2025'in En İyi 11 Zaman Takibi Yazılımı ve Ekran Görüntüleri

Uzaktan çalışma, odaklanmak, herkesin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve her zamanki yüz yüze görüşmeler olmadan işlerin ilerlediğinden emin olmak gibi kendine özgü zorlukları beraberinde getirir.
Peki, nerede olurlarsa olsunlar, takımınızın verimli ve motive olmasını nasıl destekleyebilirsiniz?
Ekran görüntüleri içeren zaman takibi yazılımları bu konuda yardımcı olur. Bu araçlar, kullanıcının bilgisayar ekranının rastgele ekran görüntülerini alır, fare hareketlerini izler ve işin görsel kanıtını sunarak mikro yönetim olmadan takımların hesap verebilirliğini sağlar.
🔎 Biliyor muydunuz? ABD'deki işlerin %75'i zaman hırsızlığı nedeniyle haftada ortalama dört saat para kaybediyor. Bu, genellikle fark edilmeyen yıllık %7'lik bir maaş kaybı anlamına geliyor.
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte en iyi zaman takibi araçlarının ve en iyi kullanım alanlarının kısa bir özeti:
- ClickUp : Zaman takibi ile kapsamlı görev yönetimi için en iyisi
- Time Doctor: Çalışan verimliliğini izlemek için en iyisi
- Toggl Track: Basitliğe değer veren serbest çalışanlar ve takımlar için en iyisi
- Hubstaff: Ekran görüntüleri ile ayrıntılı uzaktan çalışan izleme için en iyisi
- Clockify: Ücretsiz zaman takipçisine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi
- Everhour: Proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon için en iyisi
- Harvest: Faturalandırma ve faturalandırılabilir zaman yönetimi için en iyisi
- DeskTime: Ekran görüntüleri ve verimlilik bilgileri içeren en iyi otomatik zaman takipçisi
- My Hours: Faturalandırılabilir zamanı yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyisi
- TimeCamp: Ekran görüntüleri ile otomatik zaman takibi için en iyisi
- Jibble: Yüz tanıma özelliğine sahip en iyi ücretsiz zaman takipçisi
Ekran görüntülerine sahip zaman takibi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
🎯 Gerçek Kontrol: Zaman takibi yazılımı pazarı patlama yaşıyor — 2023'te 5,23 milyar dolardan 2030'da 12,3 milyar dolara çıkacak . Neden? Çünkü işletmeler, tahminlere dayalı değil, daha akıllı iş gücü izleme, kesin faturalandırılabilir saatler ve gerçek zamanlı içgörülere ihtiyaç duyuyor.
Ancak izleme yazılımları her zaman aynı etkiyi sağlamaz!
En iyi zaman takibi yazılımlarını ekran görüntüleriyle diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır:
- Ekran görüntüsü izleme: Rastgele, zamanlanmış veya manuel ekran yakalama özelliklerine sahip bir zaman izleyici seçin. Ekran görüntülerini bulanıklaştırmak veya hassas görüntüleri silmek için ayarları özelleştirerek hesap verebilirlik ile gizlilik arasında denge sağlayın
- Raporlama ve analiz: Verimlilik ölçümleri ve proje zaman çizelgelerinin ayrıntılı zaman raporlarını aldığınızdan emin olun. En iyi araçlar, kalıp ve iş akışlarını belirlemek için ısı haritaları, performans puanları ve haftalık özetler kullanır
- Veri güvenliği: GDPR uyumlu güvenlik ve özelleştirilebilir gizlilik kontrolleriyle hassas verileri korur. Aracın ekran görüntüsü görünürlüğünü sınırladığından ve etik çalışan izleme için veri depolamayı şifrelediğinden emin olun
- Doğru izleme: En iyi zaman takibi uygulamaları, faturalandırılabilir saatleri ve uygulama kullanımını hassas bir şekilde kaydeder. Doğru araç, hareketsizliği otomatik olarak algılar, aşırı sekme geçişlerini işaretler ve işle ilgili olmayan etkinlikleri vurgular
- Sorunsuz entegrasyon: İş akışınıza uygun bir araçla proje zaman yönetimi, iş gücü operasyonları ve faturalandırmayı otomatikleştirin. İzlenen veri girdilerini kullanarak İK politikalarını iyileştirin, maaş bordrosunu basitleştirin ve doğru faturalandırma sağlayın
- Kullanıcı dostu tasarım: Takımınızın gerçekten kullanacağı bir araç seçin. Tek tıklamayla zamanlayıcılar, sezgisel bir gösterge paneli ve ekran görüntüleri ile zahmetsiz zaman takibi için otomatik etkinlik kategorizasyonu arayın
Ekran görüntüleriyle en iyi 11 zaman takibi yazılımı
Verimlilik ve hesap verebilirliği artırmak söz konusu olduğunda, ekran görüntüsü alma özelliğine sahip zaman takibi yazılımları oyunun kurallarını değiştirir.
İşte kayıp saatleri kanıt, verimlilik ve ilerlemeye dönüştüren ekran görüntüleri ile 11 zaman takibi yazılımı:
1. ClickUp (Zaman takibi ile kapsamlı görev yönetimi için en iyisi)
Zaman takibi tek başına yapılmamalıdır. Aracınız zamanı, görevleri ve takım iş akışlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlasa ne olur? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tam da bunu yapar.
Zaman takibi ile görev yönetimi, proje planlama ve işbirliğini bir araya getirir, böylece takip edilen her saniye gerçek işlerle ilişkilendirilir.
ClickUp'ı kullanarak anında görevler oluşturun ve bunları saniyeler içinde uzaktaki takımlara veya kişilere atayın. Görevler oluşturulduktan sonra, ClickUp'ın Zaman Takibi çözümleri ile saatleri kaydedebilir, zaman tahminleri belirleyebilir, faturalandırılabilir işleri takip edebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.
En iyi yanı nedir? ClickUp'ın zaman yönetimi çözümleri son derece esnek ve hassastır:
- Daha fazla şeffaflık ve bağlam için zaman girdilerine notlar ekleyin
- Etiketleri kullanarak izlenen zamanı müşteri, proje veya görev aşamasına göre kategorilere ayırın, böylece işleri düzenlemek ve verimlilik modellerini analiz etmek daha kolay hale gelir
- İzlenen saatlere, projelere veya takım üyelerine göre görevleri hızlıca sıralayın ve filtreleyin, verimsizlikleri belirleyin
Bu, görevler ve alt görevler için harcanan toplam süreyi eksiksiz bir görünümle sunarken, manuel düzenlemeler maaş bordrolarının ve raporların doğruluğunu garanti eder.
Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? İzlemeyi basitleştirmek ve iş akışınızı düzenli tutmak için ClickUp'ın kapsamlı önceden oluşturulmuş zaman çizelgesi şablonları kitaplığını kullanın.
Danışmanlar sadece saatleri takip etmez, değeri de takip eder. Birden fazla müşteriyi yönetmek, toplantıları kaydetmek ve doğru faturalandırma sağlamak, zaman takibi için yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir.
ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu, zaman girdilerini düzenleyerek, iş programlarını takip ederek ve net ödeme dökümleri sağlayarak süreci basitleştirir. Saatleri gerçek zamanlı olarak kaydederek veya girdileri manuel olarak ekleyerek harcadığınız zamanın tam bir görünümünü elde edersiniz.
Bu şablonu seveceğiniz nedenler:
- Müşteri, proje veya görev başına harcanan zamanın genel görünümünü elde edin
- Özel Alanları kullanarak maliyetleri hesaplayın, ödemeleri izleyin ve sorunsuz bir şekilde doğru faturalandırma sağlayın
- Doğru zaman çizelgeleri oluşturun, saniyeler içinde dışa aktarın ve raporları müşterilerinizle veya takımlarınızla paylaşın
🎯 İdeal kullanım alanları: Faturalandırılabilir zamanı takip etmek, faturalandırmayı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen danışmanlar, serbest çalışanlar ve hizmet tabanlı işler
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın masaüstü, mobil ve web için ücretsiz Chrome uzantısıyla her yerden saatlerinizi kaydedin
- ClickUp'ı önde gelen zaman takibi uygulamalarıyla entegre ederek iş akışlarını birleştirin ve veri silolarını ortadan kaldırın
- Otomatik zaman çizelgeleriyle tam görünürlük elde edin — saatleri gün, hafta veya herhangi bir özel tarih aralığına göre izleyin
- Maaş bordrosu, faturalandırma veya müşteri faturalandırması için zaman verilerini CSV, PDF veya Google E-Tablolar formatında dışa aktarın
- Görevlerin içinde doğrudan zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, saatleri manuel olarak kaydedin veya ClickUp Otomasyonları ile iş girdilerini otomatikleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği olan ClickUp'ı yeni kullanıcıların öğrenmesi ve tam olarak kullanması zaman alabilir
- Yerleşik ekran görüntüsü izleme özelliği yoktur
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)
Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri
ClickUp, iş ekibimizi organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi özellikleri sunar.
ClickUp, iş takımımızı organize etmemizi, verimli bir şekilde işbirliği yapmamızı ve görevleri tek bir ortamda otomatikleştirmemizi sağlayan olağanüstü kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları, Gantt grafikleri, işbirliğine dayalı belgeler, kodsuz otomasyonlar ve zaman takibi özellikleri sunar.
📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu iş akışı yönetim aracı henüz etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor.
ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!
2. Time Doctor (Çalışan verimliliğini izlemek için en iyisi)
Ofis içi ve uzaktaki çalışanları yönetmek, sonsuz kontrol veya garip verimlilik konuşmaları anlamına gelmemelidir. Time Doctor, ekibiniz nerede olursa olsun işlerin nasıl yapıldığına dair gerçek zamanlı bilgiler sağlar.
Aktif çalışma saatlerini izler ve ilerlemeyi doğrulamak için rastgele ekran görüntüleri yakalar. Otomatik raporlar, uygulama kullanımı, web sitesi etkinliği ve görev tamamlama eğilimlerini ortaya çıkararak takımların iş akışını optimize etmesine ve zaman kaybını azaltmasına yardımcı olur.
Time Doctor'un en iyi özellikleri
- Performansı optimize etmek, bağlılığı artırmak ve çalışanların işyerinde kalma süresini uzatmak için iş gücünüz hakkında derinlemesine bilgiler edinin
- Hareketsizlik uyarıları, verimlilik derecelendirmeleri ve gerçek zamanlı davranış izleme ile olağandışı iş modellerini tespit edin
- İş yükü dağıtımını analiz ederek ve tükenmişlik risklerini tespit ederek iş-yaşam dengesini iyileştirin
- Yazılım maliyetlerini optimize etmek ve kullanılmayan araçları ortadan kaldırmak için uygulama ve web kullanımını izleyin
Time Doctor sınırlamaları
- Ekran görüntüsü izleme ve etkinlik izleme, çalışanlar için rahatsız edici olabilir
- Gelişmiş özellikler premium planlarla birlikte gelir, bu da yeni başlayanlar için daha az maliyetli olmasını sağlar
Time Doctor fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Time Doctor derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Aşağıdaki ipuçlarıyla çalışan izleme yazılımınızın etkinliğini en üst düzeye çıkarın:
🔍 Şeffaf olun ve çalışanlarınızın güvenini kazanın
⚙️ İş hedeflerinize uyacak şekilde özellikleri özelleştirin
📊 Trendleri belirlemek için verileri düzenli olarak inceleyin
🛡️ Net gizlilik ve uyumluluk politikaları oluşturun
3. Toggl Track (Basitliği önemseyen serbest çalışanlar ve takımlar için en iyisi)
Serbest çalışanlar, birden fazla projeyi aynı anda yürütürken yaptıkları kadar hızlı çalışan bir zaman izleyiciye ihtiyaç duyar. Toggl, şık ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir deneyim ile zahmetsiz zaman kaydı sağlayan popüler bir serbest çalışanlar için zaman takibi yazılımıdır.
Boşta kalma süresinin algılanması, kayıp saatleri önlerken, otomatik faturalandırma görevleri doğrudan faturalandırılabilir saatlere bağlar. İster tek başına çalışan bir danışman ister dağıtılmış bir takımın parçası olun, Toggl Track, karmaşık proje yönetimi yazılımları olmadan çalışma saatlerinin net bir görünümünü sunar.
Toggl Track'in en iyi özellikleri
- Önceden ayarlanmış faturalandırılabilir ücretlerle izlenen saatleri anında faturalara dönüştürün
- İş modellerini ve ödenecek saatleri gösteren ayrıntılı, dışa aktarılabilir raporlarla iş için harcanan zamanı zahmetsizce ayrıştırın
- Masaüstü, mobil veya web uygulamaları ve tarayıcı uzantıları için çapraz platform desteği ile herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde zamanı izleyin
- Proje maliyetleri ve gelirleri için veriye dayalı tahminlerle karlılığı artırın
➡️ Ayrıca okuyun: Zaman Yönetimi için Yapay Zeka: Akıllı Zaman Planlaması için Kullanım Örnekleri ve Araçlar
Toggl İzleme sınırlamaları
- Yerleşik ekran yakalama veya ekran görüntüsü izleme özelliği yoktur
- Yerleşik görev atama ve işbirliği özellikleri bulunmadığından, takım tabanlı proje izleme için daha az uygundur
Toggl Track fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Toggl Puanları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Clockify Vs. Toggl: Hangi Zaman Takibi Uygulaması Daha İyi?
4. Hubstaff (Ekran görüntüleri ile ayrıntılı uzaktan çalışan izleme için en iyisi)
Hubstaff, gizliliği ihlal etmeden uzaktaki takımları takip altında tutar. Arka planda çalışır, etkinlik düzeylerini kaydeder, GPS konumlarını izler ve ekran görüntülerini yakalar, böylece aşırı gözetim olmadan hesap verebilirliği sağlar.
Rahatsız edici ekran görüntüsü izleme yazılımlarının aksine, tuş vuruşlarını kaydetmez, web kameralarını asla kaydetmez ve gizliliği korumak için yakalanan ekran görüntülerini bulanıklaştırmanıza olanak tanır. Harika olan ne? Çalışanlarınızın iş zaman takibi verilerini kullanarak oluşturulan zaman çizelgelerini inceleyin, onaylayın veya reddedin.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- GPS izleme ile uzaktaki ve sahadaki takımları gerçek zamanlı olarak izleyin
- Zaman bazlı ödemelerle bordro işlemlerini otomatikleştirin, hassas ve sorunsuz faturalandırma sağlayın
- Verimli ve verimsiz zaman hakkında içgörüler elde etmek için uygulama ve web sitesi etkinliklerini izleyin
- Planlama, izin talepleri ve özel politikalar için yerleşik takvim ile vardiya planlamasını basitleştirin
Hubstaff sınırlamaları
- Chromebook'u desteklemez, Chrome OS kullanıcıları için seçenekleri sınırlar
- Bu listedeki diğer araçlara kıyasla daha az özelleştirme seçeneği
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: En az iki koltuk için aylık 7 ABD doları
- Büyüyün: En az iki koltuk için aylık 9 $
- Takım: En az iki koltuk için aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)
Hubstaff derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
Gerçek kullanıcıların Hubstaff hakkında söyledikleri
Hubstaff, zaman takibi ve verimlilik yönetimini sorunsuz hale getiren sezgisel bir arayüzü ile inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Gerçek zamanlı izleme ve raporlama özellikleri basit ve etkilidir, zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
Hubstaff, zaman takibi ve verimlilik yönetimini sorunsuz hale getiren sezgisel bir arayüzü ile inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Gerçek zamanlı izleme ve raporlama özellikleri basit ve etkilidir, zamandan ve çabadan tasarruf sağlar.
5. Clockify (Ücretsiz zaman takipçisi ihtiyacı olan takımlar için en iyisi)
Clockify, çalışanların zamanını izlemek için güçlü ancak ücretsiz bir yol arayan takımlar için ideal çözümdür. Faturalandırılabilir saatleri kaydetmek, birden fazla projeyi yönetmek veya verimliliği izlemek için esnek ve kısıtlamasız bir yaklaşım sunar.
İş akışınıza uyacak şekilde manuel zaman girdileri, zamanlayıcılar ve otomatik izleme arasında geçiş yapın. Temiz bir arayüz, gerçek zamanlı işbirliği araçları ve çapraz platform erişilebilirliği ile Clockify, her boyuttaki işletme için sorunsuz bir zaman yönetimi deneyimi sunar.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Arka planda uygulama ve web sitesi etkinliklerini kaydeden otomatik izleyici ile zamanı otomatik olarak izleyin
- Zamanı daha etkili yönetmenize yardımcı olan takvim görünümüyle programınızı görselleştirin
- Zamanlayıcılar, zaman çizelgeleri ve yerinde ekipler için paylaşılan bir kiosk ile işleri sorunsuz bir şekilde izleyin
- Takım verimliliği, kazançlar ve zaman tahsisi raporlarıyla iş modellerini analiz edin
Clockify sınırlamaları
- Zamanlama ve faturalandırma gibi gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir
- Masaüstü uygulamasında ara sıra yaşanan aksaklıklar kullanılabilirliği etkileyebilir
Clockify fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Aylık 4,99 $/koltuk
- Standart: Aylık 6,99 $/koltuk
- Pro: 9,99 $/ay koltuk başına
- Enterprise: Aylık 11,99 $/koltuk
- Verimlilik Paketi: 12,99 $/ay/koltuk
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (9.000'den fazla yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Clockify Alternatifleri ve Rakipleri
6. Everhour (Sorunsuz proje yönetimi entegrasyonları için en iyisi)
Everhour, bir zaman izleyiciden daha fazlasıdır — entegrasyonlara güvenen takımlar için oluşturulmuş bir proje yönetimi güç merkezidir. ClickUp, Asana, Trello ve Basecamp gibi araçlarla yerel olarak çalışmak üzere tasarlanmış olup, platformlar arasında geçiş yapmadan çalışanların zamanını izlemenizi sağlar.
Everhour, saatleri izlemenin ötesinde, görevler oluşturmanıza, saatleri takip etmenize ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur, böylece projeniz planlandığı gibi ilerler. Ayrıca, proje bütçelerini yönetmek, iş yüklerini tahmin etmek ve takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak optimize etmek için de kullanabilirsiniz.
Everhour'un en iyi özellikleri
- Güncel zaman kaydı ve finansal bilgilerle özelleştirilebilir raporlar oluşturun
- İş yükü dağıtımını optimize etmek ve darboğazları önlemek için takım kapasitesini ve verimliliğini izleyin
- Otomatik faturalandırma ile zaman kazanın — izlenen saatleri anında müşteriye hazır faturalara dönüştürün
- Maliyet ve kâr karşılaştırmaları, bireysel performans izleme ve ilerleme dökümleri ile finansal bilgileri görselleştirin
Everhour sınırlamaları
- Entegrasyonlar, faturalandırma, fatura ve izin yönetimi gibi birçok anahtar özellik yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Belirtilen sınırdan daha fazla saat kaydetmeye çalışırsanız, Everhour bir hata mesajı görüntüler
Everhour fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım: Aylık 10 $/koltuk, minimum 5 koltuk
Everhour puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcıların Everhour hakkında söyledikleri
Serbest çalışanlar için, herhangi bir proje üzerinde harcadığınız zamanı takip etmek önemlidir. Everhour tam da bunun için bir araçtır. En iyi yanı, Asana veya ClickUp gibi birçok proje yönetimi yazılımıyla entegre edebilmenizdir.
Serbest çalışanlar için, herhangi bir proje üzerinde harcadığınız zamanı takip etmek önemlidir. Everhour tam da bunun için bir araçtır. En iyi yanı, Asana veya ClickUp gibi birçok proje yönetimi yazılımıyla entegre edilebilmesidir.
7. Harvest (Faturalandırma ve faturalandırılabilir zaman yönetimi için en iyisi)
Harvest, iş ve geliri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak, faturalandırılabilir her saatin doğru bir şekilde izlenmesini ve faturalandırılmasını sağlar. Zamanın kaydedilmesi bile zaman alan manuel zaman izleyicilerin aksine, faturalandırma, gider izleme ve ödemeleri otomatikleştirerek, müşteri işlerine bağımlı takımlar veya bireyler için ideal hale getirir.
Zamanlayıcıyı başlatmayı unuttunuz mu? Hesaplamaları kesintiye uğratmadan günün sonunda saatleri geriye dönük olarak kaydedin. Canlı görsel raporlar, bütçeleri, maliyetleri ve karlılığı gerçek zamanlı olarak ayrıntılı bir şekilde gösterir ve takımların daha akıllı finansal kararlar almasına yardımcı olur.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Her proje için bütçe sınırları belirleyin ve eşik değerlere ulaşıldığında uyarılar alın
- Kaydedilen saatlerden doğrudan faturalar oluşturun ve müşterilerinizin anında ödeme yapmasını sağlayın
- Seyahat ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz işlerdeki giderleri izleyin
- ClickUp, Slack ve Google Takvim gibi 70'den fazla araçla senkronizasyon
Harvest sınırlamaları
- Birden fazla serbest çalışanları yöneten takımlar için toplu zaman girişi özelliği yoktur
Harvest fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: 13,75 $/ay koltuk başına
- Premium: 17,50 $/ay koltuk başına
Harvest derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Harvest ve Toggl: Karşılaştırma (Özellikler, Fiyatlandırma)
8. DeskTime (Ekran görüntüleri ve verimlilik bilgileri içeren en iyi otomatik zaman izleyici)
Zaman takibi sadece başlangıç — DeskTime, çalışma saatlerini eyleme geçirilebilir verimlilik bilgilerine dönüştürerek bir adım öteye gider. Verimlilik odaklı işler için tasarlanan bu yazılım, zaman yönetimini otomatikleştirir, verimsiz alışkanlıkları belirler ve takımların daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.
Otomatik zaman kaydı, gerçek zamanlı etkinlik kategorizasyonu ve isteğe bağlı ekran görüntüsü izleme ile proje yöneticileri iş ilerlemesinde tam görünürlük elde eder. Akıllı mola hatırlatıcıları, çalışanların işlerine odaklanmalarını sağlarken tükenmişlik hissini önler.
DeskTime'ın en iyi özellikleri
- Çalışan verimliliği hakkında derinlemesine bilgiler içeren gerçek zamanlı verimlilik raporları alın
- Gizliliği korurken ilerlemeyi izlemek için isteğe bağlı ekran yakalama özelliğini kullanın
- Şeffaf bir iş genel görünümü için her 5, 10, 15 veya 30 dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alın
- Zapier, Google Takvim ve diğerleri gibi araçlarla kolayca entegre edin
DeskTime sınırlamaları
- Arayüz, modern zaman takipçilerine kıyasla eski ve daha az sezgisel görünüyor
- Müşteri faturalandırmasını kolaylaştırmak için gelişmiş faturalandırma araçları yoktur
DeskTime fiyatlandırması
- Lite: Yalnızca bir kullanıcı için ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
DeskTime puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar DeskTime hakkında ne diyor?
Desktime benim için bir kurtarıcı oldu. Bir BT yöneticisi olarak, çoğunlukla uzaktan çalışan ekibimi yönetmekte zorlanıyordum ve görevlerdeki verimliliğimiz düşüyordu. Desktime'ı uyguladıktan sonra, artık mikro yönetim yapmadan her ekip üyesinin verimliliğini ölçebilir ve performansını değerlendirebilirim.
Desktime benim için bir kurtarıcı oldu. Bir BT yöneticisi olarak, çoğunlukla uzaktan çalışan ekibimi yönetmekte zorlanıyordum ve görevlerdeki verimliliğimiz düşüyordu. Desktime'ı uyguladıktan sonra, artık mikro yönetim yapmadan her ekip üyesinin verimliliğini ölçebilir ve performansını değerlendirebilirim.
9. My Hours (Faturalandırılabilir zamanı yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyisi)
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler birden fazla müşteri, proje ve ücret oranını yönetir ve My Hours, tüm bunları takip edebilmeleri için onlara netlik sağlar. Katı zaman izleyicilerin aksine, esnek ve özelleştirilebilir izleme sunarak kullanıcıların saatlerini kaydetmelerine, fatura oranlarını ayarlamalarına ve faturalar oluşturmalarına olanak tanır.
Bir adım daha ileri giderek işi karlılığa da dönüştürür. Her göreve ne kadar zaman ayrıldığını, hangi projelerin kaynakları tükettiğini ve fiyatlandırmanızın çabalarınızla uyumlu olup olmadığını öğrenin.
My Hours'un en iyi özellikleri
- Esnek, düzenlenebilir günlükler ve manuel veya otomatik zamanlayıcılarla zamanı kendi tarzınızda takip edin
- Aşımları önlemek için faturalandırılabilir saatler, maliyetler veya sabit proje ücretleri ile bütçeleri ayarlayın ve izleyin
- İşgücü maliyetlerini, müşteri ücretlerini ve gerçek zamanlı proje giderlerini karşılaştırarak karlılığı analiz edin
- Ekran izleme gibi gözetleme içermeyen özelliklerle takımınızın itibarını koruyun
My Hours sınırlamaları
- Bütçeleme ve zaman yönetimi özellikleri daha fazla otomasyon sağlayabilir
- Ücretsiz plan beş kullanıcıyla sınırlıdır, bu da büyüyen takımlar için ideal değildir
My Hours fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
My Hours puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (900+ yorum)
🧠 Unutmayın: Her dikkat dağınıklığı size 23 dakikalık odaklanma süresine mal olur. Doğru zaman takipçisi sizi işinizden uzaklaştırmaz, verimlilikte kayıp yaşamazsınız!
10. TimeCamp (Ekran görüntüleri ile otomatik zaman takibi için en iyisi)
Manuel izlemeyi unutun — TimeCamp, arka planda çalışma saatlerini, uygulamaları ve web sitelerini kaydeder. Otomatik ekran görüntüleri ve devamlılık izleme, çalışanların gizliliğini korurken verimlilik konusunda net görünürlük sağlar.
Finans ve İK takımları için TimeCamp, otomatik olarak oluşturulan raporlarla maaş bordrosu, faturalandırma ve faturalandırılabilir zaman takibini basitleştirir. Freelancerları, saha takımlarını veya ofis personelini yönetirken, takip edilen zamanı verilere dayalı içgörülere dönüştürerek verimliliği ve hesap verebilirliği artırır.
TimeCamp'ın en iyi özellikleri
- Uygulamalar ve web siteleri genelinde gerçek zamanlı etkinlik günlüğü ile çalışma saatlerinin izlenmesini otomatikleştirin
- Gizlilik odaklı ekran görüntüsü izleme ile işlerin görsel kanıtlarını yakalayın
- Çalışma saatleri, fazla mesai ve izinler için otomatik hesaplamalarla bordro hatalarını ortadan kaldırın
- Özel raporlar, zaman çizelgeleri ve verimlilik dökümleri ile derinlemesine içgörüler elde edin
TimeCamp sınırlamaları
- Canlı çalışan izleme özelliği bulunmadığından, ayrıntılı iş gücü denetimi için daha az uygundur
- Gelişmiş raporlama ve faturalandırma özellikleri ücretli bir plan gerektirir
TimeCamp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: 3,99 $/ay
- Premium: 4,99 $/ay
- Ultimate: 7,99 $/ay
- Enterprise: 11,99 $/ay
TimeCamp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (1.300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcıların TimeCamp hakkında söyledikleri
Oturum açtığınızda bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi doğru bir şekilde kaydeden çok kullanışlı bir araç. Günün herhangi bir saatinde ne yaptığımı güvenle görebiliyorum ve bunu zaman çizelgelerini ve günlük günlükleri daha ayrıntılı olarak doldurmak için kullanabiliyorum.
Oturum açtığınızda bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi doğru bir şekilde kaydeden çok kullanışlı bir araç. Günün herhangi bir saatinde ne yaptığımı güvenle görebiliyorum ve bunu zaman çizelgelerini ve günlük günlükleri daha ayrıntılı bir şekilde doldurmak için kullanabiliyorum.
11. Jibble (Yüz tanıma özelliğine sahip en iyi ücretsiz zaman takipçisi)
Doğru devam takibi ve mobil iş gücüne güvenen işletmeler için Jibble, zaman takibini manuel saat kartlarından öteye taşır. Gelişmiş yüz tanıma ve GPS izleme, çalışanların güvenli bir şekilde giriş ve çıkış yapmasını sağlayarak arkadaşların yerine giriş yapma ve zaman hırsızlığını ortadan kaldırır.
Jibble sadece saatleri kaydetmekle kalmaz, katılım eğilimlerini belirlemenize, devamsızlığı azaltmanıza ve vardiya planlamasını optimize etmenize yardımcı olur. Alan satış takımlarını, sağlık personelini veya vardiyalı çalışanları denetliyor olun, daha iyi iş gücü planlaması için gerçek zamanlı içgörüler sağlar.
Jibble'ın en iyi özellikleri
- Doğru faturalandırma ve bütçeleme için belirli görevlere saatler atayarak proje bazlı işleri izleyin
- Önceden ayarlanmış çalışma saatleri, fazla mesai ve mola kesintileri ile maaş hesaplamalarını otomatikleştirin
- İş gücü analitiği ve ayrıntılı etkinlik izleme ile çalışan verimliliğini artırın
- QuickBooks, Xero ve Zapier gibi bordro, faturalama ve İK platformlarıyla entegre edin
Jibble sınırlamaları
- Ücretsiz plan, sınırlı gelişmiş raporlama ve özelleştirme özelliklerine sahiptir
- Derin proje yönetimi ve görev işbirliği özellikleri eksik
Jibble fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jibble puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (1.300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcıların Jibble hakkında söyledikleri
Jibble, mobil, masaüstü veya tablet üzerinden giriş ve çıkışları sorunsuz hale getirdi. Uzaktan ve yerinde çalışan takımlar için mükemmeldir. Jibble, belirli projelerde harcanan zamanı izleyerek verimlilik bilgileri ve doğru faturalandırma konusunda yardımcı olur.
Jibble, mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar veya tabletler aracılığıyla giriş ve çıkışları sorunsuz hale getirdi. Uzaktan ve yerinde çalışan takımlar için mükemmeldir. Jibble, belirli projelerde harcanan zamanı izleyerek verimlilik bilgileri ve doğru faturalandırma konusunda yardımcı olur.
Özel bahsetmeler
Benzersiz kullanım durumlarınız için daha niş zaman takibi uygulamaları arıyorsanız, şunları da göz önünde bulundurun:
- Zamanında: Zamanlayıcılar olmadan yapay zeka destekli zaman takibi. Arka planda işleri otomatik olarak kaydeder, etkinlikleri kategorilere ayırır ve doğru zaman çizelgeleri oluşturur
- Paymo: Zaman takibi, faturalandırma ve proje planlamasını bir araya getiren çok yönlü bir iş yönetimi aracı. Birden fazla müşteriyle uğraşan küçük işletmeler için ideal
- RescueTime: Odaklanmanıza yardımcı olan otomatik zaman izleyici ve verimlilik koçu. Dikkatinizi dağıtan unsurları belirleyin, verimsiz uygulamaları bloklayın ve zamanınızı geri kazanın
➡️ Daha fazla bilgi: Zaman Takibi Raporlamasıyla Verimliliği Optimize Etme
ClickUp ile Her Saniyenin Değerini Bilin
🔎 Biliyor muydunuz? Çalışanların yalnızca %23'ü işine bağlı hissediyor! Bu arada, bağlılık eksikliği işlere 8,9 trilyon dolarlık verimlilik kaybına mal oluyor — bu da küresel GSYİH'nın %9'una denk geliyor!
Bu nedenle zaman yönetimi, sadece saatleri kaydetmekten ibaret değildir; ivme kazanmakla ilgilidir. Doğru araçlarla, iş akışlarını optimize etmek, verimliliği ve çalışan bağlılığını artırmak ve anlamlı ilerleme sağlamak için güçlü bir araca dönüşür.
Yukarıda tartışılan ekran görüntülerine sahip zaman izleme yazılımları, takımların hesap verebilir ve odaklanmış kalmasına yardımcı olan etkili araçlardır. Ancak ClickUp, süreçleri kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış yerleşik proje yönetimi, görev otomasyonu ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile kapsamlı bir platform sunarak temel zaman takibinin ötesine geçer.
Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve zamanınızı, projelerinizi ve verimliliğinizi tek bir yerden kontrol edin! 📈