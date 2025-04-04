2025'in En İyi 11 Zaman Takibi Yazılımı ve Ekran Görüntüleri

Uzaktan çalışma, odaklanmak, herkesin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve her zamanki yüz yüze görüşmeler olmadan işlerin ilerlediğinden emin olmak gibi kendine özgü zorlukları beraberinde getirir.

Peki, nerede olurlarsa olsunlar, takımınızın verimli ve motive olmasını nasıl destekleyebilirsiniz?

Ekran görüntüleri içeren zaman takibi yazılımları bu konuda yardımcı olur. Bu araçlar, kullanıcının bilgisayar ekranının rastgele ekran görüntülerini alır, fare hareketlerini izler ve işin görsel kanıtını sunarak mikro yönetim olmadan takımların hesap verebilirliğini sağlar.

🔎 Biliyor muydunuz? ABD'deki işlerin %75'i zaman hırsızlığı nedeniyle haftada ortalama dört saat para kaybediyor. Bu, genellikle fark edilmeyen yıllık %7'lik bir maaş kaybı anlamına geliyor.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi zaman takibi araçlarının ve en iyi kullanım alanlarının kısa bir özeti: : Zaman takibi ile kapsamlı görev yönetimi için en iyisi ClickUp: Zaman takibi ile kapsamlı görev yönetimi için en iyisi

Time Doctor : Çalışan verimliliğini izlemek için en iyisi

Toggl Track : Basitliğe değer veren serbest çalışanlar ve takımlar için en iyisi

Hubstaff: Ekran görüntüleri ile ayrıntılı uzaktan çalışan izleme için en iyisi

Clockify: Ücretsiz zaman takipçisine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi

Everhour: Proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon için en iyisi

Harvest: Faturalandırma ve faturalandırılabilir zaman yönetimi için en iyisi

DeskTime: Ekran görüntüleri ve verimlilik bilgileri içeren en iyi otomatik zaman takipçisi

My Hours: Faturalandırılabilir zamanı yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyisi

TimeCamp: Ekran görüntüleri ile otomatik zaman takibi için en iyisi

Jibble: Yüz tanıma özelliğine sahip en iyi ücretsiz zaman takipçisi

Ekran görüntülerine sahip zaman takibi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

🎯 Gerçek Kontrol: Zaman takibi yazılımı pazarı patlama yaşıyor — 2023'te 5,23 milyar dolardan 2030'da 12,3 milyar dolara çıkacak . Neden? Çünkü işletmeler, tahminlere dayalı değil, daha akıllı iş gücü izleme, kesin faturalandırılabilir saatler ve gerçek zamanlı içgörülere ihtiyaç duyuyor.

Ancak izleme yazılımları her zaman aynı etkiyi sağlamaz!

En iyi zaman takibi yazılımlarını ekran görüntüleriyle diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır:

Ekran görüntüsü izleme: Rastgele, zamanlanmış veya manuel ekran yakalama özelliklerine sahip bir zaman izleyici seçin. Ekran görüntülerini bulanıklaştırmak veya hassas görüntüleri silmek için ayarları özelleştirerek hesap verebilirlik ile gizlilik arasında denge sağlayın

Raporlama ve analiz: Verimlilik ölçümleri ve proje zaman çizelgelerinin ayrıntılı zaman raporlarını aldığınızdan emin olun. En iyi araçlar, kalıp ve iş akışlarını belirlemek için ısı haritaları, performans puanları ve haftalık özetler kullanır

Veri güvenliği: GDPR uyumlu güvenlik ve özelleştirilebilir gizlilik kontrolleriyle hassas verileri korur. Aracın ekran görüntüsü görünürlüğünü sınırladığından ve etik çalışan izleme için veri depolamayı şifrelediğinden emin olun

Doğru izleme: En iyi zaman takibi uygulamaları, faturalandırılabilir saatleri ve uygulama kullanımını hassas bir şekilde kaydeder. Doğru araç, hareketsizliği otomatik olarak algılar, aşırı sekme geçişlerini işaretler ve işle ilgili olmayan etkinlikleri vurgular

Sorunsuz entegrasyon: İş akışınıza uygun bir araçla İş akışınıza uygun bir araçla proje zaman yönetimi , iş gücü operasyonları ve faturalandırmayı otomatikleştirin. İzlenen veri girdilerini kullanarak İK politikalarını iyileştirin, maaş bordrosunu basitleştirin ve doğru faturalandırma sağlayın

Kullanıcı dostu tasarım: Takımınızın gerçekten kullanacağı bir araç seçin. Tek tıklamayla zamanlayıcılar, sezgisel bir gösterge paneli ve ekran görüntüleri ile zahmetsiz zaman takibi için otomatik etkinlik kategorizasyonu arayın

Ekran görüntüleriyle en iyi 11 zaman takibi yazılımı

Verimlilik ve hesap verebilirliği artırmak söz konusu olduğunda, ekran görüntüsü alma özelliğine sahip zaman takibi yazılımları oyunun kurallarını değiştirir.

İşte kayıp saatleri kanıt, verimlilik ve ilerlemeye dönüştüren ekran görüntüleri ile 11 zaman takibi yazılımı:

1. ClickUp (Zaman takibi ile kapsamlı görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile Zaman Takibine Başlayın ClickUp ile her saniyeyi takip edin ve tek bir görev görünümünde gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Zaman takibi tek başına yapılmamalıdır. Aracınız zamanı, görevleri ve takım iş akışlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlasa ne olur? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tam da bunu yapar.

Zaman takibi ile görev yönetimi, proje planlama ve işbirliğini bir araya getirir, böylece takip edilen her saniye gerçek işlerle ilişkilendirilir.

ClickUp'ın proje zaman takibi zaman çizelgeleri ile takip edilen saatleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ClickUp'ı kullanarak anında görevler oluşturun ve bunları saniyeler içinde uzaktaki takımlara veya kişilere atayın. Görevler oluşturulduktan sonra, ClickUp'ın Zaman Takibi çözümleri ile saatleri kaydedebilir, zaman tahminleri belirleyebilir, faturalandırılabilir işleri takip edebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

En iyi yanı nedir? ClickUp'ın zaman yönetimi çözümleri son derece esnek ve hassastır:

Daha fazla şeffaflık ve bağlam için zaman girdilerine notlar ekleyin

Etiketleri kullanarak izlenen zamanı müşteri, proje veya görev aşamasına göre kategorilere ayırın, böylece işleri düzenlemek ve verimlilik modellerini analiz etmek daha kolay hale gelir

İzlenen saatlere, projelere veya takım üyelerine göre görevleri hızlıca sıralayın ve filtreleyin, verimsizlikleri belirleyin

Bu, görevler ve alt görevler için harcanan toplam süreyi eksiksiz bir görünümle sunarken, manuel düzenlemeler maaş bordrolarının ve raporların doğruluğunu garanti eder.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? İzlemeyi basitleştirmek ve iş akışınızı düzenli tutmak için ClickUp'ın kapsamlı önceden oluşturulmuş zaman çizelgesi şablonları kitaplığını kullanın.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu ile zamanı kaydedin, görevleri izleyin ve zahmetsizce ayrıntılı raporlar oluşturun

Danışmanlar sadece saatleri takip etmez, değeri de takip eder. Birden fazla müşteriyi yönetmek, toplantıları kaydetmek ve doğru faturalandırma sağlamak, zaman takibi için yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir.

ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu, zaman girdilerini düzenleyerek, iş programlarını takip ederek ve net ödeme dökümleri sağlayarak süreci basitleştirir. Saatleri gerçek zamanlı olarak kaydederek veya girdileri manuel olarak ekleyerek harcadığınız zamanın tam bir görünümünü elde edersiniz.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Müşteri, proje veya görev başına harcanan zamanın genel görünümünü elde edin

Özel Alanları kullanarak maliyetleri hesaplayın, ödemeleri izleyin ve sorunsuz bir şekilde doğru faturalandırma sağlayın

Doğru zaman çizelgeleri oluşturun, saniyeler içinde dışa aktarın ve raporları müşterilerinizle veya takımlarınızla paylaşın

🎯 İdeal kullanım alanları: Faturalandırılabilir zamanı takip etmek, faturalandırmayı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen danışmanlar, serbest çalışanlar ve hizmet tabanlı işler

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın masaüstü, mobil ve web için ücretsiz Chrome uzantısıyla her yerden saatlerinizi kaydedin

ClickUp'ı önde gelen zaman takibi uygulamalarıyla entegre ederek iş akışlarını birleştirin ve veri silolarını ortadan kaldırın

Otomatik zaman çizelgeleriyle tam görünürlük elde edin — saatleri gün, hafta veya herhangi bir özel tarih aralığına göre izleyin

Maaş bordrosu, faturalandırma veya müşteri faturalandırması için zaman verilerini CSV, PDF veya Google E-Tablolar formatında dışa aktarın

Görevlerin içinde doğrudan zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, saatleri manuel olarak kaydedin veya ClickUp Otomasyonları ile iş girdilerini otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olan ClickUp'ı yeni kullanıcıların öğrenmesi ve tam olarak kullanması zaman alabilir

Yerleşik ekran görüntüsü izleme özelliği yoktur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

ClickUp, iş ekibimizi organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi özellikleri sunar.

ClickUp, iş takımımızı organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi özellikleri sunar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu iş akışı yönetim aracı henüz etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

2. Time Doctor (Çalışan verimliliğini izlemek için en iyisi)

via Time Doctor

Ofis içi ve uzaktaki çalışanları yönetmek, sonsuz kontrol veya garip verimlilik konuşmaları anlamına gelmemelidir. Time Doctor, ekibiniz nerede olursa olsun işlerin nasıl yapıldığına dair gerçek zamanlı bilgiler sağlar.

Aktif çalışma saatlerini izler ve ilerlemeyi doğrulamak için rastgele ekran görüntüleri yakalar. Otomatik raporlar, uygulama kullanımı, web sitesi etkinliği ve görev tamamlama eğilimlerini ortaya çıkararak takımların iş akışını optimize etmesine ve zaman kaybını azaltmasına yardımcı olur.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Performansı optimize etmek, bağlılığı artırmak ve çalışanların işyerinde kalma süresini uzatmak için iş gücünüz hakkında derinlemesine bilgiler edinin

Hareketsizlik uyarıları, verimlilik derecelendirmeleri ve gerçek zamanlı davranış izleme ile olağandışı iş modellerini tespit edin

İş yükü dağıtımını analiz ederek ve tükenmişlik risklerini tespit ederek iş-yaşam dengesini iyileştirin

Yazılım maliyetlerini optimize etmek ve kullanılmayan araçları ortadan kaldırmak için uygulama ve web kullanımını izleyin

Time Doctor sınırlamaları

Ekran görüntüsü izleme ve etkinlik izleme, çalışanlar için rahatsız edici olabilir

Gelişmiş özellikler premium planlarla birlikte gelir, bu da yeni başlayanlar için daha az maliyetli olmasını sağlar

Time Doctor fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Time Doctor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Aşağıdaki ipuçlarıyla çalışan izleme yazılımınızın etkinliğini en üst düzeye çıkarın: 🔍 Şeffaf olun ve çalışanlarınızın güvenini kazanın ⚙️ İş hedeflerinize uyacak şekilde özellikleri özelleştirin 📊 Trendleri belirlemek için verileri düzenli olarak inceleyin 🛡️ Net gizlilik ve uyumluluk politikaları oluşturun

3. Toggl Track (Basitliği önemseyen serbest çalışanlar ve takımlar için en iyisi)

via Togg l Track

Serbest çalışanlar, birden fazla projeyi aynı anda yürütürken yaptıkları kadar hızlı çalışan bir zaman izleyiciye ihtiyaç duyar. Toggl, şık ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir deneyim ile zahmetsiz zaman kaydı sağlayan popüler bir serbest çalışanlar için zaman takibi yazılımıdır.

Boşta kalma süresinin algılanması, kayıp saatleri önlerken, otomatik faturalandırma görevleri doğrudan faturalandırılabilir saatlere bağlar. İster tek başına çalışan bir danışman ister dağıtılmış bir takımın parçası olun, Toggl Track, karmaşık proje yönetimi yazılımları olmadan çalışma saatlerinin net bir görünümünü sunar.

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Önceden ayarlanmış faturalandırılabilir ücretlerle izlenen saatleri anında faturalara dönüştürün

İş modellerini ve ödenecek saatleri gösteren ayrıntılı, dışa aktarılabilir raporlarla iş için harcanan zamanı zahmetsizce ayrıştırın

Masaüstü, mobil veya web uygulamaları ve tarayıcı uzantıları için çapraz platform desteği ile herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde zamanı izleyin

Proje maliyetleri ve gelirleri için veriye dayalı tahminlerle karlılığı artırın

Toggl İzleme sınırlamaları

Yerleşik ekran yakalama veya ekran görüntüsü izleme özelliği yoktur

Yerleşik görev atama ve işbirliği özellikleri bulunmadığından, takım tabanlı proje izleme için daha az uygundur

Toggl Track fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

4. Hubstaff (Ekran görüntüleri ile ayrıntılı uzaktan çalışan izleme için en iyisi)

via Hubstaff

Hubstaff, gizliliği ihlal etmeden uzaktaki takımları takip altında tutar. Arka planda çalışır, etkinlik düzeylerini kaydeder, GPS konumlarını izler ve ekran görüntülerini yakalar, böylece aşırı gözetim olmadan hesap verebilirliği sağlar.

Rahatsız edici ekran görüntüsü izleme yazılımlarının aksine, tuş vuruşlarını kaydetmez, web kameralarını asla kaydetmez ve gizliliği korumak için yakalanan ekran görüntülerini bulanıklaştırmanıza olanak tanır. Harika olan ne? Çalışanlarınızın iş zaman takibi verilerini kullanarak oluşturulan zaman çizelgelerini inceleyin, onaylayın veya reddedin.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

GPS izleme ile uzaktaki ve sahadaki takımları gerçek zamanlı olarak izleyin

Zaman bazlı ödemelerle bordro işlemlerini otomatikleştirin, hassas ve sorunsuz faturalandırma sağlayın

Verimli ve verimsiz zaman hakkında içgörüler elde etmek için uygulama ve web sitesi etkinliklerini izleyin

Planlama, izin talepleri ve özel politikalar için yerleşik takvim ile vardiya planlamasını basitleştirin

Hubstaff sınırlamaları

Chromebook'u desteklemez, Chrome OS kullanıcıları için seçenekleri sınırlar

Bu listedeki diğer araçlara kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: En az iki koltuk için aylık 7 ABD doları

Büyüyün: En az iki koltuk için aylık 9 $

Takım: En az iki koltuk için aylık 12 ABD doları

Enterprise: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Hubstaff derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Hubstaff hakkında söyledikleri

Hubstaff, zaman takibi ve verimlilik yönetimini sorunsuz hale getiren sezgisel bir arayüzü ile inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Gerçek zamanlı izleme ve raporlama özellikleri basit ve etkilidir, zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Hubstaff, zaman takibi ve verimlilik yönetimini sorunsuz hale getiren sezgisel bir arayüzü ile inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Gerçek zamanlı izleme ve raporlama özellikleri basit ve etkilidir, zamandan ve çabadan tasarruf sağlar.

5. Clockify (Ücretsiz zaman takipçisi ihtiyacı olan takımlar için en iyisi)

via Clockify

Clockify, çalışanların zamanını izlemek için güçlü ancak ücretsiz bir yol arayan takımlar için ideal çözümdür. Faturalandırılabilir saatleri kaydetmek, birden fazla projeyi yönetmek veya verimliliği izlemek için esnek ve kısıtlamasız bir yaklaşım sunar.

İş akışınıza uyacak şekilde manuel zaman girdileri, zamanlayıcılar ve otomatik izleme arasında geçiş yapın. Temiz bir arayüz, gerçek zamanlı işbirliği araçları ve çapraz platform erişilebilirliği ile Clockify, her boyuttaki işletme için sorunsuz bir zaman yönetimi deneyimi sunar.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Arka planda uygulama ve web sitesi etkinliklerini kaydeden otomatik izleyici ile zamanı otomatik olarak izleyin

Zamanı daha etkili yönetmenize yardımcı olan takvim görünümüyle programınızı görselleştirin

Zamanlayıcılar, zaman çizelgeleri ve yerinde ekipler için paylaşılan bir kiosk ile işleri sorunsuz bir şekilde izleyin

Takım verimliliği, kazançlar ve zaman tahsisi raporlarıyla iş modellerini analiz edin

Clockify sınırlamaları

Zamanlama ve faturalandırma gibi gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir

Masaüstü uygulamasında ara sıra yaşanan aksaklıklar kullanılabilirliği etkileyebilir

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Aylık 4,99 $/koltuk

Standart: Aylık 6,99 $/koltuk

Pro: 9,99 $/ay koltuk başına

Enterprise: Aylık 11,99 $/koltuk

Verimlilik Paketi: 12,99 $/ay/koltuk

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Clockify Alternatifleri ve Rakipleri

6. Everhour (Sorunsuz proje yönetimi entegrasyonları için en iyisi)

via Everhour

Everhour, bir zaman izleyiciden daha fazlasıdır — entegrasyonlara güvenen takımlar için oluşturulmuş bir proje yönetimi güç merkezidir. ClickUp, Asana, Trello ve Basecamp gibi araçlarla yerel olarak çalışmak üzere tasarlanmış olup, platformlar arasında geçiş yapmadan çalışanların zamanını izlemenizi sağlar.

Everhour, saatleri izlemenin ötesinde, görevler oluşturmanıza, saatleri takip etmenize ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur, böylece projeniz planlandığı gibi ilerler. Ayrıca, proje bütçelerini yönetmek, iş yüklerini tahmin etmek ve takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak optimize etmek için de kullanabilirsiniz.

Everhour'un en iyi özellikleri

Güncel zaman kaydı ve finansal bilgilerle özelleştirilebilir raporlar oluşturun

İş yükü dağıtımını optimize etmek ve darboğazları önlemek için takım kapasitesini ve verimliliğini izleyin

Otomatik faturalandırma ile zaman kazanın — izlenen saatleri anında müşteriye hazır faturalara dönüştürün

Maliyet ve kâr karşılaştırmaları, bireysel performans izleme ve ilerleme dökümleri ile finansal bilgileri görselleştirin

Everhour sınırlamaları

Entegrasyonlar, faturalandırma, fatura ve izin yönetimi gibi birçok anahtar özellik yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Belirtilen sınırdan daha fazla saat kaydetmeye çalışırsanız, Everhour bir hata mesajı görüntüler

Everhour fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Aylık 10 $/koltuk, minimum 5 koltuk

Everhour puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların Everhour hakkında söyledikleri

Serbest çalışanlar için, herhangi bir proje üzerinde harcadığınız zamanı takip etmek önemlidir. Everhour tam da bunun için bir araçtır. En iyi yanı, Asana veya ClickUp gibi birçok proje yönetimi yazılımıyla entegre edebilmenizdir.

Serbest çalışanlar için, herhangi bir proje üzerinde harcadığınız zamanı takip etmek önemlidir. Everhour tam da bunun için bir araçtır. En iyi yanı, Asana veya ClickUp gibi birçok proje yönetimi yazılımıyla entegre edilebilmesidir.

7. Harvest (Faturalandırma ve faturalandırılabilir zaman yönetimi için en iyisi)

harvest aracılığıyla

Harvest, iş ve geliri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak, faturalandırılabilir her saatin doğru bir şekilde izlenmesini ve faturalandırılmasını sağlar. Zamanın kaydedilmesi bile zaman alan manuel zaman izleyicilerin aksine, faturalandırma, gider izleme ve ödemeleri otomatikleştirerek, müşteri işlerine bağımlı takımlar veya bireyler için ideal hale getirir.

Zamanlayıcıyı başlatmayı unuttunuz mu? Hesaplamaları kesintiye uğratmadan günün sonunda saatleri geriye dönük olarak kaydedin. Canlı görsel raporlar, bütçeleri, maliyetleri ve karlılığı gerçek zamanlı olarak ayrıntılı bir şekilde gösterir ve takımların daha akıllı finansal kararlar almasına yardımcı olur.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Her proje için bütçe sınırları belirleyin ve eşik değerlere ulaşıldığında uyarılar alın

Kaydedilen saatlerden doğrudan faturalar oluşturun ve müşterilerinizin anında ödeme yapmasını sağlayın

Seyahat ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz işlerdeki giderleri izleyin

ClickUp, Slack ve Google Takvim gibi 70'den fazla araçla senkronizasyon

Harvest sınırlamaları

Birden fazla serbest çalışanları yöneten takımlar için toplu zaman girişi özelliği yoktur

Harvest fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 13,75 $/ay koltuk başına

Premium: 17,50 $/ay koltuk başına

Harvest derecelendirme ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

8. DeskTime (Ekran görüntüleri ve verimlilik bilgileri içeren en iyi otomatik zaman izleyici)

via DeskTime

Zaman takibi sadece başlangıç — DeskTime, çalışma saatlerini eyleme geçirilebilir verimlilik bilgilerine dönüştürerek bir adım öteye gider. Verimlilik odaklı işler için tasarlanan bu yazılım, zaman yönetimini otomatikleştirir, verimsiz alışkanlıkları belirler ve takımların daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

Otomatik zaman kaydı, gerçek zamanlı etkinlik kategorizasyonu ve isteğe bağlı ekran görüntüsü izleme ile proje yöneticileri iş ilerlemesinde tam görünürlük elde eder. Akıllı mola hatırlatıcıları, çalışanların işlerine odaklanmalarını sağlarken tükenmişlik hissini önler.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Çalışan verimliliği hakkında derinlemesine bilgiler içeren gerçek zamanlı verimlilik raporları alın

Gizliliği korurken ilerlemeyi izlemek için isteğe bağlı ekran yakalama özelliğini kullanın

Şeffaf bir iş genel görünümü için her 5, 10, 15 veya 30 dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alın

Zapier, Google Takvim ve diğerleri gibi araçlarla kolayca entegre edin

DeskTime sınırlamaları

Arayüz, modern zaman takipçilerine kıyasla eski ve daha az sezgisel görünüyor

Müşteri faturalandırmasını kolaylaştırmak için gelişmiş faturalandırma araçları yoktur

DeskTime fiyatlandırması

Lite: Yalnızca bir kullanıcı için ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar DeskTime hakkında ne diyor?

Desktime benim için bir kurtarıcı oldu. Bir BT yöneticisi olarak, çoğunlukla uzaktan çalışan ekibimi yönetmekte zorlanıyordum ve görevlerdeki verimliliğimiz düşüyordu. Desktime'ı uyguladıktan sonra, artık mikro yönetim yapmadan her ekip üyesinin verimliliğini ölçebilir ve performansını değerlendirebilirim.

Desktime benim için bir kurtarıcı oldu. Bir BT yöneticisi olarak, çoğunlukla uzaktan çalışan ekibimi yönetmekte zorlanıyordum ve görevlerdeki verimliliğimiz düşüyordu. Desktime'ı uyguladıktan sonra, artık mikro yönetim yapmadan her ekip üyesinin verimliliğini ölçebilir ve performansını değerlendirebilirim.

9. My Hours (Faturalandırılabilir zamanı yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyisi)

my Hours aracılığıyla

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler birden fazla müşteri, proje ve ücret oranını yönetir ve My Hours, tüm bunları takip edebilmeleri için onlara netlik sağlar. Katı zaman izleyicilerin aksine, esnek ve özelleştirilebilir izleme sunarak kullanıcıların saatlerini kaydetmelerine, fatura oranlarını ayarlamalarına ve faturalar oluşturmalarına olanak tanır.

Bir adım daha ileri giderek işi karlılığa da dönüştürür. Her göreve ne kadar zaman ayrıldığını, hangi projelerin kaynakları tükettiğini ve fiyatlandırmanızın çabalarınızla uyumlu olup olmadığını öğrenin.

My Hours'un en iyi özellikleri

Esnek, düzenlenebilir günlükler ve manuel veya otomatik zamanlayıcılarla zamanı kendi tarzınızda takip edin

Aşımları önlemek için faturalandırılabilir saatler, maliyetler veya sabit proje ücretleri ile bütçeleri ayarlayın ve izleyin

İşgücü maliyetlerini, müşteri ücretlerini ve gerçek zamanlı proje giderlerini karşılaştırarak karlılığı analiz edin

Ekran izleme gibi gözetleme içermeyen özelliklerle takımınızın itibarını koruyun

My Hours sınırlamaları

Bütçeleme ve zaman yönetimi özellikleri daha fazla otomasyon sağlayabilir

Ücretsiz plan beş kullanıcıyla sınırlıdır, bu da büyüyen takımlar için ideal değildir

My Hours fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

My Hours puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (900+ yorum)

🧠 Unutmayın: Her dikkat dağınıklığı size 23 dakikalık odaklanma süresine mal olur. Doğru zaman takipçisi sizi işinizden uzaklaştırmaz, verimlilikte kayıp yaşamazsınız!

10. TimeCamp (Ekran görüntüleri ile otomatik zaman takibi için en iyisi)

via TimeCamp

Manuel izlemeyi unutun — TimeCamp, arka planda çalışma saatlerini, uygulamaları ve web sitelerini kaydeder. Otomatik ekran görüntüleri ve devamlılık izleme, çalışanların gizliliğini korurken verimlilik konusunda net görünürlük sağlar.

Finans ve İK takımları için TimeCamp, otomatik olarak oluşturulan raporlarla maaş bordrosu, faturalandırma ve faturalandırılabilir zaman takibini basitleştirir. Freelancerları, saha takımlarını veya ofis personelini yönetirken, takip edilen zamanı verilere dayalı içgörülere dönüştürerek verimliliği ve hesap verebilirliği artırır.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Uygulamalar ve web siteleri genelinde gerçek zamanlı etkinlik günlüğü ile çalışma saatlerinin izlenmesini otomatikleştirin

Gizlilik odaklı ekran görüntüsü izleme ile işlerin görsel kanıtlarını yakalayın

Çalışma saatleri, fazla mesai ve izinler için otomatik hesaplamalarla bordro hatalarını ortadan kaldırın

Özel raporlar, zaman çizelgeleri ve verimlilik dökümleri ile derinlemesine içgörüler elde edin

TimeCamp sınırlamaları

Canlı çalışan izleme özelliği bulunmadığından, ayrıntılı iş gücü denetimi için daha az uygundur

Gelişmiş raporlama ve faturalandırma özellikleri ücretli bir plan gerektirir

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 3,99 $/ay

Premium: 4,99 $/ay

Ultimate: 7,99 $/ay

Enterprise: 11,99 $/ay

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (1.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların TimeCamp hakkında söyledikleri

Oturum açtığınızda bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi doğru bir şekilde kaydeden çok kullanışlı bir araç. Günün herhangi bir saatinde ne yaptığımı güvenle görebiliyorum ve bunu zaman çizelgelerini ve günlük günlükleri daha ayrıntılı olarak doldurmak için kullanabiliyorum.

Oturum açtığınızda bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi doğru bir şekilde kaydeden çok kullanışlı bir araç. Günün herhangi bir saatinde ne yaptığımı güvenle görebiliyorum ve bunu zaman çizelgelerini ve günlük günlükleri daha ayrıntılı bir şekilde doldurmak için kullanabiliyorum.

11. Jibble (Yüz tanıma özelliğine sahip en iyi ücretsiz zaman takipçisi)

via Jibble

Doğru devam takibi ve mobil iş gücüne güvenen işletmeler için Jibble, zaman takibini manuel saat kartlarından öteye taşır. Gelişmiş yüz tanıma ve GPS izleme, çalışanların güvenli bir şekilde giriş ve çıkış yapmasını sağlayarak arkadaşların yerine giriş yapma ve zaman hırsızlığını ortadan kaldırır.

Jibble sadece saatleri kaydetmekle kalmaz, katılım eğilimlerini belirlemenize, devamsızlığı azaltmanıza ve vardiya planlamasını optimize etmenize yardımcı olur. Alan satış takımlarını, sağlık personelini veya vardiyalı çalışanları denetliyor olun, daha iyi iş gücü planlaması için gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Doğru faturalandırma ve bütçeleme için belirli görevlere saatler atayarak proje bazlı işleri izleyin

Önceden ayarlanmış çalışma saatleri, fazla mesai ve mola kesintileri ile maaş hesaplamalarını otomatikleştirin

İş gücü analitiği ve ayrıntılı etkinlik izleme ile çalışan verimliliğini artırın

QuickBooks, Xero ve Zapier gibi bordro, faturalama ve İK platformlarıyla entegre edin

Jibble sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı gelişmiş raporlama ve özelleştirme özelliklerine sahiptir

Derin proje yönetimi ve görev işbirliği özellikleri eksik

Jibble fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ultimate : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jibble puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (1.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların Jibble hakkında söyledikleri

Jibble, mobil, masaüstü veya tablet üzerinden giriş ve çıkışları sorunsuz hale getirdi. Uzaktan ve yerinde çalışan takımlar için mükemmeldir. Jibble, belirli projelerde harcanan zamanı izleyerek verimlilik bilgileri ve doğru faturalandırma konusunda yardımcı olur.

Jibble, mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar veya tabletler aracılığıyla giriş ve çıkışları sorunsuz hale getirdi. Uzaktan ve yerinde çalışan takımlar için mükemmeldir. Jibble, belirli projelerde harcanan zamanı izleyerek verimlilik bilgileri ve doğru faturalandırma konusunda yardımcı olur.

Özel bahsetmeler Benzersiz kullanım durumlarınız için daha niş zaman takibi uygulamaları arıyorsanız, şunları da göz önünde bulundurun: Zamanında: Zamanlayıcılar olmadan yapay zeka destekli zaman takibi. Arka planda işleri otomatik olarak kaydeder, etkinlikleri kategorilere ayırır ve doğru zaman çizelgeleri oluşturur

Paymo: Zaman takibi, faturalandırma ve proje planlamasını bir araya getiren çok yönlü bir iş yönetimi aracı. Birden fazla müşteriyle uğraşan küçük işletmeler için ideal

RescueTime: Odaklanmanıza yardımcı olan otomatik zaman izleyici ve verimlilik koçu. Dikkatinizi dağıtan unsurları belirleyin, verimsiz uygulamaları bloklayın ve zamanınızı geri kazanın

➡️ Daha fazla bilgi: Zaman Takibi Raporlamasıyla Verimliliği Optimize Etme

ClickUp ile Her Saniyenin Değerini Bilin

🔎 Biliyor muydunuz? Çalışanların yalnızca %23'ü işine bağlı hissediyor! Bu arada, bağlılık eksikliği işlere 8,9 trilyon dolarlık verimlilik kaybına mal oluyor — bu da küresel GSYİH'nın %9'una denk geliyor!

Bu nedenle zaman yönetimi, sadece saatleri kaydetmekten ibaret değildir; ivme kazanmakla ilgilidir. Doğru araçlarla, iş akışlarını optimize etmek, verimliliği ve çalışan bağlılığını artırmak ve anlamlı ilerleme sağlamak için güçlü bir araca dönüşür.

Yukarıda tartışılan ekran görüntülerine sahip zaman izleme yazılımları, takımların hesap verebilir ve odaklanmış kalmasına yardımcı olan etkili araçlardır. Ancak ClickUp, süreçleri kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış yerleşik proje yönetimi, görev otomasyonu ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile kapsamlı bir platform sunarak temel zaman takibinin ötesine geçer.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve zamanınızı, projelerinizi ve verimliliğinizi tek bir yerden kontrol edin! 📈