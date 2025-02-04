2025 için En İyi 10 B2B SaaS Kurumsal Yazılım Çözümü

1990'ların sonlarında, fahiş fiyatlı 15 MB sabit diskler ve zar zor sığan bir dizi yazılım uygulamasıyla bir iş yürüttüğünüzü hayal edin!
Aynı zamanda, internet her yerde yaygınlaşırken, birkaç vizyoner için çözüm ortada idi: Yazılımı uzak bir bilgisayarda barındırıp, müşterilerden kullanımı için ücret almaya ne dersiniz? ?
Bu doğru yön olduğu kanıtlandı! Hizmet olarak yazılım (SaaS), o zamandan beri vazgeçilmez hale geldi ve bütçenizi zorlamadan uygulamalar ve veri depolama için merkezi bir hub sunuyor.
Günümüze geldiğimizde, SaaS sadece havalı bir teknoloji trendi değil, şirketinizin en iyi arkadaşı! İş dünyasında verimlilik ve inovasyonu artıran en iyi 10 B2B SaaS kurumsal yazılım çözümünü keşfedeceğiniz yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
B2B SaaS Kurumsal Yazılım Nedir?
B2B (işletmeler arası) SaaS (Hizmet Olarak Yazılım), bir şirket tarafından internet üzerinden diğer işletmelere sunulan bulut tabanlı yazılım çözümlerini ifade eder. Şirketlerin kendi sistemlerinde donanım satın almasını, kurmasını ve yatırım yapmasını veya yazılımı güncellemesini gerektiren geleneksel yazılımların aksine, SaaS çözümleri sağlayıcı tarafından korunur ve güvenliği sağlanır. ☁️
Kurumsal şirketler için iş-iş yazılımı kullanmanın avantajları
B2B SaaS kurumsal düzeyde çözümler, karmaşık görevleri yönetmek ve pazar araştırma hizmetleri aracılığıyla büyük hacimli veriler sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır ve genellikle daha büyük kuruluşlar veya şirketler için uygundur.
Ofis verimliliği, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları yönetimi (HRM), muhasebe ve kurumsal proje yönetimi gibi farklı alanlar için özellikler sunabilirler. İşletmeler arası yazılımlar, otomatik pazarlama kampanyaları oluşturmak veya satış performansı yönetimi (müşteri edinme maliyeti) için dijital pazarlama çabalarına özel olarak yardımcı olabilir.
SaaS şirketleri genellikle abonelik ve bulut tabanlı çözümler sunduğundan, daha fazla esneklik sağlar ve iş ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmesi daha kolaydır. Kurumsal müşteriler için B2B SaaS'ın diğer avantajları şunlardır:
- Ön maliyetleri düşürmek mi istiyorsunuz?
- Daha hızlı uygulama süreleri ⏱️
- Düzenli güncellemeler mi?
- İnternet bağlantısı olan her yerden iş yapabilme yeteneği ?
B2B SaaS Kurumsal Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kurumsal ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı seçmek için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:
- Temel özellikler: Yazılımın CRM, proje yönetimi veya başka bir amaç için olsun, kullanıma özel bir özellik setine sahip olduğundan emin olun
- Özelleştirme: Yazılımın iş süreçlerinize ne kadar kolay uyum sağlayabileceğini değerlendirin
- Geleceğe hazır: SaaS çözümü sizinle birlikte büyüyecek mi? İşiniz büyüdükçe daha fazla kullanıcı veya veriyi yönetebilecek mi?
- Entegrasyonlar: Mevcut yazılım yığınınızla ne kadar kolay entegre olduğunu kontrol edin
- Gizlilik ve güvenlik: SaaS sağlayıcısının hassas kurumsal verileri ne kadar iyi koruduğunu inceleyin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 B2B SaaS Kurumsal Yazılım
Bulut tabanlı uygulamaların dönüştürücü gücünü gördükten sonra, şimdi ayrıntılara geçelim ve 2024'ün en iyi 10 B2B SaaS platformunu keşfedelim! ?
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki kuruluş için uygun, çok yönlü bir işbirliği ve ofis verimlilik aracıdır. Özelleştirilebilir arayüzü ve ölçeklenebilir, hepsi bir arada kurumsal özellikleri, CRM veya proje yönetimi gibi her türlü iş operasyonunu desteklemek için mükemmeldir.
Yerel zaman takibi, bileşenler, gerçek zamanlı analizler ve daha fazlasını içeren ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak devam eden girişimlerinizi yönetin. Takımlarınız, paylaşılan hedefler için net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile uyumlu çalışabilir, böylece KPI raporlaması çocuk oyuncağı haline gelir. ?
ClickUp CRM işlevleriyle, satış boru hatlarından siparişlere kadar her şeyi organize edebilirsiniz. Gantt Grafiği, Kanban Panosu, Zaman Çizelgesi ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla esnek görünümle potansiyel müşterilerinizi izleyin ve hesaplarınızı takip edin. Ayrıca, iş akışlarınıza yapı eklemek için birkaç ücretsiz CRM şablonuna erişim elde edersiniz!
Müşteri verilerini yakalamak ve müşteri ilişkilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Markalı ClickUp Formlarına güvenin ve potansiyel müşteriler, müşteriler ve iç takım üyelerinden girdiler toplayın.
Çapraz fonksiyonlu takımlar ClickUp Belgeleri'ni seviyor. SOP'lar, sözleşmeler ve oryantasyon materyalleri gibi tüm şirket belgelerini oluşturmanıza, düzenlemenize ve depolamanıza olanak tanıyan merkezi bir depo.
Platformun yerel AI asistanı olan ClickUp AI ile işlerinizi ince ayar yapın. Proje özetleri, müşteri e-postaları, toplantı özetleri, zaman çizelgeleri ve raporlar gibi belgeleri oluşturmak ve düzenlemek için önceden hazırlanmış komutlar sunar.
ClickUp'ın güçlü otomasyon özellikleriyle zamanınızı boşaltın ve potansiyel müşteri e-postaları yazmak ve durum güncellemelerini değiştirmek gibi tekrarlayan görevleri otomatik hale getirin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Projeleri ve iş akışlarını izlemek için gösterge panelleri ve görünümler
- Tek noktadan belge yönetimi
- Çok sayıda kullanım senaryosu için 1.000'den fazla şablon
- Hata raporlarını, özellik taleplerini ve geri bildirimleri kaydetmek için formlar
- ClickUp AI, yazma ve görev yönetimini geliştirir
- Paylaşılan hedefler ve KPI'lar için görselleştirmeler
- tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için 50'den fazla otomasyon eylemi
- 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve ClickUp API aracılığıyla özel seçenekler
- Yorumlar, sohbetler ve ClickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla işlevler arası işbirliği
- Sektörün en iyi güvenlik ve gizlilik standartları
ClickUp sınırlamaları
- SaaS çözümleri zengin özelliklere sahiptir, bu nedenle öğrenme eğrisi vardır
- Mobil uygulama, daha fazla temel özellik ile geliştirilebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)
2. Salesforce
1999 yılında Salesforce, tamamen bulut tabanlı bir CRM platformupiyasaya sürerek yazılım sektöründe devrim yarattı. Bu etkinlik, modern SaaS iş modelinin temellerini attı ve şirketi bir endüstri devine dönüştürdü. Şirket, bu durumunu günümüze kadar sürdürmektedir.
Özelleştirilebilirliği ile tanınan Salesforce CRM, büyük veya hızla büyüyen işletmeler için ideal çözümdür. Tüm satış döngüsü boyunca potansiyel müşterileri izlemenizi ve yönetmenizi sağlayarak, potansiyel müşterileri uygun satış temsilcilerine yönlendirme sürecini otomatikleştirir. ?
Salesforce, yalnızca satış değil, hizmet, pazarlama ve ticaret alanlarında da bulut tabanlı çözümler sunar. Tamamlayıcı ürünler paketinde, görsel analiz platformuTableau ve 2021 yılında Salesforce tarafından satın alınan süper popüler iş mesajlaşma uygulaması Slack yer alır.
Bir bütün olarak, müşteri ilişkileri yönetimi devi, kurumsal B2B SaaS çözümleri için güçlü bir etki yaratıyor.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Son derece özelleştirilebilir müşteri ilişkileri yönetimi özellikleri
- Gelişmiş raporlama ve web analizi özellikleri
- İşletmelerin potansiyel müşterileri yakalamasına yardımcı olan potansiyel müşteri yönetimi ve yönlendirme
- Takım tabanlı satış tahminleri için işbirliğine dayalı tahmin
- 3.000'den fazla üçüncü taraf entegrasyon
Salesforce sınırlamaları
- Kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir
- Büyük veri kümelerinde ara sıra yavaşlamalar olabilir
Salesforce fiyatlandırması (Sales Cloud)
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 165 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (17.000+ yorum)
3. Deel
Deel, birden fazla ülkede çalışanları ve yüklenicileri olan şirketlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılar. 100'den fazla ülkede ve para biriminde maaş bordrosu oluşturmanıza olanak tanır ve izin yönetimi, giderleri denetleme ve önemli belgeleri takip etme gibi İK görevlerini tek bir gösterge panelinden basitleştirir.
Deel'in sözleşme türlerine göre özelleştirme imkanı sunan self servis platformu ile yeni takım üyelerini ekibe dahil etmek çok kolay. Organizasyon şeması özelliği, organizasyonunuzun bir anlık görüntüsünü sunarak takım koordinasyonunu kolaylaştırır.
Her değişiklik için yerleşik bir değişiklik günlüğü ile ücretleri, iş başlıklarını ve önemli belgeleri yönetin. Deel ile uluslararası işgücünü yönetmenin karmaşıklıklarını halledebilir ve her adımda uluslararası iş kanunlarına uyumu sağlayabilirsiniz.
En iyi özellikler
- Çok ülkeli bordro desteği
- Uluslararası iş kanunlarına uygunluk
- İzin izleme, bonus dağıtımı ve hisse senedi avantajları için yerel raporlama araçları
- Kendi kendine hizmet sunan onboarding
- Kurumsal geri bildirim yönetimi için konsolide İK gösterge paneli
Deel sınırlamaları
- Uluslararası para çekme işlemleri için yüksek ücretler
- Mobil uygulama yok
Deel fiyatlandırması
- Deel HR: 200 kişiye kadar olan işletmeler için ücretsiz
- Yükleniciler: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
- Global Payroll: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Göçmenlik: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Deel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
4. Gusto
Küçük işletmeler ve girişimler için tasarlanan Gusto, maaş bordrosu ve İK ihtiyaçlarınız için tek adres .
Tam zamanlı çalışanlara, yarı zamanlı çalışanlara veya uluslararası yüklenicilere ödeme yaparken, platform çeşitli ödeme yapılarını ve programlarını barındırabilir. Gusto'nun Wallet uygulaması, çalışanlara maaş çeklerinin dökümünden yüksek getirili tasarruf hesaplarının ayarlanmasına kadar finansal durumları hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
Premium plana sahip kuruluşlarda, çalışanlar izin taleplerini yönetebilir ve istedikleri zaman giriş ve çıkış yapabilirler.
Kapsamlı avantaj yönetimi, uyumluluk ve raporlamadan, Gusto kritik İK fonksiyonlarını tek bir, kullanımı kolay platformda birleştirir. Ayrıca, arka plan kontrolleri, e-imzalar ve eyalet vergi kaydı gibi özellikler sunarak yeni takım üyelerinin işe başlamasını kolaylaştırır. ?
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Esneklik için otomatik ve manuel bordro seçenekleri
- Gusto Wallet uygulaması ile finansal sağlık desteği
- Sorunsuz vergi ve iş hukuku uyumluluğu
- Bilgiye dayalı kararlar için güçlü raporlama özellikleri
Gusto sınırlamaları
- Saatlik maaş bordrolarını yönetmek zor olabilir
- Uluslararası ödemeler için sınırlı destek
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $ + kişi başına aylık 6 $
- Artı: Aylık 80 $ + kişi başına aylık 12 $
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz
- Yalnızca yükleniciler için: Aylık 35 $ + yüklenici başına aylık 6 $
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.700+ yorum)
5. HubSpot
HubSpot, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerini kolaylaştırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözümdür. Beş temel ürün sunar: Pazarlama Merkezi, Satış Merkezi, Hizmet Merkezi, CMS Merkezi ve Operasyon Merkezi. ?️
Ücretsiz plan, bir takım veya departman için tek bir anlaşma boru hattı içerir. Gösterge paneli, satış huninizle en alakalı modülleri içerecek şekilde özelleştirilebilir. İhtiyaçlarınız Ücretsiz planın ötesine geçerse, HubSpot abonelik planlarına ek olarak ücretli eklentiler sunarak ölçeklendirme maliyetlerini kontrol etmenize yardımcı olur.
HubSpot CRM, basit bir kurulum sunar ve son derece kullanıcı dostudur. E-posta entegrasyonu, CRM ile ilgili iletişim görevlerini tek bir platformdan yönetmenizi sağlayan bir başka avantajıdır.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Ücretsiz plan, bir milyona kadar kişiye destek sağlar
- Potansiyel müşterileri çekmek ve beslemek için otomatik e-posta pazarlaması
- ClickUp, Google Çalışma Alanı ve Salesforce dahil kapsamlı uygulama entegrasyonları
- Özel gerçek zamanlı analitik
- Verimli e-posta entegrasyonu
HubSpot sınırlamaları
- Ara sıra ortaya çıkan performans sorunları ş Akışı'nı engelleyebilir
- Sosyal planlayıcıda etiketleme özelliği yoktur
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 20 $ (sadece yeni HubSpot müşterileri için)
- Profesyonel: 1.600 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.600+ yorum)
6. Mailchimp
2001 yılında kurulduğundan bu yana Mailchimp, potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek için otomatik e-posta pazarlama kampanyaları oluşturan şirketler için vazgeçilmez bir varlık haline geldi. ?
Mailchimp'in ayırt edici bir özelliği, kullanıcı dostu Kampanya Oluşturucu'dur. Önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık ve sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyici ile birleştiğinde, kodlama becerisi olmadan yüksek kaliteli e-posta kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.
E-postaların ötesinde, platformun özellikleri sosyal medya gönderileri ve reklam oluşturmadan özel raporlama ve markalı içerik tasarımına kadar uzanır. Paket, sağlam kitle segmentasyonu ve analitik özellikleri içerir, bu da Mailchimp'i sadece bir araç değil, pazarlama kampanyalarını başlatmak, analiz etmek ve optimize etmek için kapsamlı bir platform haline getirir.
Mailchimp'in en iyi özellikleri
- Profesyonel e-postalar için kullanıcı dostu Kampanya Oluşturucu
- Önceden oluşturulmuş şablonlar
- Hedefli kampanyalar için güçlü kitle segmentasyonu yetenekleri
- Kapsamlı analitik
- Markalı içerik tasarımı için yaratıcı asistan aracı
Mailchimp sınırlamaları
- Raporlama özellikleri daha sezgisel olabilir
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
Mailchimp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel özellikler: 13 $/ay
- Standart: 20 $/ay
- Premium: 350 $/ay
Mailchimp puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (16.000'den fazla yorum)
7. Atlassian
2001 yılında kurulan Atlassian, Yunan mitolojisindeki güçlü Titan Atlas'tan esinlenerek isminin hakkını tam anlamıyla vermiştir. Atlas'ın gökyüzünü taşıdığı gibi, Atlassian de 260.000'den fazla müşteriye yazılım geliştirme, proje yönetimi ve takım işbirliği alanlarında temel destek sağlar.
Atlassian'ın ilk ürünü, sorun izleme ve çevik geliştirme için bir proje yönetimi aracı olan Jira idi. Yazılım geliştirme alanında ve ötesinde kritik bir araç olarak kabul edilmektedir. Confluence , Jira'nın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra çıktı. Takımların yeni fikirlerden proje ayrıntılarına ve temel belgelere kadar içerik oluşturabileceği, paylaşabileceği ve düzenleyebileceği bir işbirliği platformudur. ?
Trello 2017 yılında Atlassian tarafından satın alınmış olup, müşterilerine Jira'nın katı ş Akışı yapıları veya Confluence'ın belge odaklı yapısı olmadan projeleri rahat bir şekilde yönetme imkanı sunmaktadır.
Bu kardeş araçların yanı sıra, Atlassian kurumsal takımlar için özel iş yönetimi hizmetleri de sunar.
Atlassian'ın en iyi özellikleri
- Atlassian, zengin bir kurumsal araçlar paketine sahiptir
- Ölçeklenebilir iş yönetimi çözümleri sunar
- Çevik takımlar için akıllı işbirliği ve iş akışları
- Araçların kapsamlı bir ekosisteme sorunsuz entegrasyonu
Atlassian sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir
- Büyük takımlar için pahalı olabilir
Atlassian (Kurumsal Hizmetler)
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Atlassian (Kurumsal Hizmetler)
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Gartner: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
8. Workday
Workday, insan sermayesi yönetimi için önde gelen bulut tabanlı bir çözümdür. Arayüzü, planlama, bordro ve analiz fonksiyonlarını birleştirir.
Workday, temelinde her çalışana kişiselleştirilmiş İK hizmetleri sunarak insanları ön planda tutmak için tasarlanmıştır. Doğru yetenekleri bulmak için başvuru sahiplerini izleyebilir, mülakatlar yapabilir ve onları sorunsuz bir şekilde işe alabilirsiniz.
Workday'in en güçlü satış noktalarından biri, son teknoloji raporlama ve analiz araçlarıdır. Performans verilerini değerlendirmek, rekabetçi metrikleri analiz etmek ve bilinçli iş kararları almak için bir dizi kullanıcı dostu özelliğe sahip olursunuz. ?
Workday'in en iyi özellikleri
- Kişiselleştirilmiş İK hizmetleri
- Entegre İK, finans, planlama ve bordro yetenekleri
- Yetenek kazanımı ve yönetimi
- Kullanıcı dostu raporlama araçları
Workday sınırlamaları
- ATS fonksiyonları pek sezgisel değil
- Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği ister
Workday fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
9. Ahrefs
Günde sekiz milyar sayfayı işleyen en güçlü web tarayıcılarından birini işleten Ahrefs, SEO alanında bir adım önde olmanız içinyorulmadan veri toplar.
Ahrefs ile rakiplerinizin arama motorlarında nasıl sıralandığını veya hangi anahtar kelimelerin en fazla trafiği çektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, denetim özellikleriyle web sitenizin sağlık denetçisi görevi görür ve arama performansınızı engelleyebilecek sorunları tespit edip çözmenize olanak tanır. ?
Veriye dayalı kararları kolaylaştırmanın yanı sıra, platform, ilgi çekici içerik için ilham bulmanıza ve değerli bağlantı kurma fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, zaman içinde sıralamanızdaki ilerlemeyi izleme özelliği, SEO çabalarınızın karşılığını aldığını gösteren ölçülebilir kanıtlar sunar.
Ahrefs'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı veri toplama için güçlü web tarayıcı
- SEO rakip analizi
- SEO sorunlarını belirlemek ve çözmek için web sitesi denetimi
- Hedefli etkileşim için anahtar kelime keşfi
- Sıralama ilerlemesinin izlenmesi
Ahrefs sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü bazen kafa karıştırıcı olabilir
- Sınırlı yerel SEO yetenekleri
Ahrefs fiyatlandırması
- Lite: Aylık 99 $'dan başlar (planınızın sınırlarını aşarsanız ek ücretler uygulanır)
- Standart: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla
- Gelişmiş: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla
Ahrefs puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
10. Zendesk
Forbes tarafından 2024 yılının en iyi müşteri hizmetleri yardım masası seçilen Zendesk, 100.000'den fazla markanın müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Bilet sistemi, e-posta, sosyal medya ve telefon gibi çeşitli kanallardan gelen soruları tek bir gösterge panelinde birleştirir. Canlı sohbet aracı ise müşterilerle gerçek zamanlı etkileşim sağlar.
Zendesk'in iyi yapılandırılmış bilgi tabanı ile self servis seçeneklerinizi geliştirin. Müşterilerinizin sorunları bağımsız olarak çözmelerine yardımcı olur ve destek biletlerinin veya çağrıların sayısını azaltır.
Müşteri desteği özellikleriyle büyük beğeni toplayan Zendesk, tek bir özelliği ile öne çıkan bir yazılım değildir. ?
Ayrıca, satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri etkileşimlerini izlemesine ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir satış CRM'si de sunar. Ve en iyisi ne? CRM'yi Destek Paketi ile entegre ederek, temsilcilerinizin destek biletlerine erişmesine ve çapraz satış veya ek satış fırsatlarını belirlemesine olanak tanıyabilirsiniz.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Çok kanallı bilet sistemi
- Gerçek zamanlı canlı sohbet
- Self servis için sağlam bilgi tabanı
- CRM ve Destek Paketi Arasındaki Entegrasyon
- Ölçeklenebilir
Zendesk sınırlamaları
- Birkaç kullanıcı müşteri desteği ile sorunlar yaşadı
- Kurulum zor olabilir
Zendesk fiyatlandırması (Destek Paketi)
- Suite Takım: Ajan başına aylık 55 $
- Suite Growth: Ajan başına aylık 89 $
- Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $
- Suite Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Suite Enterprise Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Gelişmiş AI eklentisi: Ajan başına aylık 50 $ (Suite Professional planı veya üstü)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zendesk puanları ve yorumları (Destek Paketi)
- G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)
B2B SaaS Evrenini Keşfetmek: Son Çıkarımlar
B2B SaaS kurumsal yazılım dünyası, 1990'ların sonlarında mütevazı başlangıcından bu yana inanılmaz bir çeşitlilik kazanmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktan maaş bordrosu karmaşıklıklarını basitleştirmeye kadar, her platform kendine özgü güçlü yönlerini ortaya koymaktadır.
Bu geniş dizi özel araçlar arasında ClickUp çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun ve takım üyelerinizin görevlerini rock yıldızları gibi yerine getirmelerini izleyin. ?