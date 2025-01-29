2025'te SEO'nuzu Geliştirmek için En İyi 10 Semrush Alternatifi

Şirketinizi büyütmek istiyorsanız, arama motoru optimizasyonunu (SEO) göz ardı edemezsiniz.

Güçlü bir SEO stratejisi geliştirmek, web sitenizin Google'da sıralamada yükselmesine yardımcı olabilir. Böylelikle, potansiyel bir müşteri arama motoruna ürün veya hizmetlerinizle ilgili kelimeler veya kelime öbekleri yazdığında, şirketiniz listede ilk sırada yer alır.

Çeviri: Bir SEO stratejisine yatırım yapmıyorsanız, nitelikli potansiyel müşterileri masada bırakıyor olabilirsiniz. ?

Bir SEO stratejisi başlatmak için doğru yazılıma ihtiyacınız var. Semrush, bağlantı oluşturma, içerik pazarlama, anahtar kelime araştırması ve rakip araştırması konusunda yardımcı olabilecek bir SEO aracıdır. Arama sıralamanızı yükseltmek için Semrush'u kullanmayı düşünüyorsanız veya Semrush'u değiştirmek istiyorsanız, okumaya devam edin. Aşağıda, SEO için en iyi 10 Semrush alternatifini inceliyoruz. ?

Bir Semrush alternatifi'nde nelere dikkat etmelisiniz?

Semrush, şirketlerin arama motorlarındaki görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olan güçlü bir SEO ve içerik pazarlama aracıdır. Bir alternatif arıyorsanız, aşağıdaki işlevlere sahip diğer SEO araçlarını gözden geçirin:

Kapsamlı anahtar kelime araştırma aracı : Doğru platform, yeni müşteriler kazanmak için hangi anahtar kelimeleri hedeflemeniz gerektiğini ortaya çıkarmanıza yardımcı olmalıdır

AI içerik oluşturma : Gelişmiş SEO araçları sadece mevcut içeriği optimize etmekle kalmaz, yeni makaleler yazmanıza ve potansiyel müşterileri çekmenize de yardımcı olur

Ücretli trafik entegrasyonları: Mümkünse, organik ve ücretli trafiğinizi yönetebileceğiniz bir platform arayın. Birçok platform, sosyal medya reklamlarını ve Google Ads'i tek bir yerden yönetmenize olanak tanır

Backlink kontrolü: Backlinkler, internet üzerinde web sitenize yönlendiren bağlantılardır (yani, yönlendirme trafiği). Backlinkleriniz ne kadar fazla olursa, Google'da otoritenizi o kadar hızlı oluşturabilirsiniz. Hepsi bir arada SEO aracı, bozuk bağlantıları düzeltmenize ve yeni bağlantı fırsatlarını belirlemek için backlink analizi sunmanıza yardımcı olur

Rekabet araştırması: Unutmayın, rakipleriniz de Google'da en üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Doğru Semrush alternatifi, rakiplerinizin sıralamalarını izlemenize, en çok kullandıkları anahtar kelimeleri anlamanıza ve geri bağlantılarına ulaşmanıza yardımcı olacaktır

2024'te Kullanabileceğiniz 10 En İyi Semrush Alternatifi

Arama motorlarında şirketinizin performansını iyileştirmeye hazır mısınız? Kanıtlanmış bir SEO stratejisine yatırım yapmaya başlamak için, en iyi Semrush alternatiflerini inceleyin:

1. SE Ranking

sE Ranking aracılığıyla

SE Ranking, arama motorlarında sıralamanızı yükseltmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir SEO araç seti ve Semrush alternatifidir. SE Ranking ile sıralamanızı izleyebilir, web sitenize gelen geri bağlantıları izleyebilir, tam bir web sitesi denetimi gerçekleştirebilir veya her bir sayfayı SEO açısından kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, tam bir analiz paketine erişim elde edersiniz, böylece web sitenize hangi tür trafik (organik veya ücretli) akışının olduğunu anlayabilir, en önemli anahtar kelimelerinizin sıralamasını izleyebilir ve her sayfa veya blog yazısı için SEO'yu nasıl iyileştirebileceğinize dair öneriler alabilirsiniz.

SE Ranking en iyi özellikler

Her web sayfası veya blog yazısı için yapay zeka destekli optimizasyon ipuçları alın

Şirketiniz ve rakipleriniz için anahtar kelime sıralamalarını izleyin

Anahtar kelime araştırmasını kolayca gerçekleştirin ve ilgili uzun kuyruklu anahtar kelimeleri keşfedin

Mevcut yönlendirme trafiğini analiz edin ve rakiplerinizin yönlendirmelerini inceleyerek geri bağlantılarını nereden aldıklarını keşfedin

Arama sıralamalarını etkileyebilecek her türlü sorunu (büyük veya küçük) anlamak için tam bir web sitesi denetimi gerçekleştirin

SE Ranking sınırlamaları

Bazı araçlara erişmek için ek ücret ödemeniz gerekir

Çoğu metrik yalnızca organik trafiği raporlar, bu da sosyal medya veya PPC (tıklama başına ödeme) reklamları kullanıyorsanız can sıkıcı olabilir

SE Ranking fiyatlandırma

Temel: 44 $/ay

Pro: 87,20 $/ay

İş: 191,20 $/ay

SE Ranking puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)

2. Similarweb

via Similarweb

Similarweb, şirketlerin hedef kitlesini daha iyi anlamasına ve rakiplerini geride bırakmasına yardımcı olan bir SEO ve dijital pazarlama platformudur. Web sitesi denetleyicisi, en üst sıradaki web siteleri listesi ve web sitesi-mobil karşılaştırma aracı dahil olmak üzere birçok ücretsiz araç sunar.

Ücretli platform ile kullanıcılar, alıcı profillerini daha iyi anlayabilir, rakiplere karşı dijital performansı izleyebilir ve 210'dan fazla sektörde pazar araştırması yapabilir.

Similarweb'in en iyi özellikleri

Reklam zekası araçlarıyla dönüşümleri artırın

Kapsamlı bir rekabet analizi için 50'den fazla trafik ve etkileşim metriğinden yararlanın

Hedef kitlenizi daha iyi anlamak için 100 milyondan fazla web sitesini analiz edin

Dijital pazarlama stratejinizi geliştirmek için yaklaşan pazar trendlerini takip edin

Similarweb sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı bazı şirketler, özellikle küçük işletmeler için sınırlayıcı olabilir

Gösterge paneli çok karmaşık olabilir ve aradığınızı bulmanızı zorlaştırabilir

Similarweb fiyatlandırma

Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 125 $

Profesyonel: Bir kullanıcı için aylık 333 $

Takım: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Similarweb derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (95+ yorum)

3. Serpstat

serpstat aracılığıyla

Serpstat, şirketlerin arama sonuçlarındaki sıralamalarını yükseltmelerine yardımcı olan bir Semrush alternatifidir. Serpstat ile organik ve ücretli trafik için anahtar kelime araştırması yapabilir, geri bağlantı analizi gerçekleştirebilir ve rakiplerinizin sıralamalarını izleyebilirsiniz.

Ayrıca, Serpstat, makaleler yazmanıza, başlıklar ve meta açıklamalar oluşturmanıza ve sosyal medya gönderileri için fikirler almanıza olanak tanıyan AI içerik analiz araçlarıyla birlikte gelir.

Serpstat en iyi özellikler

Tek bir cümleden tüm makaleleri taslak haline getirmek için AI yazma araçlarını kullanın

Rakip analizi yapın, en başarılı anahtar kelimelerini anlayın (ve hedefleyin)

Arama motoru sonuç sayfası (SERP) benzerliğine göre gruplandırmak için kümeleme aracına 50.000'e kadar anahtar kelime yükleyin

Sıralamanızı etkileyebilecek önemli SEO hatalarını bulmak için site denetimi yapın

Serpstat sınırlamaları

Raporları özelleştirmek zor olabilir

Platformun yeni özellikler yayınlamasıyla bazı eğitimler artık güncelliğini yitirmiştir

Serpstat fiyatlandırma

Bireysel: 45 $/ay

Takım: 85 $/ay

Ajans: 335 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Serpstat puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

4. CognitiveSEO

via CognitiveSEO

CognitiveSEO, şirketlerin ve dijital ajansların web sitesi trafiğini analiz etmesine, sayfa içi SEO site trafiğini yürütmesine ve rakiplerin arama hacmini izlemesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. CognitiveSEO ile geri bağlantı fırsatlarını bulabilir, Google algoritmasındaki dalgalanmaları tespit edebilir ve içerik planınız için anahtar kelime önerileri bulabilirsiniz.

Ayrıca, sayfa içi SEO denetleyicisi, arama sıralamalarını olumsuz etkileyebilecek hatalar için sitenizi tarayacaktır.

CognitiveSEO'nun en iyi özellikleri

En iyi yönlendirme kaynaklarını keşfetmek için geri bağlantı verilerini toplayın

SERP Checker Aracını kullanarak anahtar kelime sıralamalarını evrensel, yerel ve mobil düzeyde izleyin

SEO verilerini gerçek zamanlı olarak anlamak için 35'ten fazla metrikle kendi gösterge panelinizi özelleştirin

İçerik optimizasyon aracını kullanarak her bir içerik parçası için anahtar kelime fırsatlarını bulun

CognitiveSEO sınırlamaları

Verilerin miktarı ve mevcut özelliklerin çokluğu, yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir

Platform, bazı rakiplerine göre çok fazla özelleştirme seçeneği sunmuyor

CognitiveSEO fiyatlandırma

Başlangıç: 129,99 $/ay

Premium: 199 $/ay

Elite: 499 $/ay

CognitiveSEO puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

5. Ahrefs

via Ahrefs

Ahrefs, SEO ve pazarlama çabalarınızı artırmanıza yardımcı olacak kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ahrefs ile rakiplerinizin ne kadar arama trafiği aldığını görebilir, müşterilerinizin Google'da ne yazdığını inceleyebilir, sitenizin performansını olumsuz etkileyen kritik SEO sorunlarını bulabilir ve binlerce anahtar kelimenin sıralamalarını izleyebilirsiniz.

Ahrefs en iyi özellikler

Site gezgini ile genel SEO sağlık puanınız ve tüm olası SEO hataları hakkında kapsamlı bir analiz elde edin

Sıralama zorlukları ve trafiğinizi en çok nasıl artıracakları da dahil olmak üzere binlerce anahtar kelime fikri edinin

Anahtar kelime araştırma sürecinizi optimize etmek için yapay zeka destekli anahtar kelime araştırma yazılımı

En iyi performans gösteren içerikleri ve binlerce bağlantı oluşturma fırsatını keşfedin

Rakipleriniz dahil olmak üzere herhangi bir web sitesinin ayrıntılı arama ve geri bağlantı profilini alın

Ahrefs sınırlamaları

Öğrenme eğrisi yeni başlayanlar için zor olabilir

Şu anda, içerik oluşturmak için kullanılabilecek AI araçları bulunmamaktadır

Ahrefs fiyatlandırma

Lite : 99 $/ay

Standart: 199 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Enterprise: 999 $/ay

Ahrefs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

raven Tools aracılığıyla

Raven Tools, SEO ve içerik pazarlama ajansları için oluşturulmuş bir SEO ve raporlama platformudur. Backlink araçları, anahtar kelime gezgini, pazarlama raporları ve rekabetçi analiz araç seti dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş özellik ile birlikte gelir.

Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console ve daha fazlasından verileri çekerek tüm ücretli ve organik trafiği tek bir yerden raporlayın

Dört SEO veri kaynağı aracılığıyla rakip alan adlarını araştırın ve 20'den fazla veri noktasını belirleyin

SERP'lerinizi aylık, haftalık veya hatta günlük olarak kontrol edin

Birden fazla müşteri için sosyal medya kampanyalarını tek bir yerden yönetin

Platform, bireysel işletmeler için değil, öncelikle ajanslar için tasarlanmıştır

Veri miktarının çokluğu yeni kullanıcılar için çok zorlayıcı olabilir

Küçük İşletmeler: 39 $/ay

Başlangıç: 79 $/ay

Grow: 139 $/ay

Thrive: 249 $/ay

Lead: 399 $/ay

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Moz Pro

via Moz Pro

Moz Pro, mevcut en tanınmış Semrush alternatiflerinden biridir ve şirketlerin web trafiğini artırmasına ve nihayetinde arama motorlarında sıralamalarını yükseltmesine olanak tanır. Anahtar kelime gezgini ile, herhangi bir URL'yi girerek hangi hedef anahtar kelimelerin en uygun olduğunu tam olarak anlayabilirsiniz. Ayrıca, yeni fırsatları belirlemek için derinlemesine geri bağlantı araştırması yaparak alan adı otoritenizi artırabilirsiniz.

Moz Pro en iyi özellikler

Haftalık site denetimleri gerçekleştirerek sıralamaları etkileyebilecek teknik SEO sorunlarını anlayın

Anahtar kelimelerin SERP analizini alın, sayfaların neden bu şekilde sıralandığını anlayın

Sıralamaları nasıl yükselteceğinize dair adım adım talimatlar almak için sayfa içi web sitesi optimizasyon aracını kullanın

En iyi sıralamaya sahip sitelerden benzer konular hakkında fikirler üreterek bir içerik takvimi oluşturun

Moz Pro sınırlamaları

Anahtar kelime analizi, yüksek hacimli ve rekabetçi arama terimlerine odaklanır

Fiyatlandırma planları, bazı doğrudan rakiplerinden daha yüksektir

Moz Pro fiyatlandırma

Standart: 69 $/ay

Orta: 129 $/ay

Büyük: 209 $/ay

Premium: 419 $/ay

Moz Pro puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

8. SEO PowerSuite

sEO PowerSuite aracılığıyla

SEO PowerSuite, şirketlerin çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olan güçlü bir SEO yazılımıdır. Yazılım dört çözüme ayrılmıştır: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass ve LinkAssistant. Bu dört çözümün tümü ile şirketler, anahtar kelime zorluğunu ölçebilir, içerik pazarlama planı geliştirebilir ve alan adı otoritesini artırmaya yardımcı olmak için bağlantı araştırması yapabilir.

SEO PowerSuite en iyi özellikler

Teknik sorunlar için tüm sitenizi taramak üzere bir SEO denetimi gerçekleştirin

İçerik sıralamalarını iyileştirmek için spam içeren geri bağlantıları belirleyin

Yerel arama sonuçları ve Google Haritalar için sıralamaları kontrol edin ve izleyin

SEO PowerSuite sınırlamaları

Platform, tek bir birleşik platform yerine dört ayrı çözüme ayrılmıştır

Bulut tabanlı bir platform değildir

SEO PowerSuite fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : 0

Profesyonel: 299 $/yıl

Enterprise: 499 $/yıl

SEO PowerSuite puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200+ yorum)

9. SpyFu

spyFu aracılığıyla

SpyFu, CPC (tıklama başına maliyet) kampanyalarını yönetmenize, geçmiş verilere dalmanıza ve SEO raporları çalıştırmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir Semrush alternatifidir. SpyFu ile rekabet analizi yapabilir, geri bağlantı fırsatlarını araştırabilir, sınırsız anahtar kelime ve alan adı projeleri yönetebilir ve raporları benzersiz SEO ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

SpyFu en iyi özellikler

Sıralama geçmişi ve geri bağlantılar için geçmiş verilere erişin

PPC araçları ile rakiplerinizin Google Ads anahtar kelimelerini ve reklamlarını inceleyin

Anahtar kelime grupları oluşturarak ve bildirimler ayarlayarak SEO proje yönetiminizi basitleştirin

SpyFu sınırlamaları

Düşük hacimli anahtar kelimeler için veriler sınırlı olabilir

Verilerin her zaman %100 doğru olmadığına dair raporlar bulunmaktadır

SpyFu fiyatlandırma

Temel plan : 39 $/ay

Profesyonel plan: 79 $/ay

SpyFu puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Ubersuggest

via Ubersuggest

Ubersuggest, kişisel gösterge paneli veya Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilen, kullanımı kolay bir SEO ve içerik yönetim platformudur. Platform aracılığıyla, siteniz için en iyi anahtar kelime fırsatlarını belirleyebilir, teknik site denetimi yapabilir ve yeni geri bağlantı fırsatlarını keşfedebilirsiniz.

Ubersuggest en iyi özellikler

Gösterge panelinizden web sitenizdeki sıralama güncellemeleri ve kritik SEO sorunları hakkında günlük bildirimler alın

Ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitenin SEO verilerini analiz etmek için Chrome uzantısını indirin

En iyi SEO trafiğini oluşturan web sayfalarını bulun

Ubersuggest sınırlamaları

Şu anda mobil uygulama yoktur

Verileri sınırlı kaynaklardan, öncelikle Google Analytics'ten alır

Ubersuggest fiyatlandırma

Bireysel: 29 $/ay

İş: 49 $/ay

Enterprise: 99 $/ay

Ubersuggest puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

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ClickUp, SEO ajanslarının ve pazarlama takımlarının kampanyalar düzenleyebileceği, fikirler üretebileceği, yeni içerikler tasarlayabileceği ve görevler atayabileceği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp AI ile pazarlamacılar, pazarlama kampanyalarını ışık hızında başlatabilir, içerik özetleri tasarlayabilir, yeni fikirler üzerinde işbirliği yapabilir ve yeni içerikler yayınlayabilir.

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri ile e-postalar, blog gönderileri ve sosyal medya gönderileri gibi tüm yazılı materyaller üzerinde işbirliği yapın

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ClickUp Beyaz Tahtalar ile proje iş akışları oluşturun ve yeni kampanyalar hayal edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı özellikler henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır

Platform, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

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SEO araçları, anahtar kelime araştırması yapmanıza, rakiplerinizi takip etmenize, içerik taslakları hazırlamanıza ve nihayetinde arama motoru optimizasyonu kullanarak sıralamalarınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Doğru Semrush alternatifi, web trafiğinizi artırmanıza ve nihayetinde çevrimiçi satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

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