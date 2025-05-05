2025'te Takımlar için En İyi 10 Bulut İşbirliği Aracı

Takımınız hala önemli dosyaları e-posta gelen kutularında veya sabit sürücülerinde mi depoluyor? Yerel depolama, şirketinizin bilgilerini silolara ayırır ve takımınızla işbirliği yapmayı zorlaştırır.

Bunun yerine, işlerinizi güvenli bir şekilde depolamak ve paylaşmak için bulut işbirliğine yönelin.

Muhtemelen, farkında olsanız da olmasanız da, hassas bilgilerinizin en azından bir kısmını bir tür bulut yazılımında saklıyorsunuzdur. Neyse ki, çevrimiçi işbirliği araçları, dosya paylaşımı ve grup olarak yeni fikirler üretmek için mükemmeldir. Bulut tabanlı bir araçla, her şeyi paylaşılan ve güvenli bir platformda saklayabilir, böylece tüm takımınız sohbetlere, belgelere, resimlere ve daha fazlasına erişebilir. ⭐

Elbette, tüm bulut işbirliği araçları birinci sınıf değildir. Bu nedenle, en iyi depolama yazılımı araçlarını ortaya çıkarmak için araştırmayı sizin için tamamladık.

Bu kılavuzda, bir bulut işbirliği aracında aramanız gereken en iyi özellikleri size tanıtacağız. Takım çalışmasını geliştirmek ve verimliliği artırmak için en iyi 10 bulut işbirliği aracını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bulut işbirliği araçları, takım üyelerinizin cihazlarından veya konumlarından bağımsız olarak çevrimiçi işbirliği yapmalarını sağlayan bir tür yazılımdır. Bu araçlar, görevleri yönetmeyi, dosyaları paylaşmayı ve tek bir yerden iletişim kurmayı kolaylaştıran gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle birlikte gelir. ?

Bulut tabanlı işbirliği araçları, pandemi öncesinde de yükselişteydi, ancak bu sarsıcı etkinlik, bulut işbirliği alanında bir rönesans yaşattı. Hibrit ve uzaktan çalışma düzenlemeleri sunan şirketlerin sayısının artmasıyla, bulut araçları takım işbirliği ve verimlilik için vazgeçilmez hale geldi, özellikle de uzaktan bir takımı yönetiyorsanız.

En iyi çevrimiçi işbirliği yazılımı, proje yönetimi stilinize ve iş akışınıza bağlı olacaktır. Yine de, aşağıdaki anahtar özelliklere sahip işbirliği yazılımlarını aramanızı öneririz:

Dosya paylaşımı : Kimsenin e-posta ile büyük dosyalar göndermek için zamanı (veya alanı) yoktur. Bunun yerine, her şeyi bir bulut işbirliği aracına koyun. Bulut depolama, ek dosya veya boyut sınırları ile uğraşmadan takım üyeleri arasında büyük dosyaları paylaşmayı çocuk oyuncağı haline getirir

Uzaktan işbirliği: İyi bulut tabanlı işbirliği araçları, uzaktan çalışmayı çocuk oyuncağı haline getiren özelliklerle birlikte gelir. Takımınız için güçlü bir sanal çalışma alanı oluşturmak için anlık mesajlaşma, ekran paylaşımı ve video konferans gibi özellikleri arayın

Analitik: Takımınızın performansını merak mı ediyorsunuz? Sağlam bulut işbirliği araçları, takım, müşteri ve Takımınızın performansını merak mı ediyorsunuz? Sağlam bulut işbirliği araçları, takım, müşteri ve proje izlemeye yardımcı olan proje yönetimi gösterge panellerini içermelidir

Cihaz uyumluluğu: Çalışanlarınız muhtemelen farklı cihazlar kullanıyor. iOS ve Android için mobil uygulaması olan bir araç arayın. Apple hayranları için Mac uygulaması da varsa artı puan

Özelleştirilebilirlik: Her iş farklıdır, bu nedenle özelleştirilebilir bir bulut işbirliği aracı tercih edin. API'ler veya entegrasyonlar aracılığıyla olsun, yazılımınız tüm işlerinizi tek bir yerde bir araya getirmelidir

Sorumluluğu artırmaya, verimliliği yükseltmeye ve çok fazla zaman kazanmaya hazır mısınız? Dağıtılmış takımlar için en iyi 10 çevrimiçi işbirliği aracını keşfedin:

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

ClickUp, farklı sektörlerdeki takımların işlerini tek bir güvenli platformdan depolamaları, işbirliği yapmaları ve geliştirmeleri için hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Yüzlerce zengin iş yönetimi özelliği, 1.000'den fazla entegrasyon ve geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, organizasyon, yalın süreçler ve net iletişime öncelik veren proje yöneticileri için ideal bir kaynaktır.

İşbirliği, her ClickUp özelliğinin temelidir. 15'ten fazla farklı iş yükü görünümü ve dinamik uygulama içi sohbet özelliği ile takımlar, diğer üyelerle gerçek zamanlı olarak bilgi, medya, belge ve veri alışverişinde bulunabilir. Ayrıca, atanan yorumlar her düşünceyi anında bir eylem öğesine dönüştürebilir ve tüm konuşmaları görevleriniz içinde düzenli konulara gruplandırabilir.

ClickUp'ta belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımla çakışmadan birlikte çalışın

Görevlerde, ClickUp Belgeleri'nde, Beyaz Tahtalarda ve daha fazlasında canlı işbirliği algılama özelliği, gerçek zamanlı işbirliğini de çocuk oyuncağı haline getirir. Metin veya diyagramları düzenlerken hangi takım üyelerinin nerede olduğunu görün ve takımınızı tam anlamıyla aynı sayfada tutun. ?

Son derece görsel ve güvenli bir şekilde daha fazla bulut işbirliği ve dosya paylaşımı için, bir sonraki büyük projenizden önce ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin. Bu görsel işbirliği aracı, takımınızın büyük fikirlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren dünyadaki tek dijital beyaz tahta yazılımıdır. Sanal bir ortamda gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın; fikirlerinizi somutlaştırmak için yapışkan notlar, karalamalar, görseller ve renkler kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, 256 bit SSL, fiziksel veri merkezi güvenliği, iki faktörlü kimlik doğrulama ve özel izinler ve roller ile yerleşik güvenlik özellikleri sunar. Ayrıca GDPR ve SOC 2 uyumludur

ClickUp, inanılmaz sayıda entegrasyona sahiptir. ClickUp'ı çevrimiçi toplantılar için Zoom , Slack, Dropbox ve 1.000'den fazla diğer araçla bağlantılandırarak tüm işlerinizi tek bir platformda bir araya getirin

Marka yönergeleri oluşturmaktan müşteri başarı metriklerini izlemeye kadar hemen her şey için bir ClickUp Şablonu kullanabilirsiniz

İzlenebilir ClickUp Hedefleri , otomatik zaman çizelgesi ve ilerleme izleme ile uzaktaki takımları destekler

ClickUp sınırlamaları

Bulut depolama ve yapay zeka yalnızca ücretli hesaplarda kullanılabilir

Bulut depolamaya yalnızca bir web tarayıcısından erişebilirsiniz , ClickUp uygulamasından erişemezsiniz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Microsoft 365

Microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365, Microsoft Office'in geliştirilmiş, bulut tabanlı bir sürümüdür. Bu, sadece bir bulut işbirliği yazılımından daha fazlasıdır: belgeler oluşturmak, dosyaları depolamak, takımınızla sohbet etmek ve daha fazlasını yapmak için eksiksiz bir pakettir. En iyisi de, Business planı kullanıcıları her biri bir terabayt depolama alanının yanı sıra Word, Excel, PowerPoint ve Outlook'un mobil cihaz sürümlerini de alır.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Microsoft 365, bir dizi özelliğe sahip eksiksiz bir iş verimlilik paketidir . İşinizi yapmak için platformdan ayrılmanıza gerek yoktur

Sohbet etmek veya video görüşmesi başlatmak için Microsoft Teams'e giriş yapın

Microsoft Outlook'ta e-postalarınızı, takviminizi ve görevlerinizi yönetin

OneDrive, özel erişim izinleri ve bol miktarda bulut depolama alanı ile birlikte gelir

Microsoft 365 sınırlamaları

Microsoft 365 bazı görevleri yönetebilir, ancak proje yönetimi özellikleri çok gelişmiş değildir

Kullanıcılar genellikle Microsoft 365'in hantal ve çok sezgisel olmadığını bildiriyor

Diğer kullanıcılar Teams'in daha fazla izin özelleştirme seçeneği olmasını istiyor

Microsoft 365 fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/ay kullanıcı başına

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.300+ yorum)

3. Senkronizasyon

Sync aracılığıyla

İş arkadaşlarınızla aynı sayfada olmanız mı gerekiyor? Sync'e giriş yapın, dosyaları depolayın ve bulutta takımınızla belgeler üzerinde işbirliği yapın. ☁️

Nispeten yeni bir bulut işbirliği yazılımı olan Sync, harika izin özelliklerine sahiptir. Dış ortakları ve müşterileri, iç belgelerinize erişmelerinden endişe etmeden Sync'i kullanmaya davet edebilirsiniz.

En iyi özelliklerin senkronizasyonu

Özel bir müşteri dosyası portalı oluşturun

Büyük dosyalar için bile sınırsız belge depolama alanının keyfini çıkarın

Senkronizasyon, çevrimdışı erişim sağlar

Ayrıca gerçek zamanlı etkinlik günlükleri ve bildirimler de sunar

Senkronizasyon sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Senkronizasyon, çevrimiçi işbirliği için proje yönetimi özelliklerini içermez

Fiyatlandırma senkronizasyonu

Teams Standard: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Teams+ Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeleri ve yorumları senkronize edin

G2: 4/5 (35+ yorum)

Capterra: N/A

4. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, bir not alma uygulaması olarak başlamış olabilir, ancak bugün proje geliştirme, belgeler ve hatta bilgi bankası wiki'leri için sağlam bir platformdur.

Bilgiyi takımınızın kafasında veya e-posta gelen kutularında saklamak yerine, Notion'un wiki'leriyle her şeyi belgelendirin. Belgeler ayrıca Notion platformundan ayrılmadan takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI'yı kullanarak toplantı notlarını özetleyin, eylem öğeleri oluşturun ve metinler yazın

Notion, çeşitli görsel filtrelerle birlikte gelir, böylece yapılacak işlerinizi size en uygun şekilde görselleştirebilirsiniz

Her şey sürükle ve bırak ile yapıldığından Notion platformu inanılmaz derecede kullanıcı dostudur

Notion Belgeleri, kod parçacıkları, daraltılabilir bölümler, multimedya bağlantıları ve daha fazlasını içerir

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamaları değiştirdiklerinde Notion'un donduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar Notion'un daha gelişmiş arama özelliklerine sahip olmasını istiyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

5. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, hem kurumsal hem de küçük işletmeler için popüler bir bulut işbirliği aracıdır. Onay özellikleriyle tanınır, bu nedenle takımınız QA/QC iş akışlarından geçiyorsa, Wrike aradığınız şey olabilir. Kanban panosu veya Gantt grafiğinde işlerinizi görüntüleyerek takımınızın üzerinde çalıştığı işleri genel bir bakışla görebilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Wrike, manuel çabayı azaltmak için tetikleyici tabanlı otomasyon içerir

400'den fazla diğer araçla entegrasyonlar

Wrike Gösterge Paneli'nde proje durum raporlarınızı ve görevlerinizi görselleştirin

Birden fazla takımınız varsa, bu araç departmanlar arası etiketleme olanağı sunar

Wrike sınırlamaları

Wrike kullanıcıları, platformun daha kullanıcı dostu olabileceğini söylüyor

Platformu kullanan diğer kullanıcılar daha fazla görsel araca sahipti

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)

6. Lucidspark

Lucidspark aracılığıyla

Lucidspark, daha büyük Lucid yazılım ekosisteminin bir parçasıdır. Öncelikle beyaz tahta olarak kullanabileceğiniz görsel bir bulut işbirliği yazılımıdır. Ancak sohbet, etiketleme, anketler, zamanlayıcılar ve daha fazlası gibi birçok yararlı özelliğe sahiptir. ⏲️

Lucidspark'ın en iyi özellikleri

Lucidspark birkaç zihin haritası şablonu sunar

Lucidspark, Microsoft ve Google dahil olmak üzere bir dizi araçla entegre olur

Lucid grafiklerini diğer hizmetlere aktarabilir veya dosyaları Lucid'e içe aktarabilirsiniz

Lucidspark sınırlamaları

Lucidspark bir araç setinin parçasıdır, bu nedenle tek tek çözümleri seçmek yerine tüm Lucid setini satın almak daha mantıklıdır

Birçok kullanıcı Lucidspark'ın daha iyi eğitimler sunmasını istiyor

Lucidspark fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Bireysel: 7,95 $/ay kullanıcı başına

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidspark puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 9350+ yorum)

7. Blink

Blink aracılığıyla

Blink, çalışanların elde tutulması, takım iletişimi ve analitik için kullanabileceğiniz bir "süper uygulama" olarak tanıtılıyor. Blink, bu alanda yeni bir uygulama olabilir, ancak İçerik Merkezi, Anketler, Dijital Formlar ve Sohbet gibi birçok özelliği bir araya getiriyor. ?

Blink'in en iyi özellikleri

Blink her cihazda çalışır

Tüm çalışanları şirket çapında bir haber akışıyla birbirine bağlayın

Çalışanları ve takımları takdir etmek için Blink Kudos gönderin

Çalışanların şirket bilgilerine hızlı bir şekilde erişebilmeleri için tek oturum açma portalı oluşturun

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Blink daha çok bir iletişim aracıdır; proje yönetimi ve bulut depolama için ayrı bir platforma ihtiyacınız olacaktır

Bazı kullanıcılar, internet bağlantısı olmadan uygulamayı kullanırken sorun yaşadıklarını bildiriyor

Blink fiyatlandırması

İş: 6,18 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Blink puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

8. Google Çalışma Alanı

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, verimlilik dünyasında bir devdir. E-posta, bulut depolama, takvimler, toplantılar, sohbetler, belgeler, e-tablolar ve sunumları tek bir yerde birleştirir. Hemen hemen her cihazda çalışır ve güçlü çevrimdışı özelliklere de sahiptir. ?

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Jamboard'u kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak beyaz tahtalar oluşturun

Çalışma Alanı hesabınız için özel, kod gerektirmeyen çözümler oluşturmak için Apps Script'i deneyin

Google Keep, hareket halindeyken kullanabileceğiniz basit bir not alma uygulamasıdır

Google Meet, herhangi bir yazılım veya uzantı yüklemeye gerek olmadan belirli tarayıcılarda çalışır

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Google Çalışma Alanı'nda yararlı proje yönetimi araçları yoktur

Bazı son kullanıcılar müşteri desteği almakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İşletmeler için Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.100+ yorum)

9. Dropbox

Dropbox aracılığıyla

Dropbox, basit bir bulut depolama platformu olarak başlamış olabilir, ancak bugün gerçek bir güç haline gelmiştir. Bu bulut işbirliği aracı, video mesajları kaydetme, şirket wiki'leri yazma ve belge etkinliklerini izleme için ürünler ile birlikte gelir.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

İzlenebilir bağlantılar, bir kişinin bağlantıyla nasıl (ve ne kadar süreyle) etkileşimde bulunduğunu gösteren analizlerle birlikte gelir

PDF'leri doğrudan Dropbox'ta düzenleyin

Dropbox eSignature şablonlarıyla zaman kazanın

Dropbox, parola koruması, geçmiş, dosya kurtarma ve daha fazlası gibi güçlü belge güvenlik özelliklerine sahiptir

Dropbox sınırlamaları

Dropbox, proje yönetimi araçlarıyla birlikte gelmez

Birçok kullanıcı müşteri desteğinin zor olduğunu söylüyor

Dropbox fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 9,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Essentials: Kullanıcı başına aylık 18 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.400+ yorum)

10. Miro

Miro aracılığıyla

Miro, görsel odaklı bulut tabanlı bir işbirliği yazılımıdır. Sanal beyaz tahtaları destekler, ancak bundan çok daha fazlasını sunar. Bu platform, iş gününüzü kolaylaştırmak için veri görselleştirme, proje yönetimi, süreç haritalama, iş akışları ve entegrasyonlar içerir. ?

Miro'nun en iyi özellikleri

Diyagramlar oluşturun ve bunları bir bağlantı ile takımınızla paylaşın

Miro AI'dan saniyeler içinde sizin için fikir üretmesini isteyin

Herhangi bir Miro içeriğine yorumlar, yapışkan notlar ve Talktracks ekleyin

Miro analizlerini tek bir yerden görüntülemek için kişisel veya takım gösterge paneli oluşturun

Miro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, daha büyük beyaz tahtalarla çalışırken performans düşüklüğü yaşadıklarını bildiriyor

Miro birçok özelliğe sahiptir, ancak bazı kullanıcılar, belgelerin eksikliğinin platformu etkili bir şekilde kullanmalarını engellediğini söylüyor

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Hepsi bir arada işbirliği platformuna merhaba deyin

Piyasada birçok bulut işbirliği çözümü var, ancak depolama hizmetinizi, mesajlarınızı ve proje yönetimi yazılımınızı neden ayrı tutasınız? ClickUp, tüm bunları ve daha fazlasını tek bir kullanışlı ekosistemde sunar. ✨

Görev yönetiminden uzaktan beyin fırtınasına ve analitiklere kadar, işletmeler daha iyi ve daha hızlı iş yapmak için ClickUp'a güveniyor. İşinizi nasıl yaptığınıza göre tasarlanmış özelleştirilebilir bir işbirliği uygulamasıyla, takımınız kilometrelerce uzakta olsa bile takım işbirliğini artırın.

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