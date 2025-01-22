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Excel'de KPI Gösterge Paneli Oluşturma (Ücretsiz Şablonlar ve Örnekler)
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Excel'de KPI Gösterge Paneli Oluşturma (Ücretsiz Şablonlar ve Örnekler)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 Ocak 2025

KPI gösterge paneli, iş hedeflerine yönelik ilerlemeyi ve stratejik büyüme fırsatlarını gösteren en güçlü veri görselleştirme araçlarından biridir. Ancak Excel'de bir gösterge paneli oluşturmak, bir dizi verimlilik ve kullanım zorluğu ile birlikte gelir. Bu, zaman alıcı bir görevdir!

Adım adım Excel Gösterge Paneli kılavuzumuzda, sıfırdan standart bir gösterge paneli oluşturmayı öğrendik. Bir sonraki seviyeye geçmek için pratik adımlarla geri döndük! Bu kılavuzda şunlar ele alınacaktır:

  • Excel gösterge paneli oluşturma süreci boyunca zamanınızı daha iyi yönetme
  • Belirli hedef kitleler için Excel gösterge panellerinize dahil etmeniz gereken üst düzey metrikler
  • Başlamak için ücretsiz Excel gösterge paneli şablonları
  • Mobil veri görselleştirme için Excel'e alternatif

Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz! 🏁

⏰ 60 saniyelik özet

  • Excel KPI gösterge panelleri: Anahtar metrikleri görselleştirmek için güçlü bir araçtır, ancak bunların oluşturulması ve bakımı zaman alıcı ve karmaşık olabilir
  • Amaç ve hedef kitleyi tanımlayın: Gösterge panelinin hedefini netleştirin ve ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak için kimlerin kullanacağını belirleyin
  • Verileri toplayın ve düzenleyin: İlgili verileri toplayın ve daha iyi bir yapı ve netlik için sekmelere ayırın (ham veriler, hesaplamalar ve nihai gösterge paneli)
  • Verileri temizleyin: Hataları düzeltin, yinelenenleri kaldırın ve yazdırılamayan karakterleri temizleyerek verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlayın
  • Doğru grafik türlerini seçin: Her KPI'yı en iyi şekilde temsil edecek ve verileri kolayca anlaşılır hale getirecek uygun grafikleri (ör. sütun, pasta, çizgi) seçin
  • Takım geri bildirimi ile test edin: Gösterge panelini takım üyeleriyle paylaşarak geri bildirim alın, netlik sağlayın ve eksik veya kafa karıştırıcı bilgileri belirleyin
  • Excel sınırlamaları: Excel gösterge panelleri manuel güncelleme gerektirir, statik verilere sahiptir ve güçlü işbirliği veya entegrasyon özelliklerinden yoksundur, bu da onları takım kullanımı için daha az verimli hale getirir
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excel KPI Gösterge Paneli Oluşturmak için 4 Adım

Excel KPI gösterge paneli, bir elektronik tabloda düzenlenmiş çeşitli grafik ve çizelgelerin bir koleksiyonudur. Belirli bir kitleye yönelik en önemli anahtar performans göstergelerini temsil eder.

Öne Çıkan Şablon

Statik Excel gösterge panellerini bir kenara bırakın! ClickUp'ın KPI Şablonu performansı gerçek zamanlı olarak izler, görselleştirir ve analiz eder. Daha akıllı kararlar alın — daha hızlı! 📊

ClickUp KPI şablonu
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ClickUp'ın KPI Şablonu, anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) ve hedeflerinizdeki ilerlemeyi izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yoğun takımlar, projeleri, eğilimleri ve finansal metrikleri tek bir yerden doğru bir şekilde ölçmek için güçlü proje gösterge panelleri arıyor. İşletmenin operasyonları ve büyümesi hakkında bu üst düzey görünürlük, acil eylemleri yönlendirmek için çok önemlidir.

Stratejik düşünme becerilerimizi devreye sokalım ve Excel gösterge paneli hazırlama ve oluşturma becerilerinizi 10 katına çıkarmak için en iyi uygulamalara dalalım! 📊

Adım 1: Doğru KPI gösterge paneli türünü tanımlamak için doğru soruları sorun

Doğru hazırlıkları yaparak süreç boyunca çok fazla zaman kazanacaksınız. Bu nedenle, Excel'de herhangi bir işe başlamadan önce gösterge paneli hedef kitlenize şu önemli soruları sorun:

KPI gösterge panelinin amacı nedir?

Bu, içgörüleri paylaşmak veya eyleme geçmek için mi kullanılacak?

Hangi Excel sürümü kullanılıyor?

Excel, yıllar içinde arayüzünü geliştirdi, ancak bazı özellikler taşınmadı veya menü çubuğunda farklı yerlere taşınmış olabilir. Bu, Excel gösterge panelinin erişilebilirliğini ve daha da önemlisi işlevselliğini etkileyecektir.

İş hedefleriyle bağlantılı hangi anahtar metrikler dahil edilmelidir?

KPI'lar, hedef kitlenize ve iş fonksiyonlarına göre farklılık gösterecektir. Unutmayın, çok fazla bilgi karmaşa ve kafa karışıklığına neden olur! Takımlara göre ayrılmış KPI listesi için ClickUp'ın KPI Örnekleri kılavuzuna göz atın!

KPI gösterge paneli nerede görüntülenecek?

Excel gösterge panelinin tasarımı ve bileşimi, bulunduğu yere göre büyük ölçüde etkilenecektir. Örneğin, ofiste monte edilmiş bir TV ekranında sunuluyorsa, grafikleri uygun şekilde yeniden boyutlandırmanız gerekir, böylece uzaktan okunabilir olur.

Bu günlük/haftalık/aylık/üç aylık/yıllık olarak izlenecek mi?

Excel gösterge paneli sık sık güncellenmesi gerekiyorsa, gerçek zamanlı olarak güncelleme yapan sezgisel bir araç kullanmayı düşünebilirsiniz. Excel gösterge panelinde geri dönüp verileri yeniden düzenlemeniz gerektiğinde insan hatası olasılığı artar.

ClickUp'ta satış verileri için KPI gösterge paneli örnekleri
ClickUp Gösterge Paneli'nde her beş dakikada bir otomatik yenileme aralığı ayarlayın

Adım 2: Veri toplama beklentilerini ayrıntılı olarak belirleyin

Çoğu zaman, bozuk bir dosya biçimini açana kadar bilgi toplamanın ne kadar zaman alıcı olduğunu düşünmeyiz. Ve işte böylece, bu tek dosyayı düzeltmek için fazladan iki saat harcamış oluruz. Verilerin nasıl biçimlendirilmesi ve kaydedilmesi gerektiğini kaynaklarınızla paylaşın, böylece tahminlerde bulunmak zorunda kalmazsınız!

Adım 3: Ham verileri denetleyin ve düzenleyin

Şimdi verilerinizi Excel'e aktarma zamanı! Yeni bir Excel çalışma kitabı açın ve üç ayrı sekme oluşturun:

  • Ham veri sekmesi kaynaklarınızdan topladığınız bilgileri barındırmak için
  • Hesaplamalar sekmesi Pivot grafiklerinizi oluşturmak ve düzenlemek için
  • Gösterge paneli sekmesi nihai KPI gösterge panelini paylaşmak ve sunmak için

Ardından, kolları sıvayın ve ham verileri inceleyerek hataları düzeltin, yinelenenleri ortadan kaldırın, yazdırılamayan karakterleri silin, metin sütunlarını düzeltin ve fazladan alanları temizleyin.

İpucu: Verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralayarak bu süreci verimli bir şekilde tamamlayın ve teknik sorunlarla uğraşmaktan kurtulun.

Adım 4: Anahtar performans göstergelerinizi en iyi şekilde temsil eden grafikleri seçin

KPI gösterge panellerinde en sık kullanılan grafiklerin dökümü aşağıda verilmiştir:

Grafik TürüGrafik AçıklamasıBu grafiği şu durumlarda kullanın..
Yatay (kategori) ekseni ve dikey (değer ekseni) boyunca değerleri görüntülerÖğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek istiyorsunuz
Bir veri serisindeki öğelerin boyutlarını gösterir. Pasta grafikteki veri noktaları, pastanın tamamının yüzdesi olarak gösterilirİki kategoriden fazla veri serisi yalnızca bir tane vardır ve negatif değer yoktur.
Kategorileri dikey eksen boyunca ve değerleri yatay eksen boyunca düzenlerKısa bir dönemde verilerin nasıl geliştiğini göstermek istiyorsunuz
Tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmaları gösterirDeğerler sürelerdir (tahminler ve gerçekler)
Zaman içindeki değişiklikleri gösterir ve bir trenddeki toplam değere dikkat çekerUzun bir dönem boyunca verilerin nasıl geliştiğini göstermek istiyorsunuz

Verilerin grafik formunda nasıl görüneceğine dair bir önizleme istiyorsanız, Ekle sekmesinden Önerilen grafikler aracını kullanın. Excel verileri analiz eder ve çizilen verilerinizle farklı grafikler görüntüler.

Güçlü pivot Excel grafik gösterge paneli örnekleri
Excel'de çizilmiş bir grafik tablosunu önizleyin

İpucu: Excel gösterge panelini tüm gruba sunmadan önce, birkaç takım üyesinden iyileştirmeler için eyleme geçirilebilir geri bildirimler isteyin. Bu adımın iki temel hedefi, KPI gösterge panelinin KPI'ları açıkça özetleyip özetlemediğini ve bir sonraki yineleme için dikkate alınması gereken herhangi bir takip sorusu olup olmadığını doğrulamaktır.

İlgili Kaynaklar:

Ücretsiz Excel KPI Gösterge Paneli Şablonları ve Örnekleri

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1. Pazarlama Gösterge Paneli Şablonu

Geek gösterge paneli tarafından hazırlanan pazarlama Excel gösterge paneli şablonu
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2. Yönetici Gösterge Paneli Şablonu

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Excel'de KPI Gösterge Panelleri Oluşturmanın Sınırlamaları

Gerçek şu ki, herkes Excel kullanmıyor. Bu, işbirliği sürecinde bir engeldir ve tek tek Excel grafiklerini manuel olarak oluşturmak, ters etki yaratacak zorlu bir görevdir. Veriler statik elektronik tablolarda hızla güncelliğini yitirir ve entegrasyonların olmaması Excel'i bağımsız bir uygulama haline getirir. Bu, Excel gösterge panellerinin iş zekası için en etkili çözüm olmadığına dair büyük bir işarettir. Diğerleri de aynı şekilde düşünüyor.

McKinsey Global Survey'in sonuçları, yüksek performanslı şirketlerin rakiplerine göre modern bir veri mimarisi kullanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösterdi. Peki, şirketler rakiplerinden daha iyi performans göstermek için ne yapmalı? McKinsey şöyle diyor:

  • Verileri kullanılabilir hale getirin
  • Verileri gerçek yatırım getirisi olan bir ürün olarak değerlendirin
  • Veri dönüşümüne çevik bir yaklaşım benimseyin
clickup, KPI'lar için dinamik grafikler oluşturmak için en iyi Excel gösterge paneli alternatifidir
ClickUp'ta tüm takımınız için anahtar metriklerin görsel bir temsilini oluşturun

ClickUp ile Yeni Bir Raporlama Standardı Oluşturun

Düşününce, Excel'deki KPI gösterge panelleri, bu içgörülerden gerçekten harekete geçmekten çok, birden fazla kaynaktan gelen verileri çevirmekle ilgilidir. Yoğun işler verimlilikle karıştırılabileceğinden, bu konuda dikkatli olmamız gerekir.

Doğru KPI yazılımıyla dikkatin yönünü değiştirmek çok kolaydır. ClickUp gibi bir verimlilik platformu, farklı kitleler için verileri ve grafikleri kullanmak için ihtiyacınız olan tüm araçları ve entegrasyonları içerir.

Kendiniz deneyin! ClickUp'ın esnek ve güçlü Excel ve CSV içe aktarma özelliği ile işlerinizi neredeyse her yerden içe aktarın.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor.

Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp'a Veri Dosyası İçe Aktarma

Takip etmek isterseniz indirebileceğiniz bir dosya hazırladık! 📁

Adım 1: Çalışma Alanı ayarlarından Excel ve CSV seçeneğini seçerek bir dosya yükleyin veya verilerinizi manuel olarak girin

excel dosyasından ClickUp'a veri aktararak KPI gösterge paneli oluşturun
clickUp aracılığıyla

Adım 2: Verilerinizin önizleme penceresinde doğru göründüğünü iki kez kontrol edin ve verilerinizi ClickUp alanlarına haritalayın

Verileri ClickUp'ta özel bir alana haritalama
clickUp aracılığıyla

Adım 3: İçe aktarmak için incelenen dosyayı gönderin

excel dosyasını ClickUp'a aktarmadan önce veri kümesini inceleyin
clickUp aracılığıyla

Adım 4: İçe aktarmak istediğiniz Çalışma Alanı konumunu seçin ve son ayrıntıları tamamlayın

clickUp'a aktarım ayrıntılarını tamamlamak için açılır listeyi kullanın
clickUp aracılığıyla

Adım 5: Verilerinizi en iyi görünümde haritalamak için Özel alan seçerek sütunlarınızı özelleştirin

clickUp'ta özel alanlara gerçek değerleri güncelleyin
clickUp aracılığıyla

Adım 6: Excel dosyanızın ClickUp'a aktarılma ilerlemesini kontrol edin

clickup, içe aktarılan Excel dosyasıyla çalışma alanınızı otomatik olarak güncelleyecektir
clickUp aracılığıyla

Adım 7: İçe aktarma işlemi sırasında seçtiğiniz konumu gezinme kenar çubuğunda açın

clickUp Çalışma Alanınızdan içe aktarılan Excel dosyasını açın
clickUp aracılığıyla

İşte bu kadar! ClickUp ile verileriniz paylaşılabilir, güvenli ve emniyetlidir. 🔒

KPI Gösterge Panelleri oluşturmak da aynı derecede hızlı ve verimlidir — teknik sorunlarla uğraşmanıza gerek yok! ClickUp'ta bir Gösterge Paneli şablonu kullanma veya sıfırdan başlama seçenekleriniz vardır.

clickUp'ta kendi KPI gösterge paneli şablonunuzu oluşturun
clickUp aracılığıyla

ClickUp'taki gösterge panelleri işbirliğine uygundur, böylece gösterge panellerinin yapı taşları olan özelleştirilebilir bileşenleri kullanarak gösterge panelinden doğrudan takımlarınız, paydaşlarınız ve dış ortaklarınızla bağlantı kurabilirsiniz. ClickUp, genel grafiklerin ötesinde zaman takibi, zengin metin blokları, konuşmalar ve gömme seçenekleri için özel bileşenler sunar.

clickUp'ta bir KPI gösterge paneli şablonu kaydedin ve başkalarıyla paylaşın
Çalışma Alanınızda olup biten her şeyin üst düzey görünümlerini oluşturun

Bu kılavuzun KPI gösterge panelleriyle ilgili endişelerinizi biraz olsun gidermiş olmasını umuyoruz! Hala sorularınız mı var? Verilerinizi kontrol altına almanıza yardımcı olmak için canlı destek, isteğe bağlı web seminerleri ve çevrimiçi öğrenme ile 7/24 hizmetinizdeyiz! 📈

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Vaka Çalışması: ClickUp Gösterge Panelleri Takımlara Nasıl Yardımcı Olur?

ClickUp Gösterge Panelleri, en önemli metriklerinizi tek bir yerde toplamak için tasarlanmıştır. Wake Forest Üniversitesi'nin bu vaka çalışmasını inceleyerek, ClickUp Gösterge Panelleri ile raporlama ve uyumu nasıl iyileştirdiklerini öğrenin:

Wake Forest ClickUp Örnek Olay İncelemesi
Wake Forest, uyumlu bir takım olarak birlikte çalışmak için ClickUp Gösterge Panellerini kullanıyor

Ölçmeniz gereken ne olursa olsun, ClickUp Gösterge Panelleri, takımınızın performansına gerçek zamanlı bir genel bakış elde etmenin mükemmel yoludur.

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