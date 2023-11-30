Bilmeniz Gereken 6 Çalışma Tarzına Kısa Bir Kılavuz

Bir takım, homojen bir grup insan değildir. Herkes aynı hedefe doğru çalışıyor olsa da, her takım üyesi bu hedefe ulaşmak için kendine özgü bir yol izler. Bazıları büyük resme odaklanırken, diğerleri küçük ayrıntılarla ilgilenir. Bazı takım arkadaşları gruplar içinde başarılı olurken, bazıları yalnızlığı ve bağımsızlığı değer verir.

Kendi profesyonel kişiliğinizi anlamak veya takım üyelerinizin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız, farklı iş stillerini değerlendirerek aradığınız cevapları bulabilirsiniz. Bu kılavuz, farklı profesyonel yaklaşımlara uyum sağlamak için iş akışınızı nasıl uyarlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olmak için en yaygın altı stili ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Çalışma Stili Nedir?

Çalışma tarzı, işinize, belirli görevlerinize ve çalışma ortamınıza hakim olan yaklaşımınızdur. Çalışma tarzı, çok çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Bunların en önemlileri şunlardır:

Kişilik özellikleri

İletişim tarzı

Alışkanlıklar

İnançlar ve değerler

Geçmiş deneyimler

Tercihler

Çalışma tarzınız, günlük işlerinizin hemen hemen her yönünü etkiler. Görevlerinizi nasıl organize ettiğinizi, geri bildirimleri nasıl kabul ettiğinizi ve stres ve kaosla dolu zor günleri nasıl geçirdiğinizi yansıtır. Ayrıca, bir takım içinde başarılı olup olmadığınızı veya yalnız çalışmayı tercih ettiğinizi de gösterir. 🐺

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Çalışma stilleri nispeten sabit olmakla birlikte değişmez değildir. Baskın stiliniz zamanla gelişebilir veya belirli görev ve projelere uyum sağlamak için değişebilir.

Kendi stilinizi anlamak, verimliliğinizi ve işinizden aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Takım lideri veya yöneticiyseniz, takım üyelerinizin çalışma stillerini bilmek size bir dizi avantaj sağlar. Bunların en önemlileri şunlardır:

Etkili iş dağıtımı

Kolaylaştırılmış işbirliği

Gelişmiş kapsayıcılık

Daha iyi takım sinerjisi

Altı İş Stili Türü

İş stilleri, kendi özel güçlü ve zayıf yönleriyle altı geniş kategoriye ayrılabilir. Aşağıda, her birinin genel bir özetini ve ardından farklı profesyonel yaklaşımlara sahip bir takımı yönetmeye yönelik bazı yararlı tavsiyeler bulacaksınız. Ayrıca, kendi iş stilinizi geliştirmek için bazı dostça ipuçları da paylaşacağız, bizi takip etmeye devam edin! 🤩

1. Mantıklı/Bağımsız

Mantıklı bir iş stiline sahip kişiler, her şeyden çok mantığı ve özerkliği değer veren hevesli problem çözücüler. Kendi pusulalarını takip ederler ve işlerine son derece sistematik bir yaklaşım sergilerler, her şeyi en küçük ayrıntısına kadar analiz ederler. 🔬

Hırslı tavırları sayesinde, mantıklı/bağımsız çalışanlar işi tembellik yapmadan tamamlayacaklarına güvenilebilir. Elinden tutularak yönlendirilmeye ihtiyaç duymazlar (ve genellikle bundan nefret ederler), bu nedenle mikro yönetim en büyük kabuslarından biridir. Bu tür insanlar, onlara gerekli girdileri verdiğinizde ve yolunu çizdiğinizde en iyi işlerini yaparlar.

Mantıklı bir stile sahip kişilerin anahtar güçlü yönleri arasında verimlilik, keskin odaklanma ve olağanüstü eleştirel düşünme yer alır. Ayrıca fazla denetime ihtiyaç duymazlar, bu da onları son derece güvenilir ve dürüst kılar.

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Öte yandan, bu kategoriye giren çalışanlar her zaman diğerleriyle iyi geçinmezler. Özgeçmişlerinde "mükemmel takım oyuncusu" ifadesini görmeyebilirsiniz ve iletişim becerileri biraz geliştirilmeye ihtiyaç duyabilir. Bazı durumlarda, kendi kurallarına uymayanları kabul etmedikleri için otoriteyle sorunlar yaşayabilirler.

Bu iş stiline sahip bir takım üyesine özgürlük ve alan tanıdığınız sürece, işin doğru bir şekilde yapılacağından emin olabilirsiniz.

2. İşbirlikçi

Önceki çalışan kategorisiyle tam bir tezat oluşturan işbirlikçi takım üyeleri birlikteliğe önem verir. Onları beyin fırtınası yaparken, birbirlerine yardım ederken ve iş çıkışı içki içmek için sıraya girerken bulabilirsiniz. 🍹

Bu tür kişiler birlikte çalışması kolay kişilerdir ve sosyalleşme yetenekleri sayesinde etraflarında olmak eğlencelidir. Bu, onların sadece eğlenip çalışmadıkları anlamına gelmez, çünkü grup projelerinde oldukça verimlidirler ve fikirleriyle önemli katkılar sağlayabilirler.

İşbirliğine dayalı çalışma stiline sahip kişilerin en iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:

Açık fikirlilik ve dışa dönüklük

Yüksek enerji

Mükemmel insan ilişkileri becerileri

İşbirliğine yatkın çalışanların en büyük kusuru, önemli işler ve karar verme söz konusu olduğunda kendine güven eksikliği. Birisiyle konuyu tartışmadıkça büyük adımlar atmakta tereddüt edebilirler ve tek başına çalışmak verimsiz bir huzursuzluğa yol açabilir.

3. Destekleyici

Destekleyici bir iş stiline sahip takım üyeleri, işbirlikçi meslektaşlarıyla birçok özelliği paylaşır, ancak daha az göze çarpar ve iddialıdırlar. Genellikle onları geminin dümeninde liderlik yaparken görmezsiniz, ancak güvertede, geminin yoluna devam etmesi için güçlerini ve azimlerini kullanırlar. ⚓

Bu, destekleyici profesyonellerin iyi yöneticiler olamayacağı anlamına gelmez. Aksine, katılımcı yönetim stilini uygulayan ve ekibi en iyi performanslarını sergilemeye motive eden kuruluşlarda başarılı olabilirler.

Destekleyici iş tarzına sahip takım üyeleri, aşağıdaki nedenlerden dolayı başarılı bir takımın belkemiği niteliğindedir:

Aktif dinleyiciler ve empatiktirler

Diğerlerini motive edebilir ve güven ortamı yaratabilirler

Gerekli olduğunda hemen işe koyulup yardım etmeye hazırlar

Bu son nokta, destekleyici çalışanların en büyük sorunlarının kaynağı olduğu için iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Bu çalışanlar, başkalarına yardım etmek için özverili bir şekilde programlarını aşırı doldurma eğilimindedir ve bu da yorgunluğa neden olabilir. Yardım isteme konusundaki isteksizlikleriyle birleştiğinde, bu durum kolayca kronik tükenmişliğe yol açabilir.

Destekleyici takım üyeleri çatışmalardan kaçınır ve genellikle fikirlerini dile getirmez, bu nedenle iyi fikirler hiç gün yüzüne çıkmayabilir. Bu nedenle, konuşmaları ve daha özgüvenli olmaları için teşvik edilmelidir.

4. Yakınlık

Yakınlık iş stili, sürekli bağlantı ile karakterize edilir. Bu stili benimseyen kişiler, DM'ler ve e-postalar yerine diğer kişilerle yüz yüze iletişim kurmayı tercih eder ve eşzamansız düzenlemeler yerine gerçek zamanlı işbirliğine değer verir.

Yakınlık odaklı takım üyeleri uyum yeteneği yüksek kişilerdir, bu da hem bir avantaj hem de bir dezavantajdır. Bir yandan, bu özellikleri onları farklı gruplarda ve ayarlarda iyi çalışan mükemmel takım arkadaşları yapar ve çoğu kişiden daha kolay değişime uyum sağlarlar.

Ancak bu esneklik kontrolden çıkabilir ve takım üyelerinin kendi süreçlerini ve fikirlerini geliştirmelerini engelleyebilir. Arka plana çok fazla karışabilirler ve benzersiz bakış açıları sunamayabilirler. 😶

Yakınlığa odaklanan bireyler anlık ve sürekli geri bildirime de oldukça bağımlıdır, bu nedenle diğerlerine göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle uzaktan çalışma onlar için en iyi seçenek olmayabilir.

5. Detay odaklı

Bir raporda tek bir yazım hatası bile olmaması için üç kez kontrol eden kişiyi tanıyor musunuz? Ya da size VLOOKUP'u öğretmek için sabırsızlanan hesap tablosu meraklısını? İşte bunlar, detay odaklı çalışma stilinin ideal temsilcileridir. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için her zaman ekstra çaba gösterirler ve iş akışını onlardan daha iyi organize eden birini bulmak neredeyse imkansızdır. 🤓

Bunu göz önünde bulundurursak, bu tür kişilerin muhasebeci, analist ve titiz iş gerektiren diğer pozisyonlarda başarılı olmaları şaşırtıcı değildir. Eşsiz detaylara gösterdiği özen dışında, başlıca güçlü yönleri şunlardır:

Güvenilirlik

Çalışkanlık

Düşünceli

Dezavantajlarına gelince, detay odaklı kişilerin nihai hedefi gözden kaçırması sık görülen bir durumdur. Detaylara takılıp kalabilirler ve bu durum takıntı haline gelerek işlerini önemli ölçüde yavaşlatabilir.

6. Fikir odaklı

Her takımın diğerlerinden daha büyük hayaller kuran, başka bir deyişle fikir odaklı bir üyeye ihtiyacı vardır. Önceki kategoridekilerden farklı olarak, bu üyeler küçük şeyleri önemsemez veya bir sorunun ayrıntılarıyla ilgilenmez; sadece sorunu çözmek için yenilikçi bir yol bulmak isterler. 💡

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Doğal olarak, fikir odaklı çalışma tarzı beyin fırtınası oturumlarını yönetir ve başkalarının bakış açılarına ve geri bildirimlerine son derece açıktır. Bir engelle karşılaştığınızda, onu aşmanın bir yolunu bulacakları için başvuracağınız kişiler onlardır. Bu tür çalışanların anahtar avantajları şunlardır:

Yaratıcılık ve olağanüstü hayal gücü

Hırs ve iyimserlik

Yapabilirim tutumu

Günümüzde, sürekli olarak alışılmışın dışında düşünmek, fikir odaklı insanları oldukça yapılandırılmamış hale getirir. Yaratıcı kaoslarını severler, ancak bu bazen başa çıkılamayacak kadar fazla olabilir. Bu tür çalışanlar, programa veya proje bütç esine uymakta zorlanabilir ve bu da birçok komplikasyona neden olabilir.

Çeşitli Çalışma Tarzlarına Sahip Bir Takımı Yönetme

Bir yönetici olarak ana görevlerinizden biri, takımınızın iş stillerini anlamak ve bunlara uyum sağlamaktır. Bu kolay bir iş değildir, bu yüzden size büyük fark yaratabilecek bazı yararlı ipuçları paylaşalım. 🏆

Takımınız ister yerinde ister tamamen uzaktan çalışıyor olsun, muhtemelen planlama uygulamalarından verimlilik izleyicilerine kadar çeşitli insan ve proje yönetimi araçları kullanıyorsunuzdur. Ancak bu araçlar farklı iş stillerini hesaba katacak kadar uyarlanabilir mi?

Değilse, yukarıda bahsedilen tüm özellikleri barındıracak çok yönlü bir çözüme ihtiyacınız var. Başka bir deyişle, ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız var. Her bir takım üyesinden en iyi şekilde yararlanmanıza ve onların katılımını sürdürmenize yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi özellikleri paketi sunar.

Çeşitli ClickUp görünümleri sayesinde, bilgileri çalışanların belirli iş stillerine uygun farklı şekillerde sunabilirsiniz. Görsel düşünenler için süreçleri haritalamak üzere zihin haritaları ve zaman çizelgeleri kullanın veya daha basit yapıları tercih edenler için listelere veya tablolara geçin.

ClickUp ayrıca, her takım üyesine tam olarak ihtiyaç duydukları miktarda girdi verme esnekliği sunar. ClickUp Clip'i kullanarak bağımsız bir çalışana ekran kaydı yoluyla görevini hızlıca gözden geçirin ve en iyi şekilde çalışması için ona zaman tanıyın.

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İşbirliğine yatkın ve fikir odaklı takım üyeleri için ClickUp Beyaz Tahtalar mükemmel bir çözümdür. Takım çalışmasını ve büyük resme bakmayı teşvik ederek herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Ayrıntılara önem verenler için ise ClickUp Belgeleri, derinlemesine inceleme ve hiçbir şeyi atlamayan sağlam SOP'lar oluşturmak için sınırsız özgürlük sunar. İster küçük bir tek seferlik projeyi özetlemeniz gerekse de tüm iş planınızı hazırlamanız gerekse, ClickUp Belgeleri mükemmel bir yardımcı olabilir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sağlam wiki'ler, proje açıklamaları ve SOP'lar oluşturun

Son olarak, destekleyici ve yakınlık odaklı takım üyeleri, atanan yorumları takdir edeceklerdir — bu, gerçek zamanlı işbirliği yaparken eylem öğeleri oluşturmanın kolay bir yoludur. Takımınızda hangi iş stilleri baskın olursa olsun, herkes için bir ClickUp özelliği vardır! 🙌

2. İletişiminizi farklı iş tarzlarına uyarlayın

Çeşitlilik içeren bir takımdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, sabit performans değerlendirmeleri veya tek tip toplantılar gibi eski uygulamaları terk etmeniz gerekir. Bunun yerine, özellikle iletişim tercihleri ile ilgili olarak belirli iş stillerini hesaba katan daha esnek bir yaklaşım benimsemelisiniz. 🗣️

Örneğin, yakınlık odaklı çalışanlar günlük toplantıları veya diğer sık kontrol toplantılarını takdir ederken, bağımsız takım üyeleri ayda birden fazla toplantıya ihtiyaç duymayabilir.

Benzer şekilde, detay odaklı kişiler genellikle önceden belirlenmiş tarihlerde sabit toplantı ritmini tercih ederken, fikir odaklı kişiler daha esnek bir yaklaşımı tercih eder. İlki veriye dayalı geri bildirim ve girdilere değer verirken, ikincisi sohbet etmekten ve beyin fırtınası yapmaktan memnun olur.

Her çalışana iş stiline göre nasıl yaklaşmanız gerektiğinden emin değilseniz, yapabileceğiniz en iyi şey aynı zamanda en basit olanıdır: sorun. Takım üyelerinin tercihlerini iletmelerini teşvik edin, dinlendiklerini hissedeceklerdir.

3. Görevleri güçlü yönlerle eşleştirin

Takımınızın iş stillerini tanımanın en önemli nedenlerinden biri, bu bilgiyi görevleri dağıtırken kullanmaktır. Aksi takdirde, birinin yeteneğini ona uygun olmayan bir işte boşa harcayabilirsiniz. Einstein'ın dediği gibi, "Bir balığı ağaç tırmanma yeteneğiyle yargılarsanız, o balık tüm hayatı boyunca aptal olduğuna inanarak yaşar. "

İyi haber şu ki, herkesin iş stilini anladıktan sonra, her takım üyesine doğru görevleri atamak sorun olmamalı. Yoğun veri işleme söz konusuysa, bu görevin fikir odaklı bir kişi yerine detay odaklı bir kişiye verilmesi gerektiğini bileceksiniz. Bir projenin birçok hareketli parçası ve bağımlılığı varsa, işbirliğine yatkın çalışanları dahil etmek ve bağımsız çalışanlar için bağımsız görevler bulmak isteyeceksiniz.

Bu eşleştirme, özellikle başlangıçta, belirli iş akışlarını sağlamlaştırmadan önce kolay olmayabilir. Takımınızın iş yükünü kontrol altında tutmak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Görevleri her şeyi düzenli bir şekilde organize etmek için harikalar yaratabilir.

35'in üzerinde çok yönlü ClickApp sayesinde, günlük planlamadan büyük resim operasyon stratejilerine kadar her şey için ClickUp Görevlerini kullanabilirsiniz. Özel durumlar, bağımlılıklar ve kontrol listeleri ile görevler oluşturarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın ve sorunsuz bir işbirliği sağlayın.

ClickUp Liste görünümünde görev durumlarını arayın, ayarlayın veya sıralayın ve tüm işlerdeki ilerlemeyi görün

ClickUp ayrıca, sıradan işlerden kurtulmanızı ve farklı çalışma stillerine göre iş akışınızı optimize etmek için daha fazla zaman kazanmanızı sağlayan Yineleyen görevler gibi birçok Otomasyon ve kullanışlı özellik ile birlikte gelir.

İş Tarzınızı Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Kişisel iş tarzınızı anlamak, sadece güçlü yönlerinizi kullanmakla ilgili değildir. Gördüğünüz gibi, her yaklaşımın, profesyonel kendinizi bir üst seviyeye taşımak için ele alabileceğiniz belirli eksiklikleri vardır. Bunu yapmak için atılacak adımlar tarzlara göre değişiklik gösterse de, izleyebileceğiniz iki genel ipucu vardır.

1. İş gününüzü gözlemleyin

Bir süredir aynı işi yapıyorsanız, bir noktada otomatik pilota geçmeniz doğaldır. Bu durum, iyileştirilmesi gereken alanları fark etmeyi zorlaştırır, bu nedenle bir adım geri atın ve iş gününüzü dikkatlice değerlendirin.

Bunu yaparken, canınızı sıkan, gereksiz veya aşırı bulduğunuz şeylere odaklanın. Örneğin, takım liderinizle çok fazla iletişim kurmanıza gerek olmadığını veya işlerinizi öncelik sırasına koymakta zorlandığınızı fark edebilirsiniz.

Bu sorunlu noktaları belirledikten sonra, bunları gidermek için bağımsız olarak neler yapabileceğinizi görün. Örneğin, iş yükünüzü düzenlemek için ClickUp Görev Öncelikleri'ni veya ilerlemenizin görsel bir özetini görmek için ClickUp Hedefleri'ni kullanabilirsiniz. 📈

ClickUp içinde kişisel Hedefler oluşturun ve ilerlemenizi izlemek için hedefler belirleyin

Tercih ettiğiniz stile göre iş akışınızı ince ayarlamak için farklı taktikler deneyin. Birkaç küçük değişiklikle elde edebileceğiniz büyük farklara şaşıracaksınız!

2. Üstlerinizle konuşun

İşleri tercih ettiğiniz stile göre tamamen özgürce düzenleyemeyebilirsiniz. Bazı süreçler, herhangi bir değişiklik yapabilmek için onay alana kadar uymanız gereken şirket politikaları veya yönetim kararları ile ilgilidir.

Bu nedenle, kendi çalışma tarzınızı takım lideriniz ve diğer karar vericilerle görüşmeniz önemlidir. Endişelerinizi dile getirmekten veya bir değişiklik önermekten çekinmeyin. Sonuçta, değişiklik tüm takıma fayda sağlayabilir, bu nedenle yöneticiniz bunu uygulamaya açık olmalıdır.

Beceri setinizin ve iş yaklaşımınızın daha iyi kullanılabileceğini düşünüyorsanız, bunu sağlamak için neler yapılabileceğini öğrenin. Daha mutlu ve daha verimli olacaksınız, böylece en iyi işinizi yapmaya odaklanabilirsiniz. 🌟

Güçlü bir sinerji yaratın

Çeşitli çalışma stillerine sahip bir takımdan sorumluysanız, herkesin birbirini tamamladığı sıkı bir iş akışı oluşturma fırsatınız vardır. Görevleri güçlü yönlerle karıştırıp eşleştirerek, her takım üyesinin parlamasını sağlarken verimsizlik ve tükenmişlik riskini en aza indirirsiniz.

ClickUp gibi yetenekli bir proje yönetimi platformunu kullanarak, tüm çalışma tarzı özellikleri ve süreçlerinde kaybolmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir ClickUp hesabı oluşturun ve takımınızı A sınıfı oyunculara dönüştürün! 🥇