2025'te Oyunun Kurallarını Değiştirecek 10 Ürün Açıklama Oluşturucu

Bir ürün yöneticisi olarak, şirketinizin en yeni ürünleri için stratejiler, fonksiyonlar ve özellikler hayal etmekle meşgulsünüz. Bu, özellikle düzinelerce ürün grubundan sorumluysanız, büyük bir sorumluluktur.

Ancak ürün piyasaya sürüldükten sonra işiniz bitmez. Şimdi, arama motorlarında iyi görünerek alışverişçilerin satın alma kararlarını etkileyecek mükemmel ürün açıklamalarını yazmanız gerekir.

Baskı yok, değil mi?

Bir e-ticaret işi, ürünlerinizin açıklamaları da dahil olmak üzere her yönünün optimize edilmesine bağlıdır. Yüzlerce ürün için metin yazma kapasiteniz yoksa veya SEO anahtar kelimelerini uydurmak zorundaysanız, bir ürün açıklaması oluşturucu işinizin büyük bir kısmını sizin için halleder.

Bu kılavuzda, bir ürün açıklaması oluşturucuda aramanız gereken özellikleri ve kaliteli ürün açıklamaları oluşturmak için kullanabileceğiniz 10 aracı açıklayacağız!

Ürün Açıklama Oluşturucu nedir?

Ürün açıklaması oluşturucu, yazarların ürünler için benzersiz ve optimize edilmiş açıklamalar oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir araçtır. Bu araçlar, bir ürünün özelliklerine, özelliklerine ve avantajlarına göre açıklamaları otomatik olarak oluşturmak için algoritmalar kullanır. Ayrıca, oluşturulan açıklamaların satışları artırmada etkili olmasını sağlamak için SEO anahtar kelimeleri, marka sesi ve hedef kitle gibi önemli faktörleri de hesaba katar.

Bir Ürün Açıklama Oluşturucu Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

AI (yapay zeka) işinizi elinizden almayacak. AI, ürün yöneticilerinin SEO için optimize edilmiş ve hedef kitlenizin beklentilerine göre ince ayarlanmış, ilgi çekici ürün açıklamaları yazmasını çok daha kolay hale getirir.

İşi hızlandırmak için herhangi bir metin yazma aracını seçmekte özgürsünüz, ancak aşağıdaki özelliklere sahip ürün açıklaması oluşturucularla daha fazla değer elde edeceksiniz:

SEO dostu içerik oluşturma: Alışverişçiler, organik arama yoluyla e-ticaret mağazanızı bulur. Anahtar kelime araştırmasına yardımcı olan ve aramalarda iyi sıralama alan iyi ürün açıklamaları oluşturan bir AI yazma aracı kullanın

Doğal dil : AI teknolojisi metin oluşturur, ancak bu metinlerin iyi olacağı garantisi yoktur. Markanızın ses tonuna uygun bir ürün açıklaması oluşturucu kullanın

İntihal içermeyen metinler: İntihal kesinlikle kabul edilemez. Arama motorları ve alışveriş yapanlar tarafından tespit edilebilen basit bir yeniden ifade etme özelliğinden daha fazlasını sunan bir İntihal kesinlikle kabul edilemez. Arama motorları ve alışveriş yapanlar tarafından tespit edilebilen basit bir yeniden ifade etme özelliğinden daha fazlasını sunan bir AI aracı arayın. Hedef kitlenize değer katan benzersiz ürün açıklamaları oluşturan bir araca ihtiyacınız var

Açıklama şablonları: Doğru AI ürün açıklaması oluşturucu, yalnızca yüksek dönüşüm sağlayan metinler yazmakla kalmaz, aynı zamanda ürün açıklamalarınız için birden fazla şablon da sunmalıdır. Ürün sayfaları, ürün başlıkları ve ürün metinleri için şablonlar içeren bir oluşturucu seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ürün Açıklama Oluşturucu

Bir AI ürün açıklaması oluşturucu kullanmak, zamandan tasarruf etmenize, yazar bloğunu aşmanıza ve etkili metinler yazmanıza yardımcı olur. AI'nın sizin için yazdığı her şeyi düzeltmek önemli olsa da, bu teknoloji e-ticaret pazarlamasının en zaman alıcı kısımlarından birini otomatikleştirir.

Ancak tüm ürün açıklaması oluşturucular e-ticaret markaları için etkili değildir. İşte 2024'ün en iyi 10 AI ürün açıklaması oluşturucusu.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Ne diyebiliriz ki? Naçizane görüşümüze göre, ClickUp piyasadaki en iyi ürün açıklaması oluşturma aracıdır, ancak bunu destekleyecek sağlam kanıtlarımız da var.

ClickUp AI sadece pazarlama stratejileri planlamakla kalmaz, aynı zamanda sloganlar oluşturur, ürün isimleri için beyin fırtınası yapar ve hatta etkinlikler planlar (evet, gerçekten). Yazmak için 30 dakikanızı alan işler, ClickUp AI ile sadece 30 saniye sürer.

ClickUp aynı zamanda bir proje yönetimi yazılımı olduğundan, ürünle ilgili tüm stratejileriniz, projeleriniz, işleriniz, görevleriniz, iletişimleriniz ve AI araçlarınız tek bir yerde bulunur. Artık farklı platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

ClickUp AI'yı kullanarak uzun teknik özellik sayfalarını tek bir tıklamayla kolay okunur açıklamalara özetleyin. Sihirli robotlarımız, ürün açıklamalarınızı daha net hale getirmek için düzenlemeler bile önerecektir. Ayrıca, ClickUp'ın önceden yapılandırılmış başlıkları ve tabloları, e-ticaret mağazanıza eklemeye hazır, mükemmel biçimde biçimlendirilmiş içerik elde etmenizi sağlar.

Oh, ve ClickUp AI sadece ürün takımları için değil! Farklı departmanlar ve kullanım durumları için özelleştirilmiş komut istemlerine sahip 100'den fazla AI aracımız var.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Önceden yapılandırılmış biçimlendirme: Kullanıma hazır şablonlarla açıklama yazma sürecini hızlandırın. ClickUp, dönüşüm oranlarını artırmak için madde işaretleri, biçimlendirme ve kanıtlanmış düzenlere sahip hazır şablonlar sunar

Şablonlar: ClickUp, ClickUp, ürün stratejisinden uygulamaya kadar tüm ürün geliştirme döngüsünü hızlandırmak için kodlama gerektirmeyen birçok şablonla birlikte gelir

Metin düzenleme: Ürün açıklamalarınız olabildiğince etkili mi? Kendi kafanızdan çıkın ve ClickUp'ın yapay zekası ürün açıklamalarınızı netlik, üslup ve gramer açısından düzenlesin

Adlandırma: En son ürününüze ne ad vereceğinizi düşünerek kendinizi yormayın. ClickUp AI, parametrelerinize göre hızlı bir şekilde bir isim listesi oluşturur

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI, ücretsiz planlarda mevcut değildir

AI metinleri mükemmel değildir, bu nedenle yayınlanmadan önce metni yine de gözden geçirmeniz gerekecektir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Magiscriptor

Magiscriptor aracılığıyla

Magiscriptor ile ürün açıklamaları yazmak çocuk oyuncağı. eBay ve Amazon satıcıları, bu AI ürün açıklaması oluşturucuyu kullanarak her türlü e-ticaret nişine yönelik pazarlama metinleri yazıyor.

Magiscriptor'u kullanmak için uygulamayı açın ve üç veya dört anahtar kelime girin. Bundan sonra, AI algoritması ürün açıklaması için birkaç paragraf oluşturacaktır. Bu araç, ürününüzün özelliklerini öne çıkarırken doğru anahtar kelime yoğunluğuyla arama motorlarına hitap eden, yüksek dönüşüm oranına sahip açıklamalar yazmayı amaçlamaktadır.

Magiscriptor'un en iyi özellikleri

Anahtar kelime sıklığı dengeleme

SEO için optimize edilmiş açıklamalar

Fiyatlandırma kredi bazında işler, böylece sadece kullandığınız kadar ödersiniz

Magiscriptor sınırlamaları

Magiscriptor öncelikle uygulama tabanlıdır. Web uygulaması yalnızca beta modunda kullanılabilir, bu nedenle masaüstü kullanıcıları için uygun olmayabilir

İstediğiniz gibi kısa ürün açıklamaları oluşturmak için çok fazla kredi kullanmanız gerekebilir

Magiscriptor fiyatlandırması

Başlangıç: 100 kredi için 4,99

Temel: 220 kredi için 9,99

Gümüş: 330 kredi için 14,99

Altın: 450 kredi için 19,99

Magiscriptor puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

Bu fiyat listesi şablonlarına göz atın!

3. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, tam olarak sizin tonunuzu ve sesinizi yakalamak için eğittiğiniz bir marka AI olarak kendini tanıtıyor. Hatta web sayfalarınızı tarayarak tonunuzu, gramerinizi ve çok daha fazlasını otomatik olarak algılar.

Jasper, üretken yapay zeka kullanarak daha kısa sürede ilgi çekici ürün açıklamaları yazmak için işinize yarar. Eğitilebilir olması sayesinde Jasper, kendine özgü bir yazım stiline sahip şirketler için idealdir.

Jasper, bir şablon kitaplığı, otomatik çevirmen ve pazarlama kampanyası özetleri oluşturmak için bir araçla birlikte gelir, böylece ürün açıklamalarının ötesinde daha fazlasını da yapabilir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Cheeky, Formal ve diğer tonlar arasından seçim yapın

Tarayıcı uzantısı

Otomatik çeviri

Jasper sınırlamaları

Bazı kullanıcılar AI'yı harekete geçirmekte zorluk çekiyor

Diğer kullanıcılar düşük kaliteli metin çıktıları bildirmektedir

Ücretsiz deneme sürümü sınırlıdır, bu nedenle bazı kullanıcılar platformu iyi tanıyamadıklarını söylüyor

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 49 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 125 dolar, yıllık faturalandırılır

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.700+ yorum)

Jasper AI alternatiflerini deneyin!

4. Copy. ai

Düzenlemelere tabi bir sektörde mi çalışıyorsunuz? Normalde, girdileriniz gizli olmadığı için AI kullanamazsınız, ancak Copy.ai farklıdır. SOC 2 Tip II uyumlu bir teknolojidir ve SSAE 18'i karşılar.

Çok fazla kısaltma olduğunu biliyoruz, ancak sonuç olarak bu ürün açıklaması oluşturucu, gizlilik konusunda endişeli şirketler için daha iyidir.

Ürün açıklamalarının yanı sıra sosyal medya içeriği, satış metinleri, açılış sayfası metinleri ve blog içeriği yazmak için Copy. ai'yi kullanın.

Copy.ai'ye ürün açıklamaları istediğinizi söyleyin, ana noktaları girin, tonunuzu seçin ve AI birkaç sonuç oluştursun. En beğendiğiniz seçenekleri seçin, bunları iyileştirin ve çevrimiçi mağazanıza ekleyin.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Yerleşik uyumluluk

benzersiz ürün açıklamaları yazmak için 90'dan fazla araç ve şablon

Yeniden yazma için yerleşik düzenleyici

Copy. ai sınırlamaları

Diğer ürün açıklaması oluşturma araçlarına kıyasla uzun metinler oluşturamaz

Copy. ai üçüncü taraf entegrasyonları sunmaz

Destek yalnızca e-posta yoluyla sağlanmaktadır

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Beş kullanıcı için aylık 36 dolar, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Bu AI algılama araçlarına göz atın!

5. Writesonic

Writesonic aracılığıyla

Writesonic, her işi yapan bir AI yazma aracıdır. Blogları, e-posta metinlerini, reklam metinlerini ve çok daha fazlasını işler. E-ticaret işletmeleri için Writesonic'i ürün açıklamaları, özellik listeleri ve başlıklar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Writesonic, diğer ürün açıklaması oluşturuculara göre biraz daha fazla arka plan bilgisi ister, bu nedenle daha az düzenlemeyle yüksek kaliteli içerik oluşturma şansı daha yüksektir. İlgili anahtar kelimeleri bulmak için çok meşgulseniz, Writesonic ürün açıklamalarınız için anahtar kelime listeleri bile oluşturur.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Platforma özel AI yazma şablonları

Açılış sayfası oluşturucu

Metin özetleyici

Writesonic sınırlamaları

Kelime sayısına dayalı fiyatlandırma, büyük e-ticaret markaları için engel teşkil edebilir

Writesonic farklı "kalite türleri" sunar, bu nedenle daha kaliteli açıklamalar için daha fazla ödeme yapmanız gerekebilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Pro: 100.000 kelime için aylık 12,67 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.700+ yorum)

6. CopySmith

Bu listedeki diğer bazı ürün açıklaması oluşturucular hemen hemen her şey için metinler oluştururken, CopySmith pazarlamacılar için e-ticaret metinleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Diğer AI yazarlarından farklı olarak, CopySmith mevcut bir ürün kataloğunu içe aktarmanıza ve AI tarafından oluşturulan metinleri doğrudan platformundan sitenize yayınlamanıza olanak tanır. BigCommerce, Shopify ve Amazon ile entegre olarak açıklama yazma sürecini olabildiğince kolaylaştırır.

CopySmith'in en iyi özellikleri

Toplu içerik oluşturma

E-ticaret odaklı

Ürün katalog yönetimi ile ürün birikiminizi kontrol altında tutun

CopySmith sınırlamaları

Büyük takımlar için büyük ölçekte ürün açıklamaları oluşturmak pahalı olabilir

API erişimi, ses ve ton, intihal kontrolleri ve diğer platformlarda ücretsiz olan diğer özellikler için daha fazla ödeme yapmanız gerekir

CopySmith fiyatlandırması

Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 19 $

Pro: Beş kullanıcı için aylık 49 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CopySmith puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

7. Hipotenüs

Via Hypotenuse

Lise geometri ödevinizle karıştırmayın, Hypotenuse baştan sona SEO'yu göz önünde bulundurarak oluşturulmuş bir ürün açıklaması oluşturucu. E-ticaret içeriğinden çok daha fazlasını yapabilir, ancak Shopify entegrasyonları sayesinde Hypotenuse, Shopify'da çalışan ürün takımları için sağlam bir seçimdir.

Hypotenuse'u kullanarak ürün açıklamalarını yeniden yazın, ürün ayrıntı sayfalarını oluşturun ve tek bir tıklamayla Shopify mağazanızda yayınlayın. Ayrıca, alışverişçileri sıkmayacak yeni ve ilginç metinler oluşturmak için farklı açıklama varyasyonları da sunar.

Hypotenuse'un en iyi özellikleri

Shopify entegrasyonu ve API entegrasyonları

Çekici ürün açıklamaları yazmak için hazır metin varyasyonları

Toplu içerik oluşturma

Hipotenüs sınırlamaları

Shopify kullanmıyorsanız bu araçlar size uygun olmayabilir

Hypotenuse çok kısa metinler üretir

Şablonlar eksik

Hipotenüs fiyatlandırma

Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 24 $, yıllık faturalandırılır

Growth: Beş kullanıcı için aylık 49 dolar, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hipotenüs puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (4 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

8. Descrii

Via Descrii

Descrii, pazarlama odaklı metinleri sıfırdan yazma konusunda uzmanlaşmıştır. Konu beyin fırtınası yapmayı, sorun-çözüm odaklı satış metinleri yazmayı ve ürün avantajlarını vurgulamayı bilir. Descrii'nin sizin için meta veriler oluşturmasını seviyoruz, bu da ürün açıklaması yazımının arka uç SEO optimizasyonunu kesinlikle hızlandırıyor.

Descrii'yi kullanmak için, oluşturmak istediğiniz metin türünü belirtin, genel bir ad ve açıklama girin ve "oluştur" düğmesine tıklayın. Farklı bir seçenek istiyorsanız, "oluştur" düğmesine tekrar dokunun, Descrii çıktısını yenileyecektir.

Descrii'nin en iyi özellikleri

Meta veri oluşturma

Yerleşik satış metni formülleri

Dijital reklam metinleri

Descrii sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Descrii'nin yapay zekasının gramer veya yazım hataları yaptığını bildiriyor

Doğru fiyat bilgilerini bulmak zor

Şu anda yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir

Descrii fiyatlandırma

Ücretsiz Deneme

Sınırsız Erişim: 900 açıklama için aylık 29 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Descrii puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

Picsart aracılığıyla

Ücretsiz bir ürün açıklaması oluşturucuya mı ihtiyacınız var? Quicktools, Picsart'ın %100 ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir AI ürün açıklaması oluşturucusudur. Tek ihtiyacınız olan ürün adınız. Quicktools'a yapıştırın, ürün açıklaması oluşturucu sizin için bir açıklama oluştursun.

Bu, şimdiye kadar okuduğunuz en iyi açıklama olacak mı? Belki, belki de olmayacak. Ne kadar öderseniz o kadar alırsınız ve bu ücretsiz bir araçtır. Kaliteli ürün açıklamaları oluşturmak için anahtar kelimeler ekleyin, bir üslup seçin ve karakter sınırı gibi sınırlamalar belirleyin.

Ücretsiz olarak kullanabilir ve ürün açıklamaları yazabilirsiniz

Otomatik anahtar kelime yerleştirme

Kullanıcı dostu

Daha gelişmiş AI açıklama yazarlarının sahip olduğu güce sahip değildir

E-ticaret için üçüncü taraf entegrasyonlara izin vermez

Ücretsiz

G2: N/A

Capterra: N/A

10. B12

Via B1 2

B12, başka bir ücretsiz ürün açıklaması oluşturucu. Metin oluşturmak için ürün adınızı, anahtar kelimelerinizi, sektörünüzü, konumunuzu ve bilgilerinizi ekleyin.

B12 bu aracı bir müşteri çekme aracı olarak kullanır, bu nedenle teknik olarak ücretsiz olsa da, daha sonra B12'den e-postalar almaya başlayacaksınız. Bu bir sorun değildir, ancak bu aracın ek metin dizileri içerdiğini not etmek önemlidir.

B12, ücretsiz ürün açıklaması oluşturucusunu ürün takımları için iyi bir başlangıç noktası olarak tanıtıyor. Metni kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız ve sadece ilham arıyorsanız, bu iş için sağlam bir araçtır.

B12'nin en iyi özellikleri

Ücretsizdir

Sektör ve konumu hesaba katar

B12 sınırlamaları

Toplu içerik oluşturmaya izin vermez

Bu bir müşteri çekme aracı olduğu için gizlilik endişeleri vardır

B12 fiyatlandırma

Ücretsiz

B12 puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

AI ile Etkileyici Ürün Açıklamaları Yazma

Az önce 10 ürün açıklaması oluşturucuya göz attık. Şimdi, AI ile harika ürün açıklamaları yazmanın yollarını inceleyelim.

Tonunuzu Seçin ve Ondan Sapmayın

Bir AI ürün açıklaması oluşturucu kullanırken, platform size hangi üslubu tercih ettiğinizi soracaktır. Beş veya daha fazla seçenek olabilir. Hangi platformu kullanırsanız kullanın, üslubunuzda tutarlı olmalısınız.

Seçebileceğiniz birkaç ton:

Snarky

Profesyonel

Bilgilendirici

Hangi tonu seçerseniz seçin, markanız ve sattığınız ürünlerle uyumlu olduğundan emin olun. Örneğin, yumuşak deri cüzdanlar satıyorsanız, eğlenceli ve alaycı bir ton pek uygun olmayabilir.

Küçük Düzenlemeler Yapmaktan Korkmayın

En iyi ürün açıklaması oluşturucular bile hata yapabilir ve her türlü olası senaryo veya değişkeni hesaba katmayabilir. Sorun değil, insan düzenlemesi bunun için var! AI tarafından oluşturulan bir ürün açıklaması kuyruğunuzda göründüğünde, hataları tarayın, markanızın sesine uygun olduğundan emin olun ve gerektiği gibi düzenleyin.

Karakter Sınırı Belirleyin

Çoğu e-ticaret sitesindeki ürün açıklamaları 250 ila 300 karakterle sınırlıdır. Bir AI ürün açıklaması oluşturma aracı kullanırken karakter sınırı belirlemezseniz, çıktı bu miktarı büyük ölçüde aşabilir. Bu durumlarda, AI tarafından oluşturulan metni düzenleyin veya karakter sınırlarını hesaba katan farklı bir AI ürün açıklaması oluşturucu seçin.

Avantajlara Odaklanın

Ürün açıklamaları oluştururken, ürünün faydasına odaklanın. Müşteriniz için ne yapacak? Neden satın almalılar? Satın aldıktan sonra hayatları nasıl iyileşecek? Özellikleri destekleyici kanıt olarak da kullanabilirsiniz, ancak bunları minimumda tutun.

Ürün Açıklama Oluşturucularla Daha İyi Pazarlama İçeriği Yazın

E-ticaret işi hızlıdır. Bir ürün yöneticisi olarak, sadece harika ürünler tasarlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm yıldızların yer aldığı metinlerle daha fazla potansiyel müşteri çekmeniz gerekir.

Alışverişçilerin ihtiyaçlarını arama motorlarının talepleriyle dengelemek kolay bir iş değildir. Bu listedeki AI ürün açıklaması oluşturucular zaman kazanmanıza yardımcı olurken, ClickUp AI metinleri oluşturma, iş akışlarını yönetme ve şablonları tek bir yerde toplama özelliklerini bir arada sunan tek seçenektir.

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