10 Ücretsiz ClickUp ve Google Analytics Rapor Şablonu

Masanız, her biri şifreli mesajlar içeren yapışkan notlar ve çıktılarla mı dolu? Saatlerce elektronik tablolarla boğuşarak, bu karmaşa içinde bir işaret bulmaya mı çalışıyorsunuz? Tanıdık geldi, değil mi?

Her yerde iş dünyası, bu bilgi denizinde kararları yönlendiren içgörüler bulmak için mücadele ediyor. Ama durun! Bir umut ışığı var: Zahmetli manuel çabalar olmadan anlamlı iş içgörüler elde etmek için kullanılabilecek çok çeşitli analitik araçlar ve şablonlar.

Web sitenizin veya rakiplerinizin performansını, üç aylık iş performansını veya ürün performansını ölçmek istiyorsanız, görevinizi otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için kullanıma hazır şablonlar mevcuttur.

Google ve ClickUp'ın çeşitli ücretsiz analiz şablonlarını size tanıtırken bizi takip edin.

Analitik Şablonları nedir?

Analitik şablonları, verileri standart bir görsel biçimde sunarak daha iyi yorumlayabilmenizi sağlar. Analitik şablonlarını satış, pazarlama, müşteri desteği, finans, ürün analitiği vb. gibi çeşitli iş fonksiyonları için kullanarak aylık raporlamalarınızı hızlandırabilirsiniz.

Size yardımcı olabilirler:

İşlere yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayın ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın

Özellikle birçok analistin tek bir proje üzerinde birlikte çalıştığı büyük kuruluşlarda, veriler için tutarlı bir biçim sağlar

Verileri düzenlemek gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak, üst düzey veri analizi ve karar almaya odaklanmanızı sağlar

Verileri takımdaki herkesin erişimine açın. Ürün yöneticileri, analiz şablonlarını kullanarak ürün yönetimi KPI'larını izleyebilir, müşteri ihtiyaçlarını ölçebilir ve ürün gereksinimlerini planlayabilir

İyi bir analitik şablonu nedir?

Analitik şablonunu hemen hemen her iş süreci için kullanabilirsiniz. Peki, işiniz için bir analitik şablonu nasıl seçersiniz? İşte size yol gösterecek bazı ipuçları.

İhtiyacınızı belirleyin: Amacınızı belirledikten sonra, ona en uygun şablonu kısa listeye alabilirsiniz

Kullanım kolaylığı: İş analistlerinin teknoloji uzmanı olmayabileceğini unutmayın. Bu nedenle, teknik bilgisi olmayan kişiler için bile kullanımı kolay bir şablon seçin

Esneklik ve özelleştirme: Analitik şablonu raporunuzu oluşturmak için bir temel sağlasa da, gereksinimlerinize daha iyi uyacak şekilde özelleştirebilmeniz gerekir. Esneklik ve özelleştirme imkanı sunan bir şablon seçin

Net görselleştirme: Analitik şablonlarının anahtar gereksinimlerinden biri, karmaşık verileri ne kadar iyi temsil ettikleridir. Net Analitik şablonlarının anahtar gereksinimlerinden biri, karmaşık verileri ne kadar iyi temsil ettikleridir. Net veri görselleştirme

her İşletme için 10 Ücretsiz Analitik Şablonu

Şablonlar her türlü iş veya fonksiyonda kullanılabilir, ancak analitik söz konusu olduğunda tek bir boyut herkese uymaz!

Bu nedenle, en iyi özelliklere ve olmazsa olmazlara sahip 10 favori ücretsiz analiz şablonunu seçtik ve hemen başlayabilmeniz için indirme bağlantılarını ekledik.

Hazır mısınız? Başlayalım 🚀

1. ClickUp Analytics Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp Sosyal Medya Analizi Şablonu ile tüm sosyal medya metriklerinizi tek bir yerden yönetin

ClickUp Sosyal Medya Analizi Şablonu, işiniz için güçlü bir sosyal medya varlığı oluşturmayı planlıyorsanız, pazarlama takımınız için olmazsa olmaz bir şablondur. Tamamen özelleştirilebilir alt kategorileriyle, sektörünüz ne olursa olsun şablonu ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Performans tablosu, şablonun kullanışlı bir özelliğidir. İyileştirilmesi gereken parametreleri ve beklentileri karşılayan parametreleri kuşbakışı görünümünde sunar.

Ayrıca sosyal medya trendlerini izleyebilir, iyi performans gösteren ve iyileştirilmesi gereken sosyal medya kanallarını takip edebilir, böylece pazarlama stratejilerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.

Bu şablonun ayrıntılı alt kategorileri, hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza ve kampanyalarınızı özelleştirmenize yardımcı olur.

2. ClickUp Kampanya İzleme ve Analitik Şablonu

Bu Şablonu İndirin Daha derin kampanya izleme ve analizi için bu ClickUp Kampanya İzleme ve Analiz Şablonunu kullanın

Önceki şablon, sosyal medya analizlerinizi kurmak için iyi bir temel sağlarken, ClickUp'ın Kampanya İzleme ve Analiz Şablonu ile kampanyalarınızı daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Tek bir ekranda dört görünüm türü (Liste görünümü, Takvim görünümü, Belge görünümü ve Zaman çizelgesi görünümü) sunan orta düzey bir şablon uygulamasıdır. Bu birleştirilmiş görünüm, en önemli görevlere öncelik vermenizi ve zaman kazanmanızı sağlar.

Ancak, bu şablonun en büyük avantajı, bütçenizi, edinme başına maliyeti (CPA), nakit dönüşüm döngüsünü (CCC), tıklamaları ve dönüşümleri izlemenizi sağlayan 10 özel alan seçeneği olmasıdır. Böylece, tek bir görünümden bütçe, harcama ve genel pazarlama performansı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

3. ClickUp Kampanya Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kampanya Raporu Şablonu ile ilk kampanya raporunuzu oluşturun ve düzenleyin

ClickUp Kampanya Raporu Şablonu, ilk özel kampanya raporlarınızı sunuma uygun bir biçimde oluşturmak için gerekli temeli sağlar.

Tek bir gösterge panelinden tüm toplam maliyetlerinizi, gelirlerinizi, dönüşümlerinizi ve tıklamalarınızı hızlıca görebilirsiniz. Ayrıca, Google reklam maliyetleri, reklam harcamaları ve reklam performansı dahil olmak üzere kanal tabanlı içgörüler de sunar, böylece hangi kanalın iyi performans gösterdiğini ve hangilerine dikkat etmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Tablo görünümünü kullanarak kampanyanızın farklı kanallardaki performansını anlayın. Bu görünüm, her kanalın gösterimlerini, tıklama başına maliyeti, dönüşümleri ve tıklama başına maliyeti de ayrıntılı olarak gösterir, böylece yürüttüğünüz kampanya sayısına bakılmaksızın tüm bilgileri tek bir görünümde görebilirsiniz.

Müşterileriniz için birden fazla kampanya yürüten bir ajanssanız, bu şablonla çalışmaktan keyif alacaksınız.

4. ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin Tüm analiz raporlarınızı bu ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu ile sunum yapmaya uygun bir biçimde sunun

ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu, tüm iş verilerini analiz etmek için gerekli tüm kaynakları içerir.

Satış ekibinizin tahminlerde bulunması gerekiyorsa veya önemli iş kararları almak için analizler yapmak istiyorsanız, bu şablonu kullanışlı bulacaksınız.

Şablon, veri analizi projelerinizdeki farklı aşamaları takip etmenizi sağlayan özel durumlarla birlikte gelir. Özel alanlarla daha fazla görünürlük elde etmek için verilerinizi kategorilere ayırıp öznitelikler ekleyebilirsiniz.

Özel görünümler, iş akışınızı Liste, Gantt grafiği, İş Yükü ve Takvim gibi oluşturmanıza olanak tanır ve verilerinizi daha iyi görselleştirmenizi sağlar.

Verileri istediğiniz iş akışına aktardıktan sonra, ekran kaydı için ClickUp Clips veya ClickUp Automations gibi ClickUp'ın gelişmiş özelliklerini kullanarak kaynağı takımınızla paylaşın ve işbirliği içinde çalışın.

5. ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp Pazarlama Raporu Şablonunu kullanın ve diğer tüm şablonları atın

Bir pazarlamacı olarak yaşadığınız sıkıntıları anlıyoruz. Kampanyalar oluşturmaktan müşteri metriklerini izlemeye, görseller ve raporlar oluşturmaya kadar, yapılacak çok iş var!

Bu nedenle, herhangi bir kampanyanın performansını ölçmeniz gerektiğinde her seferinde kullanmaktan keyif alacağınız bu şablonu oluşturduk. ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu ile net hedefler belirleyerek, görevler atayarak ve paydaşlarla işbirliği yaparak pazarlama raporu projeleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Şablonun kapsamlı görselleştirme özellikleri , ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemenizi, anahtar paydaşları güncel tutmanızı ve kapsamlı raporlar oluşturmanızı sağlar. Örneğin, projelerinizi zaman çizelgesi veya takvim görünümünde görmek istiyorsanız, şablondaki Takvim görünümünü seçin.

Bu şablon, web sitesi ziyaretleri, müşteri demografisi ve satış rakamları gibi önemli pazarlama KPI'larını görselleştirirken özellikle yararlı olabilir. ClickUp Gösterge Panelleri veya Tablo Görünümü'nü kullanarak takımın benzersiz ihtiyaçlarına göre kendi özel görünümünüzü oluşturabilirsiniz.

6. ClickUp Sosyal Medya Metrikleri Raporu

Bu Şablonu İndirin Tüm sosyal medya metriklerinizi bu tek ClickUp Sosyal Medya Metrikleri Raporunda ölçün

Facebook içgörülerinden Twitter'a kadar tüm sosyal medya kampanyalarını takip etmesi gereken sosyal medya pazarlamacıları için ClickUp Sosyal Medya Metrikleri Raporu, tüm pazarlama KPI'larını takip etmenize yardımcı olur. Güçlü görselleştirme analitiği ile her kampanyanın performansını izleyebilir, analiz edebilir ve optimize edebilirsiniz.

İster bir platformda ister 6 platformda 10 kampanya yürütün, bu şablon başarıyı kolayca ölçmenizi ve performans raporlarını karşılaştırmanızı sağlar. Şablon, tamamlandı, inceleniyor, yapılacaklar vb. gibi özel durumlara sahip görevler oluşturmanıza olanak tanır, böylece metriklerinizin ilerlemesini kolayca takip edebilirsiniz.

Ancak, bu şablonun en önemli özelliği, takipçiler, üyeler, profil ziyaretleri, net tanıtım oranı, yayılma oranı ve tıklama eylemleri gibi 10 farklı özel özniteliğin bulunduğu özel alanlardır. Bu alanlar, sosyal medya performansınızla ilgili önemli bilgileri kaydetmenize ve verilerinizi kolayca görselleştirmenize olanak tanır.

Özel rapor görünümleri, Metrik Tablosu, Metrik Rapor Formu ve Sosyal Medya Görünümü gibi farklı görüntüleme seçenekleri sunarak tüm bilgilere kolay erişim ve iyi bir düzen sağlar.

7. ClickUp Satış Aylık Raporu

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp Satış Aylık Rapor Şablonunu kullanarak en iyi satış temsilcinizi, yapılan çağrı sayısını ve dönüşüm oranını belirleyin

Satış müdürüyseniz, satış ekibinizin her ay yaptığı tüm satış görüşmelerini takip etmenize yardımcı olacak ClickUp Satış Aylık Rapor Şablonu'nu seveceksiniz.

Bu şablon sayesinde satış faaliyetlerinizi net bir şekilde görebilir, neyin işe yaradığını ve nerede müdahale etmeniz gerektiğini analiz edebilirsiniz. Şablon, en iyi performans gösteren çalışanları, yapılan çağrı sayısını, dönüşüm oranını ve bunların şirketin genel gelirine etkisini belirlemek için kullanışlıdır.

Bu şablon, gelir, gider ve kar/zarar dahil olmak üzere satış faaliyetlerinizin tüm anahtar metriklerini kaydetmenizi sağlar. Grafikler ve çizelgeler halinde güçlü görsel biçimler sunarak, hızlı bir şekilde içgörüler elde etmenizi ve iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.

Özel durumlar, potansiyel müşteri değerlendirme sürecinin belirli aşamalarına göre satış performans verilerinizi filtrelemek için kullanışlıdır. Ayrıca, özel alanlar, satış performansınızı yönetmek ve ilerlemeyi izlemek için kategorilere ayırmanıza ve öznitelikler eklemenize olanak tanır.

Bu yeni başlayanlar için uygun rapor şablonu, tüm satış raporlarını parmaklarının ucunda görmek isteyen yeni ve profesyonel satış uzmanları için idealdir.

8. ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Veri Analizi Bulguları Rapor Şablonu ile veri analizi bulgularınızı düzenli bir şekilde sunun

Veri analizi bulgularınızla paydaşlarınızı ikna etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Veri Analizi Bulguları Raporu Şablonunu kullanarak sunumunuzu düzenli bir şekilde yapın.

Kullanıcı ihtiyaçlarını vurgulamak, bir süreci optimize etmek veya veri analizi ile belirlenen bir ürün özelliğine öncelik vermek istiyorsanız, bulgularınızı ilgili paydaşlara açık ve öz bir şekilde sunmanızı sağlayan kapsamlı bir rapor şablonuna ihtiyacınız vardır. Bu şablonun amacı tam da budur.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sorun tanımınızı ve araştırma yönteminizi belirleyebilir, ardından takımınız için en uygun iş akışını oluşturabilirsiniz. Şablon içindeki Pano görünümünü kullanarak tüm veri eğilimlerini zengin ve görsel bir biçimde sergileyin.

Bu, raporunuzu daha iyi biçimlendirmenize yardımcı olacak, erişimi kolay açılır menüler içeren, yeni başlayanlar için uygun bir şablondur.

9. Porter tarafından hazırlanan Google Analytics 4 Looker Studio Şablonu

via Porter

Kampanya performansını ölçmek isteyen bir SEO yöneticisi veya Google Analytics'e sahip ve web sitenizin performansını izlemek isteyen bir e-ticaret işletmesi sahibiyseniz, bu Google Analytics 4 Studio Şablonu tam size göre.

Şablon, web trafiğini, kampanya sonuçlarını, etkinlikleri, açılış sayfalarını ve dönüşümleri analiz etmenize yardımcı olarak kampanya/web sitesi performansına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmenizi sağlar.

Örneğin, gösterge paneli sezgiseldir ve sitenin kaç sayfa görünümü oluşturduğu ve daha ilgi çekici içeriklerle bunu nasıl iyileştirebileceğiniz gibi önemli soruların yanıtlarını bulmanızı sağlar. Ya da sitenizi ziyaret edenlerin müşteri yaşam boyu değeri nedir? Geri dönen kullanıcı ve müşteri oranını bulun, her trafik kaynağı için dönüşüm oranını hesaplayın ve çok daha fazlasını yapın.

10. Agency Analytics tarafından hazırlanan Google Analytics Rapor Şablonu

agency Analytics aracılığıyla

Bu şablon, web analizlerini kolaylaştırmanızı sağlayan hepsi bir arada bir çözüm sunar. Pazarlama analizi yazılımına yatırım yapmadan dönüşümler, etkileşim oranları ve web oturumları gibi temel pazarlama metriklerini bir araya getiren Google Analytics şablonu ile Agency Analytics'in bu güçlü şablonunu seveceksiniz.

Önemli web sitesi metriklerini otomatik olarak çeken şablona erişmek için oturum açın ve raporlamanızı güçlendirin ve paydaşlarınıza kolay anlaşılır bir biçimde sunun. Şablon, paydaşlara pazarlama kampanyasının veya web sitesi performansının nasıl ilerlediğine dair eksiksiz içgörü sağlamak için tüm anahtar unsurları yakalar.

Şablon, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok anahtar metriği yakalayabilir:

Oturum ayrıntıları

Toplam kullanıcı sayısı

Etkileşim oranı

Hemen çıkma oranı

CTR

Sepete ekle

Satın alınan öğeler

Dönüşüm oranı

ARPU

Kullanıcı Kazanımı

Demografik veriler

ClickUp ile Verilerinizi Daha İyi Görselleştirin

Analitik şablonları her türlü iş için kullanılabilir ve sonsuz kullanım alanı vardır. Burada listelenen 10 şablonun tümü, raporlama ve veriye dayalı kararlar almaya başlamanızda size büyük fayda sağlayabilir.

ClickUp, boyutu ve sektörü ne olursa olsun her takım için kullanışlıdır. En iyi yanı ne mi? İş ihtiyaçlarınızın her biri için 100'den fazla şablona sahiptir. Dahası, analizlerinizi sıfırdan oluşturmak için işlevsel araçlarla doludur.

Bu şablonların ücretsiz olduğunu söylemiş miydik? O halde, ClickUp'a kaydolun ve şablonlarınızı hemen alın!