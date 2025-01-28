2025'in En İyi 10 Serbest Çalışanlar için Zaman Takibi Yazılımı

Yıllar boyunca, serbest çalışma, özellikle pandemi sırasında ve sonrasında en çok rağbet gören işlerden biri olmuştur.

Aslında, UpWork tarafından yapılan bir araştırma , ankete katılanların %17'sinin, yani 9 milyon ABD'li çalışanın ofis ortamına dönme motivasyonunun azaldığını ve bunun yerine evden çalışmak için serbest mesleği düşündüğünü ortaya koydu. Daha fazla çalışan bu zihniyete geçtikçe, Büyük İstifa ekonomik bir trend haline geldi.

Bu tür işler, tipik 9-5 işlere göre daha fazla esneklik sunduğundan, serbest çalışmanın popülaritesini daha da artırmıştır. Ancak bu esneklik, serbest çalışanlar için daha fazla sorumluluk da getirir.

Fırsatları proaktif olarak aramanız, iş yükünüzü ve projelerinizi yönetmeniz ve faturalandırılabilir saatlerinizi kendi başınıza izlemeniz gerekir. İşte burada zaman takibi yazılımı ve proje yönetimi araçları devreye girer.

Hem serbest çalışanlar hem de işverenler bu araçları işlerini yönetmek ve saatlerini takip etmek için kullanabilir. Bu makalede, serbest çalışanlar için zaman takibi uygulamalarının avantajlarını ve serbest işlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 aracı inceleyeceğiz.

Serbest çalışanlar için zaman takibi yazılımının avantajları

Piyasada farklı özelliklere sahip çok sayıda otomatik zaman izleme uygulaması bulunmaktadır ve bunun nedeni de çok açıktır. Zaman izleme yazılımı, serbest çalışanlara ve işverenlere aşağıdaki şekilde yardımcı olur:

Zaman takibi süreçlerini otomatikleştirir : Zaman takibi düğmeleri, manuel düzenleme veya çalışılan zaman aralığının girilmesi yoluyla zamanı otomatik olarak izleyin

Entegrasyonlar aracılığıyla kolaylaştırılmış iş akışı : Üçüncü taraf entegrasyonlardan yararlanarak, bir düğmeye tıklayarak çalışılan saatlere göre faturaları doğrudan oluşturun

Zaman raporlama : Çalışanlar ve serbest çalışanlar tarafından çalışılan saatlere ilişkin ayrıntılı raporlar oluşturarak projeleri yönetin ve analizler oluşturun

Kolaylaştırılmış maaş bordrosu işleme: Daha hızlı ve doğru faturalar oluşturun

Geliştirilmiş verimlilik: Çalışma saatlerini izleme ve yönetme konusunda etkili olan takımlar, işgücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve verimliliği artırabilir

"İşverenler sadece finansal bütçeyi değil, zamanı da nasıl bütçelendireceklerini bilmelidir. Tüm takım üyelerinin işe ayırdıkları zaman doğru bir şekilde yönetildiğinde, bu bütçe maliyetlerinin karşılanması ve kâr hedeflerine ulaşılması anlamına gelir." —Colin Palfrey, Crediful CMO'su

Bir Zaman Takibi Uygulamasında Aranması Gereken Anahtar Özellikler

Çevrimiçi olarak sayısız zaman izleme uygulaması bulunmaktadır, peki en iyi serbest çalışanlar için zaman izleme yazılımında hangi özellikleri aramalısınız?

Dikkate alınması gereken birkaç anahtar özellik şunlardır:

1. Doğru zaman takibi

Bir zaman izleme aracının en önemli özelliği, çalışma saatlerini doğru bir şekilde takip edebilmesidir.

Çoğu durumda, işverenler çalışanlarının iş saatleri içinde ne yaptığını ve hangi web uygulamalarını kullandığını bilmek ister. İşverenler verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve ödüllendirmek için çabalarken, aktif ve boşta kalma süreleri de önemlidir.

ClickUp'ta görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde kaydedin

2. Zaman çizelgeleri

Çevrimiçi zaman çizelgeleri sunan zaman izleyiciler, zaman raporları oluşturmak, çalışma saatlerini etkin bir şekilde yönetmek ve belirli projelerin zaman takibini yapmak için bir yönetim aracı sağlar.

Bu zaman çizelgeleri PDF, CSV veya Excel biçimlerinde de mevcut olmalıdır.

Bazı serbest çalışanlar zaman takibini işverenlerine bırakır. Ancak, etkili serbest çalışanlar zaman çizelgelerini dikkatlice değerlendirir ve doğrular, tutarsızlıklar konusunda işverenlerine bildirimde bulunur.

DebtHammer'ın kurucusu Jake Hill, "Kuruluşumuz, borçlarını nasıl yöneteceklerini veya borçlarıyla nasıl başa çıkacaklarını bilmeyen kişilere yardımcı oluyor. Bu durum genellikle bütçe veya gider izleme başarısız olduğunda ortaya çıkar, bu nedenle iş ile uğraşan herkesin nakit akışını, giderlerini ve bütçesini doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan platformları kullanmasının önemli olduğuna inanıyoruz." diyor

ClickUp'ta zaman çizelgeleri oluşturun ve izlenen zamanı takip edin

Üçüncü taraf araçları, tercih ettiğiniz birçok zaman takibi uygulamasına entegre edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Serbest çalışanların uygulamaları, uygulama uzantılarını ve proje yönetimi araçları, bordro işleme araçları, Google Takvim, geliştirici araçları ve içerik oluşturma araçları gibi programları ve sistemleri entegre etmelerine olanak tanıyan zaman izleme uygulamaları, daha sorunsuz bir iş süreci sağlar.

Örneğin, serbest çalışan proje yöneticileri, serbest çalışanların faturalandırılabilir saatlerine ait veri raporlarını Quickbooks bordro gibi muhasebe programlarına sorunsuz bir şekilde aktarabilecekleri en iyi zaman takibi sistemlerini bulmalıdır.

ClickUp'ı en çok kullandığınız uygulamalara bağlayarak, farklı araçlar arasında işlerinizi kolaylaştırın ve tek bir merkezi noktada toplayın

4. İzinler ve gizlilik

Cloud Peak Law Group CEO'su Mark Pierce'e göre, "Günümüzde insanlar, özellikle de çevrimiçi etkinliklerimizi izleyen ileri teknoloji nedeniyle gizlilik ihlali konusunda, haklarının daha fazla farkındadır. Ancak, bu sorun, sıkı gizlilik ve güvenlik politikaları uygulanarak ve çalışanlara iyi bir şekilde iletilerek çözülebilir."

Verilerinizi korumaya kendini adamış proje yönetimi ve zaman takibi araçlarını seçmek önemlidir.

Bu küçük işletmeler için zaman takibi araçlarına göz atın!

en İyi 10 Serbest Çalışanlar için Zaman Takibi Yazılımı

Günümüzde piyasada birçok zaman takibi uygulaması bulunmakla birlikte, bunların tümü en temel zaman takibi özelliklerini sunarken, bazı zaman takibi uygulamaları uyumluluk, sorunsuz entegrasyon ve doğruluk açısından diğerlerinden daha iyi performans göstermektedir.

İhtiyacınız olan zaman izleyici, kuruluşunuzun boyutuna, işinizi büyütürken mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza, aradığınız özelliklere ve bütçenize bağlıdır.

Doğru aracı seçerken en iyi kararı vermenizi kolaylaştırmak için, serbest çalışanlar için en iyi 10 zaman izleme uygulamasının bir listesini, en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve yorumları ile birlikte derledik.

Her zaman takibi aracı benzersiz bir dizi özellik sunar. Her birine göz atarak hangisinin mevcut gereksinimlerinizi karşıladığını ve serbest işinizi büyütürken gelecekteki ihtiyaçlarınızı destekleyebileceğini görün.

ClickUp'ın Global Timer özelliği ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, kurumsal şirketlerden serbest çalışanlara ve aradaki herkese kadar farklı sektörlerdeki her boyuttaki takım için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

Bu güçlü araç, serbest çalışanların iş akışlarını basitleştirmelerine ve saatlerini doğru bir şekilde takip etmelerine yardımcı olmak için ClickUp'ın yerleşik global zaman takipçisi dahil olmak üzere yüzlerce özelliğe sahip, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar. Her yerden kolayca zamanı başlatıp durdurun, zaman girdilerine notlar ve etiketler ekleyin, zaman girdilerini etiketlere göre sıralayın ve filtreleyin ve tüm görevlerinizde harcanan toplam zamanın bir özetini alın.

Proje yönetimi konusunda ise ClickUp, projeleri, görevleri, son teslim tarihlerini, faturalandırılabilir saatleri ve birden fazla müşteriyi tek bir merkezi yerden yönetmenize olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp, Gmail, Slack ve bu listedeki diğer zaman izleme araçları dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre edilebilir, böylece en çok kullandığınız tüm araçları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak iş akışınızı kolaylaştırır ve platformlar arasında zamanınızı izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Daha akıcı bir iş akışı için ClickUp'ı diğer zaman takibi araçlarına bağlayın

Ancak bu araç sadece serbest çalışanlar için değil, gizlilik, izinler ve misafir özellikleri sunduğu için serbest çalışanlarla çalışan işverenler için de harika bir araçtır. Çalışma Alanı sahibi veya Yönetici olarak, izinlerinizi kolayca ayarlayabilir ve misafirleri belirli bir Çalışma Alanına davet edebilirsiniz.

Gizliliğinizi korumak için ClickUp, hassas verilere misafir izinleri vermenize veya bunları sınırlamanıza olanak tanır. Genel olarak, ClickUp, güçlü ve esnek proje yönetimi özelliklerinin yanı sıra zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile zaman takibi için en iyi seçeneklerden biridir.

Ölçeklenebilir mimarisi, çekici kullanıcı arayüzü ve yüzlerce özelliği ile ClickUp, proje, görev, zaman ve müşteri yönetimi arayan her sektördeki işverenler ve serbest çalışanlar arasında favori proje yönetimi aracıdır.

En iyi özellikler

Zamanı ilerledikçe kaydedin veya manuel olarak girin, ardından ClickUp'ta zaman girdilerinize notlar ve etiketler ekleyin

Sınırlamalar

Zaman girdilerini çok kolay bir şekilde manuel olarak düzenleyebildiğiniz için, bu özellik doğru şekilde izlenmediğinde hem bir nimet hem de bir lanet olabilir

ClickUp'ın gelişmiş özelleştirme seçenekleri bazıları için çok karmaşık olabilir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş : Üye başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4,7 üzerinden 5 (5.371+ yorum ve 120 tartışma) G2'nin En İyi 100 Yazılım Ürünü arasında

4. 5 üzerinden 7 (5.371+ yorum ve 120 tartışma)

G2'nin En İyi 100 Yazılım Ürünü arasında yer almaktadır

Capterra 4,7 üzerinden 5 (3.397+ yorum) Capterra'nın 2022 kısa listesinde 4,7 üzerinden 5 (3.397+ yorum) Capterra'nın 2022 kısa listesinde Proje İzleme Yazılımı alanında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı

4. 5 üzerinden 7 (3.397+ yorum)

Capterra'nın 2022 kısa listesinde Proje İzleme Yazılımı kategorisinde en iyi performans gösterenler arasında yer aldı

4. 5 üzerinden 7 (5.371+ yorum ve 120 tartışma)

G2'nin En İyi 100 Yazılım Ürünü arasında yer almaktadır

4. 5 üzerinden 7 (3.397+ yorum)

Capterra'nın 2022 kısa listesinde Proje İzleme Yazılımı kategorisinde en iyi performans gösterenler arasında yer aldı

2. Bonsai

Bonsai'de zaman takibi

Bonsai, işinizi veya serbest çalışma projelerinizi baştan sona halleden hepsi bir arada iş yönetimi uygulamasıdır.

İş süreçlerinizi entegre eden, otomatikleştiren ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürüten, bir numaralı serbest çalışanlar için ürün paketi olarak tanıtılmaktadır.

Bonsai, sözleşme taslağı hazırlama, faturalama özellikleri, zaman ve görev izleme, muhasebe ve vergiler gibi müşteri yönetimi ve proje yönetiminde düzenli olmak isteyen serbest çalışanlar için bir uygulamadır.

En iyi özellikler

Web uygulamasında sözleşmeler , teklifler, faturalar, iş kapsamı ve teklif belgeleri için çok sayıda şablon bulunmaktadır; şablonlar için internetin geri kalanını aramanıza gerek yoktur

Bonsai ile zaman takibi çok basittir. Her zaman aralığı için üzerinde çalıştığınız belirli proje ve görevi belirtmenize olanak tanır

Yerleşik muhasebe, nakit ve vergi yönetimi aracı

Randevularınızı takip etmek ve uygunluğunuzu kontrol etmek için planlama özelliğine sahip, anlaşılması kolay bir arayüzde birden fazla proje ve görevi düzenleyin

"Muhasebe ve vergiler, özellikle bu konularda çok bilgili değilseniz, çok karmaşık konulardır. Bonsai, özellikle yeni başlayan serbest çalışanlar için bu denklemi kolaylaştırır." —Anthony Martin, CEO ve Choice Mutual Kurucusu

Sınırlamalar

Yerleşik zaman takibi şablonları , belirli müşteri ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilemez

Fiyatlandırma

Başlangıç hesabı : Aylık 24 $

Profesyonel hesap : Aylık 39 $

İş hesabı: Aylık 79 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4,8 üzerinden 5 (51+ yorum ve 3 tartışma) G2'nin Yüksek Performanslı listesinde

4. 5 üzerinden 8 (51+ yorum ve 3 tartışma)

G2'nin Yüksek Performanslı listesinde yer almaktadır

Capterra 4. 5 üzerinden 2 (4+ yorum)

4. 2 üzerinden 5 (4+ yorum)

4. 5 üzerinden 8 (51+ yorum ve 3 tartışma)

G2'nin Yüksek Performanslı listesinde yer almaktadır

4. 2 üzerinden 5 (4+ yorum)

3. TimeCamp

TImeCamp'ta zaman takibi

TimeCamp, proje yöneticilerinin görevleri, çalışılan saatleri, faturalandırılabilir ücretleri ve faturalandırılabilir saatleri yönetmelerine ve proje performansını analiz etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı ücretsiz bir zaman takip uygulamasıdır.

Serbest çalışanlar için TimeCamp, zamanı takip etmenize ve her bir müşteri için tüm iş faaliyetlerinizin ve ilerlemenizin derinlemesine analizini almanıza yardımcı olarak farklı müşteriler arasında verimlilik, üretkenlik ve zaman yönetimini artırır.

Daha gelişmiş özellikler için farklı fiyatlandırma seçenekleriyle kullanımı ücretsizdir, böylece serbest çalışanlar TimeCamp'ın temel özelliklerinden ek ücret ödemeden yararlanabilir!

En iyi özellikler

Masaüstü ve mobil cihazlarda sınırsız kullanıcı ve projeyi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz

Time Camp uzantısı, işlerinizi Trello, Google Takvim, Monday.com, Slack, ClickUp ve daha fazlasıyla entegre etmenizi sağlar!

İşverenlerin ve çalışanların zaman kayıtlarını ve izinlerini kontrol etmelerine ve takip etmelerine olanak tanır

Fatura fonksiyonuna doğrudan zaman kaydı

Proje zaman takibi ve proje raporları oluşturma imkanı sunar

Sınırlamalar

Time Camp, kullanıcılarına sunduğu sonsuza kadar ücretsiz planıyla gurur duymaktadır. Ancak, bu ücretsiz pakette raporlama özellikleri mevcut değildir.

Fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Temel : Kullanıcı başına aylık 6,30 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4,6 üzerinden 5 (188+ yorum ve 4 tartışma)

4. 5 üzerinden 6 (188+ yorum ve 4 tartışma)

Capterra 4,7 üzerinden 5 (572+ yorum)

4. 5 üzerinden 7 (572+ yorum)

4. 5 üzerinden 6 (188+ yorum ve 4 tartışma)

4. 5 üzerinden 7 (572+ yorum)

TimeCamp alternatiflerini inceleyin!

4. Time Doctor

Time Doctor'da zaman takibi

Time Doctor, serbest çalışanların zamanı takip etmesine ve işverenlerin verimlilik raporları oluşturmasına ve iş günü boyunca takım faaliyetlerini izlemesine yardımcı olan bir SaaS çalışan izleme uygulamasıdır.

Time Doctor, zaman izleyicinin yanı sıra, kolayca oluşturulan faturalar, her müşteri için gider izleyiciler ve verimlilik, gider ve bütçe raporları aracılığıyla serbest çalışanların müşteri faturalarını takip eder.

En iyi özellikler

Tamamlanan saatler, açılan web siteleri ve üzerinde çalışılan projeler ve müşterilerle günlük ve haftalık verimlilik özet raporları oluşturun

Tamamen özelleştirilebilir çevrimiçi zaman çizelgeleri sağlar

Çalışma saatleri sırasında kullanılan web sitelerini ve uygulamaları kaydeder ve izler, böylece yöneticiler çalışanların verimliliğini belirleyebilir

Dikkatinizi görevlere odaklamanıza yardımcı olan dikkat dağıtıcı uyarılar

Sınırlamalar

Time Doctor'un web ve uygulama izleme özelliği, yöneticilerin mikro yönetim yapmasına neden olabilir ve bu da bazı takım üyelerine itici gelebilir.

Fiyatlandırma

Temel : Kullanıcı başına yıllık 70 $

Standart : Kullanıcı başına yıllık 100 $

Premium: Kullanıcı başına yıllık 200 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4. 5 üzerinden 4 (324+ yorum ve 12 tartışma)

4. 5 üzerinden 4 (324+ yorum ve 12 tartışma)

Capterra 4,5 üzerinden 5 (457+ yorum)

4. 5 üzerinden 5 (457+ yorum)

4. 5 üzerinden 4 (324+ yorum ve 12 tartışma)

4. 5 üzerinden 5 (457+ yorum)

5. Toggl

Toggl'da zaman takibi

Toggl, zahmetsiz zaman takibi için Toggl track, iş planlama ve yönetimi için Toggl plan ve beceriye dayalı işe alım için Toggl hire sunan bir verimlilik ve zaman takibi uygulamasıdır.

Freelancerlar, tüm işlerinizi tek bir yerden kuşbakışı olarak görebilmenize, yapılacaklar listelerinizi renk kodlu bir zaman çizelgesinde haritalayabilmenize, özel görev durumları ve son tarihlerle yönetebilmenize, ilerlemenizi takip edebilmenize ve programlarınızın üstünde kalmanıza yardımcı olan Toggl Plan'dan büyük ölçüde yararlanabilir.

Toggl serbest zaman takibi, serbest çalışanların her bir projeye ne kadar zaman harcadıklarını ayrıntılı olarak görmelerine, kaydedilen saatler için faturalar oluşturmalarına, kaydedilen her zaman için tamamlanan projeleri izlemelerine ve ne kadar süre çalıştıklarını veya izlemeyi unuttukları zamanlar için zamanında hatırlatıcılar göndermelerine yardımcı olur!

En iyi özellikler

Haftada kaç saat çalıştığınızı gösteren net raporlar

Yerel entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve otomasyon uygulamalarından 100'den fazla uygulama entegrasyonu

Müşterileriniz için kolayca fatura oluşturun

Hangi saatte hangi işin yapıldığını izleyin

Sınırlamalar

Daha gelişmiş özelliklere sahip rakiplerine göre daha pahalıdır

Fiyatlandırma

Takım : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4,6 üzerinden 5 (1.513+ yorum ve 21 tartışma)

4. 5 üzerinden 6 (1.513+ yorum ve 21 tartışma)

Capterra 4,7 üzerinden 5 (1.944+ yorum)

4. 5 üzerinden 7 (1.944+ yorum)

4. 5 üzerinden 6 (1.513+ yorum ve 21 tartışma)

4. 5 üzerinden 7 (1.944+ yorum)

Toggl alternatiflerini inceleyin!

6. Clockify

Clockify'da zaman takibi

Clockify, serbest çalışanların projelerdeki saatlerini takip etmelerine yardımcı olan bir zaman izleme ve zaman çizelgesi uygulamasıdır. Zaman tutma, raporlama ve yönetim özellikleri içerir.

Clockify'daki zaman takibi, serbest çalışanların tek tıklamayla zamanlayıcı kullanarak zamanı takip etmelerine, gün içinde saatlerini kaydetmeyi unuttuklarında zaman kayıtlarını manuel olarak düzenlemelerine ve Clockify'ı ClickUp, Asana, Trello veya Todoist gibi birçok proje ve görev yönetimi programıyla entegre etmelerine yardımcı olur.

Müşterileriniz, çalışma saatleriniz ve geliriniz hakkında ayrıntılı bir rapor almak için, serbest çalışanlar zaman izleme verilerini Clockify'dan PDF, CSV veya Excel dosyasına aktarabilir.

En iyi özellikler

Projelerinizi kurmanıza, müşterilere göre kategorize etmenize ve görevleri ayarlamanıza olanak tanır

Sabit ücretleri ve diğer proje giderlerini kaydetmek için gider izleme özelliği içerir

Her çalışan ve proje için saatlik ücretleri ayarlayın

PIN kodu ile paylaşılan bir cihazdan giriş yapma özelliği

Sınırlamalar

Kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu ve çekici olabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4,5 üzerinden 5 (134'ten fazla yorum ve 3 tartışma)

4. 5 üzerinden 5 (134+ yorum ve 3 tartışma)

Capterra 4,7 üzerinden 5 (4.334+ yorum)

4. 5 üzerinden 7 (4.334+ yorum)

4. 5 üzerinden 5 (134+ yorum ve 3 tartışma)

4. 5 üzerinden 7 (4.334+ yorum)

Clockify alternatiflerini inceleyin!

7. Buddy Punch

Buddy Punch'ta zaman takibi

Buddy Punch, zamanlama ve maaş bordrosu özelliklerine sahip bir çevrimiçi zaman takibi çözümüdür.

Web tabanlı bir zaman kayıt yazılımı olan Buddy Punch, serbest çalışanlar için bir zaman takipçisinin sadece bir saat değil, çalışılan zamanı faturalandırma, fatura kesme ve maaş bordrosu ile sorunsuz bir şekilde bağlayan özel bir yazılım olması gerektiğine inanır.

Bu uygulama, iş kodları, özel raporlar ve zaman izleme talepleri kullanarak zaman takibi ve maaş bordrosunu basitleştirir. Freelancer çalışanları olan işverenler, yüklenicilerin çalışma saatlerini ve faaliyetlerini izlemek için geniş bir yelpazede çalışan zaman takibi özelliklerinden ve hizmetlerinden önemli ölçüde yararlanabilir.

En iyi özellikler

Çalışanların fazla mesaisini izlemek için e-posta veya mobil bildirimler ayarlama özelliği

Her çalışanın giriş ve çıkış saatleri için GPS ve web kamerası görüntüleri

Giriş ve çıkış seçenekleri arasında 4 haneli pin kodu, QR kodları, yüz tanıma veya basit bir kullanıcı adı ve şifre bulunur

Fazla mesai hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için düzinelerce fazla mesai hesaplama parametresi içerir

Sınırlamalar

Yöneticiler, serbest çalışanların zaman kartlarındaki saatleri, yapılan değişiklikleri onlara bildirmeden kontrol edebilir ve değiştirebilir

Fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4,8 üzerinden 5 (157+ yorum ve 5 tartışma)

4. 5 üzerinden 8 (157+ yorum ve 5 tartışma)

Capterra 4,8 üzerinden 5 (760+ yorum)

4. 5 üzerinden 8 (760+ yorum)

4. 5 üzerinden 8 (157+ yorum ve 5 tartışma)

4. 5 üzerinden 8 (760+ yorum)

8. Hubstaff

Hubstaff'ta zaman takibi

Hubstaff, uzaktan çalışma yazılımı, saha hizmeti yönetimi, ajans zaman takibi, serbest zaman takibi, danışman zaman takibi ve daha fazlasını sunan bulut tabanlı bir çalışan iş ve zaman takipçisidir.

Hepsi bir arada çalışan izleme uygulaması olan Hubstaff, işverenlerin zamanı takip etmesine, çalışanları izlemesine, iş gücünü yönetmesine ve çevik proje yönetimi gerçekleştirmesine olanak tanır.

Serbest çalışanlar için Hubstaff, kullanımı kolay bir uygulamada faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerinizi izlemenize, kolay faturalandırma için müşterileri ve projeleri düzenlemenize ve müşterilerden kolay ödeme tahsilatı için çevrimiçi zaman çizelgeleri ve faturalar oluşturmanıza yardımcı olur.

En iyi özellikler

Günlük ve haftalık faaliyetler, haftalık çalışma saatleri ve çalışanların faaliyetleri ve işleri hakkında önemli bilgiler içeren çalışan izleme gösterge paneli içerir

Etkili planlama için paranızın nereye gittiğini ve projelerinizin bütçesini neyin tükettiğini öğrenmek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Boş zamanları kolayca silmenizi sağlar

Verimliliği ödüllendirmek ve morali artırmak için başarı rozetleri

Sınırlamalar

Chromebook masaüstünde desteklenmez

Payoneer ile maaş bordrosu entegrasyonu yoktur

Fiyatlandırma

Desk Ücretsiz : Yalnızca bir kullanıcı için

Desk Starter : Kullanıcı başına aylık 5,83 ABD doları

Desk Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4. 5 üzerinden 3 (407+ yorum ve 14 tartışma)

4. 5 üzerinden 3 (407+ yorum ve 14 tartışma)

Capterra 4,6 üzerinden 5 (1.314+ yorum)

4. 5 üzerinden 6 (1.314+ yorum)

4. 5 üzerinden 3 (407+ yorum ve 14 tartışma)

4. 5 üzerinden 6 (1.314+ yorum)

Hubstaff alternatiflerini inceleyin!

9. Everhour

Everhour'da zaman takibi

Everhour, serbest çalışanlar (bireyler ve takımlar) için zamanı izlemeye, bütçeleri belirlemeye ve izlemeye, müşteri faturalandırmasına ve maaş bordrosuna yardımcı olan ücretsiz bir zaman takibi uygulamasıdır.

Serbest çalışanlar, Everhour'un zaman takibi özelliğinden büyük ölçüde yararlanabilir, böylece her bir müşteri için maliyet verimliliğini izlemek veya belirli projelerde ipleri sıkı tutmanın zamanı gelip gelmediğini belirlemek için ilgili faturalandırma ve bütçeleme özetiyle birlikte hangi projeye ne kadar zaman ayrıldığını bilirsiniz.

Everhour'un görev yönetimi özelliği, serbest çalışanların hangi projelerin tamamlandığını, beklemede olduğunu, ilerleme aşamasında olduğunu veya bekleme listesinde olduğunu kolayca görülebilen bir gösterge panelinde görüntülemelerine olanak tanır.

Bir müşteriye fatura mı kesiyorsunuz? Everhour, önceden biçimlendirilmiş faturalar oluşturur, böylece serbest çalışanlar bir düğmeye tıklayarak müşterilerden kolayca ödeme talep edebilir.

Everhour, Asana, ClickUp, Monday, Basecamp, Jira ve Notion gibi çoğu büyük proje yönetimi aracıyla çalışır.

En iyi özellikler

Projenin ilerlemesini, bütçesini ve harcanan tutarı izleyen bir gösterge paneli içerir

Görevler oluşturup bunları bölümlere ayırarak üyelerin işlerini takip etmelerini sağlayın

Geri ödeme, bütçe yönetimi ve faturalandırma için işle ilgili harcamaları izlemenizi sağlar

Fatura özellikleri Quickbooks, Xero veya FreshBooks ile kolayca bağlantı kurabilir

Sınırlamalar

Belirli bir görev için saatleri kategorilere ayıramama.

Fiyatlandırma

Ücretsiz : 5 kullanıcıya kadar

Lite : 2 kullanıcıdan başlayarak, kullanıcı başına aylık 5 $

Takım: 5 kullanıcıdan başlayan fiyatlarla, kullanıcı başına aylık 8,50 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 148 yorumla 5 üzerinden 4,7

4. 148 yorumla 5 üzerinden 7

Capterra 344 yorumla 5 üzerinden 4,7

4. 344 yorumla 5 üzerinden 7

4. 148 yorumla 5 üzerinden 7

4. 344 yorumla 5 üzerinden 7

"Serbest çalışanlar, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır. Müşterilerimizin web sitelerinin trafiğini ve geri bağlantılarını artırmaya yardımcı olurken, Everhour gibi proje yönetimi ve zaman takibi platformları, serbest çalışanlarımızın iş akışını baştan sona takip etmemize yardımcı oluyor. " —Greg Heilers, JollySEO'nun Kurucu Ortağı.

10. Harvest

Harvest'ta zaman takibi

Organizasyonel düzeyde, Harvest, kullanıcıların proje bütçeleri, takım kapasitesi ve gider takibi hakkında genel bir bakış elde etmelerine ve bunun karlılığa nasıl etki ettiğini görmelerine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir zaman izleme uygulamasıdır. Bireysel serbest çalışanlar için Harvest, müşterilerinize işinizin ilerlemesini ve çalıştığınız saat sayısını gösterip bunları dönemsel faturalarla karşılaştırmak için harika bir zaman izleme aracıdır.

Harvest'ın diğerlerinden en iyi yaptığı şey, serbest çalışanların faturalandırma ve fatura işlemlerini takip etmelerine yardımcı olmaktır. Neden mi? PayPal ve Stripe ile entegrasyonu sayesinde yerleşik bir faturalandırma, gider izleme ve ödeme toplama sistemi içerir.

Harvest, serbest çalışanların farklı faturalandırma oranlarına sahip farklı projelerde zaman takibi sistemini aynı anda kullanmasına da olanak tanır; bu, çoğu zaman takibi sisteminde yapılamayan bir özelliktir. ClickUp, Slack, Google Takvim ve daha fazlası gibi 70'in üzerinde popüler iş aracına bağlayabilirsiniz.

ClickUp Harvest entegrasyonu ile, zaman çizelgenizin güncel olmasını sağlamak için her iki platformdan da zaman girdilerinizi senkronize edebilirsiniz

En iyi özellikler

Serbest çalışanların zamanı düzenli olarak izlemelerini hatırlatmak için özel hatırlatıcılar içerir

Müşteri, görev, takım ve projelere göre ayrılmış zaman raporları dahil olmak üzere proje yönetimi için geniş bir görsel rapor seçimini içerir

Kolay fatura oluşturma ve kolay ödemeler için PayPal ve Stripe ile entegrasyon

Hesaplarınızı sorunsuz bir şekilde güncel tutmak için Quickbooks ve Xero ile entegrasyon

Sınırlamalar

Birden fazla serbest çalışanla çalışan işverenler için toplu zaman atama özelliğinin olmaması ( Harvest alternatifleri

Fiyatlandırma

Ücretsiz : bir koltuk ve iki projeye izin verir

Pro: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 4. 5 üzerinden 3 (771+ yorum)

4. 5 üzerinden 3 (771+ yorum)

Capterra 4,6 üzerinden 5 (522+ yorum)

4. 5 üzerinden 6 (522+ yorum)

4. 5 üzerinden 3 (771+ yorum)

4. 5 üzerinden 6 (522+ yorum)

En iyi zaman takibi uygulamalarını seçmek, özellikle bu yüzlerce platformun sunduğu sayısız özellik, fiyatlandırma, avantaj ve yorumları göz önünde bulundurıldığında, sıkıcı bir iş olabilir.

En iyi zaman izleme uygulamalarını seçmek için, iş türünüz, bütçeniz, zaman izleme işlevselliği ve popüler proje yönetimi araçlarıyla entegre olup olmadığı gibi özellikler hakkında kapsamlı araştırma yapmanız gerekir.

İnternetteki sayısız ücretsiz zaman takibi yazılımı sonsuz vaatlerde bulunur ve serbest çalışanlar ile işverenler, bireysel ihtiyaçları için en zaman verimli ve uygun maliyetli platformları dikkatlice değerlendirmelidir.

ClickUp gibi ücretsiz zaman izleme araçları, hem tek başına çalışan serbest çalışanlar hem de serbest çalışanlarla birlikte çalışan işverenler için projeleri ve görevleri yönetmek, çalışma saatlerini doğru bir şekilde kaydetmek ve izlemek veya müşterileri veya bireyleri proje tartışmalarına davet etmek için tek bir platformda vazgeçilmezdir.

Misafir Yazar:

Roman Shvydun serbest yazar. Pazarlama, iş, verimlilik, işyeri kültürü vb. konular hakkında bilgilendirici makaleler yazmaktadır. 10 yılı aşkın içerik oluşturma deneyimi boyunca, makaleleri çok sayıda girişimcinin işlerini büyütmesine yardımcı olmuştur.