2025'te Freelancerlar için En İyi 10 AI Aracı

Günümüzün rekabetçi pazarında serbest çalışma dünyasında yolunu bulmak bazen su üstünde kalmaya çalışmak gibi hissettirebilir.

Serbest çalışanlar için yaratıcı fikirler ve yüksek kaliteli içerik bir avantaj sağlar, ancak verimlilik, kârınızı artırmanın anahtarıdır. İşte burada AI araçları devreye girer! Yapay zeka ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanabilir ve çok daha fazlasını başarabilirsiniz.

Neden bir denemiyorsunuz? Verimliliğinizi artırabilecek ve zamanınızı başka işlere ayırabilmenizi sağlayacak en iyi AI araçlarını keşfedin! ?

AI araçları, işinizi bir üst seviyeye taşımak için arka planda kararlı bir şekilde çalışan gizli bir asistan takımı gibidir.

İster serbest yazar, ister tasarımcı veya girişimci olun, doğru AI aracı proje geliştirme, proje yönetimi ve içerik oluşturma süreçlerinizi iyileştirecektir.

Ancak, AI teknolojileriyle dolu bir dünyada doğru araçları seçerken serbest çalışanlar ne aradıklarını bilmelidir.

Sizin için en önemli avantajları sağlayan AI araçlarını arayın, örneğin:

Hızlı başlangıç için kullanıcı dostu arayüz

Tekrarlayan görevleriniz için otomasyon araçları

Yüksek kaliteli görseller, intihal içermeyen içerik ve yüksek içerik kalitesi gibi sizin için en önemli anahtar özellikler

SEO optimizasyonu, web sitesi sahiplerinin, serbest içerik oluşturucuların ve yazarların SEO için optimize edilmiş içeriklerle arama motorlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olur

Büyük projeleri yönetiyorsanız, ürün yöneticileri veya proje izleme ve proje planı yazılımları için AI araçlarıyla AI üretme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

AI destekli çözümlere olan talep arttıkça, mevcut AI araçlarının sayısı da artmıştır. Peki hangileri gerçekten öne çıkıyor?

Aşağıda, yaratıcı çıktınızı geliştirmenize ve kendi alanınızda bir adım önde olmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI aracını derinlemesine inceliyoruz.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Daha iyi içerik yazmak, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek veya verileriniz hakkında içgörüler elde etmek istiyorsanız, ClickUp AI araçları tam size göre.

ClickUp'ın AI yazma asistanı özelliği, e-postalar taslak hazırlamanıza, bloglar oluşturmanıza ve içerik üretmenize yardımcı olabilir.

Metin bölümlerini hızlıca iyileştirin metin parçalarını düzenlemek için mükemmel bir araç olan ClickUp Doc ile.

ClickUp'ın Belge Özetleme özelliğini de çok seveceksiniz! Uzun belgeleri hızlı bir şekilde özetleyerek önemli noktaların özünü yakalamanızı sağlar.

İster yeni bir serbest çalışan ister deneyimli bir profesyonel olun, ClickUp'ın AI yazma araçları işinizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Pazarlama, satış, ürün tasarımı, mühendislik, içerik üretimi , yazma ve daha fazlası dahil olmak üzere her mesleğe uygun geniş AI araçları seçimi

AI ile yazma özelliği, sadece birkaç tıklamayla blog yazısı, e-posta ve daha fazlasını taslak olarak hazırlamanıza yardımcı olur

Belge Özetleme aracı, uzun belgeleri hızlı bir şekilde özetler

ClickUp sınırlamaları

Proje yönetimi araçlarının öğrenme eğrisi biraz zor olabilir

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasının tüm özelliklerini ve fonksiyonlarını (henüz!) sağlamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.564+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.775+ yorum)

2. Lyne. ai

Soğuk iletişim yaklaşımınızı değiştirmek mi istiyorsunuz? Lyne.ai satış kişiselleştirme aracı, zor işleri sizin yerinize yapmak istiyor.

Soğuk iletişim çabalarınızın yanıt oranlarını artırmak için tasarlanan Lyne. ai, benzersiz soğuk e-posta girişleri ve buz kırıcılar oluşturmak gibi genellikle sıkıcı görevleri otomatikleştirir.

Bulut ve şirket içi uygulamaların birleşimi, sağlam destek ve kapsamlı eğitim ile Lyne. ai, satış kişiselleştirmesini daha hızlı ve daha az zaman alıcı hale getirir.

Lyne. ai en iyi özellikler

Çoğu benzer AI aracına kıyasla yüksek kaliteli uygulama

Genellikle kullanıcıların kendi başlarına bulabileceklerinden daha iyi açılış cümleleri oluşturur

Övgüyle karşılanan müşteri hizmetleri

Lyne. ai sınırlamaları

Kişiselleştirilmiş buz kırıcılar her zaman doğru sonuç vermez

Kullanıcılar, daha iyi kalite için içeriği düzenlemek ve yeniden yazmak zorunda kalabilir

Kullanıcılar, bazı özelliklerin kafa karıştırıcı olabileceğini söylüyor

Lyne. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Özel : Kullanıcı başına aylık 120 ABD doları

Sınırsız: fiyatlandırma için iletişime geçin

Lyne. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (58+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (91+ yorum)

3. Futurenda

via Futurenda

Futurenda, zamanınızı daha etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak için AI kullanan kişisel verimlilik uygulamasıdır.

Bu uygulama ile yapay zeka, yaşam tarzınıza uygun bir günlük gündem otomatik olarak oluşturmak için alışkanlıklarınızı öğrenmekle meşgul olur.

AI aracı, görev önceliklendirme, hedef izleme ve zaman bloklama gibi özellikler içerir ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Futurenda, zamanı yönetmek, düzenli kalmak ve hedeflerine ulaşmak için kişisel verimlilik uygulaması arayan kişiler için harika bir seçenektir.

Futurenda'nın en iyi özellikleri

Siparişler ve son teslim tarihleri değiştiğinde pazarlama takımını bilgilendirir

Masaüstü bildirimleri, toplantılara ne zaman hazırlanmanız gerektiğini hatırlatır

Değişikliklere dinamik olarak uyum sağlar

Futurenda sınırlamaları

Bazı kullanıcılar görev dönemleri arasında geçiş yaparken zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Futurenda fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 5,99 $/ay

Sınırsız: 19,99 $/ay

Futurenda puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (4+ yorum)

Capterra: N/A

4. Basitleştirilmiş

via Simplified

Simplified, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve sosyal medya varlıklarını büyütmesine yardımcı olan AI destekli bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Simplified, sosyal medya gönderilerini sosyal medya sayfalarınıza otomatik olarak yayınlayarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Hedef kitlenizin ilgisini çekecek ilgi çekici içerikler oluşturmanıza bile yardımcı olabilir, böylece diğer pazarlama görevlerinize zaman ayırabilirsiniz!

Yayınlar yayınlandıktan sonra, Simplified ayrıntılı analizler sunarak sosyal medya kampanyalarınızın performansını izlemenizi sağlar.

Simplified, zaman kazanmak ve sosyal medya varlıklarını büyütmek isteyen her boyuttaki işletme için harika bir seçenektir.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Mükemmel sohbet desteği

Birden fazla müşteriyi yönetme sürecini basitleştirir

İçerik yüksek kalitede

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Farklı fiyatlandırma gerektiren dört araç seti (Sosyal Medya, Grafik Tasarım, Video Düzenleyici, AI Yazar) sunar, bu da seçim ve faturalandırmayı karmaşık hale getirebilir

Sosyal medya gönderilerinin performansı için analiz özellikleri yok

Özellikle birden fazla araç setine ihtiyacınız varsa pahalı olabilir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Ajans : Kullanıcı başına aylık 159 $

Agency Plus : Kullanıcı başına aylık 319 $

Grafik Tasarım, Video Düzenleyici ve AI Yazar planları da mevcuttur

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (1.802+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (153+ yorum)

5. AI Image Enlarger

aI Image Enlarger aracılığıyla

AI Image Enlarger, görüntünün netliğini veya berraklığını bozmadan görüntüleri yüzde 400'e kadar büyütebilen çevrimiçi bir araçtır.

Pazarlama, baskı veya diğer amaçlarla görüntüleri büyütmesi gereken işletmeler ve bireyler için harika bir seçenektir.

AI Image Enlarger, görüntüyü analiz eden ve daha büyük boyutta yeniden oluşturan bir derin öğrenme algoritması kullanır. Kaliteyi kaybetmeden bir görüntüyü büyütmeniz gerekiyorsa, AI Image Enlarger harika bir seçenektir.

AI Image Enlarger'ın en iyi özellikleri

Görüntülerin kalitesini iyileştirmede, bulanıklığı gidermede vb. iyi iş çıkarır

Fotoğrafların ışık ve renklerini iyileştirmeye yardımcı olur

Hızlı çalışan ve kullanımı çok kolay

AI Image Enlarger sınırlamaları

İncelemeler sık sık hatalar olduğunu bildiriyor

Fotoğraf çözünürlüğünü artıramıyorum

Ücretsiz sürümde düşük piksel boyutu ve kullanım seçenekleri

AI Image Enlarger fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 4,90 $/ay

Premium : 9,90 $/ay

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19 $

AI Image Enlarger puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (28+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2+ yorum)

Bonus: AI algılama yazılımı!

6. Logopony

via Logopony

Logopony, işletmelerin dakikalar içinde yüksek kaliteli logolar oluşturmasına yardımcı olan AI destekli bir logo oluşturucu.

100.000'den fazla simge ve şablondan oluşan bir kitaplıktan önceden oluşturulmuş varlıkları seçin. Ardından, metinleri, renkleri ve yazı tiplerini özelleştirerek bu varlıkları kendinize ait hale getirin.

İşiniz tamamlandığında, Logopony logonuzu farklı ürünler ve pazarlama materyalleri üzerinde önizlemenizi ve logonuzu yüksek çözünürlüklü biçimlerde indirmenizi sağlar.

Logopony, çok fazla para harcamadan profesyonel bir logo oluşturmak isteyen her boyuttaki işletme için harika bir seçenektir.

Logopony'nin en iyi özellikleri

Freelancerlar için geniş simge ve şablon kütüphanesi

Farklı ürünler ve pazarlama materyallerinde logoları önizleyin:

Logoları yüksek çözünürlüklü biçimlerde indirin

Logopony sınırlamaları

Sınırlı yazı tipi seçimi yaratıcılığı kısıtlar

Bazı kullanıcılar sınırlı kalitede sonuçlar aldıklarını bildiriyor

Ücretsiz sürüm yok

Logopony fiyatlandırması

Temel : 20 $/ay

Premium: 60 $/ay

Logopony puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (5+ yorum)

Capterra: Yok

7. Dayanıklı

via Durable

Web sitenizi oluşturmak isteyen ancak bunu yapacak zamanı olmayan bir serbest çalışan mısınız? Öyleyse, Durable'ın AI teknolojisi sizin için mükemmel bir çözüm olabilir.

AI web sitesi oluşturucu, kendi web sitelerini oluşturmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen küçük işletmeler ve serbest çalışanlar içindir.

Sadece üç tıklamayla işinizi çevrimiçi hale getirebilirsiniz. Durable, pazarlama metinleri, görseller ve iletişim formu içeren tamamen tasarlanmış bir web sitesi sunar. Buradan, basit düzenleme araçlarını kullanarak sayfanızı özelleştirebilir ve sitenizi genişletebilirsiniz. Kod gerekmez!

Durable, AI metin yazımı, SEO, analitik ve basit bir AI CRM ile daha fazla iş almanıza yardımcı olur.

Dayanıklı en iyi özellikler

Yorumlar, bu aracın web sitelerini şaşırtıcı derecede hızlı oluşturduğu konusunda hemfikir

Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir ücretsiz görüntü kütüphanesi sunar

Çok sayıda renk ve yazı tipi seçeneği sunar

Kalıcı sınırlamalar

Herhangi bir site kodunu kopyalayamıyorum veya dışa aktaramıyorum

Yorumcular, şablonların bir sektörden diğerine benzer göründüğünü söylüyor

Sınırlı işlevsellik

Ücretsiz sürüm yok

Dayanıklı fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Dayanıklı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : N/A

Capterra: Yok

8. Writesonic

via Writesonic

Writesonic, serbest çalışanların ilgi çekici ve etkileyici içerikler oluşturmasına yardımcı olan bir AI içerik oluşturucu ve görüntü oluşturma platformudur. Arama motorlarında iyi sıralama alan blog gönderileri oluşturmaya yardımcı olur.

AI yazma aracı, yapay zeka kullanarak özel ihtiyaçlarınıza uygun yüksek kaliteli içerik oluşturur.

Hedef kitlenizi, anahtar kelime araştırmanızı ve arama motoru optimizasyonu ihtiyaçlarınızı hesaba katar.

Writesonic AI metin oluşturucu, makaleler ve teknik raporlar gibi uzun formlu içerikler de oluşturabilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

İnsan dokunuşu katar ve insan benzeri yazılar üretir

Mükemmel chatbot geliştirme yetenekleri

Olağanüstü müşteri hizmetleri

Writesonic sınırlamaları

Aylık kelime sınırı bazı yazarlar için çok düşük olabilir

Düzenlemeler ve küçük değişiklikler yaptığınızda kredi kullanır

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.818+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.798+ yorum)

9. RescueTime

via RescueTime

RescueTime, çevrimiçi zamanınızı nasıl geçirdiğinizi anlamanıza yardımcı olan bir zaman takibi ve verimlilik uygulamasıdır. Bilgisayar kullanımınızı izler ve verimliliğiniz, odaklanma durumunuz ve dikkatinizi dağıtan unsurlar hakkında raporlar sunar.

RescueTime, zaman yönetiminizi ve verimliliğinizi artırabileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olabilir.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Saatleri tahsis etmek ve zaman kazanmak için harika bir iş çıkarır

Kullanımı basit ve sezgisel, zengin veri içeriği

Samimi ve hızlı destek

RescueTime sınırlamaları

Kullanıcılar daha hızlı yükleme süreleri görmek istiyor

Ürün güncellemeleri nadirdir

Bazı özelleştirmeler ve düzenlemeler sıkıcı bir dikkat gerektirir

RescueTime fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Premium: 12 $/ay

RescueTime puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (135+ yorum)

10. Otter. ai

Otter. ai, toplantılarınızı, derslerinizi ve diğer ses kayıtlarınızı gerçek zamanlı olarak yakalamanıza ve transkripsiyonunu yapmanıza yardımcı olan AI destekli bir transkripsiyon hizmetidir. Ayrıca, kayıtlarınızın özetlerini oluşturabilir, böylece ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulabilirsiniz.

Otter. ai, öğrenciler, profesyoneller ve bir adım önde olmak, zaman kazanmak ve verimliliğini artırmak isteyen herkes için harika bir AI destekli araçtır.

Otter. ai en iyi özellikler

Transkripsiyon sürecini otomasyon konusunda harika bir iş çıkarıyor

Gürültülü ortamlarda bile doğru transkripsiyonlar

Kapsamlı özelliklere sahip kullanıcı dostu arayüz

Otter. ai sınırlamaları

Çevrimdışı transkripsiyon mevcut değildir

Konuşmacı tanımlama özelliği sunmaz, bu da toplantıların transkripsiyonunda sınırlayıcı olabilir

Zoom'da kullanıldığında rahatsız edici, ekranda katılımcı olarak görünür

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (114+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (67+ yorum)

İçerik oluşturma, sosyal medya yönetimi veya görev yönetimi ile ilgileniyor olun, AI teknolojisi herkese sunabileceği bir şey var.

AI destekli araçlardan AI web sitesi oluşturuculara kadar, serbest çalışanlar teknik talepleri karşılayan ve serbest çalışan topluluğunun gelişen ihtiyaçlarına uygun araçlar bulabilirler.

Günümüzün AI araçları, yaratıcılık ve verimliliğin gücünü parmaklarınızın ucuna getiriyor, böylece karınızı artırabilir ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurabilirsiniz.

Verimliliğinizi bir adım daha ileriye taşımak mı istiyorsunuz? Verimliliğinizi daha geniş bir düzeyde artırmanıza yardımcı olacak Chrome uzantılarını deneyin.

Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanı'na kaydolun ve iş akışınızı otomatikleştirmenize ve daha az çabayla daha fazlasını başarmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün. ClickUp, serbest işinizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olabilecek hepsi bir arada verimlilik uygulamasıdır.