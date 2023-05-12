i̇puçları ve Verimlilik Püf Noktaları ile En İyi 10 Reddit Verimlilik Alt Redditleri

En iyi verimlilik tavsiyeleri her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve iş arkadaşlarımızdan gelmez. Bazen, kişisel ve profesyonel hayatımızın en önemli işlerini yaparken yaşadığımız iniş ve çıkışları deneyimleyen çevrimiçi topluluklarla aha! anlarına ulaşırız.

Reddit'in çeşitli topluluk ağı ve 52 milyon aktif kullanıcısı, herkesin ilgisini çeken hemen hemen her konuyu tartışıyor! Reddit verimlilik bloğunda bulunuyorsanız, en iyi 10 verimlilik alt başlığını ve görevlerinizi nerede ve ne zaman tamamlayacağınızı planlamak için ücretsiz bir şablon içeren bir kısa liste hazırladık.

ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, hedefler listenizi takip etmek, kutlamalarınızı belgelemek ve daha fazlasını yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.

Şablonu kullanarak favori bağlantılarınızı kopyalayıp yapıştırın, fikirlerinizi not alın ve kendinize olumlu notlar bırakın! ✍️

ClickUp'ta kendi hedeflerinizi düzenleyin

Daha iyi odaklanmamıza ve dikkatimizi dağıtan unsurları bloklamamıza yardımcı olacak verimlilik uygulamaları için iyi önerileri seviyoruz. Ve şu ünlü sözleri gördüğümüzde: Bunun için bir uygulama var! hemen cihazlarımıza yüklemek istiyoruz. Ancak bu alt reddit, uygulama önerilerini bir adım daha ileri götürüyor.

Yorum konuları, bahsedilen verimlilik uygulamasıyla ilgili kullanıcıların deneyimleriyle doludur, böylece zaman ve depolama alanınıza değer olup olmadığını öğrenmek için gerçek yorumları okuyabilirsiniz.

Yer imleri, sorunsuz bir internet deneyimi yaşamanızı sağladığı için cihazınızda bulunması gereken bir uygulamadır. Yer imleri ile favorilerinizi kaydedebilir, etiketler ekleyebilir, durumu izleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve hatta bağlantıları klasörler ve projeler halinde düzenleyerek verimliliğinizi artırabilir ve önemli konulara odaklanabilirsiniz. Araştırmacılar, öğrenciler, geliştiriciler ve günlük internet gezintilerinde yer imleri tutan herkes bu uygulamadan faydalanabilir.

Yer imleri, sorunsuz bir internet deneyimi yaşamanızı sağladığından, cihazınızda bulunması gereken bir uygulamadır. Yer imleri ile favorilerinizi kaydedebilir, etiketler ekleyebilir, durumu izleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve hatta bağlantıları klasörler ve projeler halinde düzenleyerek verimliliğinizi artırabilir ve önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Araştırmacılar, öğrenciler, geliştiriciler ve günlük internet gezintilerinde yer imleri tutan herkes bu uygulamadan faydalanabilir.

Favori araçlarınızla entegrasyonlar hakkında ipuçları için ClickUp subreddit 'i inceleyin!

reddit aracılığıyla

R/getdisciplined alt reddit, bazen sizi hazırlıksız yakalayacaktır çünkü size tam olarak başınıza gelen verimlilik engelleyicisini kelimesi kelimesine özetler. İnsanlar, zihinlerinde devam eden konuşmalar hakkında tavsiye ister ve dürüst cevaplar verir: Bu rutinden nasıl kurtulabilirim?

"Disiplin" sadece alt reddit konusu değil, aynı zamanda kuraldır! Moderatörün, saygı ve kaliteye uygun olması için hem yazarların hem de yorumcuların konuşmalarına ilişkin yayın kurallarını takdir edeceksiniz.

Hala uygulamayı indirmek için uğraşıyorsanız, kaydedilmiş şifrelerinizden giriş bilgilerinizi silin ve değiştirin. Bu, beni evde uygulamaları kullanmaktan alıkoymadan (hesapları tamamen silmek gibi) "bekle"meye itecek kadar rahatsız edici bir katman daha ekliyor.

Hala uygulamayı indirmek için uğraşıyorsanız, kaydedilmiş şifrelerinizden giriş bilgilerinizi silin ve değiştirin. Bu, beni evde uygulamaları kullanmaktan alıkoymadan (hesapları tamamen silmek gibi) "bekle"meye yetecek kadar başka bir rahatsızlık katmanı ekliyor.

Böylece, bir dahaki sefere bir yığın çamaşır, bulaşık dolu bir lavabo veya dağınık bir yatak gördüğünüzde, yapın. Hemen düzeltin. Düşünmeyin. Beş dakikadan az mı sürecek? Bu hiçbir şey. Hadi başlayın. Görevi tamamlamak sadece kendinizi daha iyi hissettirmekle kalmaz, daha fazlasını yapmak için motive olursunuz. Beyniniz bu hissi sevecek ve daha fazla ödül arayacaktır. Düşünmeyin. Yapın. Beyninizi besleyin.

Böylece, bir dahaki sefere bir yığın çamaşır, bulaşık dolu bir lavabo veya dağınık bir yatak gördüğünüzde, yapın. Hemen düzeltin. Düşünmeyin. Beş dakikadan az mı sürecek? Bu hiçbir şey. Hadi başlayın. Görevi tamamlamak sadece kendinizi daha iyi hissettirmekle kalmaz, daha fazlasını yapmak için motive olursunuz. Beyniniz bu hissi sevecek ve bu ödülü daha fazla arayacaktır. Düşünmeyin. Yapın. Beyninizi besleyin.

Bu verimlilik şablonlarına göz atın!

"90'ların sonu 2000'lerin başı" çalma listenizdeki şarkıları sürekli atlıyor musunuz? Ya da her 20 dakikada bir görevinizi bırakıp karaoke şarkısı bulmak için mola mı veriyorsunuz? Lo-Fi HipHop'u deneyin! Çalışırken kolay dinlenebilmeniz için arka plan gürültüsüyle karıştırılmış otantik bir downtempo ritim formudur.

/rlofihiphop alt redditinde, farklı kolay dinlenebilir kayıtları keşfetmek için sayfalarca ritim ve örnekler bulunmaktadır. Kanıtlanmış müzikleri veya arka plan sesleri, görev deneyiminizi iyileştirir. Bu nedenle, verimlilik moduna girmek için gece geç saatlerde dinleyebileceğiniz ritimler veya rahatlatıcı caz müzikleri arıyorsanız, mutlaka dinleyin!

Bazı Lo-Fi HipHop videoları, kafeler, asılı bitkilerle donatılmış rahat çalışma alanları ve öğleden sonra güneşinde uyuklayan köpekler gibi sakin ortamların sahnelerini bile gösterir. Henüz rahatladınız mı?

Daha fazla verimlilik ipucu için ClickUp'ın dijital düzenleme kılavuzunu okuyun!

reddit aracılığıyla

Pomodoro tekniği, uzun oturumları kısa zaman bloklarına ve özel dinlenme aralarına ayıran bir yöntemdir. Bu, yüzeysel ve derin iş görevlerini düzenlemenize yardımcı olur, böylece dikkatinizi ve enerjinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

Pomodoro Tekniği şu şekilde işler:

Günlük görevlerinizi yapılacaklar listesine yazın

Üzerinde çalışmak için bir görev seçin

Zamanlayıcıyı 25 dakikaya ayarlayın ve işe başlayın

Zamanlayıcı sona erdiğinde görevi tamamlayın

5 dakikalık bir mola verin

Üç Pomodoro oturumunu tamamlamak için 2-5. adımları tekrarlayın

Dört Pomodoro'dan sonra daha uzun bir mola (20 dakika) verin

Kullanıcılar, Pomodoro zamanlayıcının analog ve dijital sürümlerini paylaşıyor, böylece kişisel tercihlerinize göre en iyi zaman yönetimi çözümünü bulabilirsiniz. Herkes için bir şeyler var!

Bir proje üzerinde ne kadar süre çalıştığınızı ve molaların ve toplantıların ne kadar sürdüğünü izleyin. Bu verilere dayanarak, haftanın sonunda küçük bir değerlendirme yapın, verimliliğinizi ölçün ve öğrendiklerinize göre bir sonraki haftanın planını yapın.

Bir proje üzerinde ne kadar süre çalıştığınızı ve molaların ve toplantıların ne kadar sürdüğünü izleyin. Bu verilere dayanarak, haftanın sonunda küçük bir değerlendirme yapın, verimliliğinizi ölçün ve öğrendiklerinize göre bir sonraki haftanın planını yapın.

Çalışmak ve odaklanmak için en iyi Pomodoro zamanlayıcı uygulamalarına göz atın!

Kişisel gelişim kategorisi, hayatın tüm dönemlerini kapsadığı için çok geniş bir konu aralığını içerir. Kişisel gelişim yolculuğunun farklı aşamalarında olan kişilerin hikayeleri ve ipuçları, karşılaştığınız her şeye yeni bir açıdan bakmanızı sağlayacaktır. Ancak daha da önemlisi, bu konuda nasıl harekete geçebileceğinizdir.

Çünkü tepki vermek için zaman ayırmak, durumun kontrolünü geri almak anlamına gelir. Cevaplarınız daha akıllı ve tutarlı olacak, hareketleriniz daha zarif görünecek ve kendinize daha güvenli ve kendinden emin görüneceksiniz.

Çünkü tepki vermek için zaman ayırmak, durumun kontrolünü geri almak anlamına gelir. Cevaplarınız daha akıllı ve tutarlı olacak, hareketleriniz daha zarif görünecek ve kendinizden daha emin ve özgüvenli görüneceksiniz.

Tam o anda sizin için yazılmış gibi hissettiğiniz bir şey okudunuz mu? Yarım kalan projeye geri dönmek, sesli ve görsel bildirimlerden sınırlar koymak veya sadece saatlerce favori yerinizde suçluluk duymadan dinlenmek için cesaretlendirildiniz mi?

Verimlilik alt reddit, sizi doğru yola sokacak verimli sistemler oluşturmak için diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için ideal bir yerdir. En popüler gönderilerden başlayarak harika içerikler bulun ve oradan yola çıkarak ilerleyin!

Hayatınızda bir çıkmaza girdiyseniz, lütfen "The Week"i deneyin. Her gün bir dizi hedef yazın ve 7 gün içinde neler başarmayı planladığınızı belirleyin. Sonra hayatınız buna bağlıymış gibi bu hedeflere sadık kalın. Sonuçlar sizi motive edecek ve günlük olarak ne kadar çok şey başarabileceğinizi gösterecektir.

Hayatınızda bir çıkmaza girdiyseniz, lütfen "The Week"i deneyin. Her gün bir dizi hedef yazın ve 7 gün içinde neler başarmayı planladığınızı belirleyin. Sonra hayatınız buna bağlıymış gibi bu hedeflere sadık kalın. Sonuçlar sizi motive edecek ve günlük olarak ne kadar çok şey başarabileceğinizi gösterecektir.

"Tamamlanmış, mükemmelden iyidir" ifadesi, verimlilik yolculuğumu inanılmaz şekillerde değiştirmeye başladı. Sadece bir şeyi tamamlamaya odaklanmak ve belki de bunu biraz sıra dışı bir şekilde yapmak, mükemmelliğe odaklanmaktan daha verimli bir zihniyet. İşlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğine dair önceden oluşturulmuş fikirleri bırakın ve size uygun olanı yapın.

"Tamamlanmış, mükemmelden iyidir" ifadesi, verimlilik yolculuğumu inanılmaz şekillerde değiştirmeye başladı. Sadece bir şeyi tamamlamaya odaklanmak ve belki de bunu biraz sıra dışı bir şekilde yapmak, mükemmelliğe odaklanmaktan daha verimli bir zihniyet. İşlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğine dair önceden oluşturulmuş fikirleri bir kenara bırakın ve size uygun olanı yapın.

"Bu yüzden etrafa bakın, sorular sorun, tavsiyelerde bulunun ve bir destek grubu oluşturun/katılın. Ancak burada çok fazla zaman harcamayın; yapacak daha iyi işleriniz var."

R/getmotivated alt reddit, diğer alt redditlerin çoğundan daha dikkat çekici görseller içerir. Tweet ekran görüntülerinden sanatsal yaratıcı tasarımlara kadar, bazen mesajı iletmek ve motivasyonu ortaya çıkarmak için birkaç kelime yeterlidir.

Hedefleri yönetilebilir görevlere bölün ve ClickUp'ta takviminizde görünümünü izleyin

Buna hazır mısınız? Araştırmalar, her gün internette geçirdiğimiz ortalama sürenin yaklaşık yedi saat olduğunu gösteriyor.

Yedi saat. Bu, uyanık olduğumuz sürenin neredeyse yarısı!

Dijital sağlık çok önemlidir, özellikle de dünyanın geri kalanıyla bağlantıda kalmak için cep telefonlarımıza bağımlı olduğumuzdan. Bu alt reddit'te gezinirken, neden akılsızca internette gezinmeyi bırakmanız gerektiğini okumak için zaman harcamak çelişkili gelebilir. Ancak, bu grubun en önemli çıkarımlarından biri, insanların akılsızca internette gezinmeyi neyle değiştirdiklerini öğrenmektir.

Telefonunuza bakmamanızda bir sakınca yoktur. Hiçbir şeye bakmadan, sadece düşüncelerinizle baş başa kalmak size sosyal açıdan garip gelebilir. Sosyal koşullanmaların sizi aldatmasına izin vermeyin. Telefonunuz olmadan, tek başınıza olmakta bir sakınca yoktur. Bir dahaki sefere ne yapacağınızı bilemediğinizde, hiçbir şey yapmayın. Zihninizi serbest bırakın.

Telefonunuza bakmamanızda bir sakınca yoktur. Hiçbir şeye bakmadan, sadece düşüncelerinizle baş başa kalmak size sosyal açıdan garip gelebilir. Sosyal koşullanmaların sizi aldatmasına izin vermeyin. Telefonunuz olmadan, tek başınıza olmakta bir sakınca yoktur. Bir dahaki sefere ne yapacağınızı bilemediğinizde, hiçbir şey yapmayın. Zihninizi serbest bırakın.

Burada sormak istediğiniz soruları, aradığınız dürüst tavsiyeleri ve tam olarak anlayan insanları bulacaksınız. Verimlilik konusunda sıkıntı yaşamış kişiler, zamanınızı ve enerjinizi kontrol altına almanın tüm yolları hakkında gerçek içgörüler sunar!

Sıkışıp kaldığınız günlerde ilham verici alıntılar için bu kaynağı yer imlerine ekleyin!

Büyüme yolculuğunuza renk ve rahatlık katmak ister misiniz? Kendinizi küçümsemeyin!

Zihinsel dayanıklılık, her zorluk ve başarıyla geliştirdiğiniz bir kas gibidir. Alışkanlıklarımız, yani her gün yaptığımız küçük eylemler, bizi geceleri uykusuz bırakan hayallere ulaştırabilir veya daha endişeli hale getirebilir. Seçim tamamen size kalmış!

Bu alt reddit'teki kısa zihniyet videoları ve gözlemlerin yardımıyla, işi yapmaya devam etmeyi unutmayın.

Hedeflerinizi listeleyin ve ClickUp Belgesi içinde görevler oluşturun

Verimlilik yolculuğunuzun ilk gününe sürekli geri dönüyorsanız, nerede olduğunuzu ve nereye varmak istediğinizi takip edebileceğiniz bir platforma geçin. Hayatınızda en önemli şeylere öncelik vermek ve ilerlemenizi görselleştirmek için özel bir alana sahip olmak yardımcı olacaktır.

ClickUp, binlerce takım ve bireyin verimliliklerini yeni zirvelere taşımasına yardımcı oldu ve sizin için de aynı sonuçları istiyoruz!