Verimli Bir Çalışma Alanı Oluşturmak İçin Dijital Düzenleme Kılavuzu

Dijital çalışma alanınızı düzenlemek, doğru araçlara ve bilinçli bir düzenleme alışkanlığına sahipseniz, hayatınızı tamamen değiştirecek bir deneyim olabilir. Yüzlerce, hatta binlerce dosyayı düzenlemeyi erteliyorsanız, yalnız değilsiniz!

Pinterest'e layık, sürdürülebilir bir dosyalama sistemi oluşturma görevi bana bir angarya gibi geliyordu. Ancak birkaç basit düzenleme projesini tamamladıktan sonra bu durum değişti. Artık Çalışma Alanımdan ilham alıyorum ve sizin için de aynısını istiyorum!

via GIPHY

Nereden başlayacağınızı bilemiyor ve "Ne kadar temiz temizdir?" diye soruyor olabilirsiniz. Size sekiz adet uygulanabilir dijital düzenleme projesini ve ClickUp'ın anında düzenleme alışkanlıkları kazanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini anlatacağım. 🌱

Dijital Düzen Zihniyetine Giden Yol

İyilik halimizi kontrol etmek için düzenli olarak teknolojiden uzaklaşmak bizim sorumluluğumuzdur. Gerçek şu ki, bu "sakla yoksa pişman olursun" zihniyeti, dijital istifleme eğilimlerimizi teşvik ediyor ve bu da işyerinde verimliliğe giden yolumuzdaki en büyük engeldir.

Dağınık cihazlarımızı kontrol altına almak için öncelikle, bu dağınıklığa neyin neden olduğunu bilmeliyiz.

Bilgisayar Masaüstü

Masaüstü klasörleri

Dosyalar ve belgeler

Bulut tabanlı depolama

Klasörü indir

Şifreler ve giriş bilgileri

Fotoğraflar ve ekran görüntüleri

Uygulamalar

Tarayıcı

İş Uygulamaları

Gelen Kutusu

Notlar

Hatırlatıcılar

Slack kanalları ve mesajları

Google Drive

Çeşitli belgeler

Şifreler ve giriş bilgileri

Proje yönetimi aracı

Mobil/Tablet

Ana ekranlar

Telefon rehberi

Uygulamalar

Fotoğraflar ve ekran görüntüleri

Müzik kitaplıkları

Sesli mesajlar ve metin mesajları

Notlar uygulaması

Bildirimler

İyi haber şu ki, düzenleme alışkanlıkları edinmeye başladığınızda, zamanla düzenleme için yapılacak iş miktarı azalacak! ✨

Peki, cihazlarınızı düzenleme sürecine başladığınızda ne hissetmeyi beklemelisiniz? İlk başta, bunalmış hissedeceksiniz:

Paramount Pictures via GIPHY

Ardından, anılarınızı yad ederken gülümsetecek birkaç anı:

NBCUniversal Syndication Studios via GIPHY

Proje tamamlandığında nihayet içiniz rahatlayacak.

via GIPHY

Başlamadan önce, mükemmel bir düzenleme ş akışı için bu kılavuzu harfiyen uygulamanız gerekmediğini not etmek isterim. Her zamanki gibi düzenleme yapmaktan çekinmeyin, ancak biraz deneme yapmanızı da öneririm! 🧠💡

İşte dijital düzenleme yolculuğunuza başlamak için yapılacak sekiz dijital düzenleme proje.

8 Dijital Düzenleme Projesi

1️⃣ İndirilenler Klasörünü Temizleyin

Rastgele indirilmiş PDF'ler ve yinelenen ekran görüntüleri — mutlaka silinmeliler! Bu klasörü bir liste halinde düzenleyerek başlayın ve dosya türüne göre sıralayın, böylece gruplar halinde kolayca silebilirsiniz. Bu, artık ihtiyacım olmadığını bildiğim eski projelerimdeki tüm PNG, Zip Arşivleri, GIF ve HTML klasörlerini hızlıca bulup silmeme yardımcı oluyor. Bu ilk temizlik tamamlandıktan sonra, ekstra dikkat gerektiren geri kalanlara geçin. 🔎

İpucu: Mac kullanıyorsanız, bir dosyayı (veya dosya grubunu) seçin ve boşluk tuşuna basarak dosyayı önizleyin. Ardından dosyayı kapatmak için boşluk tuşuna tekrar basın. Tek tek dosyaları açıp kapatmak yerine, dağınıklığı daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz!

via GIPHY

2️⃣ Google Drive'ınızı düzenleyin

Google Drive, "İndirilenler" klasörüne benzer; çünkü kısa sürede, yarım yamalak belgelerin "Kopyasının Kopyasının Kopyası" ile dolabilir. Dosyalarınızı ızgara veya Liste görünümünde düzenleyin ve bir amaca hizmet etmeyen her şeyi silin. 🗑

İpucu #1: Ön tanımlı ana sayfayı My Drive'dan Öncelik'e değiştirerek Google Drive düzenlemenizi bir adım daha ileriye taşıyın. Bu, Google Drive'ı açtığınızda tüm kütüphaneniz yerine önemli olanları görmenizi sağlayarak kendinizi daha az bunalmış hissetmenize yardımcı olacaktır.

Öncelik sayfasının üst kısmında, sık açılan dosyaların bulunduğu hızlı erişim karuseli yer alır. Sayfanın alt kısmında ise asıl sihir gerçekleşir! Dosyaları orijinal konumlarından taşımadan en önemli veya aktif dosyalara erişmek için Çalışma Alanları oluşturabilirsiniz. 📍

İpucu #2: Google Drive'ın üst kısmındaki Önerilenler panelini pek kullanmıyorsanız, dişli simgesine > Ayarlar'a tıklayıp Öneriler seçeneğinin işaretini kaldırarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Yer imleri ve uzantılar, çevrimiçi deneyimimizden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olmalıdır. Dijital alanınızda bu bölüm aşırı kalabalıksa, işte sadeleştirmeye yönelik birkaç öneri:

Favoriler çubuğunuz, klasörler ve tek tek bağlantılardan oluşmalıdır. Koleksiyonlar (ilham kaynakları, hesaplar) için klasörler ve her gün ziyaret ettiğiniz siteler için tek tek bağlantılar oluşturun

Adlandırma kurallarını tutarlı tutun. Tarayıcı araç çubuğundaki klasörleri ve tek tek bağlantıları adlandırırken bir veya iki kelime kullanın

Verimlilik için en iyi Chrome uzantıları hakkındaki rehberimize göz atın! Sizin için araştırma tamamlandı ve gerçekten kullanacağınız uzantıları bulduk.

İndirdiğinizden beri kullanmadığınız tüm uzantıları silin. Onları kullanmayacaksınız. Bana güvenin 🤝

İpucu: Abartmıyorum, ClickUp Chrome Uzantısı gerçekten çığır açıcı bir araç. Bir sonraki projem için araştırma yaparken, her oturumda 8-12 web sitesini yer imlerine ekliyorum. Bunlar metin kaynakları, YouTube videoları ve ilham kaynaklarından oluşan bir derleme. Bunları bir Chrome klasörüne ekleyip unutmak yerine, ClickUp Chrome Uzantısı aracılığıyla yer imlerine ekliyorum! Bu, amacını "Gelecekteki Ben"e yazdığım kısa bir notla birlikte diğer işlerimle birlikte ClickUp hesabımla senkronizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu kılavuzdan tek bir şey öğrenecekseniz, o da şudur: ClickUp Chrome Uzantısını indirin! 🆓

ClickUp yüzen düğmesi, Not Defteri, Yer İmleri, ekran görüntüsü, zaman takibi ve herhangi bir web sayfasından görev oluşturma özelliklerine hızlı erişim sağlar

4️⃣ E-posta Gelen Kutularını Boşaltın

Herkesin üç ila beş e-posta hesabı olduğunu varsaymak yanlış olmaz:

1. Gençlik yıllarından kalma AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com veya Yahoo! Mail 2. Gmail (çünkü gençlik yıllarından kalma AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com veya Yahoo! Mail değildi) 3. Bir iş hesabı 4 & 5. Adımızın farklı sürümlerini içeren hesaplar

Universal Television LLC via GIPHY

Önce bir e-posta hesabını ele alın; kişisel veya iş hesabınızı mesajları dosyalayarak, silerek veya arşivleyerek düzenleyin. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, işte size birkaç seçenek:

Büyük dosyalar

90 günden eski e-postalar

Promosyonlar ve sosyal medya e-postaları

Adına

İpucu: Gmail kullanıyorsanız, arama çubuğuna gidin ve Arama seçeneklerini göster simgesine tıklayın. 5 MB veya 10 MB'den büyük tüm e-postaları bulun ve silin veya arşivleyin.

Dağınıklığı ortadan kaldırdıktan sonra sıra düzenlemeye geldi! Birkaç teknikle e-posta ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmeye başlayabilir ve gününüze daha fazla zaman kazandırabilirsiniz. İşte nasıl yapacağınız:

1. E-postaları dosyalamak için çok katmanlı bir klasör yapısı kullanmaktan kaçının. Zamanla, daha fazla alt klasör eklemeye başlayacak ve bu da daha fazla dağınıklığa neden olacaktır. Gelen yeni görevleri, projeleri ve yazışmaları sisteme eklemek için her iki ayda bir sisteminizi düzenlemekle zaman kaybedeceksiniz. Bunun yerine, e-postalar için kategoriler ve etiketler kullanın ve bunları gelen kutunuzdan taşıyın. Belirli bir e-postayı aramanız gerektiğinde, etiket veya kategori adına göre arama yapmanız yeterlidir.

2. Bir e-posta rutini oluşturun. ClickUp'tan önce, benim için "normal" bir iş günü, gelen kutusunu tamamen boşaltmaktı. Birkaç saatte bir toplantılara giderdim, ama sonra yine gelen kutuma dönerdim. Günün sonuna doğru, saat 15:00 civarında asıl görevlerime başlardım, ancak o saatte beynim bütün gün e-postaları taramaktan yorgun düşmüştü. Bu herkes için mümkün olmayabilir, ancak kendinizi günde birkaç kez e-postalarınızı kontrol etmeye alıştırırsanız, gününüzde görevlerinizi tamamlamak için bloklar oluşturabilirsiniz.

3. Verimliliğinizi optimize etmek için e-posta sağlayıcınızın özelliklerini kullanın. Kısayollar, kategoriler, etiketler, kurallar, etiketler, her şey! Bu özellikleri öğrenmeye ve uygulamaya çaba sarf edin çünkü size zihinsel enerji ve zaman kazandırır—her gün ihtiyaç duyduğunuz iki önemli kaynak.

Outlook veya Gmail ile ilgili verimlilik ipuçlarıyla ilgileniyorsanız, aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin!

5️⃣ Fotoğrafları ve ekran görüntülerini buluta yükleyin

Fotoğrafları iCloud veya Google Fotoğraflar gibi bulut tabanlı depolama alanlarına taşıyarak cihazınızda alan açın. Telefonunuzda saklamak istediğiniz fotoğraflar için, fotoğraf arşivinizi gözden geçirip yinelenenleri, komik memleri ve yanlışlıkla çekilmiş alarm ekran görüntülerini silin.

İpucu: Google Fotoğraflar'da büyük boyutlu fotoğraf ve videoları, bulanık fotoğrafları, ekran görüntülerini ve diğer uygulamaları kategorilere ayıran bir özellik bulunur; bu sayede bu dosyaları hızlıca inceleyip silebilirsiniz. Apple cihazınız varsa, medya türüne göre filtreleme yapabilirsiniz.

6️⃣ Sosyal Medya Akışlarını Temizleyin

Sosyal medya hayatınıza değer katıyor mu? Sizi eğitiyor, ilham veriyor veya pozitif insanlarla bağlantı kurmanızı sağlıyor mu? Bu, listedeki en önemli düzenleme projesi olabilir çünkü herkes bunu yapabilir. Kendiniz için veya başkalarıyla vakit geçirmek üzere sizi bekleyen, sosyal medyadan arındırılmış koca bir dünya var.

Warner Bros. Pictures via GIPHY

Eğer düzenleme sizin için hesaplarınızı birkaç hafta veya ay boyunca devre dışı bırakmak anlamına geliyorsa, bu tamamen size kalmış! Ancak bu size aşırı geliyorsa, her ay ya da o civarda basit bir düzenleme yapmak ruh sağlığınıza fayda sağlamaya başlayacaktır:

Size hiçbir değer sağlamayan kişileri, hesapları ve markaları takipten çıkın

En çok beğendiğiniz kişileri ve markaları beğenin ve takip edin, böylece algoritma size benzer içerikler sunsun.

Geçmiş yaşam dönemlerine ait (eski mahalle toplulukları, üniversite kampüsleri) alakasız hesapları ve grupları silin

İşletmenizin sosyal medya hesaplarını yönetiyorsanız, birleşik bir sosyal medya gelen kutusu kullanmayı düşünün. Böyle bir araçla, genellikle sekmeler, hesaplar ve cihazlar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf edecek ve sayısız dikkat dağıtıcı unsura kapılmaktan kaçınacaksınız.

7️⃣ Ana Ekranları Düzenleyin

Gereksiz notları ve uygulamaları silin, ardından kalanları düzenleyin. Uygulamalarınızı nasıl düzenlemek istediğinize bağlı olarak, işte size bazı yapı önerileri:

1. Klasör türüne göre düzenleyin. Uygulamaları amaçlarına göre (verimlilik, sosyal medya, iş, fotoğrafçılık, seyahat) gruplandırın.

2. Telefonunuzu veya tabletinizi nasıl tuttuğunuzu düşünün. Hızlı erişmeniz gereken uygulamaları ekranın kenarlarına yerleştirin

3. En çok kullandığınız veya en önemli uygulamaları öne çıkarın. Arama yapmaya gerek kalmadan ana ekran sayfalarınızda görünenleri sınırlayın

8️⃣ Proje Yönetimi Aracınızı Optimize Edin

Okul veya iş için bir proje yönetimi aracı kullanıyorsanız, muhtemelen yazılımın her köşesine dağılmış bir bilgi ve not hazinesine sahipsinizdir. Sorun değil! Hepimiz bu dağınıklığı yaşıyoruz çünkü sürekli yeni ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kendimize "Eh, sonra yaparım. " diyoruz. 🤷‍♀️

Ev gösterge paneli ve geçmiş işlerinizi dosyalayarak düzenleme sürecine başlayın:

1. Yarım kalan görevleri tamamlayın

2. Yazışmaları arşivleyin

3. Önemli belgeleri (faturalar, proje özetleri) dosyalayın

4. Güncelliğini yitirmiş raporları silin

İpucu: Başarılı (ve stressiz) projelerin anahtarı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir sistem izlemektir. Kapsamlı bir proje yönetimi veya düzenleme aracınız varsa, mevcut özelliklerden yararlanarak işlerinizi düzenleyin.

İşte size dağınıklıktan kurtulmanızı sağlayacak sekiz proje!

via GIPHY

Bir üst seviye düzenleme ve organizasyona hazır mısınız? İşi basitleştirip daha fazlasını başarmak için özelleştirilebilir, hepsi bir arada bir çalışma alanı olan ClickUp ile tanışın. 👋

Ücretsiz ClickUp Hesabını Kullanarak Anında Düzenleme Alışkanlıkları Kazanma

Daha yüksek verimlilik için dosyalarınızı düzenlemeye başlamak için hiçbir zaman erken değildir! Dağınıklığın birikmesini beklemek yerine, her ay cihazlarınızı düzenlemek için kendinize özel zaman ayırın. İşte ClickUp tüm bunları bir araya getiriyor:

1. ClickUp'ta dijital çalışma alanlarınızı temizlemek için aylık yineleyen bir görev ayarlayın. Kontrol listeleriyle ayda bir kez dijital temizlik programı yapın, böylece zamanı geldiğinde tam olarak yapılacakları bilirsiniz

2. ClickUp hatırlatıcılarını ve görevlerini kullanarak cihazlarınızda alan kazanın. Projeyle ilgili ekran görüntülerini, notları ve dosyaları ClickUp Çalışma Alanınıza taşıyın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

3. Herhangi bir cihazdan platform dışından ClickUp'ın temel özelliklerine erişin. Düzenli kalmak ve işlerinizi halletmek için birden fazla uygulama arasında geçiş yapma yükünden kurtulun

4. İnternette gezinirken ClickUp Chrome Uzantısını kullanın. Cidden, hayatınızı değiştirecek!

ClickUp'ı yeni kullanmaya başladıysanız, ClickUp University 'nin bu kolay dersine göz atarak dijital düzenleme görevinizi güvenle oluşturun! ⬇️

Son Bir Düşünce

Gününüzde kazandığınız ekstra zamanla ne yapılabilir? Yeni bir beceri öğrenmek mi? Sevdiklerinizle vakit geçirmek mi? Şekerleme yapmak mı?

Cevabınız ne olursa olsun, hepimiz bir konuda hemfikiriz: olumlu ve sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak, ilham almamızı, verimlilikte artış sağlamasını ve kendimize güvenmemizi sağlar. İşleri halletmemiz için bizi geçici olarak motive edecek en gelişmiş sistemlere veya mükemmel bir kurulum estetiğine ihtiyacımız yok.

Bu makaledeki tüm düzenleme projelerini bunlar olmadan da gerçekleştirebilirsiniz. Acele etmeyin ve bu işi şimdi yaparak zamanla daha az bunalmış hissedeceğinizi unutmayın. 😌 🖥 📱

Aylık bültenimize abone olun en iyi ş akışlarını oluşturmaya yönelik daha fazla ipucu ve trendi doğrudan gelen kutunuza alın.