2025'te Oyunun Kurallarını Değiştirecek 10 Ürün Açıklama Oluşturucu

Bir ürün yöneticisi olarak, şirketinizin en yeni ürünleri için stratejiler, fonksiyonlar ve özellikler hayal etmekle meşgulsünüz. Bu, özellikle düzinelerce ürün grubundan sorumluysanız, büyük bir sorumluluktur.
Ancak ürün piyasaya sürüldükten sonra işiniz bitmez. Şimdi, arama motorlarında iyi görünerek alışverişçilerin satın alma kararlarını etkileyecek mükemmel ürün açıklamalarını yazmanız gerekir.
Baskı yok, değil mi?
Bir e-ticaret işi, ürünlerinizin açıklamaları da dahil olmak üzere her yönünün optimize edilmesine bağlıdır. Yüzlerce ürün için metin yazma kapasiteniz yoksa veya SEO anahtar kelimelerini uydurmak zorundaysanız, bir ürün açıklaması oluşturucu işinizin büyük bir kısmını sizin için halleder.
Bu kılavuzda, bir ürün açıklaması oluşturucuda aramanız gereken özellikleri ve kaliteli ürün açıklamaları oluşturmak için kullanabileceğiniz 10 aracı açıklayacağız!
Ürün Açıklama Oluşturucu nedir?
Ürün açıklaması oluşturucu, yazarların ürünler için benzersiz ve optimize edilmiş açıklamalar oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir araçtır. Bu araçlar, bir ürünün özelliklerine, özelliklerine ve avantajlarına göre açıklamaları otomatik olarak oluşturmak için algoritmalar kullanır. Ayrıca, oluşturulan açıklamaların satışları artırmada etkili olmasını sağlamak için SEO anahtar kelimeleri, marka sesi ve hedef kitle gibi önemli faktörleri de hesaba katar.
Bir Ürün Açıklama Oluşturucu Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
AI (yapay zeka) işinizi elinizden almayacak. AI, ürün yöneticilerinin SEO için optimize edilmiş ve hedef kitlenizin beklentilerine göre ince ayarlanmış, ilgi çekici ürün açıklamaları yazmasını çok daha kolay hale getirir.
İşi hızlandırmak için herhangi bir metin yazma aracını seçmekte özgürsünüz, ancak aşağıdaki özelliklere sahip ürün açıklaması oluşturucularla daha fazla değer elde edeceksiniz:
- SEO dostu içerik oluşturma: Alışverişçiler, organik arama yoluyla e-ticaret mağazanızı bulur. Anahtar kelime araştırmasına yardımcı olan ve aramalarda iyi sıralama alan iyi ürün açıklamaları oluşturan bir AI yazma aracı kullanın
- Doğal dil: AI teknolojisi metin oluşturur, ancak bu metinlerin iyi olacağı garantisi yoktur. Markanızın ses tonuna uygun bir ürün açıklaması oluşturucu kullanın
- İntihal içermeyen metinler: İntihal kesinlikle kabul edilemez. Arama motorları ve alışveriş yapanlar tarafından tespit edilebilen basit bir yeniden ifade etme özelliğinden daha fazlasını sunan bir AI aracı arayın. Hedef kitlenize değer katan benzersiz ürün açıklamaları oluşturan bir araca ihtiyacınız var
- Açıklama şablonları: Doğru AI ürün açıklaması oluşturucu, yalnızca yüksek dönüşüm sağlayan metinler yazmakla kalmaz, aynı zamanda ürün açıklamalarınız için birden fazla şablon da sunmalıdır. Ürün sayfaları, ürün başlıkları ve ürün metinleri için şablonlar içeren bir oluşturucu seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ürün Açıklama Oluşturucu
Bir AI ürün açıklaması oluşturucu kullanmak, zamandan tasarruf etmenize, yazar bloğunu aşmanıza ve etkili metinler yazmanıza yardımcı olur. AI'nın sizin için yazdığı her şeyi düzeltmek önemli olsa da, bu teknoloji e-ticaret pazarlamasının en zaman alıcı kısımlarından birini otomatikleştirir.
Ancak tüm ürün açıklaması oluşturucular e-ticaret markaları için etkili değildir. İşte 2024'ün en iyi 10 AI ürün açıklaması oluşturucusu.
1. ClickUp
Ne diyebiliriz ki? Naçizane görüşümüze göre, ClickUp piyasadaki en iyi ürün açıklaması oluşturma aracıdır, ancak bunu destekleyecek sağlam kanıtlarımız da var.
ClickUp AI sadece pazarlama stratejileri planlamakla kalmaz, aynı zamanda sloganlar oluşturur, ürün isimleri için beyin fırtınası yapar ve hatta etkinlikler planlar (evet, gerçekten). Yazmak için 30 dakikanızı alan işler, ClickUp AI ile sadece 30 saniye sürer.
ClickUp aynı zamanda bir proje yönetimi yazılımı olduğundan, ürünle ilgili tüm stratejileriniz, projeleriniz, işleriniz, görevleriniz, iletişimleriniz ve AI araçlarınız tek bir yerde bulunur. Artık farklı platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!
ClickUp AI'yı kullanarak uzun teknik özellik sayfalarını tek bir tıklamayla kolay okunur açıklamalara özetleyin. Sihirli robotlarımız, ürün açıklamalarınızı daha net hale getirmek için düzenlemeler bile önerecektir. Ayrıca, ClickUp'ın önceden yapılandırılmış başlıkları ve tabloları, e-ticaret mağazanıza eklemeye hazır, mükemmel biçimde biçimlendirilmiş içerik elde etmenizi sağlar.
Oh, ve ClickUp AI sadece ürün takımları için değil! Farklı departmanlar ve kullanım durumları için özelleştirilmiş komut istemlerine sahip 100'den fazla AI aracımız var.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Önceden yapılandırılmış biçimlendirme: Kullanıma hazır şablonlarla açıklama yazma sürecini hızlandırın. ClickUp, dönüşüm oranlarını artırmak için madde işaretleri, biçimlendirme ve kanıtlanmış düzenlere sahip hazır şablonlar sunar
- Şablonlar: ClickUp, ürün stratejisinden uygulamaya kadar tüm ürün geliştirme döngüsünü hızlandırmak için kodlama gerektirmeyen birçok şablonla birlikte gelir
- Metin düzenleme: Ürün açıklamalarınız olabildiğince etkili mi? Kendi kafanızdan çıkın ve ClickUp'ın yapay zekası ürün açıklamalarınızı netlik, üslup ve gramer açısından düzenlesin
- Adlandırma: En son ürününüze ne ad vereceğinizi düşünerek kendinizi yormayın. ClickUp AI, parametrelerinize göre hızlı bir şekilde bir isim listesi oluşturur
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI, ücretsiz planlarda mevcut değildir
- AI metinleri mükemmel değildir, bu nedenle yayınlanmadan önce metni yine de gözden geçirmeniz gerekecektir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Magiscriptor
Magiscriptor ile ürün açıklamaları yazmak çocuk oyuncağı. eBay ve Amazon satıcıları, bu AI ürün açıklaması oluşturucuyu kullanarak her türlü e-ticaret nişine yönelik pazarlama metinleri yazıyor.
Magiscriptor'u kullanmak için uygulamayı açın ve üç veya dört anahtar kelime girin. Bundan sonra, AI algoritması ürün açıklaması için birkaç paragraf oluşturacaktır. Bu araç, ürününüzün özelliklerini öne çıkarırken doğru anahtar kelime yoğunluğuyla arama motorlarına hitap eden, yüksek dönüşüm oranına sahip açıklamalar yazmayı amaçlamaktadır.
Magiscriptor'un en iyi özellikleri
- Anahtar kelime sıklığı dengeleme
- SEO için optimize edilmiş açıklamalar
- Fiyatlandırma kredi bazında işler, böylece sadece kullandığınız kadar ödersiniz
Magiscriptor sınırlamaları
- Magiscriptor öncelikle uygulama tabanlıdır. Web uygulaması yalnızca beta modunda kullanılabilir, bu nedenle masaüstü kullanıcıları için uygun olmayabilir
- İstediğiniz gibi kısa ürün açıklamaları oluşturmak için çok fazla kredi kullanmanız gerekebilir
Magiscriptor fiyatlandırması
- Başlangıç: 100 kredi için 4,99
- Temel: 220 kredi için 9,99
- Gümüş: 330 kredi için 14,99
- Altın: 450 kredi için 19,99
Magiscriptor puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Bu fiyat listesi şablonlarına göz atın!
3. Jasper
Jasper, tam olarak sizin tonunuzu ve sesinizi yakalamak için eğittiğiniz bir marka AI olarak kendini tanıtıyor. Hatta web sayfalarınızı tarayarak tonunuzu, gramerinizi ve çok daha fazlasını otomatik olarak algılar.
Jasper, üretken yapay zeka kullanarak daha kısa sürede ilgi çekici ürün açıklamaları yazmak için işinize yarar. Eğitilebilir olması sayesinde Jasper, kendine özgü bir yazım stiline sahip şirketler için idealdir.
Jasper, bir şablon kitaplığı, otomatik çevirmen ve pazarlama kampanyası özetleri oluşturmak için bir araçla birlikte gelir, böylece ürün açıklamalarının ötesinde daha fazlasını da yapabilir.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Cheeky, Formal ve diğer tonlar arasından seçim yapın
- Tarayıcı uzantısı
- Otomatik çeviri
Jasper sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar AI'yı harekete geçirmekte zorluk çekiyor
- Diğer kullanıcılar düşük kaliteli metin çıktıları bildirmektedir
- Ücretsiz deneme sürümü sınırlıdır, bu nedenle bazı kullanıcılar platformu iyi tanıyamadıklarını söylüyor
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 49 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 125 dolar, yıllık faturalandırılır
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (1.700+ yorum)
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4. Copy. ai
Düzenlemelere tabi bir sektörde mi çalışıyorsunuz? Normalde, girdileriniz gizli olmadığı için AI kullanamazsınız, ancak Copy.ai farklıdır. SOC 2 Tip II uyumlu bir teknolojidir ve SSAE 18'i karşılar.
Çok fazla kısaltma olduğunu biliyoruz, ancak sonuç olarak bu ürün açıklaması oluşturucu, gizlilik konusunda endişeli şirketler için daha iyidir.
Ürün açıklamalarının yanı sıra sosyal medya içeriği, satış metinleri, açılış sayfası metinleri ve blog içeriği yazmak için Copy. ai'yi kullanın.
Copy.ai'ye ürün açıklamaları istediğinizi söyleyin, ana noktaları girin, tonunuzu seçin ve AI birkaç sonuç oluştursun. En beğendiğiniz seçenekleri seçin, bunları iyileştirin ve çevrimiçi mağazanıza ekleyin.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Yerleşik uyumluluk
- benzersiz ürün açıklamaları yazmak için 90'dan fazla araç ve şablon
- Yeniden yazma için yerleşik düzenleyici
Copy. ai sınırlamaları
- Diğer ürün açıklaması oluşturma araçlarına kıyasla uzun metinler oluşturamaz
- Copy. ai üçüncü taraf entegrasyonları sunmaz
- Destek yalnızca e-posta yoluyla sağlanmaktadır
Copy. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Beş kullanıcı için aylık 36 dolar, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4. 8/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
Bu AI algılama araçlarına göz atın!
5. Writesonic
Writesonic, her işi yapan bir AI yazma aracıdır. Blogları, e-posta metinlerini, reklam metinlerini ve çok daha fazlasını işler. E-ticaret işletmeleri için Writesonic'i ürün açıklamaları, özellik listeleri ve başlıklar oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Writesonic, diğer ürün açıklaması oluşturuculara göre biraz daha fazla arka plan bilgisi ister, bu nedenle daha az düzenlemeyle yüksek kaliteli içerik oluşturma şansı daha yüksektir. İlgili anahtar kelimeleri bulmak için çok meşgulseniz, Writesonic ürün açıklamalarınız için anahtar kelime listeleri bile oluşturur.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Platforma özel AI yazma şablonları
- Açılış sayfası oluşturucu
- Metin özetleyici
Writesonic sınırlamaları
- Kelime sayısına dayalı fiyatlandırma, büyük e-ticaret markaları için engel teşkil edebilir
- Writesonic farklı "kalite türleri" sunar, bu nedenle daha kaliteli açıklamalar için daha fazla ödeme yapmanız gerekebilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- Pro: 100.000 kelime için aylık 12,67 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4. 7/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (1.700+ yorum)
6. CopySmith
Bu listedeki diğer bazı ürün açıklaması oluşturucular hemen hemen her şey için metinler oluştururken, CopySmith pazarlamacılar için e-ticaret metinleri konusunda uzmanlaşmıştır.
Diğer AI yazarlarından farklı olarak, CopySmith mevcut bir ürün kataloğunu içe aktarmanıza ve AI tarafından oluşturulan metinleri doğrudan platformundan sitenize yayınlamanıza olanak tanır. BigCommerce, Shopify ve Amazon ile entegre olarak açıklama yazma sürecini olabildiğince kolaylaştırır.
CopySmith'in en iyi özellikleri
- Toplu içerik oluşturma
- E-ticaret odaklı
- Ürün katalog yönetimi ile ürün birikiminizi kontrol altında tutun
CopySmith sınırlamaları
- Büyük takımlar için büyük ölçekte ürün açıklamaları oluşturmak pahalı olabilir
- API erişimi, ses ve ton, intihal kontrolleri ve diğer platformlarda ücretsiz olan diğer özellikler için daha fazla ödeme yapmanız gerekir
CopySmith fiyatlandırması
- Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 19 $
- Pro: Beş kullanıcı için aylık 49 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
CopySmith puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)
7. Hipotenüs
Lise geometri ödevinizle karıştırmayın, Hypotenuse baştan sona SEO'yu göz önünde bulundurarak oluşturulmuş bir ürün açıklaması oluşturucu. E-ticaret içeriğinden çok daha fazlasını yapabilir, ancak Shopify entegrasyonları sayesinde Hypotenuse, Shopify'da çalışan ürün takımları için sağlam bir seçimdir.
Hypotenuse'u kullanarak ürün açıklamalarını yeniden yazın, ürün ayrıntı sayfalarını oluşturun ve tek bir tıklamayla Shopify mağazanızda yayınlayın. Ayrıca, alışverişçileri sıkmayacak yeni ve ilginç metinler oluşturmak için farklı açıklama varyasyonları da sunar.
Hypotenuse'un en iyi özellikleri
- Shopify entegrasyonu ve API entegrasyonları
- Çekici ürün açıklamaları yazmak için hazır metin varyasyonları
- Toplu içerik oluşturma
Hipotenüs sınırlamaları
- Shopify kullanmıyorsanız bu araçlar size uygun olmayabilir
- Hypotenuse çok kısa metinler üretir
- Şablonlar eksik
Hipotenüs fiyatlandırma
- Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 24 $, yıllık faturalandırılır
- Growth: Beş kullanıcı için aylık 49 dolar, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hipotenüs puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (4 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
8. Descrii
Descrii, pazarlama odaklı metinleri sıfırdan yazma konusunda uzmanlaşmıştır. Konu beyin fırtınası yapmayı, sorun-çözüm odaklı satış metinleri yazmayı ve ürün avantajlarını vurgulamayı bilir. Descrii'nin sizin için meta veriler oluşturmasını seviyoruz, bu da ürün açıklaması yazımının arka uç SEO optimizasyonunu kesinlikle hızlandırıyor.
Descrii'yi kullanmak için, oluşturmak istediğiniz metin türünü belirtin, genel bir ad ve açıklama girin ve "oluştur" düğmesine tıklayın. Farklı bir seçenek istiyorsanız, "oluştur" düğmesine tekrar dokunun, Descrii çıktısını yenileyecektir.
Descrii'nin en iyi özellikleri
- Meta veri oluşturma
- Yerleşik satış metni formülleri
- Dijital reklam metinleri
Descrii sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Descrii'nin yapay zekasının gramer veya yazım hataları yaptığını bildiriyor
- Doğru fiyat bilgilerini bulmak zor
- Şu anda yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir
Descrii fiyatlandırma
- Ücretsiz Deneme
- Sınırsız Erişim: 900 açıklama için aylık 29 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Descrii puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Quicktools by Picsart
Ücretsiz bir ürün açıklaması oluşturucuya mı ihtiyacınız var? Quicktools, Picsart'ın %100 ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir AI ürün açıklaması oluşturucusudur. Tek ihtiyacınız olan ürün adınız. Quicktools'a yapıştırın, ürün açıklaması oluşturucu sizin için bir açıklama oluştursun.
Bu, şimdiye kadar okuduğunuz en iyi açıklama olacak mı? Belki, belki de olmayacak. Ne kadar öderseniz o kadar alırsınız ve bu ücretsiz bir araçtır. Kaliteli ürün açıklamaları oluşturmak için anahtar kelimeler ekleyin, bir üslup seçin ve karakter sınırı gibi sınırlamalar belirleyin.
Quicktools'un en iyi özellikleri
- Ücretsiz olarak kullanabilir ve ürün açıklamaları yazabilirsiniz
- Otomatik anahtar kelime yerleştirme
- Kullanıcı dostu
Quicktools sınırlamaları
- Daha gelişmiş AI açıklama yazarlarının sahip olduğu güce sahip değildir
- E-ticaret için üçüncü taraf entegrasyonlara izin vermez
Quicktools fiyatlandırması
- Ücretsiz
Quicktools puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. B12
B12, başka bir ücretsiz ürün açıklaması oluşturucu. Metin oluşturmak için ürün adınızı, anahtar kelimelerinizi, sektörünüzü, konumunuzu ve bilgilerinizi ekleyin.
B12 bu aracı bir müşteri çekme aracı olarak kullanır, bu nedenle teknik olarak ücretsiz olsa da, daha sonra B12'den e-postalar almaya başlayacaksınız. Bu bir sorun değildir, ancak bu aracın ek metin dizileri içerdiğini not etmek önemlidir.
B12, ücretsiz ürün açıklaması oluşturucusunu ürün takımları için iyi bir başlangıç noktası olarak tanıtıyor. Metni kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız ve sadece ilham arıyorsanız, bu iş için sağlam bir araçtır.
B12'nin en iyi özellikleri
- Ücretsizdir
- Sektör ve konumu hesaba katar
B12 sınırlamaları
- Toplu içerik oluşturmaya izin vermez
- Bu bir müşteri çekme aracı olduğu için gizlilik endişeleri vardır
B12 fiyatlandırma
- Ücretsiz
B12 puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)
AI ile Etkileyici Ürün Açıklamaları Yazma
Az önce 10 ürün açıklaması oluşturucuya göz attık. Şimdi, AI ile harika ürün açıklamaları yazmanın yollarını inceleyelim.
Tonunuzu Seçin ve Ondan Sapmayın
Bir AI ürün açıklaması oluşturucu kullanırken, platform size hangi üslubu tercih ettiğinizi soracaktır. Beş veya daha fazla seçenek olabilir. Hangi platformu kullanırsanız kullanın, üslubunuzda tutarlı olmalısınız.
Seçebileceğiniz birkaç ton:
- Snarky
- Profesyonel
- Bilgilendirici
Hangi tonu seçerseniz seçin, markanız ve sattığınız ürünlerle uyumlu olduğundan emin olun. Örneğin, yumuşak deri cüzdanlar satıyorsanız, eğlenceli ve alaycı bir ton pek uygun olmayabilir.
Küçük Düzenlemeler Yapmaktan Korkmayın
En iyi ürün açıklaması oluşturucular bile hata yapabilir ve her türlü olası senaryo veya değişkeni hesaba katmayabilir. Sorun değil, insan düzenlemesi bunun için var! AI tarafından oluşturulan bir ürün açıklaması kuyruğunuzda göründüğünde, hataları tarayın, markanızın sesine uygun olduğundan emin olun ve gerektiği gibi düzenleyin.
Karakter Sınırı Belirleyin
Çoğu e-ticaret sitesindeki ürün açıklamaları 250 ila 300 karakterle sınırlıdır. Bir AI ürün açıklaması oluşturma aracı kullanırken karakter sınırı belirlemezseniz, çıktı bu miktarı büyük ölçüde aşabilir. Bu durumlarda, AI tarafından oluşturulan metni düzenleyin veya karakter sınırlarını hesaba katan farklı bir AI ürün açıklaması oluşturucu seçin.
Avantajlara Odaklanın
Ürün açıklamaları oluştururken, ürünün faydasına odaklanın. Müşteriniz için ne yapacak? Neden satın almalılar? Satın aldıktan sonra hayatları nasıl iyileşecek? Özellikleri destekleyici kanıt olarak da kullanabilirsiniz, ancak bunları minimumda tutun.
Ürün Açıklama Oluşturucularla Daha İyi Pazarlama İçeriği Yazın
E-ticaret işi hızlıdır. Bir ürün yöneticisi olarak, sadece harika ürünler tasarlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm yıldızların yer aldığı metinlerle daha fazla potansiyel müşteri çekmeniz gerekir.
Alışverişçilerin ihtiyaçlarını arama motorlarının talepleriyle dengelemek kolay bir iş değildir. Bu listedeki AI ürün açıklaması oluşturucular zaman kazanmanıza yardımcı olurken, ClickUp AI metinleri oluşturma, iş akışlarını yönetme ve şablonları tek bir yerde toplama özelliklerini bir arada sunan tek seçenektir.
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