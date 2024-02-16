2025'te Yaratıcılığı Teşvik Eden En İyi Yazma Podcast'leri

1959'da Jack Kerouac daktilosunun başına geçti ve yazmak için otuz maddelik spontane bir "yazma kuralları" listesi yazdı. Bu listede "zihninizin derinliklerinden, sınırsızca yazın" ve "kendiniz için, hatırladıkça ve hayretle yazın" gibi değerli tavsiyeler yer alıyordu

Kerouac'ın Modern Prosa için İnanç ve Teknik adlı kitabını paylaşmak için podcast dünyasına girip girmeyeceğini bilmiyoruz

Ancak yazma sürecinin sonsuz derecede büyüleyici ve anlaşılması zor olduğunu ve yazarların sırlarının merak edildiğini biliyoruz.

Yazma hakkında konuşmak, genellikle yazmaktan daha kolay görünür. Burada önerilen podcast'leri dinlemek, oturup yazmanın yerini tutmaz, ancak yaratıcı bir yazar ya da hevesli bir romancı olsanız da, ilham ararken hissettiğiniz yalnızlığı aşmanıza yardımcı olabilir.

Bu yüzden yazma podcast'leri çok değerlidir. Yaratıcı çabalarınız için destek, rehberlik ve cesaret sunarlar.

Yazma podcast'leri, yazma sanatından yaşam tarzına kadar yazmanın birçok yönünü keşfeden sesli programlardır.

Yaratıcılığını geliştirmek, becerilerini iyileştirmek veya bazen yalnızlık hissedilen yazma sürecinde bir topluluk bulmak isteyen herkes için vazgeçilmez araçlardır.

Bu podcast'leri dinleyerek, diğer yazarların deneyimlerinden öğrenebilir, yeni teknikler edinebilir ve yazma yolculuğunuz boyunca motivasyonunuzu koruyabilirsiniz.

Farklı Yazma Podcast Türleri

Yazma podcast'leri, yazma topluluğunun çeşitli ihtiyaç ve zevklerine hitap eden farklı türlerde mevcuttur.

İşte yazma ile ilgili podcast'lerin başlıca türleri ve size sunabilecekleri:

Eğitim podcast'leri: Bu podcast'ler, gramerden hikaye yapısına kadar çeşitli konuları kapsayan, yazma becerilerini geliştirmeye yönelik pratik tavsiyeler sunar. Yeni başlayanlar ve deneyimli yazarlar için erişilebilir zengin bir bilgi kaynağıdır

İlham verici podcast'ler : Bu podcast'ler, başarı hikayelerini paylaşarak ve moral verici konuşmalar yaparak sizi motive etmek için tasarlanmıştır. Yazma kariyerinizde karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelmek için gereken dayanıklılığı ve yaratıcılığı geliştiren birer cesaret kaynağıdır

Türlere özel podcast'ler: Gizem, romantizm veya bilim kurgu gibi belirli edebi kategorilerdeki yazmanın inceliklerine dalmak istiyorsanız, türlere özel podcast'ler tam size göre. Bu podcast'ler, belirli türlerde yazma becerilerini geliştirmek isteyen yazarlara özel bilgiler sunar

Yazar röportajları: Bu podcast'ler, en çok satan yazarların hayatlarına samimi bir bakış sunarak, işlerini şekillendiren yaratıcı süreçleri ve deneyimleri hakkında fikir verir. Bu sayede, yazma sanatının ve mesleğinin perde arkasını görebilirsiniz

Topluluk odaklı podcast'ler: Bu podcast'ler, yazarların birbirleriyle bağlantı kurup farklı yolculuklarını ve içgörülerini paylaşabilecekleri sanal alanlar oluşturur. Yaratıcı becerilerini geliştirmek ve yaratıcı tatmin bulmak isteyenler için birer yol gösterici olarak, yolunuzda size aktif olarak rehberlik ederler

Artık farklı podcast türlerini bildiğinize göre, tercihlerinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

Size daha fazla yardımcı olmak için, yazma becerilerinizi geliştirmek ve ilham almak için değerli bilgiler içeren yılın en iyi podcast'lerinin bir listesini hazırladık.

En İyi Yazma Podcast'leri

Yazma yolculuğunuzun hangi aşamasında olursanız olun, yaratıcılığınızı harekete geçirmek için bu yılın en iyi 17 yazma podcast'ini içeren bir liste hazırladık:

1. Yazmaya meraklı

Dünyanın en büyük kadın yazarlar topluluğu She Writes'tan Brooke Warner ve National Novel Writing Month (NaNoWriMo) 'dan Grant Faulkner'ın sunuculuğunu üstlendiği Write-minded, yazma tavsiyeleri, zanaata odaklı tartışmalar ve sektör içgörülerini dinamik bir şekilde harmanlayan haftalık bir podcast.

Her bölümde, sunucular yazarlar ve yayıncılık profesyonelleriyle ilgi çekici röportajlar gerçekleştiriyor ve yayıncılık dünyasındaki güncel trendleri keşfeden mini özellikler de yer alıyor.

İster hevesli bir yazar ister tanınmış bir yazar olun, Write-minded yaratıcı ilham ve iş dünyasına dair içgörülerden oluşan ilgi çekici bir karışım sunar.

Son bölümlerde Stephanie Foo travma hakkında yazmanın zorluklarını tartışıyor ve A. M. Homes karakter yaratma sanatı hakkında içgörülerini paylaşıyor, bu da podcast'i yazarların yolculuklarının her aşamasında paha biçilmez bir kaynak haline getiriyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Gerçek Hayatta Öyle Olmadığınızda Anılarınızda Kendinizi Nasıl Açığa Vurabilirsiniz, Dr. Brian H. Williams'ın özellikleri

The Future of the Book, Maja Thomas'ın özellikleri

Baron Wormser'ın özellikleriyle The Subtle Art of Attunement and Its Bearing on Our Writing (Uyumun İnce Sanatı ve Yazılarımıza Etkisi)

Dinleyicilerin yorumları

Dinlemeden duramıyorum. Eğer bir yazarsanız, siz de duramayacaksınız.

Dinlemeden duramıyorum. Eğer bir yazarsanız, siz de duramayacaksınız.

2. The Creative Penn Podcast

via The Creative Penn Podcast

Başarılı bir bağımsız yazar ve girişimci olan Joanna Penn'in sunuculuğunu yaptığı The Creative Penn Podcast, yazma, kendi kitabınızı yayınlama, kitap pazarlama ve yazarak geçimini sağlama konusunda içgörüler sunuyor.

Her bölüm, yazarların kitap endüstrisini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, tür keşiflerinden yayıncılığın teknik yönlerine kadar uzanan konuları kapsar.

Joanna, Mark Dawson ve Orna Ross gibi misafirleri sık sık programına davet ederek, belirli konularda uzmanlıklarını paylaşmalarını ve dinleyicilere yazma ve yayınlama çabalarına uygulayabilecekleri pratik tavsiyeler vermelerini sağlar.

Dinlemeniz gereken bölümler

Kitap Kapak Tasarımında Üretken Yapay Zekaya Yaratıcı Bir Yaklaşım James Helps ile

Korkularla Yüzleşmek ve Benzersiz Karakterler Yazmak Barbara Nickless ile

*Joanna Penn ile "Jeneratif AI Arama, Önümüzdeki On Yılda Kitapların Keşfedilebilirliğini Nasıl Etkileyecek?"

Dinleyicilerin yorumları

Dinleyici kitlesi ve podcast'in tarzı (monolog ve ardından röportaj) onu eğlenceli kılıyor. Kesinlikle tavsiye edilir.

Dinleyici kitlesi ve podcast'in tarzı (monolog ve ardından röportaj) onu eğlenceli kılıyor. Kesinlikle tavsiye edilir.

3. Grammar Girl Daha İyi Yazmak İçin Hızlı ve Pratik İpuçları

via Quick and Dirty Tips

*grammar Girl'ün arkasındaki ses olan Mignon Fogarty, yazınızı geliştirmek için kısa ve samimi ipuçları sunuyor. Dilbilgisi, üslup ve kullanım konularını ele alan her bölüm, işinizi başarıya veya başarısızlığa götürebilecek yaygın yazım hataları ve üslup nüanslarına odaklanıyor.

Podcast, her seviyeden yazarın üslubunu düzeltmesine ve daha etkili iletişim kurmasına yardımcı oluyor ve bu özelliğiyle Writer's Digest dergisinin en iyi 101 web sitesi arasında yer alıyor.

Dilbilimciler ve yazarlar gibi misafirler, dilin evrimini ve yazma konusunda en iyi uygulamaları tartışarak karmaşık dil kurallarını herkes için anlaşılır hale getiriyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Teknoloji, yazma şeklimizi değiştiriyor. İlk Goody Two Shoes kimdi?

Zamanın psikolojisi (ve dili). Virgül, metroda insanlara benzer. Tilki işleri.

İngilizce'de neden sessiz harfler vardır? Dayjamas

Dinleyicilerin yorumları

Grammar Girl podcast'i en iyisi!!! Özellikle İngilizcenin zaman içinde nasıl değiştiğiyle ilgili kısımları çok beğeniyorum.

Grammar Girl podcast'i en iyisi!!! Özellikle İngilizcenin zaman içinde nasıl değiştiğiyle ilgili kısımları çok beğeniyorum.

4. Yazarların Buluşma Noktası

The Writers' Hangout, yazarların hikayelerini, zorluklarını ve başarılarını paylaşabilecekleri bir alan.

Podcast, PAGE Sosyal Medya Direktörü Sandy Adomaitis ve yardımcı sunucu Terry Sampson dahil olmak üzere yazma topluluğunun çeşitli üyeleri tarafından sunulmaktadır. Her bölüm, yazarın blokunu aşmaktan yaratıcı süreçleri keşfetmeye kadar yazma hayatının farklı yönlerine dalmaktadır.

Podcast, yazarların kendilerini daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olmak için topluluk ve pratik tavsiyeler sunar.

Programda yer alan önemli misafirlerden biri, dahil edilmesinin özel bir önemi olan senarist Matias Caruso'dur. Arjantinli kendi kendini yetiştirmiş bir senarist olan Caruso, podcast'e benzersiz bir bakış açısı ve yolculuk getiriyor.

Kültürel ve dilsel zorlukların ortasında İngilizce ve senaryo yazma becerilerini kendi başına geliştiren hikayesi, dünyanın dört bir yanındaki yazar adayları için ilham verici ve kendilerine yakın bir hikaye.

Caruso'nun içgörülerini içeren podcast, içeriğini çeşitli deneyimlerle zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcı topluluk içinde teşvik etmeyi amaçladığı kapsayıcılığı ve cesaretlendirmeyi de vurgular.

Dinlemeniz gereken bölümler

Yazarlar Menajerlerini ve Menajerlerini Nasıl Bulurlar?

unutulmaz Karakter İsimleri Oluşturmak için 7 Hızlı İpucu

Billy Wilder'ın Harika Bir Senaryo Yazmak İçin 10 Önemli İpucu

Dinleyicilerin yorumları

Bu tür podcast'ler, yazmaya ara verdiğimde tam da ihtiyacım olan şey. Sanki onlarla aynı alanda bulunup konuşmalarını dinliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Bu tür podcast'ler, yazmaya ara verdiğimde tam da ihtiyacım olan şey. Sanki onlarla aynı alanda bulunup konuşmalarını dinliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

5. Kendi Kendine Yayıncılık Okulu

Chandler Bolt, kitaplarınızı etkili bir şekilde yazma, yayınlama ve pazarlama yöntemlerine odaklanan Self-Publishing School podcast'inin sunuculuğunu yapmaktadır.

Her bölüm, kendi kitabınızı yayınlama konusunda adım adım rehberlik sunarak, kariyerinin her aşamasındaki yazarlar için değerli bir kaynak oluşturur.

Chandler ve Joanna Penn ve Derek Murphy gibi başarılı kendi kitabını yayınlayan yazarların da aralarında bulunduğu misafirleri, kitap lansmanları, pazarlama ve yazar markası oluşturma stratejilerini tartışarak dinleyicilere kendi kitabını yayınlama başarısı için bir yol haritası sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Dr. Joe Vitale ile Pazarlama ve Kitap Tanıtımında Ustalaşın

Joey Coleman ile Taşınabilir Hikayeler, Harika Vaka Çalışmaları ve İnsanların Paylaştığı Yazma Kitapları

The Story Blender: Romanlarımdan 1 Milyon Kopya Nasıl Sattım Steven James ile

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast, hayatındaki durumu ne olursa olsun kitap yazmak isteyen herkes için idealdir.

Bu podcast, hayatındaki durumu ne olursa olsun kitap yazmak isteyen herkes için idealdir.

6. The Writer Files

podglomerate aracılığıyla

Kelton Reid, ünlü yazarların alışkanlıklarını, yaşam alanlarını ve beyinlerini inceleyerek onları bu kadar başarılı kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

The Writer Files, verimlilik ipuçlarından yazmanın psikolojik zorluklarına kadar her şeyi kapsar ve başarılı yazarların yaygın engelleri nasıl aştıklarına dair içgörüler sunar.

Misafirler arasında David Sedaris ve Gretchen Rubin gibi çok satan yazarlar yer alıyor ve rutinlerini, yazma tekniklerini, ilham kaynaklarını ve yaratıcılık ve verimliliği sürdürmek için ipuçlarını paylaşıyorlar.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

Ajans ve Yazar Lucinda Halpern ile Kitap Anlaşması Nasıl Yapılır

*NY Times'ın 1 numaralı çok satan yazarı Jim Butcher nasıl yazıyor?

Aaron Tracy ile TV Dramasının Sanatı ve Zanaatı

Dinleyicilerin yorumları

Yazar iseniz (ve hatta değilseniz bile), The Writer Files'ı dinlemek zamanınızı iyi değerlendirmiş olacaksınız

Yazar iseniz (ve hatta değilseniz bile), The Writer Files'ı dinlemek zamanınızı iyi değerlendirmiş olacaksınız

7. Londra Yazarlar Salonu

London Writers' Salon'un kurucuları ve yazarları Matthew Trinetti ve Parul Bavishi'nin sunuculuğunu üstlendiği bu podcast, dinleyicileri yazma atölyeleri ve edebiyat tartışmalarının dünyasına davet ediyor.

Her bölüm, yazarlar, düzenleyiciler ve edebiyat ajanlarıyla yapılan konuşmalar aracılığıyla yazma sanatını keşfederek pratik tavsiyeler ve ilham sunuyor.

London Writers' Salon, yeni ve deneyimli yazarlar için konukların ilgili konuları tartıştığı etkinliklerle yazarların becerilerini geliştirmesine ve topluluklarını bulmasına destek oluyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Aşk Hikayeleri Yazmak, Güçlü Karakterler Oluşturmak, Genç Yetişkin Romanlarında Ustalaşmak, Müzisyenlikten Yazarlığa David Arnold ile

Kendi Kitabınızı Yayınlamada Yol Bulmak ve Başarılı Olmak, Geleneksel Yayıncılığın Artıları ve Eksileri, Satış Metinleri Yazmak, Amazon Kategorileri, Okur Kitlesi Oluşturmak, Hakları Yönetmek, Yardımcı İş Gücü Bulmak Gwyn Bennett ile

Anlamlı Bir Yaşam İçin Yazma ve Okuma Araçları, Büyük Fikirler İçeren Kurgusal Olmayan Yazılar, Benjamin Hutchinson ile Edebiyatın Büyüklerinden Öğrenmek

Dinleyicilerin yorumları

Çok düşündürücü. Çok beğendim!

Çok düşündürücü. Çok beğendim!

8. Hikaye Anlatıcılığının Gücü

apple Podcasts aracılığıyla

Eski gazeteci ve halkla ilişkiler uzmanı Nicola J. Rowley'nin sunuculuğunu yaptığı The Power of Storytelling, çeşitli mecralarda hikaye anlatımının sanatını ve etkisini keşfediyor.

Farklı bölümlerde hikayelerin nasıl oluşturulduğu, paylaşıldığı ve karşılandığı ele alınarak, izleyicileri büyüleyen anlatım teknikleri hakkında bilgiler veriliyor.

Podcast, "Hikayem hayatımı ve diğer insanların hayatlarını nasıl etkileyebilir?" sorusunu ele alıyor

Ünlü gazeteciler, yazarlar ve konuşmacılar gibi misafirler, ilgi çekici hikayeler yaratmak için deneyimlerini ve ipuçlarını paylaşarak, anlatım becerilerini geliştirmek isteyen yazarlar için değerli bir kaynak oluşturuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Sarah Walker ile bir sonraki bölüme geçin

Bir Eski Oluşturun: Abigail Horne ile Hikayenizi Yazın

Hikaye Anlatıcılığının Gücünü Keşfedin, Nicola J. Rowley'nin Yolculuğu

Dinleyicilerin yorumları

Hikaye anlatımının gücü hakkında ilham verici konuşmalar. Nicola, misafirlerinin hikayelerini ortaya çıkaran harika bir röportajcıdır.

Hikaye anlatımının gücü hakkında ilham verici konuşmalar. Nicola, misafirlerinin hikayelerini ortaya çıkaran harika bir röportajcıdır.

9. Çocukların Etrafında Yazmak

via Writing Around the Kids

Writing Around the Kids, Anna Jefferson ve Sam Johnson tarafından, yaratıcı çabalarının yanı sıra ebeveynliğin karmaşıklıklarını da yöneten yazarlar için tasarlanmış bir podcast.

Her bölüm, etkili zaman yönetimi, net sınırlar belirleme ve aile kaosunun ortasında bile yaratıcılığı artırma stratejileri sunar.

Serinin öne çıkanlarından biri, Norfolk'ta eşi ve oğluyla birlikte yaşayan eski polis istihbarat analisti Elizabeth Haynes'in katılımıdır.

Podcast'te Elizabeth, türler arasında yazmanın özgürleştirici deneyimi ve önceden belirlenmiş bir plan olmadan taslak hazırlamanın yaratıcı özgürlüğü hakkındaki görüşlerini paylaştı ve özellikle National Novel Writing Month (NaNoWriMo) katılımını vurguladı.

Bir aylık yazma yarışması (NaNoWriMo) sırasında ilk romanının taslağını yazmasından 37 ülkede yayınlanan bir yazar olmaya uzanan yolculuğu, sadece motive edici olmakla kalmayıp, yazma tutkusu ile ebeveynlik sorumlulukları arasında denge kurmaya çalışan dinleyiciler için pratik ipuçlarıyla da doludur.

Dinlemeniz gereken bölümler

Yazma/Yaşam Dengesi Kasım Nicola Williams, Jacqueline Roy ve Annie Garthwaite ile

Jo Clegg, Rosie Walker ve Nicola Gill ile Yazma ve Annelik panel tartışması

Dinleyicilerin yorumları

Çok beğendim, harika fikirler.

Çok beğendim, harika fikirler.

10. Mutlu Yazarlar Yaratmak

audioboom aracılığıyla

Creating Happy Writers, yazmanın getirebileceği mutluluk ve tatmin duygusuna odaklanıyor. Podcast, kurgu dışı ve iş kitapları yazarları için hazırlanmıştır.

Steph Caswell'in sunuculuğunu üstlendiği her bölümde, yazma tutkusunu sürdürmenin, kendinden şüphe duymayı aşmanın ve yaratıcı süreci benimsemenin yolları keşfediliyor. Ayrıca, yazarlara gerekli araçları sunarak onları eğitmeyi, ilham vermeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yazarlar, psikologlar ve yaratıcılık koçları gibi misafirler, yazma pratiğinizde motivasyonunuzu ve mutluluğunuzu korumak için ipuçları sunarak, tutkularını yeniden alevlendirmek isteyen yazarlar için bir ilham kaynağı oluyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

*2024'te İş Kitabınızı Yazmak İçin Nasıl Zaman Ayırabilirsiniz?

10 Yıllık Yazma Deneyimimden Öğrendiğim 10 Ders

*Karşı konulamaz girişler: Okuyucuyu ilk sayfadan itibaren kendinize bağlayın

Dinleyicilerin yorumları

Steph Caswell, bu kısa podcast'lerde olağanüstü değerleri ustaca paylaşıyor. Kendi işinizi yürütüyor ve nişinizde öne çıkmak istiyorsanız, dinlemeye değer. Ya da kurgu dışı bir kitap yazmak için başka bir nedeniniz varsa.

Steph Caswell, bu kısa podcast'lerde olağanüstü değerleri ustaca paylaşıyor. Kendi işinizi yürütüyor ve nişinizde öne çıkmak istiyorsanız, dinlemeye değer. Ya da kurgu dışı bir kitap yazmak için başka bir nedeniniz varsa.

11. Güzel Yazarlar Podcast

via Beautiful Writers Podcast

Linda Sivertsen, en sevilen yazarlar ve yaratıcı zihinlerle samimi konuşmaların yer aldığı Beautiful Writers Podcast programını sunuyor.

Her bölüm, yazma sürecine, yayıncılık sektörüne dair içgörülere ve Elizabeth Gilbert ve Brené Brown gibi misafirlerin kişisel yolculuklarına dalıyor.

Podcast, yazmanın zorluklarına ve zaferlerine perde arkasından bir bakış sunarak, dinleyicilere yazma kariyerlerinde önemli başarılara imza atmış kişilerden ilham ve pratik tavsiyeler sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Nasıl Kitap Yazılır (ve Gerçekten Bitirilir!) Marie Forleo ile

Yazarları Zorlayan En Büyük Sorulara Cevaplar Cheryl Strayed ve Nia Vardalos ile

Jennifer Rudolph Walsh ve Dani Shapiro ile Togetherness programında en iyi edebiyat ajansı ve yazar

Dinleyicilerin yorumları

Harika tavsiyeler, ilham ve dersler burada. Bir hazine!!!

Harika tavsiyeler, ilham ve dersler burada. Bir hazine!!!

12. John King ile Sarhoş Odysseia

apple Podcasts aracılığıyla

John King'in sunuculuğunu yaptığı The Drunken Odyssey, edebi tartışmalar, röportajlar ve ara sıra düzenlenen yazma atölyelerini bir araya getiren bir yazma podcast'idir.

John ve şairler, romancılar ve deneme yazarları gibi misafirleri, yazmanın inceliklerini, edebiyatın önemini ve yaratıcı sürecin getirdiği sevinçleri ve zorlukları tartışıyor.

Podcast, derinlemesine edebi analizlerden yazarın yolculuğuyla ilgili neşeli konuşmalara kadar eklektik içerik karışımıyla öne çıkıyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Samantha Nickerson ile Kathleen Alcott'un Emergency adlı kitabının tartışması

Myhouse. wad for Doom hakkında bir tartışma, Michael Merriam ile

Dinleyicilerin yorumları

The Drunken Odyssey harika bir podcast! Yazarların zihinlerine ve o hayatı yaşamak nasıl bir şey olduğuna dair ipuçları alabilmeyi çok seviyorum.

The Drunken Odyssey harika bir podcast! Yazarların zihinlerine ve o hayatı yaşamak nasıl bir şey olduğuna dair ipuçları alabilmeyi çok seviyorum.

13. Yaratıcı Yazarın Araç Kiti

Andrew J. Chamberlain, The Creative Writer's Toolbelt programını sunarak, yazma becerilerini geliştirmek isteyen yazarlara pratik ve somut tavsiyelerde bulunuyor. Ekim 2022'den bu yana yeni bir bölüm yayınlamamasına rağmen, önceki 200'e yakın bölüm, yazarlar için yararlı bilgiler ve ipuçlarıyla dolu.

Her bölüm, karakter geliştirme, ayar veya olay örgüsü gibi yazmanın belirli yönlerine odaklanarak dinleyicilere hikaye anlatımlarını geliştirmeleri için araçlar ve teknikler sunar.

Misafirler arasında, uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşarak karmaşık yazma kavramlarını erişilebilir ve uygulanabilir hale getiren yazarlar, düzenleyiciler ve edebiyat ajanları yer alıyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Written Word Media'dan Clayton Noblit ile pazarlama temellerini doğru öğrenin

Size mutluluk veren sürece güvenin! Jessie Kwak ile

Jessica Brody ile okuyucularınızı zeki hissettirin

Dinleyicilerin yorumları

Bu, yaratıcı yazma konusunda en sevdiğim podcast ve tüm bölümlerini dinledim. Andrew'un kavramları ve teknikleri açıklama yöntemi açık ve anlaşılması kolay.

Bu, yaratıcı yazma konusunda en sevdiğim podcast ve tüm bölümlerini dinledim. Andrew'un kavramları ve teknikleri açıklama yöntemi anlaşılır ve kolaydır.

14. The Big Gay Fiction Podcast

Jeff Adams ve Will Knauss'un sunuculuğunu üstlendiği The Big Gay Fiction Podcast, eşcinsel romantizm romanlarını kutluyor ve LGBTQ+ hikayelerinin yazımı ve yayınlanması hakkında içgörüler sunuyor.

Her bölümde yazarlarla röportajlar, son eserlerin incelemeleri ve türdeki trendler hakkında tartışmalar yer alıyor.

TJ Klune ve Gregory Ashe gibi popüler yazarların da aralarında bulunduğu misafirler, yazma deneyimlerini paylaşarak LGBTQ+ topluluğuna mensup veya bu topluluğu destekleyen yazarlara ilham ve tavsiyelerde bulunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Aboneliklerle Okuyucuları ve Hikaye Anlatıcılarını Güçlendirin

Timothy Janovsky'nin Time Traveling Rom-Com

Jess Everlee ile "Kötülükler" ve "Huzursuz Haydutlar" Hikayeleri

Dinleyicilerin yorumları

Bu ikisi sayesinde harika yazarlar ve kitaplar keşfettim. Kesinlikle tavsiye ederim!

Bu ikisi sayesinde harika yazarlar ve kitaplar keşfettim. Kesinlikle tavsiye ederim!

15. Yazarın Rutinleri

apple Podcasts aracılığıyla

Dan Simpson, başarılı yazarların hedeflerine nasıl ulaştıklarını ortaya çıkarmak için günlük rutinlerini keşfeden Writer's Routine adlı podcast'in sunuculuğunu yapıyor.

Her bölüm, verimliliği ve yaratıcılığı teşvik eden yazma alışkanlıklarına bir bakış sunarken, misafirler programlarını, çalışma alanlarını ve yazarların bloklarını aşma yöntemlerini tartışıyor.

Ian Rankin ve Lisa Jewell gibi yazarlar, rutinlerini paylaşarak yazma becerilerini geliştirmek isteyen dinleyicilere faydalı bilgiler sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

D. V. Bishop ile tarihi kurgu nasıl planlanır ve yazılır

Yazmanın önündeki en büyük engellerin kendi bahaneleriniz olduğunu Denzil Meyrick ile öğrenin

Alex Hay ile gündelik işinizin yanında nasıl yazabilirsiniz

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast'i çok seviyorum. Farklı yazarların ilham verici ve güçlendirici harika ipuçları ve içgörüler.

Bu podcast'i çok seviyorum. Farklı yazarların ilham verici ve güçlendirici harika ipuçları ve içgörüler.

16. Okumuş Siyah Kız

Glory Edim'in sunuculuğunu yaptığı Well-Read Black Girl, siyahi kadın yazarlarla yapılan konuşmaları içeren, onların işlerini öne çıkaran ve edebiyatta temsil, çeşitlilik ve kimlik temalarını keşfeden bir podcast.

Her bölüm, siyahi kadın yazarların edebiyat dünyasına katkılarını kutluyor ve misafirler yazma süreçlerini, ilham kaynaklarını ve hikaye anlatımında siyahi seslerin önemini tartışıyor.

Jesmyn Ward ve Tayari Jones gibi ünlü isimlerin konuk olduğu podcast'ler, hem yazarlar hem de okuyucular için ilham verici bir dinleme deneyimi sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler

Brit Bennett, Writing Confidently (Kendinden Emin Yazmak)

Gabrielle Union, Writing Her Truth (Gerçeğini Yazmak)

Zeba Blay Sayfaya Şifa Getiriyor

Dinleyicilerin yorumları

Bu, dinleyicilerin etkili yazarlar ve kamuoyunda tanınmış kişilerden hoş bir şekilde haber alabilecekleri davetkar bir alandır.

Bu, dinleyicilerin etkili yazarlar ve kamuoyunda tanınmış kişilerden hoş bir şekilde haber alabilecekleri davetkar bir alandır.

17. Yazarların Yazar Olmasına Yardımcı Olmak

apple Podcasts aracılığıyla

K. M. Weiland, ilgi çekici hikayeler yazmak için tavsiyeler sunan Helping Writers Become Authors adlı podcast'in sunucusudur.

Hikaye yapısı, karakter gelişimi ve temalara odaklanan Weiland, dinleyicilere yazma becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

Tek kişilik bölümler ve misafirlerle yapılan konuşmalar aracılığıyla podcast, yazmanın teknik yönlerine dalarak yazarların işlerine uygulayabilecekleri net ve pratik ipuçları sunarak daha ilgi çekici ve etkileyici hikayeler yaratmalarını sağlar.

Dinlemeniz gereken bölümler

Birden Fazla Hikaye Akışı Yazmak: Bilmeniz Gereken Her Şey

Bir Kitabı Nasıl Pazarlayabilirsiniz: Tam Zamanlı Bir Yazarın 6 Adımı

Yazarlar için Zaman Yönetimi: Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar

Dinleyicilerin yorumları

Tamamen farklı bir yazma türünde çalışmama rağmen, Helping Writers Become Authors benim en değerli yazma rehberim haline geldi

Tamamen farklı bir yazma türünde çalışmama rağmen, Helping Writers Become Authors benim en değerli yazma rehberim haline geldi

İlham ve öğrenme için yazma podcast'lerini nasıl kullanabilirsiniz?

Yazarlar için podcast'ler dinlemek istiyor ama zaman bulamıyor musunuz? Günlük rutininize podcast dinleme zamanı ayırarak başlayın.

Kahvaltı sırasında veya sabah rutininizde bir yazma podcast'iyle ilham verici bir notla güne başlamak, verimli bir yazma günü için olumlu bir hava yaratabilir.

Araba sürerken, yürürken veya toplu taşıma araçlarını kullanırken günlük işe gidip gelme zamanınız, yeni yazma fikirleri ve bilgiler edinmek için mükemmel bir fırsattır ve seyahat zamanınızı bir öğrenme oturumuna dönüştürür.

Planlanmış molalar da podcast dinlemek için ideal zamanlardır, zihninizi yazmaya aktif olarak odaklanmanızı sağlayan rahatlatıcı bir kaçış imkanı sunarlar.

Ayrıca, podcast dinlemeyi egzersiz veya ev işleriyle birleştirerek bu rutin görevleri keyifli ve eğitici anlara dönüştürebilirsiniz.

Gününüzün sonunda birkaç dakika yazma podcast'i dinleyerek rahatlayın. Size ilham veren veya rahatlatan bölümleri seçin ve zihninizi ertesi günün yazma görevlerine hazırlayın. Sizi özellikle etkileyen bölümler için, aktif dinlemeye ve not almaya zaman ayırmak, edindiğiniz bilgileri yazınıza yansıtmanıza ve uygulamanıza da yardımcı olabilir.

Podcast'leri günlük aktivitelerinize entegre etmek için bu yapılandırılmış yaklaşım, sizi daha geniş bir yazma topluluğuna bağlar ve sürekli bir motivasyon ve öğrenme akışı sağlar.

Podcast'te bahsedilen anahtar noktaları, ilginç cümleleri veya yazma ipuçlarını not almak, öğrendiklerinizi pekiştirmek için harika bir yoldur. Ayrıca, öğrendiğiniz yeni teknikleri veya kelimeleri yazınıza dahil etmeye çalışın.

ClickUp ile Yazma Kariyerinizi Geliştirin

Yazma kariyerinizi geliştirmek için yetenek ve özveriden daha fazlasına ihtiyacınız var. Doğru araçlar, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmanıza ve daha verimli olmanıza yardımcı olabilir. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp, iş akışlarını iyileştirmek ve yaratıcılıklarını artırmak isteyen yazarlara hitap eden kapsamlı bir platformdur.

ClickUp Belgeleri ve ClickUp Brain ile yazma görevlerinizi ve becerilerinizi optimize etmek için gelişmiş özelliklere erişebilirsiniz.

Güzel belgeler, wikiler ve daha fazlasını oluşturun

Önemli bilgileri belgelemek ve paylaşmak için ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, yazarların belgelerini taslak haline getirebilecekleri, düzenleyebilecekleri ve organize edebilecekleri hepsi bir arada bir çalışma alanıdır.

Yoğun araştırma ve not alma işleriyle uğraşıyorsanız, materyallerinizi bu belgelerde birleştirin ve iyi bir şekilde düzenleyin. Daha büyük yazma projelerinde çalışırken wiki'ler de oluşturabilirsiniz.

Görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayın

ClickUp'ın AI fonksiyonlarını kullanarak vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızla oluşturun

ClickUp Brain'in yapay zeka yetenekleri, bir yazma asistanı görevi görerek yazarın bloklarını aşması için yenilikçi bir çözüm sunar. Herhangi bir görev için yazma sürecini başlatarak ana hatlar, özetler veya ipuçları oluşturabilir.

Bu özellik aynı zamanda bir taslak oluşturucu olarak da işlev görür ve fikirlerinizi yapılandırmanıza ve yazdıklarınız için tutarlı bir akış geliştirmenize yardımcı olur.

İçerik takımlarının blog yazısı fikirleri sunmasını veya ürün takımlarının ürün belgeleri oluşturmasını ve kullanıcı test çalışmaları tasarlamasını saniyeler içinde mümkün kılar!

Yazma ve içerik takvimi şablonlarını kullanarak düzenli çalışın ve son teslim tarihlerini kaçırmayın

Şablonu indirin ClickUp'ın İçerik Yazma Şablonu ile potansiyel müşteriler toplayın ve yazma hedeflerinize ulaşın

ClickUp ayrıca, blog gönderilerinden teknik belgelere kadar çeşitli içerik türlerinin oluşturulmasını basitleştiren içerik yazma şablonları da sağlar.

Bu şablonlar, projelerine yapılandırılmış bir başlangıç yapmak isteyen yazarlar için mükemmel bir kaynaktır ve işlerinde tutarlılık ve kalite sağlar.

Ayrıca, ClickUp içerik takvimi şablonları içerir, böylece yazarların yayın programlarını planlamasını ve izlemesini kolaylaştırır. Bu organizasyon aracı, tutarlı bir çıktı elde etmek ve son teslim tarihlerine uymak için çok önemlidir.

Sürekli öğrenme, gelişme ve zaman yönetimine önem veren yazarlar için, verimlilik podcast'lerini ve ClickUp'ı entegre etmek, başarılı bir yazma kariyeri için destek ve ilham kaynağı olabilir.

Yazma Podcast'leriyle Yaratıcı Becerilerinizi Geliştirin

İster tavsiye, ister ilham arıyor olun, ister sadece yazma zorluklarında yalnız olmadığınızı bilmek sizi rahatlatacak, sizin için bir yazma podcast'i mutlaka vardır! Yazarlar için podcast'ler sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcılığın katalizörü olur ve dünyanın dört bir yanındaki yazarları ortak bir yolculukta birbirine bağlar.

Bugün yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanmanın bir yolu ClickUp'ı kullanmaktır. Verimliliği artırmak ve iş akışlarını basitleştirmek için başvurabileceğiniz platformdur, böylece siz işinize odaklanabilirsiniz.

Yaratıcı projeleri ve belgeleri oluşturmak, kaydetmek ve yönetmek için birleşik bir alan sunar. En iyi yazma araçlarından ve yaratıcı ortaklardan biri olan ClickUp, bir takımla işbirliği yaparken, geri bildirim paylaşırken, içerik yazma hizmetleri sunarken veya bir proje üzerinde bağımsız olarak çalışırken parlar.

ClickUp'ı ücretsiz deneyebilirsiniz, neden bekliyorsunuz? Hemen kaydolun ve yazma sürecinizi nasıl dönüştürebileceğini, verimliliğinizi nasıl artırabileceğini ve işbirliğini nasıl geliştirebileceğini keşfedin.

Sıkça sorulan sorular

1. Yazarlar için en iyi podcast'ler hangileridir?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur, çünkü farklı podcast'ler, yazarların tercihlerine, hedeflerine ve faizlerine göre farklı yazarların ilgisini çekebilir. Konu ve tür, biçim ve stil, sunucular ve davet edilen misafirler gibi faktörlere bağlı olarak, ihtiyaçlarınıza ve zevklerinize uygun podcast'leri arayabilirsiniz.

2. Yazınıza ilham vermek için podcast'leri nasıl kullanıyorsunuz?

Podcast'ler, sizi yeni fikirler, bakış açıları ve hikayelerle tanıştırarak yazma çalışmalarınız için harika bir ilham kaynağı olabilir.

Hayran olduğunuz ve yazma sanatını öğrenmek istediğiniz yazarların yer aldığı podcast'leri dinleyin. Onların hikayelerini, zorluklarını ve başarılarını dinleyebilir, ipuçlarını ve tekniklerini işinize uygulayabilirsiniz.

3. Profesyonel yazarlar için en iyi podcast hangisi?

Bu soru, profesyonel bir yazar olarak kişisel tercihlerinize ve hedeflerinize bağlıdır. Profesyonel yazarlara yardımcı olabilecek podcast'lerden bazıları şunlardır: High-Income Business Writing Podcast, The Writers' Co-op ve The Copywriter Club.