2025'te Freelancerlar için En İyi 10 Verimlilik Uygulaması

Serbest çalışan olmak, işinizde esnekliğin tadını çıkarmak anlamına gelirken, aynı zamanda birden fazla teslim tarihini yönetmek, birçok projeyi aynı anda takip etmek ve kendinize biraz zaman ayırmak gibi endişeleri de beraberinde getirir.
Verimlilik yönetimi uygulamaları mükemmel bir yatırım olabilir. Birkaç küçük veya sıradan görevi otomatikleştirerek verimlilik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur ve tükenmişlik hissini önler.
İster yeni başlıyor ister deneyimli bir profesyonel olun, doğru verimlilik araçları fark yaratabilir.
Ama hangisini seçmelisiniz? Bu makale, serbest çalışmanızı sonsuza dek değiştirecek doğru verimlilik uygulamasını bulmanıza yardımcı olacak. ??
Freelancerlar için verimlilik uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Proje yönetimi araçları, işlerinizi daha iyi yönetmenize ve hayatınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Ancak, mükemmel verimlilik aracını bulmak kafa karıştırıcı olabilir. ?
Karar verme sürecinizi basitleştirmek için, gerçekten dönüştürücü bir araç ararken şu temel unsurları göz önünde bulundurun:
- Zaman izleme özelliği: Aracınız, işi planlamak, programları ayarlamak ve saatlik çalışmaya göre faturalandırılabilir tutarları basitleştirmek için zaman izleme özelliğine sahip olmalıdır
- Uyumluluk: İşiniz için önemli olan Microsoft Word, Google Dokümanlar vb. gibi başlıca uygulamalarla uyumluluğu kontrol edin
- Proje ilerlemesi: Verimlilik uygulamanızın, projelerinizin ilerlemesini izlemenizi sağlayan temel proje yönetimi yazılımlarıyla donatıldığından emin olun
- Mobil erişilebilirlik: Hareket halindeyken bile erişebilmeniz için kullanışlı bir mobil sürümü olan bir verimlilik uygulamasını tercih edin
- Maliyet hususu: Son olarak, uygulamanın kullanım ve bakım maliyetinin size sağladığı faydalarla orantılı olduğundan emin olun
Bu faktörleri ve serbest çalışanlar için ipuçlarını göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza en uygun verimlilik uygulamasını seçebilirsiniz.
Freelancerlar için 2024'te Kullanılacak En İyi 10 Verimlilik Uygulaması
İşte, benzersiz verimlilik hileleriyle diğer tüm uygulamaları geride bırakan, serbest çalışanlar için en iyi 10 proje yönetimi uygulaması.
Aşağıda listelenen ayırt edici özelliklerini, fiyatlandırma modellerini ve derecelendirmelerini bulun. ?
1. ClickUp
ClickUp, 15'ten fazla ClickUp Görünümü yardımıyla Kanban panoları, takvimler ve Gantt grafikleri gibi özelleştirilebilir görünümlerle serbest çalışanların proje yönetimini geliştiren çok yönlü bir platformdur.
Görevleri, belgeleri, hedefleri ve iletişimi tek bir arayüzde birleştirerek, birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır ve iş akışını kolaylaştırır.
ClickUp, verimliliği ve proje saatlerini izlemek için yerleşik zaman takibi ve kapsamlı raporlama özelliklerine sahiptir.
ClickUp ayrıca, çoklu görevleri daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için iş akışınızı yönetmenize, özel gösterge panelleri oluşturmanıza ve çalışma alanınıza işbirlikçileri eklemenize olanak tanır.
Takvim Görünümü gibi kullanışlı araçlar, sürükle ve bırak işlevselliği ile son tarih yönetimini basitleştirir. ClickUp Brain, fikir üretme ve görev yönetimine yardımcı olarak verimliliği artırır.
? Profesyonel ipucu: ClickUp'ın Freelancer Şablonlarını ve ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonlarını kullanarak sözleşmeler, faturalandırma, grafik tasarım, görev önceliklendirme, proje organizasyonu ve Kanban panoları veya Gantt grafikleri ile görsel ilerleme izleme konusunda anında yardım alın.
ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile:
- Görevleri önem, çaba veya aciliyetine göre kolayca önceliklendirin
- Alt görevler ve son teslim tarihleri ile projeleri düzenli listeler halinde organize edin
- Kullanışlı Kanban panoları veya Gantt grafikleriyle ilerlemeyi takip edin
İster tek başınıza çalışın ister büyük bir takımın parçası olun, bu şablon düzenli kalmak ve verimliliği artırmak için ihtiyacınız olan şey.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- ClickUp Görevleri: ClickUp Görev ile her görevin ilerlemesini kolayca takip ederek zamanında tamamlanmasını ve takımın uyumunu sağlayın
- ClickUp Belgeleri: ClickUp Belgeleri'nin yardımıyla şirket ve proje ayrıntıları için bulut tabanlı belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- ClickUp Hedefleri: İş metriklerini ve başarıları etkili bir şekilde izleyin
- ClickUp Zihin Haritaları: Özel veya görev tabanlı zihin haritaları ile fikirler geliştirin ve görselleştirin
- Öncelikler: Görevleri aciliyetine göre kategorilere ayırarak doğru işlere odaklanın
- Mobil uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarıyla görevleri ve notları her yerden yönetin
- ClickUp Brain: AI kullanarak görevleri otomatikleştirin, notları özetleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın
ClickUp sınırlamaları:
- ClickUp bir öğrenme eğrisi sunsa da, işlevlerini erken aşamada anlamak için zaman ayırmak, uzun vadede daha sorunsuz ve verimli bir ş akışı sağlar
ClickUp fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Sınırsız: 7 $/üye/ay
- İş: 12 $/üye/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Google Keep
Kişisel verimlilik için mükemmel olan Google Keep, hareket halindeyken düşüncelerinizi, görüntülerinizi ve seslerinizi yakalamanıza olanak tanıyarak yaratıcı sürecinizi kolaylaştırır.
Tüm fikirlerinizi ve görevlerinizi tek bir erişilebilir konumda merkezileştirir ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, böylece önemli bilgileri kaybetmez veya görevleri unutmazsınız.
Öncelikli görevleri takip etmek için zaman bazlı hatırlatıcılar sunar. Sezgisel filtreleme sistemi ile renk kodları, resimler veya hatırlatıcılar aracılığıyla belirli notları hızlı bir şekilde bulabilir, serbest çalışma projelerini verimli bir şekilde organize etme ve yürütme becerinizi geliştirebilirsiniz.
Google Keep'in en iyi özellikleri:
- İnternet bağlantınız olmasa bile bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tabletinizden hareket halindeyken notlara erişin, notlar oluşturun ve düzenleyin
- Yapılacaklar listesi herkes tarafından görülebilir ve gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın
- Görevleri hızlı bir şekilde sıralamak için notları renk, ses ve resimlere göre filtreleyin
- Zamana dayalı hatırlatıcılarla iş ahlakınıza ve verimlilik planınıza sadık kalın
- Belgeler, E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek birleşik bir verimlilik paketi elde edin
- Hızlı not almak veya hatırlatıcılar için sesli notları kullanın
- Kolay erişim için önemli notları üstte sabitleyin
- Belirli yerlerde yapılması gereken görevler için konum tabanlı hatırlatıcılar kullanın
Google Keep sınırlamaları:
- Ayrıntılı not yapılandırma için sınırlı biçimlendirme seçenekleri
- Hiyerarşik klasörler veya not defterleri olmadan temel not düzenleme
- Özellikler, kapsamlı proje yönetimi yetenekleri arayan ileri düzey kullanıcılar için çok basit olabilir
Google Keep fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
Google Keep puanları ve yorumları:
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)
3. Revolancer
Revolancer (şu anda güncelleniyor), serbest çalışanların bağlantı kurması, işbirliği yapması ve müşteri tabanını genişletmesi için özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Beceri ve deneyiminize uygun en iyi işleri keşfetme fırsatı sunar.
Platformun benzersiz değişim modeli, serbest çalışanların görevleri kendi aralarında dış kaynak olarak paylaşmalarını sağlayarak işbirliğine dayalı bir topluluk oluşturur.
Bu sistem, iş akışı verimliliğini artırır ve güvenilir profesyonellerden oluşan bir ağ oluşturmaya yardımcı olur, böylece işlerini büyütmek ve hizmetlerini çeşitlendirmek isteyen serbest çalışanlar için paha biçilmez bir araç haline gelir.
Revolancer'ın en iyi özellikleri:
- Bu pazarda yeni işler bulun ve diğer serbest çalışanlarla tanışın
- Diğer serbest çalışanlarla işbirliği yapabilmek için hizmet alışverişinde bulunun
- Platform içinde portföy oluşturma fırsatlarına erişin
- İşlerinizi sergilemek ve potansiyel müşterileri çekmek için özelleştirilebilir profiller
- Becerilerinize uygun projeleri hızlıca bulmak için gelişmiş arama filtreleri
- İpuçları, tavsiyeler ve meslektaşlarla ağ kurmak için topluluk forumları
Yeniden başlatma sınırlaması:
- Potansiyel müşterilere göndermek için şablon teklif oluşturma imkanı yoktur
- Kullanıcı arayüzü ve deneyimi farklılık gösterebilir, bazıları daha az sezgisel bulabilir
- İnceleme ve derecelendirme sistemleri hala gelişme aşamasındadır ve bu durum yeni kullanıcıların güvenini etkileyebilir
Revolancer fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
Revolancer puanı:
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Grammarly
Grammarly, yazdığınız her kelimeye incelik katmak için tanınmış bir araçtır. Önemli bir proje üzerinde çalışıyor veya müşterilerinizle düzenli olarak iletişim kuruyor olun, Grammarly her seferinde hatasız ve kesin işler çıkarmanıza yardımcı olur.
Grammarly'deki tonlama ve yapay zeka önerileriyle, bu araç yazarken takılmamanızı, hatalı yazmamanızı ve kendinize güvenmenizi sağlar. Grammarly'yi Gmail, Microsoft Word ve Google Dokümanlar ile de entegre edebilirsiniz.
Grammarly'nin en iyi özellikleri:
- Gerçek zamanlı düzeltmelerle hatasız yazmanın keyfini çıkarın
- Cümle yeniden ifade etme ve üslup rehberliği ile iletişimde netliği ve üslubu geliştirin
- Gmail, Microsoft Word ve Google Dokümanlar ile çalışır
- Enterprise modülü ile markanızın sesinin tek tip olmasını sağlayın
Grammarly sınırlamaları:
- Grammarly bazen yazarın niyetini anlamaz ve alakasız öneriler sunar
- Kullanıcılar tüm hataları manuel olarak değiştirmek zorundadır
Grammarly fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Premium: 30 $/ay
- İş: Aylık 25 $
Grammarly puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (7.000'den fazla yorum)
5. Todoist
Todoist, yapılandırılmış yapılacaklar listeleri ve otomatik görev sıralama ile iş akışlarını düzenleyerek netliği ve verimliliği artırır. Güvenli işbirliğini destekler ve bağlantılar eklemeye veya projeleri yönetmeye yardımcı olan bir tarayıcı uzantısı sunar.
Müşteri boru hattı özelliği de görevleri önceliklendirmeye yardımcı olur ve Todoist'i basit ve karmaşık görev yönetimi için ideal hale getirir.
Bu, görevleriniz ne kadar basit veya karmaşık olursa olsun güvenebileceğiniz bir görev yönetimi yazılımıdır.
Todoist'in en iyi özellikleri:
- Görevleri kolayca oluşturun, düzenleyin ve önceliklendirin
- Daha iyi denetim için görevleri projeler halinde gruplandırın
- Görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın ve bağımlılıkları ayarlayın
- Son teslim tarihleri için hatırlatıcılar ayarlayın ve bildirimler alarak işlerinizi takip edin
- Görevleri düzenli aralıklarla tekrarlanacak şekilde planlayın
- İşbirliği için görevleri ve projeleri başkalarıyla paylaşın
- Todoist'i Google Takvim, Slack ve daha fazlası gibi diğer uygulamalarla bağlayın
- Temalar, filtreler ve etiketlerle deneyiminizi kişiselleştirin
Todoist sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, çok sayıda seçenek nedeniyle arayüzü karmaşık buluyor
- Yeni kullanıcılar için ayrıntılı eğitim içeriğinin eksikliği
- Özelleştirme ve gelişmiş özellikler öğrenme süreci gerektirir
- Görevler veya projeler için yerleşik zaman takibi yok
Todoist fiyatlandırması:
- Başlangıç seviyesi: Ücretsiz
- Pro: Aylık 5 $
- İş: 8 $/üye/ay
Todoist derecelendirme ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
6. Harvest
Harvest, finans yönetiminden sezgisel bir arayüzle projelerin yönetilmesine kadar, serbest çalışanlar için tüm ihtiyaçları karşılayan kapsamlı bir çözüm sunar.
Görevlerin zaman takibini basitleştirir, çalışma saatleri ve proje onayları hakkında içgörüler sağlayan raporlama ve analiz özellikleri sunar. Kapsamlı faturalandırma özellikleri de ödeme sürecini kolaylaştırır.
Son olarak, Harvest'ı Asana, Trello, Slack, Stripe vb. gibi 50'den fazla araçla entegre edebilirsiniz. Bu Harvest özellikleri, onu sektörler arası serbest çalışanlar için tercih edilen yazılım haline getirir.
Harvest'ın en iyi özellikleri:
- İzleme özelliği ile hedeflerinizi geride bırakın
- İşiniz hakkında değerli bilgiler edinmek için ayrıntılı raporlar ve analizler toplayın
- PayPal, Stripe ve QuickBooks entegrasyonlarıyla hızlı ve sorunsuz bir fatura süreci için sorunsuz faturalandırma ve ödemelerin keyfini çıkarın
- 50'den fazla sorunsuz entegrasyon ile iş akışını kolaylaştırın
Harvest sınırlamaları:
- Zaman takibi özelliği sağlam olmakla birlikte, yeni kullanıcıların bu özelliği tam olarak kullanabilmesi için bir öğrenme süreci gerekebilir
- Diğer araçlarla entegrasyon mevcuttur, ancak bazı kullanıcıların iş akışları için gerekli tüm uygulamaları kapsamayabilir
Harvest fiyatlandırması:
- Harvest: Ücretsiz
- Harvest Pro: Yıllık faturalandırıldığında 10,80 $/üye/ay (30 gün ücretsiz deneme)
Harvest derecelendirme ve yorumlar:
- G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
7. Bonsai
Bonsai, müşteri, proje ve finans yönetimini tek bir güçlü proje yönetimi uygulamasında bir araya getirir.
Teklifler, sözleşmeler, zamanlama, zaman takibi, faturalandırma, raporlama vb. dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar.
Artık projeleri zamanında teslim edebilir ve bütçeyi takip edebilirsiniz. Zaman kaybetmeden proje organizasyonunuza başlamanıza yardımcı olacak serbest çalışan şablonları da mevcuttur.
Bonsai'nin en iyi özellikleri:
- Görsel bir proje yönetimi aracıyla entegre edilmiş zaman çizelgeleriyle sağlam zaman takibine erişin
- Özel paketler ve becerilerinizi sergileyebileceğiniz teklifler oluşturarak projeleri kazanın
- Entegre zamanlama özelliği ile müşterilerinize boş ve meşgul olduğunuz zamanları bildirin
- Özel müşteri formlarıyla müşteri bilgilerini toplayın ve bilgileri merkezileştirin
Bonsai sınırlamaları:
- Bireysel çalışanlar için uygundur, takımlarda ve işlerde görev atamak için uygun değildir
- Sınırlı mobil uygulama özellikleri
Bonsai fiyatlandırması:
- Başlangıç: 21 $/ay
- Profesyonel: Aylık 32 $
- İş: 66 $/ay
Bonsai derecelendirme ve yorumlar:
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
8. Calendly
Calendly, otomatik özellikler, özelleştirilmiş hatırlatıcılar ve takip iş akışları ile planlamayı geliştirerek anlaşma kapanışlarını artırır.
Microsoft Teams ve Salesforce gibi büyük platformlarla entegre olarak, gerçek zamanlı kullanılabilirliği paylaşarak şeffaflığı artırır.
Kullanıcılar, web sitesi rezervasyonlarında %26 artış ve iş ortağı aramalarında %360'lık dikkat çekici bir artış bildirmektedir. Bu da Calendly'yi rekabet avantajı elde etmek için değerli bir araç haline getirmektedir.
Calendly'nin en iyi özellikleri:
- Kanallar arasında kolayca toplantılar planlayın ve e-posta alışverişini ortadan kaldırın
- Calendly'yi Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal vb. gibi birçok uygulamayla kolayca entegre edin
- Hatırlatıcı e-postalar ve takipler gibi zaman alan görevleri otomatikleştirin
- Hızlı Stripe ve PayPal entegrasyonlarıyla ödemeleri kolayca tahsil edin
Calendly sınırlamaları:
- Planlama arayüzlerine marka teması özelleştirmesi veya logo eklemesi yapılmasına izin vermez
- Bazı CRM ve proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Yerleşik video konferans özelliği yoktur; üçüncü taraf entegrasyonlara bağlıdır
Calendly fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Standart: 10 $/üye/ay
- Takımlar: 16 $/üye/ay
- Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla
Calendly derecelendirme ve yorumlar:
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
9. Notion
Notion, yazma, planlama ve organize etme yoluyla düşüncelerinizi eyleme dönüştürmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir çalışma alanıdır.
Belgeler, Wiki'ler, Projeler ve Takvimler ile uyumlu çalışarak maliyetleri düşürür ve serbest işiniz için gerekli tüm fonksiyonları entegre eder.
Mühendislik ve pazarlama dahil çeşitli faaliyetleri destekler ve toplantı notları, ürün yol haritaları ve daha fazlası için şablonlar sunarak planlamayı önemli ölçüde basitleştirir.
Notion'un en iyi özellikleri:
- Farklı görünümlerle görevleri istediğiniz gibi filtreleyin, sıralayın ve görselleştirin
- Herkesi görevler hakkında bilgilendirmek için özel etiketler, izlemeler ve sahipler oluşturun
- Öğeleri düzenlemek için sürükle ve bırak özelliği ile işi kolaylaştırın
Notion sınırlamaları:
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Daha büyük veritabanları veya karmaşık kurulumlarda performans düşebilir
- Rakiplere kıyasla sınırlı çevrimdışı özellikler
- Yerel entegrasyon seçenekleri sınırlıdır ve geçici çözümler veya harici araçlar gerektirir
Notion fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Artı: 8 $/üye/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: 15 $/üye/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion derecelendirme ve yorumlar:
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
10. Loom
AI destekli video mesajlar göndermek için tanınmış bir araç olan Loom, müşterilerinizle eşzamansız toplantılar düzenlemenize yardımcı olur.
Loom, farklı zaman dilimlerinde çalışan serbest çalışanlar için idealdir ve kolayca kaydedilebilen ve paylaşılabilen video mesajlar aracılığıyla olağanüstü iletişim sağlar.
Video düzenleme özellikleri sunar ve Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlarla entegre olarak sorunsuz bir şekilde yerleştirme ve gelişmiş işbirliği sağlar.
Loom'un en iyi özellikleri:
- Müşteriler, takımlar ve yüklenicilerle videolar üzerinden işbirliği yapın
- Kurumsal düzeyde güvenlik ile tüm verilerinizi güvende tutun
- Eğitimler, sunumlar ve geri bildirimler için hızlı ve kolay ekran kaydetme
- Bağlantı ile anında paylaşım, büyük dosya aktarımlarına gerek kalmaz
- Kayıt sırasında ekranda çizim yapın ve önemli noktaları vurgulayın
Loom sınırlamaları:
- Kullanıcılar, video ve sesin her zaman senkronize olmayabileceğini bildirmiştir
- Çevrimdışı modu yoktur, kullanmak için internet bağlantısı gerektirir
- Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
- Gerçek zamanlı paylaşım için canlı yayın özelliği yok
Loom fiyatlandırması:
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: 12,50 $/oluşturucu/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom derecelendirme ve yorumlar:
- G2: 4,7/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Verimlilik Uygulamalarıyla Verimliliği Artırın
Serbest çalışan biriyseniz, işinizi ve müşterilerinizi iyi yönetmek, proje ilerlemesini izlemek ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak dahil olmak üzere işin birçok yönüne dikkat etmeniz gerekir.
Bu uygulamalar, hayatınızın ve işinizin farklı yönlerine hitap eder. Freelancerlar için verimlilik ve yapay zeka araçlarıyla yönetimin daha basit ve hızlı olmasını sağlarlar.
Bu uygulamalar ikincil görevleri yerine getirirken, siz sadece becerilerinize odaklanabilir ve düzenli ve verimli çalışabilirsiniz. Bu uygulamaların fiyatlandırma modellerini, özelliklerini, güvenilirliğini ve uyumluluğunu karşılaştırarak size en uygun olanı seçin.
ClickUp, ihtiyacınız olan tüm özellikleri tek bir yerde sunan bir uygulamadır. Tüm görevlerinizi takip etmenizi sağlarken doğru hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur.
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