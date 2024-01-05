Trello Vs. ClickUp: 2025'te En İyi İşe Yarayan Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Bir proje yöneticisine sorun, size bir projeyi yürütmenin aynı anda birden fazla Rubik küpünü çözmeye benzediğini söyleyecektir.

Birçok faktör rol oynar. Ancak, projenizin başarısı ile felaketle sonuçlanacak bir başarısızlık arasındaki farkı belirleyen faktörlerden biri, proje yönetimi yazılımınızdır.

Basit yapılacaklar listesi uygulamalarından kendiniz oluşturabileceğiniz kod gerektirmeyen platformlara kadar, görevlerinizi ve projelerinizi yönetmenize yardımcı olacak çok sayıda çözümle seçenekler sonsuzdur. Birini seçmek zorlaşır ve riskler yüksektir.

2024'te en iyi proje yönetimi aracının hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olalım.

Bunu yapmak için, iki pazar liderini, Trello ve ClickUp'ı karşılaştırdık.

Özelliklerinden fiyatlandırmalarına ve Reddit gibi platformlardaki kamuya açık incelemelerine kadar her şeyi inceleyeceğiz. Böylece, her iki proje yönetimi aracı hakkında dürüst bir fikir edinebilir ve size en uygun olanı seçebilirsiniz.

ClickUp nedir?

Tüm proje yönetimi iş akışlarınızı ClickUp'ta görünüm

ClickUp, özelleştirilebilir bir işbirliği, proje yönetimi ve çalışma alanı yönetimi platformudur. Görev izleme, hedef belirleme, belge düzenleme, wiki ve CRM işlevleri gibi kapsamlı özellikleriyle proje yöneticilerine tek bir araçta ihtiyaç duydukları her şeyi sunar.

Hepsi bir arada verimlilik yazılım platformu, tüm alanlardaki profesyoneller için çeşitli kullanım alanlarına sahiptir: beyin fırtınası, ekip arkadaşlarıyla işbirliği, belge ve sunum oluşturma, proje ilerlemesini izleme ve daha fazlası.

ClickUp, piyasadaki en işbirliğine açık ve özelleştirilebilir araçlardan biridir ve tüm proje yönetimi çerçevelerine uyacak kadar esnektir.

Kanban panoları, görev yönetimi ve zaman takibi gibi basit özelliklerden gelişmiş otomasyon, yerleşik iş akışları ve genAI destekli uygulamalara kadar, platform proje yönetimini kolaylaştırmak için birçok özelliğe sahiptir.

ClickUp Özellikleri

ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerinden bazılarına ve bunların hedeflerinizi, görevlerinizi ve kaynaklarınızı iyi yönetmenize nasıl yardımcı olduğuna bakalım.

Kanban panoları

Proje iş akışınıza uygun kanban tarzı panolar ClickUp'ta tasarlayın

Kanban, en eski ve en sevilen proje yönetimi çerçevelerinden biridir. Kullanımı basit ve uyarlanması kolaydır. En önemlisi, tüm projenizi tek bir ekranda görselleştirmenize yardımcı olarak ilerleme izlemeyi çok daha kolay hale getirir.

ClickUp, Ücretsiz planından itibaren Kanban panoları sunar. Görünüm, özel gruplar (görevlerinizi atanan kişi, son teslim tarihi ve daha fazlası gibi gruplara göre görüntüleyebileceğiniz), sürükle ve bırak (görevleri sütunlar arasında taşıyabilirsiniz) ve Her Şeyi Görünüm (tüm panolarınızı tek bir yerde görebileceğiniz bir gösterge paneli) gibi özelliklerle birlikte gelir.

Otomasyon

Tekrarlayan görevler için ClickUp'ta özel otomasyonlar ayarlayın ve zamandan tasarruf edin

Proje yönetimi yazılımı kullanmanın birçok avantajından biri zaman tasarrufudur. ClickUp gibi araçlar, durum güncellemeleri, son tarih hatırlatıcıları veya proje devreleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yoğun iş yükünü ortadan kaldırır. ClickUp, takımların önemli görevlere odaklanabilmesi için 100'den fazla otomasyon sunar.

50'den fazla tetikleyici ve yüksek düzeyde özelleştirme ile dakikalar içinde otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp AI, proje yönetimini kolaylaştırmak için görev özetleri ve alt görev oluşturma gibi özelliklerle birlikte gelir — siz parmağınızı bile kıpırdatmadan.

Görev Yönetimi

ClickUp'ta görevleri ve proje planlarını tek bir görünümde görüntüleyin

ClickUp'ta görev yönetimi , hem organizasyon hem de işbirliği ihtiyaçlarını karşılar . Daha büyük görevleri yönetilebilir adımlara bölmek için alt görevler oluşturun; ilgili görev bilgilerini eklemek için özel alanlar kullanın; kontrol listeleriyle hedeflerinize ulaşma yolunda ilerleyin; görev ilerlemesini güncellemek için özel durumlar kullanın; ve görevlerinizi istediğiniz şekilde görüntülemek için filtreler kullanın.

Ayrıca, ClickUp'ın video kaydetme, yorum yapma ve ClickUp Sohbet gibi işbirliği özellikleri, herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırır.

Son olarak, proje sahipleri ClickUp'ın zaman takibi ve bağımlılık etiketleme özelliklerini kullanarak zaman çizelgelerini ve önceliklerini değerlendirerek kaynakları daha iyi tahsis edebilirler.

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Trello nedir?

trello aracılığıyla

Trello, Kanban panolarını tercih eden takımlar için geliştirilmiş bir proje yönetimi aracıdır. 2017 yılında, Atlas, JIRA ve Confluence gibi diğer işbirliği yazılım paketlerini geliştirmesiyle tanınan Atlassian tarafından satın alınmıştır.

Trello, küçük takımlar ve serbest çalışanlar için en uygun araçtır ve sezgisel arayüzü ve basit görev izleme özelliği ile bilinir.

Trello'nun anahtar özellikleri arasında Görünümler (projelerinizi zaman çizelgesi, pano, takvim vb. olarak görüntülemek için), Şablonlar (ürün lansmanlarından potansiyel müşteri izlemeye ve ev satın almaya kadar her şey için) ve Güçlendiriciler (Trello'yu diğer araçlarla bağlamak için eklentiler) bulunur.

Trello Özellikleri

Trello'nun popüler özelliklerinden bazılarına ve bunların proje yöneticilerinin görev yönetimini basitleştirmesine ve projeleri yolunda tutmasına nasıl yardımcı olduğuna daha yakından bakalım.

Trello Panoları

trello aracılığıyla

Panolar, Trello'nun temel özelliğidir ve Kanban tarzı projeler oluşturmak için kullanılabilir. Üç ana blok ile birlikte gelir: Tüm projeyi kuşbakışı görünüm için Panolar, ilgili görevler grubu için Listeler ve her bir görevin ayrıntılarını içeren Kartlar.

Trello'daki en basit Kanban panosu şablonu Panolar, bir projedeki görevlerin farklı aşamalarını izlemenize yardımcı olan "Yapılacak", "Yapılıyor" ve "Tamamlandı"dır. Görev ilerledikçe görev kartlarını her listeye sürükleyebilirsiniz. Ayrıca her göreve son teslim tarihleri, açıklamalar, ek dosyalar ve üyeler ekleyebilirsiniz.

Butler Otomasyon

ClickUp'a çok benzer şekilde, Trello da Butler adlı kodsuz bir otomasyon aracıyla birlikte gelir. Kullanıcıların, bir görev kartını farklı bir listeye taşıma ve bir kullanıcıya atama gibi belirli eylemleri gerçekleştirmek için özel kurallar oluşturmasına olanak tanır.

Butler, Trello'yu Slack veya e-posta gibi diğer uygulamalarla da entegre edebilir. Otomasyonunuzu manuel olarak çalıştırmak istiyorsanız, bir düğme oluşturup bunu bir görev kartına ekleyebilirsiniz. Düğmeye tıklandığında, özel otomasyon başlatılır.

Görev Yönetimi

trello aracılığıyla

Trello'da görev yönetimi, yapılacaklar listesi uygulamasıyla çalışmaya benzer. Listeye görevler ekler, her görev için öncelik düzeyleri belirler, gerektiğinde etiketler ekler ve yorum özelliğini kullanarak takım üyelerine bir görevin ilerlemesi hakkında bilgi verirsiniz.

Takvim, Harita veya Tablo görünümlerini kullanarak görevlerinizi farklı şekillerde de görüntüleyebilirsiniz.

Trello Fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

ClickUp ve Trello: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Trello'nun özelliklerini karşılaştırmadan önce, her bir aracın en iyi yaptığı şeylerin TL;DR sürümünü burada bulabilirsiniz.

ClickUp en çok şunlarla tanınır

Gelişmiş görev yönetimi: ClickUp, görevler, alt görevler, kontrol listeleri, görev planlama ve Agile metodolojileri gibi kapsamlı görev yönetimi özellikleriyle birlikte gelir

Özelleştirilebilir proje gösterge panelleri: Gösterge panelinizi grafikler, sprintler ve daha fazlası gibi 50'den fazla bileşenle özelleştirerek çeşitli karmaşık projeler hakkında derinlemesine bilgiler edinebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği araçları: ClickUp'ta görev yorumları, e-posta, video klipler ve anlık sohbet dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden iletişim kurabilirsiniz

Raporlama ve hedef izleme: ClickUp Goals , proje yöneticilerinin ilerlemeyi ölçmek için haftalık hedefler, OKR'ler ve sprint döngüleri ayarlamasına olanak tanır

Kaynak yönetimi araçları: Zaman takibi ve görev bağımlılıkları gibi özellikler, proje takımlarının görev sürelerini tahmin etmelerine ve kaynakları buna göre tahsis etmelerine olanak tanır

Yerleşik iş akışları ve otomasyon: ClickUp, görev durumlarını değiştirme, görevleri atama ve daha fazlası gibi tekrarlayan görevleri yönetmek için 100'den fazla yerleşik iş akışı ve otomasyon ile birlikte gelir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Trello en çok şunlarla tanınır:

Kanban panoları: Kullanımı kolay, sürükle ve bırak özelliğine sahip panolar, ilk kez kullananların bile Kanban panoları oluşturmasını ve projeleri izlemesini kolaylaştırır

Kolay görev yönetimi: Trello'nun listeler ve kartlar gibi görev özellikleri, görevleri düzenlemeyi ve ilerlemelerini izlemeyi kolaylaştırır

Otomasyon ve eklentiler: Butler by Trello, kullanıcıların özel fonksiyonlar oluşturmasını ve Trello'yu Gmail, Slack ve daha fazlası gibi diğer iş ve Butler by Trello, kullanıcıların özel fonksiyonlar oluşturmasını ve Trello'yu Gmail, Slack ve daha fazlası gibi diğer iş ve takım uygulamalarıyla entegre etmesini kolaylaştırır

İş Akışı Görünürlüğü: Ücretli planlarda, kullanıcılar Pano koleksiyonlarını kullanarak panoları farklı kriterlere göre gruplandırabilir ve iş akışlarına ilişkin görünürlük elde edebilir

Şablonlar: Trello, tüm takımlar ve kullanım durumları için 100'den fazla Trello, tüm takımlar ve kullanım durumları için 100'den fazla proje yönetimi şablonu ile birlikte gelir. Bu şablonlar, yeni projeler oluştururken başlangıç noktası olarak kullanılabilir

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000'den fazla yorum)

Şimdi, ClickUp ve Trello'nun özelliklerini karşılaştırarak birbirlerine göre nasıl olduklarını görelim.

1. Kanban Panoları

ClickUp'ın Kanban panosu ile proje takımınızla işbirliği yapın

Kanban araçları, herhangi bir proje yönetimi yazılımı için olmazsa olmazdır. ClickUp ve Trello, deneyim ve işlevsellikleri farklı olsa da, her ikisi de Kanban görünümleri sunar.

ClickUp

ClickUp, panolar, özel proje görünümleri ve hatta tüm projelerinizi tek bir pencerede gösteren çalışma alanı düzeyinde bir "Her şey görünümü" gibi güçlü Kanban özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca ClickUp AI'yı kullanarak projeleriniz için doğru sütunlar ve alt görevler içeren Kanban panolarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz .

Trello

Kanban Panoları, Trello'da ön tanımlı proje görünümüdür ve listeler ile görev kartlarını bir arada kullanarak herhangi bir projeyi izlemenizi sağlar. Ayrıca, etiketleri kullanarak her görevin önceliğini veya durumunu belirleyebilirsiniz. Panoları bir araya getirmek için pano koleksiyonlarını bile kullanabilirsiniz.

Hangi araç daha iyi Kanban panolarına sahiptir: ClickUp mu, Trello mu?

Bunda hiç şüphe yok: ClickUp, birçok nedenden dolayı açık ara kazanan. Güçlü bir AI asistanı var; Everything View, tüm projelerinize kolayca genel bir bakış sunar; ve en önemlisi, ClickUp Ücretsiz planında sınırsız pano sağlar. Trello, Ücretsiz planında sadece beş pano sağlar.

2. Otomasyonlar

ClickUp ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve zamandan tasarruf edin

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve entegrasyonlar, bir proje takımının verimliliğini artırmada büyük rol oynar. Hem ClickUp hem de Trello, takımların çeşitli eylemleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

ClickUp

ClickUp'ta işi otomatikleştirmenin iki yolu vardır: yerleşik otomasyonu kullanmak veya ClickUp AI'yı kullanmak. ClickUp kitaplığında bulunan yerleşik otomasyonun yanı sıra, ClickUp içinde 50'den fazla tetikleyici ve eyleme etiketlenmiş özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Son olarak, uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp'ı üçüncü taraf uygulamalara bağlayan entegrasyonlara da sahipsiniz.

Bu otomasyonları, durumları değiştirme, görevleri listelere ekleme ve atanan kişilere son tarihleri hatırlatma gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmek için kullanabilirsiniz.

Yaratıcı görevlerde yardıma ihtiyacınız varsa, görev güncellemelerini yazmak, yorum konuları ve belgelerin özetlerini oluşturmak, alt görevler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için eğitilmiş ClickUp'ın AI asistanını deneyin.

Trello

Trello içindeki otomasyonlarınızı yönetmek için Butler by Trello'yu kullanabilirsiniz. Kurallar, düğmeler ve zamanlanmış komutlar gibi özelliklere sahip Butler, kullanıcıların yinelenen görevleri otomatikleştirmek, tamamlanan görevleri arşivlemek ve daha fazlasını yapmak için özel otomasyonlar oluşturmasına olanak tanır.

Butler ve Trello güçlendiricilerini birlikte kullanarak Trello'yu Slack, e-posta ve daha fazlası gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

ClickUp vs. Trello: Hangi araç daha güçlü otomasyonlar sunuyor?

Bu tur da ClickUp'ın lehine sonuçlandı. Bunun iki ana nedeni var: yerleşik iş akışı otomasyon kütüphanesi ve üretken AI yetenekleri. Bu özellikler, ClickUp'ta otomasyonu Trello'ya göre çok daha özelleştirilebilir ve güçlü hale getiriyor.

3. Proje Yönetimi

ClickUp içinde proje ilerlemesini izlemek için 15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın

ClickUp ve Trello gibi pazar liderleri için, proje yönetimi özellikleri konusunda çıtayı oldukça yükseğe koymuşlardır.

Her iki aracın proje yönetimini nasıl kolaylaştırdığına bir göz atalım.

ClickUp

ClickUp, görev yönetimine "hepsi bir arada" bir yaklaşım getirir; alt görevler, kontrol listeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi kapsamlı özellikleri tek bir platformda sunar, başka bir uygulamaya gerek yoktur. ClickUp ayrıca Gantt grafikleri, Kanban, Sprintler, Zaman Çizelgeleri ve diğer özel görünümler gibi çeşitli görünümler sunarak proje ilerlemesini her zaman takip etmenizi sağlar.

Trello

Trello, proje yönetimine daha basit bir yaklaşıma sahiptir ve temel görev yönetimi özellikleri ile Kanban çerçevesine bağlı kalır. Trello, takvimler ve tablolar gibi farklı görünümler de sunar, ancak ClickUp'ın sunduğu geniş aralığa sahip değildir.

ClickUp vs. Trello: Proje yönetimi için hangisi daha güçlü?

Kazanan, hiç de sürpriz olmayan bir şekilde, ClickUp! 🥇

Neden mi? Kapsamlı görev yönetimi özellikleri ve sadece Kanban değil, farklı proje yönetimi çerçevelerini destekleme yeteneği.

4. İşbirliği

ClickUp'ın işbirliği özellikleriyle takımınızla etkili bir şekilde iletişim kurun

Çoğu takım, durum güncellemelerini iletmek, açıklamalar almak ve bağımlılıkları veya engelleri gidermek için proje yönetimi uygulamasını kullanır. İyi bir proje yönetimi yazılımı, takımların hem gerçek zamanlı hem de eşzamansız olarak kolayca işbirliği yapmasını sağlamalıdır.

ClickUp

ClickUp, bir proje ve çalışma alanı yönetim aracı olduğundan, çeşitli yerleşik iletişim özellikleri sunacak şekilde geliştirilmiştir: yorumlar, @bahsetmeler, ClickUp Sohbet, e-posta (ClickUp içinde!) ve yerel video klip kaydı. Bir e-posta güncellemesi göndermek veya hızlı bir açıklayıcı video kaydetmek için başka bir uygulamaya geçmenize gerek kalmayacak!

Trello

Trello, ilerlemeyi izlemek ve güncellemeleri iletmek için her görev için bir yorum konusu sağlar. Ancak, sohbet, onaylar veya oylama gibi gelişmiş iletişim seçenekleri için üçüncü taraf bir Power-up kullanmanız gerekir.

İşbirliği için hangi aracı seçmelisiniz: ClickUp mu, Trello mu?

ClickUp kesinlikle daha fazla yerleşik işbirliği aracına sahiptir. Ancak Trello, çok sayıda üçüncü taraf iletişim güçlendiricisiyle bunu neredeyse telafi ediyor. Burada anahtar kelime "neredeyse" çünkü Trello'nun birçok seçeneği olsa da, araçları entegre etmek pahalı olmasının yanı sıra, çoğu eklentinin ücretli olması nedeniyle zahmetli olabilir.

Sonuç olarak, ClickUp işbirliği aracı olarak hafif bir üstünlükle kazanıyor.

5. Raporlama ve Analitik

ClickUp ile verilerinizi görsel ve etkili bir şekilde sunun

Takım OKR'lerini veya sprint ilerlemesini izliyor olun, raporlar ve analizler herhangi bir projenin başarısını ölçmek için gereklidir.

ClickUp

ClickUp, proje yöneticilerinin hedeflerinin ve projelerinin ilerlemesini izlemelerine yardımcı olmak için özel grafikler, görev hedefleri, ilerleme özetleri, doğru/yanlış koşullar ve daha fazlasını sunar. ClickUp'taki özel Gösterge Panelleri'ni kullanarak bu hedefleri tek bir platformda izleyin.

Trello

Trello, yerleşik raporlama ve analiz özellikleri sunmaz. Ancak, proje analizlerinizi almak için üçüncü taraf araçlarla entegrasyon yapabilirsiniz.

ClickUp ve Trello: Proje raporlaması için hangi araç daha iyidir?

Trello, yerel raporlama özellikleri sunmadığından, ClickUp ön tanımlı olarak bu kategoride kazanır.

6. Fiyatlandırma

ClickUp ve Trello arasındaki karşılaştırmanın sonuca yaklaşırken, hangi aracın paranızın karşılığında daha fazla değer sunduğunu öğrenmenin zamanı geldi.

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz planla bile sınırsız Kanban panolarına, Sprint yönetimine, misafirlere, takvim görünümüne, uygulama içi sohbet ve video kaydına ve ortak belgelere erişebilirsiniz

Sınırsız ( 7 $/ay kullanıcı başına): Ücretsiz plandaki tüm özelliklerin yanı sıra sınırsız depolama ve entegrasyonlar, Gantt grafikleri, e-posta ve zaman takibinin keyfini çıkarın

İş (kullanıcı başına aylık 12 $): Sınırsız takım, gelişmiş özelleştirmeler, zaman çizelgeleri, zihin haritaları ve iş yükü yönetimi gibi özelliklerle Sınırsız planı geliştirin

Enterprise (Fiyatlandırma için iletişime geçin): ClickUp'ın Enterprise planıyla formlarda koşullu mantığı, sınırsız özel rolleri ve takım alanlarını kullanın

ClickUp AI'yı kullanarak proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirin. Görevleri özetleyin, içerik oluşturun, metinleri düzeltin, e-posta yanıtları yazın ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Trello fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Erişim Çalışma alanı başına 10 pano, sınırsız Power-up ve depolama alanı ve etkinlik günlüğü

Standart ( kullanıcı başına aylık 5 $): Gelişmiş kontrol listelerine, tek panolu misafirlere ve özel alanlara yükseltin

Premium (kullanıcı başına aylık 10 $): Görünümler, pano koleksiyonları ve basit veri aktarımı gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açın

Enterprise (kullanıcı başına aylık 17,50 $): Premium planın ötesinde sınırsız çalışma alanı, kuruluş düzeyinde panolar, çoklu pano misafirleri ve ek dosya izinlerinin keyfini çıkarın

ClickUp vs. Trello: Kim Kazanır? Kim Kaybeder? Karar Sizin

Trello, ClickUp'tan daha ucuz olsa da, ClickUp'tan çok daha az özellik (ve depolama alanı) sunduğunu not etmek önemlidir. Bu, tüm planlar için geçerlidir.

ClickUp, tüm planlarında belge ve takım yönetimi araçları da sunarken, Trello yalnızca bir proje yönetimi yazılımı olarak fonksiyon görür. Diğer değerli araçlara erişmek için, ek ücret karşılığında Confluence veya JIRA gibi diğer Atlassian ürünlerine abone olmanız gerekir.

Ayrıca, ClickUp'ta tüm ücretli planlar için 7/24 destek alırken, Trello yalnızca Enterprise müşterilerine 7/24 destek sunar.

Her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, ClickUp harcadığınız her dolar için kesinlikle daha fazla değer sunuyor. 👑

Reddit'te ClickUp ve Trello karşılaştırması

Ve şimdi son, filtrelenmemiş test: kullanıcı yorumları. Trello ve ClickUp kullanıcıları Reddit'te bu araçlarla ilgili deneyimleri hakkında ne diyor? Hadi öğrenelim!

Esneklik ve özelleştirilebilirlik temelinde karşılaştırmalar yapılmıştır:

"Benim/bizim için önemli olan esneklik. Takım üyelerimizin bilgiyle nasıl etkileşim kurmak istedikleri konusunda kendi tercihleri var ve ClickUp neredeyse herkese uygun seçenekler sunuyor. Elbette, her zaman birileri kendileri için pek işe yaramayan bir şey bulacaktır, ancak bu araç herkese uygun bir şeyler sunmaya çok yakındır. Bazıları bunun öğrenmeyi zorlaştırdığını söyleyebilir ve bence bu doğru olabilir. — Daha önce Trello, Asana, Basecamp, Flow ve çeşitli Google Dokümanlar'da takımlarımız vardı. " ( Kaynak )

Paranızın karşılığını alıyor musunuz? Reddit, ClickUp'ı tercih ediyor:

"Biz, lineer ve height karışımını denedikten sonra Trello> Jira> ClickUp kullanan küçük bir CMS ve uygulama geliştirme şirketiyiz. ClickUp'ın piyasadaki özellikler ve özelleştirme açısından en iyi fiyat-performans oranı sunduğunu söyleyebilirim. " ( Kaynak )

Kullanıcılar bir Kanban panosundan daha fazlasını istiyor gibi görünüyor ve işte burada ClickUp öne çıkıyor.

"Trello, kanban/pano görünümü için en iyisidir, ancak sunduğu tek şey budur. Yıllar boyunca önemli bir özellik eklememişlerdir. İyi eklentilerin çoğu üçüncü taraflarca ücretli olarak sunulmaktadır, oysa Clickup'ta bunlar zaten tamamen entegre edilmiştir. Trello'dan Clickup'a geçiş yaptık ve tüm takım bu değişiklikten %100 memnun. " ( Kaynak )

Çoğu kullanıcı, uygulamalarından proje yönetiminin ötesinde daha fazlasını istiyor gibi görünüyor:

"Belgeler gibi hazır özelliklere ihtiyacınız yoksa Trello bir nimettir, ayrıca yeni iş arkadaşlarınıza kullanmayı öğretmek çok kolaydır. Tek dezavantajı, karmaşık olmamasıdır. " ( Kaynak )

Reddit topluluğu oybirliği ile bir karara varmış gibi görünüyor: Trello, basit, kanban tarzı proje yönetimi söz konusu olduğunda tüm gereksinimleri karşılıyor. Ancak, daha karmaşık işler için farklı bir araç seçmeniz gerekecek.

ClickUp, işleri büyüdükçe geçiş yapan binlerce kullanıcı için favori Trello alternatifidir.

ClickUp Vs. Trello: Daha İyi Proje Yönetimi Yazılımı

Son kararın zamanı geldi: 2024'ün en iyi proje yönetimi aracı hangisi?

davul sesleri ClickUp! 🌟

Trello daha uzun bir süredir piyasada olsa da, sınırlı kullanılabilirliği zamanla durgunlaşmasına neden olmuş olabilir. Modern proje yönetimi daha gelişmiş ihtiyaçlara sahiptir.

Özelleştirme eksikliği, Trello'yu hızlı büyüyen işletmeler ve daha büyük kurumsal şirketler için uygun hale getirmez.

ClickUp ise, rolünüze uygun özel AI destekli asistan, beyin fırtınası için beyaz tahtalar ve zihin haritaları gibi araçlar ve ClickUp içinden e-posta gönderme özelliği ile zengin özelliklere sahiptir. Tüm bunlar, ClickUp'ı uzaktan ve hibrit takımlar ile fiziksel ofisler için ideal hale getirir.

ClickUp, web seminerleri, kurslar ve tüm kullanıcılar için 7/24 destek ile müşteri başarısı ve desteği konusunda da çok öndedir — evet, Ücretsiz plan kullanıcıları da dahil. Hadi, ClickUp'ı deneyin ve proje yönetimi sorunlarınıza veda edin.