Örneklerle birlikte 25 yazılım geliştirme KPI'sı

Hedefler belirlendikten sonra, bunların nasıl gerçekleştirildiğini izlemek kaçınılmazdır. Bu, her proje yöneticisinin temel sorumluluklarından biridir ve yazılım geliştirme yöneticileri de bu konuda bir istisna değildir.

Proje yöneticileri, yazılım geliştirme projelerini verimli bir şekilde yönetmek için belirli KPI'ları kullanır. Geliştirme hızı, döngü süresi ve teslim süresi, yazılım projelerini izlemek için kullanılabilecek KPI'lara örnek olarak verilebilir.

Yazılım geliştirmeye yönelik bu KPI'lar, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her adımı izleyerek darboğazları tespit etmenize ve sürekli iyileştirme için çalışmanıza olanak tanıyan objektif verilerden oluşan bir araç setidir.

Yazılım geliştirme takımlarının, karar verme sürecini yönlendirmek için en önemli 25 yazılım geliştirme KPI'sı (anahtar performans göstergesi) yardımıyla geliştirme sürecini nasıl optimize edebileceğine bir göz atalım.

Yazılım Geliştirme için 25 KPI Ölçütü

Belirli iş hedeflerine ve devam eden projelere özel sayısız KPI mevcuttur. İşte, geliştirici takımınızın hedeflerin ötesine geçmesini sağlamak için genel olarak geçerli olan en önemli 25 KPI.

Görsel öğrenmeyi mi tercih ediyorsunuz? Bu video da sizin için en önemli KPI'ları derledik:

Aşağıda bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Geliştirme Hızı

Yazılım geliştirme takımının performansını geliştirme hızı ile ölçün. Bu, takımınızın bir sprint (görevlerin tamamlanması gereken sabit bir dönem) sırasında gerçekleştirebileceği toplam işi gösterir.

Bir sprint içinde, hikaye puanlarını kullanarak bir görevin tamamlanması için gereken çabayı 1 ila 10 arasında bir ölçekte hesaplayın; burada 1 en hızlı, 10 ise en karmaşık olanıdır. Her sprint ve hikaye puanını ölçerek, üç sprint içindeki geliştirme takımınızın ortalama hızını anlayabilirsiniz.

Bu metrik olmadan, gelecekteki projeler için planlama yapmak, öncelik belirlemek, kaynakları tahsis etmek ve gerçekçi beklentiler oluşturmak zor olacaktır.

Geliştirme hızı = Bir sprintte tamamlanan toplam hikaye puanı

2. Döngü Süresi

Döngü süresi, belirli bir görevı tamamlamak için harcanan süreyi ölçen bir DevOps Araştırma ve Değerlendirme (DORA) metriğidir. Takımın performansını sayısallaştırır ve gelecekteki görevleri tamamlamak için gereken süreyi tahmin eder.

Örnek olarak, yazılım geliştirmede döngü süresi, bir hatanın giderilmesi için geçen süreyi ifade edebilir; bu süre, hatanın bir geliştiriciye atanmasından ve kod kararlılığı ile kod testlerinden geçmesinden, düzeltilip kalite güvencesi tarafından onaylanmasına kadar geçen süreyi kapsar.

Bu metrik, geliştirici takımının verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur ve iyileştirme gereken alanları belirler. Her bir görevin döngü süresini istenen süreyle karşılaştırarak takımın hangi alanlarda eksiklikleri olduğunu analiz edebilirsiniz.

Döngü Süresi = Bitiş zamanı – Başlangıç zamanı

3. Kod Kapsamı

Test kapsamı olarak da adlandırılan kod kapsamı, test edilen kodun yüzdesini ölçer. Bu DevOps metriği, üretim ve test amaçları için yazılım kalitesini ölçer.

Test odaklı geliştirmeye (TDD) öncelik verir ve kodlardaki hataları tespit eder. Kod kapsamı ne kadar yüksekse, hata olasılığı o kadar azalır.

Kod kapsamı = (Testler tarafından yürütülen kod satır sayısı / Toplam kod satır sayısı) X100

4. Dağıtım Sıklığı

Çevik metodolojilerin uygulanması, tüm takımın geliştirme döngüsü boyunca çevik metrikleri izlemesi gerektiğinden, şirketin performansını ölçmeyi zorlaştırabilir. Böyle bir süreçte yazılım geliştirme araçlarının ve süreçlerinin performansını izlerken, dağıtım sıklığı KPI'sına güvenebilirsiniz.

Bu KPI, dağıtım takımının kodu hazırlık, test ve üretim gibi farklı departmanlara dağıtma hızını belirler. Bu KPI, dört DORA metriği arasında yer alır ve değişiklik başarısızlık oranı, değişiklikler için bekleme süresi ve ortalama kurtarma süresi gibi diğer metriklerle birbirine bağlıdır.

Bu yazılım KPI'sı, geliştirme takımının verimliliği ve çevikliği hakkında bilgi sağlar, dağıtım uygulamalarını iyileştirmek için kriterler belirler ve sürekli iyileştirmeye yardımcı olur.

Dağıtım sıklığı = Toplam dağıtım sayısı / Dönem

5. Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS), müşteri memnuniyetini sıfır ile on arasında bir ölçekte ölçer; burada sıfır en kötü kullanıcı deneyimini, on ise en iyi kullanıcı deneyimini ifade eder.

Yazılımı sıfır ile altı arasında derecelendirenler "eleştirenler", yedi ile sekiz arasında derecelendirenler "pasifler" ve dokuz ile on arasında derecelendirenler ise "destekçiler" olarak adlandırılır. Destekçilerin sayısı eleştirenlerin sayısını aşarsa, yazılım iyi performans gösteriyor demektir.

Net Promoter Score = (% destekçiler) – (% karşıtlar)

6. Arıza Arası Ortalama Süre (MTBF)

Yazılım güvenilirliğini ölçmeye çalışırken, MTBF metriği iki yazılım arızası arasındaki ortalama süreyi sayısallaştırır.

Başarısızlıkların kaçınılmaz olduğu yazılım geliştirmede, MTBF metriği yazılım görevlerini değerlendirmek ve onarım stratejileri geliştirmek için çok önemlidir.

Arıza Arası Ortalama Süre (MTBF) = Toplam çalışma süresi / Toplam arıza sayısı

7. Değişiklik Başarısızlık Oranı

Yazılım kalitesini ölçmek, öznelliği nedeniyle karmaşıktır. Değişiklik Hata Oranı metriği, üretimde hataya yol açan dağıtımların yüzdesini hesaplayarak yazılım kalitesi hakkında fikir verir.

Düşük değişiklik başarısızlık oranı, daha az hata ve yüksek kaliteyi gösterir. Aksine, yüksek oran daha fazla hata ve takımın kodu yeniden düzenlemesi gerektiğini gösterir.

CFR = (Başarısız değişiklik sayısı/Değişiklik sayısı)/100

8. Çekme Talebi (PR) Boyutu

Çekme Talebi boyutu, tek bir çekme talebi içindeki kod değişikliklerinin sayısını ölçen bir yazılım geliştirme metriğidir ve bir geliştiricinin yaptığı değişikliklerin boyutunu veya kapsamını yansıtır.

Küçük çekme talepleri incelenmesi ve işlenmesi daha kolaydır; bu da daha hızlı entegrasyonları kolaylaştırır, daha spesifik geri bildirim sağlar ve hata riskini azaltır. Buna karşılık, büyük çekme talepleri anlaşılması, incelenmesi ve düzeltilmesi daha uzun sürer.

9. Hata Tespit Oranı (DDR)

DDR oranı, sürümden önce tespit edilen kusurların sayısını, sürümden sonra tespit edilen kusurların sayısına kıyasla ölçer.

DDR metriğini kullanarak, test takımınızın gözden kaçırdığı ve müşterilerin karşılaştığı, müşteri deneyimini olumsuz etkileyen kusurların sayısını değerlendirin.

Hata Tespit Oranı = (Bir aşamada bulunan hatalar + Toplam hatalar) X 100

10. Kod Değişim Oranı

Yazılım güncellemeleri ve yeni özelliklerin eklenmesiyle kodların sık sık revize edilmesi gerekir. Kod değişim sayısı, belirli bir dönemde bir yazılım kodunun kaç kez yinelenmesi gerektiğini ölçer. Daha yüksek kod değişim sayısı, daha fazla bakım ve risk anlamına gelir.

Örneğin, DevOp takımları genellikle ortalama %25 kod değişim oranıyla çalışır; bu da kodların %75 verimli olduğunu gösterir.

Kod değişim oranı = Başlangıçtaki toplam kod satırı sayısı – (Eklenen satırlar + silinen satırlar + değiştirilen satırlar)/ Toplam kod satırı sayısı X 100

11. Kod Basitliği

Başarıyla çalıştırılan basit bir kod, sürekli yinelemeler gerektiren karmaşık bir koddan daha üstündür. Kodun basitliği, siklomatik karmaşıklık, kod tekrarı, kod değişimi vb. gibi çeşitli metrikler kullanılarak ölçülebilir.

İyi bir kod sadeliği, kodun daha az zaman alacağını, daha az yineleme gerektireceğini ve daha az hata içereceğini gösterir.

Siklotomatik karmaşıklık gibi kod basitliğini ölçmek için doğrudan bir formül yoktur, çünkü bu nicel bir metrikten ziyade nitel bir metriktir.

12. Kümülatif Akış

Yazılım geliştirme yöneticileri genellikle yazılım geliştirme projelerinin hangi aşamada olduğunu bilmek ister. Kümülatif akış, görsel diyagramlar aracılığıyla bir görevin onaylanmış, ilerleme aşamasında veya bekleme aşamasında olup olmadığını gösterir.

Farklı renkler farklı durumları gösterir. Ayrıca, şeridin genişliği size döngü süresini gösterir. Bu yazılım geliştirme KPI'sı, yazılım geliştirme durumunu ölçmenize, darboğazları belirlemenize ve birikmiş öğeleri tamamlamak için gereken çabayı hesaplamanıza olanak tanır.

Ayrıca okuyun: Bir yazılım geliştiricisinin günü nasıl geçer?

13. Hata Oranları

Hata oranı, yazılım testleri sırasında tespit edilen hata sayısını gösterir. Çoğu yazılım geliştirme takımı, bu metriği kullanarak projeler, takımlar ve zaman dilimleri arasında hata oranlarını karşılaştırır, karşılaştırma ölçütleri belirler ve hataları azaltmak için gerçekçi hedefler koyar.

Bunlara iki açıdan bakabilirsiniz: tespit edilen toplam hata sayısı ve tespit edilen hataların ciddiyeti.

Hata Oranı = (Tespit edilen hata sayısı / Toplam kod satırı sayısı) X 100

14. Sprint Burndown

Sprint burndown metriği ile bir sprint içinde gerçekleştirilen toplam görev sayısını ölçün. Bu, sprintler sırasında yapılan işi belirleyen anahtar yazılım mühendisliği KPI'ları arasındadır. Sonuçlar beklentilerle uyuşmuyorsa takımın performansını yeniden ayarlayın.

Şirketler genellikle sprint burndown grafiklerini kullanır ve ideal ilerlemeden sapma olup olmadığını kontrol etmek için tamamlanması gereken işin süresini ve miktarını hikaye puanları cinsinden ölçer.

15. Sürüm Burndown

Sürüm burndown KPI metriği, ürün sürümünün ilerlemesini ölçer ve önceki sprintlere dayanarak bir sürümün tamamlanması için kaç sprint gerekeceğini tahmin eder.

Bir sürüm burndown grafiği kullanarak operasyonların zamanında mı yoksa gecikmeli mi yürüdüğünü ölçün ve projenin ilerleyişini paydaşlara gösterin.

16. Akış Verimliliği

Akış verimliliği KPI metriği, toplam ve aktif süre oranını izleyerek durma dönemleri hakkında bilgi sağlar ve ş Akışı optimize eder.

Akış Verimliliği = (Değer katan süre / Teslim süresi) X 100

Değer katan süre = Kaynak kodu/test gibi, müşterinin ihtiyaçlarına doğrudan katkıda bulunan faaliyetlere harcanan süre.

Toplam teslim süresi = Bir iş öğesinin Kanban sistemine girmesinden müşteriye teslim edilmesine kadar geçen süre.

17. Ortalama Onarım Süresi (MTTR)

Onarım için geçen ortalama süre, bir sistemin bir sorunu veya arızayı gidermesi için gereken toplam süreyi ifade eder. Bu süre, yazılımın tam olarak çalışır hale gelene kadar geçen tüm süreyi kapsayan onarım ve test süresini içerir.

Yazılım geliştirme projelerinde yüksek MTTR, planlanmamış kesintilere yol açabilir.

MTTR, sistemlerinizin ve ekipmanlarınızın güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirir; iyileştirme alanlarını ve arıza eğilimlerini belirler, böylece yazılım geliştiricileriniz bakım stratejilerini optimize edebilir.

MTTR = Toplam bakım süresi / Onarım sayısı

18. Kuyruk Süresi

Kuyruk süresi, bir biletin açılmasından çözülmesine kadar geçen işlem süresidir. Bu süre, biletin hala kuyrukta beklediği ve henüz ele alınmadığı veya çözülmediği dönemı ifade eder.

Uzun kuyruk süreleri, QA uzmanlarının eksikliği, zayıf iç iletişim veya yetersiz araç ve destekten kaynaklanabilir. Bu KPI, iş akışının ne kadar optimize olduğunu gösterir; dolayısıyla, değer ne kadar düşükse o kadar iyidir.

19. Kapsam Tamamlanma Oranı

Tiket tamamlama süreci ne kadar hızlı olursa, yazılım geliştirme takımının verimliliği o kadar olumlu bir şekilde yansıtılır. Kapsam tamamlama oranı, bir sprint içinde tamamlanan toplam bilet sayısını belirleyen bir metriktir.

Düşük kapsam tamamlama oranı, optimize edilmemiş süreçlere, gerçekçi olmayan hedeflere veya personel sayısının yetersizliğine işaret eder.

20. Eklenen Kapsam

Eklenen kapsam, sprintin başlamasından sonra eklenen toplam hikaye puanı sayısını ifade ettiği için tüm yazılım geliştirme yöneticileri için kritik bir metrik.

Yüksek bir kapsam ekleme yüzdesi, önümüzdeki zorlukları belirlemek için planlama eksikliğine işaret eder. Yeni işleri gerçekleştirme olasılığını azaltarak sprint planlamasını aksatır.

Eklenen kapsamı azaltmak için, takımınızın ayırabileceğinden daha fazla zaman gerektiren özellikleri ortadan kaldırın. Ayrıca, fonksiyonun uzun vadede çalışır durumda kalması için gereken zaman ve çabayı belirten bir bakım tahmini de oluşturabilirsiniz.

21. Teslim Süresi

Teslim süresi, bir görevin talep edilmesinden tamamlanmasına kadar geçen toplam süreyi ölçer. Yazılım geliştirme takımlarının döngü süresinden farklı olarak, bu süre, görevin tamamlanmasından önce gereken bekleme süresini, onayları ve incelemeleri de dikkate alır.

Daha kısa teslim süresi, pazara giriş süresinin kısalması, daha fazla çeviklik ve kaynakların verimli kullanımı anlamına gelir. Bu faktörler bir araya geldiğinde müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda bulunur.

Çalışma Süresi = Dağıtım zaman damgası – Commit zaman damgası

22. Boşa Harcanan Çaba

Boşa harcanan çaba metriği, nihai projeye veya iş hedeflerine katkıda bulunmayan görevlere harcanan zamanı ve kaynakları ölçer.

Örneğin, takım iki hafta sonra gereksiz olduğu düşünülen bir yazılım özelliksi üzerinde çalışmışsa, boşa harcanan çaba, o iki hafta boyunca tüm geliştiricilere yaptıkları iş karşılığında ödenen tutar olacaktır.

Verimliliği artırmak ve pazara sunma süresini kısaltmak için, boşa harcanan çaba gibi yazılım geliştirme KPI'larını ölçün ve projenin başarısı için bunları azaltmanın yollarını bulun.

Boşa Harcanan Çaba = (Toplam boşa harcanan çaba / Toplam çaba) X 100

23. Kesintiler

Kesinti metrikleri, belirli bir dönem içindeki kesintiye uğrayan görevlerin toplam sayısını ölçer. Daha net bir fikir edinmek için bir görev içindeki toplam kesinti sayısını da ölçebilirsiniz.

Kesintiler performansı doğrudan etkiler ve gerçekçi zaman çizelgelerine uymak için ölçülmelidir. Kesintilere örnek olarak teknik sorunlar, sistem arızaları, kişisel kesintiler veya kaynakların bulunmaması nedeniyle oluşan kesintiler verilebilir.

Kesinti Oranı = (Toplam kesinti sayısı / Toplam iş süresi) X 100

24. İşe Alım ve İşe Alış Süresi

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yürütmek için yeterli kaynaklara ihtiyacınız var. Yetenekli geliştiricilerden oluşan bir takım kurmak bazen zaman alabilir; bu da görevlerin yerine getirilmesine ilişkin gerçekçi beklentiler belirlemenin önemini vurgular.

İşe alım dönemi, adayın bir işe başvurduğu andan işi kabul ettiği ana kadar geçen dönemı tanımlar. Bununla birlikte, adayın bir rol için işe alındığı andan o rolde tam verimlilik seviyesine ulaştığı ana kadar geçen dönemı ifade eden ramp-up süresini de hesaba katın.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tahmin ederken bu iki göstergeyi de göz önünde bulundurun.

Paydaşlar genellikle yazılımın tamamlanması için tahmini bir teslim tarihi talep ederler ve bu KPI, farklı departmanların işlerini planlamasına yardımcı olur.

Sevkiyat tarihi, operasyonların ilerlemesine bağlı olarak değişebilir ve değişiklikler meydana geldiğinde değiştirilebilir.

Ayrıca okuyun: OKR ile KPI arasındaki fark nedir?

Yazılım Geliştirme KPI'larını Uygulamadaki Zorluklar ve Bunları Aşmak İçin İpuçları

Doğru KPI'ları seçmek

Yazılım geliştirme KPI'larını ayarlarken, projeniz için en uygun olanları bulmak zor olabilir. Birçok seçenek arasından en önemli performans göstergelerini nasıl seçersiniz?

Stratejik girişimleri destekleyen kurumsal hedefler ve KPI'larla başlamanızı öneririz. Örneğin, yazılım geliştirmenin önemli ölçüde etki edebileceği anahtar alanlar arasında ürün kalitesinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması ve pazara sunum süresinin kısaltılması yer alır.

İş değerini artıran ilgili KPI'lar arasında kod kapsamı, döngü süresi, kod kalitesi, ürün kalitesini iyileştirmeye yönelik MTTR, müşteri memnuniyetine yönelik NPS ve pazara giriş için dağıtım sıklığı yer almaktadır.

Mühendisler, test uzmanları, geliştiriciler, proje yöneticileri ve ürün geliştiricilerden görüşler toplayarak bunu ortak bir çaba haline getirin ve başarı olasılığını artırın.

KPI'ları düzenli olarak güncelleyin ve izlemeyi gerçekleştirin

KPI'lar sabit değildir; değişen gereksinimlere ve iş hedeflerine göre düzenli olarak ayarlanmaları gerekir. Bunları elektronik tablolar üzerinden izleme yapabilirsiniz; ancak sürüm kontrolü, otomatik veri değişikliklerinin olmaması ve rol tabanlı erişim nedeniyle bu yöntemin ölçeklenebilirliği sınırlıdır.

Projenizi başarıyla tamamlamak için yazılım geliştirme KPI'larınızı izlemek ve ayarlamak amacıyla bir yazılıma veya şablona ihtiyacınız var.

Takımlar arasında uyum eksikliği

Geliştirme takımının NPS puanını ölçüp önceliklendirdiği, ancak bunu müşteri desteği ekibine iletmeyi unuttuğu bir senaryo düşünün. Bu uyum sağlanmadığında, destek ekibi müşteri deneyiminden çok hızı önceliklendirebilir ve bu da iş hedefini zedeleyebilir.

İlgili KPI ölçütünü ölçmenin yanı sıra, ilgili takım üyeleriyle bunu paylaşarak, bu ölçütün önemini ve şirket hedefleriyle uyumunu anlamalarını sağlamalısınız.

Ortak bir gösterge paneli veya yazılım kullanmadan, herkesin KPI'lar konusunda aynı çizgide olmasını ve bu hedeflere ulaşmaya katkıda bulunma yetkisine sahip olmasını nasıl sağlarsınız?

Verilerin kalitesi ve doğruluğu

Hesap tablosu tabanlı veri izlemesinin, kararları yanlış yönlendirebilecek yinelenen girişler, manuel veri girişi hataları ve güncel olmayan bilgiler gibi birçok eksikliği vardır.

Her departmanın kendi verileri ve metodolojileriyle izole bir şekilde iş yaptığı birçok şirkette veri siloları oluşur.

Örnek olarak, kuruluş içindeki siber güvenlik takımı farklı veri kaynakları üzerinde iş yapıyor olabilir. Buna karşılık, geliştirme takımının ayrı metodolojileri olabilir; ancak bu takımların ortak bir hedefi vardır: siber saldırılara açık yazılım güvenlik açıklarını azaltmak.

Sonuç, tek bir doğru bilgi kaynağı olmayan parçalanmış bir ortamdır. Kuruluşlar, özellikle fonksiyonlar arası takımlar ortak bir hedef doğrultusunda işbirliği yaptığında, sağlam kararlar almak için veri temizliğinin ve zamanlamasının önemini küçümseyemez. Tüm takımların aynı merkezi verilere erişebildiği tek bir doğru bilgi kaynağına sahip olmak çok önemlidir.

ClickUp gösterge panelleri ile her proje için mükemmel bir görev kontrol merkezi oluşturun

ClickUp KPI İzleme Şablonu ile KPI'larınızı izleyin

İlgili: Ürün yönetimi KPI'ları 🎯

Yazılım Geliştirme KPI'larına Kalite Güvencesinin Etkisi

Güvenlik açıklarının tespitinden yazılımın hata tespiti için test edilmesine kadar, kalite güvencesi yazılım geliştirme metriklerinin ölçülmesinde merkezi bir rol oynamalıdır.

Yapılandırılmış ve güvenilir bir test süreci, geliştirme takımının müşteri ürününüzü/yazılımınızı kullanmaya başlamadan önce tüm hataları ve sorunları gidermesini sağlar.

Ayrıca, optimum kalitede teslimat, kodun yeniden işlenme süresini kısaltır, hata oranını ve hata tespit oranını düşürür. Bu nedenle, hızlı ve sorunsuz yazılım geliştirme süreçleri için kalite güvencesinin optimize edilmesini öneriyoruz.

Yazılım Geliştirme KPI'larını Ölçerek Proje Başarı Şansınızı En Üst Düzeye Çıkarın

Yazılım geliştirme, projenin başarısını sağlamak için sık sık izleme ve ayarlamalar gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Yazılım geliştirme KPI'ları belirlemek, herkesin sorumluluk almasını sağlar ve yazılım geliştirme çabalarının iş hedeflerine odaklanmasını garanti eder.

Bu KPI'lar, yazılım geliştirme takımları için bir yol gösterici görevi görür, günlük ilerlemeyi ölçer ve liderlerin ve yöneticilerin genel durumu daha iyi anlamasına yardımcı olur.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımını yazılım teslim sürecine entegre ederek ilerlemeyi ölçün, KPI'ları izleyin, gerektiğinde ayarlayın ve geliştirme sürecinizi optimize edin.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve yazılım geliştirme KPI'larınızı ayarlayın ve izleyin.