2025 için En İyi 10 Dropbox Entegrasyonu (Özellikler ve Fiyatlar Dahil!)

İş veya kişisel kullanım için belge oluşturuyor, yönetiyor ve paylaşıyorsanız, Dropbox düzenli kalmak için en iyi araçlardan biridir. Bu popüler dosya barındırma hizmeti, verileri güvende tutar, kolayca aranabilir hale getirir ve takım işbirliğini artırır.
Ancak, diğer tüm hizmetler gibi Dropbox da her şeyi yapamaz. ⚠️
Bunun için iletişim uygulamaları, proje yönetimi yazılımları veya CRM'ler gibi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere Dropbox entegrasyonlarına ihtiyacınız olacak. Neyse ki, iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için Dropbox ile düzinelerce entegrasyon mevcuttur.
En iyilerin en iyilerini keşfetmek için, avantajları, dezavantajları, fiyatlandırma ve diğer önemli ayrıntılar dahil olmak üzere Dropbox için en iyi 10 entegrasyonun yer aldığı bu listeye göz atın. ✨
Dropbox entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Rastgele bir Dropbox entegrasyonu seçmek yeterli değildir. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu entegrasyonları veya kişisel çabalarınız için ne istediğinizi göz önünde bulundurmalısınız.
Dropbox entegrasyonlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini aşağıda bulabilirsiniz:
- İşletim sistemi gereksinimleri: MacOS, Microsoft Windows veya Linux kullanıyor olsanız da, tercih ettiğiniz işletim sistemiyle çalışan Dropbox entegrasyonlarını seçin
- Fiyatlandırma: Dropbox ve araç aboneliğiniz varsa bazı entegrasyonlar ücretsizdir, diğerleri ise entegrasyon için ücret alır. Bütçenize uygun seçeneği seçin ?
- Güvenlik: Verilerinizi korumak istiyorsanız, veri şifreleme ve benzer güvenlik özellikleri sunan entegrasyonları arayın
- Sorunsuz senkronizasyon: En iyi entegrasyonlar, tüm cihazlar arasında anında senkronizasyon sağlayarak tüm dosyalarınızın en güncel sürümlerini sunar
- Bildirimler: Birçok Dropbox entegrasyonu, erişimi olan herkesin yeni belgelerin eklendiğini ve birinin değişiklik yaptığını bilmesini sağlayan bildirimler ve hatırlatıcılar sunar
- Araç desteği: Dropbox entegrasyonları, entegre etmek istediğiniz araçları veya özellikleri desteklemiyorsa anlamsızdır ⚒️
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dropbox Entegrasyonu
En sevdiğiniz verimlilik araçlarını içeren entegrasyonlarla Dropbox'ı daha etkili bir şekilde kullanmaya hazır mısınız? İşte tam proje yönetimi yazılım paketlerinden iletişim, belge yönetimi ve müşteri yönetimi için bireysel araçlara kadar en iyi 10 Dropbox entegrasyonu. ?
1. ClickUp
En iyi proje yönetimi araçlarından birinin bu listenin başında yer alması şaşırtıcı değil. Sonuçta, ClickUp sadece iş akışlarını yönetmek, iletişimi kolaylaştırmak ve hedefleri izlemek için akıllara durgunluk veren bir dizi özellik sunmakla kalmaz. Aynı zamanda avantajları olan bir Dropbox arkadaşıdır. ?
ClickUp'ın Dropbox entegrasyonu, Dropbox dosyalarını Görevlere eklemeyi kolaylaştırır. Böylece, her şeyi tamamlamak için ihtiyacınız olan belgelere sahip olursunuz. Görev açıklaması üzerinden Dropbox'tan dosyalara erişin veya ek dosyaları kaydedin ya da dosyayı doğrudan bir yoruma bırakarak ilgili takım üyeleriyle paylaşın.
ClickUp'ın Dropbox entegrasyonu ile birden fazla hesabı birbirine bağlayabilir, farklı takımlar için net bölümler oluşturabilir ve organizasyonu güçlendirebilirsiniz. Sınırsız depolama, istediğiniz kadar dosya depolayabileceğiniz anlamına gelir. Stres yaşamadan çalışmak nasıl olur?
Ayrıca, Dropbox dışında başka dosya paylaşım araçlarıyla da çalışıyorsanız sorun değil.
ClickUp, her belgede ayırt edici simgeler kullanır, böylece dosyanın Dropbox, Google Drive veya One Drive'da barındırıldığını tam olarak bilirsiniz. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bulut depolama sistemi, nerede olursanız olun tüm dosyalarınıza erişmenizi sağlar
- AI yazma araçları dahil olmak üzere yerleşik makine öğrenimi özellikleri, Dropbox ile dosya paylaşım süreçlerini otomatikleştirerek iş akışlarınızı daha sorunsuz ve hızlı hale getirmenize yardımcı olur
- Teknoloji yığınınızı küçültmek için Dropbox Paper'ı ClickUp Belgeleri ile değiştirin
- Kapsamlı entegrasyonlar sayesinde yalnızca Dropbox ile değil, iletişim uygulamaları, zaman izleyiciler ve CRM programlarıyla da işlerinizi halledebilirsiniz
- Aynı Dropbox dosyasında çalışabilir ve ilgili ClickUp alanlarında bildirimleri ve güncellemeleri görebildiğiniz için gerçek zamanlı işbirliği, takımınızın daha etkili olmasını sağlar
- Dropbox dosyalarınızdaki değişikliklere göre görevleri otomatik olarak atayarak hedeflerinize daha hızlı ulaşın
ClickUp sınırlamaları
- Sınırsız Dropbox depolama alanı yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak planlar ayda sadece 5 $'dan başlar
- Arayüz, belgeleri genellikle basit URL'ler yerine görsel gömme kutuları olarak bağlar ve bu, bazı kullanıcıların hoşuna gitmez
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Gmail için Dropbox
Dropbox'ın Gmail entegrasyonu, Gmail hesabınızdan ayrılmadan metin dosyalarınızı, e-posta ek dosyalarınızı ve video sunumlarınızı düzenlemenizi sağlar. Takım üyelerinden gelen yeni dosyaları anında Dropbox'ınıza kaydedin, Dropbox hesabınızdan bir raporu ek dosya olarak paylaşın veya yeni bir e-posta oluştururken bir bağlantı ekleyin. ?
Gmail için Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Farklı uygulamalar arasında gidip gelmeden tüm dosyalarınızı tek bir yerde görün
- Dosya, yeni klasör ve e-tabloları paylaşmanıza olanak tanıyan bu entegrasyon sayesinde Gmail'de ek dosya ve boyut sınırlamalarından kurtulun
- Basit başlangıç arayüzünü kullanarak bu e-posta aracını birkaç saniye içinde kurun
- Dosyaları ve klasörleri her gönderdiğinizde erişimi ekleyerek veya kısıtlayarak izinleri kontrol edin
Gmail için Dropbox sınırlamaları
- Araç şu anda dosyalar için önizleme göstermiyor, ancak bu özellik yakında kullanıma sunulacak
- Bazı kullanıcılar senkronizasyonun her zaman güncel olmadığını fark etti
Gmail için Dropbox fiyatlandırması
- Kullanılamaz
Dropbox for Gmail puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
3. Dropbox ve Microsoft Office 365 Entegrasyonu
Microsoft Office 365 için bu Dropbox uygulaması entegrasyonu ile verimliliğinizi artırın. Office dosyalarını düzenlerken ve oluştururken Dropbox'ı kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın. Dropbox veya Microsoft OneDrive'da olsanız da, her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışarak dosya yükleyin, onay süreci oluşturun ve değişiklikler yapın. ✅
Dropbox ve Microsoft Office 365'in en iyi özellikleri
- Dropbox Capture for Windows, ekran görüntüleri, video kayıtları ve sesli açıklamalar ile tüm dosyalarda zaman kazanmanızı ve daha etkili iletişim kurmanızı sağlar
- Dropbox Sign entegrasyonu, Microsoft Word, Google E-Tablolar veya Dropbox'ta çalışırken başka bir uygulamaya geçmenize gerek kalmadan e-imzaları tek bir dosyada toplamanızı sağlar
- Dropbox DocuSend for Outlook ile güvenli dosya ve ek dosyaları kolaylıkla gönderebilirsiniz
- Microsoft Teams, SharePoint ve Word dahil olmak üzere Microsoft Office araçlarında dosya paylaşımı için çevrimdışı ve çevrimiçi destekle sizin için önemli verilere erişin
Dropbox ve Microsoft Office 365 sınırlamaları
- Dropbox Takım hesapları, entegrasyonun çalışması için kurumsal düzeyde bir Microsoft hesabı gerektirir
- Dropbox'taki Office Online alanında parola korumalı Microsoft Office dosyalarını düzenleyemezsiniz
Dropbox ve Microsoft Office 365 fiyatlandırması
- Dropbox hesabı (aylık 9,99 $'dan kullanıcı başına aylık 26 $'a kadar) ve Microsoft 365 aboneliği gerekir
Dropbox ve Microsoft Office 365 puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
4. Dropbox ve Slack Entegrasyonu
Google Dokümanlar'da dosya oluşturup Dropbox'ta saklıyor veya belgelerinizi doğrudan Dropbox uygulamasında yönetiyor olsanız da, Dropbox Slack entegrasyonu ile işlerinizi kolayca paylaşabilirsiniz. Dropbox uygulamasında, paylaş düğmesine tıklayarak dosyayı çeşitli Slack kanallarına göndermenin yollarını anında görebilirsiniz. Kullanışlı arama kutusunu kullanarak en popüler Slack kanallarını sıralayın ve ihtiyacınız olanı bulun. ?
Dropbox ve Slack Entegrasyonunun en iyi özellikleri
- Düzinelerce kullanım örneği, bu entegrasyonu kullanarak müşteri sözleşmelerini Slack'teki satış ekibiyle kolayca paylaşabileceğiniz veya sosyal medya içerik takvimini tüm pazarlama ekibine gönderebileceğiniz anlamına gelir
- Dropbox'taki etkinlik akışları Dosyalar, bir dosyanın ne zaman ve nasıl paylaşıldığını gösterir, böylece bilgilendirilebilir ve belirli belgeler için iletişim planlarını yönetebilirsiniz
- Dropbox dosyasında bir iş arkadaşınıza doğrudan mesaj göndererek geri bildirim alın veya onay süreçlerini basitleştirin
- Yerleşik Slack önizlemeleri ve arama özellikleri, kullanıcıların ne beklemeleri gerektiğini bilmelerini ve gönderilen tüm belgeleri kolayca bulabilmelerini sağlayan bir özet gösterir
Dropbox ve Slack Entegrasyon sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Slack'teki önizlemenin her zaman doğru şekilde görünmediğini fark etti
- Birçok entegrasyonda olduğu gibi, yardım almak için Dropbox ve Slack ile iletişime geçerek yaygın sorunlara çözüm bulmanız gerekebilir
Dropbox ve Slack Entegrasyonu fiyatlandırması
- Başlamak için, kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan bir Dropbox İş hesabı ve ücretsiz bir Slack hesabı gerekir
Dropbox ve Slack Entegrasyonları değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
5. Zoom için Dropbox
Çevrimiçi toplantılar ve dosya paylaşımı, her iş yerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dropbox için Zoom entegrasyonu ile ikisini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın. Zoom toplantısında bir Dropbox klasörünü veya dosyasını sunun ya da toplantıdan Dropbox hesabınıza anında belge ekleyin.
Zoom için Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Basit işlevsellik, öğrenme eğrisinin düşük olduğu anlamına gelir
- Dropbox'taki etkinlik akışı, dosyaların toplantılarda ne zaman paylaşıldığını gösterir, böylece tartışmaları takip edebilirsiniz
- Tek tıklamayla anında paylaşım özelliği sayesinde toplantılarda dosya bulmak veya paylaşmak için zaman kaybetmeyin ?️
- Dropbox'taki bir dosya veya klasörden doğrudan Zoom'u başlatarak ilgili takım üyeleriyle toplantıya katılın
Zoom için Dropbox sınırlamaları
- Dropbox Business kullanıcıları, belirli özelliklere erişmek için takım yöneticisine başvurmalıdır
- Bazı kullanıcılar ses yankısı ve dosya yükleme sürelerinin yavaşlaması gibi video sorunları yaşadı
Zoom için Dropbox fiyatlandırması
- Başlamak için ücretsiz veya ücretli Zoom hesabı ve Dropbox hesabı gerekir
Zoom için Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Salesforce için Dropbox
Dropbox için Salesforce entegrasyonu, tüm takımınızın belgelerin en güncel sürümüne saniyeler içinde erişmesini sağlayan ücretsiz bir iş aracıdır. Gerçek zamanlı işbirliği, iç takım üyeleri ve dış müşterilerle birlikte çalışarak herkesin karar vermek için ihtiyaç duyduğu verilere sahip olmasını sağlar. ?
Salesforce için Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Fırsatları, vakaları veya hesapları incelerken Salesforce'tan doğrudan dosyalara erişin ve bunları paylaşın
- Belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve Salesforce CRM'den ayrılmadan onay alın
- Değişiklikler anında senkronize edilir ve herkes ışık hızında güncellenir
- Dosya sınırı olmadan, videoları, büyük dosyaları ve müşteri biletlerindeki uzun konuşmaları paylaşın
Salesforce için Dropbox sınırlamaları
- İşaretleyici dosyaları, Dropbox'taki Salesforce kayıtlarını bağlamak için kullanılır, ancak bu dosyaları silerseniz entegrasyon çalışmaz
- Dosya boyutu sınırı olmasa da, belirli kullanıcılar için depolama sınırları vardır
Salesforce için Dropbox fiyatlandırması
- Ücretsiz
Salesforce için Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
7. Hive x Dropbox
Hive, Dropbox, Google Drive ve OneDrive dahil olmak üzere çeşitli dosya hizmetleriyle entegre olan bir proje yönetimi aracıdır. İşte nasıl çalışır: Uygulamalar'ı seçin, şirketinizin kullandığı bulut sürücüsünün anahtarını açın, oturum açın ve belgelerinize erişin.
Hive x Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Hive masaüstü uygulaması ve mobil uygulaması, Windows ve Mac'in yanı sıra Apple iOS ve Android dahil tüm işletim sistemlerinde çalışır
- Eylem kartına veya yorumlara ve sohbet mesajlarına dosya ekleyin
- Projelere ek dosya ekleyerek kısa özetler, proje çıktıları ve diğer önemli proje belgelerini paylaşın
- Slack gibi diğer araçlarla entegrasyonlar, daha fazla işlevsellik isteyenler için bu ürünü harika bir seçenek haline getirir
Hive x Dropbox sınırlamaları
- Hive uygulaması, masaüstü uygulamasına kıyasla daha sınırlıdır
- Navigasyon her zaman sezgisel değildir ve öğrenmesi biraz zaman alır
Hive x Dropbox fiyatlandırması
- Hive hesabı ile ücretsiz
Hive x Dropbox puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
8. Dropbox + Evernote
Zapier'in Evernote entegrasyonu, daha etkili ve organize bir takım oluşturmanıza yardımcı olur. İki verimlilik aracını kullanarak bildirimlerden yeni dosyalara ve mevcut belgelere dayalı yeni notlara kadar yeni eylemleri anında tetikleyin.
Dropbox + Evernote'un en iyi özellikleri
- Dropbox ve Evernote'ta çeşitli tetikleyicileri ve eylemleri birbirine bağlamanıza olanak tanıyan basit açılır menüler sayesinde kolay otomasyon
- Entegrasyonun otomatikleştirmesi istediğiniz verileri tam olarak seçin, zamandan tasarruf edin ve ihtiyacınız olan bilgilere sahip olun
- Entegrasyon, belirli girdilere göre otomatik olarak iş akışları oluşturan sanal bir asistan gibi çalışır
- Dropbox ve Evernote'ta iş akışlarını yönetmek için son teslim tarihleri, atanan kişiler ve izleme bilgileri ekleyin
Dropbox + Evernote sınırlamaları
- Bazen, kullanıcılar tetikleyicilerin eylem öğesini başlatmasıyla ilgili sorunlar yaşıyordu
- Yardım almak kolaydır, ancak bilet oluşturduktan sonra biraz zaman alabilir
Dropbox + Evernote fiyatlandırması
- Temel özellikler için sonsuza kadar ücretsiz
- premium özellikler ve uygulamalar için 14 günlük deneme*
Dropbox + Evernote puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
9. Dropbox ile Adobe
Adobe ve Dropbox entegrasyonu ile yaratıcı işlerinizi yeni bir düzeye taşıyın. Photoshop ve Illustrator bağlantılarını yüksek kaliteli önizlemelerle anında paylaşın. Ayrıca, uygulama içi yorumlar ve açıklamalar ile geri bildirim oluşturun ve anında onay alın. ✍️
Adobe ile Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Özel izinler ayarlayın ve Dropbox'taki PDF'lere, videolara ve resimlere erişim izni verin
- Dosya hangi Adobe aracıyla oluşturulmuş olursa olsun, Dropbox'ta metin ve medyayı vurgulayın, açıklama ekleyin ve inceleyin
- 2656 bit şifreleme gibi güvenlik özellikleri belgelerinizi güvende tutar
- Parola koruması, dosya kilitleme ve son kullanma tarihleri, belgeleri istediğiniz şekilde paylaşmanızı sağlar
Adobe sınırlamalarıyla Dropbox
- Bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur ve bunlar pahalı olabilir
- Bazı kullanıcılar, özellikle büyük dosyalar söz konusu olduğunda gerçek zamanlı senkronizasyonda gecikme olduğunu fark etti
Adobe ile Dropbox fiyatlandırması
- Dropbox'ı ücretsiz olarak bağlayabilirsiniz, ancak ücretli bir Adobe hesabı gerekir
Adobe değerlendirmeleri ve yorumlarıyla Dropbox
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Dropbox için Zoho CRM
Zoho, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine, daha iyi ürünler geliştirmesine ve veriye dayalı içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir CRM aracıdır. Bu entegrasyonla Zoho'yu Dropbox'a bağlayarak önemli müşteri belgelerini, fikirleri ve daha fazlasını takip edin. ?
Dropbox için Zoho CRM'nin en iyi özellikleri
- CRM'nize dosya ekleyin ve bağlı Dropbox hesabınızda anında görüntüleyin
- Zoho CRM'den doğrudan Dropbox'ta dosya paylaşarak zaman kazanın
- Satış ekibi tarafından Zoho'da toplanan müşteri geri bildirim formlarını, giriş anketlerini ve özellik isteklerini kolayca saklayın ve Dropbox klasörlerinde düzenli bir şekilde saklayın
- Paylaşım izinlerini güncelleyin, böylece herkes ihtiyaç duyduğu belgelere erişebilir
Dropbox için Zoho CRM sınırlamaları
- Kurulum ve kimlik doğrulama işlemi biraz zaman alabilir ve birkaç adım içerebilir
- Bazı kullanıcılar senkronizasyonda gecikme olduğunu fark etti
Zoho CRM for Dropbox fiyatlandırması
- Entegrasyon ücretsizdir, ancak hem Zoho hem de Dropbox hesabınızın olması gerekir
Zoho CRM for Dropbox puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
Daha İyi Ş Akışları İçin Araçlarınızı Entegre Edin
Bu Dropbox entegrasyonlarıyla, takımınızın iş akışlarını, belgelerini ve iletişimini daha iyi kontrol edebilirsiniz. Takımınızın işinin her yönünü ele alan eksiksiz proje yönetimi yazılımlarından daha iyi iletişim ve dosya yönetimine odaklanan araçlara kadar, ihtiyaçlarınıza uygun bir entegrasyon mutlaka vardır.
ClickUp'a bugün kaydolun ve dosyaları daha verimli bir şekilde oluşturmaya, depolamaya ve paylaşmaya başlayın. Yerleşik Dropbox entegrasyonu ile müşteri etkileşimlerini iyileştirin, bulut depolamayı basitleştirin ve Dropbox'taki belgelere göre işleri otomatik olarak atayın. Kazanan bir kombinasyon için nasıl?