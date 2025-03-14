2025'te Kodlama için En İyi 15 ChatGPT Alternatifi

ChatGPT ortaya çıktığında, teknoloji dünyasında şok dalgaları yarattı. Kodlamaya ilgi duyan AI meraklıları, birden fazla dilde kod yazabilen, sorunları anında hata ayıklayabilen ve belgeleri hazırlamak gibi sıkıcı görevleri üstlenebilen bir AI asistanının ortaya çıkma olasılığından heyecanlandılar.

Ancak, ChatGPT'nin yeteneklerini daha derinlemesine inceledikçe ve ClickUp'taki bazı arkadaşlarım da dahil olmak üzere profesyonel geliştiricilerle konuştukça, gerçekliğin ilk heyecanın gösterdiği kadar sorunsuz olmadığını fark ettim.

ChatGPT şüphesiz güçlü bir araçtır, ancak kodlama görevleri söz konusu olduğunda sınırları vardır.

Bir kodlayıcı olarak, siz de bunun farkına varmış olabilirsiniz. Bu nedenle, geliştiricilerden ve teknoloji uzmanlarından görüşler toplayarak, kodlama için en iyi ücretsiz ve ücretli ChatGPT alternatiflerinin listesini hazırladık. Hadi, nasıl olduklarına bir bakalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte her bir aracı ve en iyi kullanım örneğinin kısa bir açıklamasını içeren bir liste: ClickUp – AI kodlama yardımı ile kapsamlı proje yönetimi – AI kodlama yardımı ile kapsamlı proje yönetimi

GitHub Copilot – Kod tamamlama için yapay zeka çift programcısı

Microsoft Copilot – Microsoft ürünlerinde entegre AI asistanı

Amazon CodeWhisperer – AWS geliştiricileri için yapay zeka kod önerileri

CodeT5 – Açık kaynak kod üretimi ve anlama

Tabnine – Birden fazla dil için AI kod tamamlama

Google Gemini – Kodlama yeteneklerine sahip çok modlu AI

Codeium – Ücretsiz AI destekli kod tamamlama

PolyCoder – Açık kaynak kod oluşturma modeli

AskCodi – Kod belgeleme ve sorgular için yapay zeka asistanı

OpenAI Codex – Doğal dilden güçlü kod üretimi

IntelliCode – Visual Studio'da yapay zeka destekli kod önerileri

Replit Ghostwriter – Replit IDE'de AI kod tamamlama

Snyk Code – AI destekli kod güvenlik analizi

Codiga – Kod analizi ve snippet'ler içeren kodlama asistanı

Ama önce, ChatGPT'nin neden her zaman en iyi kodlama asistanı olmadığını anlayalım.

ChatGPT'nin Sınırları

ChatGPT, gelişmiş bir dil öğrenme modeli (LLM) ile çalışmasına rağmen, sayıca sınırlı çevrimiçi kaynaklardan gelen girdilere dayanmaktadır.

Doğruluk ve güvenilirlik: ChatGPT ile kod yazmak güvenilir olmayabilir ve hatalar veya verimsizlikler içerebilir. Kodlayıcılar önerileri gözden geçirmeli ve yeniden yazmalıdır. Bu ekstra adım, çıktısına tam olarak güvenemeyeceğiniz için uzun vadede sizi yavaşlatabilir

Sınırlı bağlam anlayışı: Projenin amacını ve genel mimarisini derinlemesine kavramayı gerektiren karmaşık kodlama görevleri ChatGPT'yi zorlayabilir. Model, sınır durumları dikkate almakta veya mevcut kod tabanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmakta zorlanabilir

Yaratıcılık ve yenilikçilik eksikliği: ChatGPT, tekrarlayan görevleri tamamlamada oldukça iyidir, ancak harika kod çözümleri üretmek için en iyi araç olmayabilir. Alışılmışın dışında düşünme gerektiren sorunlar için ChatGPT pek yardımcı olamaz

Sınırlı güvenlik bilinci: ChatGPT'nin kod üretimi, güvenlikle ilgili en iyi uygulamalara öncelik vermeyebilir. Geliştiriciler, önerilerle ortaya çıkabilecek potansiyel güvenlik açıklarına karşı ekstra dikkatli olmalıdır

Veri önyargısı endişeleri: ChatGPT'nin eğitim verileri önyargılı olabilir ve bu durum koduna da yansıyabilir. Bu, kodunuzda beklemediğiniz sorunlara neden olabilir veya mevcut sorunları daha da kötüleştirebilir

Bu dezavantajlar nedeniyle, birçok kodlayıcı farklı programlama dillerinde çalışan diğer AI araçlarına yöneliyor. Bu yeni araçlar, kodlayıcının ihtiyaçlarına göre sorunları daha spesifik bir şekilde çözebilir.

Kodlama için ChatGPT Alternatifleri Bir Bakışta

İşte kodlayıcılar için en iyi 15 ChatGPT alternatifine hızlı bir genel bakış.

ChatGPT Alternatifi Kullanım Örneği En Uygun ClickUp Yerleşik AI yardımı ile yazılım proje yönetimi Kodlama projeleri için genel iş akışı yönetimi, iletişim ve görev dağılımı GitHub Copilot Kod tamamlama, öneri ve oluşturma GitHub geliştirme ortamında genel amaçlı kod tamamlama ve yardım Microsoft Copilot Kod önerileri ve kodlama öğreticileri GitHub Copilot'a benzer, ancak Microsoft geliştirme araçlarıyla entegre olur Amazon CodeWhisperer Kod tamamlama ve oluşturma Bulut tabanlı geliştirmeye odaklanır ve AWS hizmetleriyle entegre olur CodeT5 Kod üretme ve çeviri Gelişmiş kod oluşturma görevleri, doğal dil açıklamalarını koda çevirme Tabnine Bağlam duyarlı kod tamamlama Kodlama stilinize ve proje bağlamına göre kod önerilerini kişiselleştirir Google Bard Bilgi erişim ve özetleme Teknik konuların araştırılması, ilgili kod örneklerinin bulunması ve karmaşık kod belgelerinin özetlenmesi Codeium Kod üretme ve dokümantasyon Temel kod yapıları oluşturma ve dokümantasyon yorumları oluşturma PolyCoder Kod inceleme ve analizi Mevcut koddaki potansiyel hataları ve verimsizlikleri belirleme AskCodi Doğal dil işleme, kod arama ve açıklama Kod tabanlarında işlevler aramak ve doğal dil açıklamalarıyla mevcut kodu anlamak OpenAICodex Bazı AI kodlama asistanlarının temel teknolojisini desteklemek Doğrudan erişilebilir değil, ancak GitHub Copilot gibi araçların temelini oluşturur IntelliCode (Visual Studio) Kod tamamlama ve yeniden düzenleme Visual Studio için yerleşik kod yardımı, öneriler ve kod yeniden düzenleme seçenekleri sunar Replit Ghostwriter Replit geliştirme ortamında kod tamamlama ve öneriler Replit bulut tabanlı kodlama platformu içindeki geliştirmeyi iyileştirir Snyk Kodu Gerçek zamanlı kod işbirliği Takım arkadaşlarının birlikte kod düzenleyip önerilerde bulunabileceği işbirliğine dayalı kodlama ortamı. Aynı anda birden fazla programlama dilini destekler Codega Yapay zeka destekli kod testi Kod test sürecinin bazı yönlerini otomatikleştirerek potansiyel sorunları belirler

kodlama için En İyi 15 ChatGPT Alternatifi

ClickUp'taki takımımız, bu 15 en iyi ChatGPT alternatifini test etmeye ve sizin için bir kodlama araç seti hazırlamaya karar verdi. İşte bunlar:

1. ClickUp

ClickUp ile Kodlamaya Başlayın ClickUp Brain ile doğal dilde basit talimatlarla kod oluşturun

ClickUp, yazılım projelerini yönetmek için en kapsamlı araçlardan biridir. Görev ve sprint yönetimi gibi özellikleri gerçek zamanlı sohbet, belge yönetimi ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile birleştirir. Bu, takımınızın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını, ilerlemeyi görsel olarak izlemesini ve tüm proje bilgilerinizi tek bir merkezde tutmasını sağlar.

Yerleşik çok amaçlı AI asistanı ClickUp Brain , sıradan ve tekrarlayan görevleri devralarak size zaman kazandırır. Ayrıca, platform içinde kod önerileri üreten bir AI kodlama asistanı olarak da kullanılabilir. ClickUp Brain'i kullanarak bir kod parçası oluşturabilir, özetleyebilir, düzenleyebilir ve hatta tamamlayabilirsiniz.

Zor bir algoritmada takıldığınızda veya hızlı bir sözdizimi yenilemesine ihtiyacınız olduğunda, ClickUp Brain daha hızlı ve akıllı kodlama yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp, GitHub ve GitLab gibi sürüm kontrol sistemleriyle mükemmel bir şekilde entegre olur. Platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmez; her şey merkezileştirilmiştir ve erişimi kolaydır.

ClickUp görevlerini GitHub commit'leri, dalları ve ClickUp Görevleri'nden çekme talepleriyle ilişkilendirin

ClickUp'ın kod bloğu biçimlendirme seçeneği ile, ClickUp Görevleri veya ClickUp Belgeleri içinde kod parçacıklarını takımınızla kolayca paylaşabilir ve uygun sözdizimi vurgulaması ile tamamlayabilirsiniz. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve kod işlevselliği konusunda karışıklığı önler.

Sprint Gösterge Panelleri ile yazılım teslimatını hızlandırın

Büyük kodlama projelerinde her şeyi kontrol altında tutmanız gerekir. ClickUp Gösterge Paneli, ClickUp Yazılım Takım Proje Yönetimi Platformu ile birleştirildiğinde, proje ilerlemesi ve takım verimliliği hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Bu araçları kullanarak, geliştirme takımları engelleri erken aşamada tespit edebilir, kaynak tahsisini gerektiği gibi ayarlayabilir ve zamanında ve bütçe dahilinde teslimatı sağlayabilir.

En iyi yanı, bu platformun tüm kodlama projeleri için görevlere özel alanlar eklemelerine olanak tanımasıdır. Kullanılan programlama dilleri, kod inceleme durumu ve hatta hata kimlikleri gibi ayrıntıları izleyebilirler. Her şey özel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir, bu da yazılım proje yönetimini kolaylaştırır.

daha fazla bilgi: Daha iyi hata raporu nasıl yazılır?

ClickUp ayrıca çeşitli kullanım durumları için 1000'den fazla şablon sunar. Örneğin, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, uygulama geliştirme projelerini sorunsuz bir şekilde yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde birleştirir.

Bu Şablonu İndir ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile uygulama geliştirme sürecinizi yönetin

Bu, ürün ve tasarımdan mühendislik ve kalite güvencesine kadar tüm takımlarınızın zahmetsizce birlikte çalışabileceği anlamına gelir. Ürün yol haritanızı oluşturmaktan kritik özelliklerin zamanında teslim edilmesini sağlamaya ve hataları düzeltmeye kadar her şeyi yönetmek için tek bir araca ihtiyacınız var.

Şablon da son derece esnektir. En uygun olanı seçerek projeleri yönetmek için farklı yöntemler (Scrum veya Kanban gibi) kullanabilirsiniz. Ayrıca, görevler için özel etiketler oluşturabilirsiniz. Örneğin, proje konumu için "New York" veya "California" gibi etiketler ve bir özelliğin veya hatanın hangi sürüme ait olduğunu belirtmek için "V1. 0" veya "V2. 0" gibi etiketler kullanabilirsiniz. Bu şekilde, ClickUp sizin özel iş akışınıza uyum sağlar, tersi olmaz.

İlerlemeyi izlemek için listeler, panolar, takvimler ve hatta zihin haritaları gibi altı görünümden birini seçebilirsiniz. Bu ayrıntı görev durumları için de geçerlidir; 16'dan fazla seçenek arasından seçim yapabilirsiniz! Bu, takımdaki herkesin bir projede neler olup bittiğini tam olarak anlamasına ve herkesin bilgilendirilmesine yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna göre bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

ClickUp sınırlamaları

Mobil sürümde masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

ClickUp Üniversitesi , ClickUp'ı en iyi şekilde kullanmayı öğretmeye adanmış olsa da, yeni kullanıcılar platformun birçok özelliği ve öğrenme eğrisinin dik olması nedeniyle platformu zor bulabilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Kullanım kolaylığı kesinlikle inanılmaz. ClickUp, sadece kullanıcılar için değil, tüm takım için de son derece kolaydır. En iyi değeri elde etmek için özelleştirmek de çok kolaydır. Özel alanlar, ilişkiler/bağımlılıklar, takvimler, e-postalar ve diğer entegrasyonlar dahil her şeyle entegre edilebilen inanılmaz sayıda ClickApp (eklenti/eklenti) ve entegrasyon. En beğendiklerim otomasyonlar ve yerleşik AI yardımı olacak.

Kullanım kolaylığı kesinlikle inanılmaz. ClickUp, sadece kullanıcılar için değil, tüm takım için de son derece kolaydır. En iyi değeri elde etmek için özelleştirmek de çok kolaydır. Özel alanlar, ilişkiler/bağımlılıklar, takvimler, e-postalar ve diğer entegrasyonlar dahil her şeyle entegre edilebilen inanılmaz sayıda ClickApp (eklenti/eklenti) ve entegrasyon. En beğendiklerim otomasyonlar ve yerleşik AI yardımı olacak.

2. GitHub Copilot

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, isminin hakkını veren bir AI kodlama aracıdır. Kod yazmaya başladığımda, bağlama uygun tam satırları ve hatta kod blokları önerir.

Bu sayede, tekrarlayan kod yazmak ve sözdizimi ayrıntılarını aramak için harcadığınız sayısız saatten tasarruf edersiniz.

En iyi yanı ne mi? Seçenekler sunsa da, duruma en uygun olanı seçme kontrolü tamamen sizde.

AI kodlama uzmanı ayrıca Python, Javascript, Ruby ve C++ dahil olmak üzere birden fazla dili destekler. Yazdığınız kod için otomatik olarak yorumlar ve belgeler oluşturur. Bu, takımın geri kalanının kod tabanına kolayca erişmesine yardımcı olur.

GitHub, geliştiricilerin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek belge oluşturma ve doğal dil etkileşimi gibi özellikleri destekler.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Çekme talebi desteğini kullanarak AI destekli etiketleri ve açıklamaları otomatik olarak oluşturun, kod değişikliklerini daha kolay anlayın ve inceleyin

Copilot içindeki entegre komut satırı arayüzünün (CLI) rahatlığını yaşayın. Bu arayüz, entegre geliştirme ortamından (IDE) çıkmanıza gerek kalmadan yaygın geliştirme görevlerini yerine getirmenizi sağlar

GPT-4 ile daha hızlı ve daha verimli kod üretin

GitHub Copilot sınırlamaları

Projenin genel mimarisi ve amacını derinlemesine anlamayı gerektiren karmaşık kodlama görevlerinde zorlanabilir

Oluşturulan kod, güvenlik için en iyi uygulamalara öncelik vermeyebilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık kullanıcı başına 4 $

Enterprise: Aylık 21 $/kullanıcı

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (135+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Github copilot, geliştiricilerin becerilerine göre tamamen özelleştirilebilir ve uyarlanabilir olması sayesinde geliştirme takımının verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Bağlama göre yöntemler, fonksiyonlar, değişkenler ve hatta tam kod blokları sunar. Daha uyarlanabilir ve övgüye değer kodlar sunar. Farklı uygulamalarla entegrasyon kolaydır.

Github copilot, geliştiricilerin becerilerine göre tamamen özelleştirilebilir ve uyarlanabilir olması sayesinde geliştirme takımının verimliliğini ve üretkenliğini artırır.

Bağlama göre yöntemler, fonksiyonlar, değişkenler ve hatta tam kod blokları sunar. Daha uyarlanabilir ve övgüye değer kodlar sunar. Farklı uygulamalarla entegrasyon kolaydır.

3. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, özellikle Microsoft geliştirme ortamında kod yazıyorsanız, geliştirici araç setinize değerli bir katkı sağlar. MS ekosistemiyle entegrasyonu, platform değiştirme veya yeni arayüzler öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Copilot'un dosya yükleme özelliği, Python, JavaScript, Java, C++, HTML ve CSS dahil olmak üzere birçok dilde mevcut kodunuzu analiz etmesini sağlar. Bu analiz, Copilot'un projenizi daha iyi anlamasını sağlayarak gelecekteki etkileşimlerde daha alakalı öneriler ve yardım sunar.

Önemli olarak, Copilot veri gizliliğine öncelik verir. Analizden sonra, yüklediğiniz dosyalar ve içerikleri otomatik olarak silinir, böylece kodunuzun güvenliği sağlanır.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Bir sorunu çözmek için alternatif yollar keşfedin ve farklı yaklaşımları değerlendirmenizi sağlayın

Bu bilgileri önerilere dahil etmek için yeni kütüphanelere, çerçevelere ve kodlama kurallarına erişin, böylece kodlar güncel kalır

Microsoft Copilot sınırlamaları

Sunulan öneriler, geliştiricinin kendi başına yazabileceği kodlardan çok daha karmaşık ve anlaşılması zor olabilir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Aylık 20 $/kullanıcı

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (59+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Şahsen ben çok beğendim. Benim için önemli olan, kendime güvenerek yazmak istediğim karmaşık kodlar üretmek değil, verimliliği artırmak. Benim için şu alanlarda oldukça iyi: test senaryoları oluşturmak. Birim testlerim için, aksi takdirde gözden kaçırabileceğim sınır durumları öneriyor. satır tamamlama (fonksiyonları önermek yerine parametrelerle birlikte satırı tamamen tamamlayabilen süper güçlü bir IDE gibi).

Şahsen ben çok beğendim. Benim için önemli olan, kendim yazıp gerçekten güvenebileceğim karmaşık kodlar üretmek değil, verimliliği artırmak. Benim için şu amaçlar için oldukça iyi:

test senaryoları oluşturmak. Birim testlerim için, aksi takdirde gözden kaçırabileceğim sınır durumları öneriyor.

satır tamamlama (fonksiyonları önermek yerine, parametrelerle birlikte satırı tamamen tamamlayabilen süper güçlü bir IDE gibi).

4. Amazon CodeWhisperer

amazon CodeWhisperer aracılığıyla

Amazon CodeWhisperer, AWS'deki projeleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tek şey. Açık kaynak kod ve Amazon'un kod kitaplıklarını kullanarak kod üretmek için eğitilmiş bir AI aracıdır.

Ne elde etmek istediğinizi açıklayan açık ve doğal dilde yorumlar yazın, CodeWhisperer bunları gerçek koda çevirsin. Siz "ne"ye, yani oluşturmak istediğimiz işlevselliğe odaklanın, "nasıl"ı, yani AWS hizmetlerinden yararlanmak için gereken belirli kodu CodeWhisperer'a bırakın.

CodeWhisperer, JetBrains ve VS Code gibi mevcut geliştirme araçlarınızla birlikte çalışır.

Kurulumdan sonra, kodunuzu gerçek zamanlı olarak analiz eder, yeni kod yazmanıza yardımcı olur, mevcut kodu iyileştirir ve hatta kalite açısından gözden geçirir.

Geliştiricilerin verimliliğini artırmak ve doğru kodu veya fonksiyon çağrı kütüphanesini aramak için CodeWhisperer, AWS hizmetleriyle mükemmel şekilde entegre olan seçenekler önerir.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri

Güvenliğe öncelik verin. Önerilen kod genellikle bulut uygulamalarını güvenli hale getirmek için en iyi uygulamaları içerir

Hizmetle nasıl etkileşim kurulacağını gösteren kod örneklerine erişin ve öğrenme sürecini hızlandırın

Halka açık koda benzeyen kod önerilerini işaretleyin veya filtreleyin

Amazon CodeWhisperer sınırlamaları

En doğru kodu oluşturmak için tam bağlam gerekir

Bulut tabanlı geliştirme ve AWS entegrasyonunda mükemmeldir, ancak diğer bazı AI kodlama asistanlarına kıyasla genel amaçlı kodlama görevleri için o kadar esnek olmayabilir

Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması

Ücretsiz

Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon CodeWhisperer hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kod düzenleyicilerle kolay entegrasyon ve doğru yanıtlar.

Kod düzenleyicilerle kolay entegrasyon ve doğru yanıtlar.

5. CodeT5

via CodeT5

Büyük ölçekli yazılım geliştirme projeleri, yeni özelliklerin sürekli eklenmesiyle sıkıcı hale gelebilir. CodeT5, akıllı bir kod asistanı olarak bu zorluğun üstesinden gelir.

Mevcut kodlardan oluşan geniş bir veritabanı üzerine inşa edilen CodeT5, "tanımlayıcı farkında, önceden eğitilmiş bir kodlayıcı-kod çözücü mimarisi" kullanır. Bu sofistike tasarım, girişi kodlarken ve çıktıyı kod çözerken kodlara özgü öğeleri (değişken adları ve fonksiyon tanımlayıcıları gibi) anlamasına ve işlemesine olanak tanır, böylece ilgili ve sözdizimsel olarak doğru kod üretme yeteneğini geliştirir.

CodeT5 ile karmaşık sorunları veya istenen işlevleri doğal dilde tanımlayabilirsiniz. Ardından araç, karmaşık görevler için bile tanımınızı işleyen koda çevirmeye çalışır. Bu özellik, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltarak, uygulama ayrıntılarına takılmak yerine projenizin temel hedeflerine odaklanmanızı sağlar.

CodeT5'in en iyi özellikleri

Kodu daha basit açıklamalarla özetleyin

En karmaşık görevler için doğal dil komutlarını gerçek koda dönüştürün

Kodu bir dilden diğerine çevirin

Doğru kod hatası algılama ve klon algılama gerçekleştirin

CodeT5 sınırlamaları

Hata ayıklamadan daha iyi kod üretimi

Yetenekler gelişiyor, ancak daha köklü AI kodlama asistanlarına kıyasla bazı sınırlamalar olabilir

CodeT5 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CodeT5 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar CodeT5 hakkında ne diyor?

Yorum yok

6. Tabnine

via Tabnine

Tabnine, kodlamayı daha hızlı ve kolay hale getiren programcılar için akıllı bir yardımcıdır. En azından kodlama zihninizi okuyabilen, süper güçlü bir otomatik tamamlama asistanıdır.

Kodlama şeklinizi hatırlar ve kodunuzu güvenli ve emniyetli tutarken iyileştirme önerileri sunar.

Kodunuzun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için birim testleri yazmak zaman alıcı olabilir. Tabnine, kodunuz için ilgili birim testleri önererek bu görevi otomatikleştirebilir. Birçok popüler programlama dilini destekler, böylece favorilerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Önerilen kod parçasını kabul etmek için Tab veya Enter tuşuna basın

Kod tamamlama sonuçlarını geliştirmek ve iyileştirmek için yorumları, yüklü kitaplıkları ve açık dosyaları kullanın

Tabnine'ın kodlama davranışını, gösterilen önerilerin sayısını ayarlayarak ve belirli özellikleri etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak tercihlerinize göre özelleştirin

Tabnine sınırlamaları

Manuel düzeltme gerektiren yanlış kod önerileri sunabilir

Daha karmaşık projelerde yetenekler sınırlı olabilir

Tabnine fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?

Kod stilime ve biçimlerime hızla uyum sağlar, tanımladığım değişkenleri ve fonksiyonları içerecek şekilde güncellenir. Kodunuzun gittiği yönü hızla tahmin eder ve bağlamsal öneriler sunar. Geliştirme süremizi hızlandırdı ve yeni diller öğrenirken bana yardımcı oldu. Ayrıca her IDE ile çalıştığını da beğeniyorum.

Kod stilime ve biçimlerime hızla uyum sağlar, tanımladığım değişkenleri ve fonksiyonları içerecek şekilde güncellenir. Kodunuzun gittiği yönü hızla tahmin eder ve bağlamsal öneriler sunar. Geliştirme süremizi hızlandırdı ve yeni diller öğrenirken bana yardımcı oldu. Ayrıca her IDE ile çalışmasını da seviyorum.

7. Google Gemini (eski adıyla Bard)

google aracılığıyla

Gelişmiş bir kod oluşturma motoru arıyorsanız, Gemini size uygun değildir. Daha çok, programcılar için özel olarak tasarlanmış süper güçlü bir araştırma asistanı gibidir.

Zor bir hata veya algoritmada takıldınız mı? Gemini'yi başlatıp sorunu açıklayabilirsiniz. Gemini, internetin derinliklerine dalarak ilgili belgeleri, kod örneklerini ve hatta benzer sorunlarla ilgili tartışmaları çıkarır.

Ayrıca 20'den fazla programlama dilinde kod üretebilir ve düz dil talimatlarını işleyen koda çevirebilir. Gemini'yi kullanarak mevcut koddaki sözdizimi ve mantık hatalarını düzeltebilirsiniz. AI'nın kod üretme ve açıklama yeteneği, öğrenme, prototip oluşturma ve projeleri belgeleme için yararlı olabilir.

Dokümanlar ve Drive gibi diğer Google hizmetleriyle entegrasyonlar, Gemini'nin kodlama çıktılarını iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde dahil etmenizi sağlar. Ayrıca, bilgi hazinesi olan Google'ın geniş arama motoru veritabanına da erişebilir.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Mevcut kodu modernize etmek için yeniden yazın

Düşünmediğiniz alternatif kodlama çözümleri önerin

Kodları bir programlama dilinden diğerine zahmetsizce çevirin

Google Gemini sınırlamaları

AI tarafından yazılan kodların insan tarafından incelenmesi ve düzeltilmesi gerekebilir

Gemini, modelini eğitmek için sohbet girdilerini kullandığından, hassas kodların paylaşılmasıyla ilgili gizlilik ve güvenlik endişeleri

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Geminiratings ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (139+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Gemini 1. 5 pro ai studio'nun yapabileceklerinden çok etkilendim. Kodlama hakkında hiçbir şey bilmeden, her değişiklik için birkaç adım atmak zorunda kalsam da, yılanın rengini ve hızını değiştirmek için sttings kullanarak tamamen işlevsel bir python yılan oyunu oluşturdum. Her şeyi adım adım yapmasını söylersek, Tetris gibi daha karmaşık oyunlar veya daha fazlasını oluşturabileceğimizi merak ediyorum.

Gemini 1. 5 pro ai studio'nun yapabileceklerinden çok etkilendim. Kodlama hakkında hiçbir şey bilmeden, her değişiklik için birkaç adım atmak zorunda kalsam da, yılanın rengini ve hızını değiştirmek için sttings kullanarak tamamen işlevsel bir python yılan oyunu oluşturdum. Her şeyi adım adım yapmasını söylersek, Tetris gibi daha karmaşık oyunlar veya daha fazlasını oluşturabileceğimizi merak ediyorum.

Reddit incelemesi

8. Codeium

via Codeium

Codeium, bireysel, takım ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen bir dizi özellik ve plan sunar.

70'ten fazla programlama dilini destekler ve Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli IDE'lerle entegre olur.

Birden fazla öneri ile tek satırlık ve çok satırlık kodlar oluşturabilirsiniz. Codeium, geliştiricilerin API'leri daha verimli bir şekilde bulup kullanmasına yardımcı olan akıllı bir arama fonksiyonu içerir.

Codeium, benzersiz doğruluğu ile GitHub ve Tabnine gibi rakiplerini geride bırakarak kodlayıcıların favorisi olmaya devam ediyor.

Codeium'un en iyi özellikleri

Diğer çoğu AI Kodlama Asistanından farklı olarak SOC2 Tip 2 uyumluluğunu sağlayın

Bağlamdan yararlanarak, projenizin yapısı ve kodlama stiline uygun ilgili kod blokları, fonksiyon çağrıları ve değişken tanımları için öneriler alın

Kodunuzu analiz edin ve potansiyel test senaryoları için öneriler alın, test yazma sürecini hızlandırın ve kodunuzun test edilebilirliğini artırın

Codeium sınırlamaları

Kod tamamlama konusunda mükemmeldir, ancak karmaşık mantık hatalarının hata ayıklamasında aynı düzeyde yardım sunmayabilir

Codeium fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Aylık 12 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Codeium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Codeium hakkında ne diyor?

Codeium'un kullanımı çok kolay ve gerçekten yararlı öneriler sunuyor. Tamamen şirket içinde çalıştığı için çok hızlı, uzaktan çalışanlar için bile fark edilmiyor.

Codeium'un kullanımı çok kolay ve gerçekten yararlı öneriler sunuyor. Tamamen şirket içinde çalıştığı için çok hızlı, uzaktan çalışanlar için bile fark edilmiyor.

9. PolyCoder

PolyCoder, bu listedeki diğer bazı araçlara benzer şekilde açık kaynaklıdır. Ancak diğerlerinden farklı olarak sürekli gelişmektedir.

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen, 2,7 milyar parametreye sahip büyük bir transformatör tabanlı dil modelidir. Bu, onu kod üretimi için en büyük gelişmiş AI modellerinden biri yapar. Bu büyük model boyutu, PolyCoder'ın 12 programlama dilinde son derece karmaşık ve doğru kodlar üretmesini sağlar.

PolyCoder'ın farklı dillerdeki ortak kalıpları ve yapıları öğrenmesini ve yüksek kaliteli kodlar üretmesini sağlayan çeşitli veri setleri üzerinde eğitildi.

PolyCoder, doğal dil açıklamalarından kod üretmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Otomatik kod inceleme görevleri için kullanılabilir. Bu bir açık kaynaklı AI aracı olduğundan, geliştiriciler modelini kendi kullanım durumlarına ve uygulamalarına göre ince ayar yapabilir ve kişiselleştirebilir.

PolyCoder'ın en iyi özellikleri

Sürekli gelişen kod önerileri ve öğrenme fırsatları sunan kodlama topluluğunun kolektif bilgilerinden yararlanın

Tekrarlayan kod bloklarını belirleyin ve bunları yeniden yazmanın yollarını önerin

PolyCoder sınırlamaları

Karmaşık mantık hatalarını gidermektense kod tamamlama ve öğrenme için daha uygun

PolyCoder fiyatlandırması

Ücretsiz

PolyCoder puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. AskCodi

via AskCodi

Sorular sorabileceğiniz, yardım isteyebileceğiniz, yardım sunabileceğiniz ve diğer kodlama meraklılarıyla etkileşim kurabileceğiniz, kodlayıcılar için sanal bir topluluk platformu mu arıyorsunuz? AskCodi'ye göz atın.

AskCodi, yazılım geliştirmeye giriş engellerini azaltarak daha geniş bir kitlenin bu alanda kariyer yapmasını kolaylaştırıyor.

Bu AI aracı, çeşitli kodlama görevlerini otomatikleştirerek ve gerçek zamanlı geri bildirim ve destek sağlayarak geliştirici deneyimini iyileştirebilir. Python, Java, HTML, CSS, JavaScript ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde kod üretebilir.

ChatGPT, birim testi oluşturucu ve ana diller için cucumber test oluşturucu sunarak, geliştiricilerin testleri kendileri yazmak için harcadıkları zamandan tasarruf etmelerini sağlar.

Bu topluluk ücretsizdir ve kodlamaya tutkulu gönüllüler tarafından yönetilmektedir.

AskCodi'nin en iyi özellikleri

Visual Studio Code, JetBrains ve Atom gibi favori IDE'lerinizle entegre edin

DocString, Code Explainer ve C# Comments gibi araçları kullanarak kodu anlayın ve dokümantasyon oluşturun

Kod Oluşturucu, Kod Düzeltici, Kod Düzeltici vb. gibi yerleşik uygulamalarla kod oluşturmayı ve hata düzeltmeyi basitleştirin.

AskCodi sınırlamaları

Kullanıcılar en iyi sonuçları elde etmek için açık ve net talimatlar vermelidir. Karmaşık talimatlar iyi sonuçlar vermeyebilir

AskCodi fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 9,99 $/kullanıcı/ay

Ultimate: Aylık 29,99 $/kullanıcı

AskCodi puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (84+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

AskCodi hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Üniversitedeki genel IS dersleri dışında kodlama konusunda çok az, neredeyse hiç deneyimim yok. Codi, daha önce asla yardımcı olamayacağım gösterge paneli ve veri projelerinde bana yardımcı olmama olanak tanıdı. Yoğun teknoloji takımlarına sahip olan Codi, gerçek kodlayıcılarımızın iş yükünü hafifletmemi ve diğer takım üyeleri tarafından yapılabilecek daha küçük görevleri üstlenmemi sağladı.

Üniversitedeki genel IS dersleri dışında kodlama konusunda çok az, neredeyse hiç deneyimim yok. Codi, daha önce asla yardımcı olamayacağım gösterge paneli ve veri projelerinde bana yardımcı olmama olanak tanıdı. Yoğun teknoloji takımlarına sahip olan Codi, gerçek kodlayıcılarımızın iş yükünü hafifletmemi ve diğer takım üyeleri tarafından yapılabilecek daha küçük görevleri üstlenmemi sağladı.

11. OpenAI Codex

via OpenAI Codex

Programcılar, belirli sorunları çözmek için mevcut kodu (kütüphaneler, API'ler veya fonksiyonlar) bulmakta sık sık zorlanırlar. Bu, özellikle yeni başlayanlar için zaman alıcı bir engel olabilir. OpenAI Codex, bu dillerde ilgili kod parçacıkları önererek bu adımda mükemmeldir ve kodlamayı daha hızlı ve erişilebilir hale getirir.

Birden fazla kod parçacığıyla deneme ve hata yapma ihtiyacını azaltarak kodlamayı kolaylaştırır. Sorunu tanımlamaya odaklanmanıza ve ardından bir çözüm üretmenize olanak tanır. Kusursuz olmasa da Codex, girdiğinize göre ilgili kodu sağlayarak kodlama verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir.

JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript ve hatta Shell komut dosyası dilleri dahil olmak üzere bir düzineden fazla dili anlıyor. Ancak özellikle Python'da çok güçlü.

OpenAI Codex'in en iyi özellikleri

Karmaşık işlevleri gerçek koda dönüştürün

Doğrudan kod üreterek deneme yanılma sürecini ortadan kaldırın, sorun çözmeye daha fazla zaman ayırın

Düşünmediğiniz işlevler için kod oluşturarak yeni fikirler üretin

OpenAI Codex sınırlamaları

Karmaşık mantık hatalarını gidermek için ek araçlar veya uzmanlık gerekebilir

OpenAI Codex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OpenAI Codex puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar OpenAI Codex hakkında ne diyor?

Github Copilot gibi AI'ları kodlamaya alışkınım, bunlar R'yi desteklemiyor. Bugün Codex'e beta erişimim oldu ve çok etkilendim. R kullandığınızı söylemenize gerek kalmadan R'yi anlıyor.

Github Copilot gibi AI'ların R'yi desteklememesine alışkınım. Bugün Codex'e beta erişimi aldım ve çok etkilendim. R kullandığınızı söylemenize bile gerek kalmadan R'yi anlıyor.

12. IntelliCode

via IntelliCode

Büyük kod tabanlarında çalışmak, özellikle ilgili fonksiyonları veya kod parçacıklarını ararken zaman alıcı olabilir.

Intellicode, diğer geliştiricilerin belirli API fonksiyonlarını nasıl kullandıklarına dair gerçek dünya örnekleri sunarak yeni API'leri öğrenmeyi ve kullanmayı kolaylaştırır.

Makine öğrenimini kullanarak kod kalıplarını analiz eder ve en alakalı kod tamamlama önerilerini IntelliSense listesinin en üstüne yerleştirir. Bu, listeyi manuel olarak aramaya kıyasla zaman kazanmanızı sağlar.

Mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur, yazarken gereksinimlerinizi önceden tahmin eder ve akıllı kod tamamlama özelliğini aynı anda sunar.

IntelliCode'un en iyi özellikleri

Projeniz veya harici referanslar içinde ilgili fonksiyonları ve kod parçacıklarını oluşturarak manuel keşif için harcadığınız zamandan tasarruf edin

Tekrarlayan kod bloklarını yeniden düzenleme fırsatlarını belirleyerek daha temiz ve bakımı daha kolay kod tabanları oluşturun

Zaman içinde kodlama stilinizi ve tercihlerinizi öğrenerek, genellikle kod yazma şeklinize uygun tamamlamalar önerir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar

IntelliCode sınırlamaları

Yalnızca Visual Studio IDE ile çalışır

Sınırlı sayıda programlama dilini destekler

IntelliCode fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IntelliCode puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar IntelliCode hakkında ne diyor?

"IntelliCode'un iyileştirmeleri sadece ifade tamamlama ile sınırlı değildir. IntelliCode, mevcut kod bağlamı göz önüne alındığında, o API için en uygun aşırı yükleme konusunda da rehberlik sağlar. Artık gereksiz kaydırma yok!"

"IntelliCode'un iyileştirmeleri sadece ifade tamamlama ile sınırlı değil. IntelliCode, mevcut kod bağlamı göz önüne alındığında, o API için en uygun aşırı yükleme konusunda da rehberlik sağlıyor. Artık gereksiz kaydırma yok!"

13. Replit Ghostwriter

via Replit Ghostwriter

Bu yapay zeka destekli kodlama asistanı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, karmaşık kodları açıklayarak ve yeni kodlar oluşturarak kodlama deneyiminizi iyileştirir. Ayrıca, herhangi bir kod bloğunu vurgular ve adım adım basit bir İngilizceyle açıklar, böylece bilmediğiniz kodları daha kolay anlayabilirsiniz

Basit doğal dil komutlarına dayalı olarak eksiksiz programlar oluşturabilir, böylece yeni kod yazmak veya mevcut kodu değiştirmek daha kolay hale gelir.

Replit, herhangi bir cihazdan erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve anında proje barındırma ve dağıtımını destekleyen çevrimiçi IDE ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Genel olarak, bu araç, rutin görevleri yerine getirmek ve uzman düzeyinde yardım sağlamak için AI kullanarak kodlamayı daha hızlı, daha kolay ve daha keyifli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Replit Ghostwriter'ın en iyi özellikleri

Bir kod parçasına yapmak istediğiniz değişiklikleri açıklayın ve Replit bu değişiklikleri kodda yeniden yazsın

Diğer kodlayıcılarla işbirliği yaparak projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın

Karmaşık kodları açıklama, test senaryoları oluşturma ve uygulama mimarisi önerme gibi görevlerde kişiselleştirilmiş yardım alın

Replit Ghostwriter sınırlamaları

Karmaşık kodlama görevleri için her zaman doğru veya yararlı değildir

Ücretsiz sürümün kullanım sınırları vardır

Replit Ghostwriter fiyatlandırması

Başlangıç : ücretsiz

Temel: Aylık 20 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 40 $/kullanıcı

Replit Ghostwriter puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (29+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Replit Ghostwriter hakkında ne diyor?

Replit'in en iyi yanı, tamamen web tabanlı olması ve tüm kodlarınıza her yerden erişebilmenizdir. En iyi yanı, hem kodlama hem de barındırma ortamı sunmasıdır. Ayrıca grupları da desteklediğinden, ekibimizle birlikte çalışabilir ve işbirliği içinde çalışabiliriz.

Replit'in en iyi yanı, tamamen web tabanlı olması ve tüm kodlarınıza her yerden erişebilmenizdir. En iyi yanı, hem kodlama hem de barındırma ortamı sunmasıdır. Ayrıca grupları da desteklediğinden, takımımızla birlikte çalışabilir ve işbirliği içinde çalışabiliriz.

14. Snyk Kodu

snyk Code aracılığıyla

Snyk Code, kodlamayı daha güvenli hale getirmek için kod tabanlarındaki gizli zayıflıkları ve güvenlik açıklarıyla mücadeleye yardımcı olur.

Bir güvenlik gözetleme kulesi gibi davranarak, kodunuzu bilinen güvenlik açıkları ve potansiyel zayıflıklar için tarar. Bu proaktif yaklaşım, güvenlik sorunlarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olarak, daha güvenli ve güvenilir kodları güvenle yayınlamanızı sağlar.

Snyk Code, çok çeşitli programlama dillerini destekler ve IDE'lere ve geliştirme iş akışlarına doğrudan entegre olur. Geliştirme sürecini kesintiye uğratmadan kodlama sırasında güvenlik açıklarını bulup düzeltmenizi sağlar.

Bu araç, güvenlik açıklarını belirlemenin yanı sıra, sorunları hızlı bir şekilde gidermenize yardımcı olacak adım adım talimatlar da sağlar.

Snyk Code'un en iyi özellikleri

Tarama işlemlerini belirli proje gereksinimlerine ve güvenlikle ilgili en iyi uygulamalara göre özelleştirin

Tespit edilen güvenlik açıklarını gidermek için net raporlar ve öneriler alın

Snyk Kod sınırlamaları

Bilinen zayıflıkları kontrol eder, ancak saldırganların kullanabileceği ve engelleyemeyeceği tamamen yeni hileler olabilir

Snyk Code fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takımlar: Aylık 25 $/ürün

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Snyk Kod derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (118+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Snyk Code hakkında ne diyor?

Snyk'i kullanmaya başladığımda raporları yararlı buldum, ancak yine de göz ardı edilmesi çok kolaydı. Bu yüzden, yüksek riskli güvenlik açıkları içeren yapıları hata vermek üzere boru hatları oluşturmak için Snyk'i ekledim. Snyk şimdi daha da iyi ve çekme taleplerimi birleştirmeden önce beni uyarıyor. Güvenlik açığının duyurulmasından istismar edilmesine kadar geçen sürenin hızla azaldığı bir dünyada, böyle bir hizmeti kullanmamak delilik olur. Snyk, bu alanda bulduğum en iyi araç.

Snyk'i kullanmaya başladığımda raporları yararlı buldum, ancak yine de göz ardı edilmesi çok kolaydı. Bu yüzden, yüksek riskli güvenlik açıkları içeren yapıları hata vermek üzere boru hatları oluşturmak için Snyk'i ekledim. Snyk şimdi daha da iyi ve çekme taleplerimi birleştirmeden önce beni uyarıyor. Güvenlik açığının duyurulmasından istismar edilmesine kadar geçen sürenin hızla azaldığı bir dünyada, böyle bir hizmeti kullanmamak delilik olur. Snyk, bu alanda bulduğum en iyi araç.

15. Codiga

via Codiga

Codiga, VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab ve Bitbucket dahil olmak üzere çeşitli geliştirme ortamlarında kullanabileceğiniz yapay zeka destekli bir statik kod analiz aracıdır.

Bu araç, kod kalitesini ve güvenliğini artırmanıza yardımcı olacak bir dizi özellik sunar. Sadece beş dakika içinde kendi özel statik kod analiz kurallarınızı oluşturabilir veya Codiga Hub'da bulunan kuralları uygulayabilirsiniz.

Codiga'nın analizi, OWASP 10, MITRE CWE ve SANS/CWE Top 25 gibi anahtar güvenlik standartlarını kapsar. Tek bir tıklama ile güvenlik açıklarını ve kodlama sorunlarını otomatik olarak düzeltebilir.

Codiga'nın en iyi özellikleri

Kodlama topluluğu tarafından gönderilen, incelenmiş kod bloklarından oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

Anahtar kelimeleri veya istenen işlevselliğin açıklamalarını kullanarak ilgili kod parçacıklarını hızlıca bulun

Belirli işlevlere yeni başlayan programcılar için değerli bir öğrenme aracı olabilecek, iyi yazılmış kod parçacıklarını keşfedin

Codiga sınırlamaları

Büyük kitaplıkta, bazı snippet'ler en son kitaplıklar veya çerçeveler için güncellenmemiş olabilir

Nadir veya niş işlevler, kod parçacığı kitaplığında sınırlı olarak temsil edilebilir

Codiga fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Codiga puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (21+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Codiga hakkında ne diyor?

Tamamen eller serbest inceleme. Her şey arka planda gerçekleşir ve kodunuzun durumunu istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Yerel bir kod biçimlendirme aracı kurmak yerine bulut tabanlı yaklaşımı tercih ediyorum, çünkü makinenizde yükseltme yapmanıza gerek kalmadan sürekli olarak iyileştiriliyor.

Tamamen eller serbest inceleme. Her şey arka planda gerçekleşir ve kodunuzun durumunu istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Yerel bir kod biçimlendirme aracı kurmak yerine bulut tabanlı yaklaşımı tercih ediyorum, çünkü makinenizde yükseltme yapmanıza gerek kalmadan sürekli olarak iyileştiriliyor.

Kodlama Yöntemlerinizi Güçlendirin

Kodlamayı kolaylaştırmak ve alışılmışın dışında düşünmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, kodlayıcılar için ChatGPT'ye alternatif birçok seçeneği inceledik. Bu AI asistanları, üstün büyük dil modellerine dayanır ve kodlama sürecinizi daha sorunsuz ve keyifli hale getirebilir.

Sizin için en iyi araç, tamamen kodlama yapma şeklinize ve ihtiyacınız olan yardım türüne bağlıdır. Neden birkaç farklı aracı denemiyorsunuz ve hangisinin kodlamayı daha az sinir bozucu hale getirdiğini ve daha iyi fikirler üretmenize yardımcı olduğunu görmüyorsunuz?

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