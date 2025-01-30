2025'in En İyi 10 Web Sitesi Optimizasyon Yazılımı

Web sitesi optimizasyonu sürekli çaba gerektirir. Rekabetin önünde olmak için yaratıcı ve uyumlu olmanız ve sürekli yeni şeyler denemeniz gerekir. Tüm bunların yanı sıra, arama motorları algoritmalarında değişiklik yaptığında hazır olmanız gerekir.

Web sitesi optimizasyon araçlarına sahip olmak, süreci daha kolay ve sezgisel hale getirir. Özel araçlar ve hepsi bir arada yazılımlar dahil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı seçenek vardır.

Burada, pazarlama takımları ve bireysel girişimciler için en iyi 10 web sitesi optimizasyon aracını paylaşacağız. Anahtar kelimeleri belirlemeye yardımcı olan araçlardan kullanıcı deneyimini derinlemesine inceleyen yazılımlara kadar, web sitesi trafiğini artırmanıza, dönüşümleri artırmanıza ve etkileşimi geliştirmenize yardımcı olacak birçok araç mevcuttur. ?

Web sitesi optimizasyon araçlarının sayısı çok fazla olduğundan, doğru olanları seçmek zor olabilir. Bazıları daha karmaşık pazarlama girişimleri için daha uygunken, diğerleri bireysel kullanıcılar için yeterince basittir. ?

Özel Alanlar, SEO ekibinizin ClickUp'ta tüm blog güncellemelerini ve görevleri takip etmesine yardımcı olur

Web sitesi optimizasyon araçlarını seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

İşbirliği: Pazarlama ekipleri sürekli olarak aynı anda birden fazla girişim üzerinde çalışır. Herkesin görevlerini ve bir sonraki adımları bilmesi için takım çalışması fonksiyonuna sahip bir araç arayın

Analitik: Veriler, her web sitesi optimizasyon projesinin temel taşıdır. Web sitesi trafik sayılarını, dönüşüm oranlarını ve diğer metrikleri takip etmek için derinlemesine analitik sunan bir araç seçin

İçgörüler: Daha iyi içerik pazarlama planları oluşturmak, okuyucuların ve tüketicilerin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini anlamak anlamına gelir. Web sitesi optimizasyon aracınız, kullanıcı davranışları ve farklı tarayıcıların sitenizi nasıl taradığı hakkında içgörüler sunmalı ve engelleri veya sıkıntıları belirlemelidir

Entegrasyonlar: Bazı web sitesi optimizasyon araçları birçok işi aynı anda yaparken, çoğu zaman belirli optimizasyon süreçleri için birkaç farklı araç kullanmanız gerekir. Her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışması için entegrasyonlar sunan araçları seçin

Web tasarım araçlarından analiz veritabanlarına ve pazarlama planı yazılımlarına kadar, optimizasyon yazılımı konusunda sayısız seçenek mevcuttur. Burada, en iyi 10 ücretsiz ve ücretli web sitesi optimizasyon aracını öne çıkardık. ?

Web sitesi optimizasyonu proje yönetimi için en iyisi

ClickUp Gösterge Panellerinde ayrıntılı inceleme özelliğini kullanarak grafik içindeki görevleri değiştirin veya güncelleyin ve sorunsuz düzenlemeler yapın

ClickUp, çeşitli web sitesi optimizasyon görevleri için gerekli bir pazarlama proje yönetimi aracıdır. Uygulama, süreçleriniz için hepsi bir arada bir merkez olarak tasarlanmıştır. İçerik takvimlerini ve blog yazısı promosyonlarını takip ediyor veya CSS ve HTML projelerini inceliyor olsanız da, bu araç düzenli kalmanızı sağlar. ?

Web sitesi proje yönetimi yazılımı olarak ClickUp'ı kullanarak içerik çalışmalarınız için bir merkez oluşturun. Departmanlar arası takım üyeleriyle koordinasyonu sağlamak için iş akışları oluşturun ve görevlere yorumlar bırakarak takım iletişimi geliştirin.

Görev otomasyonu sayesinde web sitesi projelerini yönetmesi kolay adımlara bölün. Başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayın ve dört farklı öncelik bayrağı kullanarak takımınıza önce ne üzerinde çalışması gerektiğini bildirin.

Ayrıca, şablonları kullanarak içerik oluşturma sürecini her zamankinden daha hızlı hale getirin. ClickUp'ın Web Sitesi Geliştirme Şablonu ile proje hedeflerini tanımlayın ve optimizasyon sürecini özetleyin. Görevleri anında atayın, Gantt grafiklerini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve değişikliklerin ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için testler oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

HubSpot, Grammarly ve Jira dahil olmak üzere düzinelerce pazarlama aracıyla entegrasyonlar, size sorunsuz bir çalışma ortamı sunar

SEO Proje Yönetimi Şablonu dahil 1.000'den fazla şablonla, açılış sayfalarını, eklentileri, açılır pencereleri ve daha fazlasını daha kısa sürede optimize edebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği, içerik değişiklikleri üzerinde doğrudan uygulama içinden çalışabileceğiniz anlamına gelir

ClickUp AI , ürün açıklamaları, web sayfası metinleri ve blog makaleleri yazmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır

Tablo görünümü ve makale URL'si, konu kümesi, CTA, yazar ve içerik puanı gibi Özel Alanlar ile bir içerik veritabanı oluşturabilirsiniz

Bir görev geciktiğinde yöneticiyi etiketlemek gibi görev otomasyonu tetikleyicileri, projenin zamanında tamamlanmasına yardımcı olur

Misafir paylaşımı, serbest çalışanlarla çalışırken belirli görevlere erişimi sınırlamanıza olanak tanırken, genel görünümler müşterilere üzerinde çalıştığınız işler hakkında üst düzey genel bakışlar sunmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için, biraz zaman ayırıp işinize en uygun olanları öğrenmeniz gerekecektir

Yeni AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, bu da daha küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Screaming Frog

Web sitesi denetimleri için en iyisi

screaming Frog aracılığıyla

En iyi SEO ajansı yazılımları hakkındaki yazımızda da yer alan Screaming Frog, sayfa içi SEO ve teknik SEO için en iyi araçlardan biridir. Site denetimlerinde kullanarak bozuk bağlantıları bulun, XML site haritalarını değerlendirin ve site performansını inceleyin.

Bu ücretsiz aracı kullanarak yinelenen içeriği vurgulayın ve kullanıcıları doğru web sayfalarına yönlendirmek için anında yönlendirmeler oluşturun. Web sitesi proje yönetimi sürecinizin bir parçası olarak içgörüleri takımınızla paylaşın.

Hız testleri, sıçrama oranını artırabilecek ve kullanıcı deneyimini azaltabilecek CSS ve web sitesi tasarımındaki aksaklıkları gösterir. Test araçlarından yararlanarak web sitenizin yükleme hızını ölçün ve geri bildirimleri geliştirme takımınızla paylaşarak anında değişiklikler yapın.

Screaming Frog'un en iyi özellikleri

Spider SEO aracı, tarayıcıların web sayfalarını etkili bir şekilde tarayabilmesi için sitenizin teknik yönlerini denetler

Hepsi bir arada optimizasyon aracı, tıklama başına ödeme (PPC) hizmetlerinin yanı sıra bağlantı oluşturma kampanyaları ve dönüşüm oranı optimizasyonu ( CRO ) analitiği gibi özellikler sunar

Ücretsiz sürüm 500 URL'ye kadar içerir, bu da onu yeni başlayanlar, etkileyiciler ve tek başına blog yazarları için mükemmel bir seçim haline getirir

Screaming Frog sınırlamaları

Büyük web sitelerini taramak zaman alıcı olabilir, bu nedenle programınızda bu görevler için ekstra zaman planlamanız gerekir

Aracın teknik yapısı, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisinin daha dik olacağı anlamına gelir

Screaming Frog fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $, sınırlamalar geçerlidir

Ücretli: 259 $/yıl

Screaming Frog puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

3. Surfer

Web sitesi denetimleri için en iyisi

via Surfer

Surfer, pazarlamacıların anahtar kelimeleri belirlemelerine ve sayfa içi optimizasyonu iyileştirmelerine yardımcı olan en iyi SEO araçlarından biridir. Surfer'ı kullanarak içerik stratejinizi planlayın ve web sayfalarınızda iyileştirme gereken alanları belirleyin. ?️

Entegre içerik düzenleyici, eski içeriği temizlemeyi veya yeni içerikleri iyileştirmeyi kolaylaştırarak, bunların sıralamada üst sıralarda yer alma şansını artırır. Hızlı bir taslak oluşturarak bunu çalışanlarınızla veya serbest yazarlarınızla paylaşın ve yeni içerik oluştururken doğru yolda ilerlemelerini sağlayın.

Daha hızlı içerik optimizasyonu için Surfer AI eklentisini kullanarak 20 dakikadan kısa sürede makalelerin tamamını oluşturun. Ayrıca, alakalı anahtar kelimeleri bulabilir, yeni konular belirleyebilir ve otoritenizi geliştirebilirsiniz. Yeni kitlelerle bağlantı kurabilir veya belirli müşteri segmentlerinin ilgisini çekebilecek sorular bulabilirsiniz.

Surfer'ın en iyi özellikleri

Surfer Academy , arama motoru optimizasyonu ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak web seminerleri, eğitimler ve bilgi bankaları sunar

Akışı artırın AI tarafından oluşturulan görevler, yoğun işlere harcanan zamandan tasarruf sağlar ve bir sonraki adımın ne olacağını size bildirir

WordPress, Jasper ve SEMRush ile entegrasyonlar, içerik oluşturmayı sorunsuz hale getirir

Surfer sınırlamaları

Bu araç, teknik yönlerden çok içerik fırsatlarına odaklanmaktadır, bu nedenle daha derinlemesine bilgiler edinmek için başka bir araç kullanmanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar, anahtar kelime araştırma aracının alternatifleri kadar güçlü olmadığını düşünüyor

Surfer fiyatlandırması

Temel: 69 $/ay

Gelişmiş: 149 $/ay

Maksimum: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

4. SE Ranking

Anahtar kelime araştırması için en iyisi

sE Ranking aracılığıyla

SE Ranking ile içeriğiniz ve web sitenizin performansı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin. Bu aracı kullanarak sayfa sıralamalarını izleyin, böylece trafik düşüşleri gördüğünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Backlink monitörü ve site içi SEO denetleyici araçları, web sitenizin performansının teknik yönlerine görünürlük sağlar.

Yerleşik SEO araştırma aracını kullanarak yeni anahtar kelime fırsatları bulun ve rekabeti değerlendirin. Ayrıca bir anahtar kelimenin zorluk puanını, arama hacmini ve ortalama tıklama başına fiyatını da analiz edebilirsiniz.

Bir ajans işletiyorsanız, veri açısından zengin oluşturucu aracılığıyla müşterileriniz için anında özelleştirilmiş SEO optimizasyon raporları oluşturun. Bu raporlar müşterilerinizin gelen kutularına otomatik olarak gönderilebilir.

SE Ranking'in en iyi özellikleri

Anahtar Kelime Sıralama Takipçisi, hangi gönderilerin iyi performans gösterdiğini ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini görünür kılar

Rakip Analizi Aracı , rakiplerinizin iyi yaptığı şeyleri belirler, böylece gerektiğinde uyum sağlayabilirsiniz

SE Ranking API, ajanslara gelişmiş yetenekler sunar

SE Ranking sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Ahrefs ve Moz gibi rakiplere kıyasla içgörülerinin daha az derinlemesine olduğunu düşündü

PPC optimizasyonu için pek çok özellik yoktur

SE Ranking fiyatlandırması

Temel: 44 $/ay

Pro: 87,20 $/ay

İş: 191,20 $/ay

SE Ranking puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

5. Ahrefs

Anahtar kelime araştırması için en iyisi

ahrefs aracılığıyla

Ahrefs, çeşitli optimizasyon stratejileri için anahtar bir araçtır. Ahrefs Anahtar Kelime Gezgini ile içerik takviminizi şimdiye kadar kaçırmış olabileceğiniz konularla doldurun. Ayrıca bir anahtar kelimenin zorluk puanını, arama hacmini ve tahmini tıklama sayısını da analiz edebilirsiniz.

Yayınlanmış içerikler için, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) sıralamanızı izleyerek yükselen veya düşen yayınları takip edin.

Site Explorer aracıyla, bir rakibin URL'sini girerek hangi anahtar kelimelerde sıralandığını ve hangi gönderilerinin en iyi performansı gösterdiğini görebilirsiniz. Bu özellik, rakibinizin geri bağlantılarının kalitesini ve ücretli arama kullanıp kullanmadığını bile görmenizi sağlar.

Ayrıca, sitenizin kullanılabilirliğini değerlendirmek için bir site denetimi de gerçekleştirebilirsiniz. Tarama tamamlandıktan sonra, web sitesi ziyaretçileri ve arama motoru taramaları için içeriğinizi nasıl iyileştirebileceğinize dair içgörüler elde edersiniz. ?

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Hepsi bir arada gösterge paneli, içerik performansına ilişkin sağlam bir genel bakış sunar

Anahtar Kelime Aracı'nı kullanarak yeni içerik oluşturma ve eski makaleleri optimize etme konusunda bilgi edinin

Rank Tracker, performansı sorunsuz bir şekilde izlemenizi sağlar

Keyword Explorer'da yerleşik AI destekli anahtar kelime araştırma araçları

Ahrefs sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yoktur, bu yüzden sadece denemek isteseniz bile ödeme yapmanız gerekir

Bu araç, arama niyeti bilgisi sağlamaz, bu da raporları inceleyerek ve kendi değerlendirmenizi yaparak zaman harcamanız gerektiği anlamına gelir

Ahrefs fiyatlandırması

Lite: 99 $/ay

Standart: 199 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay Enterprise: 999 $/ay

Ahrefs derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

6. Semrush

Anahtar kelime araştırması için en iyisi

semrush aracılığıyla

Semrush, site denetimleri yapmak ve anahtar kelime araştırması yürütmek için en iyi web sitesi optimizasyon araçlarından biridir. Denetim özelliğini kullanarak 130'dan fazla kontrol gerçekleştirin, arama motoru optimizasyonu sorunlarını keşfedin, web vitalleri değerlendirin ve hız optimizasyonunu iyileştirin.

Anahtar kelime araştırma araçları, organik arama trafiği eğilimlerini analiz ederek rakiplerinizin hangi terimlerle sıralandığını görmenizi ve yeni içerik fikirleri bulmanızı sağlar. Anahtar Kelime Sihirbazı aracıyla tek bir anahtar kelimeden yeni fikirler elde edin ve Anahtar Kelime Boşluğu aracıyla organik aramada eksik olabilecek içerik alanlarını görün.

Semrush'un en iyi özellikleri

Semrush'un sayfa içi SEO denetimleri ve rakip analiz araçlarını kullanarak web sitesi trafiğinizi artırın

Konu araştırmasıyla bir içerik pazarlama stratejisi oluşturun ve yerleşik içerik takvimini kullanarak ilerlemeyi yönetin

Bağlantı oluşturma stratejinizi iyileştirmek için geri bağlantı denetimi ve analizi gerçekleştirin

Semrush sınırlamaları

Trafik verileri tahminlere dayalıdır, bu nedenle diğer bazı alternatifler kadar doğru değildir

SemRush verileri Google ile sınırlıdır, bu nedenle Bing gibi diğer arama motorlarından içgörüler elde edemezsiniz

Semrush fiyatlandırması

Pro: 129,95 $/ay

Guru: 249,95 $/ay

İş: 499,95 $/ay

Semrush derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

7. PageSpeed Insights

Site optimizasyonu için en iyisi

pageSpeed Insights aracılığıyla

Google PageSpeed Insights, web sitesi performansının yetersiz olduğu alanları vurgulayarak proje geliştirme stratejileri hakkında bilgi veren bir web sayfası hız aracıdır. Ücretsiz araca bir URL girin ve yükleme hızı, web sayfası hızı ve teknik bilgiler hakkında anında geri bildirim alın.

Bu araç, yükleme sürelerini ve genel web sitesi hızını iyileştirmek için önerilerde bulunur. Bunlar arasında kullanılmayan Javascript'leri azaltmak, uygun boyutlu resimler kullanmak ve metin sıkıştırmayı kullanmak gibi teknik değişiklikler yer alır. ??‍?

PageSpeed'in en iyi özellikleri

Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır, dikkatinizi dağıtan özellikler yoktur

Uyarlanabilir olduğundan, açılış sayfaları, e-ticaret siteleri ve blog sayfalarında kullanabilirsiniz

Laboratuvar ve alan verilerini içerir, bu da onu hata ayıklama ve gerçek dünya kullanıcı deneyimini değerlendirme için kullanışlı hale getirir

PageSpeed sınırlamaları:

Aylık raporlama yoktur, bu nedenle web sitesi verilerini zaman içinde takip etmek istiyorsanız testleri yeniden çalıştırmanız gerekir

Bu araç teknik çalışanlar için tasarlanmıştır, bu nedenle yeni başlayan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

PageSpeed fiyatlandırması

Ücretsiz

PageSpeed puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

8. GTmetrix

Site optimizasyonu için en iyisi

gTmetrix aracılığıyla

Site optimizasyon stratejinizi geliştirmenin yollarını mı arıyorsunuz? Web sitesi performansını değerlendirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış GTmetrix aracını kullanın. Başlamak için bir URL girin ve "sitenizi test edin" seçeneğine tıklayın

Saniyeler içinde site hızı, site yapısı ve yükleme süreleri hakkında geri bildirim alırsınız. Bu bilgileri kullanarak, arama motorlarında tarama ve indekslemeyi artırmak için değişiklikler yapın.

GTmetrix'in en iyi özellikleri

Renk kodlu sonuçlar, iyileştirilmesi gereken alanları hızlı bir şekilde belirlemenizi kolaylaştırır

Testler oluştururken, geçmiş sekmesine tıklayarak performansın zaman içinde nasıl arttığını veya azaldığını görebilirsiniz

Arayüz, fazla gereksiz özellikler içermeyen, kullanıcı dostudur

GTmetrix sınırlamaları

Sonuçlar oldukça teknik olduğundan, geliştirme deneyimi olmayan kullanıcılar için yeterince açıklayıcı olmayabilir

SERP'lerde hangi metriklerin daha büyük etkiye sahip olduğuna dair bir sıralama yoktur, bu da önceliklendirmeyi zorlaştırabilir

GTmetrix fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Tek başına: 13 $/ay

Başlangıç: 25 $/ay

Büyüme: 50 $/ay

GTmetrix derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

9. Hotjar

Site optimizasyonu için en iyisi

hotjar aracılığıyla

Hotjar, projeleri izlemenizi ve sitenizdeki kullanıcı deneyimi hakkında derinlemesine bilgiler edinmenizi sağlayan bir optimizasyon aracıdır. A/B testi ve çok değişkenli testler için tasarlanan bu araç, gerçek kullanıcıların sitenizde nasıl gezindiğini görmek için kayıtlar oluşturur.

Dönüşüm oranı optimizasyonu için ısı haritalarını kullanarak kullanıcıların nelere tıkladığı ve nerede sorun yaşadığı hakkında bilgi edinin. Testler yaptıktan sonra sitenizde değişiklikler yapın veya elde ettiğiniz bilgiler ışığında yeni girişimler başlatın. ?

Kendi kullanıcılarınızdan gelen formlar ve anketler sayesinde geri bildirim alın ve müşteri yolculuğu hakkında daha fazla bilgi edinin. Kullanıcılar, müşteri deneyimlerini belgeleyebilir, yeni ürünler talep edebilir ve sitenizi okuyucular için nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda fikirlerini paylaşabilir.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritalarını kullanarak pazarlama huninizi görselleştirin ve kullanıcıların hangi noktada ayrıldığını görün, böylece geliştirme takımınızın nerede değişiklik yapması gerektiğini bilirsiniz

Sitenizin görüntüsündeki sorunları belirleyip düzelterek dönüşümleri artırın

Hangi kanalların ve pazarlama girişimlerinin en iyi performansı gösterdiğini görmek için testler yapın

Masaüstü ve mobil uygulamalarda performansı karşılaştırın ve kullanıcı davranışını izleyin

Hotjar sınırlamaları

Her site için ayrı ayrı ısı haritaları ayarlamanız gerekir

Hotjar araçları (ısı haritaları ve kayıtlar için Observe, anketler ve geri bildirimler için Ask ve kullanıcı görüşmeleri için Engage) ayrı abonelikler gerektirir

Hotjar fiyatlandırması

Observe Basic: 0 $, sonsuza kadar

Observe Plus: Aylık 32 $

İşinizi Gözlemleyin: Aylık 80 $

Observe Scale: 171 $/ay

Ask Basic: 0 $, sonsuza kadar

Ask Plus: 48 $/ay

Ask Business: Aylık 64 $

Scale'e sorun: 128 $/ay

Engage Basic: 0 $, sonsuza kadar

Engage Plus: 280 $/ay

Engage Business: Aylık 440 $

Engage Scale: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Özel paket: Observe ve Ask ücretli planlarını birleştirerek indirimden yararlanın

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

10. NitroPack

Site optimizasyonu için en iyisi

nitroPack aracılığıyla

NitroPack, hepsi bir arada web optimizasyon platformudur. Barındırma siteleri, eklentiler ve WordPress ve WooCommerce gibi web sitesi yöneticileriyle entegre olur. Etkili bir şekilde kullanmak için kodlama dillerini bilmenize gerek olmadığı için yeni başlayanlar için idealdir.

Bu aracı kullanarak görselleri optimize edin ve sıkıştırın, önbelleğinizi otomatik olarak güncelleyin, böylece kullanıcılar her zaman en yeni ve en iyi bilgilere erişsin. CSS ve HTML optimizasyon araçları, kodunuzun temiz olmasını ve sitenin hızlı yüklenmesini sağlar. ✅

NitroPack'in en iyi özellikleri

Yerleşik CDN araçları, yükleme süresini otomatik olarak iyileştirirken geliştirme maliyetlerini azaltır

JavaScript optimizasyonu, kodlamanızı temizler ve küçültür, böylece site hızını bir üst düzeye çıkarır

NitroPack, sitenizin arama motorları için optimize edilmesini sağlamak üzere tüm temel web vitalleriyle ilgilenir

NitroPack sınırlamaları

Tüm içerik yönetim sistemleriyle entegre olmaz

Bazı kullanıcılar JavaScript kod değişiklikleriyle ilgili sorunlar yaşadı, ancak bunlar ayarlarınızda değiştirilebilir

NitroPack fiyatlandırması

İş: 17,50 $/ay

Büyüme: 42,50 $/ay

Ölçek: 146,67 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

NitroPack puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: N/A

ClickUp ile Web Sitenizi Optimize Edin

Bu farklı web sitesi optimizasyon araçlarıyla, içeriğinizi iyileştirmenin, site hızını artırmanın ve kullanıcıların web sitenizle etkileşimini geliştirmenin yeni yollarını keşfedeceksiniz. Hepsi bir arada araçlardan, düzenli olarak kullandığınız yazılımlarla entegre olan bağımsız seçeneklere kadar, herkes için bir seçenek var.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp'a bugün kaydolun ve web sitenizi ve içerik oluşturma süreçlerinizi optimize edin. ClickUp'ın proje yönetimi merkezini kullanarak içerik oluşturmayı planlayın, geliştirme takımına site iyileştirme görevleri atayın ve arama sıralamalarını zaman içinde izleyin. Entegrasyonlar ve şablonlardan yararlanarak iş akışlarınızı daha sorunsuz ve etkili hale getirin. ✨