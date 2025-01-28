2025'in Podcast'çular için En İyi 10 AI Aracı

Podcast'e başlamak heyecan verici bir yolculuk olabilir, ancak hem düzenli hem de yeni başlayan podcast'çuların karşılaştığı bazı engeller vardır: teknik zorluklar, düzenleme için yeterli zamanın olmaması ve yaratıcılık blokajı bunlardan bazılarıdır.

İşte bu noktada AI araçları devreye girerek günü kurtarıyor. Podcast yayıncıları için bu AI araçları, düzenleme, transkripsiyon, içerik oluşturma ve hatta pazarlamayı sizin için basitleştirebilir.

Bununla birlikte, podcast yapımcıları için mevcut AI araçlarının listesi sonsuzdur ve hangilerine yatırım yapacağınıza karar vermek zor olabilir. Bu nedenle, ClickUp takımıyla birlikte, podcast yapım yolculuğunuzu zenginleştirecek ve basitleştirecek, denenmiş ve test edilmiş en iyi on AI podcasting aracının bir listesini hazırladık.

Ama önce, podcast yayıncıları için en iyi 10 AI aracını belirlerken dikkate aldığımız hususları ele alalım.

Podcast'inize AI araçları eklerken dikkat etmeniz gereken beş unsur şunlardır:

Görev otomasyonu: AI ile podcasting'in sıkıcı ve zaman alıcı yönlerini kolaylaştırın. Kaliteli AI araçları, ses geliştirmeleri, transkripsiyon ve içerik oluşturma otomasyonu üzerinde kontrol sağlamak için sağlam otomasyon özelliklerine sahip olmalıdır

Kullanım kolaylığı: Benzersiz içerik stilinize uygun AI araçlarıyla verimli bir oluşturma süreci oluşturun. Güçlü özellikler ile sezgisel bir arayüz arasında denge kuran araçları arayın, böylece daha fazlasını daha hızlı yapabilirsiniz

Kalite ve doğruluk: Podcast yayıncıları için AI araçları, stüdyo kayıtlarının koordinasyonu, senaryoların paylaşımı, podcast transkriptlerinin düzenlenmesi ve finansal belgelerin yönetimi gibi operasyonel görevlerin doğruluğunu iyileştirebilmelidir. Bunu doğrulamak için aracın geçmiş performansını ve yorumlarını araştırın

Özelleştirme: AI'nın düzenleme ve yaratıcı seçimlerimiz üzerinde daha fazla kontrol sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yaratıcı değişiklikler ve özel ayarlamalar yapabilmek için yeterli kapsamda ek yetenekler sunan AI araçlarını seçin

Entegrasyon ve maliyet: Seçtiğiniz AI aracının bütçenize uygun olması ve mevcut iş süreçlerine kolayca entegre edilebilmesi çok önemlidir. En iyi AI araçları, kanıtlanmış maliyetlerle yüksek değer sunan araçlardır

İşte, sürecinizi dönüştürebilecek ve içerik kalitenizi artırabilecek en iyi on AI podcasting aracı

1. ClickUp

Uçtan uca podcast yönetimi için en iyisi

ClickUp ile podcast bölümlerini etkili ve verimli bir şekilde oluşturun ve yönetin

ClickUp, mükemmel bir podcast komut merkezi oluşturmanıza yardımcı olan güçlü bir verimlilik aracıdır. Anlık mesajlaşma, özel AI, yazma ve hedef belirleme araçları, içerik takvimi şablonları ve 1000'den fazla entegrasyon gibi birçok yerleşik özellik sayesinde, fikir üretme ve beyin fırtınasından zamanında yayınlamaya kadar uçtan uca podcast yönetimini kolaylaştırır ve sizin için vazgeçilmez bir podcast yönetim yazılımı haline gelir.

Yeni başlayan podcast'çular ve deneyimli podcast'çular için mükemmel olan ClickUp, her podcast bölümünü ve projeyi zahmetsizce yönetmek için merkezi bir platform sağlar. Görevleri basitleştirmeye odaklanan bu platform, çok yönlülüğü ve özelleştirilebilirliği sayesinde benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Özellikle tek başınıza çalışmıyorsanız, sizin için iki önemli özellik, fikir üretme ve hedef belirleme sürecini kolaylaştıran ClickUp Hedefleri ve tutarlı iletişim için ClickUp Sohbet'tir. ClickUp Hedefleri, bireysel ve takım hedeflerini not almanıza ve bunları podcast görevlerinize bağlamanıza olanak tanırken, ClickUp Sohbet takımlar arasında mesajlaşma ve hatta anında etiketleme olanağı sunar.

Birden fazla AI aracı kullanarak parçalı iş akışlarına veda edin. ClickUp'ın Ürün Yönetimi Yazılımı, podcast yayıncıları için diğer birçok AI aracının yerini alabilir. Çeşitli popüler podcasting araçları ve hizmetleriyle entegre olarak, tüm podcasting ihtiyaçlarınız için tek noktadan çözüm sunar. Kayıt yazılımınızı, barındırma platformlarınızı ve sosyal medya hesaplarınızı ClickUp ile bağlayabilirsiniz. Hatta tüm podcasting etkinliklerinizi ve dosyalarınızı tek bir yerde merkezileştirmek için bulut depolama hizmetleri de sunar.

Sadece birkaç tıklama ile kullanıma hazır çok sayıda podcast şablonu ile ClickUp, podcast oluşturma ve yönetimi sonsuz derecede daha basit ve etkili hale getirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Podcast Planlama Şablonu ile başarılı bir podcast lansmanı görselleştirin ve gerçekleştirin

ClickUp Podcast Planlama Şablonu, dinleyicilerinizin duymak istediklerini düzenlemek, misafirlerinle iletişimi yönetmek ve içeriğini her bir podcast bölümüne nasıl sunacağını görselleştirmek için mükemmel bir gösterge paneli. Podcast yolculuğuna yeni başlıyor ya da gelecek ayın kayıt ve yayın planlarını yapıyor ol, bu şablon sana ihtiyacın olan çerçeveyi sağlayacaktır. Bu, ClickUp'ın podcast şablonları arasında benim kişisel favorim.

Bu Şablonu İndirin Podcast planlama faaliyetlerini hızlı ve verimli bir şekilde organize etmek için ClickUp Podcast Şablonunu kullanın.

ClickUp Podcast Şablonu, bir podcast kaydı gerçekleştirmek için ayrıntılı bir plan oluşturmanıza yardımcı olur. Misafirlerin planlanması, oturumların kaydedilmesi, ses dosyası varlıklarının yönetilmesi ve hatta bölümlerin ilerlemesinin izlenmesi gibi görevleri kapsar. Bu şablon, podcast oluşturma sürecinizin her adımını verimli bir şekilde planlamanızı ve gerçekleştirmenizi sağlar

Podcast yönetimine ek olarak, ClickUp, gerçek zamanlı podcast yazma ve düzenleme için mükemmel, yerleşik, kullanıcı dostu bir dokümantasyon ve düzenleme aracı olan ClickUp Docs özelliğine de sahiptir. İç içe sayfalar, hızlı bağlantı ve sayısız stil seçeneği gibi özelliklerin yanı sıra, ilgi çekici ve net podcast senaryoları yazmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan özel bir AI yazma özelliği de bulunmaktadır.

ClickUp Brain ile sadece birkaç satırlık girdi ile kişisel yazma asistanınızı edinin

Güçlü bir AI araçları paketi olan ClickUp Brain, podcast fikirleri üretmenize, ilgi çekici senaryolar yazmanıza ve yaratıcı süreç boyunca düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir.

ClickUp Belgeleri, düşüncelerinizi yazmak, bunları iş akışlarına bağlamak ve fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde hayata geçirmek için tek noktadan bir belgeleme aracı olarak kullanın.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgeleri'nde senaryonuzu yazabilirsiniz. Ayrıca, podcast senaryosu oluşturmak için bir kılavuza ihtiyacınız varsa, ClickUp size yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Şablonunu kullanarak yazma sürecini baştan sona zahmetsizce kolaylaştırın.

ClickUp Podcast Senaryo Şablonu, iyi organize edilmiş bir podcast bölümü için bir ClickUp Doc şablonudur. Şablon, podcast prodüksiyonunuzun tüm yönlerini organize etmenize ve planlamanıza ve senaryoları verimli bir şekilde yazmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır. Her podcast bölümüyle tutarlılığı sağlamak için görselleştirilmiştir

Podcast'inizin bazı bölümlerini yeniden kullanmak ve bunlardan metin gönderileri oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı doğrudan ClickUp'ta kaydedin. Kaydedildikten sonra, AI transkripsiyon aracı video için otomatik olarak doğru metni oluşturur. Bu özellik, podcast bölümlerinizi düzenlemeyi ve blog gönderileri veya sosyal medya gönderileri olarak yeniden kullanmayı çok kolaylaştırır. Ayrıca içeriğinizi daha erişilebilir ve SEO için optimize hale getirir.

Anında video kaydı ve ses transkripsiyonu için ClickUp Clip'i kullanın

Dediğim gibi, ClickUp ile tüm podcast'lerinizi baştan sona tasarlayabilir, oluşturabilir, yönetebilir, izleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

metrikleri izleyin Podcast sürecinizi görselleştirin ve ClickUp Gösterge Panelleri 'nde baştan sona

Önceden oluşturulmuş şablonlarla podcast oluşturma ve planlamayı basitleştirin ve iyileştirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak zahmetsiz senaryo yazımı, yaratıcı içerik oluşturma ve verimli dokümantasyon

ClickUp Brain, entegre AI asistanı ile podcast fikirleri alın, senaryolarınızı yazın ve çok daha fazlasını yapın

ClickUp Görevleri ile ayrıntılı adımlar içeren podcast yol haritanızı oluşturun

ClickUp Clips ile podcast ekranınızı kaydedin ve ClickUp Clips kullanarak doğru transkripsiyonlar elde edin

Kayıt yazılımları, barındırma platformları, sosyal medya hesapları ve bulut depolama için 1000'den fazla entegrasyon ile podcast'lerinizi merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme süreci biraz daha uzundur

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (4000+ yorum)

2. ChatGPT

Beyin fırtınası ve ana hatları belirlemek için en iyisi

via ChatGPT

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen üretken bir AI sohbet robotudur. AI yeteneklerinin, podcast yayıncılarının içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için bölüm fikirleri ve ipuçları üretmek için ideal olduğunu gördüm. Yaratıcı çıktıya odaklanan kullanıcı dostu arayüzü, kişiselleştirilmiş ipuçları sağlar ve benzersiz podcasting ihtiyaçlarınıza uygun temalar ve hatta yaratıcı bölüm başlıkları için fikirler üretir.

Sezgisel fikir üretme ve senaryo geliştirme yetenekleriyle ChatGPT, podcast yayıncıları için önde gelen AI araçları arasında yer alıyor. Podcast yayıncılığı sürecinde harika bir sanal işbirlikçi ve ses paneli olma potansiyeline sahip. Ayrıca, podcast'inizin kalitesini artırmak için gerçek zamanlı geri bildirim ve öneriler de sunuyor. Geniş bilgi tabanı, araştırma yeteneklerinizi genişletir ve zaman kazanmanızı sağlar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Yaratıcı podcast fikirleri üretin ve takıldığınız konuları çözün

ChatGPT ile konuşma konuları ve bölümler arası geçişler dahil olmak üzere ayrıntılı ana hatlarla podcast bölümlerinizi yapılandırın

Podcast'inizin diyalogları, reklam metinleri veya intro/outro bölümleri için fikirler üretin

Sosyal medya gönderileri için ilgi çekici başlıklar veya podcast blog gönderilerinizin yapısını oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

Oluşturulan bilgiler her zaman doğru olmayabilir ve doğrulama gerektirebilir

Çıktı bazen robotik hissedilebilir ve doğal konuşmanın nüanslarından yoksun olabilir

Eğitim verileri yalnızca Nisan 2023'e kadar güncellenmiş olduğundan, güncel etkinlikleri araştırmak için kullanamazsınız.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

3. Alitu Showplanner

Podcast ses planlama ve ön prodüksiyon için en iyisi

via Alitu

AI destekli Alitu Showplanner aracı, podcast planlamasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Podcast yayıncılarına bölümler için fikir üretme, içerik düzenleme ve kapsamlı taslaklar oluşturma konusunda yardımcı olur.

Alitu Showplanner'ın podcast nişinize ve hedef kitlenize göre yaratıcı ipuçları oluşturmasını ve ilgili konuları önermesini beğendim. Ayrıca yayınları planlamak, bölümleri düzenlemek ve misafir röportajları yapmak için araçlar da sunuyor. Showplanner ile podcast üretim sürecini kolaylaştırarak profesyonel kalitede podcast'ler oluştururken zamandan ve çabadan tasarruf edebilirsiniz.

Alitu Showplanner'ın en iyi özellikleri

Bölüm yapınızı kolayca görselleştirmek için sürükle ve bırak arayüzüyle podcast pazarlama ve planlama sürecinizi basitleştirin ve hızlandırın

Planınızdaki segmentlere notlar, bağlantılar ve zaman damgaları ekleyerek bilgileri düzenli tutun

İçerik akışını daha iyi planlamak için ses kliplerini veya müzik arka planlarını doğrudan program planınıza aktarın

Kayıt sırasında kolayca başvurabilmek için program planınızı PDF veya metin tabanlı bir kılavuz olarak dışa aktarın

Alitu Showplanner sınırlamaları

Showplanner içindeki içe aktarılan ses klipleri için sınırlı podcast düzenleme özellikleri

Ses post prodüksiyonu kapsamlı değildir

Doğrusal olmayan podcast yapıları için diğer görsel planlama araçlarına göre daha az sezgisel gelebilir

Alitu Showplanner fiyatlandırması

Bağımsız podcast yayıncıları: Kullanıcı başına aylık 38 $ (barındırma hizmetleri için eklenti fiyatlandırması)

İş: Kullanıcı başına aylık 195 $'dan başlayan fiyatlarla

Alitu Showplanner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. ContentShake AI

SEO optimizasyonu ve özetleme için en iyisi

via Semrush

Semrush'un Uygulama Merkezi'nde öne çıkan ContentShake AI, AI algoritmaları kullanarak belirli nişler ve kitleler için bölüm fikirleri üretmek amacıyla büyük veri kümelerini analiz etmede en iyisidir. Bu podcast düzenleme aracı, dinleyicilerin ilgisini çeken popüler konular, anahtar kelimeler ve sorular kullanarak içerik fikirleri önerir.

ContentShake AI, podcast yayıncılarının rakiplerinin podcast'lerini ve dinleyici tercihlerini ortaya çıkararak bir adım önde olmalarına yardımcı olur. ContentShake AI ile hızlı bir şekilde fikir üretebilir, yaratıcılık bloklarını aşabilir ve dinleyicilerin ilgisini çeken yüksek kaliteli bölümler üretebilirsiniz.

ContentShake AI'nın en iyi özellikleri

Podcast'inizin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olmak için SEO için optimize edilmiş başlıklar ve açıklamalar oluşturun

Ses dosyalarınızdan ayrıntılı podcast şov notları ve özetler oluşturarak erişilebilirliği ve dinleyici keşfini iyileştirin

Podcast bölümlerinizden anahtar fikirleri çıkararak sosyal medya gönderilerini ve tanıtım materyallerini kolayca oluşturun

Podcast içeriğinizi blog gönderilerine dönüştürerek erişiminizi genişletin ve yeni dinleyiciler kazanın

ContentShake AI sınırlamaları

SEO optimizasyonu veya tamamen doğru özetler garanti edilemez

Konuşma ağırlıklı programlar için daha az etkili olabilir

Ücretsiz plan yoktur, sadece yedi günlük ücretsiz deneme sürümü vardır

ContentShake AI fiyatlandırması

Ücretsiz: Deneme (yedi gün boyunca)

Premium: Kullanıcı başına aylık 60 $

ContentShake AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Wondercraft

Post prodüksiyon ve ses paylaşımı için en iyisi

via Wondercraft

Wondercraft, gelişmiş AI kullanarak metinleri doğal sesli AI sesleri ve özelleştirilebilir müziklerle yüksek kaliteli ses prodüksiyonlarına dönüştürür.

Podcast yayıncıları, blog gönderilerini, makaleleri ve senaryoları dakikalar içinde ilgi çekici bölümler haline getirebilir. Wondercraft'ın otomatik ses düzenleme, ses klonlama ve çoklu dil desteği, dinleyici kitlenizi büyütmenize ve profesyonel ses kalitesinde podcast'ler oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Wondercraft'ın en iyi özellikleri

Sosyal medyada tanıtım amacıyla podcast'inizden kısa ve dikkat çekici ses klipleri oluşturun

Ses dosyalarınızı daha hızlı keşfedilebilirlik ve erişilebilirlik için transkripsiyonlayın

Giriş ve çıkışlar için veya sponsor mesajlarını okumak için AI tarafından oluşturulan sesleri kullanın

Metin içeriğini metin okuma özelliklerini kullanarak podcast bölümlerine dönüştürün

Wondercraft sınırlamaları

AI tarafından üretilen sesler, insan seslerinden hala belirgin farklılıklar gösterebilir

Arka plan gürültüsü veya birden fazla konuşmacı, transkripsiyonun hatalı olmasına neden olabilir

Wondercraft fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Aylık 60 kredi için kullanıcı başına 34 $

Artıları: Aylık 150 kredi için kullanıcı başına 64 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel plan: Özel fiyatlandırma

Wondercraft puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Jasper

İçerik oluşturma için en iyisi

İçerik oluşturmak için birkaç kez Jasper adlı AI destekli yazma asistanını kullandım. Bu araç, podcast'iniz için ilgi çekici bölüm açıklamaları, notlar, sosyal medya gönderileri ve promosyonlar oluşturmanıza dakikalar içinde yardımcı olabilir.

AI algoritmaları, izleyici tercihlerine ve mevcut içeriğe göre metin oluşturur. Jasper ayrıca bölüm fikirleri üretmenize, senaryolar yazmanıza ve anlatım ve karakterler için AI destekli sesler geliştirmenize yardımcı olabilir. Jasper ile ilgi çekici içerikler oluşturabilir ve yaratıcılığınızı destekleyebilirsiniz.

Jasper'ın en iyi özellikleri

İçeriğiniz için yeni podcast bölümü konuları ve benzersiz bakış açıları için beyin fırtınası yapın

Tek kişilik bölümler veya röportaj tarzı podcast'ler için senaryo yazma konusunda yardım alın

Podcast bölümleriniz için dinleyicileri çekecek ilgi çekici program notları ve açıklamalar hazırlayın

Yeni içeriğinizi tanıtmak için ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturun

Jasper sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan metinler hata veya yanlışlıklar içerebileceğinden, dikkatli düzenleme ve düzeltme gerektirir

Aylık maliyetler birçok rakibe kıyasla oldukça yüksektir

En iyi sonuçlar için çok özel komutlar gerektirir

Ücretsiz plan yok, sadece ücretsiz deneme sürümü var

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz: Yedi gün deneme

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 34 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

7. Suno

Özel podcast müziği oluşturmak için en iyisi

via Suno

Suno, içinizdeki müzisyeni ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak bir müzik oluşturma AI aracı. Bu AI destekli platform, farklı müzik stilleri girmenize olanak tanıyarak size özel bir şarkı oluşturabilir. Çeşitli melodilerle denemek çok eğlenceliydi!

Suno, bir melodi bestelemek veya doğru tempoyu bulmak için idealdir. Risk almaya pek havanız yoksa, sanatçı profillerine veya Suno'nun hazır şarkı arşivine de göz atabilirsiniz.

Suno'nun en iyi özellikleri

Podcast'iniz için markanıza mükemmel uyum sağlayan özgün intro ve outro temaları oluşturun

Farklı podcast bölümlerinin havasına ve tonuna uygun arka plan müziği oluşturun

Kişiselleştirilmiş bir ses için müzik uzunluğunu, enerji seviyesini ve enstrümanları özelleştirin

Sizin için özel olarak üretilmiş telifsiz müziklerle telif hakkı sorunlarından kaçının

Suno sınırlamaları

Aklınızdaki sesi tam olarak elde etmek için biraz deneme yapmanız gerekebilir

AI tarafından üretilen müzik bazen insan tarafından bestelenen müziğin nüans ve karmaşıklığından yoksun olabilir

Karmaşık müzik öğeleri veya düzenlemeler üzerinde sınırlı kontrol

Suno fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premier: Kullanıcı başına aylık 30 $

Suno puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. FineShare

AI destekli ses geliştirme için en iyisi

via FineShare

FineShare'in podcast yayıncıları için AI araçları, onların performanslarını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. AI ses stüdyosu FineVoice'u kullanarak sesinizi değiştirebilir, gerçekçi seslendirmeler oluşturabilir ve hatta ünlüleri ve kurgusal karakterleri taklit edebilirsiniz.

Bu, hikaye anlatımı podcast'lerinin ve karakter odaklı anlatıların yaratıcılığını ve üretim değerini artırır. FineShare'in ses değiştirme aracı, sesleri gerçek zamanlı olarak modüle ederek canlı podcast'lere ve röportajlara eğlence ve ilgi katar. FineShare'in AI paketini, podcasting'e yeni başlayanlar ve uzmanlar tarafından kullanılabilecek kadar basit buldum.

FineShare'in en iyi özellikleri

Kristal netliğinde ses kayıtları için gürültü azaltma özelliğinden yararlanın

Podcast'iniz boyunca tutarlı ses seviyesi sağlamak için ses seviyelerini optimize edin

Eğlenceli bölümler, röportajlar veya anonimliğinizi korumak için sesinizi gerçek zamanlı olarak değiştirin

Podcast'inizi doğrudan FineVoice içinde kaydedin ve üretiminizi kolaylaştırın

FineShare sınırlamaları

Ses değiştirme efektleri eğlenceli olsa da, tüm podcast içerik türleri için uygun olmayabilir

Ses ayarlama özellikleriyle en iyi sonuçları elde etmek için bazı teknik bilgiler gerekebilir

FineShare fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Pro: 2 bilgisayar için kullanıcı başına aylık 17,99 $

Enterprise: 5 bilgisayar için kullanıcı başına aylık 31,99 $

FineShare puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Descript

Ses düzenleme ve işbirliği için en iyisi

via Descript

Podcast yayıncıları için en popüler AI araçlarından biri olan Descript, podcast oluşturmayı basitleştiren AI destekli bir platformdur. En iyi özelliği, düzenleme için sesin otomatik ve doğru bir şekilde metne transkripsiyonunu yapmasıdır. Hatta video podcast ve web semineri kayıtlarından transkriptler oluşturmak için bile kullandım.

Temel olarak, bir belgeyi düzenler gibi transkripti düzenleyerek tüm ses dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Studio Sound tek bir tıklama ile ses kalitesini iyileştirir ve Overdub, kendi sesinizle veya AI sesleriyle gerçekçi seslendirmeler oluşturmanıza olanak tanır.

Descript ile AI tarafından oluşturulan içeriği kullanarak dolgu kelimeleri kaldırabilir, hataları düzeltebilir, müzik ve ses efektleri ekleyebilir ve sıfırdan bölümler oluşturabilirsiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Metin transkriptini düzenleyerek podcast'inizi düzenleyin — basit metin düzenleme ile sesleri kesin, yapıştırın ve yeniden düzenleyin

Birkaç tıklama ile dolgu kelimeleri otomatik olarak kaldırarak podcast sesinizi iyileştirin

Overdub özelliğini kullanarak kendi sesinizle veya AI tarafından oluşturulan sesle hataları düzeltin veya yeni içerik ekleyin

Takım üyelerini gerçek zamanlı olarak projelerde işbirliği yapmaya davet edin

Descript sınırlamaları

Geleneksel ses düzenleme geçmişine sahip kullanıcılar, bu aracı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için zaman alabilir

Profesyonellerin aşina olduğu bazı gelişmiş ses düzenleme özellikleri eksik olabilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

10. Podpage

Podcast web tasarımı ve oluşturma için en iyisi

via Podpage

Podpage, podcast yayıncılarının çekici ve ilginç podcast web siteleri oluşturmaları için AI tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir şablonları kullanarak bölümlerinizi sunabilir, hikayelerinizi anlatabilir ve izleyicilerinizle görsel olarak ilgi çekici bir bağlantı kurabilirsiniz.

Ama yapılacaklar bununla sınırlı değil. Benim özellikle yararlı bulduğum şey, bu aracın dinleyicilerin podcast'leri bulmasını ve dinlemesini kolaylaştırması. Podpage, yapay zeka kullanarak web sitesi performansını optimize eder, SEO dostu video içerik üretir ve hatta ses içeriğinin transkriptlerini oluşturur.

Podpage'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay web sitesi oluşturucu ile dakikalar içinde bir podcast web sitesi oluşturun

Otomatik transkripsiyonlarla saatler kazanın, içeriğinizi daha erişilebilir ve SEO dostu hale getirin

Podcast'inizi web sitenize entegre edin, dinleyicileriniz sayfanızdan ayrılmadan programınızın keyfini çıkarsın

Podpage sınırlamaları

Diğerlerine kıyasla sınırlı tasarım özelleştirme seçenekleri

Karmaşık podcast kurulumları veya birden fazla program gibi özel ihtiyaçlar ya da işlerin farklı üyelik kademelerine ihtiyaç duyduğu durumlar için ideal olmayabilir

Podpage fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Elite: Kullanıcı başına aylık 59 $

Podpage puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Podcast Oluşturma Deneyiminizi Geliştirin

İster yeni başlayan ister deneyimli bir podcast yayıncısı olun, AI araçları podcast oluşturma sürecinize yaklaşımınızı değiştirebilir. Artık dinleyicilerinizin hak ettiği daha profesyonel kalitede podcast'leri daha kısa sürede oluşturabilirsiniz. Bu makalede podcast yayıncıları için önerilen on AI aracını kullanarak verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırabileceğinizden eminim.

Bununla birlikte, doğru araç kombinasyonu, ihtiyaçlarınıza uygun olan kombinasyondur. Listemizdeki tüm araçları kesinlikle deneyebilirsiniz, ancak ihtiyacınız olan en kapsamlı AI aracı olarak ClickUp'ı da seçebilirsiniz. Bu yüzden ClickUp'a kaydolun ve deneyin!