2025'te Bilgi Madenciliği için En İyi 10 AI PDF Veri Çıkarıcı

Henry Ford'un ünlü sözü: "Herkes birlikte ilerliyorsa, başarı kendiliğinden gelir."

Ve birçok profesyonel için PDF belgeleri, işbirliğinin merkezinde yer alır.

Adobe tarafından yapılan bir ankete göre, işletmelerin %75'i PDF'leri kuruluşları içindeki işbirliği için gerekli görüyor.

Ancak doğru araçlar olmadan, PDF dosyalarıyla çalışmak 2,5 trilyon belgelik bir samanlıkta iğne aramak gibi hissettirebilir. (Evet, her yıl bu kadar PDF dosyası oluşturuluyor!)

PDF veri çıkarıcıları: Yapılandırılmamış PDF belgelerinden yapılandırılmış verileri çekerek PDF verilerini çıkaran akıllı çözümler.

Bilgi madenciliği ve takım işbirliği için kullanabileceğiniz en iyi AI PDF veri çıkarıcılarından bazılarına göz atalım.

⏰ 60 saniyelik özet Veri çıkarma süreci hem etkili hem de kullanımı kolay olan en iyi 10 AI PDF çıkarıcısının hızlı listesi aşağıda verilmiştir: ClickUp: AI destekli belge yönetimi için en iyisi Adobe PDF Extract API: Kurumsal düzeyde belge otomasyonu için en iyisi Nanonets: Veri yoğun iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi Extracta. ai: Güvenli ve basit belge veri çıkarma için en iyisi Tenorshare AI: Uzun PDF'leri özetlemek için en iyisi Google Cloud Document AI: Üretken AI destekli belge işleme için en iyisi PDF-Extract-Kit: Açık kaynaklı belge ayrıştırma ve özel projeler için en iyisi Docparser: Kodsuz veri çıkarma ve özelleştirme için en iyisi Parsio: AI destekli e-posta ve belge ayrıştırma için en iyisi DocHub: Güvenli ve işbirliğine dayalı PDF düzenleme için en iyisi

Bir PDF veri çıkarıcıda nelere dikkat etmelisiniz?

PDF'ler veri paylaşımı ve saklama için harika olabilir, ancak şunu kabul edelim: hızlı veri analizi için tam olarak tasarlanmamışlardır.

PDF veri çıkarıcıya girin — çeşitli veri kaynaklarından ve veri türlerinden yapılandırılmamış verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürürler. Ya da, teknoloji uzmanıysanız, AI merkezli veri çıkarma (ve diğer gelişmiş teknikler) ile yaratıcı olabilir ve otomasyon ve raporlama için yapılandırılmış verileri hazır hale getirebilirsiniz. ✅

Tek ihtiyacınız olan, aktif bir internet bağlantısı ve iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir PDF veri çıkarma aracı.

Her gün milyarlarca PDF dolaştığı için, işler insan müdahalesini en aza indirerek büyük hacimli PDF'lerden veri çıkarma işlemini gerçekleştirebilen araçlara ihtiyaç duyar.

📌 PDF veri çıkarıcı seçerken dikkate alınması gerekenler: OCR doğruluğu: Taranan PDF'lerden metin okur

Veri çıkarma yöntemleri: Anahtar kelime tabanlı veya konuma özel çıkarma seçenekleri

Toplu işleme: Birden fazla PDF'den aynı anda veri çıkarır

Özelleştirilebilir kurallar: Benzersiz veri ihtiyaçları için kalıplar oluşturun

API entegrasyonu: Google E-Tablolar gibi diğer araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarını otomatikleştirir

Güvenlik özellikleri: Şifreleme ve gizlilik denetimleriyle hassas verileri korur

💡 Profesyonel İpucu: PDF çıkarıcınızın görevi yerine getirebileceğinden emin olmak için düzen analizi, veri dosyası biçimleri ve tablo verileri veya tablo tanıma gibi özellikleri arayın. Bu araçlar, işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

En İyi 10 PDF Veri Çıkarıcı

1. ClickUp (AI destekli belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain ile PDF'lerden kolayca veri çıkarabilir ve bilgileri özetleyebilirsiniz

Demek bir PDF dosyanız var ve verileri çıkardınız. Harika! Peki iş burada bitiyor mu? Elbette hayır. Şimdi asıl iş başlıyor: verileri analiz etmek, depolamak ve tüm verileri kullanışlı bir şekilde düzenlemek.

Çok fazla seçenek var ve şunu kabul edelim: Tüm bunları tek bir çatı altında yapmak için bir araca ihtiyacınız var.

ClickUp, bilgi yönetimi, sohbet ve işbirliğini tek bir platformda birleştiren gerçek bir "iş için her şeyin bulunduğu uygulama"dır.

Her yönetici, rastgele klasörlere dağılmış sonsuz dosyalarla uğraşmanın zorluğunu bilir. Müşteri sözleşmesi nerede? Taslak teklif ne oldu? AI özellikleriyle desteklenen ClickUp, dosyalarınızı bulmanıza, özetlemenize ve takımınızla ve müşterilerinizle paylaşmanıza yardımcı olur.

ClickUp Özel Alanlar

ClickUp Özel Alanlar, etiketler, kategoriler veya müşteri e-postaları veya onay durumları gibi belirli veri noktaları eklemenizi sağlar. Bunların temel amacı, görevleri düzenlemek ve çalışma alanınızı özelleştirmek, böylece tüm dosyalarınızı tek bir tıklama ile kolayca sıralayabilmeniz ve erişebilmenizdir.

ClickUp Özel Alanlar ile tüm dosyalarınıza önemli etiketleri ve bilgileri kolayca ekleyin

ClickUp Bağlantılı Arama

Bulması zor bir sunum dosyasını aramanız gerektiğinde, ClickUp Bağlantılı Arama, tüm çalışma alanınızda belgelerinizi bulmanıza yardımcı olarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile tüm çalışma alanınızdan belgelerinizi kolayca bulabilirsiniz

Ayrıca, Bağlantılı Arama içinde sorular sorabilir ve işinizle ilgili gerçek zamanlı, kapsamlı yanıtlar alabilir, böylece silo sistemlerinde hapsolmuş bilgileri serbest bırakabilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil. Manuel görevler genellikle sıkıcı olabilir ve verimliliğinizi etkileyebilir. Bu yüzden ClickUp Otomasyonları hayat kurtarıcıdır. Görev otomasyonu ile görevleri otomatik olarak atayabilir, durumları güncelleyebilir ve hatırlatıcılar gönderebilirsiniz, böylece takımınız büyük resme odaklanabilir.

Dahası, ClickUp'ın kod gerektirmeyen kurulumu, dakikalar içinde özelleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp'ın 1000'den fazla araçla (OCR araçları dahil) entegrasyon desteğini ekleyin ve gerçekten her şeyi yapan bir araca sahip olun.

ClickUp Brain

Son olarak, ekstra bir takım üyesi gibi hissettiren AI destekli asistan ClickUp Brain'den bahsedelim.

Toplantı notlarından görevler oluşturmak, PDF'lerinizi özetlemek veya kısa proje güncellemeleri sunmak için ClickUp Brain, karar vermeyi kolaylaştırır.

Ayrıca ClickUp Brain'in AI yeteneklerini kullanarak görevler oluşturup takım arkadaşlarınıza atayabilirsiniz. Bir takım üyesinin müşterinize PDF göndermesi mi gerekiyor? ClickUp Brain'e sorun ve sihrin gerçek zamanlı olarak gerçekleşmesini izleyin!

📌 Örnek: Bir müşteri veya proje hakkında bir soru sorduğunuzu ve proje geçmişinize, sohbetlerinize veya görev verilerinize dayalı olarak anında yanıt aldığınızı hayal edin. İşte gerçek zamanlı özetlerin ve bağlamsal yanıtların büyüsü budur — hepsi takımınızın uyumlu ve bilgili kalması için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uyarlanabilir Özel Alanlar : İş akışlarına uyacak şekilde verileri kolayca kategorize edin ve çıkarın

Akıllı OCR entegrasyonları: Taranan PDF dosyalarından veri çıkarın

Otomasyon: Manuel veri girişi gibi Manuel veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek saatler kazanın

Kolay entegrasyon: Google E-Tablolar, Salesforce, HubSpot ve Figma gibi 1.000'den fazla araçla senkronizasyon

Görsel gösterge panelleri: Proje ilerlemesini izleyin ve verileri görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle, yeni kullanıcılar başlangıçta gezinmekte zorlanabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: ClickUp, proje yönetimi için en iyi seçenek olarak sürekli öne çıkıyor ve birçok Reddit kullanıcısı, zengin özelliklere sahip tasarımını ve fiyat-performans oranını övüyor. Diğer platformlardan geçiş yapan kullanıcılar, araçları ve yardımcı müşteri hizmetlerini takdir ediyor.

2. Adobe PDF Extract API (Kurumsal düzeyde belge otomasyonu için en iyisi)

Adobe PDF Extract API, yapılandırılmış verileri verimli bir şekilde ayıran yapay zeka destekli bir çözüm için ideal araçtır. Bu API, Adobe Sensei'nin yapay zekasını kullanarak PDF'lerden içerik ve yapı çıkarır, metin, görüntü ve tabloların kolayca çıkarılmasını sağlar. 📊

İster yerel ister taranmış olsun, yapılandırılmış JSON biçiminde çıktı üretirler ve iş akışlarını otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak isteyen geliştiriciler ve işletmeler için mükemmeldir.

Adobe PDF Extract API'nin en iyi özellikleri

Metinleri, karmaşık tabloları ve şekilleri doğru bir şekilde çıkarır

Aşağı akış uygulamaları için JSON, CSV ve XLSX biçimleri sağlar

Tablo verilerini tanımlar ve tablo görüntüleri çıkarır

Java, Python, Node. js ve . NET için kullanıma hazır SDK'lar dahildir

Adobe PDF Extract API sınırlamaları

API'yi etkili bir şekilde kullanmak genellikle geliştirici uzmanlığı veya kodlama becerileri gerektirir

Hizmetin ölçeklendirilmesi, büyük hacimli kullanım durumlarında hızla pahalı hale gelebilir

Gelişmiş özelleştirmeler, temel kurulumların ötesinde ek katmanlar veya komut dosyaları gerektirebilir

Adobe PDF Extract API fiyatlandırması

Ücretsiz katman: 0 $ (ayda 500 ücretsiz belge işlemi)

Kurumsal fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Adobe PDF Extract API derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.430+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.850+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Adobe PDF Extract API, özellikle tablo, şekil ve grafik içeren karmaşık PDF veri kümelerini işlemek için mükemmeldir. Reddit kullanıcıları , RAG boru hatları veya model eğitimi gibi gelişmiş kullanım durumları için kritik öneme sahip tabloları ayrıştırma ve şekilleri bağlamsal metinle hizalama konusunda üstün performansını sıklıkla vurgulamaktadır .

3. Nanonets (Veri yoğun iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

Nanonets, AI otomasyonunun çok amaçlı aracı gibidir; kullanımı kolay akıllı belge otomasyonunu destekler. Kod gerektirmeyen AI platformu, karmaşık görevleri bile kolaylaştırır.

İş süreçlerinizde her gün PDF dosyaları ve yüzlerce e-posta alıyorsanız, verileri manuel olarak yakalayıp girmenin ne kadar baş ağrıtıcı olacağını bir düşünün. (Vay canına!) Örneğin, fatura ayrıntılarını QuickBooks ile senkronize edebilir, gecikmiş ödemeleri işaretleyebilir ve takımınızı bilgilendirebilir; böylece insan hatalarını azaltırken saatlerce süren çabadan tasarruf edebilirsiniz.

Fatura işleme, tablo verisi yakalama veya büyük veri hacimlerini yönetme gibi işlemlerde Nanonets, iş akışlarının hızlı, doğru ve otomatik olmasını sağlar. ⚡

Nanonets'in en iyi özellikleri

Önceden tanımlanmış şablonlar olmadan faturalardan ve makbuzlardan bilgileri yakalar

Hızlı otomasyon onayları ve anormallikleri işaretleme

Daha hızlı sipariş işleme ile tedarik zinciri operasyonlarını optimize eder

Verileri CRM, WMS'ye aktarın veya CSV, XML veya XLS olarak dışa aktarın

Nanonets sınırlamaları

Çok büyük hacimli belgeleri işlemek, fiyatı önemli ölçüde artırabilir.

Karmaşık belgeler için şablonları ayarlamak ve düzenlemek zaman alıcı olabilir.

Nanonets fiyatlandırma

Başlangıç : 0 $/ay (İlk 500 sayfa ücretsiz, ardından 0,3 $/sayfa)

Pro : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Nanonets puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (65+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Nanonets OCR, başlangıçta yüksek beklentiler uyandıran el yazısı metin dönüştürme özellikleri dahil olmak üzere etkileyici bir OCR hizmetleri aralığı sunar. Reddit kullanıcıları, şık kullanıcı arayüzünü ve kullanım kolaylığını takdir ediyor.

💡 Profesyonel İpucu: Nanonets, tabloları bir profesyonel gibi otomatik olarak yakalar; böylece 500 sayfa ücretsiz başlangıç planını seçerseniz, yalnızca önemli olanları gözden geçirirsiniz.

4. Extracta. ai (Güvenli ve basit belge veri çıkarma için en iyisi)

Faturalar, özgeçmişler veya toplantı özetleri ile çalışıyor olun, Extracta. ai belge veri çıkarma işlemini güvenli ve ışık hızında gerçekleştirir.

Belgenizi yükleyin, ihtiyacınızı belirtin ve gerisini Extracta. ai'ye bırakın.

🍪 Bonus: Verileriniz tamamen şifrelenir, GDPR ile uyumludur ve eğitim amaçlı asla kullanılmaz.

Extracta. ai en iyi özellikler

Çeşitli belgelerden veri çıkarın

Bilgileri otomatik olarak tanır ve düzenler

Daha akıllı kararlar almak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Extracta. ai sınırlamaları

Nispeten yeni olması nedeniyle, yerleşik çözümlerde bulunan gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Extracta. ai fiyatlandırma

Ücretsiz Deneme Planı: 0 $/ay , ilk 50 sayfa ücretsiz

Kullandıkça Öde Planı: Sayfa başına 0,10

Özel Çözümler: Özel fiyatlandırma

Extracta. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔗 Ayrıca okuyun: En İyi Belge Karşılaştırma Araçları

5. Tenorshare AI (Uzun PDF'leri özetlemek için en iyisi)

Biliyor muydunuz ofis çalışanlarının %50'den fazlasının işlerini yapmak yerine dosya aramakla (buna PDF aramak da dahil) daha fazla zaman harcadığını? Bu zaman, işinizin yarısından fazlasını tamamlamak için kullanılabilirdi.

İşte bu yüzden Tenorshare AI! Uzun PDF'leri kolayca taramanıza, anahtar bilgileri çıkarmanıza ve zaman kazanmanıza yardımcı olan bir araç — tüm bunları verilerinizi güvende tutarken.

Tenorshare AI'nın en iyi özellikleri

Daha hızlı okuma ve anlama için anahtar noktaları vurgular

Belgeyle ilgili sorularınızı sorun ve anında yanıt alın

Verileri güvende tutmak için SSL şifrelemesi kullanır

Tenorshare AI sınırlamaları

Taranmış veya görüntü tabanlı PDF'leri işleyemiyor

Günlük yükleme ve sayfa sayıları, yoğun kullanıcılar için yetersiz olabilir

Öncelikle özetlemeye odaklanır ve karmaşık iş akışı ortamlarına uygun olmayabilir

Tenorshare AI fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: Aylık 0 $, günde 3 PDF yükleme, dosya başına 30 sayfa sınırı

Ücretli sürüm: 4,99 $/ay

Tenorshare AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

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6. Google Cloud Document AI (Üretken AI destekli belge işleme için en iyisi)

Google Cloud Document AI aracılığıyla

Makine öğrenimi ile desteklenen Google Cloud Document AI, PDF'lerden verileri kolayca çıkarır ve veri çıkarmayı nispeten basitleştirir.

Bu araç, PDF'lerden, faturalardan ve diğer belgelerden yapılandırılmış verileri çıkarmak için Google'ın temel modellerini kullanır. Geliştiriciler, veri çıkarma doğruluğunu artırabilen belirli belge türlerine uygun özel çıkarıcılar da kullanabilir.

Google Cloud Document AI'nın en iyi özellikleri

Minimum eğitimle karmaşık belgelerden veri çıkarır

Belirli belge türleri için modelleri ince ayarlayın

Veri kümesi oluşturmayı hızlandırarak dağıtım süresini kısaltır

Tutarlı performans için güncellenmiş temel modellere otomatik olarak geçiş yapar

💡 Profesyonel İpucu: Belge işlemeyi daha da iyileştirmek mi istiyorsunuz? Özel Çıkarıcıyı kullanarak çıkarma sonuçlarını onaylayın ve modelleri özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın — kodlama sihirbazlığı gerekmez!

Google Cloud Document AI sınırlamaları

Pipeline'ları yapılandırmak ve özelleştirmek genellikle geliştirici becerileri gerektirir

Karmaşık fiyatlandırma, büyük hacimler için pahalı hale gelebilir

Google Cloud Document AI fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: Fiyatlandırma, işlemci türüne ve işlevselliğe göre değişir

Google Cloud Document AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📌 Reddit Konsensüsü: Document AI, özellikle büyük ve çeşitli PDF veri kümeleri için güvenilir metin çıkarma ve meta veri oluşturma özellikleriyle yüksek beğeni topluyor. Doğruluğu övülse de maliyeti bir dezavantaj olabilir ve bazı kullanıcıları Gemini gibi alternatifleri keşfetmeye yöneltebilir.

7. PDF-Extract-Kit (Açık kaynaklı belge ayrıştırma ve özel projeler için en iyisi)

Via PDF Çıkarma Kiti

PDF-Extract-Kit, PDF'lerden bilgi çıkarmak için açık kaynaklı bir araç arayan geliştiriciler ve araştırmacılar için idealdir.

Bu araç seti, karmaşık ve çeşitli belgelerde yüksek kaliteli ayrıştırma sağlamak için gelişmiş modellerden yararlanır. Ayrıca topluluk odaklıdır, bu da onu geliştiricilerden zaman zaman güncellemeler alan ücretsiz bir çözüm haline getirir.

PDF-Extract-Kit'in en iyi özellikleri

Düzen algılama için LayoutLMv3, formül tanıma için YOLOv8 ve metin çıkarma için PaddleOCR içerir

Ayrıştırma Kuralları – esnek kurallarla veri çıkarmayı özelleştirin

Uygulamalar oluşturmak için minimum kodlama ile bileşenleri kolayca birleştirin veya düzenleyin

PDF'den Markdown'a dönüştürme işlemlerinden belge asistanlarına kadar uzanan uygulamaları destekler

Araştırmacıların ve mühendislerin katkılarına açıktır

PDF-Extract-Kit sınırlamaları

Açık kaynak kodlu yapısı, makine öğrenimi ve Python bilgisi gerektirir

Modüler mimari, etkili bir şekilde anlaşılması ve uygulanması için zaman gerektirir

Ticari araçların aksine, topluluk odaklı destek daha az zamanında ve kapsamlı olabilir

PDF-Extract-Kit fiyatlandırması

Açık Kaynak: Aylık 0 $, indirmek ve kullanmak ücretsiz

PDF-Extract-Kit puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

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8. Docparser (Kodsuz Veri Çıkarma ve Özelleştirme için En İyisi)

Docparser* aracılığıyla

İş verilerinin %80 ila %90'ının yapılandırılmamış olduğunu biliyor muydunuz? Kod gerektirmeyen bir çözüm olan Docparser, bu kaotik verileri eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Faturalar, sözleşmeler veya görüntülerle çalışıyor olun, Docparser'ın sezgisel arayüzü ve özellikleri PDF dosya çıkarma sürecini basitleştirir.

Örneğin, akıllı düzen tanıma özelliği, önceden oluşturulmuş fonksiyonları kullanarak PDF'lerden belirli veri noktalarını çıkarır ve bu da belgelerinden yalnızca belirli bilgileri çıkarmak isteyen işletmeler için kullanışlıdır.

Docparser'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş kuralları kullanarak tarihler, e-posta adresleri ve fatura numaraları gibi belirli verileri ayıklayın.

Kişiselleştirilmiş ayıklama iş akışları oluşturun

Tek bir ayrıştırıcı kullanarak çeşitli yapıdaki belgeleri işleyin.

Daha doğru veri çıkarma için görüntüleri geliştirin ve döndürün.

Docparser sınırlamaları

Tutarlı olmayan belgeler için özel kurallar oluşturmak emek yoğun bir iş olabilir

Ayrıştırma hacmi veya ayrıştırıcıların sayısı arttıkça, fiyatlandırma çok yüksek hale gelebilir

Oldukça karmaşık veya alışılmadık düzenler yine de insan müdahalesi gerektirebilir

Docparser fiyatlandırması

Başlangıç : 39 $/ay

Profesyonel : 74 $/ay

İş: 159 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Docparser puanları ve yorumları

Capterra : 4,8/5 (110+ yorum)

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Reddit kullanıcıları, Docparser'ı kağıt kayıtları dijitalleştirme ve SQL ve NoSQL gibi yapılandırılmış veritabanı biçimlerine dönüştürme konusunda güvenilir bir araç olarak karışık ancak büyük ölçüde olumlu görüşlere sahiptir. Kullanıcılar, her belge düzeni için şablon ayarlamayı gerektiren bölgesel OCR özelliklerini öne çıkarıyor. Bu özellik, tutarlı belge türlerine sahip projeler için ideal olsa da, çok sayıda düzeni yönetmek ek yardım olmadan zaman alıcı olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Tutarsız düzenlere sahip belgelerle mi uğraşıyorsunuz? Docparser'ın çoklu düzen ayrıştırıcılarını kullanarak bunları manuel ayarlamalar yapmadan işleyin.

9. Parsio (AI destekli e-posta ve belge ayrıştırma için en iyisi)

E-postaları ve belgeleri yönetmek bir görev gibi geliyorsa, Parsio size yardımcı olabilir. E-postalardan, PDF belgelerinden ve ek dosyalardan verileri otomatik olarak çıkarabilir.

AI destekli OCR ve çoklu entegrasyonlar gibi özelliklere sahip Parsio, el yazısı belgelerden ve görüntülerden veri çıkarabilir ve 6.000'den fazla uygulama üzerinden bu verilere erişebilir.

Parsio'nun en iyi özellikleri

Gelen e-postalardan verileri otomatik olarak çıkarın

OCR ve GPT'yi kullanarak taranmış PDF'lerden, el yazısı metinlerden ve görüntülerden veri çıkarın

Verileri vurgulayın veya işi AI'ya bırakın — sabit düzenli belgeler için mükemmeldir

Dışa aktarmadan önce ayrıştırılan verileri biçimlendirin ve iyileştirin

Zapier, Make veya Pabbly Connect aracılığıyla 6.000'den fazla uygulamaya bağlanın

Ayrıştırılan verileri XLSX, CSV, JSON olarak indirin veya doğrudan Google E-Tablolar'a aktarın

Parsio sınırlamaları

Karmaşık veya el yazısı belgeler için manuel kural ayarlamaları gerekebilir

Ayrıştırılan verileri belirli özel biçimlere dönüştürmek zor olabilir

Parsio fiyatlandırması

Sandbox : 0 $/ay, 30 kredi

Başlangıç : 49 $/ay, 1.000 kredi/ay

Büyüme : 149 $/ay, 5.000 kredi/ay

İş: 299 $/ay, 12.000 kredi/ay

Parsio puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

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10. DocHub (Güvenli ve işbirliğine dayalı PDF düzenleme için en iyisi)

DocHub* aracılığıyla

DocHub, uyumluluk ve güvenliğe odaklanan, zengin özelliklere sahip bir PDF düzenleyicidir ve PDF'leri yönetmek, düzenlemek ve paylaşmak için bir dizi özellik sunar.

Sezgisel tasarımı ve gelişmiş entegrasyonları, belge ağırlıklı tüm iş akışları için yararlıdır.

DocHub'ın en iyi özellikleri

PCI DSS ve SOC 2 sertifikalarıyla GDPR, CPRA ve HIPAA ile tam uyumlu, en üst düzey veri koruması

PDF'lerinize metin, resim, vurgular, damgalar ve yorumlar ekleyin

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak PDF'leri yeniden sıralayın, döndürün, silin veya birleştirin

Sorunsuz içe ve dışa aktarım için Gmail, Google Drive ve Dropbox ile çalışır

Özel bir uygulama gerektirmeden hareket halindeyken belgelere erişin ve düzenleyin

DocHub sınırlamaları

Aynı anda birden fazla dosya eklemek zahmetli olabilir.

İmza ve tamamlanan belgeler için sınırlı izinler tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

DocHub fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $/ay

Pro: Aylık 14 $ (30 gün ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)

DocHub puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (250'den fazla yorum)

🚀 Eğlenceli Bilgi: Nadir bir dilde PDF'lere açıklama eklemeniz mi gerekiyor? DocHub'ın evrensel dil desteği, yazı türü ne olursa olsun düzenleme ve işbirliği yapmanızı sağlar!

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Verileri Sadece Çıkartmayın, ClickUp ile Optimize Edin

Albert Einstein'ın ünlü sözüyle, "Dağınıklıktan sadeliği bulun."

Günümüzün iş ortamında, bu basitliği elde etmek için verimlilik, doğruluk ve daha akıllı iş akışlarına öncelik veren araçlar gerekir.

Ve PDF veri çıkarıcılar tam da bunu sağlar. İdeal PDF veri çıkarıcılar, değerli içgörüler sunar, iş akışlarını otomatikleştirir ve sizin ve takımınız için görevleri kolaylaştırır.

Bunlar arasında ClickUp, AI destekli belge yönetimi, Özel Alanlar ve OCR araçlarıyla sorunsuz entegrasyonları ile parlıyor! Bu sadece belgeleri yönetmekle ilgili değil, size uygun bir iş akışı oluşturmakla ilgili.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve PDF'lerinizden ihtiyacınız olan tüm verileri çıkarın, düzenleyin ve paylaşın!