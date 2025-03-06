KPI'lar için Gösterge Paneli Oluşturma (Örnekler ve Şablonlar ile)

Yüksek performanslı bir takımda herkes kendi sorumluluklarını, performansını ve bunların kuruluşun hedefleriyle nasıl bağlantılı olduğunu tam olarak bilir.

Tek bir birim olarak çalışan ve hedefleri tutarlı bir şekilde gerçekleştiren bu takımların ortak bir alışkanlığı vardır: sayılarını her zaman izler ve bilir.

Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz.

Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz.

Dolayısıyla, performansı iyileştirmenin ilk adımı ölçümdür. Bu da bizi KPI veya Anahtar Performans Göstergeleri kavramına getirir. KPI'lar, bireylerin, takımların ve tüm kuruluşun performansını sürekli olarak ölçmeye yardımcı olur.

Ancak KPI'ları ayarlamak sadece ilk adımdır.

Ayrıca, sizin ve takımınızın hedeflerinize ulaşabilmesini sağlamak için ilerlemenizi düzenli olarak izlemelisiniz. İşte bu noktada KPI gösterge paneli devreye girer! 📈

KPI Gösterge Paneli nedir?

KPI gösterge paneli, KPI'larınızı (Anahtar Performans Göstergeleri) görsel olarak temsil eder ve birden fazla KPI'yı tek bir yerde ayrıntılı bir görünümle sunar. Grafikler, çizelgeler, ilerleme çubukları vb. kullanarak KPI gösterge paneli, sizin veya takımınızın belirli hedeflere göre nerede olduğunu hızlı bir şekilde görmenize yardımcı olur. Benchmarklara ne kadar yaklaştığınızı anında ölçebilirsiniz.

KPI gösterge panelleri, tüm paydaşlara her zaman kuruluşun performansını net bir şekilde gösterir. Bu, sorunlu alanları belirlemeye ve gerektiğinde düzeltici önlemler almaya yardımcı olur.

KPI gösterge paneli bir işletmeye şu şekilde yardımcı olur:

Kolay anlaşılması için verileri görselleştirir : KPI gösterge paneli, çeşitli kaynaklardan gelen karmaşık verileri tek bir özet görünümde bir araya getirir. Bu, performans izlemeye yardımcı olur ve eğilimleri belirlemeyi kolaylaştırır

Belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi izler : Gösterge paneli, : Gösterge paneli, nicel ölçümleri kullanarak takımların hedeflerine göre performanslarını anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, bir pazarlama takımı, performanslarını anlamak için web sitesi trafiği, konuşma oranları, müşteri edinme maliyeti (CAC) gibi KPI'ları izleyebilir

Karar vermede yardımcı olur : KPI gösterge paneli, sizin ve takımınızın daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak içgörüler ortaya çıkarabilir. Örneğin, web sitesi potansiyel müşteri sayısının düştüğü bir haftada, : KPI gösterge paneli, sizin ve takımınızın daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak içgörüler ortaya çıkarabilir. Örneğin, web sitesi potansiyel müşteri sayısının düştüğü bir haftada, pazarlama KPI gösterge paneli bunun trafikteki düşüşle ilgili olup olmadığını gösterebilir

Departmanlar arası iletişim ve uyumu geliştirir: KPI gösterge panelleri, takımların hedefler ve bu hedeflere yönelik ilerleme hakkında aynı şeffaf görünümü elde etmesine yardımcı olur. Bu, farklı departmanların ortak hedefler üzerinde uyumlu çalışmasını sağlar

Modern KPI gösterge panelleri, birden çok KPI'yı tek bir görünümde derleyerek, aksi takdirde birden çok kaynaktan gelen verileri analiz etmek için harcayacağınız zamandan tasarruf sağlar.

Paylaşılan görünümler, takımların performansı işbirliği içinde analiz etmesine ve verileri ve metrikleri kullanarak ilerlemeyi ölçmesine yardımcı olur.

KPI'lar hakkında yeni misiniz? KPI'ları bir kez ve sonsuza kadar açıklayan videomuzu izleyin!

KPI Gösterge Panelinin Unsurları

KPI gösterge paneli, sadece bir izleme aracı değildir: Acilen ilgilenilmesi gereken yaklaşan son tarihlerin ve görevlerin yanı sıra bunların sahiplerini de gösteren bir anlık görüntü sunar. Bu düzeyde netlik ve hesap verebilirlik, bilinçli kararlar alınmasını ve zamanında ayarlamalar yapılmasını sağlar, böylece hedeflerinize doğru ilerlemeyi sürdürebilirsiniz.

İyi tasarlanmış bir KPI gösterge paneli genellikle şu öğeleri içerir:

Anahtar metrikler

KPI gösterge paneli, takım ve kuruluş için en önemli metrikleri gösterir. Metriklerin her biri genellikle belirli, nicel ve ölçülebilir niteliktedir. Örneğin, bir ürün yönetimi takımı için anahtar metrikler arasında özellik benimseme oranı, NPS (Net Promoter Score), kullanıcı tutma oranı, müşteri memnuniyeti puanı (CSAT) vb. yer alabilir.

Veri görselleştirme

Basit pasta grafikler ve sayı listeleri, ilerlemenizi doğru bir şekilde izlemek için yeterli olmayabilir. Bunun yerine, görsel öğeler aracılığıyla kapsamlı içgörüler sunan bir yönetici gösterge paneli aramalısınız. Grafikler, göstergeler, termometreler ve ilerleme çubukları gibi öğeler, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Verileri grafikler, çizelgeler, puan kartları vb. ile görselleştiren bir KPI gösterge paneli, takımların verileri hızlı bir şekilde kavramasını ve analiz etmesini ve bir sonraki adımlara karar vermesini kolaylaştırır.

ClickUp Gösterge Panelleriyle Hedefinizden Sapmayın ClickUp Gösterge Panellerinde sprint hızı gibi temel KPI'ları görselleştirin

En güncel ve güvenilir verileri içeren bir gösterge paneline ihtiyacınız vardır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve zamanında harekete geçebilirsiniz. İdeal olarak, KPI gösterge paneliniz verileri gerçek zamanlı olarak veya sık aralıklarla otomatik olarak güncelleyebilmelidir. Bu, baktığınız bilgilerin her zaman güncel ve güvenilir olmasını sağlar.

Birçok takım hala Excel'de KPI gösterge panelleri oluştururken, bunların otomatik olarak güncellenmemesi önemli bir dezavantajdır. Modern araçlar, veri kaynaklarınızla entegre olarak bunu daha iyi yapabilir.

Filtreleme ve ayrıntılı inceleme seçenekleri

Daha gelişmiş gösterge panelleri, belirli metrikleri daha ayrıntılı olarak görmek için filtreler ve ayrıntılı inceleme seçenekleri sunar. Örneğin, ClickUp Gösterge Panelleri, gerekli bilgileri bulmanıza yardımcı olacak filtreler ve anahtarlar içerir.

ClickUp'taki filtreleri kullanarak KPI gösterge panelinizdeki herhangi bir metriği daha ayrıntılı inceleyin

Dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri

Dönüm noktalarının ayarlanması, takım liderinin takımın moralini yüksek tutması için, özellikle uzun vadeli hedefler söz konusu olduğunda önemlidir. Bunlar, ilerlemenin görünür işaretleri aracılığıyla cesaret veren kontrol noktaları işlevi görür.

Zaman çizelgeleri ise size ve tüm takımınıza hedefleri gerçekleştirmek için net bir yol haritası sunarak motivasyonunuzu ve odaklanmanızı sağlar. KPI gösterge paneliniz, bunları performans metrikleriyle birlikte içermelidir.

ClickUp Hedefleri ile dönüm noktalarını takımın gurur kaynağına dönüştürmek için hedefler belirleyin ve izleyin

Özelleştirme

KPI gösterge paneli, yalnızca kullanıcılar gösterge paneli görünümünü kişiselleştirebildiğinde gerçekten yararlı olabilir. Örneğin, bir satış lideri yalnızca genel satış KPI'larını görmek ve takımlara göre filtreler eklemek isteyebilir. Öte yandan, bir bölüm başkanı belirli bir düzende ayrıntılı takım ve bireysel performans KPI'larını görmek isteyebilir.

Gösterge paneliniz, her takımın kendine özgü gereksinimlerine göre birden fazla KPI gösterge paneli oluşturmanıza gerek kalmaması için özelleştirilebilir olmalıdır. Ayrıca, gerektiğinde yeniden kullanılabilen ortak bir gösterge paneli şablonu da oluşturabilirsiniz.

💡Pro İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri, tercih ettiğiniz veri görünümünü oluşturmak için 50'den fazla bileşen ile son derece özelleştirilebilir.

Bildirimler

Bazı KPI raporlama araçları, müdahale veya hızlı eylem gerektiren belirli etkinlikler için uyarılar ve bildirimler ayarlamanıza olanak tanır. Örneğin, web sitenizin trafiği bir hafta içinde %10'dan fazla düştüğünde bir uyarı ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüz

KPI gösterge paneli, yalnızca teknoloji meraklıları için değil, kuruluşun tüm çalışanları için bir araçtır. Tasarımı sezgisel ve kullanıcı dostu olmalı, kolay gezinmeye olanak sağlamalıdır. Tüm anahtar içgörüler kolayca erişilebilir olmalıdır, böylece takım üyeleri önemli iş verilerini uzun süre aramak zorunda kalmaz. Ayrıca, gösterge panelini mobil cihazlara uygun hale getirmek, takımların önemli güncellemeleri her zaman ve her yerden izleyebilmesini sağlayarak kullanışlılığını artırır.

Bir iş analisti olarak, ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Karşılaştırma özelliği, verilerin anlamlı ve eksiksiz bir şekilde görüntülenebilmesini ve çok kolay anlaşılabilmesini sağlayan özelleştirme imkanı sunar

Bir iş analisti olarak, ClickUp'ın gösterge paneli özelliği, verileri güzel ve amaca uygun bir şekilde göstermeyi çok daha kolay hale getirdi. Karşılaştırma özelliği, verilerin anlamlı ve eksiksiz bir şekilde görüntülenebilmesini ve çok kolay anlaşılabilmesini sağlayan özelleştirme imkanı sunar

Etkili bir KPI gösterge panelinin nelerden oluştuğunu öğrendiğimize göre, birçok kişinin kafasını karıştıran bir soruyu da cevaplayalım: OKR'ler ve KPI'lar arasındaki fark nedir?

KPI'lar ve OKR'ler arasındaki fark

KPI'lar ve OKR'ler performansı ölçmek ve izlemek için kullanılır, ancak amaçları ve özellikleri farklıdır. KPI'lar performansı belirli metriklere göre ölçerken, OKR'ler hedeflerinize ulaşmak için vizyonunuzu ve stratejinizi belirler. İşte ikisi arasında hızlı bir karşılaştırma:

Aspect KPI OKR Amaç Performansı sürekli olarak ölçmek ve izlemek için Hedefleri ve ölçülebilir sonuçları tanımlamak ve izlemek için Kapsanan zaman aralığı Sürekli Genellikle üç aylık veya yıllık Odak Önceden tanımlanmış hedeflere göre bireysel veya takım performansını izleyin Bireyleri veya takımları belirli hedeflere ulaşmak için uyumlu hale getirin ve yönlendirin Ölçtükleri şeyler Nicel veri noktaları Hedeflere bağlı ölçülebilir anahtar sonuçlar Yapı Açıklayıcı ve bireysel metrikleri içerir Hedefler doğrultusunda kuralcı ve ilerlemeyi teşvik edici Esneklik Hedeflerde değişiklik olmadığı sürece süre boyunca sabit kalır Gerektiğinde güncellenir ve revize edilir Örnek Web sitesi trafiğiAylık potansiyel müşterilerSatış geliriGünlük işlemlerCSAT puanlarıMüşteri edinme maliyeti (CAC) Web sitesi trafiğini %50 artırın Gelen potansiyel müşterileri %20 artırın Gelirinizi %25 artırın Dönüşümleri %18 artırın CSAT puanını %10 artırın CAC'yi %15 azaltın

Farklı KPI Gösterge Paneli Türleri

KPI gösterge panelleri, CEO'lardan yöneticilere, takım liderlerine ve bir kuruluş içindeki bireysel katkıda bulunanlara kadar her rolün özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarım ve işlevsellik açısından farklılık gösterir.

Her birinin kendine özgü özelliklerini ve amaçlarını anlamak, en uygun KPI çerçevesini etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olabilir.

Stratejik KPI Gösterge Paneli

Organizasyondaki yöneticiler ve üst düzey yöneticiler, belirlenen hedeflere göre şirketin performansına ilişkin üst düzey bir genel bakışa ihtiyaç duyar. Stratejik bir KPI gösterge paneli, stratejik hedefler ve uzun vadeli amaçlar doğrultusunda organizasyonun ilerlemesine ilişkin bu genel bakışı sağlar. İş sağlığı ve finansal performans, müşteri memnuniyeti vb. ile ilgili şirket genelindeki verilerin genel bir görünümünü içerir.

Bu tür yönetici KPI gösterge paneli şunları sağlar:

Stratejik hedeflerin görselleştirilmesi: Kuruluşun birincil hedeflerini ve bunların genel stratejiyle uyumunu gösterir

Kuruluş genelinde sonuç izleme: Farklı departmanların performansı ve şirket hedeflerine katkıları hakkında içgörüler sunar

Karar verme desteği: Stratejik planlama ve Stratejik planlama ve kaynak tahsisine yardımcı olan eyleme geçirilebilir içgörüler ve tahminler içerir

Gerçek zamanlı performans bilgileri: CEO'ların ve yöneticilerin organizasyonel sağlığı ve hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemelerini sağlar

Analitik KPI Gösterge Paneli

Analitik KPI gösterge panelleri, stratejik gösterge panellerinden daha ayrıntılıdır ve yöneticilerin karar almasına yardımcı olacak derinlemesine veriler ve içgörüler sağlar. Genellikle daha derin analizler için geçmiş veriler ve filtreler ve görünümler gibi özellikler içerir. Kuruluşunuzdaki analistler ve veri bilimcileri bu tür gösterge panellerini günlük olarak kullanır. Bunlar, uzun vadeli planlama ve strateji için kullanılacak en iyi KPI gösterge panelleridir.

Bazı kuruluşlar, belirli takımlar veya fonksiyonlar için çeşitli kesintiler yaparak, içgörüler için ana veri kaynağı olarak analitik bir gösterge paneli kullanır.

Operasyonel KPI Gösterge Paneli

ClickUp Gösterge Panellerini Deneyin ClickUp Gösterge Panelleri ile stratejik ve operasyonel metriklere, proje durumlarına ve takım faaliyetlerine tek bir görsel arayüzden genel bakış elde edin

En yaygın kullanılan KPI gösterge paneli türü, operasyonel gösterge paneli. Bu, belirli bir zamanda iş operasyonlarınızın düzenli bir anlık görüntüsünü verir. Bu tür gösterge panelleri genellikle çoklu görünümler ve ilerleme çubukları gibi gereksiz özelliklerden yoksundur; bunun yerine, mevcut performansa veya koşullara odaklanır. Operasyonel KPI gösterge panelleri ayrıca kullanımı kolay, daha basit bir düzene sahiptir.

Bu tür KPI gösterge panelleri genellikle takım liderleri ve orta kademe yöneticiler tarafından kullanılır; ortak özellikleri şunlardır:

Takıma özel KPI'lar: Takım hedeflerini ayrıntılı olarak belirtme ve bu metriklere göre ilerlemeyi izleme

İşbirliği ve uyum araçları: Takım hedeflerinin daha geniş organizasyonel hedeflerle uyumlu olmasını sağlamak ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek

Performans yönetimi: Takım performansını değerlendirmeye, iyileştirme alanlarını belirlemeye ve başarıları tanımaya yardımcı olur

Dönüm noktası izleme: Önemli başarıları ve yaklaşan son tarihleri vurgulayarak takımın motivasyonunu ve yolunda ilerlemesini sağlar

Bu tür gösterge panellerine örnek olarak günlük satış performansı izleyici, takım katılım raporu, müşteri desteği yanıt süreleri izleyici, stok envanter seviyesi gösterge paneli, şirket satış KPI gösterge paneli vb. verilebilir. Kuruluş içindeki çeşitli takımlar (satış, pazarlama, müşteri hizmetleri vb.) fonksiyonel KPI'ları izlemek için operasyonel gösterge panelleri de oluşturabilir.

Taktik KPI Gösterge Paneli

Bireysel katkıda bulunanlar işlerinin kuruluşun hedeflerine nasıl etki ettiğini anlamalıdır. Gösterge panelleri daha taktiksel olup aşağıdakilere odaklanır:

Bireysel hedefler ve metrikler: Bireylerin hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini gösterir

Görev yönetimi: Görev listelerini ve ilerleme göstergelerini entegre ederek bireylerin iş yüklerini yönetmelerine ve etkili bir şekilde öncelik belirlemelerine yardımcı olur

Geri bildirim ve gelişim: Geri bildirim alma ve organizasyon içindeki kişisel gelişim ve büyümeyi izleme yolları sunma

Uyum görünürlüğü: Hedeflerin takım ve organizasyon hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu göstererek katkı ve aidiyet duygusu yaratır

Proje Yönetimi KPI Gösterge Paneli

ClickUp Gösterge Panelleri ile projenizin ilerlemesini takip edin

Proje yöneticileri genellikle her bir proje için ayrı bir gösterge paneline sahiptir. Bu proje yönetimi KPI gösterge paneli, projenin nasıl ilerlediğini ve genel performansın beklentilere uygun olup olmadığını görselleştirebilir.

Böyle bir gösterge paneli aşağıdakilerle ilgili KPI'ları içerir:

Kaynak tahsisi ve kullanımı

Zaman takibi

Görev tamamlanma durumu

Bütçe kullanımı

Proje zaman çizelgeleri

Proje yöneticilerinin projeyi takip etmelerine ve belirli KPI'ları tekrar yoluna sokmak için gerektiğinde düzeltici önlemler almalarına yardımcı olur.

Bazı kuruluşlar, belirli takımlar veya girişimler için özel KPI gösterge panelleri de oluşturur. Bu gösterge panelleri, her durum için en alakalı verileri derler ve görüntüler.

Her KPI gösterge paneli türü, rolünden bağımsız olarak kuruluşun tüm çalışanlarının stratejik hedeflerle uyumlu olmasını sağlar. KPI gösterge panelleri, her düzeydeki çalışanlara ilgili verileri ve içgörüleri sağlayarak etkili karar almayı kolaylaştırır, performans yönetimini geliştirir ve şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik eder.

Ayrıca okuyun: Projenizi izlemek için KPI puan kartı türleri

KPI Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur?

Şimdi, kendiniz veya takımınız için bir KPI gösterge paneli oluşturmayı gösterelim. Takip edin!

Bunu eski yöntemle bir Excel sayfasında oluşturabilirsiniz, ancak modern bir gösterge paneli çözümü günlük yönetimi basitleştirecektir. Mevcut tüm seçenekler arasında ClickUp, hedef ve ilerleme izlemeyi basitleştiren kapsamlı bir proje yönetimi çözümü olarak öne çıkmaktadır.

ClickUp'ta KPI gösterge paneli oluşturma

1. Hedefinizi tanımlayın

KPI gösterge panelinizi oluşturmadan önce hedeflerinizi belirlemelisiniz. Hedefleri belirlerken, bunların sizi uzun vadeli amaçlarınıza doğru ilerletmesi gerektiğini unutmayın.

İlgili hedefleri belirlemenin en iyi yolu SMART çerçevesini takip etmektir: Smart (akıllı), Measurable (ölçülebilir), Achievable (ulaşılabilir), Realistic (gerçekçi) ve Time-bound (zaman sınırlı) hedefler belirleyin. Bunu daha önce yapmadıysanız veya zaman kazanmak istiyorsanız, ClickUp Akıllı Hedefler Şablonunu kullanarak hedeflerinizi verimli bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu tarafından sağlanan yapılandırılmış çerçeve ile takım hedef ayarlarını kolaylaştırın

Bu özelleştirilebilir şablon, karmaşık hedefleri daha küçük ve daha ulaşılabilir hedeflere ayırmanıza yardımcı olur. Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman Sınırlı hedefler tanımlamanıza yardımcı olur.

SMART Hedef Çalışma Sayfası Görünümü, tüm fikirlerinizi beyin fırtınası yapıp saklayabileceğiniz bir alan sağlarken, Şirket Hedefleri Görünümü, takımınızın üzerinde çalıştığı tüm hedefleri izlemenize yardımcı olur.

KPI gösterge panelinde izlenecek en ilgili hedeflere odaklandıktan sonra, bunları ClickUp'ta oluşturun.

💡Profesyonel İpucu: Takım hedefleri mi belirliyorsunuz? Hedef belirleme sürecine takım üyelerini de dahil ederek erken kabulü sağlayın. ClickUp Beyaz Tahtalar ve zihin haritaları, işbirliğine dayalı fikir üretme ve beyin fırtınası yapmayı kolaylaştırır.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşın

ClickUp Hedefler, hedeflerinizi ve KPI'larınızı görsel ve sezgisel bir şekilde oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır.

ClickUp Hedefleri ile şunları yapabilirsiniz:

İlerleme çubukları, pasta grafikler ve termometreler gibi öğeleri kullanarak hedeflerinizi ve metriklerinizi görselleştirin

Hedeflerinizi görevlere , alt görevlere ve kontrol listelerine bağlayın ve durumlarını ayrı ayrı izleyin

Hedeflerinizi takımınız ve paydaşlarınızla paylaşın ve ilerlemelerini ve uyumlarını görünüm

Özel alanlar, çoklu görünümler ve entegrasyonlar kullanarak KPI gösterge panelinizi özelleştirin

KPI gösterge panelinizin düzenli olarak güncellenmesini ve incelenmesini sağlamak için hatırlatıcılar ve geri bildirim özellikleri ekleyin

Ayrıca okuyun: Takım hedeflerini etkili bir şekilde belirleme

2. İlgili metrikleri belirleyin

Hedeflerinizi belirlediğinize göre, şimdi bu hedeflere doğru ilerlemenizi en iyi şekilde ölçmenize yardımcı olacak metrikleri belirleyelim.

Örneğin, hedefiniz gelirinizi belirli bir yüzde oranında artırmak olabilir. Bu durumda, potansiyel müşteriler, dönüşümler, ortalama sipariş değeri, kar marjları vb. ile ilgili metrikleri izlemek istersiniz.

Bu metrikleri izlemek için ClickUp'ta özel bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Verileri gerçek zamanlı olarak günceller, böylece bilgilerin ne kadar alakalı olduğu konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca, bir gösterge panelinde birden fazla metriği izleyerek analizi çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

3. Hedefleri belirleyin

Daha önce belirlediğiniz her metrik için, hedefleyeceğiniz belirli (ve gerçekçi!) hedefler belirleyin. Örneğin, dönüşümler metriği için, mevcut dönüşümlerinizin %10'u üzerinde bir hedef belirleyebilirsiniz.

Hedefler, herhangi bir zamanda hedefe doğru ilerlemenizi ölçmenize ve yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri, her hedef için beş tür hedef belirlemenizi sağlar:

Sayı: Artış veya azalışları izleyebileceğiniz bir sayı aralığı

Doğru/Yanlış: Bir şeyin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bilmek için kullanılan ikili ölçü

Yüzde: Tamamlanma oranı vb. için kullanılacak yüzde değeri

Para birimi : Artışları veya azalışları izleyebileceğiniz parasal değer

Görev: Bir görevin, alt görevin veya görev listesinin tamamlanmasını izlemek istediğinizde

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşın

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Dönüm Noktalarını kullanarak projenizdeki kritik görevleri vurgulayabilir ve izleyebilirsiniz.

Aşağıda, bir müşteri desteği ekibinin KPI'ları için gösterge panelinde hedefleri nasıl ayarlayabileceğinize dair bir örnek verilmiştir.

Aşağıdaki gibi metrikleri izlemek isteyebilirsiniz:

İşlenen vaka sayısı

Ortalama CSAT puanı

Ortalama yanıt süresi

Eskalasyonların sayısı

Bunları KPI gösterge panelinde görüntülemek için, işlenen vakaları ve eskalasyonları sürekli olarak ölçmek üzere Sayı bileşenleri ekleyebilirsiniz. Benzer şekilde, müşteri desteği yanıt sürelerini izlemek için bir Zaman Takibi bileşeni ve CSAT gibi kullanıcı etkileşimi metrikleri için bir İlerleme bileşeni ekleyebilirsiniz.

4. Veri kaynaklarınızı entegre edin

ClickUp'ın Entegrasyonlarını kullanarak, müşteri desteği yazılımını yanıt sürelerini otomatik olarak izlemek için bağlamak gibi, mümkün olan yerlerde veri toplama işlemlerini otomatikleştirin. ClickUp, Slack, Everhour, Front ve Hubspot gibi çeşitli uygulamalarla yerel entegrasyonları destekler ve Zapier aracılığıyla yüzlerce uygulamaya daha bağlanmanızı sağlar. Ayrıca, ClickUp API'sini kullanarak özel entegrasyonlar da oluşturabilirsiniz.

Ek olarak, gösterge paneli ClickUp'ın diğer çeşitli özelliklerinden (ClickUp Görevleri ve ClickUp Hedefleri gibi) verileri entegre edebilir, böylece güncellemeleri tutarlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

5. Gösterge panelinizi oluşturun ve özelleştirin

Gösterge panelinizin düzenini oluştururken, görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu olmasını sağlayın. Bu, tüm takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde gezinmesini garanti eder. Estetik ve işlevselliğin en etkili karışımını bulmak için farklı düzenleri denemekten çekinmeyin. Size en uygun olanı bulana kadar farklı gösterge paneli şablonlarını da deneyebilirsiniz.

ClickUp, gösterge panelinizi istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak tanır. Aralarından seçim yapabileceğiniz 50'den fazla bileşenin yanı sıra, bunu sizin için son derece basit hale getiren birkaç ClickUp özelliği daha bulunmaktadır:

Özel Alanlar: ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak, KPI'larınızla ilgili belirli metrikleri izleyin; örneğin, bir onay kutusu ile "kullanıcı geri bildirimi uygulandı" veya yüzde ile "aynı gün içinde çözülen vakalar"

Özel Durumlar: ClickUp'ın Özel Görev Durumları ile kendi benzersiz görev durumlarınızı oluşturun (ve renk kodlarıyla işaretleyin). İş akışlarınız geliştikçe bunları yeniden adlandırın veya hatta silin.

ClickUp'ın Özel Alanları kullanarak ilgili verileri izleyin

6. Metrikleri izleyin

Hedeflerinizi belirlediğinize göre, şimdi seçtiğiniz metrikleri izleme zamanı. ClickUp gibi bir KPI yazılımı bunu sizin için otomatik olarak yapar ve gösterge paneli verilerinizi güncel tutar.

ClickUp Gösterge Panelini görmek istediğiniz metriklere ve bunları görmek istediğiniz şekilde özelleştirin

ClickUp Görevleri, etkili yönetim için her bir hedefle ilgili görevleri düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, görev yönetimini basitleştirir ve iş akışlarına kapsamlı bir genel bakış için birden çok görünüm sağlar.

Gösterge Paneli görünümünün yanı sıra, ClickUp Görünümleri verilerinizi çeşitli şekillerde görselleştirmenize ve incelemenize de olanak tanır. Örneğin, Liste görünümü (her görevin ayrıntılı dökümü için idealdir), Zaman Çizelgesi (görevleri tarihe ve süreye göre görüntülemek istiyorsanız), İş Yükü görünümü, Gantt grafiği ve daha fazlası.

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümünden yararlanarak takımınızın işlerini kendi tarzınıza göre düzenleyin

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ta KPI metriklerinizi düzenli olarak izlemenizi hatırlatan bir görev oluşturabilirsiniz. Ya da daha da iyisi, bu görevi ClickUp'ın entegre AI asistanı olan ClickUp Brain'e dış kaynak olarak vererek otomatikleştirin. Verileri analiz ederek metrikleri izleyebilir, otomatik ilerleme raporları planlayabilir ve gönderebilirsiniz. ClickUp Brain'e sorular sorabilirsiniz ve Çalışma Alanınızdaki tüm gösterge panellerini arayarak ihtiyacınız olan bilgileri otomatik ve hızlı bir şekilde oluşturur.

İlgili tüm takım üyelerinin KPI gösterge paneline erişimi olduğundan emin olun. Gösterge panelinin paylaşılması şeffaflığı artırır ve herkesin kuruluşun hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki rolleri konusunda uyumlu olmasını sağlar.

Güvenlik konusunda endişeli misiniz? Endişelenmeyin, gösterge paneline erişimi yalnızca yetkili kişilerle sınırlamak için kullanıcı izinleri ayarlayabilirsiniz.

7. Sonuçları analiz edin

Metriklerinizi bir süre izledikten sonra, verileri analiz ederek hedeflerinize ulaşma yolunda ilerleyip ilerlemediğinizi görün. İlerleme yoksa, bir sonraki adımları hızlıca belirleyebilirsiniz.

ClickUp, gösterge panelindeki filtreleri ve ayrıntılı inceleme özelliklerini kullanarak genel bakıştan ayrıntılı bilgilere hızla geçmenizi sağlar.

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümü ile takımınızla birlikte ilerlemeyi, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları izleyin

ClickUp'taki Gantt grafikleri, tüm proje görevlerinize ve metriklerinize genel bir bakış elde etmek ve nerede yetişmeniz gerektiğini görmek için başka bir mükemmel yoldur. Sürükle ve bırak işlevini kullanarak zaman çizelgelerini gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, sizi engelleyen görev bağımlılıklarını belirlemenize ve kullanılabilir olabilecek boş zamanları bulmanıza da yardımcı olurlar.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'e bir soru sorun, Çalışma Alanınızdaki tüm Gösterge Panellerini arayarak size anında cevaplar getirsin. Şimdi, kazandığınız zamanı nasıl kullanacağınızı düşünün 🙌

8. İlerlemeyi değerlendirin

Bireysel metrikleri izleme ve analiz etmenin yanı sıra, düzenli olarak duraklayıp genel olarak nasıl bir performans gösterdiğinizi değerlendirmek de çok önemlidir. Bu kontroller, ulaşılan dönüm noktalarını görmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Takvim özelliğini kullanarak haftalık veya iki haftalık incelemeler ayarlayın, KPI'larda ilerlemeyi değerlendirin ve gerektiğinde görevleri ve stratejileri ayarlayın.

ClickUp'ın Pano Görünümü, görevleri duruma göre gruplandırarak ilerlemeyi hızlı bir şekilde izlemenize ve ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur. Kanban panosunun görsel yapısı, hedefleri izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, böylece odak noktanızı ve kaynaklarınızı en çok ihtiyaç duyulan yere kaydırabilirsiniz.

ClickUp'ın Pano Görünümü ile görevlerinizin durumunu bir bakışta öğrenin ve tamamlanan görevleri hızlı bir şekilde bir sonraki aşamaya taşıyın

Bir değerlendirmenin ardından, hedeflerinizi veya zaman çizelgelerinizi değiştirmeye veya hatta stratejinizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Çalışma ortamımızın ne kadar dinamik olduğu göz önüne alındığında, bu tür değerlendirmeler takımların değişikliklerden haberdar olmalarına ve çevik kalmalarına yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: KPI gösterge panelini kullanırken, etkinliği ve kullanılabilirliği hakkında takımınızdan geri bildirim alın. Kuruluşunuzun KPI gösterge panelini iyileştirmenin yollarını sürekli olarak arayın.

Düzenli olarak planlanan incelemeler, gösterge panelinin ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam etmesini sağlar ve başarıları kutlayarak morali artırmanıza yardımcı olur.

ClickUp KPI Şablonunu kullanma

İşte gösterge paneli oluşturma süreci kısaca böyle. Kendi gösterge panellerinizi oluşturmak için zaman harcamak istemiyorsanız, ClickUp KPI Şablonunu kullanarak kendiniz ve takımınız için başarı metriklerini hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp KPI Şablonu ile anahtar performans göstergelerini izleyin ve görselleştirin

Bu KPI gösterge paneli şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Takımınızın hedeflere yönelik ilerlemesini net bir şekilde görün

Takımların ve bireylerin hedefler etrafında uyumlu olmasını sağlayın

Kolay okunur görsellerle zaman içinde performansı izleyin

KPI gösterge paneli şablonunu içe aktardıktan sonra, kuruluşunuzun belirli hedeflerine ve anahtar sonuçlarına uyacak şekilde özelleştirmek için biraz zaman ayırın. Özel durumlar (Tamamlandı, Hedeften Saptı, Hedefe Doğru, Başlamadı ve Risk Altında) ve özel alanlar (İlerleme, Departman, Hedef Değer, Gerçek Değer, KPI vb.) kullanarak panoyu istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, yerel zaman takibi, etiketler ve otomasyon ile KPI'ları daha iyi izlemenize yardımcı olur.

Liderler Özet Görünümü'nü kullanarak tüm KPI'lara ve bunların eğilimlerine genel bir bakış elde edebilirken, departman yöneticileri Departman OKR Görünümü ile tek tek departmanların ilerlemesini izleyebilir. Ayrıca, İlerleme Görünümü her bir KPI'nın ayrıntılı bir değerlendirmesini gösterirken, Zaman Çizelgesi Görünümü dönüm noktalarını ve son tarihleri izlemek için idealdir.

KPI Gösterge Paneli Örnekleri

Farklı metrikler ve fonksiyonlar için nasıl kullanılabileceklerini görmek için birkaç KPI gösterge paneli örneğine hızlıca göz atalım.

ClickUp Pazarlama Kampanyaları Gösterge Paneli

ClickUp Pazarlama Kampanyaları gösterge paneli ile pazarlama faaliyetlerinize genel bir bakış oluşturun

ClickUp Pazarlama Kampanyaları Gösterge Paneli ile takımlar, önemli pazarlama girişimlerine tek seferde genel bir bakış elde edebilir.

Sosyal medya pazarlama kampanyası örneğini ele alalım. Bu kampanyada, erişim, etkileşim ve takipçi sayısını artırmak gibi hedefler belirlediniz.

Kampanyanın performansını izlemek için, aşağıdaki gibi metrikleri izlemek üzere bir pazarlama KPI gösterge paneli oluşturabilirsiniz:

Haftalık ve aylık gösterimler

Haftalık ve aylık beğeniler

Kanal bazında beğeniler ve paylaşımlar

Haftalık takipçi sayısı vb.

ClickUp Satışlara Genel Bakış Gösterge Paneli

Paylaşılan Satışlara Genel Bakış Gösterge Paneli, takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlar

ClickUp'ta Satış Genel Bakış Gösterge Paneli oluşturup özelleştirebilir ve satış ekibinizin işinizin anahtar metriklerini izlemesine yardımcı olabilirsiniz.

Örneğin, farklı bileşenler kullanarak aşağıdakilerin görsel bir temsilini oluşturabilirsiniz:

Aylık brüt ve net satışlar

Bölgelere göre satış büyümesi

Kanal bazında satış verileri

Aylık kapanış oranı

Genel dönüşüm oranı

Kategori veya ürün türüne göre satışlar vb.

Bu kritik metrikleri izlemek, satış yöneticilerinin satış sayılarını takip etmelerine, veriye dayalı kararlar almalarına ve herkesin ileriye dönük olarak uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp ile her satış elemanı kendi özel gösterge paneline sahiptir. Müşteri projelerinin ilerlemesi ve gelir üzerindeki etkisiyle ilgili daha önce göremedikleri birçok önemli bilgiyi görebilirler.

ClickUp ile her satış elemanı kendi özel gösterge paneline sahiptir. Müşteri projelerinin ilerlemesi ve gelir üzerindeki etkisiyle ilgili daha önce göremedikleri birçok önemli bilgiyi görebilirler.

ClickUp Kişisel Verimlilik Gösterge Paneli

ClickUp'ta Kişisel Verimlilik Gösterge Paneli oluşturarak kendi işlerinizi izleyin

Gösterge panelleri sadece takımın ilerlemesini izlemek için kullanılmaz. KPI gösterge panelini kendi performansınızı ölçmek için de kullanabilirsiniz.

Gösterge panelinizi oluşturun ClickUp Kişisel Verimlilik Gösterge Panelini istediğiniz gibi oluşturun; sizin için en önemli bileşenleri ve verileri ekleyin. Örneğin, bir müşteri desteği temsilcisi aşağıdaki gibi belirli metrikleri izlemek isteyebilir:

Kendilerine atanan toplam vaka sayısı

Şu anda açık olan görevler

Hafta boyunca onlar tarafından kapatılan görevler

Her görev için ortalama işlem süresi

Müşteri geri bildirim puanları

Bu, her bireyin zamanını nerede harcadığını ve bunun hedefleriyle uyumlu olup olmadığını görmesi için harika bir yoldur. Değilse, hızlı bir şekilde rotayı düzeltebilir, önceliklerini yeniden belirleyebilir ve yoluna devam edebilirler.

KPI Gösterge Panellerini Daha Akıllı Çalışmak İçin Kullanma

Anahtar metrikleri izleyen bir KPI gösterge paneli uygulamak, genel organizasyon performansını artırabilir. KPI gösterge panellerini stratejik olarak kullanarak, takımlar daha akıllı çalışabilir ve her çabanın doğrudan organizasyonun hedeflerine katkıda bulunmasını sağlayabilir.

KPI gösterge panelini etkili bir şekilde kullanmanın en önemli avantajları şunlardır:

1. Stratejik hedeflerin iletişiminin geliştirilmesi

Kuruluş ve takım hedefleri genellikle çeşitli takımlar arasında koordinasyon gerektirir. Hedefleri ve performans ölçütlerini sunmak için birleşik bir platform olmadan, yanlış iletişim ve veri silolarının oluşması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

KPI gösterge paneli, bireysel ve takım başarılarını ve hedeflere yönelik ilerlemeyi kolayca anlaşılabilir bir biçimde netleştirir. Bu görünürlük, takım üyelerinin daha büyük organizasyonel hedeflere katkılarını görmelerine yardımcı olur; bu bağlam onları motive eder ve performansı artırır.

Dahası, birçok gösterge paneli platformu işbirliği araçları içerir, böylece harici verimlilik uygulamalarına olan ihtiyacı en aza indirir ve günlük işlerinizi basitleştirir.

2. Faaliyetleri kolayca izleyin

Gerçek zamanlı görev izleme özelliğine sahip akıllı gösterge paneli yazılımı, haftalık güncelleme toplantılarını geçmişte bırakır.

ClickUp gibi gösterge panelleri, tamamlanan işlerin kapsamını her an gerçek zamanlı olarak gösterir. Artık düzinelerce elektronik tabloda işleri izlemek veya farklı takımların verilerini gönderip bunları tek bir görünümde derlemek için beklemek zorunda değilsiniz!

Verilerinizi en iyi şekilde kullanmak için, mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyan bir gösterge paneli çözümü seçin. Bu, birincil veri kaynaklarınızla entegre olan uyumlu bir uygulama seçmek veya ayrıntılı KPI raporlama, veri görselleştirme ve otomatikleştirilmiş iş akışları sunan kapsamlı bir platform tercih etmek anlamına gelebilir.

3. Oyunlaştırma fırsatları yaratın

Veri analizinin yanı sıra, KPI gösterge panelleri iş akışına eğlenceli unsurlar katarak oyunlaştırma yoluyla çalışanlarınızın ilgisini çekebilir.

TalentLMS tarafından yapılan bir ankete göre, oyunlaştırma verimliliği ve işyerinde mutluluğu önemli ölçüde artırabilir. Ankete katılanların %89'u daha verimli hissederken, %88'i daha mutlu olduğunu belirtmiştir.

KPI gösterge paneli, belirli iş dönüm noktalarını ve hedeflerini gerçekleştirmeye dayalı bir ödül sistemi kurmanıza yardımcı olabilir. İşbirliğini zedelemediği sürece, sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak için puan sistemleri, liderlik tabloları ve diğer rekabet unsurlarını da dahil edebilirsiniz.

4. Daha iyi ekip çalışması ve hesap verebilirliği teşvik edin

KPI gösterge panelleri, belirsiz görevler, iletişim darboğazları ve daha geniş organizasyonel hedeflere ilişkin görünürlük eksikliği gibi yaygın ekip çalışması zorluklarını ele alır.

KPI'larınızı ilgili hedeflerle birlikte görüntüleyerek gösterge panelleri, bireysel sorumlulukları netleştirir, karışıklığı azaltır ve verimsizlikleri hızlı bir şekilde belirler. Ayrıca şeffaflığı sağlar ve kuruluşunuzda güven oluşturur.

Ayrıca, takım üyeleriniz birbirlerinin görevlerini görebildiğinde, bilgi paylaşımı ve karşılıklı destek teşvik edilir, bu da takım çalışmasını ve hesap verebilirliği daha da geliştirir.

ClickUp ile Birinci Sınıf KPI Gösterge Paneli Oluşturun

KPI'lar, takımların günlük, haftalık ve aylık hedeflerini ve performanslarını netleştirip bunlara odaklanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bireylerin çabalarının takıma nasıl etki ettiğini görmelerine de yardımcı olur. Tersine, şirket hedeflerini desteklemeyen ve önceliklerinin düşürülmesi gereken girişimleri ve eylemleri de vurgular.

Ancak, bir takım veya hatta bir kuruluş için etkili olan KPI'lar başka bir takım veya kuruluş için uygun olmayabilir. Bu nedenle, ilerlemeyi ölçmek için önceliklerinizi belirlemenizi ve uygun KPI'ları seçmenizi öneririz.

İyi tasarlanmış KPI yazılımından yararlanmak, bu süreci basitleştirerek tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır ve hedeflere doğru ilerlemeyi hızlandırır.

ClickUp, yüksek kaliteli KPI gösterge panelleri oluşturmak için en kullanıcı dostu ve uygun maliyetli çözümlerden biridir. Gerektiğinde gerçek zamanlı verilerle raporlama yeteneklerinizi yükseltir, böylece verilerin peşinden koşmayı bırakıp stratejik işlere odaklanabilirsiniz.

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