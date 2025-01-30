2025'in En İyi 10 Web Sitesi Optimizasyon Yazılımı

Web sitesi optimizasyonu sürekli çaba gerektirir. Rekabetin önünde olmak için yaratıcı ve uyumlu olmanız ve sürekli yeni şeyler denemeniz gerekir. Tüm bunların yanı sıra, arama motorları algoritmalarında değişiklik yaptığında hazır olmanız gerekir.
Web sitesi optimizasyon araçlarına sahip olmak, süreci daha kolay ve sezgisel hale getirir. Özel araçlar ve hepsi bir arada yazılımlar dahil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı seçenek vardır.
Burada, pazarlama takımları ve bireysel girişimciler için en iyi 10 web sitesi optimizasyon aracını paylaşacağız. Anahtar kelimeleri belirlemeye yardımcı olan araçlardan kullanıcı deneyimini derinlemesine inceleyen yazılımlara kadar, web sitesi trafiğini artırmanıza, dönüşümleri artırmanıza ve etkileşimi geliştirmenize yardımcı olacak birçok araç mevcuttur. ?
Web sitesi optimizasyon araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Web sitesi optimizasyon araçlarının sayısı çok fazla olduğundan, doğru olanları seçmek zor olabilir. Bazıları daha karmaşık pazarlama girişimleri için daha uygunken, diğerleri bireysel kullanıcılar için yeterince basittir. ?
Web sitesi optimizasyon araçlarını seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
- İşbirliği: Pazarlama ekipleri sürekli olarak aynı anda birden fazla girişim üzerinde çalışır. Herkesin görevlerini ve bir sonraki adımları bilmesi için takım çalışması fonksiyonuna sahip bir araç arayın
- Analitik: Veriler, her web sitesi optimizasyon projesinin temel taşıdır. Web sitesi trafik sayılarını, dönüşüm oranlarını ve diğer metrikleri takip etmek için derinlemesine analitik sunan bir araç seçin
- İçgörüler: Daha iyi içerik pazarlama planları oluşturmak, okuyucuların ve tüketicilerin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini anlamak anlamına gelir. Web sitesi optimizasyon aracınız, kullanıcı davranışları ve farklı tarayıcıların sitenizi nasıl taradığı hakkında içgörüler sunmalı ve engelleri veya sıkıntıları belirlemelidir
- Entegrasyonlar: Bazı web sitesi optimizasyon araçları birçok işi aynı anda yaparken, çoğu zaman belirli optimizasyon süreçleri için birkaç farklı araç kullanmanız gerekir. Her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışması için entegrasyonlar sunan araçları seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Web Sitesi Optimizasyon Aracı
Web tasarım araçlarından analiz veritabanlarına ve pazarlama planı yazılımlarına kadar, optimizasyon yazılımı konusunda sayısız seçenek mevcuttur. Burada, en iyi 10 ücretsiz ve ücretli web sitesi optimizasyon aracını öne çıkardık. ?
1. ClickUp
Web sitesi optimizasyonu proje yönetimi için en iyisi
ClickUp, çeşitli web sitesi optimizasyon görevleri için gerekli bir pazarlama proje yönetimi aracıdır. Uygulama, süreçleriniz için hepsi bir arada bir merkez olarak tasarlanmıştır. İçerik takvimlerini ve blog yazısı promosyonlarını takip ediyor veya CSS ve HTML projelerini inceliyor olsanız da, bu araç düzenli kalmanızı sağlar. ?
Web sitesi proje yönetimi yazılımı olarak ClickUp'ı kullanarak içerik çalışmalarınız için bir merkez oluşturun. Departmanlar arası takım üyeleriyle koordinasyonu sağlamak için iş akışları oluşturun ve görevlere yorumlar bırakarak takım iletişimi geliştirin.
Görev otomasyonu sayesinde web sitesi projelerini yönetmesi kolay adımlara bölün. Başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayın ve dört farklı öncelik bayrağı kullanarak takımınıza önce ne üzerinde çalışması gerektiğini bildirin.
Ayrıca, şablonları kullanarak içerik oluşturma sürecini her zamankinden daha hızlı hale getirin. ClickUp'ın Web Sitesi Geliştirme Şablonu ile proje hedeflerini tanımlayın ve optimizasyon sürecini özetleyin. Görevleri anında atayın, Gantt grafiklerini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve değişikliklerin ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için testler oluşturun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- HubSpot, Grammarly ve Jira dahil olmak üzere düzinelerce pazarlama aracıyla entegrasyonlar, size sorunsuz bir çalışma ortamı sunar
- SEO Proje Yönetimi Şablonu dahil 1.000'den fazla şablonla, açılış sayfalarını, eklentileri, açılır pencereleri ve daha fazlasını daha kısa sürede optimize edebilirsiniz
- Gerçek zamanlı işbirliği, içerik değişiklikleri üzerinde doğrudan uygulama içinden çalışabileceğiniz anlamına gelir
- ClickUp AI, ürün açıklamaları, web sayfası metinleri ve blog makaleleri yazmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır
- Tablo görünümü ve makale URL'si, konu kümesi, CTA, yazar ve içerik puanı gibi Özel Alanlar ile bir içerik veritabanı oluşturabilirsiniz
- Bir görev geciktiğinde yöneticiyi etiketlemek gibi görev otomasyonu tetikleyicileri, projenin zamanında tamamlanmasına yardımcı olur
- Misafir paylaşımı, serbest çalışanlarla çalışırken belirli görevlere erişimi sınırlamanıza olanak tanırken, genel görünümler müşterilere üzerinde çalıştığınız işler hakkında üst düzey genel bakışlar sunmanızı sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için, biraz zaman ayırıp işinize en uygun olanları öğrenmeniz gerekecektir
- Yeni AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, bu da daha küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Screaming Frog
Web sitesi denetimleri için en iyisi
En iyi SEO ajansı yazılımları hakkındaki yazımızda da yer alan Screaming Frog, sayfa içi SEO ve teknik SEO için en iyi araçlardan biridir. Site denetimlerinde kullanarak bozuk bağlantıları bulun, XML site haritalarını değerlendirin ve site performansını inceleyin.
Bu ücretsiz aracı kullanarak yinelenen içeriği vurgulayın ve kullanıcıları doğru web sayfalarına yönlendirmek için anında yönlendirmeler oluşturun. Web sitesi proje yönetimi sürecinizin bir parçası olarak içgörüleri takımınızla paylaşın.
Hız testleri, sıçrama oranını artırabilecek ve kullanıcı deneyimini azaltabilecek CSS ve web sitesi tasarımındaki aksaklıkları gösterir. Test araçlarından yararlanarak web sitenizin yükleme hızını ölçün ve geri bildirimleri geliştirme takımınızla paylaşarak anında değişiklikler yapın.
Screaming Frog'un en iyi özellikleri
- Spider SEO aracı, tarayıcıların web sayfalarını etkili bir şekilde tarayabilmesi için sitenizin teknik yönlerini denetler
- Hepsi bir arada optimizasyon aracı, tıklama başına ödeme (PPC) hizmetlerinin yanı sıra bağlantı oluşturma kampanyaları ve dönüşüm oranı optimizasyonu ( CRO ) analitiği gibi özellikler sunar
- Ücretsiz sürüm 500 URL'ye kadar içerir, bu da onu yeni başlayanlar, etkileyiciler ve tek başına blog yazarları için mükemmel bir seçim haline getirir
Screaming Frog sınırlamaları
- Büyük web sitelerini taramak zaman alıcı olabilir, bu nedenle programınızda bu görevler için ekstra zaman planlamanız gerekir
- Aracın teknik yapısı, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisinin daha dik olacağı anlamına gelir
Screaming Frog fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $, sınırlamalar geçerlidir
- Ücretli: 259 $/yıl
Screaming Frog puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
3. Surfer
Web sitesi denetimleri için en iyisi
Surfer, pazarlamacıların anahtar kelimeleri belirlemelerine ve sayfa içi optimizasyonu iyileştirmelerine yardımcı olan en iyi SEO araçlarından biridir. Surfer'ı kullanarak içerik stratejinizi planlayın ve web sayfalarınızda iyileştirme gereken alanları belirleyin. ?️
Entegre içerik düzenleyici, eski içeriği temizlemeyi veya yeni içerikleri iyileştirmeyi kolaylaştırarak, bunların sıralamada üst sıralarda yer alma şansını artırır. Hızlı bir taslak oluşturarak bunu çalışanlarınızla veya serbest yazarlarınızla paylaşın ve yeni içerik oluştururken doğru yolda ilerlemelerini sağlayın.
Daha hızlı içerik optimizasyonu için Surfer AI eklentisini kullanarak 20 dakikadan kısa sürede makalelerin tamamını oluşturun. Ayrıca, alakalı anahtar kelimeleri bulabilir, yeni konular belirleyebilir ve otoritenizi geliştirebilirsiniz. Yeni kitlelerle bağlantı kurabilir veya belirli müşteri segmentlerinin ilgisini çekebilecek sorular bulabilirsiniz.
Surfer'ın en iyi özellikleri
- Surfer Academy, arama motoru optimizasyonu ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak web seminerleri, eğitimler ve bilgi bankaları sunar
- Akışı artırın AI tarafından oluşturulan görevler, yoğun işlere harcanan zamandan tasarruf sağlar ve bir sonraki adımın ne olacağını size bildirir
- WordPress, Jasper ve SEMRush ile entegrasyonlar, içerik oluşturmayı sorunsuz hale getirir
Surfer sınırlamaları
- Bu araç, teknik yönlerden çok içerik fırsatlarına odaklanmaktadır, bu nedenle daha derinlemesine bilgiler edinmek için başka bir araç kullanmanız gerekecektir
- Bazı kullanıcılar, anahtar kelime araştırma aracının alternatifleri kadar güçlü olmadığını düşünüyor
Surfer fiyatlandırması
- Temel: 69 $/ay
- Gelişmiş: 149 $/ay
- Maksimum: 249 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Surfer derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)
4. SE Ranking
Anahtar kelime araştırması için en iyisi
SE Ranking ile içeriğiniz ve web sitenizin performansı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin. Bu aracı kullanarak sayfa sıralamalarını izleyin, böylece trafik düşüşleri gördüğünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Backlink monitörü ve site içi SEO denetleyici araçları, web sitenizin performansının teknik yönlerine görünürlük sağlar.
Yerleşik SEO araştırma aracını kullanarak yeni anahtar kelime fırsatları bulun ve rekabeti değerlendirin. Ayrıca bir anahtar kelimenin zorluk puanını, arama hacmini ve ortalama tıklama başına fiyatını da analiz edebilirsiniz.
Bir ajans işletiyorsanız, veri açısından zengin oluşturucu aracılığıyla müşterileriniz için anında özelleştirilmiş SEO optimizasyon raporları oluşturun. Bu raporlar müşterilerinizin gelen kutularına otomatik olarak gönderilebilir.
SE Ranking'in en iyi özellikleri
- Anahtar Kelime Sıralama Takipçisi, hangi gönderilerin iyi performans gösterdiğini ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini görünür kılar
- Rakip Analizi Aracı, rakiplerinizin iyi yaptığı şeyleri belirler, böylece gerektiğinde uyum sağlayabilirsiniz
- SE Ranking API, ajanslara gelişmiş yetenekler sunar
SE Ranking sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Ahrefs ve Moz gibi rakiplere kıyasla içgörülerinin daha az derinlemesine olduğunu düşündü
- PPC optimizasyonu için pek çok özellik yoktur
SE Ranking fiyatlandırması
- Temel: 44 $/ay
- Pro: 87,20 $/ay
- İş: 191,20 $/ay
SE Ranking puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
5. Ahrefs
Anahtar kelime araştırması için en iyisi
Ahrefs, çeşitli optimizasyon stratejileri için anahtar bir araçtır. Ahrefs Anahtar Kelime Gezgini ile içerik takviminizi şimdiye kadar kaçırmış olabileceğiniz konularla doldurun. Ayrıca bir anahtar kelimenin zorluk puanını, arama hacmini ve tahmini tıklama sayısını da analiz edebilirsiniz.
Yayınlanmış içerikler için, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) sıralamanızı izleyerek yükselen veya düşen yayınları takip edin.
Site Explorer aracıyla, bir rakibin URL'sini girerek hangi anahtar kelimelerde sıralandığını ve hangi gönderilerinin en iyi performansı gösterdiğini görebilirsiniz. Bu özellik, rakibinizin geri bağlantılarının kalitesini ve ücretli arama kullanıp kullanmadığını bile görmenizi sağlar.
Ayrıca, sitenizin kullanılabilirliğini değerlendirmek için bir site denetimi de gerçekleştirebilirsiniz. Tarama tamamlandıktan sonra, web sitesi ziyaretçileri ve arama motoru taramaları için içeriğinizi nasıl iyileştirebileceğinize dair içgörüler elde edersiniz. ?
Ahrefs'in en iyi özellikleri
- Hepsi bir arada gösterge paneli, içerik performansına ilişkin sağlam bir genel bakış sunar
- Anahtar Kelime Aracı'nı kullanarak yeni içerik oluşturma ve eski makaleleri optimize etme konusunda bilgi edinin
- Rank Tracker, performansı sorunsuz bir şekilde izlemenizi sağlar
- Keyword Explorer'da yerleşik AI destekli anahtar kelime araştırma araçları
Ahrefs sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur, bu yüzden sadece denemek isteseniz bile ödeme yapmanız gerekir
- Bu araç, arama niyeti bilgisi sağlamaz, bu da raporları inceleyerek ve kendi değerlendirmenizi yaparak zaman harcamanız gerektiği anlamına gelir
Ahrefs fiyatlandırması
- Lite: 99 $/ay
- Standart: 199 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay Enterprise: 999 $/ay
Ahrefs derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
6. Semrush
Anahtar kelime araştırması için en iyisi
Semrush, site denetimleri yapmak ve anahtar kelime araştırması yürütmek için en iyi web sitesi optimizasyon araçlarından biridir. Denetim özelliğini kullanarak 130'dan fazla kontrol gerçekleştirin, arama motoru optimizasyonu sorunlarını keşfedin, web vitalleri değerlendirin ve hız optimizasyonunu iyileştirin.
Anahtar kelime araştırma araçları, organik arama trafiği eğilimlerini analiz ederek rakiplerinizin hangi terimlerle sıralandığını görmenizi ve yeni içerik fikirleri bulmanızı sağlar. Anahtar Kelime Sihirbazı aracıyla tek bir anahtar kelimeden yeni fikirler elde edin ve Anahtar Kelime Boşluğu aracıyla organik aramada eksik olabilecek içerik alanlarını görün.
Semrush'un en iyi özellikleri
- Semrush'un sayfa içi SEO denetimleri ve rakip analiz araçlarını kullanarak web sitesi trafiğinizi artırın
- Konu araştırmasıyla bir içerik pazarlama stratejisi oluşturun ve yerleşik içerik takvimini kullanarak ilerlemeyi yönetin
- Bağlantı oluşturma stratejinizi iyileştirmek için geri bağlantı denetimi ve analizi gerçekleştirin
Semrush sınırlamaları
- Trafik verileri tahminlere dayalıdır, bu nedenle diğer bazı alternatifler kadar doğru değildir
- SemRush verileri Google ile sınırlıdır, bu nedenle Bing gibi diğer arama motorlarından içgörüler elde edemezsiniz
Semrush fiyatlandırması
- Pro: 129,95 $/ay
- Guru: 249,95 $/ay
- İş: 499,95 $/ay
Semrush derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)
7. PageSpeed Insights
Site optimizasyonu için en iyisi
Google PageSpeed Insights, web sitesi performansının yetersiz olduğu alanları vurgulayarak proje geliştirme stratejileri hakkında bilgi veren bir web sayfası hız aracıdır. Ücretsiz araca bir URL girin ve yükleme hızı, web sayfası hızı ve teknik bilgiler hakkında anında geri bildirim alın.
Bu araç, yükleme sürelerini ve genel web sitesi hızını iyileştirmek için önerilerde bulunur. Bunlar arasında kullanılmayan Javascript'leri azaltmak, uygun boyutlu resimler kullanmak ve metin sıkıştırmayı kullanmak gibi teknik değişiklikler yer alır. ???
PageSpeed'in en iyi özellikleri
- Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır, dikkatinizi dağıtan özellikler yoktur
- Uyarlanabilir olduğundan, açılış sayfaları, e-ticaret siteleri ve blog sayfalarında kullanabilirsiniz
- Laboratuvar ve alan verilerini içerir, bu da onu hata ayıklama ve gerçek dünya kullanıcı deneyimini değerlendirme için kullanışlı hale getirir
PageSpeed sınırlamaları:
- Aylık raporlama yoktur, bu nedenle web sitesi verilerini zaman içinde takip etmek istiyorsanız testleri yeniden çalıştırmanız gerekir
- Bu araç teknik çalışanlar için tasarlanmıştır, bu nedenle yeni başlayan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
PageSpeed fiyatlandırması
- Ücretsiz
PageSpeed puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. GTmetrix
Site optimizasyonu için en iyisi
Site optimizasyon stratejinizi geliştirmenin yollarını mı arıyorsunuz? Web sitesi performansını değerlendirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış GTmetrix aracını kullanın. Başlamak için bir URL girin ve "sitenizi test edin" seçeneğine tıklayın
Saniyeler içinde site hızı, site yapısı ve yükleme süreleri hakkında geri bildirim alırsınız. Bu bilgileri kullanarak, arama motorlarında tarama ve indekslemeyi artırmak için değişiklikler yapın.
GTmetrix'in en iyi özellikleri
- Renk kodlu sonuçlar, iyileştirilmesi gereken alanları hızlı bir şekilde belirlemenizi kolaylaştırır
- Testler oluştururken, geçmiş sekmesine tıklayarak performansın zaman içinde nasıl arttığını veya azaldığını görebilirsiniz
- Arayüz, fazla gereksiz özellikler içermeyen, kullanıcı dostudur
GTmetrix sınırlamaları
- Sonuçlar oldukça teknik olduğundan, geliştirme deneyimi olmayan kullanıcılar için yeterince açıklayıcı olmayabilir
- SERP'lerde hangi metriklerin daha büyük etkiye sahip olduğuna dair bir sıralama yoktur, bu da önceliklendirmeyi zorlaştırabilir
GTmetrix fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Tek başına: 13 $/ay
- Başlangıç: 25 $/ay
- Büyüme: 50 $/ay
GTmetrix derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
9. Hotjar
Site optimizasyonu için en iyisi
Hotjar, projeleri izlemenizi ve sitenizdeki kullanıcı deneyimi hakkında derinlemesine bilgiler edinmenizi sağlayan bir optimizasyon aracıdır. A/B testi ve çok değişkenli testler için tasarlanan bu araç, gerçek kullanıcıların sitenizde nasıl gezindiğini görmek için kayıtlar oluşturur.
Dönüşüm oranı optimizasyonu için ısı haritalarını kullanarak kullanıcıların nelere tıkladığı ve nerede sorun yaşadığı hakkında bilgi edinin. Testler yaptıktan sonra sitenizde değişiklikler yapın veya elde ettiğiniz bilgiler ışığında yeni girişimler başlatın. ?
Kendi kullanıcılarınızdan gelen formlar ve anketler sayesinde geri bildirim alın ve müşteri yolculuğu hakkında daha fazla bilgi edinin. Kullanıcılar, müşteri deneyimlerini belgeleyebilir, yeni ürünler talep edebilir ve sitenizi okuyucular için nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda fikirlerini paylaşabilir.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Isı haritalarını kullanarak pazarlama huninizi görselleştirin ve kullanıcıların hangi noktada ayrıldığını görün, böylece geliştirme takımınızın nerede değişiklik yapması gerektiğini bilirsiniz
- Sitenizin görüntüsündeki sorunları belirleyip düzelterek dönüşümleri artırın
- Hangi kanalların ve pazarlama girişimlerinin en iyi performansı gösterdiğini görmek için testler yapın
- Masaüstü ve mobil uygulamalarda performansı karşılaştırın ve kullanıcı davranışını izleyin
Hotjar sınırlamaları
- Her site için ayrı ayrı ısı haritaları ayarlamanız gerekir
- Hotjar araçları (ısı haritaları ve kayıtlar için Observe, anketler ve geri bildirimler için Ask ve kullanıcı görüşmeleri için Engage) ayrı abonelikler gerektirir
Hotjar fiyatlandırması
- Observe Basic: 0 $, sonsuza kadar
- Observe Plus: Aylık 32 $
- İşinizi Gözlemleyin: Aylık 80 $
- Observe Scale: 171 $/ay
- Ask Basic: 0 $, sonsuza kadar
- Ask Plus: 48 $/ay
- Ask Business: Aylık 64 $
- Scale'e sorun: 128 $/ay
- Engage Basic: 0 $, sonsuza kadar
- Engage Plus: 280 $/ay
- Engage Business: Aylık 440 $
- Engage Scale: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Özel paket: Observe ve Ask ücretli planlarını birleştirerek indirimden yararlanın
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
10. NitroPack
Site optimizasyonu için en iyisi
NitroPack, hepsi bir arada web optimizasyon platformudur. Barındırma siteleri, eklentiler ve WordPress ve WooCommerce gibi web sitesi yöneticileriyle entegre olur. Etkili bir şekilde kullanmak için kodlama dillerini bilmenize gerek olmadığı için yeni başlayanlar için idealdir.
Bu aracı kullanarak görselleri optimize edin ve sıkıştırın, önbelleğinizi otomatik olarak güncelleyin, böylece kullanıcılar her zaman en yeni ve en iyi bilgilere erişsin. CSS ve HTML optimizasyon araçları, kodunuzun temiz olmasını ve sitenin hızlı yüklenmesini sağlar. ✅
NitroPack'in en iyi özellikleri
- Yerleşik CDN araçları, yükleme süresini otomatik olarak iyileştirirken geliştirme maliyetlerini azaltır
- JavaScript optimizasyonu, kodlamanızı temizler ve küçültür, böylece site hızını bir üst düzeye çıkarır
- NitroPack, sitenizin arama motorları için optimize edilmesini sağlamak üzere tüm temel web vitalleriyle ilgilenir
NitroPack sınırlamaları
- Tüm içerik yönetim sistemleriyle entegre olmaz
- Bazı kullanıcılar JavaScript kod değişiklikleriyle ilgili sorunlar yaşadı, ancak bunlar ayarlarınızda değiştirilebilir
NitroPack fiyatlandırması
- İş: 17,50 $/ay
- Büyüme: 42,50 $/ay
- Ölçek: 146,67 $/ay
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
NitroPack puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: N/A
ClickUp ile Web Sitenizi Optimize Edin
Bu farklı web sitesi optimizasyon araçlarıyla, içeriğinizi iyileştirmenin, site hızını artırmanın ve kullanıcıların web sitenizle etkileşimini geliştirmenin yeni yollarını keşfedeceksiniz. Hepsi bir arada araçlardan, düzenli olarak kullandığınız yazılımlarla entegre olan bağımsız seçeneklere kadar, herkes için bir seçenek var.
ClickUp'a bugün kaydolun ve web sitenizi ve içerik oluşturma süreçlerinizi optimize edin. ClickUp'ın proje yönetimi merkezini kullanarak içerik oluşturmayı planlayın, geliştirme takımına site iyileştirme görevleri atayın ve arama sıralamalarını zaman içinde izleyin. Entegrasyonlar ve şablonlardan yararlanarak iş akışlarınızı daha sorunsuz ve etkili hale getirin. ✨