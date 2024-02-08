10 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

ความชอบและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงในพริบตา และการตามให้ทันเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจใด ๆ คุณต้องตื่นตัวอยู่เสมอ คิดอยู่เสมอว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรต่อไป นอกจากนี้ ตลาดก็ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป แนวโน้มของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับวิธีการตลาดและการเติบโต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน?
ทางออกคือกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และติดตามข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ตลาดอย่างรอบด้าน
อะไรที่กำลังเป็นที่พูดถึง, กลยุทธ์ใดที่ได้ผลสำหรับคู่แข่งของคุณ, และอะไรที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบ? เมื่อคุณเข้าใจเสาหลักที่หลากหลายเหล่านี้เท่านั้น คุณจะสามารถนำทางการเติบโตในระยะยาวได้
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่มีข้อมูลสนับสนุนสำหรับธุรกิจของคุณ เราจะแสดงตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการทำเช่นนี้ให้คุณเห็นด้วย
การตลาดเพื่อการเติบโตคืออะไร?
การตลาดเพื่อการเติบโต (Growth Marketing) เป็นแนวทางการตลาดขั้นสูงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยอาศัยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
ต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมที่อาจให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้แบรนด์หรือการสร้างโอกาสทางการขาย การตลาดเพื่อการเติบโตมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ทางการตลาดที่สามารถขยายได้และวัดผลได้ เช่น การเพิ่มรายได้ การได้มาซึ่งผู้ใช้ หรือการรักษาลูกค้า
นักการตลาดเชิงการเติบโตทำการทดลองอย่างต่อเนื่องกับช่องทางโซเชียลมีเดีย, SEO, และการตลาดทางอีเมล พวกเขายังคอยดูข้อมูลตลาด, เรียนรู้, ทดสอบ, และปรับปรุงเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด ด้วยการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้อย่างใกล้ชิดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณให้ได้รับผลกระทบสูงสุด
ในฐานะนักการตลาดที่มุ่งเน้นการเติบโต คุณต้องมองภาพรวมโดยนำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงประสบการณ์ของลูกค้าเข้ามาไว้ด้วยกัน และด้วยมุมมองแบบองค์รวมนี้ คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและรวดเร็วได้
ในการตลาดเพื่อการเติบโต การรู้จักลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญ—การเข้าใจข้อมูลประชากรและปัญหาที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงคุณค่าที่พวกเขาให้กับโซลูชันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจ—ไม่เหมือนการตลาดแบบดั้งเดิม มันไม่ได้เกี่ยวกับการหาลูกค้าเพียงอย่างเดียว
การตลาดเพื่อการเติบโตยังวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้าเพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังใช้การทดสอบ A/B การตลาดผ่านอีเมล ความเชี่ยวชาญด้าน SEO และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การเติบโตของคุณให้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโต เทียบกับ กลยุทธ์การแฮ็กเพื่อการเติบโต
ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวผ่านความพยายามทางการตลาดที่ครอบคลุมและอิงข้อมูล กลยุทธ์การแฮ็กการเติบโตจะมุ่งเน้นไปที่การทดลองอย่างรวดเร็วและใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและสามารถขยายได้
กลยุทธ์การเติบโตแบบแฮ็กและการตลาดเพื่อการเติบโตดำเนินงานบนไทม์ไลน์และวิธีการที่แตกต่างกัน มาสำรวจความแตกต่างของทั้งสองกลยุทธ์กัน:
- เป้าหมายหลัก: การตลาดเพื่อการเติบโตใช้แนวทางแบบองค์รวม มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ในทางกลับกัน การแฮ็กเพื่อการเติบโตมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะสั้น โดยเน้นไปที่การได้มาซึ่งลูกค้าอย่างรวดเร็วเป็นหลัก
- การจัดการข้อมูล: การตลาดเพื่อการเติบโตมองข้อมูลเป็นแหล่งสำหรับระบุรูปแบบและปรับปรุงกลยุทธ์โดยรวม โดยเน้นที่วิธีการที่เป็นระบบและวิเคราะห์มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การแฮ็กการเติบโตเน้นที่การทดลองด้วยตนเองและการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการทำซ้ำอย่างรวดเร็ว
- กลยุทธ์หลัก: ในขณะที่การตลาดเพื่อการเติบโตเกี่ยวข้องกับกระบวนการอัตโนมัติและอัลกอริทึม ซึ่งเสริมด้วยการปรับแต่งเป็นระยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การแฮ็กการเติบโตจะเน้นไปที่การทดสอบและปรับแต่งโดยตรงด้วยตนเอง
- พื้นฐานทางปรัชญาที่แตกต่างกัน: การตลาดแบบเติบโตมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจและบรรเทาปัญหาของลูกค้า สร้างแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น และชนะใจลูกค้าที่ภักดี ในทางตรงกันข้าม การแฮ็กการเติบโตมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทันทีและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
ยังสับสนอยู่หรือไม่? ลองทำความเข้าใจด้วยตัวอย่างกันเถอะ
สมมติว่าบริษัทของคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มลูกค้าใหม่ นักการตลาดแบบเติบโตอาจเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น การนำโปรแกรมแนะนำเพื่อนแบบสองฝ่ายมาใช้ ซึ่งทั้งลูกค้าปัจจุบัน (ผู้แนะนำ) และลูกค้าใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) จะได้รับประโยชน์จากการแนะนำที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่านี่เป็นเพียงการแก้ไขในระยะสั้นเท่านั้น
หากคุณต้องการนำกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตไปใช้ คุณจำเป็นต้องส่งเสริมให้ทีมของคุณรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าหลังจากที่พวกเขาลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของคุณ
กระบวนการที่ดำเนินอยู่นี้ช่วยให้การตลาดเพื่อการเติบโตไม่ใช่เพียงแค่การหาลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ภายในหกเดือนโดยใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่างClickUp
ข้อมูลที่รวบรวมได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการแนะนำลูกค้าและส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของฐานลูกค้าของคุณ
นี่คือตารางสั้น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดเพื่อการเติบโตและการแฮ็กการเติบโต:
|การตลาดเพื่อการเติบโต
|การเติบโตแบบก้าวกระโดด
|มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
|มุ่งเน้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว
|มุ่งเน้นทุกส่วนของกระบวนการเติบโตทางธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการรักษาลูกค้า
|มุ่งเน้นเฉพาะการหาลูกค้าใหม่
|ระบุรูปแบบเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
|ขึ้นอยู่กับการทดลองเพื่อสร้างผลลัพธ์
|กระบวนการนี้ทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย
|กระบวนการนี้ต้องใช้การจัดการด้วยมือและไม่สามารถขยายขนาดได้ง่าย
|ช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของลูกค้าและดำเนินการแก้ไข
|ช่วยให้คุณเข้าใจจุดอ่อนทางธุรกิจและดำเนินการแก้ไข
|ขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงอัลกอริทึม
|ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการลองผิดลองถูก
|จุดมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การปรับให้เหมาะสมกับบุคคล
|จุดเน้นหลักอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตสู่ความสำเร็จ
มาดูกันว่าเราจะสามารถนำกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไร:
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและนำทางวงจรชีวิตของลูกค้า ด้วยการมุ่งเน้นที่การมอบประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม คุณจะส่งเสริมการเติบโตแบบออร์แกนิกและสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
มาสำรวจกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเพื่อบรรลุการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์:
1. เสนอตัวเลือกแบบฟรีเมียมหรือทดลองใช้ฟรี
ทุกคนชอบของฟรี!
การนำเสนอตัวเลือกแบบฟรีเมียมหรือทดลองใช้ฟรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผสานกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีผลิตภัณฑ์ SaaS ไม่เพียงแต่คุณจะได้ลูกค้าที่พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังได้รับข้อเสนอแนะอันมีค่าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณในอนาคตอีกด้วย
หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับสินค้าทางกายภาพ คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างฟรีในงานอีเวนต์ได้ หากเป็นบริการ คุณสามารถให้บริการทดลองใช้ฟรีได้
การให้ตัวอย่างสินค้าหรือการทดลองใช้ฟรีโดยไม่ต้องการให้มีการผูกมัดทางการเงินช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายของคุณได้สัมผัสคุณค่าของสินค้าโดยตรง
2. ดำเนินการตามกรอบ AARRR
กรอบงาน AARRR หรือที่รู้จักกันในชื่อ Pirate Metrics เป็นโมเดลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของวงจรชีวิตของลูกค้า: การได้มาซึ่งลูกค้า การกระตุ้นการใช้งาน การรักษาลูกค้า การสร้างรายได้ และการแนะนำต่อ แต่ละขั้นตอนช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ภายในกรอบ AARRR แต่ละตัวชี้วัดจะครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญ เช่น การเพิ่มรายได้และการขยายฐานลูกค้าของคุณ แม้ว่าโดเมนเหล่านี้จะไม่ทับซ้อนกัน แต่เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างลำดับที่ชัดเจน การเชี่ยวชาญในลำดับนี้จะช่วยให้บริษัทของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp เพื่อติดตามและบันทึกเมตริกเหล่านี้
กระดานไวท์บอร์ดการทดลองการเติบโตของ ClickUpมอบวิธีการที่เป็นระบบในการทดสอบแผนการขยายธุรกิจ กำหนดเค้าโครง จัดระเบียบ และดำเนินการทดลองการเติบโตอย่างเป็นระบบ โครงสร้างสมมติฐานของคุณ ตั้งค่าการทดลอง ติดตามผลลัพธ์ และดึงข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติของเป้าหมายของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมาย, การติดตาม, และการบรรลุเป้าหมายการเติบโต, ซึ่งช่วยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอย่างครอบคลุม
คุณสมบัติการตลาดของ ClickUpมอบเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดโดยเฉพาะเพื่อการร่วมมือและการจัดการโครงการที่ง่ายดาย ด้วยพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับขนาดได้หลายแบบ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการทุกแง่มุมของความพยายามทางการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวมศูนย์ในที่เดียว
3. ดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ให้ใช้การทัวร์ผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงของสิ่งที่คุณนำเสนอ การทัวร์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตอบคำถามและข้อเสนอแนะได้ทันที ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
นอกเหนือจากการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แล้ว การสาธิตแบบโต้ตอบเหล่านี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้สูงสุด ดึงดูดให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ตอบสนองความต้องการของพวกเขา และเฝ้าดูธุรกิจของคุณเติบโตไปกับประสบการณ์แบบโต้ตอบเหล่านี้
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดผู้ชมของคุณได้ดีขึ้นด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร ใช้ ClickUp เพื่อระดมความคิดหรือสร้างเวิร์กโฟลว์หรือการสาธิตด้วยClickUp Whiteboard เมื่อใช้ร่วมกับClickUp AI คุณสามารถเขียนข้อความโต้ตอบและสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้
รายการตรวจสอบของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่นในกระบวนการของคุณ ป้องกันการมองข้าม นอกจากนี้ แบบฟอร์มของ ClickUp ยังสามารถรวบรวมคำถามจากผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและช่วยปรับปรุงการสื่อสาร
หมกมุ่นกับลูกค้า
'ลูกค้าคือพระเจ้า' เป็นคุณธรรมที่ถือเป็นจริงสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม หนึ่งในแง่มุมพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตคือการมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า
นี่คือกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
4. สร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาและเปิดรับทุกคน
การสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง คุณกำลังให้กับการตลาดแบบปากต่อปากทำงานให้คุณ
ชุมชนของผู้คนที่มีความคิดเหมือนกันหมายถึงเครือข่ายที่มีอิทธิพลของบุคคลที่กระตือรือร้นในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
ไม่เพียงเท่านั้น ข้อมูลย้อนกลับที่ชุมชนให้มา ยังพิสูจน์ได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ไม่ต้องพูดถึงความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่คุณได้รับจากกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นมิตร
5. ปรับแต่งการตลาดของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การปรับให้เป็นส่วนตัวไม่ได้เพียงแค่ใส่ชื่อลูกค้าในเทมเพลตจดหมายที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
การปรับแต่งเฉพาะบุคคลเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลการวิเคราะห์ที่คุณได้มาอย่างยากลำบาก เพื่อปรับและเปลี่ยนทิศทางแคมเปญการตลาดของคุณแบบไดนามิก มันช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินไปกับกิจกรรมการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมุ่งเป้าไปยังคนที่ไม่ถูกต้อง
ความสนใจของลูกค้า, ความชอบในการซื้อ, ประสบการณ์ของลูกค้า, ข้อมูลประชากร, และประวัติการซื้อขาย—ล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล. ลูกค้าจะมีปฏิกิริยาที่ดีเมื่อพวกเขาเห็นข้อความที่สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขา.
ด้วย ClickUp คุณสามารถส่งอีเมลจากแพลตฟอร์มได้ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวและช่วยคุณประหยัดเวลาจากการสลับเครื่องมือ
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาอีเมลของคุณได้ด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp โดยเขียนข้อความที่น่าสนใจและดึงดูดใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ไวท์บอร์ดจดหมายข่าวของ ClickUpยังช่วยให้การสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัตินี้มอบพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันในการระดมความคิด วางแผน และออกแบบจดหมายข่าว ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม ไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้จดหมายข่าวของคุณมีความน่าสนใจทางสายตาและสื่อสารข้อความของคุณไปยังผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp's TasksandViews, ควบคู่กับเทมเพลตการจัดการแคมเปญของ ClickUp, ทำให้การจัดการโครงการทุกแคมเปญกลายเป็นกระบวนการที่ง่ายดาย. ClickUp คือศูนย์กลางที่คุณไว้วางใจได้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ. นี่คือที่ที่การร่วมมือเกิดขึ้นอย่างราบรื่น ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก.
6. มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ภักดีที่สุดของคุณ
ดำเนินการโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อรักษาลูกค้าประจำและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้าของคุณอีกครั้ง ให้ส่วนลดที่ไม่สามารถหาได้จากผู้มาครั้งแรก หรือคุณสามารถมอบคุณสมบัติ QOL (คุณภาพชีวิต) ให้พวกเขาได้อย่างง่ายดายผ่าน ClickUp ตัวอย่างเช่น อาจเป็นเวลาการรอคอยที่สั้นลงซึ่งสามารถทำได้ผ่านระบบอัตโนมัติของงานตามเงื่อนไขของ ClickUp
ในทำนองเดียวกัน ควรรักษาลูกค้าที่ซื้อบ่อยด้วยการมอบของขวัญ คูปองส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับลูกค้าประจำ นอกจากนี้ ควรนำเสนอโปรแกรมสมาชิกแบบเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรับส่วนลดพิเศษ ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผลในการสร้างฐานลูกค้าที่ภักดี
7. รวบรวมและแสดงคำรับรองจากผู้ใช้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของคุณ
การรวบรวมคำรับรองบนหน้าแลนดิ้งมีผลสองประการ
ประการแรก มันสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์ของคุณ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์รู้สึกมีคุณค่า คำรับรองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแก้ปัญหาในชีวิตจริงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนอย่างไร
ใช้เรื่องราวที่โดดเด่นจากผู้ใช้จริงบนเว็บไซต์, บล็อก, และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อการแนะนำ. มุมมองเชิงบวกจากผู้ใช้จริงจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อื่นต้องการทดลองใช้สินค้าหรือบริการของคุณ.
เทมเพลตการออกแบบกรณีศึกษาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การสร้างกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย การจัดวางที่มีโครงสร้างและใช้งานง่ายจะนำคุณผ่านองค์ประกอบสำคัญของกรณีศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าการนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของคุณมีความเป็นมืออาชีพและสร้างผลกระทบ
ClickUp เข้าใจถึงความสำคัญของการรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนของคุณให้ดียิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่แพลตฟอร์มนี้ได้จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสำรวจความคิดเห็นแบบฟอร์ม ClickUpเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถออกแบบแบบสำรวจที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเฉพาะจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงโครงการหรือบริการของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเล่าเรื่องด้วยเนื้อหา
ผู้บริโภคในปัจจุบันถูกถาโถมด้วยโฆษณาและข้อความส่งเสริมการขายมากมาย อย่างไรก็ตาม การเล่าเรื่องสามารถทำให้คุณโดดเด่นจากฝูงชนได้
เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือซึ่งสามารถสร้างความประทับใจได้—เรื่องราวเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับลูกค้าในขณะที่ส่งเสริมสินค้าหรือบริการของคุณอย่างแนบเนียน
นี่คือวิธีการนำกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่ทรงพลังนี้ไปใช้ในธุรกิจของคุณ:
8. ใช้การตลาดวิดีโอที่เน้นการเล่าเรื่อง
การนำวิดีโอมาผสานเข้ากับกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณ จะทำให้คุณนำหน้าคู่แข่งไปหลายก้าว การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอสามารถกระตุ้นอารมณ์และดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจของคุณได้
การตลาดการเติบโตของวิดีโอที่เน้นการเล่าเรื่องมุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องราวของธุรกิจของคุณจากมุมมองที่เป็นมนุษย์ แทนที่จะเป็นสเปรดชีตและตัวเลขที่น่าเบื่อและซ้ำซาก
กลยุทธ์การตลาดการเติบโตด้วยวิดีโอสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์คุณและสิ่งที่แบรนด์ของคุณยึดถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้คนมักพบว่าวิดีโอมีความน่าสนใจมากกว่าเนื้อหาที่เป็นข้อความ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ClickUp อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณอีกครั้ง ด้วยระบบ AI ที่ชาญฉลาด คุณสามารถเขียนสคริปต์วิดีโอที่สัมผัสใจลูกค้าได้ ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกและแชร์ได้อย่างง่ายดายกับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรของคุณ
ใช้ประโยชน์จากพลังของClickUp Production Trackingเพื่อช่วยให้คุณผลิตวิดีโอคุณภาพภายในกำหนดเวลาโดยใช้กระบวนการผลิตที่มีอยู่ในตัว
9. ใช้สื่อสังคมออนไลน์
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่ประสบความสำเร็จ
ประการแรก ผู้บริโภคคาดหวังให้คุณมีการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่ง ประการที่สอง หากคุณไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมตสินค้าหรือบริการของคุณ คุณกำลังพลาดโอกาสสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพจำนวนมาก นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมในการแสดงบุคลิกและเสียงของแบรนด์ให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง
แม้จะมีงบประมาณจำกัด การตลาดบนโซเชียลมีเดียก็ช่วยให้เนื้อหาส่งเสริมการขายของคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากมายมหาศาล เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ และดำเนินการรวบรวมข้อมูลและใช้เครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
ติดตามและสังเกตคู่แข่งของคุณ เรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขา และปรับเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด
10. เผยแพร่บทความบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
SEO เป็นเรื่องของการเติบโตมาโดยตลอด มุ่งเน้นการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อเพิ่มการมองเห็นออนไลน์และปรับปรุงอันดับในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) ให้ดียิ่งขึ้น
การตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาและปัจจัยการจัดอันดับ. จากนั้นก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดของ SEO – การค้นคว้าคำหลัก. การพัฒนากลยุทธ์คำหลักที่เหมาะสมเป็นวิธีที่แน่นอนในการสร้างฐานลูกค้าผ่านการตลาดออนไลน์. เราได้กล่าวไว้หรือไม่ว่า ClickUp มีเทมเพลตสำหรับการค้นคว้าคำหลักด้วย?
เมื่อคุณเข้าใจ SEO แล้ว ให้ใช้บทความในบล็อกของคุณเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมไปยังหน้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และช่วยให้ธุรกิจของคุณมีอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายที่สูงขึ้น
กรณีศึกษาความสำเร็จของการตลาดแบบเติบโตจริง
มาดูตัวอย่างของธุรกิจและแบรนด์ที่นำกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตมาใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จเพื่อบรรลุความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
1. ดรอปบ็อกซ์
หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์,Dropbox ประสบความสำเร็จในการประเมินมูลค่าที่น่าทึ่งถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2018โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการโฆษณา. พวกเขาทำได้อย่างไร?
Dropbox พึ่งพาการแนะนำจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก โดยได้นำระบบการแนะนำผู้ใช้เข้ามาในตัวผลิตภัณฑ์ และพวกเขาทำได้อย่างชาญฉลาด
Dropbox มอบพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ใช้ฟรีเมื่อมีผู้ใช้ใหม่เข้าร่วมบริการโดยใช้ลิงก์หรือรหัสแนะนำของผู้ใช้เดิม วิธีการนี้ส่งเสริมให้ผู้ใช้เชิญเพื่อนและครอบครัวมาใช้งานแพลตฟอร์ม และสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีและกลับมาใช้บริการซ้ำ
Dropbox เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิธีที่ธุรกิจสามารถบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วและระเบิดได้โดยการนำกลยุทธ์การตลาดแบบการแนะนำบอกต่อมาใช้
หนึ่งในบทเรียนสำคัญจากความสำเร็จของ Dropbox คือความสำคัญของความเรียบง่าย พวกเขาสร้างโปรแกรมแนะนำเพื่อนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย โดยไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ซับซ้อน
2. TikTok
ใครบ้างที่ไม่รู้จัก (หรือใช้) TikTok ในทุกวันนี้? ความนิยมอย่างล้นหลามของแอปนี้ได้สร้างช่องทางใหม่ให้กับผู้สร้างเนื้อหา—TikTokers
TikTokภูมิใจบันทึกอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์ถึง 215 เปอร์เซ็นต์ และยืนอยู่ในกลุ่มแบรนด์สื่อและบันเทิงที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีระดับโลก
ความนิยมอย่างมหาศาลของ TikTok ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้จากการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเติบโตผ่านผู้มีอิทธิพล
TikTok ได้ร่วมมือกับบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ อยู่แล้ว ผู้สร้างคอนเทนต์เหล่านี้ได้เริ่มโพสต์เนื้อหาบน TikTok และแชร์ให้กับผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ
TikTok ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจับตามองกลุ่มคนรุ่น Gen Z และมิลเลนเนียลอย่างใกล้ชิด โดยได้ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของคนรุ่นใหม่ แนวทางที่เน้นการปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลนี้ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ TikTok ติดอันดับชาร์ตใน App Store ทั่วโลก
ความสำเร็จของ TikTok เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงพลังของกลยุทธ์การตลาดผ่านการเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างชาญฉลาด มันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและความปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย; การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนของ TikTok เป็นจุดขายที่สำคัญ
3. แอร์บีเอ็นบี
Airbnb ธุรกิจการเช่าบ้านพักตากอากาศระดับโลก เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2008 โดยเผชิญกับความสงสัยเนื่องจากแนวคิดที่ไม่คุ้นเคยของการให้คนแปลกหน้าแชร์บ้านกัน
หากมองย้อนกลับไปในปัจจุบัน Airbnb ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวIPO ที่มีมูลค่าสูงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างน่าทึ่ง แล้วความคิดที่ดูเหมือนบ้าบออย่างนี้สามารถไปถึงผู้คนทั่วไปและกลายเป็นธุรกิจระดับโลกได้อย่างไร?
แน่นอนว่าไม่ใช่ผ่านวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม
แทนที่จะใช้เงินไปกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย Airbnb ให้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองทำหน้าที่หนักแทน มีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นภายในบริษัท ส่วนที่เหลือเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างและเผยแพร่ต่อ
เพียงแค่เลื่อนดูผ่านบัญชี Instagram, Facebook และ Twitter ของ Airbnb คุณจะได้รับการต้อนรับด้วยภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาหลายร้อยรายการ สิ่งนี้ทำให้เป็นกลยุทธ์การสร้างชุมชนและโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการเน้นชุมชนและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น Airbnb ยังได้นำกลยุทธ์การตลาดการเติบโตผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบหลายช่องทางมาใช้ Airbnb ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ช่อง YouTube ของพวกเขาเน้นที่บันทึกการเดินทางและวิดีโอบล็อกการเดินทาง ในขณะที่ Instagram ของพวกเขาแสดงบ้าน Airbnb ที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุด
เริ่มต้นการตลาดเพื่อการเติบโตด้วย ClickUp
คุณกำลังทำผิดวิธีอยู่หากคุณไม่ได้ใช้ช่องทางทางการตลาดเพื่อการเติบโตเพื่อกระตุ้นธุรกิจของคุณ
ในขณะที่การเติบโตไม่ควรเป็นจุดสนใจเพียงอย่างเดียวของธุรกิจของคุณเสมอไป แต่มันควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่เราได้หารือกันนั้นได้รับการทดสอบในสนามจริงแล้ว และเมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณในขณะที่เพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้น แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเป็นเส้นทางทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก
และคุณรู้ไหมว่าอะไรที่จะช่วยคุณตลอดเส้นทางการเติบโตของคุณ? ClickUp แน่นอน. ความสามารถในการจัดการโครงการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบและการตลาดอัตโนมัติของมันสามารถขยายตัวตามธุรกิจของคุณได้. ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่เป็นจริงได้ตลอดเส้นทางของลูกค้า.
มาลองใช้ด้วยตัวคุณเองและสัมผัสความมหัศจรรย์ของ ClickUp ได้เลยสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!