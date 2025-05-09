2025'te 11 Ücretsiz KPI Takip Yazılımı

Hedeflerinize ulaşabilir, takımınızı etkileyebilir ve yine de başarısız olabilirsiniz — sadece KPI'larınızı izlemediğiniz için.

İşte işinizin kanıtı, hedeflediğiniz terfi ve sabrınızın karşılığı.

Metriklerinizi doğru bir şekilde elde etmek için, en küçük görevlere kadar yaptığınız her şeyi izleyen verimli bir KPI yazılımına ihtiyacınız vardır.

Anahtar performans göstergelerini takip etmenize yardımcı olmak için, KPI izlemeyi gerçekleştiren ve iş verilerini ölçülebilir ilerlemeye dönüştürmeyi kolaylaştıran, en yüksek puanlı 11 aracın listesini burada bulabilirsiniz. Bu araçlar size zaman, stres ve kaçırılan fırsatlardan tasarruf sağlar.

En İyi KPI Yazılımlarına Genel Bakış

Performansı izlemek için veri analizi özelliklerine sahip en iyi 11 KPI yazılımını seçtik:

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada KPI izleme ve proje yönetimi Hedefler, Görevler, Gösterge Panelleri, İşbirliği, Şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Geckoboard Gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri ve veri paylaşımı Özel Gösterge Panelleri, 90'dan Fazla Entegrasyon, Uyarılar, Anlık Görüntüler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur Tableau Görsel veri keşfi ve kurumsal gösterge panelleri Sürükle ve Bırak, Veri Bağlayıcılar, Zengin Görseller, Tahmin Özel fiyatlandırma Power BI Microsoft kullanıcıları ve bütçe dostu gösterge panelleri Sürükle ve Bırak, 300'den fazla kaynak, AI içgörüler, gerçek zamanlı güncellemeler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Databox Hızlı, görsel gösterge panellerine ihtiyaç duyan pazarlama takımları 120'den fazla entegrasyon, tahmine dayalı analitik, karşılaştırmalı değerlendirmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Klipfolio 100'den fazla veri kaynağından özel gösterge panelleri 130'dan fazla kaynak, özel formüller, planlanmış raporlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur SimpleKPI Sabit ücretli sınırsız gösterge panellerine ihtiyaç duyan küçük takımlar Sınırsız KPI, Gerçek Zamanlı Gösterge Panelleri, Özel Raporlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur Sisense Kurumsal düzeyde gelişmiş dahili BI Birleştirilmiş Veri Katmanı, Yerleşik Gösterge Panelleri, AI İçgörüleri Özel fiyatlandırma Qlik Sense Güçlü self servis gösterge panelleri Doğal Dil Sorguları, AI Önerileri, Uyarılar Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur Zoho Analytics BI ile başlayan küçük takımlar Otomatik Gösterge Panelleri, AI Asistanı, SQL Desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Domo Karmaşık verilere sahip büyük kuruluşlar ETL + AI, Gerçek Zamanlı Yenileme, Yerleşik Gösterge Panelleri Özel fiyatlandırma

KPI yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle not düşmüştür: "İnsanların çıktılarına ve bunların şirket hedefleri üzerindeki etkisine bakın. "

Bu sağlam bir başlangıç olsa da, yalnızca sezgiye güvenmek yeterli değildir. Hala anahtar performans göstergelerine ihtiyacınız var ve bunları izlemek için akıllı bir yönteme ihtiyacınız var.

İdeal KPI aracınız size şunları sağlayacaktır:

İş hedeflerinizle en alakalı anahtar metrikleri ve stratejik girişimleri vurgulayan özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun ✅

Gecikme olmadan KPI'ları izlemek için gerçek zamanlı izleme ve veri doğruluğu sağlayın ✅

CRM, proje yönetimi platformları ve analiz araçları gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonları destekleyin ✅

KPI raporlarına merkezi erişim ile takımların ortak hedefler üzerinde işbirliği yapmasını sağlayın ✅

Net görselleştirmeler ve düzenli raporlamalarla eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayın ✅

💡 Profesyonel İpucu: Belirsiz kariyer hedeflerinizi net adımlara dönüştürmekte zorlanıyor musunuz? 25 AKILLI Profesyonel Hedef Örneği ve İş Fikri, gerçekten fark yaratacak hedefler belirlemenize yardımcı olur.

Denemeniz gereken en iyi 11 KPI yazılımı

Bu KPI yazılım araçları, KPI'ların izlenmesini basitleştirerek sürekli iyileştirme sağlar ve takımların paylaşılan iş metrikleri etrafında uyum sağlamasını kolaylaştırır.

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada KPI izleme ve proje yönetimi)

Takımlar performans izleme için birden fazla araç kullandığında, hiçbir şeyi düzgün bir şekilde belgeleyemezler. Veriler parçalanır, iş akışları bozulur ve süreçleri kolaylaştırmak zorlaşır.

ClickUp, KPI'lardan görevlere ve raporlara kadar her şeyi tek bir yerde merkezileştirerek bu bedeli ödemenizi önler.

KPI'ları izlemenin ilk adımı, bunları tanımlamaktır. ClickUp Goals, büyük hedefleri daha küçük, izlenebilir dönüm noktalarına bölmenize olanak tanıyarak süreci kolaylaştırır.

ClickUp Hedefleri kullanarak büyük hedefleri ölçülebilir nicel hedeflere bölün

Sayısal, parasal veya görev tabanlı hedefler belirleyebilirsiniz; bu, kod kapsamından net tavsiye puanına kadar her şeyi yönetmek için mükemmeldir. Takımlara ölçülebilir sonuçlar üzerinde uyum sağlamak için somut bir başlangıç noktası sağlar.

Yıl boyunca ilerlemeyi izlemek için hedeflerinizi belirlemekle başlamak istiyorsanız, ClickUp'ın OKR Şablonu mükemmel yapılandırılmış planlama ve organize hedef listeleri sunar.

Bir başka değerli araç ise ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonu. Bu şablon, net ve eyleme geçirilebilir hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olarak takımınızın odaklanmasını, organize olmasını ve hedef odaklı çalışmasını sağlar.

KPI'ları tanımladıktan sonra, ClickUp Görevleri bunların yürütülmesini yönetmenize yardımcı olur. Takımınızın güncel kalmasını sağlamak için öncelikler atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve güncellemeleri otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile öncelik düzeyleri belirleyerek en önemli şeylere öncelik verin

Bu özellikler, manuel izlemenin zihinsel yükünü azaltırken hesap verebilirliği sağlar. Ancak, her takımın aynı metriklere ihtiyacı yoktur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile, dağıtım sıklığını izliyor, müşteri memnuniyeti verilerini analiz ediyor veya kod kaybını inceliyor olsanız da, yalnızca önemli olanları görselleştirmek için özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak anahtar iş metriklerini, proje durumunu veya yazılım geliştirme KPI'larını vurgulayan görsel raporlar oluşturun

Takım performansının eksiksiz bir görünümünü elde etmek için birden fazla veri kaynağından veri bile getirebilirsiniz. Kendi özel ClickUp Gösterge Panelinizi nasıl oluşturacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin 👇🏻

Paydaşların geri bildirimleriyle ne yapacağınızı mı merak ediyorsunuz? ClickUp ile tüm güncellemeler anında görevlere dönüştürülür. ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği sayesinde güncellemeler canlı olarak gerçekleşir, böylece tüm takım ve proje yöneticileri aynı sayfada kalır ve hiçbir girdi kaybolmaz.

ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle geri bildirimleri anında görevlere dönüştürün ve bağlamı kaybetmeden takımlar arasında koordinasyonu sağlayın

Hemen başlamak ve en önemli konulara odaklanmak istiyorsanız, ClickUp'ın KPI Şablonunu deneyin.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın KPI Şablonu ile iş hedeflerine yönelik ilerlemeyi net ve tutarlı bir şekilde izleyin

Tüm anahtar metriklerinizi tek bir görsel ve kullanımı kolay gösterge paneline merkezleyerek herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Trendleri analiz ederken veya stratejik kararlar alırken, bu şablon size ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak stratejik hedefleri ölçülebilir KPI'lara bölün

ClickUp Görevleri ile görevleri atayın, iş akışlarını otomatikleştirin ve proje önceliklerini koruyun

Birden çok bileşen ve veri görünümüyle gerçek zamanlı, özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri oluşturun

Sayısal, parasal ve doğru/yanlış gibi birden fazla KPI hedef türü kullanarak takımın ilerlemesini izleyin

Canlı düzenleme, yorumlar ve güncellemeler aracılığıyla paydaşlarla anında işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Hepsi bir arada araçları ilk kez kullanan takımlar için zor öğrenme süreci

Zengin özelliklere sahip arayüz ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. İşleri takip etmek için yıllar boyunca birçok araç kullandım ve ClickUp tüm sorunlarımı çözdü. ClickUp'ın sunduğu esnekliği seviyorum.

Her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. İşleri takip etmek için yıllar boyunca birçok araç kullandım ve ClickUp tüm sorunlarımı çözdü. ClickUp'ın sunduğu esnekliği seviyorum.

🔎 İlginç Bilgi: Performans ölçümü kavramı, imparatorların kraliyet ailesi üyelerinin performansını değerlendirmek için dokuz kademeli bir sistem kullandığı Çin'in Wei Hanedanlığı'nın 3. yüzyılına kadar uzanır.

2. Geckoboard (Gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri ve veri paylaşımı için en iyisi)

via Geckoboard

Geckoboard, anahtar performans göstergelerini net ve hızlı bir şekilde iletmesi gereken takımlar için geliştirilmiş basit bir KPI yazılımıdır.

Bu aracın sürükle ve bırak arayüzü, iş açısından kritik metrikleri gösteren özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır. Anahtar performans göstergelerini (KPI) Google Analytics, Salesforce veya Excel'den izliyor olsanız da, Geckoboard 90'dan fazla veri kaynağından performans verilerini alır.

Bu gösterge panelleri web sitelerine yerleştirilebilir, ofis TV'lerinde görüntülenebilir veya e-posta ya da Slack aracılığıyla paylaşılabilir; farklı platformlarda ve konumlarda çalışan takımlar için idealdir.

Geckoboard'un en iyi özellikleri

Bileşenler, grafikler ve hedef izleyiciler kullanarak tamamen özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri oluşturun

İş metriklerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve durum göstergeleriyle takım performansını takip edin

Derinlemesine performans verilerini izlemek için uyarılar, zamanlanmış anlık görüntüler ve etkileşimli görünümler ayarlayın

Geckoboard sınırlamaları

Özel BI araçlarına kıyasla sınırlı raporlama ve analiz derinliği

Gösterge paneli veya kullanıcı sayısı arttıkça pahalı hale gelebilir

Bazı veri kaynakları gerçek zamanlı akışı desteklemez

Özel görselleştirmelere ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için daha az özelleştirme seçeneği

Geckoboard fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 75 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 219 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Geckoboard puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

Kullanıcılar Geckoboard hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Bilgiler ilgi çekici bir şekilde görüntülenebilir, bu da KPI'ları anlamak için bazen zorlu bir iletişim süreci gerektirdiğini düşünürsek çok önemlidir. Bir başka olumlu yönü ise Geckoboard Takımı'nın uyumluluğu artırmak için sürekli yeni veri kaynakları eklemesidir.

Bilgiler ilgi çekici bir şekilde görüntülenebilir, bu da KPI'ları anlamak için bazen zorlu bir iletişim süreci gerektirdiğini düşünürsek çok önemlidir. Bir başka olumlu yönü ise Geckoboard Takımı'nın uyumluluğu artırmak için sürekli yeni veri kaynakları eklemesidir.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız hedeflerini yarıda bırakıyorsa, Takımlar için En İyi 12 Hedef Belirleme Yazılımı, odaklanmanıza, uyum içinde çalışmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

3. Tableau (Görsel veri keşfi ve kurumsal KPI gösterge panelleri için en iyisi)

via Tableau

Toplantılar, kod gönderme, müşteri sorunlarını çözme veya anlaşmaları kapatma arasında, çoğu takım gösterge paneli oluşturmak için saatlerce zaman ayıramaz.

Tableau'nun sürükle ve bırak arayüzü, ham verileri net ve kullanışlı bir hale getirmesi gereken teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için bile kolaylık sağlar.

Tek bir kod satırı yazmadan, takımlar müşteri memnuniyetinden yazılım geliştirme KPI'larına kadar her şeyi izleyen şık, etkileşimli gösterge panelleri oluşturabilir.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Hesap tabloları, bulut platformları veya SQL veritabanlarından büyük veri kaynaklarını yerel bağlayıcılarla bağlayın

Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile minimum eğitimle raporlar ve gösterge panelleri tasarlayın

Önceden oluşturulmuş grafikler ve filtreler kullanarak KPI'ların , trendlerin ve tahminlerin zengin, görsel temsilini oluşturun

Web, masaüstü veya mobil cihazlardan gösterge panellerine erişerek her an içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın

Takımınızın altyapısına uygun şirket içi veya bulut seçenekleriyle büyük ölçekte güvenli bir şekilde dağıtın

Tableau sınırlamaları

Takımların tüm yetenekleri tam olarak öğrenmesi için önemli ölçüde oryantasyon ve eğitim gerektirir

Kullanıcı koltukları ve özellik eklentileri arttıkça pahalı hale gelebilir

Büyük gösterge panellerinde veya birden çok veri kaynağında çalışırken performans sorunları

Tableau fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2300+ yorum)

Kullanıcılar Tableau hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Verileri yönetmek ve veri analizi yapmak için iyi bir araçtır; net bilgiler ve tarihler arası karşılaştırmalar sağlar. Yeterince zaman ayırıp öğrendikten sonra anlaşılması kolaydır.

Verileri yönetmek ve veri analizi yapmak için iyi bir araçtır; net bilgiler ve tarihler arası iyi karşılaştırmalar sağlar. Yeterince zaman ayırıp öğrendikten sonra anlaşılması kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Geliştirme takımınızı yavaşlatan faktörleri belirlemekte zorlanıyor musunuz? "Örneklerle 25 Yazılım Geliştirme KPI'sı" ilerlemeyi izlemek, iş akışlarını iyileştirmek ve daha hızlı teslimat yapmak için gereken yazılım geliştirme metriklerini tam olarak sağlar.

4. Power BI (Microsoft Ekosistemi kullanıcıları ve bütçe dostu KPI gösterge panelleri için en iyisi)

via Microsoft

Zaten Excel elektronik tablolarıyla boğuşuyorsanız, tam ölçekli KPI gösterge paneli yazılımına geçmek, kimsenin zamanı olmayan başka bir proje gibi gelebilir. Power BI, gücü, tanıdık arayüzü ve şaşırtıcı kullanım kolaylığı sayesinde çok sayıda takım için ideal bir çözümdür.

Sürükle ve bırak gösterge paneli oluşturucu ile Power BI, ham verileri anlamlı anahtar performans göstergelerine dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, yapay zeka destekli özellikler, güçlü veri entegrasyon seçenekleri ve görsel uyarılar da elde edersiniz, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz.

Power BI'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak kolaylığı ve yüzlerce görselleştirme seçeneği ile etkileşimli KPI gösterge panelleri oluşturun

Excel, SQL, Salesforce ve Google Analytics dahil 300'den fazla veri kaynağına bağlanın

Premium ile duygu analizi ve olasılık tahmini gibi AI tarafından oluşturulan içgörülere erişin

Her zaman açık proje yönetimi için gerçek zamanlı güncellemeler, uyarılar ve mobil erişim ayarlayın KPI izleme

Microsoft'un kurumsal düzeyde uyumluluk, şifreleme ve erişim denetimi ile verilerinizi güvence altına alın

Power BI sınırlamaları

Temel gösterge panelleri ve görselleştirmelerin ötesine geçerseniz öğrenme eğrisi dik olabilir

Mac veya Linux kullanıcıları için yerel masaüstü sürümü yoktur

Büyüyen takımlar için kafa karıştırıcı fiyatlandırma kademeleri ve lisanslama yapısı

Çok büyük veri kümelerini işlerken gecikme veya zaman aşımı olabilir

Power BI fiyatlandırması

Power BI Desktop : Ücretsiz

Power BI Pro : Kullanıcı başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)

Power BI Premium : Kullanıcı başına aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)

Power BI Embedded : Değişken (kullandıkça öde)

Power BI Premium (Kapasite tabanlı): Kullanıcı başına aylık 4.995 $'dan başlayan fiyatlarla

Power BI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800'den fazla yorum)

Kullanıcılar Power BI hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Microsoft ekosistemindeki mevcut veri kümeleriyle ve SQL sunucuları gibi harici veritabanlarıyla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Raporlar, bilgileri istediğiniz şekilde görüntülemek için özelleştirilebilir.

Microsoft ekosistemindeki mevcut veri kümeleriyle ve SQL sunucuları gibi harici veritabanlarıyla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Raporlar, bilgileri istediğiniz şekilde görüntülemek için özelleştirilebilir.

📖 Ayrıca Okuyun: 10 Ücretsiz Üç Aylık İş İnceleme (QBR) Şablonu

5. Databox (Hızlı, görsel KPI gösterge panellerine ihtiyaç duyan pazarlama takımları için en iyisi)

via Databox

Pazarlama takımları genellikle Google Analytics, HubSpot, Meta Ads ve sayısız elektronik tablo gibi araçlarla boğuşur. İşlerin nasıl gittiğini kontrol etmek için beş platforma giriş yapacak zamanı kim bulabilir?

Databox işte bu noktada öne çıkıyor. Bu KPI yazılımı, tüm performans verilerinizi tek bir yerde toplar ve sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan pazarlama KPI'larınızın anlık, görsel bir özetini sunar.

Databox, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için bile uygun, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak gösterge paneli oluşturucu sunarak masaüstü, mobil cihazlar ve hatta ofisinizdeki TV ekranlarından erişim sağlar.

Databox'ın en iyi özellikleri

Google Ads, HubSpot ve sosyal medya platformları dahil 120'den fazla veri kaynağını bağlayın

Sürükle ve bırak görselleştirmeleri kullanarak güzel, özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun

AI destekli tahmine dayalı analitik kullanarak gelecekteki KPI verilerini trendlerini tahmin edin

Kampanyalarınızı sektördeki rakiplerinizle karşılaştırarak büyüme fırsatlarını keşfedin

Databox sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı özelleştirme ve veri yenileme sıklığı sunar

Bazı gelişmiş entegrasyonlar ve metrikler daha üst düzey bir plan gerektirir

Mobil uygulama ve kullanıcı arayüzü daha küçük ekranlarda daha duyarlı olabilir

Çok sayıda veri kaynağına sahip takımlar için fiyatlar hızla artar

Databox fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz (3 gösterge paneli, günlük güncellemeler)

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 199 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 399 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 999 $

Databox puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Kullanıcılar Databox hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Genel olarak, kullanımı çok kolaydır, özellikle şablonları müşteri hesapları arasında paylaşmak, uyarılar oluşturmak ve en çok kullanılan platformlarla yerel entegrasyonlar oluşturmak için şablonları düzenleme yöntemi.

Genel olarak, kullanımı çok kolaydır, özellikle şablonları müşteri hesapları arasında paylaşmak, uyarılar oluşturmak ve en çok kullanılan platformlarla yerel entegrasyonlar oluşturmak için şablonları düzenleme yöntemi.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılan takımların yarısı, cuma gününün en verimli günleri olduğunu söylüyor. Neden? Muhtemelen toplantıların daha az olması ve hafta boyunca momentumun artmasıdır. Daha az kesinti olduğunda, insanlar odaklanarak anlamlı işler yapmak için daha fazla alana sahip olurlar. Her gün Cuma akışı mı istiyorsunuz? Hepsi bir arada iş merkeziniz ClickUp ile asenkron iletişimi deneyin. ClickUp Clips ile güncellemeleri kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyonlar oluşturun veya ClickUp AI Notetaker'ın toplantıları saniyeler içinde sizin için özetlemesine izin verin!

6. Klipfolio (100'den fazla veri kaynağından özel gösterge panelleri oluşturmak için en iyisi)

via Klipfolio

Milyonlarca sekme ve birden fazla platform kullanan veri odaklı takımlar için performansı kuşbakışı bir görünümle izlemek neredeyse imkansızdır.

Klipfolio'nun ürünü Klips bu nedenle çok kullanışlıdır: en önemli iş metriklerinizi bir araya getirir ve bunları kullanabileceğiniz etkileşimli gösterge panellerinde sunar.

130'dan fazla entegrasyona sahip Klipfolio Klips, gelişmiş teknik beceriler gerektirmeden veri yığınınıza uyum sağlar.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri

Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel ve API'ler dahil 130'dan fazla veri kaynağını bağlayın

Özel formüller, KPI'lar ve görselleştirmelerle piksel mükemmelliğinde gösterge panelleri oluşturun

Masaüstü, mobil veya paylaşılan bağlantılardan gösterge panellerinize erişin; müşteri raporlaması için idealdir

Sorunsuz markalaşma için planlanmış raporlar, e-posta uyarıları ve beyaz etiketli gösterge panelleri ayarlayın

Klipfolio sınırlamaları

Gösterge panelleri, karmaşık veya yüksek hacimli verilerle daha yavaş yükleme süreleri yaşayabilir

Gelişmiş özelleştirme (SSO, markalama, beyaz etiketleme) daha üst düzey planlar gerektirir

Bazı kullanıcılar, özel metrikler veya formüller ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Yeni BI platformları ve KPI yazılım araçlarına kıyasla sınırlı AI özellikleri

Klipfolio fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 90 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 190 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 350 $

Takım+: Kullanıcı başına aylık 690 $

Klipfolio puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

🔎 İlginç Bilgi: 15. yüzyılda Venedikli tüccarlar, ticaret seferlerinin maliyetlerini ithal malların satışından elde edilen kârla karşılaştırarak yatırım getirisinin (ROI) erken bir formunu uyguluyorlardı. ​

7. SimpleKPI (Sabit ücretle sınırsız gösterge paneli ihtiyacı olan küçük takımlar için en iyisi)

via SimpleKPI

Hızlı hareket eden bir takımı uyumlu tutmaya çalışırken, ihtiyacınız olan son şey, hantal bir gösterge paneli aracı veya büyümenizi cezalandıran fiyatlandırma değildir.

İşte burada SimpleKPI devreye girer — adından da anlaşılacağı gibi, her kullanıcı için ekstra ücret talep etmeden performans izlemeyi basitleştirir.

Bu bulut tabanlı KPI yazılımı, tek bir sabit ücretle gerçek zamanlı izleme, temiz görsel gösterge panelleri ve esnek KPI raporlama araçları sunar.

SimpleKPI'nın en iyi özellikleri

Tek bir sabit fiyatla sınırsız KPI, kullanıcı, gösterge paneli ve raporu izleyin

Metrikleri görselleştirmek için grafikler, çizelgeler ve tablolar içeren gerçek zamanlı gösterge panellerini kullanın

Özel KPI raporları oluşturun ve PDF, Excel ve Word biçimlerinde dışa aktarın

Gösterge paneli şablonları ve Excel'den kolay veri içe aktarma ile hızlı bir şekilde başlayın

SimpleKPI sınırlamaları

Daha gelişmiş KPI yazılım araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme

Hareket halindeyken erişim için özel mobil uygulama yok

SimpleKPI fiyatlandırması

Sabit Ücret: Kullanıcı başına aylık 99 $

SimpleKPI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp için Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonları

8. Sisense (Kurumsal düzeyde gelişmiş iç BI için en iyisi)

via Sisense

İşler büyüdükçe, pazarlama, operasyonlar, finans ve müşteri platformlarında veriler de artar. Tüm bunları, özellikle de büyük ölçekte anlamlandırmak kolay bir görev değildir.

Yüksek hacimli, yüksek karmaşıklıkta değerli verilerle uğraşıyorsanız ve bunları takımlar veya ürünler arasında modellemek, bağlamak ve keşfetmek için bir yola ihtiyacınız varsa, Sisense size ihtiyacınız olan esnekliği sunar.

Bu KPI yazılımı, içgörülerini merkezileştirmek ve farklı iş fonksiyonlarına aktarmak isteyen iç BI takımları için özellikle yararlıdır.

Sisense ayrıca gömme özelliğini de destekler, bu nedenle müşteriye yönelik uygulamalar veya gösterge panelleri oluşturuyorsanız ve yerleşik analitik özelliği istiyorsanız, analitiği kullanıcılarınızın zaten çalıştığı yere entegre edebilirsiniz.

Sisense'in en iyi özellikleri

Onlarca kaynaktan gelen verileri tek bir analiz katmanında birleştirin

Gösterge panellerini doğrudan müşteri veya iç araçlara yerleştirin

Doğal dil sorguları ve tahmine dayalı modeller gibi AI destekli araçlardan yararlanın

Bulut, şirket içi veya hibrit kurulumlarda esnek bir şekilde dağıtın

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılayın

Sisense sınırlamaları

Kullanım durumunuz karmaşıksa, kurulumu zaman alır

Fiyatlandırma, kurulum ve kullanımınıza göre belirlenir

Bazı özelliklerin tam olarak yapılandırılması için teknik destek gerekir

Sisense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sisense puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.010+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (380+ yorum)

Kullanıcıların Sisense hakkında söyledikleri

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Elasticube, SiSense ürününün merkezinde yer alır ve yöneticilerin birden fazla farklı veri kaynağına bağlanarak verileri mantıklı gruplar halinde düzenlemesine olanak tanır. Gösterge panelleri çekici ve işlevseldir.

Elasticube, SiSense ürününün merkezinde yer alır ve yöneticilerin birden fazla farklı veri kaynağına bağlanarak verileri mantıklı gruplar halinde düzenlemesine olanak tanır. Gösterge panelleri çekici ve işlevseldir.

💡 Profesyonel İpucu: Hala OKR'leri elektronik tablolarda mı yönetiyorsunuz? Görünürlük ve uyumdan mahrum kalıyorsunuz — en iyi OKR yazılımı, takımınızın hedeflerini ve sonuçlarını ölçeklendirmek için tasarlanmış araçlar bulmanıza yardımcı olur.

9. Qlik Sense (Güçlü self servis gösterge panelleri isteyen takımlar için en iyisi)

via Qlik Sense

Satış platformları ve müşteri geri bildirim araçları gibi birden fazla veri akışını yönetmek, takımların büyük resmi görmesini kolayca engelleyebilir.

Qlik, verilerinizi sezgisel olarak keşfetmeniz ve veri analistlerini veya BT ekibini beklemeden akıllı ve hızlı kararlar almanız için gerekli araçları sunar. Bu KPI yazılımı, etkileşimli gösterge panelleri, güçlü arama yetenekleri ve yapay zeka destekli içgörüleriyle özellikle öne çıkar.

Qlik'in öncelikli odak noktası, takımınızdaki herkesin SQL veya ileri düzey istatistik bilgisi olmadan soru sorup anlamlı yanıtlar alabilmesidir.

Qlik Sense'in en iyi özellikleri

Doğal dil sorguları için arama ve sohbet tabanlı analitik özelliğini etkinleştirin

Gerçek zamanlı güncellemelerle duyarlı, mobil uyumlu gösterge panelleri sağlayın

AI ile geliştirilmiş içgörüler ve öngörüsel öneriler sunun

Sorunları erken tespit etmek ve çözmek için uyarı ve otomasyon sunun

Qlik Sense sınırlamaları

Çok büyük veri kümeleri performansın yavaşlamasına neden olabilir

Bazı özellikler, eklentiler veya dışa aktarma seçenekleri ek kurulum gerektirir

Fiyatlandırma, büyük takımlar için hızla artabilir

Qlik Sense fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 200 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 825 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 2750 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Qlik Sense puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)

Kullanıcılar Qlik Sense hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kuruluşumda, gösterge panelleri, grafikler ve çizelgeler aracılığıyla etkileşimli veri görselleştirme ve analizi için Qlik Sense kullanıyoruz. Özelleştirilebilir olması ve çok çeşitli veri kaynakları ve bağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanıyan esnekliği hoşuma gitti.

Kuruluşumda, gösterge panelleri, grafikler ve çizelgeler aracılığıyla etkileşimli veri görselleştirme ve analizi için Qlik Sense kullanıyoruz. Özelleştirilebilir olması ve çok çeşitli veri kaynakları ve bağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanıyan esnekliği hoşuma gitti.

🔎 İlginç Bilgi: 19. yüzyılda, İskoç bir değirmenci, çalışanlarının masalarına renkli tahta küpler koyarak performans seviyelerini gösterirdi. Yeşil iyi, kırmızı kötü anlamına geliyordu ve bu, erken bir görsel KPI sistemi olarak işlev görüyordu.

10. Zoho Analytics (BI'ya yeni başlayan küçük takımlar için en iyisi)

via Zoho Analytics

Yalın bir şekilde çalışıyor ve yine de ciddi analitik özelliklere erişmek istiyorsanız, Zoho Analytics doğru seçim olabilir.

Zoho'yu öne çıkaran şey dengesi: teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişilebilir olmasına rağmen analistlere derinlemesine bilgiler sunar. Takımlar, sürükle ve bırak gösterge panelleri ve önceden oluşturulmuş bağlayıcıları kullanarak raporlar için yapay zeka destekli öneriler alabilir.

Zoho Analytics'in en iyi özellikleri

Verilerinize göre gösterge panellerini otomatik olarak oluşturun ve daha hızlı başlayın

Gelişmiş kullanıcılar için SQL sorguları ve özel raporları destekleyin

Güvenli işbirliği için rol tabanlı paylaşım ve filtreleri etkinleştirin

Doğal dil sorguları ve hızlı içgörüler için yerleşik AI asistanı (Zia) kullanın

Slayt gösterileri, gizli bağlantılar ve gömülü görünümler dahil olmak üzere esnek yayınlama seçeneklerinden birini seçin

Zoho Analytics sınırlamaları

Yeni başlayanlar, karmaşık kullanım durumlarında öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Bazı eklentiler ve daha yüksek depolama alanı ek ücrete tabidir

Daha yüksek planlarda kullanılmadığında, büyük veri kümelerinde performans düşebilir

Zoho Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 30 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 145 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 575 $

Zoho Analytics puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (350+ yorum)

11. Domo (Karmaşık verilere ve büyük bütçelere sahip büyük kuruluşlar için en iyisi)

via Domo

İşiniz, her biri kendi raporları, metrikleri ve gösterge panelleri olan düzinelerce araçla çalışmaya başladığında, "Nasıl gidiyoruz?" gibi basit soruları bile yanıtlamak zorlaşır

Bu KPI yazılımı, tüm verilerini tek bir merkezi alanda birleştirip etkileşimli gösterge panelleri, gerçek zamanlı uyarılar veya yapay zeka destekli içgörüler aracılığıyla kararlar haline dönüştürmek isteyen takımlar için geliştirilmiştir.

Domo ayrıca AWS'den SAP'ye 1.000'den fazla veri kaynağına bağlantıları destekler, bu da onu çeşitli araç ve sistemlere sahip işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Domo'nun en iyi özellikleri

ETL, görselleştirme, yapay zeka ve gösterge panellerini tek bir platformda birleştirin

Özelleştirilebilir uyarılarla verileri gerçek zamanlı olarak yenileyin

Doğal dil sorguları için AI asistanı kullanarak analiz yapın

Gömülü gösterge paneli ihtiyaçları olan büyük takımları destekleyin

Domo sınırlamaları

Veri mühendisleri olmayan self servis takımlar için yüksek öğrenme eğrisi

Tüketime dayalı fiyatlandırma modeli, öngörülemeyen maliyetlere yol açabilir

Domo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Domo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (320+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Büyük hayallerinizi eyleme geçirmekte zorlanıyor musunuz? Uzun Vadeli Hedef Planlaması için Bir Yıllık, Beş Yıllık ve On Yıllık Hedef Örnekleri, uzun vadeli hedeflerinizi netlik ve güvenle belirlemeniz ve gerçekleştirmeniz için pratik bir yol haritası sunar.

Bu KPI araçları en iyi listemize girmemiş olsa da, belirli senaryolarda KPI'ları izlemek için oldukça etkilidir:

Weekdone : Düzenli kontrol ile hesap verebilirliği sağlamaya yardımcı olan basit gösterge panelleri ve durum güncellemeleriyle OKR'leri ve haftalık ilerlemeyi izleyin

Whatagraph : Google Ads, Meta ve LinkedIn gibi platformlarda performansı izlemek için ideal olan, paylaşımı kolay otomatik raporlarda birden fazla kanaldaki pazarlama KPI'larını görselleştirin

Google Looker Studio: Google'ın görselleştirme aracını kullanarak dinamik KPI gösterge panellerini ücretsiz olarak oluşturun ve paylaşın

KPI'larınızı Takip Etmek İçin ClickUp'ı Kullanın

KPI'ları izleme = Görünürlük

Performans görünürlüğü olmadan, en iyi çabalarınız bile fark edilmeyebilir (veya daha kötüsü, kanıtlanmayabilir).

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Hedefler, Gösterge Panelleri ve gerçek zamanlı işbirliğini tek bir platformda bir araya getiren ClickUp, sadece çıktılara değil, sonuçlara odaklanmanıza yardımcı olur.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara'nın İdari Koordinatörü Christian Gonzalez'in vurguladığı gibi:

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

Proje başarısının neye benzediğini asla gözden kaçırmayın — ClickUp'a şimdi kaydolun!

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