2025'te Hedeflerinize Ulaşmak İçin En İyi 10 Yaşam Planlama Yazılımı

Görevlerin arasında boğuluyor ve hedeflerinize doğru hiçbir ilerleme kaydetmediğinizi mi hissediyorsunuz? Bu durumda yalnız değilsiniz. ⛵

Hedeflerinizi izlerken günlük sorumluluklarınızı yönetmek, doğru araçlar olmadan zor olabilir. Bu nedenle, hedeflerinizi kontrol altına almanıza, odaklanmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 yaşam planlama yazılımının bir listesini hazırladık.

A+ notları almaya çalışan bir öğrenci, kariyer basamaklarının zirvesine ulaşmak isteyen bir profesyonel veya sadece hayatında denge kurmaya çalışan biri olun, sizin için uygun bir araç var.

Hadi bir göz atalım ve size en uygun olanı bulalım.

Yaşam Planlama Yazılımı nedir?

Yaşam planlama yazılımı, uzun vadeli vizyonunuz veya hayalinizdeki yaşam için dijital bir yol haritası oluşturur.

Diğer bir deyişle, hayat vizyonunuzu hedeflere dönüştürmenize, bunları küçük adımlara bölmenize, son tarihler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur; kısacası, kişisel hayatınız için bir proje yönetimi uygulaması gibidir.

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlük görevlerinizi takip edin

Hedeflerinizi ve görevlerinizi yönetebileceğiniz bir yer olduğunda, zihinsel alanınızı boşaltabilir, daha iyi kararlar alabilir ve tatmin edici bir yaşam sürmenizi sağlayacak görevleri tamamlamaya odaklanabilirsiniz.

Yaşam Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yaşam planlama yazılımı seçerken, ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için belirli anahtar özellikleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Aşağıda dikkat etmeniz gereken bazı alanlar bulunmaktadır:

Kullanıcı dostu arayüz: Yazılımı kullanmayı öğrenmek için saatler harcamak istemezsiniz. Yazılımı kullanmayı öğrenmek için saatler harcamak istemezsiniz. Hedef belirleme ve izleme işlemleri son derece basit olmalıdır

Özelleştirme: Tüm araçlara ve görevleriniz için yapılacaklar listesi uygulamalarına gerek kalmadan, kategorileri özelleştirebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve görünümleri tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz

: Yapılacaklar listesi oluşturma, son tarih ayarlama ve Görev yönetimi: Yapılacaklar listesi oluşturma, son tarih ayarlama ve görevleri önceliklendirme gibi özellikleri arayarak düzenli ve odaklanmış kalın

Entegrasyonlar: En iyi yaşam planlama uygulamalarının dijital takvimler, planlayıcılar ve bulut depolama gibi kullandığınız diğer araçlarla entegre olup olmadığını kontrol edin

Bildirimler : Uygulama, programınızı takip edebilmeniz için yaklaşan son tarihleri size hatırlatır ?️

Mobil erişilebilirlik: Hedeflerinize ve görev listelerinize bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan erişmenizi sağlayan bir yazılım seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yaşam Planlama Yazılımı

İşte zaman ayırmaya değer en iyi 10 yaşam planlama aracı. Her biri hedef belirleme, görev planlama ve günlük programınızı düzenleme için benzersiz özelliklere sahiptir. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Ücretsiz Başlayın ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak yaşam planınızı görselleştirin ve şeffaflığı sağlayın

ClickUp, hayatınızı düzenlemek için en beğenilen verimlilik uygulamasıdır, böylece profesyonel ve kişisel gelişiminizde ilerleme kaydedebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak ölçülebilir ve takip edilebilir hedefler belirleyin. Ardından, görevleri ve alt görevleri önceliklendirip son tarihler belirleyebileceğiniz ClickUp Görevleri ile bunları eylem planlarına bölün. Bu adım adım süreç, önemli olan şeylere odaklanırken hedefleriniz üzerinde çalışmaya başlamanızı kolaylaştırır.

ClickUp'ın özel alanları ve görünümleri (Tablo, Kanban ve Takvim gibi) sayesinde, finans, fitness veya yeni beceriler gibi izlemek istediğiniz alanlara göre özelleştirebilirsiniz.

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? Başlamanıza yardımcı olacak 120'den fazla yaşam planlama şablonundan birini seçin. Örneğin, ClickUp Yaşam Planı Şablonu, planınızı haritalandırmanıza ve görselleştirmenize olanak tanır.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Yaşam Planı Şablonu ile kolayca hedefler oluşturun, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Arkadaşlarınız, aileniz veya takım üyelerinizle birlikte hedefleriniz için çalışıyorsanız, ClickUp tam size göre. Hedeflerinizi ve görevlerinizi paylaşın ve herkesin nasıl gittiğini kontrol edin. Motivasyonunuzu yüksek tutmanın ve herkesin tetikte olmasını sağlamanın eğlenceli bir yolu! ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'a web, masaüstü ve mobil cihazlardan erişin

Günlük görevleri Outlook, Apple ve Google Takvimler ile senkronize ederek her şeyi tek bir yerden görün

Yinelenen görevler ve hatırlatıcılar ayarlayarak alışkanlıklarınızı gerçek zamanlı olarak takip edin

Görevlerin tamamlanmasını ve hedeflerin ilerlemesini görsel olarak izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

ClickUp Belgeleri 'nde düşüncelerinizi, duygularınızı ve fikirlerinizi günlüğünüze yazın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle başlangıçta biraz zor gelebilir

Bazı web ve masaüstü özellikleri mobil uygulamada bulunmaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Notion

notion aracılığıyla

Notion, kişisel ve iş hayatınızı düzenli tutmanıza yardımcı olan bir başka verimlilik uygulamasıdır. Hedefleriniz, görevleriniz, alışkanlıklarınız ve notlarınız için sayfalar ve veritabanları oluşturun. Bu sayfaları tarzınıza uygun afişler, emojiler, resimler ve videolarla tasarlayabilirsiniz.

Notion, temiz ve minimalist bir arayüze sahip olmakla birlikte, içinde gezinmek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek biraz zaman alabilir. Ancak bunu öğrenmeye açıksanız, yolunuza devam etmenize yardımcı olacak birçok kaynak bulunmaktadır.

Notion'un en iyi özellikleri

Kişisel sağlık ve zindelik, kariyer, finans ve verimliliğinizi yönetmek için 5.000'den fazla ücretsiz şablona erişin

Metin, durum ve tarih dahil 20 özel alanla görevleri düzenleyin

Başlıklar, bağlantılar, vurgular, alıntılar ve daha fazlasıyla metinleri biçimlendirin

Görevleri tamamlamak için uygulama içi ve e-posta hatırlatıcıları ayarlayın

Notion sınırlamaları

Hedefleri ve görevlerin tamamlanmasını izlemek için sınırlı görünümler

Uzun sayfalarla çalışırken yavaşlar

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.837 yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.946 yorum)

3. Goalscape

via Goalscape

Goalscape, hedeflerinizi radyal bir harita (diğer adıyla goalscape) üzerinde gösteren görsel bir hedef yönetim aracıdır. Büyük hedef ortada yer alır ve etrafında alt hedefler ve görevler bulunur.

Önemli olanları bir bakışta görebilirsiniz. Daha büyük sektörler, daha yüksek öncelikli alt hedefler ve görevler anlamına gelir ve gölgelendirme, ne kadar ilerleme kaydettiğinizi gösterir. Goalscape ile önemli görevlere odaklanmak çok daha kolay. ?

Goalscape'in en iyi özellikleri

Farklı hedefler için birden fazla hedef manzarası oluşturun

Metin, bağlantı, resim, video ve tablolarla notlar ekleyin

Belirli hedef alanlarını tarih, ilerleme, atanan kişi ve etiketlere göre vurgulayın

Hedeflerinizi PNG, CSV, XLSX ve DOCX dosyaları olarak dışa aktarın

Goalscape sınırlamaları

Birçok sektörün eklenmesi, hedefleri ve görevleri belirlemeyi zorlaştırır

Ücretsiz plan yok, ancak 14 günlük deneme sürümü sunuluyor

Mobil uygulama yok

Goalscape fiyatlandırması

Pro : 9,90 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Goalscape puanları ve yorumları

G2: 5,0/5 (1+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

4. Remente

via Remente

Remente, zihinsel sağlığınızı kontrol altında tutarken hedeflerinizi izlemek için bir kişisel gelişim uygulamasıdır. Önceden tasarlanmış hedef planlarıyla başlayın veya kendi planlarınızı oluşturun, hedeflerinizi son tarihler ve hatırlatıcılarla görevlere bölün.

Remente'deki ruh hali günlüğünü kullanarak günlük duygularınızı izleyin ve nasıl hissettiğinizi açıklayın. Bu, ruh hali kalıplarınız hakkında içgörü kazanmak ve zihinsel sağlığınızı yönetmek için çok yararlıdır. ?‍♂️

Remente'nin en iyi özellikleri

İlişkiler, sağlık, kariyer ve finans dahil olmak üzere hayatınızın sekiz alanında başarılarınızı bir hayat çarkında izleyin

Kişisel bakım ve zihinsel sağlık hakkında bir yaşam koçunun günlük videolarını izleyin

Verimlilik, hedef belirleme, farkındalık ve daha fazlası hakkında 100'den fazla uzman tarafından yazılmış kaynağa erişin

İş akışınızdaki görevleri tamamlamak için tek seferlik veya tekrarlı hatırlatıcılar planlayın

Sınırlamaları hatırlatın

Ücretsiz plan yoktur ve yedi günlük deneme için kredi kartı bilgileri gereklidir

Yinelenen görevleri ayarlayamıyorum

Remente fiyatlandırması

Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Remente puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (1 yorum)

Capterra: N/A

5. Yaşam Hedefleri

google Play Store üzerinden

Life Goals, hayat vizyonunuzu ve hedeflerinizi belgelemek ve ortaya koymak için bir hedef planlayıcı ve onaylama uygulamasıdır. Dört ana bölüme sahiptir:

Yaşam Amacı: Amacınız, vizyonunuz ve uzun vadeli hedeflerinizin bir özetini yazın

Yaşam Hedefi: Bir resim, açıklama ve son teslim tarihi ile hedefler belirleyin

Günlük: Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yazın

Olumlama: Başarıyı çekmek için olumlamaların listesi, bunları sesinizle kaydetme seçeneği

Uygulamada ayrıca hedeflerinizi izlemek için bir gösterge paneli de vardır. Hedeflerinizi Beklemede veya Tamamlandı bölümüne yerleştirmeniz yeterlidir.

Yaşam Hedefleri'nin en iyi özellikleri

Olumlu düşünceleri bolluk, şükran ve özgüven gibi kategorilere ayırın

Olumlamaları ezberlemek veya dinlemek için hatırlatıcılar planlayın

Özelleştirilebilir aralıklarla otomatik olarak oynatılan olumlu sözler

Olumlu sözleri okurken arka plan müziği çalmak ister misiniz?

Yaşam Hedefleri sınırlamaları

Yalnızca Android cihazlarda erişilebilir

Ücretsiz sürümde uygulama içi reklamlar vardır

Yaşam Hedefleri fiyatlandırması

Ücretsiz

Reklamları kaldırmak için 1,99 $'lık tek seferlik ücret ödeyin

Yaşam Hedefleri derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

6. Başarı Sihirbazı

başarı Sihirbazı aracılığıyla

Başarı Sihirbazı, büyük hayallerinize ulaşmak için SMART hedefleri belirlemenize ve izlemenize yardımcı olur. Karşılaştığınız zorlukları belirlemek ve hedeflerinizi netleştirmek için gerçekçi bir değerlendirme ile başlayın.

Bu hedefleri dönüm noktalarına, etkinliklere, alışkanlıklara ve rutinlere ayırın. Zaman yönetimi özelliklerini kullanarak düzenli olun, gününüzü bloklara ayırın ve etkinliklere ne kadar zaman ayırdığınızı izleyin. Görevleri tamamladıkça ilerlemenizi görselleştirin ve dönüm noktalarını kutlayın. ?

Success Wizard'ın en iyi özellikleri

Duygu ölçer ile duyguları izleyin

Google ve Apple takvimlerinizle bağlantı kurun

Faaliyetlere harcanan zamanı izleyin ve halka grafiklerle özeti görselleştirin

Gününüzü fikirlerinizi, niyetlerinizi, başarılarınızı ve derslerinizi günlüğünüze yazarak başlayın ve bitirin

Başarı Sihirbazı sınırlamaları

Ücretsiz plan, üç hedef, üç rutin ve 50 etkinliğin izlenmesiyle sınırlıdır

Tüm özelliklerini öğrenmek biraz zaman alır

Başarı Sihirbazı fiyatlandırması

Ücretsiz

aylık 4,99 $

Success Wizard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

7. Tamamlandı

via Tamamlandı

Tamamlandı, iyi alışkanlıklar edinmek ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bir alışkanlık izleyici. Alışkanlıkları her gün, hafta, ay veya yıl boyunca izleyin.

Çoğu alışkanlık takipçisinin aksine, alışkanlıklarınız için belirli günleri ve bunları tamamlamak için günde kaç kez yapacağınızı seçebilirsiniz. Bu, yaşam tarzınıza mükemmel şekilde uyan bir alışkanlık programı oluşturmanıza yardımcı olur.

Unutma endişesi yaşamayın; planlarınızı takip etmek için birden fazla hatırlatıcı ayarlayın.

Tamamlandı en iyi özellikler

Apple HealthKit ile bağlantı kurarak adım sayısı, egzersiz süresi ve uyku saatleri gibi sağlık alışkanlıklarınızı otomatik olarak kaydedin

Takvim görünümünde alışkanlık serilerini izleyin, böylece zinciriniz asla kırılmasın

Alışkanlık tamamlanma oranlarını çubuk grafikte görselleştirin ve CSV çalışma sayfası olarak dışa aktarın

Alışkanlıklarınızı düşünün ve günlüğünüze yazın

Tamamlandı sınırlamaları

Yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilir

Ücretsiz plan ile yalnızca üç alışkanlığı izleyebilirsiniz

Tamamlandı fiyatlandırma

Ücretsiz

yıllık 59,99 $

Tamamlandı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

8. Yaşam Planlayıcı

via Yaşam Planlayıcı

Life Planner, görevleri, alışkanlıkları, kişisel finansları ve günlük girdileri izlemek için hepsi bir arada bir uygulamadır. Görevleri kategorilere ayırın, notlar ekleyin ve işleri düzenli ve organize tutmak için son tarihler belirleyin.

Öncelikleri etkili bir şekilde yönetmek için görevleri önemli veya acil olarak işaretleyebilirsiniz. Görevler için hatırlatıcılar ayarlayın ve hazır olduğunuzda zamanlayıcıyı başlatarak odaklanın. ⏰

Life Planner'ın en iyi özellikleri

Koyu modu vardır

İngilizce, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca ve Çince dahil 270'den fazla dilde mevcuttur

Donut grafikte harcamaları izleyin ve görselleştirin

Günlük girdilerinize metin, fotoğraf ve kayıtlar ekleyin

Yaşam Planlayıcı sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur ve yedi gün sonra abonelik gerektirir

Bazı kullanıcılar ara sıra hata ve çökme sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Görevler yalnızca günlük olarak tekrarlanacak şekilde ayarlanabilir

Life Planner fiyatlandırması

aylık 2,99 $

Yaşam Planlayıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

9. Sanatsal Ajanda

artful Agenda aracılığıyla

Artful Agenda, hedefleri ve görevleri yönetmek için en iyi günlük planlayıcı uygulamalarından biridir. Kağıt planlayıcı gibi hissettirdiği ama dijital bir planlayıcı gibi çalıştığı için oldukça havalıdır. Sevimli kapaklar, el yazısı gibi yazı tipleri, renk kodlu görevler, çıkartmalar ve emojilerle özelleştirin.

Günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yaparak programınızı istediğiniz gibi görüntüleyin. Günlük görünüm, öncelikli görevleri listelemenize, gününüzü zaman dilimlerine planlamanıza, notlar almanıza ve hatta su alımınızı izlemenize olanak tanır.

Artful Agenda'nın en iyi özellikleri

Haftalık görünümde öğünlerinizi planlayın

Google, Outlook ve iCal takvimlerinizle senkronizasyon

Tüm görünümlerde yer alan motivasyonel alıntılarla ilham alın

Erteleme özelliğini kullanarak tamamlanmamış görevleri gelecek tarihlere taşıyın

Artful Agenda sınırlamaları

Ücretsiz plan yok, sadece iki haftalık ücretsiz deneme

Sınırlı sayıda ücretsiz kapak ve çıkartma mevcuttur, premium olanlar ücretlidir

Az sayıda yazı tipi seçeneği, özel yazı tipi yükleme veya el yazısını yazı tipine dönüştürme seçeneği yok

Artful Agenda fiyatlandırması

yıllık 34,99 $

Artful Agenda puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

10. Habitica

habitica aracılığıyla

Habitica, alışkanlık izlemeyi oyun haline getiren bir verimlilik uygulamasıdır. Alışkanlıklarınızı, günlük rutinlerinizi ve yapılacaklar listenizi (görevler) tamamladıkça gelişen, seviye atlayan ve altın kazanan bir RPG karakteri oluşturun. Görev ne kadar zor olursa, o kadar çok altın kazanırsınız.

Altınlarınızı karakteriniz için ekipman satın almak veya özel ödüllerin kilidini açmak için kullanın. Bunlar, özel ikramlar, ekstra boş zaman veya bir film gecesi gibi istediğiniz her şey olabilir. ?

Öğeleri toplamayı ve daha yüksek başarılara ulaşmayı seven oyuncular için Habitica, sıkıldığınızda bile verimli kalmanız için harika bir motivasyon kaynağıdır.

Habitica'nın en iyi özellikleri

RPG avatarlarını istediğiniz vücut tipi, ten rengi, saç stili ve diğer ekstralarla özelleştirin

Görevlerinize kontrol listeleri ve notlar ekleyin, zorluk seviyesini ayarlayın ve tekrar sıklığını değiştirin

Diğer kullanıcılarla sorumluluk almak için partilere ve zorlu görevlere katılın

Habitica'ya web uygulaması, Android ve iOS cihazlar üzerinden erişin

Habitica sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için başlangıç karmaşık olabilir

Pikselli retro tema herkese hitap etmeyebilir

Oyun unsurlarına bağımlı hale gelmek ve ödüller için hile yapmak çok kolaydır

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

aylık 4,99 $

Habitica puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2 yorum)

Capterra: Yok

Hayatınızı Kontrol Edin ve Hedeflerinize Ulaşın

İyi bir yaşam planlama uygulaması seçmek, hedef belirleme, görev yönetimi ve günlük planlamayı çok daha kolay hale getirir. Önemli olan, yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmaktır. Bu nedenle, yukarıdaki en iyi seçeneklerin her birini değerlendirirken en önemli özelliklerin hangileri olduğunu aklınızda bulundurun.

Ve tüm bunları yapabilecek tek bir uygulama arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Hedef belirleme ve görev planlamadan görsel gösterge panelleri oluşturmaya ve ilerlemeyi izlemeye kadar her şeyi tek bir çatı altında sunar. Ayrıca, Gmail, Trello, Evernote, Slack ve Microsoft Teams gibi halihazırda kullandığınız uygulamalara kolayca bağlayabilirsiniz.

Uzun ve kısa vadeli hedeflerinizi belirlemek ve bunların gerçeğe dönüşmesini izlemek için ücretsiz bir ClickUp hesabına kaydolun. ?