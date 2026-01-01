บล็อก ClickUp

25 เครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดที่คุณต้องลองในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
23 มีนาคม 2568

การสร้างเนื้อหาเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด และการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลจากนักการตลาด 87%ที่ระบุว่า การตลาดเนื้อหาช่วยกระตุ้นความต้องการ เครื่องมือที่เหมาะสมจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่มีไว้เสริม แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ตั้งแต่การจัดการ SEO และการจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่เหมาะสมสามารถช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงคุณภาพ และช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งได้

ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวม 25 เครื่องมือที่คุณต้องลอง ที่จะทำให้การตลาดเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาเริ่มกันเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

ค้นพบเครื่องมือการตลาดเนื้อหาชั้นนำที่สามารถยกระดับกลยุทธ์ของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วม

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน
  2. HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์และการผสานรวมกับระบบ CRM
  3. BuzzSumo: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเนื้อหาและการวิเคราะห์คู่แข่ง
  4. SEMRush: เหมาะที่สุดสำหรับการทำ SEO และการปรับแต่งเนื้อหา
  5. Canva: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกและเนื้อหาภาพ
  6. Google Analytics: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์
  7. Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาและการจัดการเวิร์กโฟลว์
  8. แกรมม่าลี: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงไวยากรณ์และสไตล์
  9. Ahrefs: เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยลิงก์ย้อนกลับและคำหลัก
  10. WordPress: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเว็บไซต์และบล็อก
  11. CoSchedule: เหมาะที่สุดสำหรับปฏิทินเนื้อหาและการจัดตารางเวลา
  12. Hootsuite: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย
  13. Yoast SEO: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์
  14. เซิร์ฟเฟอร์ SEO: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยระบบ AI
  15. Google Trends: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของคำค้นหา
  16. เมล์ชิป: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ
  17. Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลเนื้อหาและการจัดระเบียบ
  18. บัฟเฟอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย
  19. Hemingway Editor: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและสไตล์
  20. Clearscope: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วย AI
  21. ContentShake AI: เหมาะที่สุดสำหรับไอเดียเนื้อหาที่สร้างโดย AI
  22. Wordtune: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
  23. Vidyard: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดผ่านวิดีโอ
  24. Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม
  25. Adobe Photoshop: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขภาพขั้นสูง

การตลาดเนื้อหาคืออะไร?

การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้าง แจกจ่าย และส่งเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดและรักษาฐานกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

ครั้งสุดท้ายที่คุณเพลิดเพลินกับโฆษณาแบบดั้งเดิมคือเมื่อไหร่? อาจจะไม่บ่อยนัก แต่บทความบล็อกที่มีประโยชน์ วิดีโอที่สนุกสนาน หรือคู่มือที่ให้ข้อมูลเชิงลึก? นั่นแหละคือตัวอย่างของการตลาดเนื้อหาที่กำลังทำงานอยู่

การตลาดเนื้อหาไม่ใช่แค่การเผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น แต่คือการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งสามารถ ช่วยเหลือ ให้ความรู้ หรือสร้างความบันเทิง แก่กลุ่มเป้าหมายของคุณได้จริง

หากทำอย่างถูกต้อง การตลาดเนื้อหาจะช่วยสร้างความไว้วางใจ เพิ่มการรับรู้แบรนด์ และวางตำแหน่งธุรกิจของคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้คนนึกถึงในวงการของคุณ ไม่ใช่แค่การดึงดูดความสนใจเท่านั้น—แต่คือการรักษาความสนใจนั้นไว้และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี

ประเภทของการตลาดเนื้อหา

การตลาดเนื้อหาครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ได้แก่:

  • บทความและบล็อกโพสต์: เนื้อหาที่ให้ข้อมูลและเป็นมิตรกับ SEO
  • เนื้อหาโซเชียลมีเดีย: โพสต์ที่น่าสนใจ, วิดีโอ, และอินโฟกราฟิก
  • อินโฟกราฟิก: การนำเสนอข้อมูลที่ดึงดูดสายตา
  • วิดีโอและพอดแคสต์: เนื้อหาเพื่อการศึกษาและการเล่าเรื่อง
  • จดหมายข่าวทางอีเมล: การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละกลุ่ม
  • เอกสารไวท์เปเปอร์และอีบุ๊ก: แหล่งข้อมูลเชิงลึกที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า

คุณรู้หรือไม่?93% ของนักการตลาด B2Bใช้การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมของพวกเขา

ความจำเป็นของซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา

ด้วยจำนวน7.5 ล้านโพสต์บล็อกที่เผยแพร่ทุกวัน การโดดเด่นจึงยากกว่าที่เคย นั่นคือจุดที่เครื่องมือการตลาดเนื้อหาสามารถช่วยได้

แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาแบบครบวงจรช่วยให้การติดตาม, การจัดการ, และการปรับปรุงการตลาดดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกทางการวิเคราะห์และข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความบล็อก อัปเดตโซเชียลมีเดีย หรือแคมเปญอีเมล เครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ได้จริง คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ ว่าคุณต้องการเครื่องมือเหล่านี้หรือไม่ แต่คือ เครื่องมือไหน ที่จะเหมาะสมที่สุดกับกลยุทธ์ของคุณ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: บริษัทที่เผยแพร่บล็อกได้รับลูกค้าเป้าหมายมากกว่าบริษัทที่ไม่เผยแพร่ถึง 67%

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดเนื้อหา?

ด้วยเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น กุญแจสำคัญคือการมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย กระบวนการทำงาน และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือควรทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ช้าลง มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง แก้ไขและเผยแพร่เนื้อหา
  2. การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เลือกเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลักการวิเคราะห์คู่แข่ง และการติดตามประสิทธิภาพ
  3. ระบบอัตโนมัติและการจัดตาราง: การจัดการเนื้อหาผ่านช่องทางต่าง ๆ อาจใช้เวลามาก เครื่องมือที่ช่วยในการเผยแพร่และทำการตลาดเนื้อหาโดยอัตโนมัติจะช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา
  4. คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณทำงานกับทีม การสื่อสารที่ราบรื่นและการจัดการเวิร์กโฟลว์เป็นสิ่งสำคัญ มองหาคุณสมบัติเช่น พื้นที่ทำงานร่วมกันปฏิทินเนื้อหา และกระบวนการอนุมัติ
  5. ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา ปรับปรุง SEO สร้างไอเดียหัวข้อ และให้คำแนะนำอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหา
  6. การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม: ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีควรสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่นซอฟต์แวร์ CRM, ตัวจัดการตารางเวลาโซเชียลมีเดีย, เครื่องมือ SEO และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์
  7. ความคุ้มค่าและความสามารถในการขยายตัว: ความต้องการของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแบรนด์ของคุณเติบโต เลือกโซลูชันที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดใหม่

การผสมผสานเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่เหมาะสมสามารถทำให้กลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ด้วยการมุ่งเน้นที่การใช้งาน ความอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำงานได้ดีและเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้อีกด้วย

เครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดกว่า 20 รายการสำหรับงานหลากหลาย

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือ)

สร้างมุมมองที่เป็นระเบียบของงานของคุณ, ปรับปรุงการจัดการเนื้อหาของคุณให้ราบรื่น, และจัดการทุกประเภทของเนื้อหาใน ClickUp
ลองใช้ ClickUp สำหรับการตลาด
สร้างมุมมองที่เป็นระเบียบของงานของคุณ, ปรับปรุงการจัดการเนื้อหาของคุณให้ราบรื่น, และจัดการทุกประเภทของเนื้อหาใน ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่มีเครื่องมือการตลาดในตัว ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดเนื้อหาวางแผน สร้าง และติดตามเนื้อหาได้อย่างราบรื่น ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานของเนื้อหาระหว่างทีมต่างๆ

ใช้ลำดับชั้นของ ClickUp(พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, และงาน) เพื่อจัดโครงสร้างการทำงานด้านการตลาดเนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น:

  • สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับ "การตลาดเชิงเนื้อหา"
  • ใช้โฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่เช่น บล็อก, โซเชียลมีเดีย, แคมเปญ, เป็นต้น
  • จัดระเบียบรายการสำหรับประเภทเนื้อหาหรือโครงการเฉพาะ

ClickUp Tasksจะมอบการควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนื้อหาให้กับคุณ คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น "กำลังร่าง" "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" และ "เผยแพร่แล้ว" ใช้ฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็น การกล่าวถึง(@mentions) และการตรวจทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติร่างเนื้อหา

ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
สร้าง, ร่วมมือ, เปรียบเทียบ, และมาตรฐานเอกสารของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp Docs

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations เช่น การย้ายคำขอไปยังรายการเฉพาะ หรือการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเมื่อถึงจุดสำคัญ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุดฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม เช่นClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดและวางแผนเนื้อหา และClickUp Chatสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ClickUp Brainคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการตลาดเนื้อหา! มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและระดมความคิด ทำให้การจัดการปฏิทินเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานเป็นระบบโดยการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและทำให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาจะถูกปฏิบัติตาม

เมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหา สามารถร่างบทความ บล็อก และโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ และยังสามารถช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณให้ชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการค้นคว้าและสรุปข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ!

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

⚠️ ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างที่ใช้งานได้บนเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรี: คุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐาน
  • ไม่จำกัด: $5 ต่อสมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจพลัส: $19 ต่อสมาชิก/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิก/เดือน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมหน้าเพจราคาของ ClickUp

🌟 การให้คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของเราที่ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร?

2. HubSpot (ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์และการผสานรวมกับ CRM)

Hubspot CMS สำหรับการจัดการเนื้อหา
มุมมองแดชบอร์ด Hubspot CMS (ผ่านHubspot)

HubSpot เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบอินบาวด์ครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจดึงดูด สร้างความสนใจ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริงผ่านการตลาดด้วยเนื้อหา ตั้งแต่การจัดการบล็อกไปจนถึงระบบอัตโนมัติ HubSpot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักการตลาด

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ระบบจัดการเนื้อหา (CMS): สร้างและปรับแต่งบทความบล็อก หน้าแลนดิ้ง และเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • SEO และ เครื่องมือวิจัยคำหลัก: รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงอันดับการค้นหาและเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก
  • การตลาดอัตโนมัติ:อัตโนมัติแคมเปญอีเมล, การเลี้ยงดูลูกค้า, และการจัดจำหน่ายเนื้อหาเพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณอย่างง่ายดาย
  • การจัดการโซเชียลมีเดีย: กำหนดเวลาและวิเคราะห์โพสต์บนโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องออกจาก HubSpot

💡เคล็ดลับเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนี้เพื่อกำหนดเวลาโพสต์ให้มีความสม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม และวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อขยายการเข้าถึงให้สูงสุด

เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
  • การวิเคราะห์และรายงาน: ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา การมีส่วนร่วมของผู้ชม และผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยรายงานที่ละเอียด
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อ HubSpot กับ CRM, อีเมล และเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว

⚠️ ข้อจำกัดของ HubSpot

  • แม้ว่าแผนฟรีจะยอดเยี่ยม แต่ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
  • แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ แต่แม่แบบและกระบวนการทำงานอัตโนมัติบางอย่างอาจไม่ยืดหยุ่นมากนัก

ราคาของ HubSpot

  • เครื่องมือฟรี: รวมถึง CRM พื้นฐาน, การตลาดทางอีเมล, และแบบฟอร์ม
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน/ที่นั่ง
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800 ต่อเดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600 ต่อเดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง

🌟 การให้คะแนนและรีวิว HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)

3. BuzzSumo (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยเนื้อหาและการวิเคราะห์แนวโน้ม)

เครื่องมือวิจัยเนื้อหา BuzzSumo
ผ่าน:BuzzSumo

หากคุณเคยสงสัยว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมของคุณหรือเนื้อหาใดได้รับการแชร์มากที่สุด BuzzSumo มีคำตอบให้คุณ มันเหมาะสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นไวรัล วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง และค้นหาผู้มีอิทธิพลสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับบล็อก ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ หรือมองหาโอกาสในการสร้างแบ็คลิงก์BuzzSumo มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้คุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่โดนใจอย่างแท้จริง

📌 คุณสมบัติเด่นของ BuzzSumo

  • การค้นพบเนื้อหา: ค้นหาเนื้อหาที่มีการแชร์มากที่สุดและน่าสนใจที่สุดจากหลากหลายแพลตฟอร์ม
  • การวิเคราะห์คู่แข่ง: ติดตามเนื้อหาที่สร้างผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับคู่แข่งและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
  • การระบุตัวผู้มีอิทธิพล: ค้นหาผู้มีอิทธิพลหลักในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
  • การติดตามสื่อสังคมออนไลน์: ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และเทรนด์ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
  • การวิเคราะห์แบ็คลิงก์: ระบุแบ็คลิงก์ที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มอำนาจของเนื้อหาของคุณ
  • การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและการกล่าวถึงแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง

⚠️ ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จำกัดในแผนระดับล่าง จำกัดการวิเคราะห์เนื้อหาในระยะยาว
  • ขาดเครื่องมือ SEO ที่ลึกซึ้ง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับการค้นคว้าคำหลัก
  • มันช่วยสร้างคำแนะนำเนื้อหาแต่ไม่มีตัวแก้ไข, แม่แบบ, หรือคุณสมบัติการเผยแพร่

ราคาของ BuzzSumo

  • การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี, 1 ผู้ใช้)
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/เดือน (เรียกเก็บรายปี, 5 ผู้ใช้)
  • ชุด: $499/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี, 10 ผู้ใช้)

🌟 การจัดอันดับและรีวิวจาก BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (103 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (146 รีวิว)

4. SEMrush (ดีที่สุดสำหรับการทำ SEO และการวิเคราะห์คู่แข่ง)

แดชบอร์ด Semrush
ผ่านทางSemrush

SEMrush เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับนักการตลาดเนื้อหาแบบออร์แกนิก บรรจุฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์คู่แข่ง

มันให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ตั้งแต่การวิจัยหัวข้อไปจนถึงการตรวจสอบเว็บไซต์ SEO และการวิเคราะห์คู่แข่ง ทำให้เนื้อหาเหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา เหมาะสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ที่ต้องการกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเส้นทางที่ชัดเจนสู่การมองเห็นออนไลน์

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEMrush

  • การวิจัยคำหลัก: ค้นหาคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมข้อมูลปริมาณการค้นหาและข้อมูลการแข่งขันอย่างละเอียด
  • การตรวจสอบเว็บไซต์: ระบุปัญหา SEO และรับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • การวิเคราะห์คู่แข่ง: วิเคราะห์เว็บไซต์ของคู่แข่ง, คำค้นหา, และลิงก์ย้อนกลับ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ PPC และการโฆษณา: ติดตามการใช้จ่ายและประสิทธิภาพของโฆษณาสำหรับ Google Ads และโซเชียลมีเดีย
  • ชุดเครื่องมือการตลาดเนื้อหา: รับไอเดียหัวข้อ ปรับปรุงเนื้อหา และวัดประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์แบ็คลิงก์: ตรวจสอบและสร้างแบ็คลิงก์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหา

⚠️ ข้อจำกัดของ SEMrush

  • รายงานการตรวจสอบเว็บไซต์อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากข้อมูลเชิงเทคนิค
  • การเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
  • ข้อมูลจำกัดในแผนระดับล่าง

ราคาของ SEMrush

  • ข้อดี: $139.95/เดือน (5 โครงการ)
  • กูรู: $249.95/เดือน (15 โครงการ)
  • ธุรกิจ: $499. 95/เดือน (40 โครงการ)

🌟 คะแนนและรีวิวจาก SEMrush

  • G2: 4. 5/5 (2,450 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก SEMRush ชั้นนำเพื่อยกระดับเกม SEO ของคุณ

5. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกและเนื้อหาภาพ)

สร้างดีไซน์ วัสดุการตลาด และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย CanvaCanva
ผ่านทางCanva

Canva ทำให้การออกแบบเป็นเรื่องง่าย—แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์เลยก็ตาม ไม่ว่าคุณจะสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, การนำเสนอ, หรือเอกสารการตลาดเนื้อหา, Canva ที่มีระบบลากแล้ววางและเทมเพลตการออกแบบที่พร้อมใช้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที Canva เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, ธุรกิจ, และทีมที่ต้องการสร้างการออกแบบคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีนักออกแบบมืออาชีพ

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: สร้างการออกแบบได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • คลังแม่แบบขนาดใหญ่: เข้าถึงแม่แบบสำเร็จรูปนับพันสำหรับโซเชียลมีเดีย การนำเสนอ และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ภาพและองค์ประกอบสต็อก: เลือกจากสินทรัพย์ฟรีและพรีเมียมนับล้านรายการ
  • เครื่องมือสร้างแบรนด์: รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยโลโก้, ฟอนต์, และสี
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีม: ทำงานออกแบบร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การตัดต่อวิดีโอ: ตัดต่อและแก้ไขวิดีโอสั้นและแอนิเมชัน

⚠️ ข้อจำกัดของ Canva

  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติและทรัพยากรจำกัด
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการออกแบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องการเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง

ราคาของ Canva

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: $119.99/ปี (1 ผู้ใช้) หรือ $12.99/เดือน
  • ทีม: $300/ปี สำหรับปีแรก (สูงสุด 5 ผู้ใช้) จากนั้น $500/ปี

🌟 คะแนนและรีวิว Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (12000+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Canva ที่ควรพิจารณา

6. Google Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเข้าชมแบบออร์แกนิกและข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้)

Google Analytics GA4
ผ่านทางGoogle Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, บล็อก, หรือเว็บไซต์ธุรกิจ เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทราฟฟิก, ข้อมูลประชากรของผู้ชม,และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักการตลาด, เจ้าของธุรกิจ, และนักวิเคราะห์ที่ต้องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีอยู่ทางออนไลน์ของพวกเขา

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์และกิจกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม: รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรม
  • การวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชม: ทำความเข้าใจว่าผู้เข้าชมของคุณมาจากที่ไหน—การค้นหาแบบออร์แกนิก, โซเชียล, การโฆษณา, หรือตรง
  • การติดตามเป้าหมายและการแปลง: ตั้งค่าและติดตามการแปลงเพื่อวัดความสำเร็จทางธุรกิจ
  • รายงานการไหลของพฤติกรรม: แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เดินทางผ่านเว็บไซต์ของคุณอย่างไร
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: สร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

⚠️ ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • ผู้เริ่มต้นต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากรายงานข้อมูลที่ซับซ้อน
  • ขาดแผนที่ความร้อนและบันทึกเซสชันโดยละเอียดสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เชิงลึก
  • การสุ่มตัวอย่างในรายงานอาจจำกัดความแม่นยำสำหรับเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมสูง

$ราคา Google Analytics

  • มาตรฐาน: ฟรี, ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
  • Analytics 360: ราคาที่กำหนดเอง, ให้บริการคุณสมบัติพรีเมียมและการผสานรวมสำหรับองค์กร

🌟 การให้คะแนนและรีวิว Google Analytics

  • G2: 4. 4/5 (6,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)

7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างง่ายและการจัดระเบียบงาน)

มุมมองกระดานคัมบังของ Trello
ผ่านทางAtlassian

Trello ช่วยให้การจัดการโครงการการตลาดเนื้อหาและกระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยระบบที่ใช้งานง่ายและใช้การ์ดเป็นพื้นฐาน ช่วยให้ทีม ธุรกิจ และฟรีแลนซ์สามารถติดตามงานหรือ วางแผนโครงการส่วนตัวและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ด้วยกระบวนการทำงานการตลาดเนื้อหาที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • กระดานคัมบัง: การจัดการงานแบบลากและวาง พร้อมรายการที่ปรับแต่งได้
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และแสดงความคิดเห็นภายในบัตร
  • การเพิ่มพลังและการผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และเครื่องมืออื่น ๆ
  • ระบบอัตโนมัติ (บัตเลอร์): ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • รายการตรวจสอบและป้ายกำกับ: จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญและงานย่อย
  • แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป: การจัดการงานที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

⚠️ ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับการวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียด
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
  • แผนฟรีจำกัดการทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อ

ราคาของ Trello

  • ฟรี: $0
  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี, ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้)

🌟 การให้คะแนนและรีวิว Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,500 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Trello ที่ควรพิจารณา

8. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเขียนและตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย AI)

Grammarly เป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยปรับปรุงไวยากรณ์ การสะกดคำ ความชัดเจน และน้ำเสียง ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างอีเมล เขียนบล็อก หรือสร้างเอกสารทางธุรกิจ Grammarly จะช่วยให้เนื้อหาของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักวิชาชีพ และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการงานเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาด

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์
  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจนและความกระชับ: ปรับปรุงโครงสร้างประโยคและความเข้าใจง่าย
  • ตัวตรวจจับโทนเสียง: วิเคราะห์โทนของงานเขียนของคุณเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: รับประกันความเป็นต้นฉบับโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลนับล้าน
  • การปรับปรุงสไตล์และคำศัพท์: แนะนำคำที่เหมาะสมกว่าเพื่อสร้างความประทับใจ
  • การผสานรวมกับเบราว์เซอร์และแอป: ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม อีเมล และอื่นๆ

⚠️ ข้อจำกัดของ Grammarly

  • เวอร์ชันฟรีให้บริการเพียงการตรวจสอบไวยากรณ์และสะกดคำขั้นพื้นฐานเท่านั้น
  • คำแนะนำตามบริบทอาจตีความหมายที่ตั้งใจไว้ผิดพลาดได้บางครั้ง
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกมีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี: $0
  • พรีเมียม: $12/เดือน (1 ผู้ใช้, ชำระรายปี)
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

🌟 การให้คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Grammarly ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

9. Ahrefs (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับและ SEO)

ไซต์ เอ็กซ์พลอเรอร์ โดย Ahrefs
ผ่านทางAhrefs

Ahrefs เป็นเครื่องมือ SEO ที่ได้รับความนิยมซึ่งเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แบ็คลิงก์, การวิจัยคำค้นหา, และการวิเคราะห์คู่แข่ง. หากคุณต้องการปรับปรุงอันดับการค้นหา, ติดตามแบ็คลิงก์, หรือค้นหาโอกาสทางคำค้นหา, Ahrefs ให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ. มันถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ SEO, เอเจนซี, และนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกทาง SEO อย่างละเอียด.

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs

  • การวิเคราะห์แบ็คลิงก์: รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับโดเมนที่อ้างอิงและข้อความแองเคอร์
  • เครื่องมือสำรวจคำหลัก: ค้นหาโอกาสในการจัดอันดับพร้อมข้อมูลความยากของคำหลักและปริมาณการค้นหา
  • เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์: ระบุปัญหา SEO และโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • การวิจัยคู่แข่ง: วิเคราะห์หน้าเว็บและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคู่แข่ง
  • เครื่องมือสำรวจเนื้อหา: ค้นพบเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับการสร้างลิงก์และแรงบันดาลใจ
  • ตัวติดตามอันดับ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของคำหลักตลอดเวลา

⚠️ ข้อจำกัดของ Ahrefs

  • ขาดชุดเครื่องมือการตลาดเนื้อหาแบบครบวงจรเหมือน SEMrush
  • ไม่มีเครื่องมือเขียนหรือปรับแต่งเนื้อหาในตัว
  • อาจมีราคาแพงสำหรับผู้เริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก

⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

ราคาของ Ahrefs

  • ไลท์: 129 ดอลลาร์/เดือน (5 โครงการ)
  • มาตรฐาน: $249/เดือน (20 โครงการ)
  • ขั้นสูง: $499/เดือน (50 โครงการ)

🌟 คะแนนและรีวิวจาก Ahrefs

  • G2: 4. 5/5 (549 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (575 รีวิว)

10. WordPress (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์และการจัดการเนื้อหา)

ตัวอย่างแพลตฟอร์มการแก้ไขโพสต์บน WordPress
ผ่านทาง:WordPress

WordPress เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ ตั้งแต่การเปิดตัวบล็อกและร้านค้าออนไลน์ไปจนถึงเว็บไซต์ธุรกิจ ด้วยธีมและปลั๊กอินนับพันรายการ WordPress มอบความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เหมาะสำหรับธุรกิจ บล็อกเกอร์ และนักพัฒนาที่ต้องการระบบจัดการเนื้อหา(CMS) ที่ยืดหยุ่นและสามารถขยายได้

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPress

  • ระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้งานง่าย: แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดการเนื้อหาที่สะดวก
  • ไลบรารีปลั๊กอิน: เข้าถึงปลั๊กอินมากกว่า 50,000 รายการเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  • SEO-friendly: เครื่องมือในตัวและการผสานรวมกับปลั๊กอิน SEO
  • พร้อมสำหรับอีคอมเมิร์ซ: เชื่อมต่อกับ WooCommerce ได้อย่างราบรื่นสำหรับร้านค้าออนไลน์
  • ธีมที่ปรับแต่งได้: มีธีมให้เลือกนับพันทั้งแบบฟรีและพรีเมียม
  • การสนับสนุนจากชุมชน: ชุมชนขนาดใหญ่ระดับโลกและเอกสารประกอบที่ครอบคลุม

⚠️ ข้อจำกัดของ WordPress

  • การอัปเดตปลั๊กอินและธีมอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์เสียหายได้
  • หากไม่มีการปรับแต่งที่เหมาะสม เว็บไซต์อาจทำงานช้าลงเนื่องจากปลั๊กอินที่มีมากเกินไป
  • เว็บไซต์ WordPress ที่โฮสต์เองต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการถูกโจมตี

$ราคา WordPress

  • ส่วนบุคคล: $4/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียม: $8/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • อีคอมเมิร์ซ: $45/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

🌟 การให้คะแนนและรีวิว WordPress

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ WordPress ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

11. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับปฏิทินการตลาดและการจัดตารางเนื้อหา)

ตัวอย่างมุมมองปฏิทิน CoSchedule
ผ่านทางCoSchedule

CoSchedule เป็นปฏิทินการตลาดแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับทีมการตลาด บล็อกเกอร์ และเอเจนซี่ที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดตารางโพสต์บล็อก อีเมลและแคมเปญโซเชียลมีเดียจากแดชบอร์ดเดียว

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • เนื้อหา ปฏิทินการตลาด: วางแผนและมองเห็นตารางเนื้อหาทั้งหมดในที่เดียว
  • การอัตโนมัติทางสังคม: แชร์ซ้ำเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด
  • การทำงานเป็นทีม: มอบหมายงานกำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
  • เครื่องมือวิเคราะห์พาดหัว: ปรับปรุงพาดหัวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและ SEO
  • กระบวนการทำงานและการอนุมัติ: ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติเนื้อหาภายในทีมให้มีประสิทธิภาพ
  • รองรับการผสานรวม: เชื่อมต่อกับ WordPress, HubSpot และ Google Analytics

⚠️ ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • ไม่มีการติดตามคู่แข่งอย่างละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
  • เน้นการจัดตารางเวลา โดยต้องใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการเขียนเนื้อหา
  • คุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติและการร่วมมือของทีมต้องการแผนระดับสูงขึ้น

$ราคาของ CoSchedule

  • ปฏิทินฟรี: $0 (1 ผู้ใช้)
  • ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี สูงสุด 3 ผู้ใช้)
  • ปฏิทินสำหรับเอเจนซี่: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี สูงสุด 3 ผู้ใช้)
  • ราคาพิเศษสำหรับแผน 'ปฏิทินเนื้อหา' และ 'ชุดการตลาด'

🌟 การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 4/5 (141 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (106 รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ CoSchedule ที่ควรพิจารณา

12. ฮูตสูท (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และการจัดตาราง)

ฮูตสูท
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลา เผยแพร่ และวิเคราะห์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้จากแดชบอร์ดเดียว เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจ เอเจนซี่ และผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • การโพสต์หลายแพลตฟอร์ม: กำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาบน Facebook, Instagram, LinkedIn และอื่นๆ
  • การฟังทางสังคม:ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และแนวโน้มในอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์
  • การวิเคราะห์และรายงาน: วัดการมีส่วนร่วม, การเข้าถึง, และประสิทธิภาพของแคมเปญ
  • การทำงานเป็นทีม: มอบหมายบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
  • การจัดการโฆษณา: ดำเนินการและติดตามโฆษณาบนโซเชียลมีเดียจากแพลตฟอร์ม
  • การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม: เชื่อมต่อกับ Canva, Slack, Google Drive และอื่นๆ

⚠️ ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • ผู้ใช้ฟรีสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้เพียงจำนวนน้อย
  • ขาดคุณสมบัติการวิเคราะห์และกำหนดเวลาขั้นสูงของ Instagram เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Hootsuite

  • มืออาชีพ: $99/เดือน (ผู้ใช้ 1 คน, บัญชีโซเชียล 10 บัญชี)
  • ทีม: $249/เดือน (ผู้ใช้ 3 คน, บัญชีโซเชียล 20 บัญชี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ (เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้, 50 บัญชีโซเชียล)

🌟 การให้คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 2/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hootsuite ในการจัดการโซเชียลมีเดีย

13. Yoast SEO (ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บ)

แดชบอร์ด Yoast SEO
ผ่านทางYoast SEO

Yoast SEO เป็นปลั๊กอิน WordPress ที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงอันดับการค้นหาของเว็บไซต์ มันทำให้การปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บง่ายขึ้นด้วยการเสนอคำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับการปรับเนื้อหา แท็กเมตา และความอ่านง่าย เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนบล็อก และสำหรับธุรกิจและนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yoast SEO

  • การวิเคราะห์ SEO: ให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้คำค้นหาและความสามารถในการอ่าน
  • การปรับแต่งเมตาและสแนปช็อต: ปรับแต่งชื่อเมตา คำอธิบาย และตัวอย่างให้เหมาะสม
  • แผนผังเว็บไซต์ XML:สร้างแผนผังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเพื่อการจัดทำดัชนีของเครื่องมือค้นหาที่ดีขึ้น
  • เครื่องมือตรวจสอบความอ่านง่ายของเนื้อหา: ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาอ่านง่ายและมีโครงสร้างที่ดี
  • คำแนะนำในการเชื่อมโยงภายใน: ช่วยปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ด้วยการเชื่อมโยงที่แนะนำ
  • สคีมา มาร์กอัป: เพิ่มประสิทธิภาพของริชสแนปช็อตเพื่อความโดดเด่นยิ่งขึ้นในผลการค้นหา

⚠️ ข้อจำกัดของ Yoast SEO

  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น คำหลักหลายคำและระบบเปลี่ยนเส้นทางขั้นสูง มีเฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
  • ขาดคุณสมบัติการวิจัยคำค้นหาและการติดตามลิงก์ย้อนกลับ
  • ธีมหรือปลั๊กอินบางตัวอาจรบกวนการทำงานของมัน

ราคาของ Yoast SEO

  • ฟรี: $0
  • พรีเมียม: $99/ปี (1 เว็บไซต์)

🌟 คะแนนและรีวิว Yoast SEO

  • G2: 4. 6/5 (185 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (125 รีวิว)

14. Surfer SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาและคำแนะนำ SEO ด้วย AI)

AI SEO: SurferSEO
ผ่านทางSurferSEO

Surfer SEO เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงอันดับการค้นหาโดยการวิเคราะห์หน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มันให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, บล็อกเกอร์, และผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer SEO

  • บรรณาธิการเนื้อหา: ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความหนาแน่นของคำค้นหา, หัวข้อ, และโครงสร้าง
  • เครื่องมือวิเคราะห์ SERP: วิเคราะห์หน้าเว็บที่ติดอันดับต้น ๆ เพื่อระบุรูปแบบ SEO
  • ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: ช่วยสร้างและปรับปรุงเนื้อหาโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
  • คำแนะนำเกี่ยวกับคำค้นหา: ค้นหาโอกาสของคำค้นหาตามอันดับของคู่แข่งขัน
  • คะแนนเนื้อหา: ประเมินเนื้อหาตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO
  • การวิเคราะห์แบ็คลิงก์: ระบุโอกาสในการสร้างลิงก์เพื่อเพิ่มอันดับที่ดีขึ้น

⚠️ ข้อจำกัดของ SEO สำหรับผู้ใช้เบราว์เซอร์แบบรวดเร็ว (Surfer SEO)

  • แนะนำจำนวนคำหลักสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน
  • ไม่มีฟีเจอร์การติดตามแบ็คลิงก์ในตัวหรือการตรวจสอบ SEO ทางเทคนิค
  • ราคาอาจสูงสำหรับผู้ใช้รายบุคคลหรือฟรีแลนซ์

$ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: $79
  • ขนาด: $175
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

🌟 การจัดอันดับและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (531 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (413 รีวิว)

15. Google Trends (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยตลาดและหัวข้อ)

ผ่านทางGoogle

Google Trends เป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่มีประโยชน์มากสำหรับการค้นหาแนวโน้มการค้นหา ความสนใจตามฤดูกาล และความต้องการของผู้ชม มันช่วยให้ธุรกิจ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาเข้าใจว่าผู้คนกำลังค้นหาอะไรในเวลาจริง ไม่ว่าคุณจะวางแผนหัวข้อบล็อก กลยุทธ์ SEO หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Google Trends ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีค่า

📌 Google Trends คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการค้นหา: เปรียบเทียบความนิยมของคำหลักตามช่วงเวลาและตามภูมิภาค
  • หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม: ค้นพบสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกหรือในท้องถิ่น
  • การวิเคราะห์คู่แข่ง: ดูว่าแบรนด์ของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไรในความสนใจของการค้นหา
  • การนำเสนอข้อมูล: กราฟและแผนที่ความร้อนช่วยให้การวิเคราะห์แนวโน้มง่ายต่อการตีความ
  • ตัวกรองหมวดหมู่และอุตสาหกรรม: ปรับปรุงแนวโน้มตามอุตสาหกรรมและหัวข้อเฉพาะ
  • การผสานรวมกับ Google Ads: ช่วยปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาแบบชำระเงินโดยใช้ข้อมูลความสนใจในการค้นหา

⚠️ ข้อจำกัดของ Google Trends

  • ให้ข้อมูลความนิยมสัมพัทธ์แทนจำนวนการค้นหาที่แน่นอน
  • เหมาะสำหรับการสังเกตแนวโน้มมากกว่าการวิจัยคีย์เวิร์ดเชิงลึก

$Google Trends ราคา:

ฟรี

🌟 Google Trends คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (231 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (29 รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Trends สำหรับนักการตลาด

16. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลและการทำงานอัตโนมัติ)

การใช้เทมเพลตของ Mailchimp และเครื่องมือการตลาดทางอีเมล AI อื่น ๆ
ผ่านทางMailchimp

Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้าง อัตโนมัติ และวิเคราะห์แคมเปญอีเมล ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลัง เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้าอีคอมเมิร์ซ และนักการตลาดที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านอีเมล

📌 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp

  • เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวาง: สร้างอีเมลที่ดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นและพฤติกรรมของผู้ชม
  • การแบ่งกลุ่มผู้ชม: ปรับแต่งแคมเปญด้วยรายชื่อเป้าหมาย
  • การทดสอบ A/B: ปรับปรุงประสิทธิภาพอีเมลโดยการทดสอบหัวเรื่อง เนื้อหา และเวลาส่ง
  • การผสานรวมอีคอมเมิร์ซ: เชื่อมต่อกับ Shopify, WooCommerce และอื่นๆ
  • การวิเคราะห์อย่างละเอียด: ติดตามอัตราการเปิด, การคลิกผ่าน และการแปลง

⚠️ ข้อจำกัดของ Mailchimp

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้ง

ราคาของ Mailchimp

  • ฟรี: $0
  • สิ่งจำเป็น: $13/เดือน (500 รายชื่อ)
  • มาตรฐาน: $20/เดือน (500 รายชื่อ)
  • พรีเมียม: $350/เดือน (10,000 รายชื่อ)

🌟 คะแนนและรีวิว Mailchimp

  • G2: 4. 4/5 (5,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (17,000+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mailchimp ในการทำการตลาดผ่านอีเมล

17. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการจัดระเบียบฐานข้อมูล)

เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูล: ตัวอย่างของตารางที่สร้างขึ้นใน Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtable ผสานความง่ายของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันฐานข้อมูล มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาในการทำงานร่วมกัน สามารถใช้ติดตามปฏิทินเนื้อหาจัดการสินค้าคงคลัง จัดระเบียบโครงการ และปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

📌 Airtable คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น: จัดระเบียบข้อมูลด้วยฟิลด์และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: แชร์, แสดงความคิดเห็น, และมอบหมายงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • มุมมองหลายแบบ: มุมมองแบบตาราง, คันบัน, ปฏิทิน และแกลเลอรี เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
  • ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และแอปกว่า 1,000 รายการ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป:เทมเพลตพร้อมใช้งาน

⚠️ ข้อจำกัดของ Airtable

  • ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติมีข้อจำกัดในแพ็กเกจระดับล่าง
  • จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ดี แต่ไม่ใช่ระบบจัดการฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ

ราคาของ Airtable

  • ฟรี: $0
  • ทีม: $20/ที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: 45 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

🌟 Airtable คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Airtable ที่ควรพิจารณา

18. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโซเชียลมีเดียอย่างง่าย)

แดชบอร์ดบัฟเฟอร์
ผ่านทางBuffer

Buffer เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและธุรกิจวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาบนหลายแพลตฟอร์ม เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ และทีมการตลาดเนื้อหาขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางที่ใช้งานง่ายโดยไม่มีความซับซ้อนของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่

📌 บัฟเฟอร์ คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การกำหนดเวลาโพสต์: วางแผนและจัดคิวโพสต์ในหลายบัญชีโซเชียลมีเดีย
  • ปฏิทินเนื้อหา: แสดงภาพโพสต์ที่กำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
  • การติดตามการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบการโต้ตอบและตอบกลับโดยตรงจากแพลตฟอร์ม
  • รองรับหลายแพลตฟอร์ม: ใช้งานได้กับ Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn และ Pinterest
  • การทำงานเป็นทีม: มอบหมายบทบาทและจัดการการอนุมัติ
  • การตั้งเวลาแฮชแท็กและความคิดเห็นแรก: ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการจัดระเบียบบน Instagram

⚠️ ข้อจำกัด บัฟเฟอร์

  • อนุญาตให้โพสต์ตามกำหนดเวลาได้เพียงจำนวนน้อยต่อบัญชี
  • ขาดการติดตามและรายงานคู่แข่งอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Hootsuite

$ราคาบัฟเฟอร์

  • ฟรี: $0
  • สิ่งจำเป็น: $5/เดือน ต่อช่องทางโซเชียล
  • ทีม: $10/เดือน ต่อช่องทางโซเชียล

🌟 คะแนนและรีวิว บัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

19. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (ดีที่สุดสำหรับการอ่านและการปรับปรุงสไตล์)

ผ่านแอป Hemingway

Hemingway Editor เป็นเครื่องมือการเขียนที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายโดยการเน้นประโยคที่ซับซ้อน, ประโยคเชิงรับ, และคำกริยาที่ซ้ำซ้อน. มีประโยชน์สำหรับนักเขียน, นักบล็อก, และนักการตลาดที่ต้องการทำให้เนื้อหาของตนง่ายขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น.

📌 Hemingway Editor คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • คะแนนความสามารถในการอ่าน: ให้คะแนนเนื้อหาของคุณตามความง่ายในการอ่าน
  • ระบบไฮไลท์: ข้อเสนอแนะที่แสดงด้วยสีสำหรับประโยคที่ซับซ้อน, ประโยคถูกกระทำ, และคำกริยาที่บ่งบอกถึงเวลา
  • โหมดการเขียนแบบไร้สิ่งรบกวน: ตัวแก้ไขที่เรียบง่ายเพื่อการเขียนอย่างมีสมาธิ
  • เครื่องมือจัดรูปแบบ: เพิ่มหัวข้อ, จุด bullet, และลิงก์ได้โดยตรงในตัวแก้ไข
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์: ใช้งานเป็นแอปแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

⚠️ ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • ไม่มีการให้บริการการเขียนใหม่ด้วยระบบ AI หรือการปรับเปลี่ยนคำให้แตกต่าง
  • ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือการเขียนหรือระบบจัดการเนื้อหาอื่น ๆ

$ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • เวอร์ชันออนไลน์ฟรี: $0
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: $19.99 (ซื้อครั้งเดียว)
  • Hemingway Editor Plus: บริการแบบสมัครสมาชิกพร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน เริ่มต้นที่ $8.33/เดือน

🌟 Hemingway Editor คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (48 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (12 รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดของเฮมิงเวย์สำหรับการแก้ไขเนื้อหา

20. Clearscope (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาด้วย AI)

เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วย Clearscope
ผ่านทางClearscope

Clearscope เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาแบบพรีเมียมที่ช่วยนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สร้างบทความที่มีอันดับสูง ด้วยการใช้AI และ NLP(การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) มันให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำหลัก การให้คะแนนเนื้อหา และการวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นมิตรกับการค้นหาและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่าน

📌 Clearscope คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การให้คะแนนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO: กำหนดคะแนนการปรับให้เหมาะสมตามการใช้งานคำหลัก
  • คำแนะนำคำหลักที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แนะนำคำเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องและการจัดอันดับ
  • การวิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่ง: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหน้าเว็บที่มีอันดับสูงสุด
  • การผสานการทำงานระหว่าง Google Docs และ WordPress: ช่วยให้การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ตัวชี้วัดการอ่านและการมีส่วนร่วม: ช่วยปรับสมดุลระหว่าง SEO กับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

⚠️ ข้อจำกัดของ Clearscope

  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาอื่น ๆ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่สร้างเนื้อหาเต็มรูปแบบ

$ราคาของ Clearscope

  • สิ่งจำเป็น: $189/เดือน
  • มืออาชีพ: $399/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

🌟 คะแนนและรีวิวของ Clearscope

  • G2: 4. 9/5 (91 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (60 รีวิว)

21. ContentShake AI (เหมาะที่สุดสำหรับไอเดียเนื้อหาที่สร้างโดย AI)

แดชบอร์ด AI ของ ContentShake
ผ่านทางContentShake

ContentShake AI ช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยการสร้างไอเดียหัวข้อ หัวข้อข่าว และแม้กระทั่งบทความเต็มรูปแบบโดยใช้ AI ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและบล็อกเกอร์ ช่วยแก้ปัญหาการเขียนไม่ออก ปรับปรุงกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

📌 ContentShake AI คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • คำแนะนำหัวข้อโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ จากหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
  • โครงร่างอัตโนมัติ: สร้างโครงสร้างบทความที่มีระเบียบ
  • การปรับแต่ง SEO: แนะนำคำหลักเพื่อเพิ่มอันดับที่ดีขึ้น
  • การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล: ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงและรูปแบบตามความชอบของผู้ชม
  • การผสานรวม: ทำงานร่วมกับ Google Docs และแพลตฟอร์ม CMS

⚠️ ข้อจำกัดของ ContentShake AI

  • เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจต้องปรับปรุงเพื่อความน่าเชื่อถือ
  • เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาแบบสั้น

$ราคาของ ContentShake AI

60 ดอลลาร์ต่อเดือน ทดลองใช้ฟรี 7 วัน

22. Wordtune – เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

เวิร์ดทูน AI
ผ่านทาง:Wordtune

Wordtune คือผู้ช่วยเขียน AI ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างประโยค ความชัดเจน และน้ำเสียง ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อความที่กระชับหรือการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ Wordtune พร้อมให้บริการการเขียนใหม่แบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ

📌 คุณสมบัติเด่นของ Wordtune

  • การเขียนประโยคใหม่โดยใช้ AI: ให้ทางเลือกในการใช้ถ้อยคำเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
  • การปรับโทน: มีตัวเลือกแบบไม่เป็นทางการ แบบทางการ และแบบมืออาชีพ
  • การย่อและขยายประโยค: ช่วยปรับความยาวของเนื้อหาให้เหมาะสม
  • การรองรับหลายภาษา: ทำงานได้กับหลายภาษา
  • Google Docs และส่วนขยาย Chrome: เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนบนหลากหลายแพลตฟอร์ม

⚠️ ข้อจำกัดของ Wordtune

  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
  • เน้นที่ความอ่านง่ายมากกว่าปัจจัยการจัดอันดับ

ราคาของ Wordtune

  • ฟรี: $0
  • ขั้นสูง: $6.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่จำกัด: $9.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ

🌟 Wordtune คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (178 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (79 รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:รีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับ Wordtune พร้อมคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสีย

23. Vidyard (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดเนื้อหาวิดีโอ)

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอของ Vidyard
ผ่านทางVidyard

Vidyard เป็นแพลตฟอร์มการตลาดและโฮสติ้งวิดีโอที่ช่วยให้ธุรกิจสร้าง, เผยแพร่, และติดตามเนื้อหาวิดีโอได้. แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับทีมขาย, นักการตลาด, และนักการศึกษาที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชมผ่านการสื่อสารด้วยวิดีโอ.

📌 Vidyard คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การบันทึกหน้าจอและเว็บแคม: สร้างวิดีโอส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย
  • การวิเคราะห์วิดีโอ: ติดตามการมีส่วนร่วม, เวลาการรับชม, และพฤติกรรมของผู้ชม
  • เครื่องมือ SEO สำหรับวิดีโอ: ช่วยให้วิดีโอของคุณติดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหา
  • การผสานระบบ CRM: ทำงานร่วมกับ HubSpot, Salesforce และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ข้อความวิดีโอส่วนบุคคล: เหมาะสำหรับการติดต่อขายและการสนับสนุนลูกค้า

⚠️ ข้อจำกัดของ Vidyard

  • การตัดต่อขั้นพื้นฐานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วิดีโอระดับมืออาชีพ
  • แผนฟรีขาดการวิเคราะห์และตัวเลือกการสร้างแบรนด์

ราคาของ Vidyard

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $59/ที่นั่งต่อเดือน
  • ทีม: ติดต่อฝ่ายขาย
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

🌟 Vidyard คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (802 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (119 รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vidyard สำหรับการตลาดวิดีโอ

24. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม)

ช่อง Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร แบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นระเบียบด้วยช่องทางที่จัดระเบียบไว้ การส่งข้อความโดยตรง และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ Slack มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานทางไกลและการร่วมมือกัน ทีมงานการตลาดเนื้อหาของคุณสามารถใช้ Slack เพื่อแบ่งปันไอเดีย ประสานงานในโครงการ จัดการข้อเสนอแนะ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น

📌 Slack คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การส่งข้อความตามช่องทาง: จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือทีม
  • การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ:เครื่องมือสื่อสารในตัวสำหรับการประชุมเสมือนจริง
  • การผสานการทำงานกับแอปหลายตัว: ทำงานร่วมกับ Trello, Google Drive, Zoom และอื่นๆ
  • ประวัติข้อความที่ค้นหาได้: ค้นหาการสนทนาในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
  • การทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยบอท Slack

⚠️ ข้อจำกัดของ Slack

  • แผนฟรีเก็บเฉพาะข้อความล่าสุดเท่านั้น
  • อาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้หากไม่มีการจัดระเบียบช่องทางที่เหมาะสม

ราคา Slack

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • กริดองค์กร: ราคาตามการตกลง

🌟 Slack คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (33,000 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,600 รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack ในการสื่อสารทีม

25. Adobe Photoshop (เหมาะสำหรับการแก้ไขภาพขั้นสูง)

ผ่านทางAdobe

Adobe Photoshop เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพ โดยมีเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับช่างภาพ นักออกแบบและศิลปินดิจิทัล เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาด้วยการสร้างภาพที่มีคุณภาพสูง รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ปรับภาพให้เหมาะสมกับ SEO และออกแบบโฆษณาที่น่าสนใจ อินโฟกราฟิก และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

📌 Adobe Photoshop คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือแก้ไขขั้นสูง: การแก้ไขแบบเลเยอร์, การมาสก์ และการรีทัช
  • คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: การลบพื้นหลังอัตโนมัติและการเติมเนื้อหาที่รับรู้เนื้อหา
  • แปรงและฟิลเตอร์แบบกำหนดเอง: ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • การสนับสนุนการตัดต่อวิดีโอและ 3 มิติ: ขยายขอบเขตไปไกลกว่าการแก้ไขรูปภาพมาตรฐาน
  • การซิงค์และทำงานร่วมกันบนคลาวด์: เข้าถึงโปรเจกต์ได้ทุกที่ด้วย Adobe Creative Cloud

⚠️ ข้อจำกัดของ Adobe Photoshop

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
  • ไม่มีตัวเลือกการซื้อครั้งเดียว

$ราคา Adobe Photoshop

  • Photoshop แอปเดียว: $20. 99/เดือน

🌟 Adobe Photoshop คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)

การเลือกเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่เหมาะสม

การตลาดเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งเป็นกลยุทธ์ และอีกส่วนหนึ่งคือการดำเนินการ ด้วยองค์ประกอบมากมายที่ต้องจัดการ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการปรับแต่งเพื่อ SEO และการกระจายเนื้อหา จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมไว้ในคลังอาวุธของคุณ

เครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่เราได้กล่าวถึงสามารถช่วยได้ตั้งแต่การวิจัยคำหลักและการช่วยเหลือในการเขียนไปจนถึงการออกแบบ การตลาดเนื้อหาวิดีโอ และการวิเคราะห์ ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงเนื้อหาของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน หรือทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

แต่เครื่องมือจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้มันอย่างถูกต้องเท่านั้น การค้นหาการผสมผสานที่เหมาะสมซึ่งเหมาะกับทีมและกระบวนการทำงานของคุณคือกุญแจสำคัญ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ราบรื่นในการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน: การวางแผนและการสร้างเนื้อหา, การร่วมมือ, และการติดตาม—ลองใช้ ClickUpฟรี!