En İyi 10 Ücretsiz Google E-Tablolar Gösterge Paneli Şablonu

Bir projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için çeşitli unsurların uyum içinde çalışması gerekir.

Ancak, projenizin durumuna ve durumuna ilişkin kapsamlı ve birleştirilmiş bir genel bakış sunan birleşik bir proje gösterge paneli olmadan, anahtar bilgileri elde etmek için uzun raporları ve veri sayfalarını incelemek zorunda kalacaksınız.

İşte burada Google E-Tablolar gösterge paneli şablonu devreye girer. Proje yönetimi gösterge panelini sıfırdan ayarlamak için yapmanız gereken temel çalışmaları ortadan kaldırır. Bunun yerine, bilgilerinizi girip hemen başlayabilirsiniz.

Google E-Tablolar gösterge panelleri, önemli bilgileri grafikler, çizelgeler, tablolar vb. aracılığıyla görüntüleyerek veri analizini ve raporlamayı kolaylaştırır.

Bu makalede, en iyi Google E-Tablolar gösterge paneli şablonlarını inceleyerek takımınızın verimliliğini daha da artıracak alternatifler sunuyoruz.

İyi bir Google E-Tablolar gösterge paneli şablonu nedir?

Google E-Tablolar gösterge paneli şablonları, pasta grafikler ve grafikler gibi öğeleri kullanarak verileri düzenlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olur, böylece anahtar metrikleri bir bakışta kolayca yorumlayabilirsiniz.

Örneğin, bir etkinlik pazarlama zaman çizelgesi şablonu, tüm kampanyaları tek bir alandan düzgün bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Hatta grafikler, tablolar ve çizelgeler oluşturmak için elektronik tablolardan ve Google Analytics, Salesforce, Github gibi üçüncü taraf kaynaklardan veri çekebilirsiniz.

En iyi yanı ise, bu özelleştirilebilir gösterge paneli şablonlarının, proje durumunu ve ilerlemeyi anahtar paydaşlara iletmek için çeşitli kullanım durumlarında kullanılmasıdır.

Bir Google E-Tablolar gösterge paneli şablonu aşağıdakileri sağlamalıdır:

Netlik: Şablon, grafikler, tablolar ve diğer görsel öğeler kullanarak verileri net bir şekilde sunmalı ve önemli bilgileri karmaşık hale getirmeden vurgulamalıdır

Özelleştirme: Kullanıcılar, düzenleri, renkleri ve veri kaynaklarını ayarlamak dahil olmak üzere Kullanıcılar, düzenleri, renkleri ve veri kaynaklarını ayarlamak dahil olmak üzere Google E-Tablolar gösterge panelini özel ihtiyaçlarına göre değiştirebilmelidir

Etkileşim: Açılır menüler veya kaydırıcılar gibi özellikler, kullanıcı katılımını artırarak dinamik veri keşfine olanak tanır

Otomasyon: Verileri otomatik olarak güncelleme özelliği, kullanıcıların her zaman en son bilgilere sahip olmasını sağlar

Kullanım kolaylığı: Sezgisel gezinme özelliğine sahip basit bir arayüz, kuruluşunuzdaki tüm takımların verileri verimli bir şekilde yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olur

Daha fazla bilgi: İşinizi Kolaylaştıracak 10 Google E-Tablolar Püf Noktası

Ücretsiz Google E-Tablolar Gösterge Paneli Şablonları

Google E-Tablolar'da birçok gösterge paneli şablonu bulunsa da, internette bulunan beş ücretsiz Google E-Tablolar şablonunu bir liste halinde derledik.

1. Coefficient tarafından Google E-Tablolar için Web Sitesi Trafik Raporu Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient tarafından Google E-Tablolar için Web Sitesi Trafik Raporu Şablonu, Google Analytics hesabınıza bağlanır ve verileri otomatik olarak alır, web sitenizin performansına ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunar.

Hedef kitlenizin davranışlarını analiz edebilir, trafik edinme kanallarını inceleyebilir, en popüler sayfalarınızı belirleyebilir ve daha fazlasını tek bir yerden yapabilirsiniz

Şablon ayrıca, temel Google Analytics metriklerini özetleyerek hedefler belirlemenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Bu Google E-Tablolar gösterge paneli şablonu, aşağıdaki özellikleri sayesinde web sitesi analizi için değerli bir araçtır:

Web sitesi performansını gerçek zamanlı olarak görselleştirir, kolay erişim için verileri birleştirir

Trafik kaynaklarının ve kullanıcı etkileşimi metriklerinin derinlemesine analizini sağlar

Otomatik veri çıkarma ile raporlamayı basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve hataları azaltır

2. Şablon.net tarafından hazırlanan Attrition Analysis Spreadsheet Dashboard Template (Yıpranma Analizi Tablo Gösterge Paneli Şablonu

Çalışanları elde tutma stratejileri sadece çalışanları şirkette tutmakla ilgili değildir; aynı zamanda çalışanlarınızı mutlu etmekle de ilgilidir. 😁

Template.net tarafından sunulan Attrition Analysis Google E-Tablolar Gösterge Paneli Şablonu, yıpranma eğilimlerini zahmetsizce görselleştirmenize ve izlemenize olanak tanır.

Böyle bir analiz gösterge paneli ile karar vericiler, kuruluşun her departmanındaki yeteneklerin yerleştirilmesi hakkında içgörüler elde edebilir.

İK takımları, bu Google E-Tablolar gösterge paneli şablonunu kullanarak çalışan devir oranlarını görselleştirebilir ve işten ayrılma oranlarını etkileyen anahtar faktörleri belirleyebilir, böylece yetenek kazanımı ve elde tutma stratejileri oluşturmak için temel atabilir.

3. Template.net tarafından sunulan çoklu proje gösterge paneli şablonu

Bir proje yöneticisi olarak, birden fazla projenin başarısından sorumlusunuz.

Template.net'in Çoklu Proje Gösterge Paneli Şablonu, tüm projelerinizi tek bir yerden izlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir proje zaman çizelgesi şablonudur.

Proje verilerini sayfaya girdiğinizde, risk değerlendirmesinden bütçelemeye kadar projenizin tüm yönleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Sorun izleme, izleme ve kaynak tahsis yetenekleriyle bu şablon, bütünsel proje yönetimi ve stratejik karar almayı kolaylaştırır.

Google E-Tablolar proje yönetimi şablonları, kuruluşun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve metrikler, bağımlılıklar, görevler ve proje dönüm noktalarına ilişkin birleşik bir genel bakış sunar.

4. FTE Hesaplama Gösterge Paneli Şablonu, Template.net

Şirketler, belirli bir zaman dilimi içinde işe alım kapasitelerini ve mevcut maaş bordrosunu değerlendirmek için tam zamanlı eşdeğer (FTE) ölçümünü kullanır. Çalışma saatlerine göre, yarı zamanlı çalışanlar tam zamanlı çalışanların bir kısmı olarak sayılır.

Template.net'in FTE Hesaplama Gösterge Paneli Şablonu, FTE'leri projelerdeki kaynak gereksinimleriyle eşleştirerek kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Geçmiş verileri analiz ederek ve gelecek için tahminlerde bulunarak, İK takımlarının gelecekteki personel ihtiyaçlarını planlamasına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi: Operasyon Gösterge Paneli 101: Süreçlerinizi Dikkatle İzleyin

5. Template.net tarafından sunulan Kullanıcı Etkileşimi Gösterge Paneli Şablonu

Template.net tarafından sunulan Kullanıcı Etkileşimi Gösterge Paneli şablonu, belirli dönemlere ait müşteri etkileşim verilerinin kapsamlı bir özetini sunarak kullanıcı etkileşimi stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu analiz gösterge paneli şablonunu kullanarak kullanıcı etkinliğini, tutma oranlarını ve etkileşim eğilimlerini izleyin. Hızlı içgörüler için verilerin görsel bir temsilini sunar ve birden fazla etkileşim metriğini izlemenizi sağlar.

Gösterge Panelleri için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Gösterge panelleri için Google E-Tablolar şablonlarını kullanmak, bu araca aşina iseniz iyi bir seçim olabilir.

Ancak, aşağıdakiler gibi bazı sınırlamaları da vardır:

Manuel veri girişi: Benzersiz veri sayfası biçimlerine sahip Google E-Tablolar gösterge paneli şablonları, manuel veri girişi gerektirir

Kötü ölçeklenebilirlik: Verileriniz her saniye artıyorsa, Google E-Tablolar özellikle büyük miktarda veriyle çalışan büyük kuruluşlar için gecikme yaşayabilir

Şifreleme sınırlamaları: Sınırlı veri güvenliği özellikleri ile hassas verilerin birden fazla işbirlikçiyle paylaşılması, veri bozulmasına ve ihlallere yol açabilir

Özelleştirme zorlukları: Bazı şablonlar, formüllerin ve fonksiyonların şablon içinde nasıl çalıştığını anlamadığınızda özelleştirmek zordur ve ayarlamalar yapmak beklenmedik hatalara neden olabilir

Alternatif Google E-Tablolar Gösterge Paneli Şablonları

Google E-Tablolar gösterge paneli şablonları kullanımı kolay olsa da, gelişmiş işbirliği ve özelleştirme özelliklerinden yoksundur.

Gelişmiş raporlama özellikleri için, proje durumunu izlemenize, takımınızla işbirliği yapmanıza, takım üyelerine beklentileri iletmenize ve paydaşlar için ayrıntılı içgörüler elde etmenize yardımcı olan bir gösterge paneli yazılımına ihtiyacınız vardır.

ClickUp, örneğin satış özetleri için kolayca özel bir gösterge paneli oluşturabileceğiniz hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformudur. Ve bu sadece bir tanesi. Pazarlama kampanyalarından sprint planlamasına ve CRM boru hattı raporlarına kadar kullanım alanları sonsuzdur. ⚡️

Otomatik veri aktarımı için teknoloji yığınınızdaki araçlarla entegre olan, önceden tasarlanmış ve özelleştirilebilir gösterge paneli şablonlarından oluşan bir kitaplığı vardır, bu da manuel çabayı ve zamanı azaltır.

1. ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu ile görevleri, son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını gerçek zamanlı olarak takip edin ve projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın

ClickUp'ın Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu, her proje aşaması için düzenli klasörler ve alt klasörler aracılığıyla işlerinizi görselleştirmek için özel ve önceden oluşturulmuş bir alan sağlayarak proje yönetimini basitleştirir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Paydaşlarla senkronizasyon : Gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle, takımınızdaki herkese proje durumuyla ilgili güncel bilgileri zamanında gönderin

Görevleri yönetin : Görevleri izleyin, altı özel durum, renk kodlu etiketler, öncelik etiketleri vb. kullanarak kategorilere ayırın ve öncelik verin.

Hedefleri belirleyin ve izleyin: Takımınız için : Takımınız için SMART hedefleri belirleyin, son tarihler atayın, ilerlemeyi izleyin, bağımlılıkları haritalayın ve hedefleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek için hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp Görünümleri ile işlerinizi listelerden ve Kanban panolarından Gantt grafiklerine ve daha fazlasına kadar çeşitli şekillerde görüntüleyin

Bu proje yönetimi gösterge paneli, tüm proje boru hattını merkezi bir konumda görüntülemenizi sağlar. Projeleri verimli bir şekilde planlamak ve başarısızlıkları önlemek için hepsi bir arada çözümünüz olarak düşünün.

💡Pro İpucu: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje yol haritaları, wiki'ler, bilgi tabanları ve daha fazlasını oluşturun. Takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek belgeleri iş akışlarınızla bağlantılandırın.

2. ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Raporlama Şablonu ile anahtar pazarlama metriklerinin ve kampanya performansının sunumunu kolaylaştırın

Pazarlamacılar, ClickUp'ın Pazarlama Raporu Şablonu'nu kullanarak KPI'ları, kampanya performans metriklerini, web sitesi analizlerini ve dönüşüm metriklerini izler ve strateji ile uygulama arasında uyumu sağlar.

Pazarlama takımları bu şablonu şu şekilde kullanıyor:

İlerlemeyi izleyin: Her bir pazarlama faaliyetinin ilerlemesini izlemek için özel durumlara sahip görevler oluşturun

Metriklerin analizi ve sunumu: Bu pazarlama gösterge paneli şablonuyla tüm kampanya metriklerinizi bir araya getirerek büyüme için yüksek kaldıraçlı fırsatları belirleyin

Proje yönetimi: Takım üyelerine görevler atayın, zaman çizelgeleri belirleyin, son teslim tarihleri için hatırlatıcılar ayarlayın ve her kampanya için öncelik düzeyleri ve bağımlılıklar ekleyin

Daha fazla bilgi: CRM Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur: Tam Kılavuz

3. ClickUp Analitik Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonu ile ham verileri bir profesyonel gibi kararlara dönüştürün

Analitiği yönetmek ve anlamak bazen gözleri bağlı Rubik Küpü çözmek gibi hissettirebilir. ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonu, süreci basitleştirir ve verilerinizi aydınlatmanıza yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Karmaşık verileri görselleştirin: Karmaşık veri kümelerini, bir bakışta bir hikaye anlatan şık grafiklere ve çizelgelere dönüştürün

KPI'ları izleyin: Edinme maliyeti, tıklama oranı, oturum türleri vb. dahil olmak üzere daha akıllı iş kararları almak için en önemli metrikleri izleyin.

Trendleri ve kalıpları belirleyin: Verilerinizden eyleme geçirilebilir stratejiler ve büyüme fırsatları sunan içgörüler elde edin

ClickUp Gösterge Panelleri, grafikler, diyagramlar ve diğer görselleştirme araçları aracılığıyla karmaşık veri kümelerini kolayca anlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm iş akışınız hakkında genel bir bakış elde edin

Hedeflerinize bağlı olarak, pazarlama girişimlerinin performansını görselleştirmek, özel hesaplamalarla satış verilerini izlemek, segmentler genelinde anahtar müşteri etkileşim trendlerini izlemek ve çevik projeler için sprint içgörüleri elde etmek için özelleştirebilirsiniz.

💡Pro İpucu: Gösterge paneli oluşturmaya yeni misiniz? Bu gösterge paneli örneklerini kullanarak projeniz için bir gösterge paneli oluşturun ve anahtar bilgileri hızlı ve net bir şekilde iletin.

4. ClickUp Dijital Pazarlama Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Dijital Pazarlama Raporu Şablonu ile kaosa veda edin, netliğe merhaba deyin

ClickUp'ın Dijital Pazarlama Raporu Şablonu, kampanya izlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir; pişirme becerisi gerekmez. 🍰

Bu pazarlama analizi şablonu, pazarlama stratejilerinizi ve çabalarınızı izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece hedeflerinizden asla sapmazsınız.

İşte bu süreçleri nasıl basitleştirdiği:

Merkezi veri merkezi: Önemli anahtar performans göstergelerine ilişkin gerçek zamanlı güncellemelerle çeşitli kanallardaki performansı görselleştirin

Özelleştirilebilir görünümler: Pazarlama gösterge panelinizi Liste, Pano veya Takvim görünümleri aracılığıyla iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirin

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınız ve liderlik ekibinizle içgörüleri ve güncellemeleri paylaşın, geri bildirim alın ve stratejilerinizi düzeltin

💡Pro İpucu: ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, pazar araştırması ve müşteri duyarlılık analizi için ayrıntılı anketler oluşturmanıza yardımcı olur. AI yazma aracı, belgeleri, araştırma bulgularını ve uzun e-posta konularını özetleyerek doğru raporlama için somut veri noktaları sağlar.

ClickUp Brain ile AI ile notları düzenleyin, karmaşık fikirleri açıklayın veya basitleştirin, özetleyin ve daha fazlasını yapın

Daha fazla bilgi: OKR Gösterge Paneli Oluşturma Adım Adım Kılavuzu

5. ClickUp BT Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın BT Yol Haritası Şablonu ile BT planları ve kurumsal hedefler arasında uyumu sağlayın

Proje yöneticileri için, BT projelerinin dünyasında yol almak, fırtınalı denizlerde bir gemiyi yönlendirmek gibi hissettirebilir.

ClickUp'ın BT Yol Haritası Şablonu, stratejik başarıya ulaşmanız için size rehberlik eden güvenilir pusulanızdır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Rotanızı çizin: Bulut geçişleri ve güvenlik yükseltmelerinden uzun vadeli BT girişimlerinize kadar her projenin kuruluşunuzun hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın

İlerlemeyi görselleştirin: "Proje Lobisi" ve "Takım Bant Genişliği" gibi özel görünümleri kullanarak projelerinizin ilerlemesini izleyin

Programı takip edin: Projeleri yolunda tutmak için izlenebilir hedefler, son tarihler ve dönüm noktaları belirleyin

Görevleri otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, görev durumu değiştiğinde bildirim gönderme ve ilerleme raporları oluşturma hatırlatıcıları gibi rutin faaliyetler için kural tabanlı tetikleyiciler oluşturun

Önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanarak rutin görevleri kolayca otomatikleştirin veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

💡Pro İpucu: Geliştirme, test ve entegrasyon aşamalarında görev ilerlemesinin 360 derecelik bir görünümünü elde etmek için bir görev gösterge paneli oluşturun. Bağımlılıkları haritalamak, gecikmeleri belirlemek ve projelerin sorunsuz ve zamanında yürütülmesini sağlamak için kullanın.

ClickUp ile Raporlamayı Kolay ve Anlamlı Hale Getirin

Google E-Tablolar gösterge paneli şablonları, birkaç basit adımda raporlama ve veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar. Ancak, tüm ihtiyaç ve tercihlerinize uygun bir Google E-Tablolar şablonu bulmak zordur ve bu şablonları özelleştirmek daha da zordur.

ClickUp'ta kullanıma hazır, ücretsiz ve tamamen özelleştirilebilir gösterge paneli şablonlarından oluşan geniş şablon galerisi ile iş raporlamanızı ve analizlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

En önemli metriklerin birleşik bir özetini içeren dinamik bir gösterge paneli oluşturmanın yanı sıra, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla işbirliği içinde raporlar oluşturabilir ve ClickUp Brain'den rapor yazımını otomatikleştirmesini isteyebilirsiniz.

Özelleştirilebilir görünümler sayesinde, ilerlemeyi daha iyi görebilmek için takvimde veya Kanban panosunda son teslim tarihleri, atanan kişiler, bağımlılıklar ve önceliklere göre görevleri görebilirsiniz. Projeleri yönetmek, pazarlama kampanyalarını izlemek veya anahtar pazarlama metriklerini ölçmek istiyorsanız, ClickUp başarmanıza yardımcı olacaktır.

Başlamak için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.