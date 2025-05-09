2025'te 11 Ücretsiz KPI Takip Yazılımı

Hedeflerinize ulaşabilir, takımınızı etkileyebilir ve yine de başarısız olabilirsiniz — sadece KPI'larınızı izlemediğiniz için.
İşte işinizin kanıtı, hedeflediğiniz terfi ve sabrınızın karşılığı.
Metriklerinizi doğru bir şekilde elde etmek için, en küçük görevlere kadar yaptığınız her şeyi izleyen verimli bir KPI yazılımına ihtiyacınız vardır.
Anahtar performans göstergelerini takip etmenize yardımcı olmak için, KPI izlemeyi gerçekleştiren ve iş verilerini ölçülebilir ilerlemeye dönüştürmeyi kolaylaştıran, en yüksek puanlı 11 aracın listesini burada bulabilirsiniz. Bu araçlar size zaman, stres ve kaçırılan fırsatlardan tasarruf sağlar.
En İyi KPI Yazılımlarına Genel Bakış
Performansı izlemek için veri analizi özelliklerine sahip en iyi 11 KPI yazılımını seçtik:
|Araç
|En Uygun
|Anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Hepsi bir arada KPI izleme ve proje yönetimi
|Hedefler, Görevler, Gösterge Panelleri, İşbirliği, Şablonlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Geckoboard
|Gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri ve veri paylaşımı
|Özel Gösterge Panelleri, 90'dan Fazla Entegrasyon, Uyarılar, Anlık Görüntüler
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur
|Tableau
|Görsel veri keşfi ve kurumsal gösterge panelleri
|Sürükle ve Bırak, Veri Bağlayıcılar, Zengin Görseller, Tahmin
|Özel fiyatlandırma
|Power BI
|Microsoft kullanıcıları ve bütçe dostu gösterge panelleri
|Sürükle ve Bırak, 300'den fazla kaynak, AI içgörüler, gerçek zamanlı güncellemeler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Databox
|Hızlı, görsel gösterge panellerine ihtiyaç duyan pazarlama takımları
|120'den fazla entegrasyon, tahmine dayalı analitik, karşılaştırmalı değerlendirmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Klipfolio
|100'den fazla veri kaynağından özel gösterge panelleri
|130'dan fazla kaynak, özel formüller, planlanmış raporlar
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur
|SimpleKPI
|Sabit ücretli sınırsız gösterge panellerine ihtiyaç duyan küçük takımlar
|Sınırsız KPI, Gerçek Zamanlı Gösterge Panelleri, Özel Raporlar
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur
|Sisense
|Kurumsal düzeyde gelişmiş dahili BI
|Birleştirilmiş Veri Katmanı, Yerleşik Gösterge Panelleri, AI İçgörüleri
|Özel fiyatlandırma
|Qlik Sense
|Güçlü self servis gösterge panelleri
|Doğal Dil Sorguları, AI Önerileri, Uyarılar
|Kurumsal müşteriler için özel ücretli planlar mevcuttur
|Zoho Analytics
|BI ile başlayan küçük takımlar
|Otomatik Gösterge Panelleri, AI Asistanı, SQL Desteği
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Domo
|Karmaşık verilere sahip büyük kuruluşlar
|ETL + AI, Gerçek Zamanlı Yenileme, Yerleşik Gösterge Panelleri
|Özel fiyatlandırma
KPI yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir Reddit kullanıcısı şöyle not düşmüştür: "İnsanların çıktılarına ve bunların şirket hedefleri üzerindeki etkisine bakın. "
Bu sağlam bir başlangıç olsa da, yalnızca sezgiye güvenmek yeterli değildir. Hala anahtar performans göstergelerine ihtiyacınız var ve bunları izlemek için akıllı bir yönteme ihtiyacınız var.
İdeal KPI aracınız size şunları sağlayacaktır:
- İş hedeflerinizle en alakalı anahtar metrikleri ve stratejik girişimleri vurgulayan özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun ✅
- Gecikme olmadan KPI'ları izlemek için gerçek zamanlı izleme ve veri doğruluğu sağlayın ✅
- CRM, proje yönetimi platformları ve analiz araçları gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonları destekleyin ✅
- KPI raporlarına merkezi erişim ile takımların ortak hedefler üzerinde işbirliği yapmasını sağlayın ✅
- Net görselleştirmeler ve düzenli raporlamalarla eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayın ✅
💡 Profesyonel İpucu: Belirsiz kariyer hedeflerinizi net adımlara dönüştürmekte zorlanıyor musunuz? 25 AKILLI Profesyonel Hedef Örneği ve İş Fikri, gerçekten fark yaratacak hedefler belirlemenize yardımcı olur.
Denemeniz gereken en iyi 11 KPI yazılımı
Bu KPI yazılım araçları, KPI'ların izlenmesini basitleştirerek sürekli iyileştirme sağlar ve takımların paylaşılan iş metrikleri etrafında uyum sağlamasını kolaylaştırır.
1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada KPI izleme ve proje yönetimi)
Takımlar performans izleme için birden fazla araç kullandığında, hiçbir şeyi düzgün bir şekilde belgeleyemezler. Veriler parçalanır, iş akışları bozulur ve süreçleri kolaylaştırmak zorlaşır.
ClickUp, KPI'lardan görevlere ve raporlara kadar her şeyi tek bir yerde merkezileştirerek bu bedeli ödemenizi önler.
KPI'ları izlemenin ilk adımı, bunları tanımlamaktır. ClickUp Goals, büyük hedefleri daha küçük, izlenebilir dönüm noktalarına bölmenize olanak tanıyarak süreci kolaylaştırır.
Sayısal, parasal veya görev tabanlı hedefler belirleyebilirsiniz; bu, kod kapsamından net tavsiye puanına kadar her şeyi yönetmek için mükemmeldir. Takımlara ölçülebilir sonuçlar üzerinde uyum sağlamak için somut bir başlangıç noktası sağlar.
Yıl boyunca ilerlemeyi izlemek için hedeflerinizi belirlemekle başlamak istiyorsanız, ClickUp'ın OKR Şablonu mükemmel yapılandırılmış planlama ve organize hedef listeleri sunar.
Bir başka değerli araç ise ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonu. Bu şablon, net ve eyleme geçirilebilir hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olarak takımınızın odaklanmasını, organize olmasını ve hedef odaklı çalışmasını sağlar.
KPI'ları tanımladıktan sonra, ClickUp Görevleri bunların yürütülmesini yönetmenize yardımcı olur. Takımınızın güncel kalmasını sağlamak için öncelikler atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve güncellemeleri otomatikleştirebilirsiniz.
Bu özellikler, manuel izlemenin zihinsel yükünü azaltırken hesap verebilirliği sağlar. Ancak, her takımın aynı metriklere ihtiyacı yoktur.
ClickUp Gösterge Panelleri ile, dağıtım sıklığını izliyor, müşteri memnuniyeti verilerini analiz ediyor veya kod kaybını inceliyor olsanız da, yalnızca önemli olanları görselleştirmek için özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.
Takım performansının eksiksiz bir görünümünü elde etmek için birden fazla veri kaynağından veri bile getirebilirsiniz. Kendi özel ClickUp Gösterge Panelinizi nasıl oluşturacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin 👇🏻
Paydaşların geri bildirimleriyle ne yapacağınızı mı merak ediyorsunuz? ClickUp ile tüm güncellemeler anında görevlere dönüştürülür. ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği sayesinde güncellemeler canlı olarak gerçekleşir, böylece tüm takım ve proje yöneticileri aynı sayfada kalır ve hiçbir girdi kaybolmaz.
Hemen başlamak ve en önemli konulara odaklanmak istiyorsanız, ClickUp'ın KPI Şablonunu deneyin.
Tüm anahtar metriklerinizi tek bir görsel ve kullanımı kolay gösterge paneline merkezleyerek herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Trendleri analiz ederken veya stratejik kararlar alırken, bu şablon size ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Hedefleri'ni kullanarak stratejik hedefleri ölçülebilir KPI'lara bölün
- ClickUp Görevleri ile görevleri atayın, iş akışlarını otomatikleştirin ve proje önceliklerini koruyun
- Birden çok bileşen ve veri görünümüyle gerçek zamanlı, özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri oluşturun
- Sayısal, parasal ve doğru/yanlış gibi birden fazla KPI hedef türü kullanarak takımın ilerlemesini izleyin
- Canlı düzenleme, yorumlar ve güncellemeler aracılığıyla paydaşlarla anında işbirliği yapın
ClickUp sınırlamaları
- Hepsi bir arada araçları ilk kez kullanan takımlar için zor öğrenme süreci
- Zengin özelliklere sahip arayüz ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)
Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. İşleri takip etmek için yıllar boyunca birçok araç kullandım ve ClickUp tüm sorunlarımı çözdü. ClickUp'ın sunduğu esnekliği seviyorum.
Her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. İşleri takip etmek için yıllar boyunca birçok araç kullandım ve ClickUp tüm sorunlarımı çözdü. ClickUp'ın sunduğu esnekliği seviyorum.
🔎 İlginç Bilgi: Performans ölçümü kavramı, imparatorların kraliyet ailesi üyelerinin performansını değerlendirmek için dokuz kademeli bir sistem kullandığı Çin'in Wei Hanedanlığı'nın 3. yüzyılına kadar uzanır.
2. Geckoboard (Gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri ve veri paylaşımı için en iyisi)
Geckoboard, anahtar performans göstergelerini net ve hızlı bir şekilde iletmesi gereken takımlar için geliştirilmiş basit bir KPI yazılımıdır.
Bu aracın sürükle ve bırak arayüzü, iş açısından kritik metrikleri gösteren özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır. Anahtar performans göstergelerini (KPI) Google Analytics, Salesforce veya Excel'den izliyor olsanız da, Geckoboard 90'dan fazla veri kaynağından performans verilerini alır.
Bu gösterge panelleri web sitelerine yerleştirilebilir, ofis TV'lerinde görüntülenebilir veya e-posta ya da Slack aracılığıyla paylaşılabilir; farklı platformlarda ve konumlarda çalışan takımlar için idealdir.
Geckoboard'un en iyi özellikleri
- Bileşenler, grafikler ve hedef izleyiciler kullanarak tamamen özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri oluşturun
- İş metriklerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve durum göstergeleriyle takım performansını takip edin
- Derinlemesine performans verilerini izlemek için uyarılar, zamanlanmış anlık görüntüler ve etkileşimli görünümler ayarlayın
Geckoboard sınırlamaları
- Özel BI araçlarına kıyasla sınırlı raporlama ve analiz derinliği
- Gösterge paneli veya kullanıcı sayısı arttıkça pahalı hale gelebilir
- Bazı veri kaynakları gerçek zamanlı akışı desteklemez
- Özel görselleştirmelere ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için daha az özelleştirme seçeneği
Geckoboard fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 219 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 399 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Geckoboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)
Kullanıcılar Geckoboard hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:
Bilgiler ilgi çekici bir şekilde görüntülenebilir, bu da KPI'ları anlamak için bazen zorlu bir iletişim süreci gerektirdiğini düşünürsek çok önemlidir. Bir başka olumlu yönü ise Geckoboard Takımı'nın uyumluluğu artırmak için sürekli yeni veri kaynakları eklemesidir.
Bilgiler ilgi çekici bir şekilde görüntülenebilir, bu da KPI'ları anlamak için bazen zorlu bir iletişim süreci gerektirdiğini düşünürsek çok önemlidir. Bir başka olumlu yönü ise Geckoboard Takımı'nın uyumluluğu artırmak için sürekli yeni veri kaynakları eklemesidir.
💡 Profesyonel İpucu: Takımınız hedeflerini yarıda bırakıyorsa, Takımlar için En İyi 12 Hedef Belirleme Yazılımı, odaklanmanıza, uyum içinde çalışmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
3. Tableau (Görsel veri keşfi ve kurumsal KPI gösterge panelleri için en iyisi)
Toplantılar, kod gönderme, müşteri sorunlarını çözme veya anlaşmaları kapatma arasında, çoğu takım gösterge paneli oluşturmak için saatlerce zaman ayıramaz.
Tableau'nun sürükle ve bırak arayüzü, ham verileri net ve kullanışlı bir hale getirmesi gereken teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için bile kolaylık sağlar.
Tek bir kod satırı yazmadan, takımlar müşteri memnuniyetinden yazılım geliştirme KPI'larına kadar her şeyi izleyen şık, etkileşimli gösterge panelleri oluşturabilir.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Hesap tabloları, bulut platformları veya SQL veritabanlarından büyük veri kaynaklarını yerel bağlayıcılarla bağlayın
- Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile minimum eğitimle raporlar ve gösterge panelleri tasarlayın
- Önceden oluşturulmuş grafikler ve filtreler kullanarak KPI'ların, trendlerin ve tahminlerin zengin, görsel temsilini oluşturun
- Web, masaüstü veya mobil cihazlardan gösterge panellerine erişerek her an içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın
- Takımınızın altyapısına uygun şirket içi veya bulut seçenekleriyle büyük ölçekte güvenli bir şekilde dağıtın
Tableau sınırlamaları
- Takımların tüm yetenekleri tam olarak öğrenmesi için önemli ölçüde oryantasyon ve eğitim gerektirir
- Kullanıcı koltukları ve özellik eklentileri arttıkça pahalı hale gelebilir
- Büyük gösterge panellerinde veya birden çok veri kaynağında çalışırken performans sorunları
Tableau fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Tableau derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2300+ yorum)
Kullanıcılar Tableau hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Verileri yönetmek ve veri analizi yapmak için iyi bir araçtır; net bilgiler ve tarihler arası karşılaştırmalar sağlar. Yeterince zaman ayırıp öğrendikten sonra anlaşılması kolaydır.
Verileri yönetmek ve veri analizi yapmak için iyi bir araçtır; net bilgiler ve tarihler arası iyi karşılaştırmalar sağlar. Yeterince zaman ayırıp öğrendikten sonra anlaşılması kolaydır.
💡 Profesyonel İpucu: Geliştirme takımınızı yavaşlatan faktörleri belirlemekte zorlanıyor musunuz? "Örneklerle 25 Yazılım Geliştirme KPI'sı" ilerlemeyi izlemek, iş akışlarını iyileştirmek ve daha hızlı teslimat yapmak için gereken yazılım geliştirme metriklerini tam olarak sağlar.
4. Power BI (Microsoft Ekosistemi kullanıcıları ve bütçe dostu KPI gösterge panelleri için en iyisi)
Zaten Excel elektronik tablolarıyla boğuşuyorsanız, tam ölçekli KPI gösterge paneli yazılımına geçmek, kimsenin zamanı olmayan başka bir proje gibi gelebilir. Power BI, gücü, tanıdık arayüzü ve şaşırtıcı kullanım kolaylığı sayesinde çok sayıda takım için ideal bir çözümdür.
Sürükle ve bırak gösterge paneli oluşturucu ile Power BI, ham verileri anlamlı anahtar performans göstergelerine dönüştürmeyi kolaylaştırır.
Ayrıca, yapay zeka destekli özellikler, güçlü veri entegrasyon seçenekleri ve görsel uyarılar da elde edersiniz, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz.
Power BI'nın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak kolaylığı ve yüzlerce görselleştirme seçeneği ile etkileşimli KPI gösterge panelleri oluşturun
- Excel, SQL, Salesforce ve Google Analytics dahil 300'den fazla veri kaynağına bağlanın
- Premium ile duygu analizi ve olasılık tahmini gibi AI tarafından oluşturulan içgörülere erişin
- Her zaman açık proje yönetimi için gerçek zamanlı güncellemeler, uyarılar ve mobil erişim ayarlayın KPI izleme
- Microsoft'un kurumsal düzeyde uyumluluk, şifreleme ve erişim denetimi ile verilerinizi güvence altına alın
Power BI sınırlamaları
- Temel gösterge panelleri ve görselleştirmelerin ötesine geçerseniz öğrenme eğrisi dik olabilir
- Mac veya Linux kullanıcıları için yerel masaüstü sürümü yoktur
- Büyüyen takımlar için kafa karıştırıcı fiyatlandırma kademeleri ve lisanslama yapısı
- Çok büyük veri kümelerini işlerken gecikme veya zaman aşımı olabilir
Power BI fiyatlandırması
- Power BI Desktop: Ücretsiz
- Power BI Pro: Kullanıcı başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)
- Power BI Premium: Kullanıcı başına aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)
- Power BI Embedded: Değişken (kullandıkça öde)
- Power BI Premium (Kapasite tabanlı): Kullanıcı başına aylık 4.995 $'dan başlayan fiyatlarla
Power BI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.800'den fazla yorum)
Kullanıcılar Power BI hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:
Microsoft ekosistemindeki mevcut veri kümeleriyle ve SQL sunucuları gibi harici veritabanlarıyla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Raporlar, bilgileri istediğiniz şekilde görüntülemek için özelleştirilebilir.
Microsoft ekosistemindeki mevcut veri kümeleriyle ve SQL sunucuları gibi harici veritabanlarıyla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Raporlar, bilgileri istediğiniz şekilde görüntülemek için özelleştirilebilir.
📖 Ayrıca Okuyun: 10 Ücretsiz Üç Aylık İş İnceleme (QBR) Şablonu
5. Databox (Hızlı, görsel KPI gösterge panellerine ihtiyaç duyan pazarlama takımları için en iyisi)
Pazarlama takımları genellikle Google Analytics, HubSpot, Meta Ads ve sayısız elektronik tablo gibi araçlarla boğuşur. İşlerin nasıl gittiğini kontrol etmek için beş platforma giriş yapacak zamanı kim bulabilir?
Databox işte bu noktada öne çıkıyor. Bu KPI yazılımı, tüm performans verilerinizi tek bir yerde toplar ve sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan pazarlama KPI'larınızın anlık, görsel bir özetini sunar.
Databox, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için bile uygun, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak gösterge paneli oluşturucu sunarak masaüstü, mobil cihazlar ve hatta ofisinizdeki TV ekranlarından erişim sağlar.
Databox'ın en iyi özellikleri
- Google Ads, HubSpot ve sosyal medya platformları dahil 120'den fazla veri kaynağını bağlayın
- Sürükle ve bırak görselleştirmeleri kullanarak güzel, özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun
- AI destekli tahmine dayalı analitik kullanarak gelecekteki KPI verilerini trendlerini tahmin edin
- Kampanyalarınızı sektördeki rakiplerinizle karşılaştırarak büyüme fırsatlarını keşfedin
Databox sınırlamaları
- Ücretsiz plan, sınırlı özelleştirme ve veri yenileme sıklığı sunar
- Bazı gelişmiş entegrasyonlar ve metrikler daha üst düzey bir plan gerektirir
- Mobil uygulama ve kullanıcı arayüzü daha küçük ekranlarda daha duyarlı olabilir
- Çok sayıda veri kaynağına sahip takımlar için fiyatlar hızla artar
Databox fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz (3 gösterge paneli, günlük güncellemeler)
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 199 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 399 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 999 $
Databox puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (180'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
Kullanıcılar Databox hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:
Genel olarak, kullanımı çok kolaydır, özellikle şablonları müşteri hesapları arasında paylaşmak, uyarılar oluşturmak ve en çok kullanılan platformlarla yerel entegrasyonlar oluşturmak için şablonları düzenleme yöntemi.
Genel olarak, kullanımı çok kolaydır, özellikle şablonları müşteri hesapları arasında paylaşmak, uyarılar oluşturmak ve en çok kullanılan platformlarla yerel entegrasyonlar oluşturmak için şablonları düzenleme yöntemi.
📮 ClickUp Insight: Ankete katılan takımların yarısı, cuma gününün en verimli günleri olduğunu söylüyor. Neden? Muhtemelen toplantıların daha az olması ve hafta boyunca momentumun artmasıdır. Daha az kesinti olduğunda, insanlar odaklanarak anlamlı işler yapmak için daha fazla alana sahip olurlar.
Her gün Cuma akışı mı istiyorsunuz? Hepsi bir arada iş merkeziniz ClickUp ile asenkron iletişimi deneyin. ClickUp Clips ile güncellemeleri kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyonlar oluşturun veya ClickUp AI Notetaker'ın toplantıları saniyeler içinde sizin için özetlemesine izin verin!
6. Klipfolio (100'den fazla veri kaynağından özel gösterge panelleri oluşturmak için en iyisi)
Milyonlarca sekme ve birden fazla platform kullanan veri odaklı takımlar için performansı kuşbakışı bir görünümle izlemek neredeyse imkansızdır.
Klipfolio'nun ürünü Klips bu nedenle çok kullanışlıdır: en önemli iş metriklerinizi bir araya getirir ve bunları kullanabileceğiniz etkileşimli gösterge panellerinde sunar.
130'dan fazla entegrasyona sahip Klipfolio Klips, gelişmiş teknik beceriler gerektirmeden veri yığınınıza uyum sağlar.
Klipfolio'nun en iyi özellikleri
- Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel ve API'ler dahil 130'dan fazla veri kaynağını bağlayın
- Özel formüller, KPI'lar ve görselleştirmelerle piksel mükemmelliğinde gösterge panelleri oluşturun
- Masaüstü, mobil veya paylaşılan bağlantılardan gösterge panellerinize erişin; müşteri raporlaması için idealdir
- Sorunsuz markalaşma için planlanmış raporlar, e-posta uyarıları ve beyaz etiketli gösterge panelleri ayarlayın
Klipfolio sınırlamaları
- Gösterge panelleri, karmaşık veya yüksek hacimli verilerle daha yavaş yükleme süreleri yaşayabilir
- Gelişmiş özelleştirme (SSO, markalama, beyaz etiketleme) daha üst düzey planlar gerektirir
- Bazı kullanıcılar, özel metrikler veya formüller ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor
- Yeni BI platformları ve KPI yazılım araçlarına kıyasla sınırlı AI özellikleri
Klipfolio fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 90 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 190 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 350 $
- Takım+: Kullanıcı başına aylık 690 $
Klipfolio puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)
🔎 İlginç Bilgi: 15. yüzyılda Venedikli tüccarlar, ticaret seferlerinin maliyetlerini ithal malların satışından elde edilen kârla karşılaştırarak yatırım getirisinin (ROI) erken bir formunu uyguluyorlardı.
7. SimpleKPI (Sabit ücretle sınırsız gösterge paneli ihtiyacı olan küçük takımlar için en iyisi)
Hızlı hareket eden bir takımı uyumlu tutmaya çalışırken, ihtiyacınız olan son şey, hantal bir gösterge paneli aracı veya büyümenizi cezalandıran fiyatlandırma değildir.
İşte burada SimpleKPI devreye girer — adından da anlaşılacağı gibi, her kullanıcı için ekstra ücret talep etmeden performans izlemeyi basitleştirir.
Bu bulut tabanlı KPI yazılımı, tek bir sabit ücretle gerçek zamanlı izleme, temiz görsel gösterge panelleri ve esnek KPI raporlama araçları sunar.
SimpleKPI'nın en iyi özellikleri
- Tek bir sabit fiyatla sınırsız KPI, kullanıcı, gösterge paneli ve raporu izleyin
- Metrikleri görselleştirmek için grafikler, çizelgeler ve tablolar içeren gerçek zamanlı gösterge panellerini kullanın
- Özel KPI raporları oluşturun ve PDF, Excel ve Word biçimlerinde dışa aktarın
- Gösterge paneli şablonları ve Excel'den kolay veri içe aktarma ile hızlı bir şekilde başlayın
SimpleKPI sınırlamaları
- Daha gelişmiş KPI yazılım araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme
- Hareket halindeyken erişim için özel mobil uygulama yok
SimpleKPI fiyatlandırması
- Sabit Ücret: Kullanıcı başına aylık 99 $
SimpleKPI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp için Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonları
8. Sisense (Kurumsal düzeyde gelişmiş iç BI için en iyisi)
İşler büyüdükçe, pazarlama, operasyonlar, finans ve müşteri platformlarında veriler de artar. Tüm bunları, özellikle de büyük ölçekte anlamlandırmak kolay bir görev değildir.
Yüksek hacimli, yüksek karmaşıklıkta değerli verilerle uğraşıyorsanız ve bunları takımlar veya ürünler arasında modellemek, bağlamak ve keşfetmek için bir yola ihtiyacınız varsa, Sisense size ihtiyacınız olan esnekliği sunar.
Bu KPI yazılımı, içgörülerini merkezileştirmek ve farklı iş fonksiyonlarına aktarmak isteyen iç BI takımları için özellikle yararlıdır.
Sisense ayrıca gömme özelliğini de destekler, bu nedenle müşteriye yönelik uygulamalar veya gösterge panelleri oluşturuyorsanız ve yerleşik analitik özelliği istiyorsanız, analitiği kullanıcılarınızın zaten çalıştığı yere entegre edebilirsiniz.
Sisense'in en iyi özellikleri
- Onlarca kaynaktan gelen verileri tek bir analiz katmanında birleştirin
- Gösterge panellerini doğrudan müşteri veya iç araçlara yerleştirin
- Doğal dil sorguları ve tahmine dayalı modeller gibi AI destekli araçlardan yararlanın
- Bulut, şirket içi veya hibrit kurulumlarda esnek bir şekilde dağıtın
- Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılayın
Sisense sınırlamaları
- Kullanım durumunuz karmaşıksa, kurulumu zaman alır
- Fiyatlandırma, kurulum ve kullanımınıza göre belirlenir
- Bazı özelliklerin tam olarak yapılandırılması için teknik destek gerekir
Sisense fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Sisense puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.010+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (380+ yorum)
Kullanıcıların Sisense hakkında söyledikleri
Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:
Elasticube, SiSense ürününün merkezinde yer alır ve yöneticilerin birden fazla farklı veri kaynağına bağlanarak verileri mantıklı gruplar halinde düzenlemesine olanak tanır. Gösterge panelleri çekici ve işlevseldir.
Elasticube, SiSense ürününün merkezinde yer alır ve yöneticilerin birden fazla farklı veri kaynağına bağlanarak verileri mantıklı gruplar halinde düzenlemesine olanak tanır. Gösterge panelleri çekici ve işlevseldir.
💡 Profesyonel İpucu: Hala OKR'leri elektronik tablolarda mı yönetiyorsunuz? Görünürlük ve uyumdan mahrum kalıyorsunuz — en iyi OKR yazılımı, takımınızın hedeflerini ve sonuçlarını ölçeklendirmek için tasarlanmış araçlar bulmanıza yardımcı olur.
9. Qlik Sense (Güçlü self servis gösterge panelleri isteyen takımlar için en iyisi)
Satış platformları ve müşteri geri bildirim araçları gibi birden fazla veri akışını yönetmek, takımların büyük resmi görmesini kolayca engelleyebilir.
Qlik, verilerinizi sezgisel olarak keşfetmeniz ve veri analistlerini veya BT ekibini beklemeden akıllı ve hızlı kararlar almanız için gerekli araçları sunar. Bu KPI yazılımı, etkileşimli gösterge panelleri, güçlü arama yetenekleri ve yapay zeka destekli içgörüleriyle özellikle öne çıkar.
Qlik'in öncelikli odak noktası, takımınızdaki herkesin SQL veya ileri düzey istatistik bilgisi olmadan soru sorup anlamlı yanıtlar alabilmesidir.
Qlik Sense'in en iyi özellikleri
- Doğal dil sorguları için arama ve sohbet tabanlı analitik özelliğini etkinleştirin
- Gerçek zamanlı güncellemelerle duyarlı, mobil uyumlu gösterge panelleri sağlayın
- AI ile geliştirilmiş içgörüler ve öngörüsel öneriler sunun
- Sorunları erken tespit etmek ve çözmek için uyarı ve otomasyon sunun
Qlik Sense sınırlamaları
- Çok büyük veri kümeleri performansın yavaşlamasına neden olabilir
- Bazı özellikler, eklentiler veya dışa aktarma seçenekleri ek kurulum gerektirir
- Fiyatlandırma, büyük takımlar için hızla artabilir
Qlik Sense fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 200 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 825 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 2750 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Qlik Sense puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (910+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)
Kullanıcılar Qlik Sense hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Kuruluşumda, gösterge panelleri, grafikler ve çizelgeler aracılığıyla etkileşimli veri görselleştirme ve analizi için Qlik Sense kullanıyoruz. Özelleştirilebilir olması ve çok çeşitli veri kaynakları ve bağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanıyan esnekliği hoşuma gitti.
Kuruluşumda, gösterge panelleri, grafikler ve çizelgeler aracılığıyla etkileşimli veri görselleştirme ve analizi için Qlik Sense kullanıyoruz. Özelleştirilebilir olması ve çok çeşitli veri kaynakları ve bağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanıyan esnekliği hoşuma gitti.
🔎 İlginç Bilgi: 19. yüzyılda, İskoç bir değirmenci, çalışanlarının masalarına renkli tahta küpler koyarak performans seviyelerini gösterirdi. Yeşil iyi, kırmızı kötü anlamına geliyordu ve bu, erken bir görsel KPI sistemi olarak işlev görüyordu.
10. Zoho Analytics (BI'ya yeni başlayan küçük takımlar için en iyisi)
Yalın bir şekilde çalışıyor ve yine de ciddi analitik özelliklere erişmek istiyorsanız, Zoho Analytics doğru seçim olabilir.
Zoho'yu öne çıkaran şey dengesi: teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişilebilir olmasına rağmen analistlere derinlemesine bilgiler sunar. Takımlar, sürükle ve bırak gösterge panelleri ve önceden oluşturulmuş bağlayıcıları kullanarak raporlar için yapay zeka destekli öneriler alabilir.
Zoho Analytics'in en iyi özellikleri
- Verilerinize göre gösterge panellerini otomatik olarak oluşturun ve daha hızlı başlayın
- Gelişmiş kullanıcılar için SQL sorguları ve özel raporları destekleyin
- Güvenli işbirliği için rol tabanlı paylaşım ve filtreleri etkinleştirin
- Doğal dil sorguları ve hızlı içgörüler için yerleşik AI asistanı (Zia) kullanın
- Slayt gösterileri, gizli bağlantılar ve gömülü görünümler dahil olmak üzere esnek yayınlama seçeneklerinden birini seçin
Zoho Analytics sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, karmaşık kullanım durumlarında öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir
- Bazı eklentiler ve daha yüksek depolama alanı ek ücrete tabidir
- Daha yüksek planlarda kullanılmadığında, büyük veri kümelerinde performans düşebilir
Zoho Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 145 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 575 $
Zoho Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (330+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (350+ yorum)
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11. Domo (Karmaşık verilere ve büyük bütçelere sahip büyük kuruluşlar için en iyisi)
İşiniz, her biri kendi raporları, metrikleri ve gösterge panelleri olan düzinelerce araçla çalışmaya başladığında, "Nasıl gidiyoruz?" gibi basit soruları bile yanıtlamak zorlaşır
Bu KPI yazılımı, tüm verilerini tek bir merkezi alanda birleştirip etkileşimli gösterge panelleri, gerçek zamanlı uyarılar veya yapay zeka destekli içgörüler aracılığıyla kararlar haline dönüştürmek isteyen takımlar için geliştirilmiştir.
Domo ayrıca AWS'den SAP'ye 1.000'den fazla veri kaynağına bağlantıları destekler, bu da onu çeşitli araç ve sistemlere sahip işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.
Domo'nun en iyi özellikleri
- ETL, görselleştirme, yapay zeka ve gösterge panellerini tek bir platformda birleştirin
- Özelleştirilebilir uyarılarla verileri gerçek zamanlı olarak yenileyin
- Doğal dil sorguları için AI asistanı kullanarak analiz yapın
- Gömülü gösterge paneli ihtiyaçları olan büyük takımları destekleyin
Domo sınırlamaları
- Veri mühendisleri olmayan self servis takımlar için yüksek öğrenme eğrisi
- Tüketime dayalı fiyatlandırma modeli, öngörülemeyen maliyetlere yol açabilir
Domo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Domo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (830+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (320+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Büyük hayallerinizi eyleme geçirmekte zorlanıyor musunuz? Uzun Vadeli Hedef Planlaması için Bir Yıllık, Beş Yıllık ve On Yıllık Hedef Örnekleri, uzun vadeli hedeflerinizi netlik ve güvenle belirlemeniz ve gerçekleştirmeniz için pratik bir yol haritası sunar.
Ek Yardımcı Araçlar
Bu KPI araçları en iyi listemize girmemiş olsa da, belirli senaryolarda KPI'ları izlemek için oldukça etkilidir:
- Weekdone: Düzenli kontrol ile hesap verebilirliği sağlamaya yardımcı olan basit gösterge panelleri ve durum güncellemeleriyle OKR'leri ve haftalık ilerlemeyi izleyin
- Whatagraph: Google Ads, Meta ve LinkedIn gibi platformlarda performansı izlemek için ideal olan, paylaşımı kolay otomatik raporlarda birden fazla kanaldaki pazarlama KPI'larını görselleştirin
- Google Looker Studio: Google'ın görselleştirme aracını kullanarak dinamik KPI gösterge panellerini ücretsiz olarak oluşturun ve paylaşın
KPI'larınızı Takip Etmek İçin ClickUp'ı Kullanın
KPI'ları izleme = Görünürlük
Performans görünürlüğü olmadan, en iyi çabalarınız bile fark edilmeyebilir (veya daha kötüsü, kanıtlanmayabilir).
ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Hedefler, Gösterge Panelleri ve gerçek zamanlı işbirliğini tek bir platformda bir araya getiren ClickUp, sadece çıktılara değil, sonuçlara odaklanmanıza yardımcı olur.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara'nın İdari Koordinatörü Christian Gonzalez'in vurguladığı gibi:
İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.
İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.
Proje başarısının neye benzediğini asla gözden kaçırmayın — ClickUp'a şimdi kaydolun!
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