2025 için En İyi 10 B2B SaaS Kurumsal Yazılım Çözümü

1990'ların sonlarında, fahiş fiyatlı 15 MB sabit diskler ve zar zor sığan bir dizi yazılım uygulamasıyla bir iş yürüttüğünüzü hayal edin!

Aynı zamanda, internet her yerde yaygınlaşırken, birkaç vizyoner için çözüm ortada idi: Yazılımı uzak bir bilgisayarda barındırıp, müşterilerden kullanımı için ücret almaya ne dersiniz? ?

Bu doğru yön olduğu kanıtlandı! Hizmet olarak yazılım (SaaS), o zamandan beri vazgeçilmez hale geldi ve bütçenizi zorlamadan uygulamalar ve veri depolama için merkezi bir hub sunuyor.

Günümüze geldiğimizde, SaaS sadece havalı bir teknoloji trendi değil, şirketinizin en iyi arkadaşı! İş dünyasında verimlilik ve inovasyonu artıran en iyi 10 B2B SaaS kurumsal yazılım çözümünü keşfedeceğiniz yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

B2B SaaS Kurumsal Yazılım Nedir?

B2B (işletmeler arası) SaaS (Hizmet Olarak Yazılım), bir şirket tarafından internet üzerinden diğer işletmelere sunulan bulut tabanlı yazılım çözümlerini ifade eder. Şirketlerin kendi sistemlerinde donanım satın almasını, kurmasını ve yatırım yapmasını veya yazılımı güncellemesini gerektiren geleneksel yazılımların aksine, SaaS çözümleri sağlayıcı tarafından korunur ve güvenliği sağlanır. ☁️

Kurumsal şirketler için iş-iş yazılımı kullanmanın avantajları

B2B SaaS kurumsal düzeyde çözümler, karmaşık görevleri yönetmek ve pazar araştırma hizmetleri aracılığıyla büyük hacimli veriler sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır ve genellikle daha büyük kuruluşlar veya şirketler için uygundur.

Ofis verimliliği, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları yönetimi (HRM), muhasebe ve kurumsal proje yönetimi gibi farklı alanlar için özellikler sunabilirler. İşletmeler arası yazılımlar, otomatik pazarlama kampanyaları oluşturmak veya satış performansı yönetimi (müşteri edinme maliyeti) için dijital pazarlama çabalarına özel olarak yardımcı olabilir.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

SaaS şirketleri genellikle abonelik ve bulut tabanlı çözümler sunduğundan, daha fazla esneklik sağlar ve iş ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmesi daha kolaydır. Kurumsal müşteriler için B2B SaaS'ın diğer avantajları şunlardır:

Ön maliyetleri düşürmek mi istiyorsunuz?

Daha hızlı uygulama süreleri ⏱️

Düzenli güncellemeler mi?

İnternet bağlantısı olan her yerden iş yapabilme yeteneği ?

B2B SaaS Kurumsal Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kurumsal ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı seçmek için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Temel özellikler: Yazılımın CRM, proje yönetimi veya başka bir amaç için olsun, kullanıma özel bir özellik setine sahip olduğundan emin olun Özelleştirme: Yazılımın iş süreçlerinize ne kadar kolay uyum sağlayabileceğini değerlendirin Geleceğe hazır: SaaS çözümü sizinle birlikte büyüyecek mi? İşiniz büyüdükçe daha fazla kullanıcı veya veriyi yönetebilecek mi? Entegrasyonlar: Mevcut yazılım yığınınızla ne kadar kolay entegre olduğunu kontrol edin Gizlilik ve güvenlik: SaaS sağlayıcısının hassas kurumsal verileri ne kadar iyi koruduğunu inceleyin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 B2B SaaS Kurumsal Yazılım

Bulut tabanlı uygulamaların dönüştürücü gücünü gördükten sonra, şimdi ayrıntılara geçelim ve 2024'ün en iyi 10 B2B SaaS platformunu keşfedelim! ?

clickUp'ta 15'ten fazla görünüm, iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize yardımcı olur

ClickUp, her boyuttaki kuruluş için uygun, çok yönlü bir işbirliği ve ofis verimlilik aracıdır. Özelleştirilebilir arayüzü ve ölçeklenebilir, hepsi bir arada kurumsal özellikleri, CRM veya proje yönetimi gibi her türlü iş operasyonunu desteklemek için mükemmeldir.

Yerel zaman takibi, bileşenler, gerçek zamanlı analizler ve daha fazlasını içeren ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak devam eden girişimlerinizi yönetin. Takımlarınız, paylaşılan hedefler için net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile uyumlu çalışabilir, böylece KPI raporlaması çocuk oyuncağı haline gelir. ?

ClickUp CRM işlevleriyle, satış boru hatlarından siparişlere kadar her şeyi organize edebilirsiniz. Gantt Grafiği, Kanban Panosu, Zaman Çizelgesi ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla esnek görünümle potansiyel müşterilerinizi izleyin ve hesaplarınızı takip edin. Ayrıca, iş akışlarınıza yapı eklemek için birkaç ücretsiz CRM şablonuna erişim elde edersiniz!

Müşteri verilerini yakalamak ve müşteri ilişkilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Markalı ClickUp Formlarına güvenin ve potansiyel müşteriler, müşteriler ve iç takım üyelerinden girdiler toplayın.

Çapraz fonksiyonlu takımlar ClickUp Belgeleri'ni seviyor. SOP'lar, sözleşmeler ve oryantasyon materyalleri gibi tüm şirket belgelerini oluşturmanıza, düzenlemenize ve depolamanıza olanak tanıyan merkezi bir depo.

Platformun yerel AI asistanı olan ClickUp AI ile işlerinizi ince ayar yapın. Proje özetleri, müşteri e-postaları, toplantı özetleri, zaman çizelgeleri ve raporlar gibi belgeleri oluşturmak ve düzenlemek için önceden hazırlanmış komutlar sunar.

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

ClickUp'ın güçlü otomasyon özellikleriyle zamanınızı boşaltın ve potansiyel müşteri e-postaları yazmak ve durum güncellemelerini değiştirmek gibi tekrarlayan görevleri otomatik hale getirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Projeleri ve iş akışlarını izlemek için gösterge panelleri ve görünümler

Tek noktadan belge yönetimi

Çok sayıda kullanım senaryosu için 1.000'den fazla şablon

Hata raporlarını, özellik taleplerini ve geri bildirimleri kaydetmek için formlar

ClickUp AI, yazma ve görev yönetimini geliştirir

Paylaşılan hedefler ve KPI'lar için görselleştirmeler

tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için 50'den fazla otomasyon eylemi

1.000'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve ClickUp API aracılığıyla özel seçenekler

Yorumlar, sohbetler ve ClickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla işlevler arası işbirliği

Sektörün en iyi güvenlik ve gizlilik standartları

ClickUp sınırlamaları

SaaS çözümleri zengin özelliklere sahiptir, bu nedenle öğrenme eğrisi vardır

Mobil uygulama, daha fazla temel özellik ile geliştirilebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

2. Salesforce

1999 yılında Salesforce, tamamen bulut tabanlı bir CRM platformupiyasaya sürerek yazılım sektöründe devrim yarattı. Bu etkinlik, modern SaaS iş modelinin temellerini attı ve şirketi bir endüstri devine dönüştürdü. Şirket, bu durumunu günümüze kadar sürdürmektedir.

Özelleştirilebilirliği ile tanınan Salesforce CRM, büyük veya hızla büyüyen işletmeler için ideal çözümdür. Tüm satış döngüsü boyunca potansiyel müşterileri izlemenizi ve yönetmenizi sağlayarak, potansiyel müşterileri uygun satış temsilcilerine yönlendirme sürecini otomatikleştirir. ?

Salesforce, yalnızca satış değil, hizmet, pazarlama ve ticaret alanlarında da bulut tabanlı çözümler sunar. Tamamlayıcı ürünler paketinde, görsel analiz platformuTableau ve 2021 yılında Salesforce tarafından satın alınan süper popüler iş mesajlaşma uygulaması Slack yer alır.

Bir bütün olarak, müşteri ilişkileri yönetimi devi, kurumsal B2B SaaS çözümleri için güçlü bir etki yaratıyor.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir müşteri ilişkileri yönetimi özellikleri

Gelişmiş raporlama ve web analizi özellikleri

İşletmelerin potansiyel müşterileri yakalamasına yardımcı olan potansiyel müşteri yönetimi ve yönlendirme

Takım tabanlı satış tahminleri için işbirliğine dayalı tahmin

3.000'den fazla üçüncü taraf entegrasyon

Salesforce sınırlamaları

Kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir

Büyük veri kümelerinde ara sıra yavaşlamalar olabilir

Salesforce fiyatlandırması (Sales Cloud)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.000+ yorum)

3. Deel

Deel, birden fazla ülkede çalışanları ve yüklenicileri olan şirketlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılar. 100'den fazla ülkede ve para biriminde maaş bordrosu oluşturmanıza olanak tanır ve izin yönetimi, giderleri denetleme ve önemli belgeleri takip etme gibi İK görevlerini tek bir gösterge panelinden basitleştirir.

Deel'in sözleşme türlerine göre özelleştirme imkanı sunan self servis platformu ile yeni takım üyelerini ekibe dahil etmek çok kolay. Organizasyon şeması özelliği, organizasyonunuzun bir anlık görüntüsünü sunarak takım koordinasyonunu kolaylaştırır.

Her değişiklik için yerleşik bir değişiklik günlüğü ile ücretleri, iş başlıklarını ve önemli belgeleri yönetin. Deel ile uluslararası işgücünü yönetmenin karmaşıklıklarını halledebilir ve her adımda uluslararası iş kanunlarına uyumu sağlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

Çok ülkeli bordro desteği

Uluslararası iş kanunlarına uygunluk

İzin izleme, bonus dağıtımı ve hisse senedi avantajları için yerel raporlama araçları

Kendi kendine hizmet sunan onboarding

Kurumsal geri bildirim yönetimi için konsolide İK gösterge paneli

Deel sınırlamaları

Uluslararası para çekme işlemleri için yüksek ücretler

Mobil uygulama yok

Deel fiyatlandırması

Deel HR : 200 kişiye kadar olan işletmeler için ücretsiz

Yükleniciler : Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

EOR : Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Global Payroll : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Göçmenlik: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

4. Gusto

Küçük işletmeler ve girişimler için tasarlanan Gusto, maaş bordrosu ve İK ihtiyaçlarınız için tek adres .

Tam zamanlı çalışanlara, yarı zamanlı çalışanlara veya uluslararası yüklenicilere ödeme yaparken, platform çeşitli ödeme yapılarını ve programlarını barındırabilir. Gusto'nun Wallet uygulaması, çalışanlara maaş çeklerinin dökümünden yüksek getirili tasarruf hesaplarının ayarlanmasına kadar finansal durumları hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

Premium plana sahip kuruluşlarda, çalışanlar izin taleplerini yönetebilir ve istedikleri zaman giriş ve çıkış yapabilirler.

Kapsamlı avantaj yönetimi, uyumluluk ve raporlamadan, Gusto kritik İK fonksiyonlarını tek bir, kullanımı kolay platformda birleştirir. Ayrıca, arka plan kontrolleri, e-imzalar ve eyalet vergi kaydı gibi özellikler sunarak yeni takım üyelerinin işe başlamasını kolaylaştırır. ?

Gusto'nun en iyi özellikleri

Esneklik için otomatik ve manuel bordro seçenekleri

Gusto Wallet uygulaması ile finansal sağlık desteği

Sorunsuz vergi ve iş hukuku uyumluluğu

Bilgiye dayalı kararlar için güçlü raporlama özellikleri

Gusto sınırlamaları

Saatlik maaş bordrolarını yönetmek zor olabilir

Uluslararası ödemeler için sınırlı destek

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $ + kişi başına aylık 6 $

Artı: Aylık 80 $ + kişi başına aylık 12 $

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz

Yalnızca yükleniciler için: Aylık 35 $ + yüklenici başına aylık 6 $

Gusto puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.700+ yorum)

5. HubSpot

HubSpot, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerini kolaylaştırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözümdür. Beş temel ürün sunar: Pazarlama Merkezi, Satış Merkezi, Hizmet Merkezi, CMS Merkezi ve Operasyon Merkezi. ?️

Ücretsiz plan, bir takım veya departman için tek bir anlaşma boru hattı içerir. Gösterge paneli, satış huninizle en alakalı modülleri içerecek şekilde özelleştirilebilir. İhtiyaçlarınız Ücretsiz planın ötesine geçerse, HubSpot abonelik planlarına ek olarak ücretli eklentiler sunarak ölçeklendirme maliyetlerini kontrol etmenize yardımcı olur.

HubSpot CRM, basit bir kurulum sunar ve son derece kullanıcı dostudur. E-posta entegrasyonu, CRM ile ilgili iletişim görevlerini tek bir platformdan yönetmenizi sağlayan bir başka avantajıdır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Ücretsiz plan, bir milyona kadar kişiye destek sağlar

Potansiyel müşterileri çekmek ve beslemek için otomatik e-posta pazarlaması

ClickUp, Google Çalışma Alanı ve Salesforce dahil kapsamlı uygulama entegrasyonları

Özel gerçek zamanlı analitik

Verimli e-posta entegrasyonu

HubSpot sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan performans sorunları ş Akışı'nı engelleyebilir

Sosyal planlayıcıda etiketleme özelliği yoktur

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $ (sadece yeni HubSpot müşterileri için)

Profesyonel: 1.600 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.600+ yorum)

6. Mailchimp

2001 yılında kurulduğundan bu yana Mailchimp, potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek için otomatik e-posta pazarlama kampanyaları oluşturan şirketler için vazgeçilmez bir varlık haline geldi. ?

Mailchimp'in ayırt edici bir özelliği, kullanıcı dostu Kampanya Oluşturucu'dur. Önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık ve sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyici ile birleştiğinde, kodlama becerisi olmadan yüksek kaliteli e-posta kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.

E-postaların ötesinde, platformun özellikleri sosyal medya gönderileri ve reklam oluşturmadan özel raporlama ve markalı içerik tasarımına kadar uzanır. Paket, sağlam kitle segmentasyonu ve analitik özellikleri içerir, bu da Mailchimp'i sadece bir araç değil, pazarlama kampanyalarını başlatmak, analiz etmek ve optimize etmek için kapsamlı bir platform haline getirir.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Profesyonel e-postalar için kullanıcı dostu Kampanya Oluşturucu

Önceden oluşturulmuş şablonlar

Hedefli kampanyalar için güçlü kitle segmentasyonu yetenekleri

Kapsamlı analitik

Markalı içerik tasarımı için yaratıcı asistan aracı

Mailchimp sınırlamaları

Raporlama özellikleri daha sezgisel olabilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: 13 $/ay

Standart: 20 $/ay

Premium: 350 $/ay

Mailchimp puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.000'den fazla yorum)

7. Atlassian

2001 yılında kurulan Atlassian, Yunan mitolojisindeki güçlü Titan Atlas'tan esinlenerek isminin hakkını tam anlamıyla vermiştir. Atlas'ın gökyüzünü taşıdığı gibi, Atlassian de 260.000'den fazla müşteriye yazılım geliştirme, proje yönetimi ve takım işbirliği alanlarında temel destek sağlar.

Atlassian'ın ilk ürünü, sorun izleme ve çevik geliştirme için bir proje yönetimi aracı olan Jira idi. Yazılım geliştirme alanında ve ötesinde kritik bir araç olarak kabul edilmektedir. Confluence , Jira'nın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra çıktı. Takımların yeni fikirlerden proje ayrıntılarına ve temel belgelere kadar içerik oluşturabileceği, paylaşabileceği ve düzenleyebileceği bir işbirliği platformudur. ?

Trello 2017 yılında Atlassian tarafından satın alınmış olup, müşterilerine Jira'nın katı ş Akışı yapıları veya Confluence'ın belge odaklı yapısı olmadan projeleri rahat bir şekilde yönetme imkanı sunmaktadır.

Bu kardeş araçların yanı sıra, Atlassian kurumsal takımlar için özel iş yönetimi hizmetleri de sunar.

Atlassian'ın en iyi özellikleri

Atlassian, zengin bir kurumsal araçlar paketine sahiptir

Ölçeklenebilir iş yönetimi çözümleri sunar

Çevik takımlar için akıllı işbirliği ve iş akışları

Araçların kapsamlı bir ekosisteme sorunsuz entegrasyonu

Atlassian sınırlamaları

Yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Atlassian (Kurumsal Hizmetler)

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Atlassian (Kurumsal Hizmetler)

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Gartner: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

8. Workday

Workday, insan sermayesi yönetimi için önde gelen bulut tabanlı bir çözümdür. Arayüzü, planlama, bordro ve analiz fonksiyonlarını birleştirir.

Workday, temelinde her çalışana kişiselleştirilmiş İK hizmetleri sunarak insanları ön planda tutmak için tasarlanmıştır. Doğru yetenekleri bulmak için başvuru sahiplerini izleyebilir, mülakatlar yapabilir ve onları sorunsuz bir şekilde işe alabilirsiniz.

Workday'in en güçlü satış noktalarından biri, son teknoloji raporlama ve analiz araçlarıdır. Performans verilerini değerlendirmek, rekabetçi metrikleri analiz etmek ve bilinçli iş kararları almak için bir dizi kullanıcı dostu özelliğe sahip olursunuz. ?

Workday'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş İK hizmetleri

Entegre İK, finans, planlama ve bordro yetenekleri

Yetenek kazanımı ve yönetimi

Kullanıcı dostu raporlama araçları

Workday sınırlamaları

ATS fonksiyonları pek sezgisel değil

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği ister

Workday fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workday puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Ahrefs

Günde sekiz milyar sayfayı işleyen en güçlü web tarayıcılarından birini işleten Ahrefs, SEO alanında bir adım önde olmanız içinyorulmadan veri toplar.

Ahrefs ile rakiplerinizin arama motorlarında nasıl sıralandığını veya hangi anahtar kelimelerin en fazla trafiği çektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, denetim özellikleriyle web sitenizin sağlık denetçisi görevi görür ve arama performansınızı engelleyebilecek sorunları tespit edip çözmenize olanak tanır. ?

Veriye dayalı kararları kolaylaştırmanın yanı sıra, platform, ilgi çekici içerik için ilham bulmanıza ve değerli bağlantı kurma fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, zaman içinde sıralamanızdaki ilerlemeyi izleme özelliği, SEO çabalarınızın karşılığını aldığını gösteren ölçülebilir kanıtlar sunar.

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Kapsamlı veri toplama için güçlü web tarayıcı

SEO rakip analizi

SEO sorunlarını belirlemek ve çözmek için web sitesi denetimi

Hedefli etkileşim için anahtar kelime keşfi

Sıralama ilerlemesinin izlenmesi

Ahrefs sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazen kafa karıştırıcı olabilir

Sınırlı yerel SEO yetenekleri

Ahrefs fiyatlandırması

Lite: Aylık 99 $'dan başlar (planınızın sınırlarını aşarsanız ek ücretler uygulanır)

Standart: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

Ahrefs puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

10. Zendesk

Forbes tarafından 2024 yılının en iyi müşteri hizmetleri yardım masası seçilen Zendesk, 100.000'den fazla markanın müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Bilet sistemi, e-posta, sosyal medya ve telefon gibi çeşitli kanallardan gelen soruları tek bir gösterge panelinde birleştirir. Canlı sohbet aracı ise müşterilerle gerçek zamanlı etkileşim sağlar.

Zendesk'in iyi yapılandırılmış bilgi tabanı ile self servis seçeneklerinizi geliştirin. Müşterilerinizin sorunları bağımsız olarak çözmelerine yardımcı olur ve destek biletlerinin veya çağrıların sayısını azaltır.

Müşteri desteği özellikleriyle büyük beğeni toplayan Zendesk, tek bir özelliği ile öne çıkan bir yazılım değildir. ?

Ayrıca, satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri etkileşimlerini izlemesine ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir satış CRM'si de sunar. Ve en iyisi ne? CRM'yi Destek Paketi ile entegre ederek, temsilcilerinizin destek biletlerine erişmesine ve çapraz satış veya ek satış fırsatlarını belirlemesine olanak tanıyabilirsiniz.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Çok kanallı bilet sistemi

Gerçek zamanlı canlı sohbet

Self servis için sağlam bilgi tabanı

CRM ve Destek Paketi Arasındaki Entegrasyon

Ölçeklenebilir

Zendesk sınırlamaları

Birkaç kullanıcı müşteri desteği ile sorunlar yaşadı

Kurulum zor olabilir

Zendesk fiyatlandırması (Destek Paketi)

Suite Takım: Ajan başına aylık 55 $

Suite Growth: Ajan başına aylık 89 $

Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $

Suite Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Suite Enterprise Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gelişmiş AI eklentisi: Ajan başına aylık 50 $ (Suite Professional planı veya üstü)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zendesk puanları ve yorumları (Destek Paketi)

G2 : 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)

B2B SaaS Evrenini Keşfetmek: Son Çıkarımlar

B2B SaaS kurumsal yazılım dünyası, 1990'ların sonlarında mütevazı başlangıcından bu yana inanılmaz bir çeşitlilik kazanmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktan maaş bordrosu karmaşıklıklarını basitleştirmeye kadar, her platform kendine özgü güçlü yönlerini ortaya koymaktadır.

Bu geniş dizi özel araçlar arasında ClickUp çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun ve takım üyelerinizin görevlerini rock yıldızları gibi yerine getirmelerini izleyin. ?