Ürünleri Zamanında Teslim Etmek İçin Döngü Süresini Hesaplama

Ortalama bir arabada yaklaşık 30.000 parça bulunur. Görünüşte basit bir dolma kalem bile yaklaşık 25 farklı parçadan oluşur. Bunların bazılarının üretimi dakikalar sürerken, diğerleri günler alabilir.

Üretimde, kuruluşlar üretim döngüsünü doğru bir şekilde planlamak ve her parçayı tam zamanında teslim etmek için çeşitli metrikler kullanır. En önemli metriklerden biri döngü süresidir.

Yalın üretimden kaynaklandığı bilinen bu metrik, artık ürün ve hizmet sektörlerinde popüler hale gelmiştir. Neden ve nasıl kullanabileceğinizi ve üretim verimliliğinizi nasıl artırabileceğinizi görelim.

Döngü Süresi Nedir?

Döngü süresi, bir iş öğesinin üretim sürecinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen gerçek süreyi ifade eder. Burada, bunun gelecekteki tahminler/öngörüler değil, geçmiş performansa dayalı gerçek sürenin bir ölçüsü olduğunu not etmek önemlidir.

Birkaç örnek inceleyelim. Kalem üretiyorsanız, bu süre, PPC peletlerini enjeksiyon kalıbına koyduğunuz andan tek bir kalemin montajını tamamladığınız ana kadar geçen süredir.

Ekmek yapıyorsanız, hamuru yoğurmaya başladığınız ve ekmeği fırından çıkardığınız andır. Tişört yapıyorsanız, kumaşı kesip nakliyeye hazır hale getirene kadar geçen süredir.

Bu size zamanla ilgili diğer metrikleri hatırlatıyorsa, döngü süresi ve teslim süresi hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

Döngü süresi ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü

Aslen imalat sektöründen gelen döngü süresi, yazılım geliştirme hızını, mühendislik verimliliğini ve etkinliğini hesaplamada kritik bir ölçüt haline gelmiştir.

Ama önce bunu tanımlayalım. Yazılım geliştirmede, bu, bir takımın bir özellik üzerinde çalışmaya başladığı andan, bu özelliğin üretime geçene kadar geçen süredir. Proje takımları döngü süresini çeşitli şekillerde kullanır.

Teslimat tahminleri : Bir görevin/özelliğin tamamlanmasının ne kadar süreceğini tahmin edin

Sprint planlaması : Özellikleri/görevleri sprint içinde iyi bir şekilde çalışacak şekilde planlayın

Sürekli iyileştirme : Kaliteyi artırmak için geliştirme sürecine geri bildirim döngüleri ekleyin

Yorumlar: Döngü süresi, yöneticilerin bireysel ve takım verimliliğini ölçmelerine yardımcı olur

Çevik proje yönetiminde döngü süresi

Çevik yazılım geliştirme, tam zamanında planlama, süreç optimizasyonu, sürekli iyileştirme ve israfın ortadan kaldırılmasına odaklanması bakımından yalın üretime benzer.

Bu nedenle, yazılım geliştirmede döngü süresi, teslim süresini hesaplamada, verimliliği ve teslimat hızını artırmada anahtar bir metriktir. Çalışan yazılımları sık sık teslim etme şeklindeki çevik geliştirme ilkesini desteklemede önemlidir.

Bu, döngü zamanının izlenmesinin dağıtım hızınızda önemli bir rol oynayabileceği yazılım testlerinde özellikle geçerlidir.

Döngü Süresinin Rolü ve Faydaları

Teslim süresi, TAKT süresi, verim vb. gibi döngü süresi de kuruluşların çeşitli amaçlarla kullandığı zaman/hızla ilgili bir metriktir. Her durumda kuruluşunuza/projenize nasıl fayda sağladığı aşağıda açıklanmıştır.

Döngü süresi ne kadar kısa olursa, verimlilik o kadar yüksek olur

Döngü süresinin kısaltılması, sürecin verimliliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Verimlilik artışı, takımın daha fazla müşteri talebini karşılamasına veya sorunları daha hızlı çözmesine olanak tanır ve böylece daha verimli bir geliştirme döngüsü sağlanır.

Örneğin, kod entegrasyon ve test aşamalarını iyileştirerek döngü süresini iki haftadan bir haftaya indiren bir takım, aynı zaman diliminde sunduğu özelliklerin sayısını iki katına çıkarabilir.

Daha hızlı döngüler, daha yüksek kaliteye yol açabilir

İnsanlar, hızlı yapılan işlerin (genellikle acele veya telaş olarak görülür) çıktının kalitesini etkilediğini varsayar. Scrum proje yönetiminde ise bunun tam tersi doğru olabilir.

Daha kısa döngü süreleri, daha sık test ve yinelemeleri teşvik ederek daha yüksek kaliteli yazılımların ortaya çıkmasını sağlar. Hızlı geri bildirim döngüleri, önemli kusurların üretime ulaşma olasılığını azaltır.

Döngü sürelerini hesaplamak öngörülebilirlik sağlar

Bir görevin ne kadar zaman alacağını bildiğinizde, daha iyi plan yapabilirsiniz. Teslimat zaman çizelgelerini daha doğru tahmin edebilir ve paydaşların beklentilerini yönetebilirsiniz.

Örneğin, yeni bir özelliği sunmak için ortalama döngü sürenizin üç hafta olduğunu biliyorsanız, sürümleri güvenilir bir şekilde planlayabilirsiniz. Bu öngörülebilirlik, tüm paydaşlarda güven oluşturur.

Döngü süresi hesaplamaları uyarlanabilirliği güçlendirir

Çevik olmak, değişikliklere hızlı tepki vermenizi ve müşteri taleplerini karşılamanızı gerektirir. Döngü süreniz, ne kadar hızlı tepki verebileceğinizi gösteren doğrudan bir göstergedir. Sektör karşılaştırmalarıyla, döngü süreleri sayesinde işinizin rekabet avantajını makul bir şekilde ölçebilirsiniz.

Döngü süresi, sürekli iyileştirme çabalarını yansıtır

Döngü süresini izlemek, geliştirme takımında sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder ve takımın verimsizlikleri ve iyileştirme alanlarını tutarlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

Örneğin, bir takım kod incelemesinin bir darboğaz olduğunu keşfedebilir ve bunu gidermek için çift programlama yöntemini benimseyerek genel süreçlerini iyileştirebilir ve döngü süresini kısaltabilir.

Daha kısa döngüler = mutlu müşteriler

Her müşteri, çıktıyı daha hızlı aldığında memnun olur. Dolayısıyla, daha kısa döngü süreleri müşteri memnuniyetini doğrudan artırır.

Bir yazılım takımının yeni özellik talepleri için döngü süresini bir aydan iki haftaya indirdiği bir senaryo düşünün. Müşteriler, kârlılık üzerinde doğrudan etkisi olabilecek daha hızlı güncellemelerden yararlanır.

Yukarıdakilerin tümü = mutlu takımlar

Döngü süresi, bireysel ve takım performansının önemli bir göstergesidir. Verimli döngü süreleri, takım üyelerine başarı ve değer hissi verir. Müşteri taleplerini karşılamak, takımın moralini yükseltir.

Sürekli iyileştirme, kişisel öğrenme eğrilerini hızlandırarak çalışanlara işlerinde gurur duygusu verir. Genel olarak, döngü sürelerinin eğilimleri genellikle bir takımın ilerlemesinin ölçüsü olabilir.

Bu avantajları öğrendiğinize göre, bunları nasıl elde edebilirsiniz? Bir göz atalım.

Döngü Süresi Nasıl Hesaplanır?

Döngü süresi, bir görevi başlattığınız andan itibaren tamamlamanız için geçen süredir. Bu nedenle, döngü süresinin formülü oldukça basittir.

Bireysel iş öğeleri için döngü süresi formülü

Döngü süresi = Bitiş zamanı – başlangıç zamanı

Yukarıdaki formül, bireysel iş öğeleri için en iyi şekilde uygulanır. Ekmek hamuru yoğurmaktan tek bir özelliğin kodlanmasına kadar. Saat 12:30'da başladıysanız ve 23:00'da bitirdiyseniz, bu görev için döngü süreniz iki saattir.

Partiler için döngü süresi formülü

Ancak çoğu durumda, hamur yoğurma veya kodlama gibi sürecin bir kısmının döngü süresi tek başına çok değerli olmayabilir. Bir proje yöneticisi, geliştirmeden dağıtıma kadar olan döngü süresini bilmek daha faydalıdır.

Bu görevler topluluğuna "döngü" denir ve döngü süresi olarak ölçülür.

Toplu döngü süresi = Net döngü süresi/Üretilen birim sayısı

Burada net döngü süresi, partideki tüm görevlerin döngü sürelerinin toplamıdır. Genellikle, projelerin kapsamına ve ölçeğine bağlı olarak saat, gün veya hafta cinsinden ölçülür. Üretimde buna net üretim süresi de denir.

Üretilen birim sayısı, o zaman diliminde tamamlanan tüm iş öğelerinin (ör. özellikler, hata düzeltmeleri, kullanıcı hikayeleri) sayısıdır.

Bu oldukça basit görüyorsa, bir kez daha düşünün. Döngü süresi, özellikle toplu iş döngü süresi, her biri kendi karmaşıklığına sahip birden fazla hareketli parçanın bir koleksiyonudur. Küçük bir yanlış adım, hesaplamaları çarpıtarak çeşitli zorluklar yaratabilir.

Döngü süresini yanlış hesaplamanın sonuçları

Döngü süresini yanlış hesaplamanın en yaygın sonuçlarından bazıları şunlardır:

Yanlış proje zaman çizelgeleri: Döngü süresini fazla tahmin etmek, kaynakların verimsiz kullanımına ve teslimatın gecikmesine neden olabilirken, az tahmin etmek ise agresif teslim tarihlerine, stresli durumlara, takımın memnuniyetsizliğine ve kalitenin düşmesine yol açabilir.

Yetersiz kaynak tahsisi: Takımlar, yanlış hesaplanan döngü sürelerine göre çok fazla veya çok az kaynak tahsis edebilir, bu da darboğazlara neden olabilir veya kaynakların yeterince kullanılmamasına yol açabilir.

Müşteri memnuniyetsizliği: Müşteriler, ürünlerin ve güncellemelerin zamanında teslim edilmesini bekler. Müşterinin bakış açısından, yanlış hesaplanan döngü süreleri şüpheli görünebilir ve güven kaybına, olumsuz yorumlara ve nihayetinde iş kaybına neden olabilir.

Finansal kayıplar: Döngü süresini hafife almak gecikmelere veya maliyet aşımlarına yol açabilir. Aşırı tahmin ise kaynak israfına, gereksiz harcamalara ve pazar fırsatlarının kaçırılmasına sonuçlanabilir.

Stresli deneyim: Müşteriler, ortaklar ve çalışanlar dahil tüm paydaşlar, yanlış hesaplanan döngü sürelerine dayanan gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle gereksiz strese maruz kalabilir. Tükenmişlik riski de yüksektir.

Bu durum, sonunda personel kaybına yol açarak, kurumsal bilgi kaybı bir yana, yeni yetenekleri işe almak, işe alıştırmak ve eğitmek için ek masraflar doğurabilir.

Döngü Süresi Hesaplama Örnekleri

Döngü sürelerini yanlış hesaplamadığınızdan emin olmak için, bunu doğru şekilde nasıl yapacağınızı anlamanız gerekir. Yukarıdaki formülü kullanarak bazı gerçek döngü süresi hesaplama örnekleri aşağıda verilmiştir.

Yazılım özelliği geliştirme döngü süresi

Bir yazılım geliştiricisi bir hatayı düzeltmek için 3 saat harcar. Tüm hata düzeltmeleri için harcanan ortalama süre, bireysel hata düzeltme döngü süresidir.

Bir takım olarak, 22 iş günü içinde bir ayda sekiz özelliği tamamlayıp piyasaya sürüyorsunuz. Döngü süreniz:

Döngü süresi = 22 gün/8 özellik = özellik başına 2,75 gün

Üretim birimi

Bir otomobil montaj fabrikası ayda 300 otomobil üretmektedir. İlk otomobilin montajının başlamasından 300. otomobilin tamamlanmasına kadar geçen toplam üretim süresi 9.000 saat ise:

Döngü süresi = 9000 saat/300 araba = araba başına 30 saat

E-ticaret platformu

Bir e-ticaret platformu, 24×7 çalışarak haftada 1000 siparişi işler ve gönderir. Bu durumda döngü süresi şöyledir:

Döngü süresi = 7 gün x 24 saat/1000 sipariş = 0,168 saat/sipariş, yani yaklaşık 10 dakika.

Döngü süresini nasıl hesaplayacağınızı öğrendiğinize göre, şimdi bunu günlük proje yönetiminizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Döngü Süresini Kullanarak Proje Hedeflerine Ulaşmak ve Ölçmek

Döngü sürelerini ölçmek, kaydetmek ve optimize etmek, herhangi bir proje yönetiminin en dönüştürücü yönlerinden biridir. Yukarıda gördüğümüz gibi, takım moralinden müşteri kârına kadar çeşitli metrikleri etkileyebilir.

Döngü sürelerini tutarlı bir şekilde izlemek ve iyileştirmek için, ClickUp gibi amaca yönelik tasarlanmış proje yönetimi yazılımlarını kullanmaya başlayın. Nasıl olduğunu görelim.

1. Döngü süresini ölçün

Her şeyden önce, döngü sürelerini ölçmek için sistemler kurun. Genellikle bu bilgiler zaman çizelgelerinde bulunur, ancak çoğu yazılım takımı zaman çizelgelerini sonunda gelişigüzel doldurur.

Döngü süresini doğru bir şekilde izlemek için, her takım üyesinin zamanlayıcıyı başlatıp durdurabilmesini veya zamanı manuel olarak girebilmesini sağlayan ClickUp'ın zaman takibi özelliklerini deneyin. Takımlar her görev/alt görev için zamanı takip edebilir. Dahası, birden fazla takım üyesi aynı görev için zamanı takip edebilir.

2. Döngü sürelerini analiz edin

Her görevin sürdüğü süreyi kaydettikten sonra, eğilimleri analiz etmeye başlayabilirsiniz. ClickUp Gösterge Paneli, ihtiyacınız olan tüm bilgileri tek bir yerde toplamanız için harika bir yerdir.

Sprint hızı, burn up, burn down, teslim süresi, döngü süresi ve kümülatif akış grafikleri dahil olmak üzere ClickUp Sprint Gösterge Paneli ile takımınızın planlamasını ve performansını iyileştirin

ClickUp'ın çevik proje yönetimi yazılımından elde edilen bu içgörülerden yararlanarak, döngü sürelerini optimize etmek ve proje çıktılarını ve performansını iyileştirmek için kaynakları yeniden tahsis etmek veya iş akışlarını değiştirmek gibi stratejik kararlar alın.

3. Verimliliği düşüren faktörleri belirleyin

Döngü süresi analizinizin sonucu, verimlilik düşürücü faktörleri belirlemektir. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır.

Darboğazlar

Darboğaz, süreçteki belirli bir aşamanın iş akışını yavaşlatarak gecikmelere ve döngü sürelerinin uzamasına neden olmasıdır. Bu durum şu şekilde önlenebilir:

Toplu işlerinizdeki her bir iş öğesinin döngü süresini ölçme

Aşırı zaman alan öğeleri değerlendirme

Kaynakların yeniden tahsis edilmesi veya ş Akışının düzene sokulması gibi bu engelleri ortadan kaldırmak için hedefli iyileştirmeler uygulayın

Bekleme süreleri ve gecikmeler

Bireysel döngü sürelerinizin toplamı 20 saat olduğunu varsayalım; ancak aynı süreç için toplu döngü süreniz 80 saattir. Bu, bir yerde bekleme süresi olduğu anlamına gelir.

Aynı partide bir döngünün sonu ile bir sonraki döngünün başlangıcı arasındaki boşlukları görmek için ClickUp Gantt grafiklerini kullanın. Görevler ve projeler arasında daha iyi kaynak planlaması için verimsizlikleri anlayın.

Aşırı işleme

Aşırı işleme, bir ürün veya hizmete müşterinin talep ettiğinden veya proje için gerekli olandan daha fazla iş yükü bindirilmesidir. Bu, proje zaman yönetiminin kötü olmasına yol açabilir.

Aşırı işlemeyi önlemenin en iyi yolu, döngü sürelerini diğer projelerle/endüstri standartlarıyla karşılaştırmaktır. Bir şeyi teslim etmek çok uzun sürüyorsa, bunun nedenini araştırın.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, birkaç zaman yönetimi şablonu deneyin. Bunları projelerinizde uygulayarak karşılaştırma için veri toplayın.

4. Süreçleri iyileştirin

Doğru hesaplamalar ve içgörülere dayalı olarak, döngü sürelerini kısaltmak için süreçlerinizi iyileştirin.

Manuel olarak tamamlanması gerekmeyen süreçleri otomatikleştirin. ClickUp Otomasyonları, proje yönetimi ihtiyaçlarına yönelik 100'den fazla şablona sahiptir.

Daha verimli proje yönetimi için ClickUp Otomasyonları

ClickUp görevleri, alt görevler ve kontrol listeleri ile görev devrini daha basit hale getirin. Görev açıklamalarında kapsamlı kullanıcı hikayeleri yazın ve kabul kriterleri için kontrol listelerini kullanın.

ClickUp Brain ile ürün belgelerinizi kolaylaştırın. AI'yı kullanarak belgelerinizi yazın veya işlerinizi düzeltin, düzenleyin ve özetleyin.

ClickUp ile Projeleri Her Zaman Zamanında Teslim Edin

İster bağımsız bir iç mimar ister büyük bir yazılım geliştirme kuruluşunda proje yöneticisi olun, döngü süresi verimlilik ve etkinliğin temel ölçütüdür.

Bir üretici veya hizmet sağlayıcı olarak, bir görevin ne kadar süreceğini anlamanıza yardımcı olur. En azından, döngü sürelerini müşterileriniz için teslimat zaman çizelgelerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. En fazla, işinizin bu hızda kendini sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için basit karlılık hesaplamaları yapabilirsiniz.

Döngü süreleri, karmaşık montaj hatlarını optimize etmek, kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak, doğru fiyatlandırma stratejisi geliştirmek veya bütçelemeyi iyileştirmek için kullanılabilir.

Döngü sürelerini projelerinize dahil etmek, daha yüksek verimlilik ve etkinlik elde etmek için güçlü bir stratejidir. Teslimat sürelerini hızlandırır ve çıktının genel kalitesini artırır.

ClickUp, döngü süresi hesaplamalarını proje iş akışlarınıza dahil etmeyi olağanüstü derecede kolaylaştırır. Kendiniz görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!

Döngü Süresi Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Döngü süresinin formülü nedir?

Bireysel iş öğeleri için döngü süresi formülü aşağıdaki gibidir:

Döngü süresi = Bitiş zamanı – başlangıç zamanı

Bir görevi/teslimatı tamamlayan iş öğelerinin koleksiyonları olan partiler için döngü süresi formülü aşağıdaki gibidir.

Toplu döngü süresi = Net döngü süresi/Üretilen birim sayısı

2. Dönem döngüsünü nasıl hesaplayabilirim?

Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin: Projenin başlangıç tarihini ve beklenen veya gerçek bitiş tarihini belirleyin.

Süreyi hesaplayın: Başlangıç tarihini bitiş tarihinden çıkararak.

Planlama yapıyorsanız ve bir bitiş tarihiniz yoksa, benzer geçmiş projelere göre süreyi tahmin edebilirsiniz.

Dönem döngüsü = Proje bitiş tarihi – Proje başlangıç tarihi

3. Makine döngü süresi nasıl hesaplanır?

Ölçtüğünüz işlemin başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyin

Gerçek işlem süresi, yükleme ve boşaltma süresi, denetim süresi ve işlemler arasındaki bekleme süreleri dahil olmak üzere toplam üretim süresini ölçün

Üretilen birimlerin sayısını sayın

Aşağıdaki formülü kullanarak döngü süresini hesaplayın: Makine döngü süresi = Toplam üretim süresi / Üretilen toplam birim sayısı

Örneğin, bir makinenin 60 birim üretmesi 120 dakika sürüyorsa, makine döngü süresi 120/60 = 2 dakika/birim olur.

Bu, makinenin bir döngü işlemini tamamlayarak bir birim üretmesi için ortalama 2 dakika sürdüğü anlamına gelir.