hedefler ve Amaçlar Etkinlikler Değerlendirme Notlar

Her bölümün altında ders planlarınızı özetlemek için alan bulabilirsiniz. Derslerinizi etkinliklere ve görevlere ayırın, öğrencileri nasıl değerlendireceğinizi açıklayın ve genel öğrenme çıktılarını tanımlayın.

Şablon olabildiğince özelleştirilebilir: renkleri ve yazı tiplerini değiştirebilir, grafikler ve çizelgeler ekleyebilir ve fotoğraflar ekleyerek ders planlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Şablonu PDF, JPG veya PNG dosyası olarak indirin veya çevrimiçi düzenleyiciden doğrudan iş arkadaşlarınız, öğrencileriniz veya velilerinizle paylaşın.

9. teacherPlanet tarafından hazırlanan 5 dakikalık ders planı Word şablonu

TeacherPlanet'in 5 Dakikalık Ders Planı Word Şablonunu kullanarak ders planlarınızı görselleştirin

Hazır seçenekleri seviyor ve ders planlarınızda denemeler yapmayı seviyorsanız, TeacherPlanet'in 5 Dakikalık Ders Planı Word Şablonu tam size göre!

Bu şablon, ders planınızı kutucuklara ayırarak dağıtır ve her bölümde dersinizin belirli bir yönünü vurgular. İlk adımınız, dersin başlığını, öğrenme hedeflerini ve anahtar kelimeleri tanımlamaktır. Ardından, Öğrenme Bölümleri bölümlerine geçersiniz.

Temel ders planınızı üç bölüme ayırabilirsiniz: Başlangıç, Ana ve Genel. Başlangıç bölümünde, öğrencileriniz için bir giriş ve ısınma alıştırmaları önerirsiniz. Ana bölüm, temel içeriği kapsar. Genel bölümde, temel çıkarımları özetleyebilirsiniz.

Bu şablon ayrıca katılımı ve AFL (öğrenme değerlendirmesi) tahmin etmek için alan sunar. Farklılaştırma bölümünü kullanarak dersleri bir öğrencinin/öğrenci grubunun bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

Gerçek ders planının yanı sıra, bu şablon, dersi verdikten sonra değerlendirmelerinizi not alabileceğiniz ve gelecekteki hedeflerinizi belirleyebileceğiniz bir ders değerlendirme belgesi ile birlikte gelir.

10. Pumble tarafından hazırlanan Yaratıcı Müfredat Ders Planı Şablonu

Pumble'ın Yaratıcı Müfredat Ders Planı Şablonu ile dersleriniz için eğlenceli ve ilgi çekici etkinlikler belirleyin

Öğrencilerinizi eğlenceli etkinliklere dahil etmek ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak mı istiyorsunuz? Pumble'ın Yaratıcı Müfredat Ders Planı Şablonu, yenilikçi takım çalışması yoluyla öğrencilerin özgüvenini geliştirmek için mükemmel bir temel sağlar!

Kullanımı kolay bu şablon, dersinizi birkaç bölüme ayırmanıza yardımcı olan evrensel bir yapıya sahiptir: Grup Zamanı, Hikaye Zamanı, Özel Etkinlikler, Küçük Grup Etkinlikleri/Bireysel Planlama ve Ek Notlar.

Her bölümde, dersin hedefleriyle uyumlu yapılacak etkinliklerin listesi bulunur. Örneğin, oyunculuk koçuysanız, "Grup Zamanı" başlığı altında "doğaçlama oyunları" ve "fiziksel tiyatro egzersizleri" gibi etkinlikler ekleyebilirsiniz

Girdiler istediğiniz kadar genel veya ayrıntılı olabilir; öğretim hedefleriniz için tek tek etkinlikler içeren benzersiz yol haritaları oluşturun. Tamamladığınızda, düşüncelerinizi veya ek talimatları Ek Notlar bölümüne kaydedin.

En İyi Ders Planı Şablonlarıyla İşinizi Planlayın, Planınızı İşe Koyun

Öğretmenler süper kahramanlardır: görevleri, ders planlarını ve yoklama listelerini idare eder, öğrencilerin ilerlemelerini izler ve hatta idari görevleri bile yaparlar.

Bu, tükenmişliğe yol açan bir iştir ve listelenen ders planı şablonlarımız, bu yükü kesinlikle azaltmanıza yardımcı olabilir. Aslında, ClickUp'ta günlük görevlerinizi basitleştirebilecek birçok başka araç da bulunmaktadır. Örneğin, ClickUp AI'yı ele alalım.

Harika öğretim fikirlerinizi nasıl kelimelere dökebileceğinizden emin değil misiniz? ClickUp AI ile, ders planları ve konu özetleri oluşturmak için yenilikçi bir yazma asistanına sahip olursunuz!

Ayrıca, ClickUp'ın şablon kitaplığını da keşfedebilirsiniz. Bu kitaplık, aklınıza gelebilecek hemen hemen her aktivite için 1.000'den fazla şablon içeren tek noktadan bir çözümdür. 🧞