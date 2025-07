faturalandırmayı Basitleştirmek için 11 Ücretsiz Ticari Fatura Şablonu

Bir girişimci veya serbest çalışan olarak, faturalandırma zahmetli bir iş gibi gelebilir; sıkı çalışmanızın karşılığını almanızı engelleyen bir görev. Ancak doğru ticari fatura şablonu bu süreci basitleştirebilir, zaman kazanmanızı sağlayabilir ve daha profesyonel görünmenizi sağlayabilir.

Bu makalede, faturalandırma işlemlerinizi yönetmenize yardımcı olacak 11 sağlam ticari fatura şablonu inceledik, böylece gerçekten önemli olan şeye, yani işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. 💪

Ticari Fatura Şablonları Nedir?

Ticari fatura şablonu, işletmeler için faturalandırmayı hızlı ve kolay hale getiren kullanıma hazır bir belgedir. Satıcının ve alıcının bilgileri, fatura sayısı, fatura ve son teslim tarihleri gibi bir müşteriye fatura kesmek için ihtiyacınız olan tüm anahtar bilgileri içerir.

Ayrıca, açıklamaları, miktarları, birim fiyatları ve toplamları ile birlikte satılan ürün veya hizmetlerin listesini de bulabilirsiniz. Birçok düzen, geçerli vergileri, ödenecek son tutarı ve ödeme koşullarını içerir.

📌Örnek: Abonelik fatura şablonu, yazılım üyelikleri veya medya akışı hizmetleri sunan işletmeler için mükemmeldir. Bu faturada, tek tek ürünleri veya tek seferlik hizmetleri listelemek yerine, plan türü, abonelik süresi ve ekstra özellikler veya eklentiler gibi abonelik ayrıntıları özetlenir.

💡 Profesyonel İpucu: Mallar için fatura kesiyorsanız, alıcı tarafından gerçekte nelerin alındığını takip etmek yararlı olabilir. Mal Alındı Notu, ticari faturanızı fiziksel olarak alınan öğelerle eşleştirmek için harika bir araçtır.

İyi bir ticari fatura şablonu nedir?

Etkili bir fatura şablonu, profesyonel bir fatura deneyimi için gerekli ortamı oluşturur ve ödeme talebinizin son derece net olmasını sağlar. Dikkat etmeniz gerekenler:

Eksiksiz, net bilgiler : Satıcı ve alıcı iletişim bilgilerinden fatura numarası ve tarihlerine kadar tüm anahtar ayrıntıları içeren bir şablon seçin, böylece müşteriler ödemeleri kolayca doğrulayabilir ve işleyebilir

Ayrıntılı bilgiler : Müşterilere her bir ücret hakkında tam görünürlük sağlayan, açıklamalar, miktarlar, birim fiyatlar ve toplamlar ile birlikte mal veya hizmetlerin : Müşterilere her bir ücret hakkında tam görünürlük sağlayan, açıklamalar, miktarlar, birim fiyatlar ve toplamlar ile birlikte mal veya hizmetlerin maliyet dökümünü içeren bir şablon arayın

Tanımlanmış ödeme koşulları : Son teslim tarihlerini, kabul edilen ödeme yöntemlerini ve geçerli gecikme ücretlerini belirten bir şablon seçin ve beklentilerinizi net bir şekilde belirleyin

Vergi ve nakliye alanları : Özellikle uluslararası müşterilerle çalışıyorsanız veya belirli uyumluluk gereksinimleriniz varsa, vergi oranları, nakliye ücretleri veya gümrük bilgileri için alan içeren bir şablon seçin

Profesyonel düzen : Okunması kolay, profesyonelliğinizi yansıtan, düzenli ve görsel olarak çekici bir tasarıma sahip şablon kullanın

Özelleştirilebilir düzen: Hızlı güncellemelere olanak tanıyan bir şablon seçin, böylece farklı işlemlere göre özelleştirebilir ve tüm ilgili ayrıntıları yakalayabilirsiniz

💡 Profesyonel İpucu: İyi bir şablon temel unsurları doğru bir şekilde yerine getirir, ancak muhasebeye yapay zeka entegrasyonu, veri girişini otomatikleştirerek, hataları işaretleyerek ve finansal içgörüler oluşturarak faturalandırma işlemlerinizi bir adım öteye taşıyabilir.

11 Ücretsiz Ticari Fatura Şablonu

Fatura oluşturmanıza yardımcı olacak birçok araç vardır, ancak fatura göndermek sadece ilk adımdır. Ödemeleri etkin bir şekilde almak için faturalarınızı izlemeli ve gerektiğinde takip etmelisiniz.

Ancak faturalandırma, büyük resmin sadece bir parçasıdır. İşinizi büyütmek için, gelen siparişlerinizi ve mevcut envanterinizi paralel olarak incelemeniz gerekir. Tüm bu süreçleri ayrı araçlarla yönetmek, kısa sürede lojistik bir baş ağrısına dönüşebilir.

ClickUp'a girin. Bu hepsi bir arada proje yönetimi platformu, faturalandırma ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere iş akışlarınızı kolaylaştırabilir. Aynı zamanda bir sipariş yönetimi yazılımı olarak da işlev görür, gelen satış fırsatlarını izlemenize ve bunları karşılamak için yeterli stoğunuz olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.

ClickUp Çalışma Alanı, vadesi geçmiş ödeme hatırlatıcıları için yerleşik otomasyon ve CRM araçları veya genel muhasebe şablonları ile entegrasyonlar gibi özelliklere sahiptir ve doğru ve güncel finansal kayıtları tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, fatura iş akışınızı yolunda tutmak için eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturabilen bir AI asistanı da vardır.

Bununla birlikte, ihtiyaçlarınız daha basitse, işinize devam etmenizi sağlayacak birçok çevrimdışı şablon bulunmaktadır. İster özelliklerle donatılmış bir paket ister sadece basit bir biçim arıyor olun, size en uygun şablonu bulmanıza yardımcı olmak için favori şablonlarımızı aşağıda bir araya getirdik.

1. ClickUp Fatura Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Fatura Şablonu'nu kullanarak doğrudan çevrimiçi bir Wiki sayfasında profesyonel faturalar oluşturun

ClickUp Fatura Şablonu, sağladığınız ürün veya hizmetlerin faturalandırma sürecini basitleştiren, yeni başlayanlar için uygun Wiki tarzı bir sayfadır.

Şablon tamamen özelleştirilebilir, şirket logonuzu, iletişim bilgilerinizi ve fatura numarası, fatura tarihi ve son teslim tarihi gibi anahtar fatura bilgilerini eklemenize yardımcı olur. Müşterinizin adresi ve eklemeniz gereken ödeme koşulları için özel bir alan da bulunmaktadır.

Ayrıca, düzen, öğe miktarları ve fiyatları için önceden tanımlanmış sütunlara sahip yerleşik bir tablo özelliğine sahiptir. Daha büyük veya daha ayrıntılı projeleri barındırmak için ek tablolarla kolayca genişletebilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri projesini yöneten ve ayrıntılı, profesyonel faturalar oluşturmak isteyen serbest çalışanlar

2. ClickUp Fatura İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Fatura İzleme Şablonu'nu kullanarak, kolay izleme için renk kodlu ödeme türüyle her faturanın ödeme durumunu izleyin

ClickUp Fatura İzleme Şablonu, faturalarınızı takip etmenin esnek bir yolunu sunar.

Şablonun liste görünümünde, her faturayı bir görev olarak ekleyebilir ve müşteri bilgileri, ödeme türü ve durum (ödenmemiş, vadesi geçmiş veya ödenmiş) gibi anahtar ayrıntıları izleyebilirsiniz. Ayrıca, her fatura için son teslim tarihlerini ayarlayarak, ne zaman takip yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.

Bu orta düzey şablon, pano görünümü özelliğine de sahiptir, böylece faturaları iş akışınızda kolayca taşıyabilir ve her şeyi durumuna göre düzenli tutabilirsiniz.

Ayrıca, takvim görünümü yaklaşan son teslim tarihlerini görselleştirmenize ve görevleri sürükleyerek kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Son olarak, zaman çizelgesi görünümü faturaları müşteriye göre izlemenize yardımcı olarak zaman içindeki son teslim tarihlerine ilişkin net bir genel bakış sunar.

ClickUp Brain ile fatura izlemeyi daha da otomatik hale getirebilirsiniz; örneğin, bir faturanın son teslim tarihi yaklaşırken veya gecikmiş olduğunda hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. AI destekli araç, ilgili takım üyelerine veya müşterilere ödenmemiş faturalar hakkında bildirimde bulunmak gibi takip görevlerini de basitleştirmeye yardımcı olabilir.

⚡️İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri faturasını, son ödeme tarihlerini ve ödeme durumlarını tek bir yerden izlemek isteyen ajanslar

3. ClickUp Teklif Talep Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teklif Talep Şablonunu kullanarak özel bir Wiki sayfasında satıcı tekliflerini toplayın

Fiyat teklifi şablonları, potansiyel satıcılardan veya tedarikçilerden profesyonel teklifleri kolayca toplamanızı sağlar. ClickUp Teklif Talebi (RFQ) Şablonu ise bunu bir adım öteye taşıyarak, süreci basitleştirmek için yeni başlayanlar için kolay bir Wiki sayfası sunar.

Şablon, şirket logonuz, adınız ve adresiniz için alanların yanı sıra tarih, teklif numarası ve müşteri ID'si gibi anahtar bilgileri içerir. Ayrıca özel talimatlar, ödeme koşulları, vergiler ve diğer gereksinimlerle kişiselleştirebilirsiniz.

Şablon ayrıca iki tablo özelliğine sahiptir: biri satış elemanının adı, satın alma sipariş numarası ve nakliye ayrıntıları (yöntem, tarih ve FOB noktası gibi) dahil olmak üzere satıcı ayrıntılarını düzenlemek için. İkincisi, miktarları, birim fiyatları ve toplamları gösteren ayrıntılı fiyatlandırma içindir.

⚡️İdeal kullanım alanları: Projelerine en iyi değeri sağlamak için tedarikçi tekliflerini verimli bir şekilde toplamak ve karşılaştırmak isteyen işletmeler

4. ClickUp Kamyon Fatura Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kamyon Fatura Şablonu'nu kullanarak her yolculuk, sürücü ve hizmet için ayrıntılı faturalar oluşturun ve takip edin

ClickUp Kamyon Fatura Şablonu, kamyon taşımacılığı işleri için, hizmetlerine ait faturaları erişilebilir bir Wiki sayfasında oluşturmak ve izlemek için yeni başlayanlar için uygun bir düzendir.

Fatura numarası ve ödeme koşulları gibi temel bilgilerin yanı sıra şirketinizin ayrıntılarını da kolayca girebilirsiniz. Ayrıca şablon, seyahat numarasını, kamyon şoförü numarasını ve sürücünün adını eklemenize olanak tanır ve faaliyetleri, ücretleri ve toplamları ayrıntılı olarak gösteren bir tablo özelliği içerir.

"Çekler kime ödenecek" alanı, müşterilerin ödemeyi nereye göndereceklerini kolayca bilmelerini sağlar.

Bir ücret, ödeme koşulu veya başka bir ayrıntı hakkında açıklığa ihtiyacınız olursa, ClickUp Sohbet 'i kullanarak takımınızdan hızlı yanıtlar alabilirsiniz—farklı platformlar arasında geçiş yapmak veya elinizdeki görevi kaybetmek zorunda kalmadan.

⚡️İdeal kullanım alanları: Seyahat ayrıntılarını, hizmet ücretlerini ve ödeme durumlarını tek bir sayfada izlemek isteyen nakliye şirketleri

5. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu'nun pano görünümünde siparişleri durumlarına göre izleyin ve yönetin

Sipariş formu şablonları, ürün hareketlerini yönetmek ve izlemek için anahtar öneme sahiptir. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu da buna bir istisna değildir.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, müşterilerin web siteniz veya çevrimiçi mağazanız üzerinden siparişlerini göndermeleri için merkezi bir form içerir. Ürün kategorisi, miktar, teslimat bilgileri ve ödeme yöntemleri gibi tüm önemli ayrıntıları, kolay seçim için metin tabanlı alanlar ve renk kodlu açılır menü seçeneklerinin bir kombinasyonunu kullanarak yakalar.

Bir sipariş gönderildiğinde, şablonun "Yeni Sipariş Listesi"nde görünür. Müşteri türünü (D2C, C2B, B2G vb.), sipariş türünü (toptan veya perakende) ve gönderim ayrıntılarını izlemek için özel alanlar sayesinde her şeyi bir bakışta görebilirsiniz. Bu liste ayrıca toplam fiyatı hesaplamak ve siparişin verildiği günden itibaren kaç gün geçtiğini izlemek için yerleşik formüller içerir.

Daha görsel bir yaklaşım için, siparişleri durumlarına göre düzenleyen ve siparişlerin ilerlemesini takip etmenize yardımcı olan "Sipariş Durumu" panosuna anahtarınıza tıklayın.

Ayrıca, siparişle ilgili tüm sorunlar (gecikmeler, kaybolan paketler veya eksik ürünler gibi) müşteri geri bildirimleri veya yorumlarıyla birlikte "Sipariş Sorunları" listesinde izlenebilir.

Sipariş sürecinizin bir parçası olarak tedarik sözleşmelerini yönetiyorsanız, ClickUp bu sözleşmelerin şartlarını izlemenize de yardımcı olabilir. Bu entegrasyon, siparişlerin, sözleşmelerin ve ödemelerin birbiriyle uyumlu olmasını sağlar

⚡️İdeal kullanım alanları: Sipariş işleme ve yerine getirme döngüsünü kolaylaştırmak isteyen e-ticaret işletmeleri veya perakende şirketleri

6. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu'nu kullanarak envanter seviyelerinizi ve gelen siparişlerinizi takip edin

Satın alma siparişi şablonları, gelen siparişleri mevcut envanterle dengelerken düzenli kalmak için gereklidir. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, her şeyi yolunda tutmayı kolaylaştırır. Şablon, gezinmesi kolay iki alt klasöre ayrılmıştır: "Envanter" ve "Satın Alma Siparişleri". Her iki klasör de iş akış stilinize uygun liste ve pano görünümleri sunar.

"Envanter" alt klasöründe, öncelik ve son teslim tarihlerinin yanı sıra durumlarına göre stok seviyelerini hızlıca kontrol edebilir, böylece öncelikle nelere dikkat etmeniz gerektiğini her zaman bilirsiniz.

"Satın Alma Siparişleri" alt klasörü, siparişlerinizi sezgisel bir şekilde düzenlemenize, önceliklendirmenize ve izlemenize olanak tanıyarak siparişlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Daha fazla kontrol için, eğilimleri, harcamaları ve envanter modellerini izlemek üzere bir tedarik analizi yazılımı aracını entegre edebilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önlemek için envanter şablonları arayan tedarik hizmeti yöneticileri

7. IncoDocs tarafından sunulan PDF Ticari Fatura Şablonu

incoDocs aracılığıyla

IncoDocs'un PDF Ticari Fatura Şablonu , ihtiyacınız olan tüm önemli ayrıntıları tek bir açık ve öz belgede düzenleyerek faturalandırmayı basitleştirir.

Sayı ve tarih gibi temel fatura bilgilerinden kapsamlı satıcı ve alıcı iletişim bilgilerine kadar, şablon tüm anahtar verileri içerir. Ayrıca, nakliye türü, ürün açıklamaları ve HS (uyumlaştırılmış sistemler) kodları gibi sevkiyat ayrıntılarını da içerir, böylece işlemleriniz iyi belgelenir ve uyumlu olur.

Ödeme koşulları, sigorta ve banka bilgileri için yerleşik bölümler içeren düzen, sorunsuz işlemler için zemin hazırlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Gümrük işlemlerini ve ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için açık ve uygun faturalar oluşturmak isteyen uluslararası satıcılar

8. QuickBooks'un Ticari Fatura Şablonu

quickBooks aracılığıyla

QuickBooks'un Ticari Fatura Şablonu, faturalandırmayı sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır ve şirket bilgileriniz, fatura numarası ve ödeme son tarihi gibi önemli ayrıntıları hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur. Çevrimdışı kullanım için veya faturanızı Excel, Word veya PDF olarak yazdırmak istiyorsanız mükemmeldir.

Ürün/hizmet bölümünde, her bir öğenin açıklamasını, miktarını, fiyatını ve toplam maliyetini kolayca listeleyerek faturalandırmada doğruluğu sağlayabilirsiniz. Özet bölümünde, alt toplamlar, indirimler, vergiler ve son bakiye için net hesaplamalar ile her şey özetlenir.

Kişisel bir dokunuş veya ek talimatlar eklemek mi istiyorsunuz? Bunun için de alan var.

⚡️İdeal kullanım alanları: Fiziksel ürünler satan veya proje bazında hizmet sunan girişimciler veya serbest çalışanlar

9. Xero'nun Ticari Fatura Şablonu

xero aracılığıyla

Xero'nun Ticari Fatura Şablonu GST kayıtlı ve GST kayıtlı olmayan işletmeler için bir PDF faturalama çözümüdür. İki sürüm sunar: biri vergi amaçlı, diğeri standart faturalar için.

Her iki sürümde de şirketinizin iletişim bilgileri, anahtar fatura ayrıntıları ve alıcının bilgileri yer alır. Ürün bölümünde, gönderilen öğeleri veya sunulan hizmetleri miktar ve fiyatlarıyla birlikte listeleyebilirsiniz. Özet, toplam tutarı gösterir ve ek notlar için alan içerir.

GST kayıtlı işletmeler için şablon, her teslimat paketi için GST'yi ek olarak hesaplar ve toplam GST tutarını göstererek vergi düzenlemelerine uyumu sağlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Vergi hesaplamalarını yönetmesi ve uygun faturalar düzenlemesi gereken GST kayıtlı yeni kurulan şirketler

10. Invoice Simple tarafından hazırlanan Uluslararası Ticari Fatura Şablonu

invoice Simple aracılığıyla

Invoice Simple'ın Uluslararası Ticari Fatura Şablonu, uyumluluk ve doğruluğu korurken küresel faturalandırmayı basitleştirmek isteyen işletmeler için mükemmeldir.

Bu şablon, sayı ve tarih gibi fatura ayrıntılarından ürün açıklamaları, miktarlar ve fiyatlar gibi daha ince noktalara kadar gerekli her şeyi kapsamanızı sağlar.

Ayrıca, vergileri, indirimleri ve nakliye/işlem ücretlerini kolayca uygulayabilir, ister yurt içi ister yurt dışı müşterilerle çalışıyor olun, sorunsuz bir süreç sağlayabilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Küresel işlemler için basit ve uyumlu bir fatura oluşturma yöntemine ihtiyaç duyan ithalat işleri

11. Flexport'un Boş Ticari Fatura Şablonu

flexport aracılığıyla

Flexport'un Boş Ticari Fatura Şablonu, uluslararası faturalandırma işlemleri yapan işletmeler için idealdir.

Fatura numarası ve tarihi gibi temel fatura bilgileriyle başlar, ardından şirket isimleri ve adresleri dahil olmak üzere tedarikçi ve ithalatçı bilgilerinin yer aldığı bölümler gelir.

Ürün bölümü, satın alma sipariş numaraları, SKU'lar, miktarlar, birim fiyatlar ve toplam değerler gibi anahtar ayrıntıları içerir, böylece maliyetleri izlemek ve hesaplamak kolaylaşır.

Gümrük mevzuatına uygunluk için şablon, her bir öğe için malzeme içeriğini ve menşe ülkesini de içerir. Son olarak, özet bölümünde malların toplam değeri ABD doları olarak gösterilir, böylece her şey düzenli olur ve uluslararası ticaret düzenlemelerine uygunluk sağlanır.

⚡️İdeal kullanım alanları: Uluslararası mal ihracatı yapan imalat veya toptan dağıtım şirketleri

ClickUp'ın Ticari Fatura Şablonları ile Ödemelerinizi Hızlandırın

Geleneksel fatura şablonları, ücretlendirdiğiniz kalemleri listelemek için harikadır, ancak faturalandırma işin sadece yarısıdır. Ödemeyi almak, anlaşmanın gerçekten tamamlandığı noktadır. İşte ClickUp, hayatınızı kolaylaştırabilir.

ClickUp'ın ticari fatura şablonlarıyla, fatura göndermenin ötesine geçersiniz; tüm faturalarınızı tek bir yerden izleyip yönetebilirsiniz. Ayrıca, listeler ve Kanban panoları arasında anahtar değiştirerek gelen siparişlerinizi görebilir, envanter seviyenizi izleyebilir ve sipariş sorunlarını tek bir pencereden takip edebilirsiniz.

Ödeme hatırlatıcısı göndermeniz mi gerekiyor? Takip işlemlerini otomatikleştirin. Fatura verilerini CRM veya proje yönetimi araçlarınızla senkronize etmek mi istiyorsunuz? Tamamlandı.

En iyi yanı ne mi? Bu şablonlar tamamen ücretsizdir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve faturalandırma işlemlerinizi kontrol altına alın — izleyin, yönetin ve ödemelerinizi daha hızlı alın.