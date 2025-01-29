2025'te Freelancerlar için En İyi 10 Verimlilik Uygulaması

Serbest çalışan olmak, işinizde esnekliğin tadını çıkarmak anlamına gelirken, aynı zamanda birden fazla teslim tarihini yönetmek, birçok projeyi aynı anda takip etmek ve kendinize biraz zaman ayırmak gibi endişeleri de beraberinde getirir.

Verimlilik yönetimi uygulamaları mükemmel bir yatırım olabilir. Birkaç küçük veya sıradan görevi otomatikleştirerek verimlilik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur ve tükenmişlik hissini önler.

İster yeni başlıyor ister deneyimli bir profesyonel olun, doğru verimlilik araçları fark yaratabilir.

Ama hangisini seçmelisiniz? Bu makale, serbest çalışmanızı sonsuza dek değiştirecek doğru verimlilik uygulamasını bulmanıza yardımcı olacak. ?‍?

Freelancerlar için verimlilik uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Proje yönetimi araçları, işlerinizi daha iyi yönetmenize ve hayatınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Ancak, mükemmel verimlilik aracını bulmak kafa karıştırıcı olabilir. ?

Karar verme sürecinizi basitleştirmek için, gerçekten dönüştürücü bir araç ararken şu temel unsurları göz önünde bulundurun:

Zaman izleme özelliği: Aracınız, işi planlamak, programları ayarlamak ve saatlik çalışmaya göre faturalandırılabilir tutarları basitleştirmek için zaman izleme özelliğine sahip olmalıdır

Uyumluluk: İşiniz için önemli olan Microsoft Word, Google Dokümanlar vb. gibi başlıca uygulamalarla uyumluluğu kontrol edin

Proje ilerlemesi: Verimlilik uygulamanızın, projelerinizin ilerlemesini izlemenizi sağlayan temel Verimlilik uygulamanızın, projelerinizin ilerlemesini izlemenizi sağlayan temel proje yönetimi yazılımlarıyla donatıldığından emin olun

Mobil erişilebilirlik: Hareket halindeyken bile erişebilmeniz için kullanışlı bir mobil sürümü olan bir verimlilik uygulamasını tercih edin

Maliyet hususu: Son olarak, uygulamanın kullanım ve bakım maliyetinin size sağladığı faydalarla orantılı olduğundan emin olun

Bu faktörleri ve serbest çalışanlar için ipuçlarını göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza en uygun verimlilik uygulamasını seçebilirsiniz.

Freelancerlar için 2024'te Kullanılacak En İyi 10 Verimlilik Uygulaması

İşte, benzersiz verimlilik hileleriyle diğer tüm uygulamaları geride bırakan, serbest çalışanlar için en iyi 10 proje yönetimi uygulaması.

Aşağıda listelenen ayırt edici özelliklerini, fiyatlandırma modellerini ve derecelendirmelerini bulun. ?

1. ClickUp

ClickUp, 15'ten fazla ClickUp Görünümü yardımıyla Kanban panoları, takvimler ve Gantt grafikleri gibi özelleştirilebilir görünümlerle serbest çalışanların proje yönetimini geliştiren çok yönlü bir platformdur.

Görevleri, belgeleri, hedefleri ve iletişimi tek bir arayüzde birleştirerek, birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır ve iş akışını kolaylaştırır.

ClickUp, verimliliği ve proje saatlerini izlemek için yerleşik zaman takibi ve kapsamlı raporlama özelliklerine sahiptir.

ClickUp'ın hepsi bir arada yaklaşımı, çeşitli projeleri aynı anda yürütmenize yardımcı olarak sorunsuz bir organizasyon ve yönetim sağlar

ClickUp ayrıca, çoklu görevleri daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için iş akışınızı yönetmenize, özel gösterge panelleri oluşturmanıza ve çalışma alanınıza işbirlikçileri eklemenize olanak tanır.

Takvim Görünümü gibi kullanışlı araçlar, sürükle ve bırak işlevselliği ile son tarih yönetimini basitleştirir. ClickUp Brain, fikir üretme ve görev yönetimine yardımcı olarak verimliliği artırır.

ClickUp Brain'i indirerek bilgi alın, notlarınızı oluşturun ve düzenleyin

? Profesyonel ipucu: ClickUp'ın Freelancer Şablonlarını ve ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonlarını kullanarak sözleşmeler, faturalandırma, grafik tasarım, görev önceliklendirme, proje organizasyonu ve Kanban panoları veya Gantt grafikleri ile görsel ilerleme izleme konusunda anında yardım alın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu, tüm işlerinizi takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile:

Görevleri önem, çaba veya aciliyetine göre kolayca önceliklendirin

Alt görevler ve son teslim tarihleri ile projeleri düzenli listeler halinde organize edin

Kullanışlı Kanban panoları veya Gantt grafikleriyle ilerlemeyi takip edin

İster tek başınıza çalışın ister büyük bir takımın parçası olun, bu şablon düzenli kalmak ve verimliliği artırmak için ihtiyacınız olan şey.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Görevleri: ClickUp Görev ile her görevin ilerlemesini kolayca takip ederek zamanında tamamlanmasını ve takımın uyumunu sağlayın ClickUp Görev ile her görevin ilerlemesini kolayca takip ederek zamanında tamamlanmasını ve takımın uyumunu sağlayın

ClickUp Belgeleri: ClickUp Belgeleri'nin yardımıyla şirket ve proje ayrıntıları için bulut tabanlı belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ClickUp Belgeleri'nin yardımıyla şirket ve proje ayrıntıları için bulut tabanlı belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Hedefleri: İş metriklerini ve başarıları etkili bir şekilde izleyin

ClickUp Zihin Haritaları: Özel veya görev tabanlı zihin haritaları ile fikirler geliştirin ve görselleştirin

Öncelikler: Görevleri aciliyetine göre kategorilere ayırarak doğru işlere odaklanın

Mobil uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarıyla görevleri ve notları her yerden yönetin

ClickUp Brain: AI kullanarak görevleri otomatikleştirin, notları özetleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp bir öğrenme eğrisi sunsa da, işlevlerini erken aşamada anlamak için zaman ayırmak, uzun vadede daha sorunsuz ve verimli bir ş akışı sağlar

ClickUp fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız: 7 $/üye/ay

İş: 12 $/üye/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Google Keep

Google Keep aracılığıyla

Kişisel verimlilik için mükemmel olan Google Keep, hareket halindeyken düşüncelerinizi, görüntülerinizi ve seslerinizi yakalamanıza olanak tanıyarak yaratıcı sürecinizi kolaylaştırır.

Tüm fikirlerinizi ve görevlerinizi tek bir erişilebilir konumda merkezileştirir ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, böylece önemli bilgileri kaybetmez veya görevleri unutmazsınız.

Öncelikli görevleri takip etmek için zaman bazlı hatırlatıcılar sunar. Sezgisel filtreleme sistemi ile renk kodları, resimler veya hatırlatıcılar aracılığıyla belirli notları hızlı bir şekilde bulabilir, serbest çalışma projelerini verimli bir şekilde organize etme ve yürütme becerinizi geliştirebilirsiniz.

Google Keep'in en iyi özellikleri:

İnternet bağlantınız olmasa bile bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tabletinizden hareket halindeyken notlara erişin, notlar oluşturun ve düzenleyin

Yapılacaklar listesi herkes tarafından görülebilir ve gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

Görevleri hızlı bir şekilde sıralamak için notları renk, ses ve resimlere göre filtreleyin

Zamana dayalı hatırlatıcılarla iş ahlakınıza ve verimlilik planınıza sadık kalın

Belgeler, E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek birleşik bir verimlilik paketi elde edin

Hızlı not almak veya hatırlatıcılar için sesli notları kullanın

Kolay erişim için önemli notları üstte sabitleyin

Belirli yerlerde yapılması gereken görevler için konum tabanlı hatırlatıcılar kullanın

Google Keep sınırlamaları:

Ayrıntılı not yapılandırma için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Hiyerarşik klasörler veya not defterleri olmadan temel not düzenleme

Özellikler, kapsamlı proje yönetimi yetenekleri arayan ileri düzey kullanıcılar için çok basit olabilir

Google Keep fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Google Keep puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

3. Revolancer

Revolancer aracılığıyla

Revolancer (şu anda güncelleniyor), serbest çalışanların bağlantı kurması, işbirliği yapması ve müşteri tabanını genişletmesi için özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Beceri ve deneyiminize uygun en iyi işleri keşfetme fırsatı sunar.

Platformun benzersiz değişim modeli, serbest çalışanların görevleri kendi aralarında dış kaynak olarak paylaşmalarını sağlayarak işbirliğine dayalı bir topluluk oluşturur.

Bu sistem, iş akışı verimliliğini artırır ve güvenilir profesyonellerden oluşan bir ağ oluşturmaya yardımcı olur, böylece işlerini büyütmek ve hizmetlerini çeşitlendirmek isteyen serbest çalışanlar için paha biçilmez bir araç haline gelir.

Revolancer'ın en iyi özellikleri:

Bu pazarda yeni işler bulun ve diğer serbest çalışanlarla tanışın

Diğer serbest çalışanlarla işbirliği yapabilmek için hizmet alışverişinde bulunun

Platform içinde portföy oluşturma fırsatlarına erişin

İşlerinizi sergilemek ve potansiyel müşterileri çekmek için özelleştirilebilir profiller

Becerilerinize uygun projeleri hızlıca bulmak için gelişmiş arama filtreleri

İpuçları, tavsiyeler ve meslektaşlarla ağ kurmak için topluluk forumları

Yeniden başlatma sınırlaması:

Potansiyel müşterilere göndermek için şablon teklif oluşturma imkanı yoktur

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi farklılık gösterebilir, bazıları daha az sezgisel bulabilir

İnceleme ve derecelendirme sistemleri hala gelişme aşamasındadır ve bu durum yeni kullanıcıların güvenini etkileyebilir

Revolancer fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Revolancer puanı:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Grammarly

Grammarly aracılığıyla

Grammarly, yazdığınız her kelimeye incelik katmak için tanınmış bir araçtır. Önemli bir proje üzerinde çalışıyor veya müşterilerinizle düzenli olarak iletişim kuruyor olun, Grammarly her seferinde hatasız ve kesin işler çıkarmanıza yardımcı olur.

Grammarly'deki tonlama ve yapay zeka önerileriyle, bu araç yazarken takılmamanızı, hatalı yazmamanızı ve kendinize güvenmenizi sağlar. Grammarly'yi Gmail, Microsoft Word ve Google Dokümanlar ile de entegre edebilirsiniz.

Grammarly'nin en iyi özellikleri:

Gerçek zamanlı düzeltmelerle hatasız yazmanın keyfini çıkarın

Cümle yeniden ifade etme ve üslup rehberliği ile iletişimde netliği ve üslubu geliştirin

Gmail, Microsoft Word ve Google Dokümanlar ile çalışır

Enterprise modülü ile markanızın sesinin tek tip olmasını sağlayın

Grammarly sınırlamaları:

Grammarly bazen yazarın niyetini anlamaz ve alakasız öneriler sunar

Kullanıcılar tüm hataları manuel olarak değiştirmek zorundadır

Grammarly fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Premium: 30 $/ay

İş: Aylık 25 $

Grammarly puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (7.000'den fazla yorum)

5. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, yapılandırılmış yapılacaklar listeleri ve otomatik görev sıralama ile iş akışlarını düzenleyerek netliği ve verimliliği artırır. Güvenli işbirliğini destekler ve bağlantılar eklemeye veya projeleri yönetmeye yardımcı olan bir tarayıcı uzantısı sunar.

Müşteri boru hattı özelliği de görevleri önceliklendirmeye yardımcı olur ve Todoist'i basit ve karmaşık görev yönetimi için ideal hale getirir.

Bu, görevleriniz ne kadar basit veya karmaşık olursa olsun güvenebileceğiniz bir görev yönetimi yazılımıdır.

Todoist'in en iyi özellikleri:

Görevleri kolayca oluşturun, düzenleyin ve önceliklendirin

Daha iyi denetim için görevleri projeler halinde gruplandırın

Görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın ve bağımlılıkları ayarlayın

Son teslim tarihleri için hatırlatıcılar ayarlayın ve bildirimler alarak işlerinizi takip edin

Görevleri düzenli aralıklarla tekrarlanacak şekilde planlayın

İşbirliği için görevleri ve projeleri başkalarıyla paylaşın

Todoist'i Google Takvim, Slack ve daha fazlası gibi diğer uygulamalarla bağlayın

Temalar, filtreler ve etiketlerle deneyiminizi kişiselleştirin

Todoist sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, çok sayıda seçenek nedeniyle arayüzü karmaşık buluyor

Yeni kullanıcılar için ayrıntılı eğitim içeriğinin eksikliği

Özelleştirme ve gelişmiş özellikler öğrenme süreci gerektirir

Görevler veya projeler için yerleşik zaman takibi yok

Todoist fiyatlandırması:

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $

İş: 8 $/üye/ay

Todoist derecelendirme ve yorumları:

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Harvest

Harvest aracılığıyla

Harvest, finans yönetiminden sezgisel bir arayüzle projelerin yönetilmesine kadar, serbest çalışanlar için tüm ihtiyaçları karşılayan kapsamlı bir çözüm sunar.

Görevlerin zaman takibini basitleştirir, çalışma saatleri ve proje onayları hakkında içgörüler sağlayan raporlama ve analiz özellikleri sunar. Kapsamlı faturalandırma özellikleri de ödeme sürecini kolaylaştırır.

Son olarak, Harvest'ı Asana, Trello, Slack, Stripe vb. gibi 50'den fazla araçla entegre edebilirsiniz. Bu Harvest özellikleri, onu sektörler arası serbest çalışanlar için tercih edilen yazılım haline getirir.

Harvest'ın en iyi özellikleri:

İzleme özelliği ile hedeflerinizi geride bırakın

İşiniz hakkında değerli bilgiler edinmek için ayrıntılı raporlar ve analizler toplayın

PayPal, Stripe ve QuickBooks entegrasyonlarıyla hızlı ve sorunsuz bir fatura süreci için sorunsuz faturalandırma ve ödemelerin keyfini çıkarın

50'den fazla sorunsuz entegrasyon ile iş akışını kolaylaştırın

Harvest sınırlamaları:

Zaman takibi özelliği sağlam olmakla birlikte, yeni kullanıcıların bu özelliği tam olarak kullanabilmesi için bir öğrenme süreci gerekebilir

Diğer araçlarla entegrasyon mevcuttur, ancak bazı kullanıcıların iş akışları için gerekli tüm uygulamaları kapsamayabilir

Harvest fiyatlandırması:

Harvest: Ücretsiz

Harvest Pro: Yıllık faturalandırıldığında 10,80 $/üye/ay (30 gün ücretsiz deneme)

Harvest derecelendirme ve yorumlar:

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

7. Bonsai

Via Bonsai

Bonsai, müşteri, proje ve finans yönetimini tek bir güçlü proje yönetimi uygulamasında bir araya getirir.

Teklifler, sözleşmeler, zamanlama, zaman takibi, faturalandırma, raporlama vb. dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar.

Artık projeleri zamanında teslim edebilir ve bütçeyi takip edebilirsiniz. Zaman kaybetmeden proje organizasyonunuza başlamanıza yardımcı olacak serbest çalışan şablonları da mevcuttur.

Bonsai'nin en iyi özellikleri:

Görsel bir proje yönetimi aracıyla entegre edilmiş zaman çizelgeleriyle sağlam zaman takibine erişin

Özel paketler ve becerilerinizi sergileyebileceğiniz teklifler oluşturarak projeleri kazanın

Entegre zamanlama özelliği ile müşterilerinize boş ve meşgul olduğunuz zamanları bildirin

Özel müşteri formlarıyla müşteri bilgilerini toplayın ve bilgileri merkezileştirin

Bonsai sınırlamaları:

Bireysel çalışanlar için uygundur, takımlarda ve işlerde görev atamak için uygun değildir

Sınırlı mobil uygulama özellikleri

Bonsai fiyatlandırması:

Başlangıç: 21 $/ay

Profesyonel: Aylık 32 $

İş: 66 $/ay

Bonsai derecelendirme ve yorumlar:

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

8. Calendly

Calendly aracılığıyla

Calendly, otomatik özellikler, özelleştirilmiş hatırlatıcılar ve takip iş akışları ile planlamayı geliştirerek anlaşma kapanışlarını artırır.

Microsoft Teams ve Salesforce gibi büyük platformlarla entegre olarak, gerçek zamanlı kullanılabilirliği paylaşarak şeffaflığı artırır.

Kullanıcılar, web sitesi rezervasyonlarında %26 artış ve iş ortağı aramalarında %360'lık dikkat çekici bir artış bildirmektedir. Bu da Calendly'yi rekabet avantajı elde etmek için değerli bir araç haline getirmektedir.

Calendly'nin en iyi özellikleri:

Kanallar arasında kolayca toplantılar planlayın ve e-posta alışverişini ortadan kaldırın

Calendly'yi Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal vb. gibi birçok uygulamayla kolayca entegre edin

Hatırlatıcı e-postalar ve takipler gibi zaman alan görevleri otomatikleştirin

Hızlı Stripe ve PayPal entegrasyonlarıyla ödemeleri kolayca tahsil edin

Calendly sınırlamaları:

Planlama arayüzlerine marka teması özelleştirmesi veya logo eklemesi yapılmasına izin vermez

Bazı CRM ve proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Yerleşik video konferans özelliği yoktur; üçüncü taraf entegrasyonlara bağlıdır

Calendly fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Standart: 10 $/üye/ay

Takımlar: 16 $/üye/ay

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly derecelendirme ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

9. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, yazma, planlama ve organize etme yoluyla düşüncelerinizi eyleme dönüştürmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir çalışma alanıdır.

Belgeler, Wiki'ler, Projeler ve Takvimler ile uyumlu çalışarak maliyetleri düşürür ve serbest işiniz için gerekli tüm fonksiyonları entegre eder.

Mühendislik ve pazarlama dahil çeşitli faaliyetleri destekler ve toplantı notları, ürün yol haritaları ve daha fazlası için şablonlar sunarak planlamayı önemli ölçüde basitleştirir.

Notion'un en iyi özellikleri:

Farklı görünümlerle görevleri istediğiniz gibi filtreleyin, sıralayın ve görselleştirin

Herkesi görevler hakkında bilgilendirmek için özel etiketler, izlemeler ve sahipler oluşturun

Öğeleri düzenlemek için sürükle ve bırak özelliği ile işi kolaylaştırın

Notion sınırlamaları:

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Daha büyük veritabanları veya karmaşık kurulumlarda performans düşebilir

Rakiplere kıyasla sınırlı çevrimdışı özellikler

Yerel entegrasyon seçenekleri sınırlıdır ve geçici çözümler veya harici araçlar gerektirir

Notion fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Artı: 8 $/üye/ay, yıllık olarak faturalandırılır

İş: 15 $/üye/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirme ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

10. Loom

Loom aracılığıyla

AI destekli video mesajlar göndermek için tanınmış bir araç olan Loom, müşterilerinizle eşzamansız toplantılar düzenlemenize yardımcı olur.

Loom, farklı zaman dilimlerinde çalışan serbest çalışanlar için idealdir ve kolayca kaydedilebilen ve paylaşılabilen video mesajlar aracılığıyla olağanüstü iletişim sağlar.

Video düzenleme özellikleri sunar ve Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlarla entegre olarak sorunsuz bir şekilde yerleştirme ve gelişmiş işbirliği sağlar.

Loom'un en iyi özellikleri:

Müşteriler, takımlar ve yüklenicilerle videolar üzerinden işbirliği yapın

Kurumsal düzeyde güvenlik ile tüm verilerinizi güvende tutun

Eğitimler, sunumlar ve geri bildirimler için hızlı ve kolay ekran kaydetme

Bağlantı ile anında paylaşım, büyük dosya aktarımlarına gerek kalmaz

Kayıt sırasında ekranda çizim yapın ve önemli noktaları vurgulayın

Loom sınırlamaları:

Kullanıcılar, video ve sesin her zaman senkronize olmayabileceğini bildirmiştir

Çevrimdışı modu yoktur, kullanmak için internet bağlantısı gerektirir

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Gerçek zamanlı paylaşım için canlı yayın özelliği yok

Loom fiyatlandırması:

Başlangıç: Ücretsiz

İş: 12,50 $/oluşturucu/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom derecelendirme ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Verimlilik Uygulamalarıyla Verimliliği Artırın

Serbest çalışan biriyseniz, işinizi ve müşterilerinizi iyi yönetmek, proje ilerlemesini izlemek ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak dahil olmak üzere işin birçok yönüne dikkat etmeniz gerekir.

Bu uygulamalar, hayatınızın ve işinizin farklı yönlerine hitap eder. Freelancerlar için verimlilik ve yapay zeka araçlarıyla yönetimin daha basit ve hızlı olmasını sağlarlar.

Bu uygulamalar ikincil görevleri yerine getirirken, siz sadece becerilerinize odaklanabilir ve düzenli ve verimli çalışabilirsiniz. Bu uygulamaların fiyatlandırma modellerini, özelliklerini, güvenilirliğini ve uyumluluğunu karşılaştırarak size en uygun olanı seçin.

ClickUp, ihtiyacınız olan tüm özellikleri tek bir yerde sunan bir uygulamadır. Tüm görevlerinizi takip etmenizi sağlarken doğru hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur.

ClickUp'a kaydolun ve serbest işleri yönetmenin zorluklarına hemen veda edin.