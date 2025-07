2025'in En İyi 15 Evernote Alternatifi ve Rakibi

Yıllardır sadık bir Evernote kullanıcısıyım. Ancak ücretsiz plana getirilen son kısıtlamalar, artık bir anlaşma kırıcı gibi hissettirmeye başladı.

Bunun da ötesinde, hem kişisel hem de profesyonel notlar almak için kullanabileceğim, birden fazla cihazda senkronizasyon yapabilen, diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen, görev oluşturma ve ilerleme izleme özellikleri sunan ve yapay zeka ile işimi hızlandıran bir not uygulamasına ihtiyacım var.

Evernote pek çok özelliği yerine getiriyor, ancak istediğim özelliklerin çoğu ücretli veya kullanılamıyor. Gelişmiş özelliklere erişmek için yükseltmeyi düşündüm, ancak fiyatlandırma yüksek geldi, çünkü ayrı bir görev yönetimi aracına da yatırım yapmam gerekiyor.

Ben de Evernote alternatiflerini keşfetmeye başladım. Bu yazıda, hem çok değerli hem de uygun fiyatlı olan en iyi 15 seçimi paylaşacağım.

👀 Biliyor muydunuz? Not almak, bir şeyi hatırlama olasılığınızı 6 kat artırır! Not aldığınızda hatırlama olasılığı %34 iken, not almadığınızda bu oran sadece %5'tir.

⏰60 saniyelik özet İşte size önerdiğim 15 Evernote alternatifi listesi: ClickUp ( AI destekli not alma ve belge yönetimi için en iyisi) Microsoft OneNote (Sesli notlar için en iyisi) Apple Notes (Kişisel not almak için en iyisi) Notion (Multimedya not almak için en iyisi) Obsidian (Görsel not alma için en iyisi) Google Keep (Dağınık olmayan arayüzü ile en iyisi) Joplin (Çevrimdışı not almak için en iyisi) Bear (Güzel temalar için en iyisi) UpNote (Odaklanarak not almak için en iyisi) Simplenote (Minimalist arayüz için en iyisi) Zoho Notebook (Sezgisel not düzenleme için en iyisi) Dropbox Paper (Profesyonel biçimlendirilmiş notlar için en iyisi) Reflect Notes (Notları birbirine bağlamak için en iyisi) Quip (Belgeler ve elektronik tablolar üzerinde işbirliği yapmak için en iyisi) Nimbus Note (Araştırma materyallerini derlemek için en iyisi)

Evernote Sınırlamaları

Evernote'un ücretsiz sürümü ciddi kısıtlamalara tabi hale geldi. Yalnızca 50 not ve tek bir not defteri oluşturabilirsiniz, bu da büyük projeler için yeterli değildir.

Ayrıca, kullanıcıları tek bir cihazla sınırlar ve aylık yükleme sınırını 250 MB ile sınırlar. Bu nedenle, daha büyük dosyaları depolamanız veya birden fazla platformda notlara erişmeniz gerekiyorsa, artık geçerli bir seçenek değildir.

Güçlü işbirliği özellikleri ve görev yönetimi sizin için öncelikliyse, muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Evernote, not paylaşımı ve yorum ekleme gibi temel işbirliği özelliklerinin yanı sıra notlara yapılacaklar listesi ekleme özelliği sunar.

Bunlar, bir takımla belgeler üzerinde çalışmak için kullanışlı olsa da, görevleri izleme, ilerlemeyi takip etme ve sonuçları değerlendirme için daha sağlam araçlar gerektiren projeler için yetersiz kalır.

Evernote Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi Evernote alternatiflerinin en iyi özelliklerini ve fiyatlandırma seçeneklerini hızlıca özetleyen bir tablo:

En iyisi Öne çıkan özellik(ler) Fiyatlandırma ClickUp AI destekli not alma ve belge yönetimi ClickUp Belgeleri, ClickUp Not Defteri, ClickUp Brain Sonsuza Kadar ÜcretsizSınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $İş: Kullanıcı başına aylık 12 $Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçinClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir Microsoft OneNote Sesli notlar Ses transkripsiyonu Ücretsiz Apple Notlar Kişisel notlar Metin tarama, belge tarama IOS kullanıcıları için ücretsiz Notion Multimedya not alma Notion Belgeler, Senkronize Blok ÜcretsizPlus: Kullanıcı başına aylık 12 $İş: Kullanıcı başına aylık 18 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırmaNotion AI, kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir Obsidian Görsel not alma Kanvas, Grafik görünümü Kişisel kullanım: Ücretsiz Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $ (yıllık faturalandırılır) Google Keep Dağınık olmayan arayüz Hatırlatıcı, gece modu Ücretsiz Joplin Çevrimdışı not alma Markdown ÜcretsizTemel: 2,99 € (~3,1 $)/ayPro: 5,99 € (~6,2 $)/ayTakımlar: 7,99 € (~8,3 $)/ay Ayı Güzel temalar Fotoğraflar/PDF'ler içinde arama yapın, parmağınızla veya Apple Pencil ile çizim yapın ÜcretsizBear Pro: 2,99 $/ay UpNote Odaklanmış not alma Odak modu, alanlar ÜcretsizUpNote Premium: Aylık 1,99 $ veya ömür boyu 39,99 Simplenote Minimalizm Otomatik yedekleme Ücretsiz Zoho Notebook Sezgisel not düzenleme Akıllı Kart Ücretsizİşletmeler için Not Defteri: Kullanıcı başına aylık 4,99 $ Dropbox Paper Profesyonel biçimde düzenlenmiş notlar Multimedya gömme Herhangi bir Dropbox hesabıyla ücretsiz olarak kullanılabilir Reflect Notes Notları birbirine bağlama Reflect AI ile sesli not transkripsiyonu aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır) Quip Belgeler ve elektronik tablolar üzerinde işbirliği yapma Belgeler ve elektronik tablolar için yerleşik sohbet Quip Starter: Kullanıcı başına aylık 12 $Quip Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)Quip Advanced: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır) Nimbus Note (Şimdi FuseBase) Araştırma materyallerini derlemek ve notları düzenlemek Ekran görüntüleri için OCR 3 kişilik bir takım için fiyatlandırma seçenekleri şunlardır: Essentials: 48 $/ayPlus: 123 $/ayUltimate: 248 $/ay

🧠Eğlenceli Bilgi: Ünlü filozof Sokrates, not almayı en çok reddeden kişiydi. Not almayı, insanları tembel düşünürler haline getireceğini düşünüyordu. Neyse ki, öğrencisi Platon bu fikre katılmadı ve her şeyi not aldı!

En İyi 15 Evernote Alternatifi

Evernote'tan daha iyi bulduğum not alma uygulamaları:

1. ClickUp (AI destekli not alma ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp 'un işlevleri, basit bir not alma uygulamasının ötesine geçer. Uzak takımımla işbirliği yapmamı (senkronize veya asenkron), notları /belgeleri birlikte düzenlememi ve paylaşmamı ve fikirleri izlenebilir görevlere dönüştürmemi sağlar.

Artık not almak ve görevleri yönetmek için birden fazla uygulama kullanmak zorunda değilim. İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti ve hatta güçlü AI özelliklerini bir araya getirerek zamandan ve paradan tasarruf etmemi sağlıyor.

Genel olarak, işimde çok daha verimli olmamı sağlıyor.

Takımım ve ben ClickUp'ı şu şekilde kullanıyoruz:

a. Ekip arkadaşlarınızla belgeler üzerinde işbirliği yapma

ClickUp Belgeleri kullanın ClickUp Belgeleri ile takımınızla gerçek zamanlı olarak fikir üretin, yazın ve düzenleyin

Toplantı notları almak, proje planları oluşturmak, blog yazıları yazmak, sözleşmeler ve SOP'lar hazırlamak veya bilgi tabanları oluşturmak için bulut tabanlı bir bilgi yönetimi aracı olan ClickUp Docs'u kullanıyoruz.

ClickUp Belgeleri, takımlarla gerçek zamanlı olarak belgeler üzerinde çalışmamıza, yorumları kullanarak takım arkadaşlarını etiketlememize, onlara eylem öğeleri atamamıza, metni ClickUp Görevlerine dönüştürmemize ve ilerlemeyi izlememize yardımcı olur. Ayrıca /slash komutlarıyla Markdown kullanıyor ve metni hızlı bir şekilde biçimlendiriyoruz (ör. madde işaretleri, kalın, italik ve üstü çizili metin ekleme).

Görüntüleri, ekran görüntülerini, PDF'leri, web bağlantılarını veya diğer dosyaları doğrudan belgeye eklemek çok kolaydır. Güvenlik için, takım üyeleri, misafirler veya genel paylaşım için özelleştirilebilir izinler ayarlamama olanak tanır.

ClickUp Belgelerinde birden fazla biçimlendirme seçeneği elde edin

ClickUp'ın geniş not alma şablonları kütüphanesi, belgelerimizde tutarlılığı korumamıza yardımcı oluyor. Çalışma alanımda en çok kullandıklarım ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ve ClickUp Toplantı Notları Şablonu. Pazarlama, operasyon, BT, muhasebe, satış, yaratıcı ve tasarım takımlarına kadar, ClickUp her departman için bir şablona sahiptir.

b. Hareket halindeyken hızlı not alma

ClickUp Notepad ile hızlı yapılacaklar listeleri oluşturun ve bunları görevlere dönüştürün

ClickUp Notepad, özellikle başka görevler üzerinde çalışırken aklıma bir şey geldiğinde, fikirleri ve eylem öğelerini hızlıca not almamı sağlar. İş akışımı kesintiye uğratmadan düşüncelerimi anında yakalamamı sağlar.

ClickUp'ta Görev Kontrol Listeleri ile notları ve eylem öğelerini düzenler ve tamamladıkça listeden işaretlerim. Ayrıca, sürükle ve bırak özelliğini kullanarak öğeleri zahmetsizce yeniden düzenleyebilir ve görevleri iç içe yerleştirerek net ve görsel bir hiyerarşi oluşturabilirim. Başlık, madde işaretleri ve renkler ekleme gibi zengin düzenleme seçenekleriyle özelleştirmeyi kolaylaştırır.

Not Defteri, ClickUp'ın mobil uygulamasında ve Chrome uzantısında mevcuttur, böylece her yerden not alabilirsiniz.

c. AI ile hızlı not alma

Uzun toplantı notlarını ve proje belgelerini özetleyin, yazılı içeriğinizi düzenleyin ve ClickUp Brain ile istemlerinize göre yeni içerik oluşturun

Manuel not alma özelliğinin yanı sıra, ClickUp, notlardan hızlı içgörüler elde etmemizi sağlar ve aracın güçlü AI asistanı ClickUp Brain ile not alma deneyimini zenginleştirir.

ClickUp Brain ile uzun toplantı notlarını anahtar noktalara özetleyebilirim, böylece her ayrıntıyı tek tek incelemek zorunda kalmadan önemli bilgileri hızlıca gözden geçirebilirim. Ayrıca dosyalarımdan bağlamsal içerik oluşturur ve not oluşturmak için gereken süreyi azaltır.

💡Profesyonel İpucu: Toplantı notlarınızı otomatik olarak almak mı istiyorsunuz? ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantılarınızı yazıya dökün ve özetleyin. Her toplantıdan sonra, arama yapılabilir transkriptler ve otomatik eylem öğeleri gelen kutunuza gönderilir! ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin

Toplantı notları için yapay zeka kullanımı hakkında bu videoyu izleyin.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Chat'i kullanarak notlar üzerinde çalışırken takım arkadaşlarınızla canlı sohbet edin

Yazı tipi boyutunu, satır yüksekliğini, yazı tipi türünü, sayfa genişliğini ve daha fazlasını özelleştirin

ClickUp Belgeleri'ndeki Odak Modu ile her seferinde tek bir satıra konsantre olun

Renk kodlu afişlerle ayrıntılı notlarda önemli metinleri vurgulayın

Büyük veri kümelerini görselleştirmek için tablolar oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp son derece sezgisel ve esnektir... Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve notlarımızı. Eskiden çok zor olan toplantılardaki eylem öğelerini görevlere dönüştürmek artık çok kolay.

ClickUp son derece sezgisel ve esnektir... Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve notlarımızı. Eskiden çok zor olan toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek artık çok kolay.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük toplantılardaki ilerlemeye göre gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük toplantılardaki ilerlemeye göre gelecek planlaması kolay oldu.

2. Microsoft OneNote (Sesli notlar için en iyisi)

microsoft OneNote aracılığıyla

Öğrenciyken, dersleri, sınıf notlarını ve çalışma materyallerini tek bir yerde tutmak için Microsoft OneNote'a güvenirdim. Ancak şimdi bile, bir profesyonel olarak, toplantı notları veya beyin fırtınası oturumları için kullanabiliyorum.

En favori özelliklerimden biri ses transkripsiyonu. Toplantıları kaydedebilir veya düşüncelerimi söyleyebilirim, OneNote bunları neredeyse anında metne dönüştürür. Bu sayede toplantılar sırasında her şeyi yazmakla uğraşmadan konuşmaya daha iyi odaklanabiliyorum.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Prompt Copilot (Microsoft'un yapay zekası) ile planlar taslaklayın, fikirler üretin veya üzerinde çalıştığınız şeye göre listeler oluşturun

Aracı dijital çizim panonuz olarak kullanın

Notlarınızı paylaşın ve ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışın

Microsoft OneNote sınırlamaları

Notları birden fazla cihazda senkronize etmek zaman alır

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

3. Apple Notes (Kişisel not almak için en iyisi)

apple aracılığıyla

Apple Notes, iOS kullanıcıları için hareket halindeyken not almak için mükemmeldir. Notlarımın tüm Apple cihazlarımda sorunsuz bir şekilde senkronize edildiğini ve hangi cihazı kullanırsam kullanayım her zaman onlara erişebildiğimi gördüm.

Özellikle yararlı bulduğum bir özellik, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan fiziksel belgeleri hızlı bir şekilde PDF'lere dönüştürmemi sağlayan belge tarama aracıdır.

Bu not uygulamasının Metin Tarama özelliğini de çok seviyorum. Gazete, dijital ekran veya başka bir yüzeyden olsun, metni kolayca algılar ve notlarıma kopyalar.

Apple Notes'un en iyi özellikleri

Benzer notları klasörlere ayırın

Notları etiketlere göre arayın

Notlara dosya, ses kaydı, fotoğraf ve video ekleyin

Apple Notlar sınırlamaları

Takım işbirliği için temel özelliklerden yoksundur

Apple Notes fiyatlandırması

IOS kullanıcıları için ücretsiz

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Apple Notlar ile Siri'yi kullanarak not alırken ellerinizi tamamen serbest bırakabilirsiniz. Siri'yi etkinleştirin ve düşüncelerinizi, hatırlatıcılarınızı veya fikirlerinizi yüksek sesle dikte edin, Siri bunları doğrudan Notlar uygulamanıza yazacaktır.

4. Notion (Multimedya not alma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Toplantı notları almak ve proje gereksinimleri konusunda takımımla işbirliği yapmak için Notion Docs'u denedim. Kod parçacıkları, matematik denklemleri, yer imleri ve hatırlatıcılar gibi farklı içerik türlerini tek bir yerde ekleyip düzenleyebildim.

Notion Wiki'deki Senkronize Blok özelliğini de beğendim. Tek bir yerde bir içerik bloğu oluşturabilir ve bunu birden fazla sayfada yeniden kullanabiliyorum. Orijinal blokta yaptığım tüm güncellemeler, kullanıldığı her yerde otomatik olarak senkronize ediliyor; aynı değişiklikleri birden çok kez yapmaya gerek yok.

Notion'un en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı ve eşzamansız olarak işbirliği yapın

Notion şablonlarıyla planlar oluşturun, hedefleri yazın ve alışkanlıkları izleyin

Wiki'lerle bilgi tabanınızı merkezileştirin ve özel bir kapak resmi ekleyin

Notion sınırlamaları

Öğrenme eğrisi vardır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibidir, böylece not almaktan görevleri yönetmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır.

Notion, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibidir, böylece not almaktan görevleri yönetmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde gerçekten kolay kullanılmasıdır.

5. Obsidian (Görsel not alma için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Görsel not almaya odaklanan Obsidian'ın Canvas eklentisi (Obsidian kullanıcıları için ücretsiz olarak mevcuttur) ilgimi çekti. Proje planlarını düzenlemek için diyagramlar çizebilir, yeni fikirler üretebilir ve notlarıma doğrudan resim ve PDF ekleyebiliyorum.

Benim için öne çıkan bir başka ilginç özellik, notlarım arasındaki ilişkileri grafiksel bir sunumla görselleştirme yeteneğiydi. Örneğin, içerik pazarlamasıyla ilgili birçok blog yazısı fikri yazmıştım. Etkileşimli grafik sayesinde, benzer fikirleri hızlıca belirleyebildim ve fikirlerimdeki bir kalıbı tespit edebildim.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Birden fazla not arasında bağlantılar oluşturun ve bir bilgi deposu oluşturun

Notlara çevrimdışı erişim (Obsidian Sync, internet bağlantısı olduğunda değişiklikleri birleştirir)

Notların sürüm geçmişini bir yıla kadar izleyin

Obsidian sınırlamaları

Kişisel kullanım için ideal; ortak çalışma için pek uygun değil

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $ (yıllık faturalandırılır)

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

Obsidian hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Obsidian, kullandığım en iyi not alma uygulamasıdır ve notları birbirine bağlayıp kişisel bir wiki olarak düzenleme özelliği onu çok kullanışlı hale getirir.

Obsidian, kullandığım en iyi not alma uygulamasıdır ve notları birbirine bağlayıp kişisel bir wiki olarak düzenleme özelliği onu çok kullanışlı hale getirir.

6. Google Keep (Dağınık olmayan arayüz için en iyisi)

google Keep aracılığıyla

Google Keep, Evernote'a basit ve düzenli bir alternatiftir. En sevdiğim özelliklerden biri, uygulamayı gece saat 2'de kullandığımda gözlerimi yormayan gece modudur.

Hatırlatıcı özelliği, önemli görevleri unutmamanızı sağlayan bir başka kullanışlı eklentidir. Hatırlatıcı için belirli bir zaman ayarlayabilir, not ekleyebilir ve ekip arkadaşlarınızı işbirlikçi olarak davet edebilirsiniz.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Etiketleri kullanarak notları kategorilere ayırın

Liste Görünümü ve Izgara Görünümü ile notları düzenleyin

Notlara resim ekleme

Google Keep sınırlamaları

IOS 18 güncellemesinden sonra Apple cihazlarda bileşen olarak kullanılamaz

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

7. Joplin (Çevrimdışı not almak için en iyisi)

via Joplin

Joplin'i denerken, Evernote'taki her şeyi enex biçiminde dışa aktardım ve ardından Joplin'e içe aktardım. Ve sorunsuz bir şekilde işledi. Biçimlendirilmiş tüm içerik Markdown'a mükemmel bir şekilde dönüştürüldü. En iyi yanı, tüm ek dosyaları (resimler, PDF'ler, ses dosyaları) ve hatta coğrafi konum ve zaman gibi meta verileri de aktarmasıydı.

Ama beni Joplin'e gerçekten ikna eden şey, çevrimdışı öncelikli yaklaşımıdır. İnternet bağlantısı olmasa bile notlarıma her zaman erişip düzenleyebiliyorum. Seyahat ederken sık sık fikirlerimi not almayı sevdiğim ve her konumda iyi bir internet bağlantısı bulunmadığı için bu benim için büyük bir avantaj.

Joplin'in en iyi özellikleri

Özel temalar ve Zengin Metin/Markdown düzenleyicilerle uygulamayı kişiselleştirin

Joplin Cloud kullanarak takım arkadaşlarınızla notları paylaşın

Uçtan uca şifreleme ile notlarınızı güvende tutun

Joplin sınırlamaları

AI destekli arama önerileri sunmaz

Joplin fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 2,99 € (~3,1 $)/ay

Pro: 5,99 € (~6,2 $)/ay

Takımlar: 7,99 € (~8,3 $)/ay

Joplin puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: Not almak sıkıcı bir süreç gibi geliyorsa, Cornell yöntemi, zihin haritalama yöntemi ve grafik yöntemi gibi farklı not alma yöntemlerini keşfedin ve size en uygun olanı seçin.

8. Bear (Güzel temalar için en iyisi)

via Bear

Bear minimalizmi benimser. Tasarımı temiz ve basittir ve Markdown'un sezgisel kullanımı, notları biçimlendirmeyi ve düzenlemeyi zahmetsiz hale getirir. Tasarımının ötesinde, Bear ayrıca rahat ve davetkar bir çalışma alanı yaratan güzel temalar sunar. Görünümü ve hissi özelleştirmek kolaydır.

Bir başka harika özellik ise, görüntüleri doğrudan uygulama içinde yeniden boyutlandırma ve kırpma olanağıdır. Küçük bir ayrıntı ama görsel içerikle çalışırken oldukça yararlı oluyor.

Bear'ın en iyi özellikleri

Fotoğraflar ve PDF'lerde metin arayın — tek tek notlarda veya tüm notlarınızda

Apple Pencil veya parmağınızla çizim yapın ve tasarımlarınızı istediğiniz zaman düzenleyin

Etiketlerinizi öne çıkarmak için 250'den fazla simge arasından seçim yapın

Sınırlamalar

Yalnızca iPhone, iPad ve Mac'te kullanılabilir

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/ay

Bear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bear hakkında ne diyor?

markdown ile yazabilmeyi, bloguma markdown ile gönderebilmeyi, dışa aktarma özelliğinin harika olmasını, yedeklemenin sağlam olmasını ve etiketlerin kullanıldıktan sonra kaybolmasını seviyorum, böylece görünüm güzel ve temiz oluyor.

markdown ile yazabilmeyi, bloguma markdown ile gönderebilmeyi, dışa aktarma özelliğinin harika olmasını, yedeklemenin sağlam olmasını ve etiketlerin kullanıldıktan sonra kaybolmasını seviyorum, böylece görünüm güzel ve temiz oluyor.

9. UpNote (Odaklanarak not almak için en iyisi)

via UpNote

UpNote'u denerken, Odak modu dikkatimi çekti. Odak moduna geçtiğimde, tüm menüler, not defterleri ve hatta diğer notlarım bile gizlendi, böylece yazmaya tamamen konsantre olabildim. Dikkatim dağılmadan işime odaklanmama yardımcı oldu.

Notlarımı farklı alanlara düzenleme özelliği de beni etkiledi. Birden fazla alan oluşturdum: biri iş için, diğeri kişisel projelerim için ve üçüncüsü daha sonra keşfetmek istediğim fikirler için. "İş" alanımı toplantı notları, beyin fırtınası oturumları ve proje taslakları için kullanırken, "Kişisel" alanımda seyahat planları, tarifler ve günlük notlar gibi şeyler var.

UpNote'un en iyi özellikleri

Notlarınızı Metin, PDF, HTML veya Markdown formatında dışa aktarın

Notları kategorilere ayırmak için hashtag kullanın

Sık açtığınız notları sabitleyin veya Hızlı Erişim sekmesine ekleyin

UpNote sınırlamaları

AI destekli not alma özelliği sunmaz

UpNote fiyatlandırması

Ücretsiz

UpNote Premium: Aylık 1,99 $ veya ömür boyu 39,99 $

UpNote puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Tüm öğrencilerin yarısından fazlası (%60) aynı anda dinlemek ve not almak zor olduğunu düşünüyor! Görünüşe göre beynimiz aynı anda iki şeyi yapmakta her zaman başarılı değil.

10. Simplenote (Minimalist arayüz için en iyisi)

simplenote aracılığıyla

Simplenote, isminin hakkını gerçekten veriyor. En çok dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı arayüzünü sevdim. Günlük yazarken, beyin fırtınası yaparken veya hızlı notlar alırken sadece yazmaya odaklanabiliyordum.

Bir başka yararlı özellik ise, her değişikliğin otomatik olarak yedeklenmesi. Hiçbir şeyi kaybetme endişesi yaşamayın! Örneğin, bir içerik takvimi üzerinde çalışırken veya bir taslağı gözden geçirirken, önceki notlarıma hızlıca bakarak daha önce hangi fikirleri araştırdığımı veya bir kampanya için hangi yönde ilerlemeyi düşündüğümü görebilirim.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Notlarınızı Markdown biçiminde yazın, önizleyin ve yayınlayın

Notlarınızı tüm cihazlarınızda gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Notları hızlıca aramak için etiketler ekleyin

Simplenote sınırlamaları

Önceden hazırlanmış şablonlar sunmaz

Simplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Zoho Notebook (Sezgisel not düzenleme için en iyisi)

zoho Notebook aracılığıyla

YouTube videosu veya makale gibi bir şeyi her kaydettiğimde, Zoho Notebook'un Akıllı Kartı onu güzel, biçimlendirilmiş bir not kartına dönüştürdü. Örneğin, bir YouTube bağlantısını kaydettiğimde, Zoho Notebook otomatik olarak videonun önizlemesini oluşturdu. Kartı daha sonra açtığımda, video temiz ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir alanda oynatılmaya başladı.

Makalelere veya web sayfalarına bağlantıları kaydetmek de aynı derecede sorunsuzdu. Akıllı Kart, başlığı ve ana görüntüyü doğrudan sayfadan aldı ve bir sürü kaydedilmiş URL'yi aramadan okumak veya kaydetmek istediğim şeyi hızlıca bulabildim.

Zoho Notebook'un en iyi özellikleri

Kontrol listeleri, resimler, sesler ve daha fazlası için özel Kartlar ile notlarınızı düzenli tutun

El yazısı notlar alın veya fikirlerinizi çizimlerle ifade edin

Notlarınızı ve not defterlerinizi şifreler ve Touch ID ile güvence altına alın

Zoho Notebook sınırlamaları

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Zoho Notebook fiyatlandırması

Ücretsiz

İşletmeler için Not Defteri: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

(Kaynak: G2 )

Zoho Notebook puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Zoho Notebook hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu yazılımı eski fiziksel not defterimin yerine dijital bir not defteri olarak kullanmak, internet bağlantısı olduğu sürece tüm notlarıma her yerden çok kolay bir şekilde erişebildiğim için gerçekten çok yararlı. Not metinlerinin yanı sıra, notlara video ve resim eklemeyi de destekler.

Bu yazılımı eski fiziksel not defterimin yerine dijital bir not defteri olarak kullanmak, internet bağlantısı olduğu sürece tüm notlarıma her yerden çok kolay bir şekilde erişebildiğim için gerçekten çok yararlı. Not metinlerinin yanı sıra, notlara video ve resim eklemeyi de destekliyor.

12. Dropbox Paper (Profesyonel biçimlendirilmiş notlar için en iyisi)

via Dropbox Paper

Dropbox'ın ortak belge uygulaması Dropbox Paper, notlarıma YouTube videoları, GIF'ler, Pinterest panoları, SoundCloud klipleri, Google Haritalar ve hatta Figma prototipleri gibi neredeyse tüm medya türlerini eklememe olanak tanıdı. Bu araç, uygulamalar veya sekmeler arasında geçiş yapmadan her şeyi tek bir yerde tutmayı çok kolaylaştırıyor.

Diğer bir avantajı ise basit biçimlendirme özelliğidir. Tasarım için saatler harcamadan, temiz ve profesyonel görünümlü belgeleri anında oluşturabilirim. Ve bunları müşteriye sunma zamanı geldiğinde, tek bir tıklama ile herhangi bir belgeyi şık bir sunuma dönüştürebilirim.

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Belgelerinizi ekip arkadaşlarınızla birlikte düzenleyin

Toplantı notları, yaratıcı özetler ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlarla işlerinizi hızlandırın

Yapılacak işleri atayın, son teslim tarihleri ekleyin ve belge üzerinde doğrudan kişilerden bahsedin

Dropbox Paper sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Dropbox Paper fiyatlandırması

Herhangi bir Dropbox hesabıyla ücretsiz olarak kullanılabilir

Dropbox Paper puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

13. Reflect Notes (Notları birbirine bağlamak için en iyisi)

via Reflect Notes

Reflect Notes'un insan düşüncelerinin işleyişini kusursuz bir şekilde yansıtmasını seviyorum — her şey genellikle birbiriyle bağlantılıdır. Fikirleri, aklımdan geçen düşünceleri veya bilgi parçacıklarını not alırken, bunları geri bağlantılarla birbirine bağlayabiliyordum ve daha sonra bulmak çok kolay oluyordu.

Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon da etkileyiciydi. Dışarıdayken telefonuma hızlı bir not alabiliyordum ve eve döndüğümde bu not anında masaüstü bilgisayarıma senkronize oluyordu.

Reflect Notes'un en iyi özellikleri

Reflect AI ile sesli notları doğru bir şekilde yazıya dökün

Takviminizi Reflect Notes ile entegre edin ve toplantılarınızı ve gündemlerinizi takip edin

Uygulamayı çevrimdışı ve çevrimiçi kullanın

Reflect Notes sınırlamaları

Takımlarla fikir alışverişinde bulunmaktan çok günlük tutmaya daha uygun

Reflect Notes fiyatlandırması

aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Reflect Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

14. Quip (Belgeler ve elektronik tablolar üzerinde işbirliği yapmak için en iyisi)

quip aracılığıyla

Quip, takımımla elektronik tablolar ve belgeler üzerinde işbirliği yapmama yardımcı oldu. Takım sohbeti, her belge ve elektronik tabloya entegre edilmiştir. Böylece, bir belge üzerinde çalışırken, uygulamalar arasında geçiş yapmadan takımımla anında sohbet etmeye başlayabiliyorum.

Aynı şey elektronik tablolar için de geçerlidir. Takımımla sayıları güncelliyor ya da pivot tabloları analiz ediyor olsam da, yerleşik sohbet fonksiyonu ayrıntıları netleştirmeme ya da anında bilgi almama yardımcı oldu. Quip ayrıca daha geniş tartışmalar ya da projeye özel konuşmalar için özel takım sohbet odaları ve hızlı kontrol ya da gizli tartışmalar için 1:1 mesajlaşma özelliği de sunar.

Quip'in en iyi özellikleri

Çevrimdışı modda belgelere erişin

Sürüm geçmişini kontrol edin ve diğer ortak çalışanlar tarafından yapılan değişiklikleri izleyin

Hesap tabloları ve belgeler üzerinde kimlerin işbirliği yapabileceğine dair ayrıntılı izinler ayarlayın

Quip sınırlamaları

Arama fonksiyonu iyileştirilmeli

Quip fiyatlandırması

Quip Starter: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Quip Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip Advanced: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

Quip hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Quip'in en iyi özelliği, takımımızın paylaşılan görev listeleri, belgeler ve elektronik tablolar üzerinde aynı anda birlikte çalışmasını sağlayan gerçek zamanlı düzenleme yeteneğidir... Ayrıca, değişiklik geçmişi aracı, gerektiğinde değişiklikleri izlememize ve geri almamıza olanak tanır. Bu özellik, özellikle önemli belgeler üzerinde çalışırken çok değerlidir.

Quip'in en iyi özelliği, takımımızın paylaşılan görev listeleri, belgeler ve elektronik tablolar üzerinde aynı anda birlikte çalışmasını sağlayan gerçek zamanlı düzenleme yeteneğidir... Ayrıca, değişiklik geçmişi aracı, gerektiğinde değişiklikleri izlememize ve geri almamıza olanak tanır, bu da özellikle önemli belgeler üzerinde çalışırken çok değerlidir.

15. Nimbus Note (Araştırma materyallerini derlemek için en iyisi)

fuseBase aracılığıyla

Nimbus Note (şimdi FuseBase'in bir parçası), araştırma sonrası not alma için hızla favorilerimden biri haline geldi. Ekran görüntüleri için OCR özelliği özellikle kullanışlıdır. Görüntülerden veya ekran görüntülerinden metin yakalayabiliyordum ve kopyalama ve düzenlemeyi kolaylaştıracak kadar doğruydu. Görsel kaynaklardan anahtar bilgileri çıkarmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırdı.

Web kesici de oldukça güçlüdür. Bir web sayfasının tamamını veya sadece belirli bölümlerini kesebilmeyi çok seviyorum. Metin, resim, PDF, e-posta ve hatta ek dosyalarda bile çalışır, bu nedenle her türlü araştırma materyalini tek bir yerde toplamak için mükemmeldir.

Nimbus Note'un en iyi özellikleri

Notlar içinde görevler ve listeler oluşturun

Notları herkese açık olarak paylaşın ve takım üyeleriyle birlikte düzenleyin

Notlarınıza tablolar, elektronik tablolar ve veritabanları ekleyin

Nimbus Note sınırlamaları

Sınırlı şablon seçenekleri

Nimbus Note fiyatlandırması

3 kişilik bir takım için fiyatlandırma seçenekleri şunlardır:

Temel özellikler: 48 $/ay

Artı: 123 $/ay

Ultimate: 248 $/ay

Nimbus Note puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

ClickUp ile Not Alma Deneyiminizi Bir Adım Öne Taşıyın

Bu listede yer alan not alma uygulamalarının her biri, güçlü bir Evernote alternatifi olarak öne çıkıyor. Bazıları notları düzenlemeyi kolaylaştırırken, bazıları notları daha iyi biçimlendirmenize yardımcı olur ve bazıları da araştırma materyallerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Paranızın karşılığını fazlasıyla verir ve özellikleri temel/ücretsiz sürümlerde bile etkileyicidir.

Ancak not uygulamanızı iş için kullanıyorsanız, görev yönetimi özelliklerini not alma ile birleştiren ve AI ile tekrarlayan işleri kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir araç tercih etmek isteyebilirsiniz.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Not alma işlevleri ClickUp'ın proje yönetimi yazılımının bir parçasıdır, böylece notlarınızı/belgelerinizi ve işlerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz. İş akışınıza ekstra bir kolaylık katar ve teknoloji yığınınızın çok fazla araçla şişmesini önler.

ClickUp'ı bugün deneyin ve kendiniz görün!