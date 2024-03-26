2025 için En İyi 10 Dropbox Entegrasyonu (Özellikler ve Fiyatlar Dahil!)

İş veya kişisel kullanım için belge oluşturuyor, yönetiyor ve paylaşıyorsanız, Dropbox düzenli kalmak için en iyi araçlardan biridir. Bu popüler dosya barındırma hizmeti, verileri güvende tutar, kolayca aranabilir hale getirir ve takım işbirliğini artırır.

Ancak, diğer tüm hizmetler gibi Dropbox da her şeyi yapamaz. ⚠️

Bunun için iletişim uygulamaları, proje yönetimi yazılımları veya CRM'ler gibi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere Dropbox entegrasyonlarına ihtiyacınız olacak. Neyse ki, iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için Dropbox ile düzinelerce entegrasyon mevcuttur.

En iyilerin en iyilerini keşfetmek için, avantajları, dezavantajları, fiyatlandırma ve diğer önemli ayrıntılar dahil olmak üzere Dropbox için en iyi 10 entegrasyonun yer aldığı bu listeye göz atın. ✨

Dropbox entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Rastgele bir Dropbox entegrasyonu seçmek yeterli değildir. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu entegrasyonları veya kişisel çabalarınız için ne istediğinizi göz önünde bulundurmalısınız.

Dropbox entegrasyonlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini aşağıda bulabilirsiniz:

İşletim sistemi gereksinimleri : MacOS, Microsoft Windows veya Linux kullanıyor olsanız da, tercih ettiğiniz işletim sistemiyle çalışan Dropbox entegrasyonlarını seçin

Fiyatlandırma : Dropbox ve araç aboneliğiniz varsa bazı entegrasyonlar ücretsizdir, diğerleri ise entegrasyon için ücret alır. Bütçenize uygun seçeneği seçin ?

Güvenlik : Verilerinizi korumak istiyorsanız, veri şifreleme ve benzer güvenlik özellikleri sunan entegrasyonları arayın

Sorunsuz senkronizasyon : En iyi entegrasyonlar, tüm cihazlar arasında anında senkronizasyon sağlayarak tüm dosyalarınızın en güncel sürümlerini sunar

Bildirimler : Birçok Dropbox entegrasyonu, erişimi olan herkesin yeni belgelerin eklendiğini ve birinin değişiklik yaptığını bilmesini sağlayan bildirimler ve hatırlatıcılar sunar

Araç desteği: Dropbox entegrasyonları, entegre etmek istediğiniz araçları veya özellikleri desteklemiyorsa anlamsızdır ⚒️

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dropbox Entegrasyonu

En sevdiğiniz verimlilik araçlarını içeren entegrasyonlarla Dropbox'ı daha etkili bir şekilde kullanmaya hazır mısınız? İşte tam proje yönetimi yazılım paketlerinden iletişim, belge yönetimi ve müşteri yönetimi için bireysel araçlara kadar en iyi 10 Dropbox entegrasyonu. ?

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi yapay zeka, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile yönetin

En iyi proje yönetimi araçlarından birinin bu listenin başında yer alması şaşırtıcı değil. Sonuçta, ClickUp sadece iş akışlarını yönetmek, iletişimi kolaylaştırmak ve hedefleri izlemek için akıllara durgunluk veren bir dizi özellik sunmakla kalmaz. Aynı zamanda avantajları olan bir Dropbox arkadaşıdır. ?

ClickUp'ın Dropbox entegrasyonu, Dropbox dosyalarını Görevlere eklemeyi kolaylaştırır. Böylece, her şeyi tamamlamak için ihtiyacınız olan belgelere sahip olursunuz. Görev açıklaması üzerinden Dropbox'tan dosyalara erişin veya ek dosyaları kaydedin ya da dosyayı doğrudan bir yoruma bırakarak ilgili takım üyeleriyle paylaşın.

ClickUp'ın Dropbox entegrasyonu ile birden fazla hesabı birbirine bağlayabilir, farklı takımlar için net bölümler oluşturabilir ve organizasyonu güçlendirebilirsiniz. Sınırsız depolama, istediğiniz kadar dosya depolayabileceğiniz anlamına gelir. Stres yaşamadan çalışmak nasıl olur?

Ayrıca, Dropbox dışında başka dosya paylaşım araçlarıyla da çalışıyorsanız sorun değil.

ClickUp, her belgede ayırt edici simgeler kullanır, böylece dosyanın Dropbox, Google Drive veya One Drive'da barındırıldığını tam olarak bilirsiniz. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bulut depolama sistemi, nerede olursanız olun tüm dosyalarınıza erişmenizi sağlar

AI yazma araçları dahil olmak üzere yerleşik makine öğrenimi özellikleri, Dropbox ile dosya paylaşım süreçlerini otomatikleştirerek iş akışlarınızı daha sorunsuz ve hızlı hale getirmenize yardımcı olur

Teknoloji yığınınızı küçültmek için Dropbox Paper'ı ClickUp Belgeleri ile değiştirin

Kapsamlı entegrasyonlar sayesinde yalnızca Dropbox ile değil, iletişim uygulamaları, zaman izleyiciler ve CRM programlarıyla da işlerinizi halledebilirsiniz

Aynı Dropbox dosyasında çalışabilir ve ilgili ClickUp alanlarında bildirimleri ve güncellemeleri görebildiğiniz için gerçek zamanlı işbirliği , takımınızın daha etkili olmasını sağlar

Dropbox dosyalarınızdaki değişikliklere göre görevleri otomatik olarak atayarak hedeflerinize daha hızlı ulaşın

ClickUp sınırlamaları

Sınırsız Dropbox depolama alanı yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak planlar ayda sadece 5 $'dan başlar

Arayüz, belgeleri genellikle basit URL'ler yerine görsel gömme kutuları olarak bağlar ve bu, bazı kullanıcıların hoşuna gitmez

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Gmail için Dropbox

gmail için Dropbox aracılığıyla

Dropbox'ın Gmail entegrasyonu, Gmail hesabınızdan ayrılmadan metin dosyalarınızı, e-posta ek dosyalarınızı ve video sunumlarınızı düzenlemenizi sağlar. Takım üyelerinden gelen yeni dosyaları anında Dropbox'ınıza kaydedin, Dropbox hesabınızdan bir raporu ek dosya olarak paylaşın veya yeni bir e-posta oluştururken bir bağlantı ekleyin. ?

Gmail için Dropbox'ın en iyi özellikleri

Farklı uygulamalar arasında gidip gelmeden tüm dosyalarınızı tek bir yerde görün

Dosya, yeni klasör ve e-tabloları paylaşmanıza olanak tanıyan bu entegrasyon sayesinde Gmail'de ek dosya ve boyut sınırlamalarından kurtulun

Basit başlangıç arayüzünü kullanarak bu e-posta aracını birkaç saniye içinde kurun

Dosyaları ve klasörleri her gönderdiğinizde erişimi ekleyerek veya kısıtlayarak izinleri kontrol edin

Gmail için Dropbox sınırlamaları

Araç şu anda dosyalar için önizleme göstermiyor, ancak bu özellik yakında kullanıma sunulacak

Bazı kullanıcılar senkronizasyonun her zaman güncel olmadığını fark etti

Gmail için Dropbox fiyatlandırması

Kullanılamaz

Dropbox for Gmail puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

3. Dropbox ve Microsoft Office 365 Entegrasyonu

dropbox aracılığıyla

Microsoft Office 365 için bu Dropbox uygulaması entegrasyonu ile verimliliğinizi artırın. Office dosyalarını düzenlerken ve oluştururken Dropbox'ı kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın. Dropbox veya Microsoft OneDrive'da olsanız da, her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışarak dosya yükleyin, onay süreci oluşturun ve değişiklikler yapın. ✅

Dropbox ve Microsoft Office 365'in en iyi özellikleri

Dropbox Capture for Windows, ekran görüntüleri, video kayıtları ve sesli açıklamalar ile tüm dosyalarda zaman kazanmanızı ve daha etkili iletişim kurmanızı sağlar

Dropbox Sign entegrasyonu, Microsoft Word, Google E-Tablolar veya Dropbox'ta çalışırken başka bir uygulamaya geçmenize gerek kalmadan e-imzaları tek bir dosyada toplamanızı sağlar

Dropbox DocuSend for Outlook ile güvenli dosya ve ek dosyaları kolaylıkla gönderebilirsiniz

Microsoft Teams, SharePoint ve Word dahil olmak üzere Microsoft Office araçlarında dosya paylaşımı için çevrimdışı ve çevrimiçi destekle sizin için önemli verilere erişin

Dropbox ve Microsoft Office 365 sınırlamaları

Dropbox Takım hesapları, entegrasyonun çalışması için kurumsal düzeyde bir Microsoft hesabı gerektirir

Dropbox'taki Office Online alanında parola korumalı Microsoft Office dosyalarını düzenleyemezsiniz

Dropbox ve Microsoft Office 365 fiyatlandırması

Dropbox hesabı (aylık 9,99 $'dan kullanıcı başına aylık 26 $'a kadar) ve Microsoft 365 aboneliği gerekir

Dropbox ve Microsoft Office 365 puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

4. Dropbox ve Slack Entegrasyonu

slack aracılığıyla

Google Dokümanlar'da dosya oluşturup Dropbox'ta saklıyor veya belgelerinizi doğrudan Dropbox uygulamasında yönetiyor olsanız da, Dropbox Slack entegrasyonu ile işlerinizi kolayca paylaşabilirsiniz. Dropbox uygulamasında, paylaş düğmesine tıklayarak dosyayı çeşitli Slack kanallarına göndermenin yollarını anında görebilirsiniz. Kullanışlı arama kutusunu kullanarak en popüler Slack kanallarını sıralayın ve ihtiyacınız olanı bulun. ?

Dropbox ve Slack Entegrasyonunun en iyi özellikleri

Düzinelerce kullanım örneği, bu entegrasyonu kullanarak müşteri sözleşmelerini Slack'teki satış ekibiyle kolayca paylaşabileceğiniz veya sosyal medya içerik takvimini tüm pazarlama ekibine gönderebileceğiniz anlamına gelir

Dropbox'taki etkinlik akışları Dosyalar, bir dosyanın ne zaman ve nasıl paylaşıldığını gösterir, böylece bilgilendirilebilir ve belirli belgeler için iletişim planlarını yönetebilirsiniz

Dropbox dosyasında bir iş arkadaşınıza doğrudan mesaj göndererek geri bildirim alın veya onay süreçlerini basitleştirin

Yerleşik Slack önizlemeleri ve arama özellikleri, kullanıcıların ne beklemeleri gerektiğini bilmelerini ve gönderilen tüm belgeleri kolayca bulabilmelerini sağlayan bir özet gösterir

Dropbox ve Slack Entegrasyon sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Slack'teki önizlemenin her zaman doğru şekilde görünmediğini fark etti

Birçok entegrasyonda olduğu gibi, yardım almak için Dropbox ve Slack ile iletişime geçerek yaygın sorunlara çözüm bulmanız gerekebilir

Dropbox ve Slack Entegrasyonu fiyatlandırması

Başlamak için, kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan bir Dropbox İş hesabı ve ücretsiz bir Slack hesabı gerekir

Dropbox ve Slack Entegrasyonları değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

5. Zoom için Dropbox

dropbox Uygulama Merkezi aracılığıyla

Çevrimiçi toplantılar ve dosya paylaşımı, her iş yerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dropbox için Zoom entegrasyonu ile ikisini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın. Zoom toplantısında bir Dropbox klasörünü veya dosyasını sunun ya da toplantıdan Dropbox hesabınıza anında belge ekleyin.

Zoom için Dropbox'ın en iyi özellikleri

Basit işlevsellik, öğrenme eğrisinin düşük olduğu anlamına gelir

Dropbox'taki etkinlik akışı, dosyaların toplantılarda ne zaman paylaşıldığını gösterir, böylece tartışmaları takip edebilirsiniz

Tek tıklamayla anında paylaşım özelliği sayesinde toplantılarda dosya bulmak veya paylaşmak için zaman kaybetmeyin ?️

Dropbox'taki bir dosya veya klasörden doğrudan Zoom'u başlatarak ilgili takım üyeleriyle toplantıya katılın

Zoom için Dropbox sınırlamaları

Dropbox Business kullanıcıları, belirli özelliklere erişmek için takım yöneticisine başvurmalıdır

Bazı kullanıcılar ses yankısı ve dosya yükleme sürelerinin yavaşlaması gibi video sorunları yaşadı

Zoom için Dropbox fiyatlandırması

Başlamak için ücretsiz veya ücretli Zoom hesabı ve Dropbox hesabı gerekir

Zoom için Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. Salesforce için Dropbox

salesforce Uygulama Dizini aracılığıyla

Dropbox için Salesforce entegrasyonu, tüm takımınızın belgelerin en güncel sürümüne saniyeler içinde erişmesini sağlayan ücretsiz bir iş aracıdır. Gerçek zamanlı işbirliği, iç takım üyeleri ve dış müşterilerle birlikte çalışarak herkesin karar vermek için ihtiyaç duyduğu verilere sahip olmasını sağlar. ?

Salesforce için Dropbox'ın en iyi özellikleri

Fırsatları, vakaları veya hesapları incelerken Salesforce'tan doğrudan dosyalara erişin ve bunları paylaşın

Belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve Salesforce CRM'den ayrılmadan onay alın

Değişiklikler anında senkronize edilir ve herkes ışık hızında güncellenir

Dosya sınırı olmadan, videoları, büyük dosyaları ve müşteri biletlerindeki uzun konuşmaları paylaşın

Salesforce için Dropbox sınırlamaları

İşaretleyici dosyaları, Dropbox'taki Salesforce kayıtlarını bağlamak için kullanılır, ancak bu dosyaları silerseniz entegrasyon çalışmaz

Dosya boyutu sınırı olmasa da, belirli kullanıcılar için depolama sınırları vardır

Salesforce için Dropbox fiyatlandırması

Ücretsiz

Salesforce için Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

7. Hive x Dropbox

hive aracılığıyla

Hive, Dropbox, Google Drive ve OneDrive dahil olmak üzere çeşitli dosya hizmetleriyle entegre olan bir proje yönetimi aracıdır. İşte nasıl çalışır: Uygulamalar'ı seçin, şirketinizin kullandığı bulut sürücüsünün anahtarını açın, oturum açın ve belgelerinize erişin.

Hive x Dropbox'ın en iyi özellikleri

Hive masaüstü uygulaması ve mobil uygulaması, Windows ve Mac'in yanı sıra Apple iOS ve Android dahil tüm işletim sistemlerinde çalışır

Eylem kartına veya yorumlara ve sohbet mesajlarına dosya ekleyin

Projelere ek dosya ekleyerek kısa özetler, proje çıktıları ve diğer önemli proje belgelerini paylaşın

Slack gibi diğer araçlarla entegrasyonlar, daha fazla işlevsellik isteyenler için bu ürünü harika bir seçenek haline getirir

Hive x Dropbox sınırlamaları

Hive uygulaması, masaüstü uygulamasına kıyasla daha sınırlıdır

Navigasyon her zaman sezgisel değildir ve öğrenmesi biraz zaman alır

Hive x Dropbox fiyatlandırması

Hive hesabı ile ücretsiz

Hive x Dropbox puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

8. Dropbox + Evernote

zapier aracılığıyla

Zapier'in Evernote entegrasyonu, daha etkili ve organize bir takım oluşturmanıza yardımcı olur. İki verimlilik aracını kullanarak bildirimlerden yeni dosyalara ve mevcut belgelere dayalı yeni notlara kadar yeni eylemleri anında tetikleyin.

Dropbox + Evernote'un en iyi özellikleri

Dropbox ve Evernote'ta çeşitli tetikleyicileri ve eylemleri birbirine bağlamanıza olanak tanıyan basit açılır menüler sayesinde kolay otomasyon

Entegrasyonun otomatikleştirmesi istediğiniz verileri tam olarak seçin, zamandan tasarruf edin ve ihtiyacınız olan bilgilere sahip olun

Entegrasyon, belirli girdilere göre otomatik olarak iş akışları oluşturan sanal bir asistan gibi çalışır

Dropbox ve Evernote'ta iş akışlarını yönetmek için son teslim tarihleri, atanan kişiler ve izleme bilgileri ekleyin

Dropbox + Evernote sınırlamaları

Bazen, kullanıcılar tetikleyicilerin eylem öğesini başlatmasıyla ilgili sorunlar yaşıyordu

Yardım almak kolaydır, ancak bilet oluşturduktan sonra biraz zaman alabilir

Dropbox + Evernote fiyatlandırması

Temel özellikler için sonsuza kadar ücretsiz

premium özellikler ve uygulamalar için 14 günlük deneme*

Dropbox + Evernote puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

9. Dropbox ile Adobe

dropbox aracılığıyla

Adobe ve Dropbox entegrasyonu ile yaratıcı işlerinizi yeni bir düzeye taşıyın. Photoshop ve Illustrator bağlantılarını yüksek kaliteli önizlemelerle anında paylaşın. Ayrıca, uygulama içi yorumlar ve açıklamalar ile geri bildirim oluşturun ve anında onay alın. ✍️

Adobe ile Dropbox'ın en iyi özellikleri

Özel izinler ayarlayın ve Dropbox'taki PDF'lere, videolara ve resimlere erişim izni verin

Dosya hangi Adobe aracıyla oluşturulmuş olursa olsun, Dropbox'ta metin ve medyayı vurgulayın, açıklama ekleyin ve inceleyin

2656 bit şifreleme gibi güvenlik özellikleri belgelerinizi güvende tutar

Parola koruması, dosya kilitleme ve son kullanma tarihleri, belgeleri istediğiniz şekilde paylaşmanızı sağlar

Adobe sınırlamalarıyla Dropbox

Bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur ve bunlar pahalı olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle büyük dosyalar söz konusu olduğunda gerçek zamanlı senkronizasyonda gecikme olduğunu fark etti

Adobe ile Dropbox fiyatlandırması

Dropbox'ı ücretsiz olarak bağlayabilirsiniz, ancak ücretli bir Adobe hesabı gerekir

Adobe değerlendirmeleri ve yorumlarıyla Dropbox

G2 : Yok

Capterra: Yok

10. Dropbox için Zoho CRM

dropbox Uygulama Merkezi aracılığıyla

Zoho, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine, daha iyi ürünler geliştirmesine ve veriye dayalı içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir CRM aracıdır. Bu entegrasyonla Zoho'yu Dropbox'a bağlayarak önemli müşteri belgelerini, fikirleri ve daha fazlasını takip edin. ?

Dropbox için Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

CRM'nize dosya ekleyin ve bağlı Dropbox hesabınızda anında görüntüleyin

Zoho CRM'den doğrudan Dropbox'ta dosya paylaşarak zaman kazanın

Satış ekibi tarafından Zoho'da toplanan müşteri geri bildirim formlarını, giriş anketlerini ve özellik isteklerini kolayca saklayın ve Dropbox klasörlerinde düzenli bir şekilde saklayın

Paylaşım izinlerini güncelleyin, böylece herkes ihtiyaç duyduğu belgelere erişebilir

Dropbox için Zoho CRM sınırlamaları

Kurulum ve kimlik doğrulama işlemi biraz zaman alabilir ve birkaç adım içerebilir

Bazı kullanıcılar senkronizasyonda gecikme olduğunu fark etti

Zoho CRM for Dropbox fiyatlandırması

Entegrasyon ücretsizdir, ancak hem Zoho hem de Dropbox hesabınızın olması gerekir

Zoho CRM for Dropbox puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

Bu Dropbox entegrasyonlarıyla, takımınızın iş akışlarını, belgelerini ve iletişimini daha iyi kontrol edebilirsiniz. Takımınızın işinin her yönünü ele alan eksiksiz proje yönetimi yazılımlarından daha iyi iletişim ve dosya yönetimine odaklanan araçlara kadar, ihtiyaçlarınıza uygun bir entegrasyon mutlaka vardır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve dosyaları daha verimli bir şekilde oluşturmaya, depolamaya ve paylaşmaya başlayın. Yerleşik Dropbox entegrasyonu ile müşteri etkileşimlerini iyileştirin, bulut depolamayı basitleştirin ve Dropbox'taki belgelere göre işleri otomatik olarak atayın. Kazanan bir kombinasyon için nasıl?