2025'in en iyi 10 günlük standup yazılımı

Günlük standup toplantılarını koordine etmek çoğu takım için bir ritüeldir; ancak, bunlardan en yüksek değeri elde ediyor musunuz?

Toplantınızı planlanmış bir gündemle başlatırsınız. Herkes günlük önceliklerini paylaşır ve biri rotadan sapana kadar her şey yolunda gider.

Standup görüşmeniz, diğer takım üyeleriyle ilgisi olmayan bir konu hakkında sonsuz bir konuşmaya dönüşüyor. Ya da daha kötüsü, günün planını takımınıza verimli bir şekilde ilettiğinizden emin değilsiniz.

Bu size çok tanıdık geliyor mu?

Hesap verebilirlik, şeffaflık ve izlenebilirlik üçlüsü, standup toplantılarının başarısını garanti edebilir, ancak bunu her gün nasıl başarabilirsiniz?

Günlük standup yazılımı, sizin gibi modern takımların iletişimi kolaylaştırmasına, ilerlemeyi izlemesine ve acil sorunları hızla çözmesine yardımcı olabilir.

Bu yazıda, toplantı sürenizi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak en iyi günlük standup araçlarından bazılarını tanıtacağız.

Günlük Standup Yazılımı nedir?

Genellikle günlük standup aracı veya scrum aracı olarak bilinen günlük standup yazılımı, sizin ve takım üyelerinizin günlük durum toplantılarınızı kolaylaştırmanıza ve kalitesini artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir dijital platformdur.

1993 yılında, bir grup yazılım mühendisi birlikte daha iyi çalışmanın bir yolunu bulmaya çalıştı. İlhamlarını bir rugby takımının oyununu koordine etme şeklinden aldılar.

İşte o zaman ilk günlük standup toplantısı ortaya çıktı.

Zamanla, bu fikir modern yazılım geliştirmede oldukça etkili olan çevik metodolojiler ve sprintlerle birleşti.

Agile, büyük bir projeyi yinelemeler veya sprintler olarak adlandırılan daha küçük, daha basit döngülere bölmektir. Bu, yazılım geliştirmede daha hızlı ve daha doğru çalışmamıza yardımcı olur ve değişen gereksinimlere uyum sağlamada harikadır.

Şimdi, scrum'da sprint, herkesin belirli bir hedefe ulaşmak için birlikte çalıştığı, genellikle dört hafta veya daha kısa bir süre olan bir dönemdir. Bu hedef genellikle daha büyük bir ürün hedefine doğru atılan bir adımdır.

Yazılım geliştirme takımlarının ötesinde, bu çalışma şekli artık pazarlama, tasarım ve profesyonel hizmetler gibi departmanlarda da yaygınlaşmıştır.

Günlük standup yazılımı kullanmanın üç avantajı

Her iş gününün başında günlük standup toplantıları planlayın ve düzenleyin . Burada, takım üyeleri önceki gün yaptıkları işler, bugün yapacakları işler ve karşılaştıkları engeller veya sorunlar hakkında yapılandırılmış güncellemeler paylaşabilirler

proje yönetimi yazılımı ile entegre ederek takım işbirliğini teşvik edin. Bu, görevlerin ve projelerin ilerlemesi konusunda sizin ve takımlarınızın aynı sayfada kalmanıza yardımcı olur

Toplantı özetlerini ve güncellemeleri kaydedin. Bu, sizin ve takım üyelerinizin daha sonra başvurabileceği proje ilerlemesinin tarihsel bir kaydını oluşturur

Kısacası, günlük standup yazılımı, takımınızla projeler üzerinde günlük işbirliğinizi basitleştirir. Proje yönetimini daha verimli hale getirir ve sizi ve takımınızı hedeflerinize odaklanmış halde tutar.

Günlük Standup Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Günlük standup araçları, hangi özellikleri aramanız gerektiğini biliyorsanız, etkili toplantılar düzenlemenize yardımcı olabilir. Günlük standup yazılımlarında aramanızı önerdiğimiz en yararlı özelliklerden bazıları şunlardır:

Kullanım Kolaylığı: Araç, proje yöneticileri ve takım üyeleri için kullanıcı dostu ve sezgisel olmalıdır. Karmaşık bir araç, takımınız tarafından benimsenmeyecek ve verimlilik kaybına neden olacaktır

Toplantı Planlama: Aracın, günlük standup toplantılarınızı hızlı bir şekilde planlamak için tek tıklamayla toplantı kurulumu, tekrar eden toplantılar ve hatırlatıcıları destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Entegrasyon: Takımınız başka proje yönetimi veya işbirliği araçları kullanıyorsa (ör. ClickUp, Trello, Slack), bu araçlarla entegre olan bir yazılımı değerlendirin. *Böylece, uygulamalar arasında veri ve iş akışlarını paylaşabilirsiniz

Raporlama ve Analitik: Araç, takımın ilerlemesi ve olası darboğazlar hakkında içgörüler sağlamalı, sorunları erken tespit etmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmalıdır

Görev ve İlerleme İzleme: Bazı günlük standup araçları, günlük güncellemelerin yanı sıra proje ilerlemesini görselleştirmenize yardımcı olacak görev panoları veya ilerleme izleme özellikleri içerir

2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 günlük standup yazılımı

1. ClickUp

ClickUp ile odaklanmış ve verimli durum toplantıları düzenleyin

ClickUp, dünya çapındaki takımların hızlı ve verimli günlük toplantılar yapmak için kullandığı hepsi bir arada bir günlük standup yazılımıdır.

ClickUp'ın Günlük Standup Toplantı Şablonu, takımınıza aşağıdakileri sağlayarak günlük standup'larınızı doğru şekilde yönetmenize yardımcı olur:

Planlama, not alma ve ilerlemeyi izleme için merkezi bir hub

Hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için her takım üyesi için kontrol listeleri

Herkesin her zaman bilgilendirilmesi için tek bir yerde gerçek zamanlı güncellemeler

ClickUp AI, toplantı notlarını saniyeler içinde özetlemenize ve belgelerden ve görevlerden otomatik olarak eylem öğeleri oluşturmanıza yardımcı olarak manuel işi azaltır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Sprintleri : Sprint döngülerinizi ve standup programlarınızı takımınızın tercihlerine göre özelleştirin. İster 3 haftalık bir döngü ister alternatif günlük standuplar olsun, bu araç işlerinizi destekleyecek kadar esnektir.

ClickUp Görünümleri : ClickUp Görünümleri, görevleri yönetmenize, projeleri izlemenize ve iş akışlarını kendi tarzınıza göre görselleştirmenize olanak tanır. Daha verimli çalışmak için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yapın

ClickUp Gösterge Paneli : Gösterge panelleri, size gerçek zamanlı : Gösterge panelleri, size gerçek zamanlı proje izleme ve daha derin içgörüler sunarak işiniz hakkında üst düzey bir genel bakış sağlar

ClickUp Görev Durumu: ClickUp'ın özel görev durumlarıyla görevlerinize farklı aşamalar ekleyin ve herkesin üzerinde çalıştığı işlerin net bir görünürlüğünü sağlayın

ClickUp Yorumları: ClickUp Yorumları, iletişim, geri bildirim ve içerik biçimlendirme için kullanışlı bir işbirliği aracıdır. Yorumlar atayabilir, bildirimler için kişilerden veya takımlardan bahsedebilir ve organize konuşmalar için konu başlıklı tartışmalar yapabilirsiniz. Arama sırasında kaçırdığınız bağlamı yakalamanıza yardımcı olurlar

ClickUp Şablonları: Proje yönetiminize hemen başlamak için 1.000'den fazla özelleştirilebilir : Proje yönetiminize hemen başlamak için 1.000'den fazla özelleştirilebilir ClickUp şablonu mevcuttur

ClickUp sınırlamaları:

Mobil Uyumluluk: ClickUp, tüm küçük ekran boyutlarına uygun şekilde uyarlanmamaktadır, bu da telefonunuzda çok fazla iş yapıyorsanız bir sorun oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Krisp

krisp aracılığıyla

Krisp, standup toplantılarınızı otomatik olarak transkribe eden ve özetleyen bir AI Toplantı Asistanıdır. Krisp, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak ses netliğini artıran benzersiz Ses Verimliliği AI'sı sunar.

Krisp, geleneksel anlamıyla standup toplantılarına özel bir yazılım değildir. Ses kalitesini artırarak ve toplantıyı özetlemenize yardımcı olarak toplantı deneyimini iyileştiren bir yazılımdır. Zorluk, bu özetleri proje yönetimi yazılımınızda eylem noktalarına dönüştürmektir.

Krisp'in en iyi özellikleri:

Toplantı Transkripsiyonu: Krisp, takımların toplantılarını otomatik olarak transkripsiyonlamasına olanak tanır

Özetleme: Çevrimiçi toplantılarınızı özetleyin ve günlük eylem öğeleri oluşturun

Paylaşım ve işbirliği: Toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturun ve diğer takım üyeleriyle paylaşın

Gürültü engelleme: Krisp, toplantıların gürültü kesintileri olmadan yapılmasını sağlamak için arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve genel olarak toplantı kalitesini artırır

Krisp sınırlamaları:

Robotik ses: Gürültü engelleme özelliği, arka plan gürültüsünü çok fazla ortadan kaldırırsa sesinize mekanik bir ses verebilir

Entegrasyonların eksikliği: Krisp, popüler proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olmadığından, eylem öğelerinin aktarılması zorlaşır

Krisp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Krisp puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (542 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Standuply

standuply aracılığıyla

Pandemiden bu yana, uzaktan ve eşzamansız çalışmanın yükselişine tanık olduk. Bu, ayrıntılı dokümantasyon ve süreçler, bireylerin karar verme yetkisini artırma ve takvimdeki toplantı sayısını kasıtlı olarak azaltma anlamına geliyor.

Asenkron stand-up toplantıları bu değişimin bir sonucudur. Takım üyeleri günlük güncellemelerini belirli bir biçimde yayınlayabilir, böylece insanlar toplantıya katılmadan durum güncellemelerini alabilir.

Bir konu hakkında takip soruları sorabilir ve açıklığa kavuşturabilirsiniz; takım lideriniz veya hatta yapay zeka, herkes için anahtar noktaları özetleyebilir.

Asenkron standup'lar esneklik sağlar ve gününüzü aksatmaz. Güncellemelerinizi yayınlayabilir, çocuklarınızı okula bırakabilir veya işlerinizi halledebilirsiniz. Beklemek zorunda kalmazsınız.

Standuply, Slack ve Microsoft Teams'de standup toplantıları düzenlemenize yardımcı olan asenkron bir standup botudur. Ayrıca görev izleyicilerle entegre olduğundan, takımınız projelerinizin ilerlemesini takip edebilir.

Standuply'nin en iyi özellikleri:

Asenkron standuplar : Standuply, metin, ses veya video yoluyla asenkron standup toplantıları gerçekleştirmenize yardımcı olur

Benzersiz raporlar : Standuply ile raporlarınıza video veya sesli mesajlar ekleyin

Anketler ve anketler: Slack'te çalışacak anketleri ve anketleri özelleştirin ve planlayın

Standuply sınırlamaları:

Sınırlı Entegrasyon: Standuply yalnızca Slack ve Microsoft Teams ile entegre edilebilir ve kullanılabilir

Standuply fiyatlandırması:

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 1,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 3,5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Standuply puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Jell

jell aracılığıyla

Jell, farklı zaman dilimlerinde çalışan uzaktan takımlar için optimize edilmiş bir günlük standup aracıdır. Takımınızın görev ilerlemelerini paylaşması için özel check-in'ler de oluşturabilirsiniz.

Jell ile programınızı ayarlayabilir, sorularınızı özelleştirebilir ve takımınızı uyumlu hale getirebilirsiniz.

Jell'in en iyi özellikleri:

Özelleştirilebilir check-in'ler: Check-in özelliği, yöneticilerin ve takım üyelerinin toplantı sıklığını ve rapor paylaşımını özelleştirmesine olanak tanır

Hedefler/OKR'ler: Hedeflerinizi/OKR'lerinizi tek bir yerden ayarlayın ve izleyin , ilerlemenizin sonuçlarını paylaşın

Jell sınırlamaları:

Ücretsiz plan yok: Jell'in ücretsiz planı yoktur. 14 günlük ücretsiz deneme süresinden sonra aracı kullanmak için ödeme yapmanız gerekir

Jell fiyatlandırması:

Essentials : Kullanıcı başına aylık 5 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jell puanları ve yorumları:

G2: 3,8/5 (30 yorum)

Capterra: 4,5/5 (23 yorum)

5. ScrumGenius

scrumGenius aracılığıyla

ScrumGenius, farklı zaman dilimlerinde çalışan işlevler arası takımlar için toplantıları, anketleri ve raporlamayı otomatikleştiren bir günlük standup aracıdır. Takım üyelerinizin günlük hedefleri ve engelleri görmelerine yardımcı olan benzersiz bir hedef tamamlama ve engelleyici izleme özelliğine sahiptir.

ScrumGenius'un en iyi özellikleri:

Günlük Check-In'ler: Takım üyeleri, hedef ve engel izleme gibi benzersiz özelliklerle günlük görevlerindeki güncellemeleri paylaşabilirler

Entegrasyonlar: Slack, Microsoft Teams ve e-posta yazılımları gibi araçlarla çalışır

Analitik ve Arama İçgörüleri: Verilerinizi görselleştirin, filtreleyin ve arayın; yaygın engelleyicileri, takım katılımını ve daha fazlasını izleyin

ScrumGenius sınırlamaları:

Yalnızca proje yönetimi takımları için: ScrumGenius, yalnızca proje yönetimi takımları içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır

Abonelik iptali: ScrumGenius aboneliğinizi iptal etmek için destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

ScrumGenius fiyatlandırması:

Temel : Kullanıcı başına aylık 3 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 7 $

ScrumGenius puanları ve yorumları:

G2: 0,8/5 (3 yorum)

Capterra: 4,8/5 (6 yorum)

6. Aralık

Range, geliştirme takımlarının asenkron proje güncellemelerini paylaşmalarını, toplantı gündemleri oluşturmalarını, notlar almalarını ve takım hedeflerini izlemelerini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Range, Slack ve MS Teams gibi araçlarla entegre olarak tüm güncellemelerinizi tek bir yerde almanızı sağlar.

En iyi özelliklerin aralığı:

Takım Dizini: Takımınızın nasıl bir performans gösterdiğini ve nelere odaklandığını görün

Check-In'ler: Takım üyeleri, günlük standup toplantısı yapmadan iletişim kurabilir ve check-in yapabilir

Entegrasyon: Range, Slack ve MS Teams gibi 75'ten fazla araçla entegre olabilir

Aralık sınırlamaları:

Kullanıcı Arayüzü: Yeni kullanıcılar, kullanıcı arayüzünde gezinmede zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Fiyat aralığı:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Aralık derecelendirmeleri ve yorumlar:

G2: 4,6/5 (74 yorum)

Capterra: 4,7/5 (32 yorum)

7. Fellow

fellow aracılığıyla

Fellow, çevik takımların daha az, daha kısa ve daha etkili toplantılar yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Fellow'un toplantı şablonlarını kullanarak takım toplantılarını planlayabilir ve takımınız için hızlıca gündemler oluşturabilirsiniz.

En iyi özellikler:

Toplantı Gündemi Şablonları: 500'den fazla kullanıma hazır Toplantı Gündemi şablonu

AI Toplantı Transkripsiyonları ve Özetleri: Otomatik toplantı transkripsiyonları ve özetleri alın

Diğer sınırlamalar:

Çok Fazla Şablon: Fellow, benzer kullanım durumları için çok fazla şablon sunar, bu da ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmeyi zaman alıcı hale getirir

Fellow fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.827+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. StepSize

stepSize aracılığıyla

StepSize, ürün geliştirme raporları oluşturmak için yapay zeka kullanan bir günlük standup yazılımıdır.

Linear veya Jira kullanan bir takım iseniz, StepSize takımınızın ilerlemesi hakkında net güncellemeler oluşturmanıza olanak tanır.

StepSize'ın en iyi özellikleri:

AI Tarafından Oluşturulan İlerleme Raporları: Sorunlara ve biletlere bağlantılar içeren proje ilerleme raporları oluşturun ve ayrıntılı olarak inceleyin

İzleme Metrikleri: Ürün geliştirme metriklerini izlemenizi sağlayan raporlar oluşturur. Örneğin, e-ticaret web sitenizde her ay yapılan kullanıcı arayüzü iyileştirmelerinin sayısını izleyebilir ve bunların kullanıcı etkileşimi üzerindeki etkisini ölçebilirsiniz

Adım Boyutu sınırlamaları:

Ücretsiz Plan Yok: StepSize ücretsiz plan sunmamaktadır

StepSize fiyatlandırma:

Takım: 100 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

StepSize puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Tatsu. io

Tatsu, Slack'te eşzamansız iletişimi kolaylaştıran bir günlük standup yazılımıdır. Tatsu, bir toplantı başlamak üzereyken kanalı bilgilendirebilir ve ilk katılımcıyı çağırabilir.

Tatsu. io'nun en iyi özellikleri:

Eşzamansız günlük standuplar: Tatsu, Slack Kanalında otomatik olarak günlük standup başlatır ve tüm üyelere bildirim gönderir. Takım üyelerinden raporlarını vermelerini ister ve ulaşılamayan üyeleri atlar

Özel komutlar: Bir takım üyesini o gün için toplantıdan çıkarmak için "dismiss" komutunu veya uygun gördüğünüzde toplantıyı sonlandırmak için "quit" komutunu kullanın

Tatsu. io sınırlamaları:

Slack ile sınırlıdır: Tatsu yalnızca Slack'te kullanılabilir.

Tatsu. io fiyatlandırma:

Global: Kullanıcı başına aylık 1 $

Tatsu. io puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. GeekBot

geekbot aracılığıyla

GeekBot, Slack ve Microsoft Teams'deki günlük stand-up'ları, retro'ları, anketleri ve diğer iş akışlarını otomatikleştiren bir proje yönetimi aracıdır. Günlük stand-up toplantılarının zamanını ve sıklığını, sorulacak soruları ve kimin uyarı alacağını ayarlayabilirsiniz.

GeekBot'un en iyi özellikleri:

Anonim Anketler: Geekbot ile anonim anketler düzenleyin ve takımınızdan dürüst geri bildirimler ve içgörüler alın

Otomatik Ş Akışı: Geekbot, otomatik ş akışlarını mümkün kılar ve yinelenen görevlerde zaman kazanmanıza yardımcı olur

GeekBot sınırlamaları:

Şablon Özelleştirme: Kullanıcılar şablonların kolayca özelleştirilemediğini söylüyor

GeekBot fiyatlandırması:

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GeekBot puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (154 yorum)

Capterra: 4,9/5 (143 yorum)

Günlük Standup Yazılımıyla Takım İletişimini Kolaylaştırın

Etkili bir şekilde yürütüldüğünde, günlük standup toplantıları takımınızı aynı sayfada tutmak, motive etmek ve hedeflerinize doğru ilerlemek için harika bir yoldur.

Asenkron toplantıları veya video konferansları tercih edin, takımınızın çalışma tarzına ve şirket kültürünüze uygun doğru standup yazılımını seçin.

Standup yazılımınızı proje yönetimi aracınızla entegre ederek veya en iyisi, bu yazılımı aracınızın içine entegre ederek en iyi deneyimi ve en yüksek değeri elde edersiniz. İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta da budur.