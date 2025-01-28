2025'in En İyi 10 Serbest Çalışanlar için Zaman Takibi Yazılımı

Yıllar boyunca, serbest çalışma, özellikle pandemi sırasında ve sonrasında en çok rağbet gören işlerden biri olmuştur.
Aslında, UpWork tarafından yapılan bir araştırma , ankete katılanların %17'sinin, yani 9 milyon ABD'li çalışanın ofis ortamına dönme motivasyonunun azaldığını ve bunun yerine evden çalışmak için serbest mesleği düşündüğünü ortaya koydu. Daha fazla çalışan bu zihniyete geçtikçe, Büyük İstifa ekonomik bir trend haline geldi.
Bu tür işler, tipik 9-5 işlere göre daha fazla esneklik sunduğundan, serbest çalışmanın popülaritesini daha da artırmıştır. Ancak bu esneklik, serbest çalışanlar için daha fazla sorumluluk da getirir.
Fırsatları proaktif olarak aramanız, iş yükünüzü ve projelerinizi yönetmeniz ve faturalandırılabilir saatlerinizi kendi başınıza izlemeniz gerekir. İşte burada zaman takibi yazılımı ve proje yönetimi araçları devreye girer.
Hem serbest çalışanlar hem de işverenler bu araçları işlerini yönetmek ve saatlerini takip etmek için kullanabilir. Bu makalede, serbest çalışanlar için zaman takibi uygulamalarının avantajlarını ve serbest işlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 aracı inceleyeceğiz.
Serbest çalışanlar için zaman takibi yazılımının avantajları
Piyasada farklı özelliklere sahip çok sayıda otomatik zaman izleme uygulaması bulunmaktadır ve bunun nedeni de çok açıktır. Zaman izleme yazılımı, serbest çalışanlara ve işverenlere aşağıdaki şekilde yardımcı olur:
- Zaman takibi süreçlerini otomatikleştirir: Zaman takibi düğmeleri, manuel düzenleme veya çalışılan zaman aralığının girilmesi yoluyla zamanı otomatik olarak izleyin
- Entegrasyonlar aracılığıyla kolaylaştırılmış iş akışı: Üçüncü taraf entegrasyonlardan yararlanarak, bir düğmeye tıklayarak çalışılan saatlere göre faturaları doğrudan oluşturun
- Zaman raporlama: Çalışanlar ve serbest çalışanlar tarafından çalışılan saatlere ilişkin ayrıntılı raporlar oluşturarak projeleri yönetin ve analizler oluşturun
- Kolaylaştırılmış maaş bordrosu işleme: Daha hızlı ve doğru faturalar oluşturun
- Geliştirilmiş verimlilik: Çalışma saatlerini izleme ve yönetme konusunda etkili olan takımlar, işgücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve verimliliği artırabilir
"İşverenler sadece finansal bütçeyi değil, zamanı da nasıl bütçelendireceklerini bilmelidir. Tüm takım üyelerinin işe ayırdıkları zaman doğru bir şekilde yönetildiğinde, bu bütçe maliyetlerinin karşılanması ve kâr hedeflerine ulaşılması anlamına gelir." —Colin Palfrey, Crediful CMO'su
Bir Zaman Takibi Uygulamasında Aranması Gereken Anahtar Özellikler
Çevrimiçi olarak sayısız zaman izleme uygulaması bulunmaktadır, peki en iyi serbest çalışanlar için zaman izleme yazılımında hangi özellikleri aramalısınız?
Dikkate alınması gereken birkaç anahtar özellik şunlardır:
1. Doğru zaman takibi
Bir zaman izleme aracının en önemli özelliği, çalışma saatlerini doğru bir şekilde takip edebilmesidir.
Çoğu durumda, işverenler çalışanlarının iş saatleri içinde ne yaptığını ve hangi web uygulamalarını kullandığını bilmek ister. İşverenler verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve ödüllendirmek için çabalarken, aktif ve boşta kalma süreleri de önemlidir.
2. Zaman çizelgeleri
Çevrimiçi zaman çizelgeleri sunan zaman izleyiciler, zaman raporları oluşturmak, çalışma saatlerini etkin bir şekilde yönetmek ve belirli projelerin zaman takibini yapmak için bir yönetim aracı sağlar.
Bu zaman çizelgeleri PDF, CSV veya Excel biçimlerinde de mevcut olmalıdır.
Bazı serbest çalışanlar zaman takibini işverenlerine bırakır. Ancak, etkili serbest çalışanlar zaman çizelgelerini dikkatlice değerlendirir ve doğrular, tutarsızlıklar konusunda işverenlerine bildirimde bulunur.
DebtHammer'ın kurucusu Jake Hill, "Kuruluşumuz, borçlarını nasıl yöneteceklerini veya borçlarıyla nasıl başa çıkacaklarını bilmeyen kişilere yardımcı oluyor. Bu durum genellikle bütçe veya gider izleme başarısız olduğunda ortaya çıkar, bu nedenle iş ile uğraşan herkesin nakit akışını, giderlerini ve bütçesini doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan platformları kullanmasının önemli olduğuna inanıyoruz." diyor
3. Üçüncü taraf araçlarla entegrasyon
Üçüncü taraf araçları, tercih ettiğiniz birçok zaman takibi uygulamasına entegre edebileceğinizi biliyor muydunuz?
Serbest çalışanların uygulamaları, uygulama uzantılarını ve proje yönetimi araçları, bordro işleme araçları, Google Takvim, geliştirici araçları ve içerik oluşturma araçları gibi programları ve sistemleri entegre etmelerine olanak tanıyan zaman izleme uygulamaları, daha sorunsuz bir iş süreci sağlar.
Örneğin, serbest çalışan proje yöneticileri, serbest çalışanların faturalandırılabilir saatlerine ait veri raporlarını Quickbooks bordro gibi muhasebe programlarına sorunsuz bir şekilde aktarabilecekleri en iyi zaman takibi sistemlerini bulmalıdır.
4. İzinler ve gizlilik
Cloud Peak Law Group CEO'su Mark Pierce'e göre, "Günümüzde insanlar, özellikle de çevrimiçi etkinliklerimizi izleyen ileri teknoloji nedeniyle gizlilik ihlali konusunda, haklarının daha fazla farkındadır. Ancak, bu sorun, sıkı gizlilik ve güvenlik politikaları uygulanarak ve çalışanlara iyi bir şekilde iletilerek çözülebilir."
Verilerinizi korumaya kendini adamış proje yönetimi ve zaman takibi araçlarını seçmek önemlidir.
Bu küçük işletmeler için zaman takibi araçlarına göz atın!
en İyi 10 Serbest Çalışanlar için Zaman Takibi Yazılımı
Günümüzde piyasada birçok zaman takibi uygulaması bulunmakla birlikte, bunların tümü en temel zaman takibi özelliklerini sunarken, bazı zaman takibi uygulamaları uyumluluk, sorunsuz entegrasyon ve doğruluk açısından diğerlerinden daha iyi performans göstermektedir.
İhtiyacınız olan zaman izleyici, kuruluşunuzun boyutuna, işinizi büyütürken mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza, aradığınız özelliklere ve bütçenize bağlıdır.
Doğru aracı seçerken en iyi kararı vermenizi kolaylaştırmak için, serbest çalışanlar için en iyi 10 zaman izleme uygulamasının bir listesini, en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve yorumları ile birlikte derledik.
Her zaman takibi aracı benzersiz bir dizi özellik sunar. Her birine göz atarak hangisinin mevcut gereksinimlerinizi karşıladığını ve serbest işinizi büyütürken gelecekteki ihtiyaçlarınızı destekleyebileceğini görün.
1. ClickUp
ClickUp, kurumsal şirketlerden serbest çalışanlara ve aradaki herkese kadar farklı sektörlerdeki her boyuttaki takım için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.
Bu güçlü araç, serbest çalışanların iş akışlarını basitleştirmelerine ve saatlerini doğru bir şekilde takip etmelerine yardımcı olmak için ClickUp'ın yerleşik global zaman takipçisi dahil olmak üzere yüzlerce özelliğe sahip, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar. Her yerden kolayca zamanı başlatıp durdurun, zaman girdilerine notlar ve etiketler ekleyin, zaman girdilerini etiketlere göre sıralayın ve filtreleyin ve tüm görevlerinizde harcanan toplam zamanın bir özetini alın.
Proje yönetimi konusunda ise ClickUp, projeleri, görevleri, son teslim tarihlerini, faturalandırılabilir saatleri ve birden fazla müşteriyi tek bir merkezi yerden yönetmenize olanak tanır.
Ayrıca, ClickUp, Gmail, Slack ve bu listedeki diğer zaman izleme araçları dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre edilebilir, böylece en çok kullandığınız tüm araçları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak iş akışınızı kolaylaştırır ve platformlar arasında zamanınızı izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.
Ancak bu araç sadece serbest çalışanlar için değil, gizlilik, izinler ve misafir özellikleri sunduğu için serbest çalışanlarla çalışan işverenler için de harika bir araçtır. Çalışma Alanı sahibi veya Yönetici olarak, izinlerinizi kolayca ayarlayabilir ve misafirleri belirli bir Çalışma Alanına davet edebilirsiniz.
Gizliliğinizi korumak için ClickUp, hassas verilere misafir izinleri vermenize veya bunları sınırlamanıza olanak tanır. Genel olarak, ClickUp, güçlü ve esnek proje yönetimi özelliklerinin yanı sıra zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile zaman takibi için en iyi seçeneklerden biridir.
Ölçeklenebilir mimarisi, çekici kullanıcı arayüzü ve yüzlerce özelliği ile ClickUp, proje, görev, zaman ve müşteri yönetimi arayan her sektördeki işverenler ve serbest çalışanlar arasında favori proje yönetimi aracıdır.
En iyi özellikler
- Hepsi bir arada proje yönetimi aracı ve verimlilik aracı: Her türlü proje ve takımı desteklemek için zaman takibi ve iş akışı otomasyonu özelliklerine sahip, tamamen özelleştirilebilir platform
- Global zaman takibi: Mobil uygulama dahil olmak üzere her yerden zamanı başlatıp durdurabilmenizi sağlayan yerleşik global zaman izleyici
- Chrome Uzantısı: Masaüstü uygulamanızdan, web tarayıcınızdan veya mobil cihazlarınızdan zamanı kaydetmek için ücretsiz bir Chrome uzantısı
- Düzenlenebilir zaman girdileri: Zamanı geriye dönük olarak ekleyin veya manuel zaman takibi ile tarih aralığına göre girdiler oluşturun Takip edilen zamanı belirli bir proje veya görevle ilişkilendirin
- Notlar: Zaman girdilerinize notlar ekleyerek zamanınızı tam olarak neye harcadığınızı belirtin
- Etiketler: Zaman girdilerinize etiketler oluşturup uygulayarak hangi görev üzerinde çalıştığınızı bilin ve bunları etkili bir şekilde kategorilere ayırın
- Zaman çizelgeleri ve zaman raporları: Tarih veya tek tek görevlere göre görüntüleyebileceğiniz günlük, haftalık veya aylık zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin
- Faturalandırılabilir zaman: Zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin ve faturalara hangi zamanın yazılması gerektiğini görün
- Şablon kitaplığı: ClickUp'ın Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu, zaman bloklama şablonları ve program şablonları gibi serbest çalışanlar için yüzlerce özelleştirilebilir şablondan seçim yapın.
- Gizlilik ve veri koruması: Erişim ve paylaşım izinlerini kontrol edin
- Entegrasyon: ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayın
Sınırlamalar
- Zaman girdilerini çok kolay bir şekilde manuel olarak düzenleyebildiğiniz için, bu özellik doğru şekilde izlenmediğinde hem bir nimet hem de bir lanet olabilir
- ClickUp'ın gelişmiş özelleştirme seçenekleri bazıları için çok karmaşık olabilir
Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4,7 üzerinden 5 (5.371+ yorum ve 120 tartışma) G2'nin En İyi 100 Yazılım Ürünü arasında
- 4. 5 üzerinden 7 (5.371+ yorum ve 120 tartışma)
- G2'nin En İyi 100 Yazılım Ürünü arasında yer almaktadır
- Capterra 4,7 üzerinden 5 (3.397+ yorum) Capterra'nın 2022 kısa listesinde Proje İzleme Yazılımı alanında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı
- 4. 5 üzerinden 7 (3.397+ yorum)
- Capterra'nın 2022 kısa listesinde Proje İzleme Yazılımı kategorisinde en iyi performans gösterenler arasında yer aldı
- 4. 5 üzerinden 7 (5.371+ yorum ve 120 tartışma)
- G2'nin En İyi 100 Yazılım Ürünü arasında yer almaktadır
- 4. 5 üzerinden 7 (3.397+ yorum)
- Capterra'nın 2022 kısa listesinde Proje İzleme Yazılımı kategorisinde en iyi performans gösterenler arasında yer aldı
2. Bonsai
Bonsai, işinizi veya serbest çalışma projelerinizi baştan sona halleden hepsi bir arada iş yönetimi uygulamasıdır.
İş süreçlerinizi entegre eden, otomatikleştiren ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürüten, bir numaralı serbest çalışanlar için ürün paketi olarak tanıtılmaktadır.
Bonsai, sözleşme taslağı hazırlama, faturalama özellikleri, zaman ve görev izleme, muhasebe ve vergiler gibi müşteri yönetimi ve proje yönetiminde düzenli olmak isteyen serbest çalışanlar için bir uygulamadır.
En iyi özellikler
- Web uygulamasında sözleşmeler, teklifler, faturalar, iş kapsamı ve teklif belgeleri için çok sayıda şablon bulunmaktadır; şablonlar için internetin geri kalanını aramanıza gerek yoktur
- Bonsai ile zaman takibi çok basittir. Her zaman aralığı için üzerinde çalıştığınız belirli proje ve görevi belirtmenize olanak tanır
- Yerleşik muhasebe, nakit ve vergi yönetimi aracı
- Randevularınızı takip etmek ve uygunluğunuzu kontrol etmek için planlama özelliğine sahip, anlaşılması kolay bir arayüzde birden fazla proje ve görevi düzenleyin
"Muhasebe ve vergiler, özellikle bu konularda çok bilgili değilseniz, çok karmaşık konulardır. Bonsai, özellikle yeni başlayan serbest çalışanlar için bu denklemi kolaylaştırır." —Anthony Martin, CEO ve Choice Mutual Kurucusu
Sınırlamalar
- Yerleşik zaman takibi şablonları, belirli müşteri ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilemez
Fiyatlandırma
- Başlangıç hesabı: Aylık 24 $
- Profesyonel hesap: Aylık 39 $
- İş hesabı: Aylık 79 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4,8 üzerinden 5 (51+ yorum ve 3 tartışma) G2'nin Yüksek Performanslı listesinde
- 4. 5 üzerinden 8 (51+ yorum ve 3 tartışma)
- G2'nin Yüksek Performanslı listesinde yer almaktadır
- Capterra 4. 5 üzerinden 2 (4+ yorum)
- 4. 2 üzerinden 5 (4+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 8 (51+ yorum ve 3 tartışma)
- G2'nin Yüksek Performanslı listesinde yer almaktadır
- 4. 2 üzerinden 5 (4+ yorum)
3. TimeCamp
TimeCamp, proje yöneticilerinin görevleri, çalışılan saatleri, faturalandırılabilir ücretleri ve faturalandırılabilir saatleri yönetmelerine ve proje performansını analiz etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı ücretsiz bir zaman takip uygulamasıdır.
Serbest çalışanlar için TimeCamp, zamanı takip etmenize ve her bir müşteri için tüm iş faaliyetlerinizin ve ilerlemenizin derinlemesine analizini almanıza yardımcı olarak farklı müşteriler arasında verimlilik, üretkenlik ve zaman yönetimini artırır.
Daha gelişmiş özellikler için farklı fiyatlandırma seçenekleriyle kullanımı ücretsizdir, böylece serbest çalışanlar TimeCamp'ın temel özelliklerinden ek ücret ödemeden yararlanabilir!
En iyi özellikler
- Masaüstü ve mobil cihazlarda sınırsız kullanıcı ve projeyi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz
- Time Camp uzantısı, işlerinizi Trello, Google Takvim, Monday.com, Slack, ClickUp ve daha fazlasıyla entegre etmenizi sağlar!
- İşverenlerin ve çalışanların zaman kayıtlarını ve izinlerini kontrol etmelerine ve takip etmelerine olanak tanır
- Fatura fonksiyonuna doğrudan zaman kaydı
- Proje zaman takibi ve proje raporları oluşturma imkanı sunar
Sınırlamalar
- Time Camp, kullanıcılarına sunduğu sonsuza kadar ücretsiz planıyla gurur duymaktadır. Ancak, bu ücretsiz pakette raporlama özellikleri mevcut değildir.
Fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz plan
- Temel: Kullanıcı başına aylık 6,30 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4,6 üzerinden 5 (188+ yorum ve 4 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 6 (188+ yorum ve 4 tartışma)
- Capterra 4,7 üzerinden 5 (572+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 7 (572+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 6 (188+ yorum ve 4 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 7 (572+ yorum)
TimeCamp alternatiflerini inceleyin!
4. Time Doctor
Time Doctor, serbest çalışanların zamanı takip etmesine ve işverenlerin verimlilik raporları oluşturmasına ve iş günü boyunca takım faaliyetlerini izlemesine yardımcı olan bir SaaS çalışan izleme uygulamasıdır.
Time Doctor, zaman izleyicinin yanı sıra, kolayca oluşturulan faturalar, her müşteri için gider izleyiciler ve verimlilik, gider ve bütçe raporları aracılığıyla serbest çalışanların müşteri faturalarını takip eder.
En iyi özellikler
- Tamamlanan saatler, açılan web siteleri ve üzerinde çalışılan projeler ve müşterilerle günlük ve haftalık verimlilik özet raporları oluşturun
- Tamamen özelleştirilebilir çevrimiçi zaman çizelgeleri sağlar
- Çalışma saatleri sırasında kullanılan web sitelerini ve uygulamaları kaydeder ve izler, böylece yöneticiler çalışanların verimliliğini belirleyebilir
- Dikkatinizi görevlere odaklamanıza yardımcı olan dikkat dağıtıcı uyarılar
Sınırlamalar
- Time Doctor'un web ve uygulama izleme özelliği, yöneticilerin mikro yönetim yapmasına neden olabilir ve bu da bazı takım üyelerine itici gelebilir.
Fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına yıllık 70 $
- Standart: Kullanıcı başına yıllık 100 $
- Premium: Kullanıcı başına yıllık 200 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4. 5 üzerinden 4 (324+ yorum ve 12 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 4 (324+ yorum ve 12 tartışma)
- Capterra 4,5 üzerinden 5 (457+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 5 (457+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 4 (324+ yorum ve 12 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 5 (457+ yorum)
5. Toggl
Toggl, zahmetsiz zaman takibi için Toggl track, iş planlama ve yönetimi için Toggl plan ve beceriye dayalı işe alım için Toggl hire sunan bir verimlilik ve zaman takibi uygulamasıdır.
Freelancerlar, tüm işlerinizi tek bir yerden kuşbakışı olarak görebilmenize, yapılacaklar listelerinizi renk kodlu bir zaman çizelgesinde haritalayabilmenize, özel görev durumları ve son tarihlerle yönetebilmenize, ilerlemenizi takip edebilmenize ve programlarınızın üstünde kalmanıza yardımcı olan Toggl Plan'dan büyük ölçüde yararlanabilir.
Toggl serbest zaman takibi, serbest çalışanların her bir projeye ne kadar zaman harcadıklarını ayrıntılı olarak görmelerine, kaydedilen saatler için faturalar oluşturmalarına, kaydedilen her zaman için tamamlanan projeleri izlemelerine ve ne kadar süre çalıştıklarını veya izlemeyi unuttukları zamanlar için zamanında hatırlatıcılar göndermelerine yardımcı olur!
En iyi özellikler
- Haftada kaç saat çalıştığınızı gösteren net raporlar
- Yerel entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve otomasyon uygulamalarından 100'den fazla uygulama entegrasyonu
- Müşterileriniz için kolayca fatura oluşturun
- Hangi saatte hangi işin yapıldığını izleyin
Sınırlamalar
- Daha gelişmiş özelliklere sahip rakiplerine göre daha pahalıdır
Fiyatlandırma
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4,6 üzerinden 5 (1.513+ yorum ve 21 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 6 (1.513+ yorum ve 21 tartışma)
- Capterra 4,7 üzerinden 5 (1.944+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 7 (1.944+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 6 (1.513+ yorum ve 21 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 7 (1.944+ yorum)
Toggl alternatiflerini inceleyin!
6. Clockify
Clockify, serbest çalışanların projelerdeki saatlerini takip etmelerine yardımcı olan bir zaman izleme ve zaman çizelgesi uygulamasıdır. Zaman tutma, raporlama ve yönetim özellikleri içerir.
Clockify'daki zaman takibi, serbest çalışanların tek tıklamayla zamanlayıcı kullanarak zamanı takip etmelerine, gün içinde saatlerini kaydetmeyi unuttuklarında zaman kayıtlarını manuel olarak düzenlemelerine ve Clockify'ı ClickUp, Asana, Trello veya Todoist gibi birçok proje ve görev yönetimi programıyla entegre etmelerine yardımcı olur.
Müşterileriniz, çalışma saatleriniz ve geliriniz hakkında ayrıntılı bir rapor almak için, serbest çalışanlar zaman izleme verilerini Clockify'dan PDF, CSV veya Excel dosyasına aktarabilir.
En iyi özellikler
- Projelerinizi kurmanıza, müşterilere göre kategorize etmenize ve görevleri ayarlamanıza olanak tanır
- Sabit ücretleri ve diğer proje giderlerini kaydetmek için gider izleme özelliği içerir
- Her çalışan ve proje için saatlik ücretleri ayarlayın
- PIN kodu ile paylaşılan bir cihazdan giriş yapma özelliği
Sınırlamalar
- Kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu ve çekici olabilir
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4,5 üzerinden 5 (134'ten fazla yorum ve 3 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 5 (134+ yorum ve 3 tartışma)
- Capterra 4,7 üzerinden 5 (4.334+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 7 (4.334+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 5 (134+ yorum ve 3 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 7 (4.334+ yorum)
Clockify alternatiflerini inceleyin!
7. Buddy Punch
Buddy Punch, zamanlama ve maaş bordrosu özelliklerine sahip bir çevrimiçi zaman takibi çözümüdür.
Web tabanlı bir zaman kayıt yazılımı olan Buddy Punch, serbest çalışanlar için bir zaman takipçisinin sadece bir saat değil, çalışılan zamanı faturalandırma, fatura kesme ve maaş bordrosu ile sorunsuz bir şekilde bağlayan özel bir yazılım olması gerektiğine inanır.
Bu uygulama, iş kodları, özel raporlar ve zaman izleme talepleri kullanarak zaman takibi ve maaş bordrosunu basitleştirir. Freelancer çalışanları olan işverenler, yüklenicilerin çalışma saatlerini ve faaliyetlerini izlemek için geniş bir yelpazede çalışan zaman takibi özelliklerinden ve hizmetlerinden önemli ölçüde yararlanabilir.
En iyi özellikler
- Çalışanların fazla mesaisini izlemek için e-posta veya mobil bildirimler ayarlama özelliği
- Her çalışanın giriş ve çıkış saatleri için GPS ve web kamerası görüntüleri
- Giriş ve çıkış seçenekleri arasında 4 haneli pin kodu, QR kodları, yüz tanıma veya basit bir kullanıcı adı ve şifre bulunur
- Fazla mesai hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için düzinelerce fazla mesai hesaplama parametresi içerir
Sınırlamalar
- Yöneticiler, serbest çalışanların zaman kartlarındaki saatleri, yapılan değişiklikleri onlara bildirmeden kontrol edebilir ve değiştirebilir
Fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 2,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4,8 üzerinden 5 (157+ yorum ve 5 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 8 (157+ yorum ve 5 tartışma)
- Capterra 4,8 üzerinden 5 (760+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 8 (760+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 8 (157+ yorum ve 5 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 8 (760+ yorum)
8. Hubstaff
Hubstaff, uzaktan çalışma yazılımı, saha hizmeti yönetimi, ajans zaman takibi, serbest zaman takibi, danışman zaman takibi ve daha fazlasını sunan bulut tabanlı bir çalışan iş ve zaman takipçisidir.
Hepsi bir arada çalışan izleme uygulaması olan Hubstaff, işverenlerin zamanı takip etmesine, çalışanları izlemesine, iş gücünü yönetmesine ve çevik proje yönetimi gerçekleştirmesine olanak tanır.
Serbest çalışanlar için Hubstaff, kullanımı kolay bir uygulamada faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerinizi izlemenize, kolay faturalandırma için müşterileri ve projeleri düzenlemenize ve müşterilerden kolay ödeme tahsilatı için çevrimiçi zaman çizelgeleri ve faturalar oluşturmanıza yardımcı olur.
En iyi özellikler
- Günlük ve haftalık faaliyetler, haftalık çalışma saatleri ve çalışanların faaliyetleri ve işleri hakkında önemli bilgiler içeren çalışan izleme gösterge paneli içerir
- Etkili planlama için paranızın nereye gittiğini ve projelerinizin bütçesini neyin tükettiğini öğrenmek için ayrıntılı raporlar oluşturun
- Boş zamanları kolayca silmenizi sağlar
- Verimliliği ödüllendirmek ve morali artırmak için başarı rozetleri
Sınırlamalar
- Chromebook masaüstünde desteklenmez
- Payoneer ile maaş bordrosu entegrasyonu yoktur
Fiyatlandırma
- Desk Ücretsiz: Yalnızca bir kullanıcı için
- Desk Starter: Kullanıcı başına aylık 5,83 ABD doları
- Desk Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4. 5 üzerinden 3 (407+ yorum ve 14 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 3 (407+ yorum ve 14 tartışma)
- Capterra 4,6 üzerinden 5 (1.314+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 6 (1.314+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 3 (407+ yorum ve 14 tartışma)
- 4. 5 üzerinden 6 (1.314+ yorum)
Hubstaff alternatiflerini inceleyin!
9. Everhour
Everhour, serbest çalışanlar (bireyler ve takımlar) için zamanı izlemeye, bütçeleri belirlemeye ve izlemeye, müşteri faturalandırmasına ve maaş bordrosuna yardımcı olan ücretsiz bir zaman takibi uygulamasıdır.
Serbest çalışanlar, Everhour'un zaman takibi özelliğinden büyük ölçüde yararlanabilir, böylece her bir müşteri için maliyet verimliliğini izlemek veya belirli projelerde ipleri sıkı tutmanın zamanı gelip gelmediğini belirlemek için ilgili faturalandırma ve bütçeleme özetiyle birlikte hangi projeye ne kadar zaman ayrıldığını bilirsiniz.
Everhour'un görev yönetimi özelliği, serbest çalışanların hangi projelerin tamamlandığını, beklemede olduğunu, ilerleme aşamasında olduğunu veya bekleme listesinde olduğunu kolayca görülebilen bir gösterge panelinde görüntülemelerine olanak tanır.
Bir müşteriye fatura mı kesiyorsunuz? Everhour, önceden biçimlendirilmiş faturalar oluşturur, böylece serbest çalışanlar bir düğmeye tıklayarak müşterilerden kolayca ödeme talep edebilir.
Everhour, Asana, ClickUp, Monday, Basecamp, Jira ve Notion gibi çoğu büyük proje yönetimi aracıyla çalışır.
En iyi özellikler
- Projenin ilerlemesini, bütçesini ve harcanan tutarı izleyen bir gösterge paneli içerir
- Görevler oluşturup bunları bölümlere ayırarak üyelerin işlerini takip etmelerini sağlayın
- Geri ödeme, bütçe yönetimi ve faturalandırma için işle ilgili harcamaları izlemenizi sağlar
- Fatura özellikleri Quickbooks, Xero veya FreshBooks ile kolayca bağlantı kurabilir
Sınırlamalar
- Belirli bir görev için saatleri kategorilere ayıramama.
Fiyatlandırma
- Ücretsiz: 5 kullanıcıya kadar
- Lite: 2 kullanıcıdan başlayarak, kullanıcı başına aylık 5 $
- Takım: 5 kullanıcıdan başlayan fiyatlarla, kullanıcı başına aylık 8,50 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 148 yorumla 5 üzerinden 4,7
- 4. 148 yorumla 5 üzerinden 7
- Capterra 344 yorumla 5 üzerinden 4,7
- 4. 344 yorumla 5 üzerinden 7
- 4. 148 yorumla 5 üzerinden 7
- 4. 344 yorumla 5 üzerinden 7
"Serbest çalışanlar, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır. Müşterilerimizin web sitelerinin trafiğini ve geri bağlantılarını artırmaya yardımcı olurken, Everhour gibi proje yönetimi ve zaman takibi platformları, serbest çalışanlarımızın iş akışını baştan sona takip etmemize yardımcı oluyor. " —Greg Heilers, JollySEO'nun Kurucu Ortağı.
10. Harvest
Organizasyonel düzeyde, Harvest, kullanıcıların proje bütçeleri, takım kapasitesi ve gider takibi hakkında genel bir bakış elde etmelerine ve bunun karlılığa nasıl etki ettiğini görmelerine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir zaman izleme uygulamasıdır. Bireysel serbest çalışanlar için Harvest, müşterilerinize işinizin ilerlemesini ve çalıştığınız saat sayısını gösterip bunları dönemsel faturalarla karşılaştırmak için harika bir zaman izleme aracıdır.
Harvest'ın diğerlerinden en iyi yaptığı şey, serbest çalışanların faturalandırma ve fatura işlemlerini takip etmelerine yardımcı olmaktır. Neden mi? PayPal ve Stripe ile entegrasyonu sayesinde yerleşik bir faturalandırma, gider izleme ve ödeme toplama sistemi içerir.
Harvest, serbest çalışanların farklı faturalandırma oranlarına sahip farklı projelerde zaman takibi sistemini aynı anda kullanmasına da olanak tanır; bu, çoğu zaman takibi sisteminde yapılamayan bir özelliktir. ClickUp, Slack, Google Takvim ve daha fazlası gibi 70'in üzerinde popüler iş aracına bağlayabilirsiniz.
ClickUp Harvest entegrasyonu ile, zaman çizelgenizin güncel olmasını sağlamak için her iki platformdan da zaman girdilerinizi senkronize edebilirsiniz
En iyi özellikler
- Serbest çalışanların zamanı düzenli olarak izlemelerini hatırlatmak için özel hatırlatıcılar içerir
- Müşteri, görev, takım ve projelere göre ayrılmış zaman raporları dahil olmak üzere proje yönetimi için geniş bir görsel rapor seçimini içerir
- Kolay fatura oluşturma ve kolay ödemeler için PayPal ve Stripe ile entegrasyon
- Hesaplarınızı sorunsuz bir şekilde güncel tutmak için Quickbooks ve Xero ile entegrasyon
Sınırlamalar
- Birden fazla serbest çalışanla çalışan işverenler için toplu zaman atama özelliğinin olmaması ( Harvest alternatifleri )
Fiyatlandırma
- Ücretsiz: bir koltuk ve iki projeye izin verir
- Pro: Koltuk başına aylık 12 ABD doları
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2 4. 5 üzerinden 3 (771+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 3 (771+ yorum)
- Capterra 4,6 üzerinden 5 (522+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 6 (522+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 3 (771+ yorum)
- 4. 5 üzerinden 6 (522+ yorum)
Zamanınızı Takip Edin ve Zaman Takibi Araçlarından En İyi Şekilde Yararlanın
En iyi zaman takibi uygulamalarını seçmek, özellikle bu yüzlerce platformun sunduğu sayısız özellik, fiyatlandırma, avantaj ve yorumları göz önünde bulundurıldığında, sıkıcı bir iş olabilir.
En iyi zaman izleme uygulamalarını seçmek için, iş türünüz, bütçeniz, zaman izleme işlevselliği ve popüler proje yönetimi araçlarıyla entegre olup olmadığı gibi özellikler hakkında kapsamlı araştırma yapmanız gerekir.
İnternetteki sayısız ücretsiz zaman takibi yazılımı sonsuz vaatlerde bulunur ve serbest çalışanlar ile işverenler, bireysel ihtiyaçları için en zaman verimli ve uygun maliyetli platformları dikkatlice değerlendirmelidir.
ClickUp gibi ücretsiz zaman izleme araçları, hem tek başına çalışan serbest çalışanlar hem de serbest çalışanlarla birlikte çalışan işverenler için projeleri ve görevleri yönetmek, çalışma saatlerini doğru bir şekilde kaydetmek ve izlemek veya müşterileri veya bireyleri proje tartışmalarına davet etmek için tek bir platformda vazgeçilmezdir.
Misafir Yazar:
Roman Shvydun serbest yazar. Pazarlama, iş, verimlilik, işyeri kültürü vb. konular hakkında bilgilendirici makaleler yazmaktadır. 10 yılı aşkın içerik oluşturma deneyimi boyunca, makaleleri çok sayıda girişimcinin işlerini büyütmesine yardımcı olmuştur.