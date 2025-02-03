12 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในชีวิตจริง เส้นทางของผู้ซื้อที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นเส้นตรงหรือรูปกรวย แต่เป็นเหมือนทางหลวงที่คดเคี้ยวเต็มไปด้วยทางเบี่ยงที่ไม่คาดคิด เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ที่จะนำทางผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทาง—การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ?️
ตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพไปจนถึงการสื่อสารกับแผนกอื่นๆ ในแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ คุณต้องจัดการกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของผู้ซื้อ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์เข้ามามีบทบาทเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้ของคุณ พวกเขาช่วยให้คุณดูแลและจัดการความพยายามทางการตลาดของคุณได้ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม
เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดและคัดเลือกซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 12 ตัว. ตรวจสอบรายการของเราเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะที่สุดในการเพิ่มการมองเห็นของผลิตภัณฑ์ของคุณและกระตุ้นยอดขาย!
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์คือชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดผลิตภัณฑ์ในการวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขา โดยทั่วไปจะรวมถึงคุณสมบัติเช่น การวางแผนและจัดการแคมเปญ การวิจัยตลาด การจัดสรรงบประมาณ และการทำงานอัตโนมัติ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ นี่คือเกณฑ์ที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือนี้ต้องใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้คุณจัดการแคมเปญหลายรายการ บันทึกการวิจัยตลาด และดำเนินกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่ง: ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความต้องการและเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะของคุณ
- ความร่วมมือ: ต้องสามารถรองรับการสื่อสารที่ราบรื่นภายในและระหว่างทีม
- การผสานรวม: คุณควรสามารถใช้เครื่องมือที่คุณชื่นชอบร่วมกับมันได้
- ระบบอัตโนมัติ: การกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้มีเวลาเหลือมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่สำคัญ
- การวิเคราะห์: เครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ควรมีคุณสมบัติในการรายงานเพื่อติดตามกระบวนการขายของคุณและวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณ
12 เครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น สื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและเพื่อนร่วมทีม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวงจรชีวิตและความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มการตลาดที่มั่นคงจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลา แรงงาน และทรัพยากรอันมีค่า ?
ลองดูซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบและค้นหาวิธีการทั้งหมดที่พวกเขาสามารถช่วยแคมเปญของคุณได้ บางตัวเลือกของเรา เช่น ClickUpนำเสนอโซลูชันการตลาดผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ในขณะที่บางตัวเลือก เช่น Omnisend, Typeform และ Userpilot มุ่งเน้นไปที่ด้านการตลาดเฉพาะด้าน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สามารถใช้งานได้ฟรีและปรับขนาดได้อย่างสูง เหมาะสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ การตลาดอีเวนต์หรือการจัดการแคมเปญ แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับงานการตลาดทั้งหมดของคุณ ?️
คุณสามารถเริ่มต้นแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตแผนการตลาด ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับกระบวนการทำงานของกิจกรรมการตลาดให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตสำหรับบรีฟการออกแบบ แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แผนที่การเดินทางของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย!
การทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงานของทีมและสถานะโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ
ตัวอย่างเช่น มุมมองปริมาณงาน ช่วยให้คุณสามารถประเมินความสามารถของแต่ละบุคคล มอบหมายหรือจัดสรรงานใหม่ และกำจัดงานซ้ำซ้อนตามลำดับชั้นได้ เพิ่มรายการตรวจสอบ ความคิดเห็น และไฟล์แนบเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ☘️
มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายได้อย่างชัดเจน และช่วยให้คุณสามารถติดตามกำหนดการทางการตลาดที่แน่นหนาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมมองใด คุณสามารถปรับแต่งเกือบทุกองค์ประกอบได้อย่างง่ายดายผ่านฟังก์ชันลากและวาง
เพื่อยกระดับการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นให้ผสานการทำงานของ ClickUpกับอีเมล, CRM, หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคุณ และแนะนำการกระทำตามกิจวัตรอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และการอัปเดตสถานะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมอง
- การทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ
- รายการตรวจสอบ, ความคิดเห็น, และเอกสารแนบเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความก้าวหน้า
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 50 รายการ และอีกกว่า 1,000 รายการผ่าน Zapier
- สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บและมือถือ
- เทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ชั้นนำเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ชุดข้อมูลขนาดใหญ่อาจใช้เวลาโหลดนานขึ้นเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. แอมพลิจูด
คิดถึง Amplitude เป็นสารานุกรมพฤติกรรมลูกค้าของคุณ ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าของคุณโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ความรู้นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการตลาดของคุณได้อย่างละเอียด และในที่สุดก็ช่วยกระตุ้นยอดขายและการเติบโต
Amplitude มอบ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของเส้นทางลูกค้า ตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าไปจนถึงการรักษาลูกค้าโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเปิดเผยแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีข้อมูลด้วยเครื่องมือทั้งสี่:
- การวิเคราะห์: ทำความรู้จักลูกค้าของคุณและพฤติกรรมของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง
- กลุ่มเป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยตรงเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์และวิธีการทำการตลาดของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล
- การทดลอง: ทดสอบกลยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- CDP (Customer Data Platform): ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล, ซิงค์ข้อมูลข้ามเทคโนโลยี, และค้นหาผู้ชมใหม่
คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด
- เครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อการตลาด
- การมองเห็นแบบครบวงจรของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- ความสามารถในการทดลองกับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน
- การจัดกลุ่มตามพฤติกรรม
- การผสานรวมเครือข่ายโฆษณา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึงแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ
ข้อจำกัดของความกว้างคลื่น
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูง
- การจัดระเบียบแดชบอร์ดอาจเรียบร้อยกว่านี้
การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด (การวิเคราะห์)
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: ราคาสามารถสอบถามได้ตามคำขอ
- องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการตามคำขอ
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมพลิจูด
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. Omnisend
Omnisend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอีคอมเมิร์ซที่ทรงพลังซึ่งใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณา ดึงดูดลูกค้าใหม่ และเพิ่มอัตราการแปลง แคมเปญอีเมลและ SMS อัตโนมัติ ของพวกเขาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ! ☎️
การสร้างอีเมลแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่ายมากด้วย Omnisend คุณสามารถสร้างกลุ่มย่อยสำหรับตัวแปรต่างๆ เช่น ระยะของวงจรชีวิต พฤติกรรม และการมีส่วนร่วม แนะนำและปรับแต่งป๊อปอัพ หน้า landing page และ teaser เพื่อดึงดูดความสนใจ ใช้แดชบอร์ดการขายเพื่อติดตามรายงานแคมเปญและการทำงานอัตโนมัติของคุณ และเรียนรู้ว่าอะไรได้ผลสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
Omnisend มี คลังแม่แบบการสื่อสารลูกค้า ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อความที่มืออาชีพได้อย่างง่ายดาย สำรวจคลัง Automationเพื่อค้นพบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปที่น่าสนใจ!
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- การสื่อสารแบบหลายช่องทาง
- อีเมลและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- แดชบอร์ดการขายสำหรับการรายงาน
- บัญชีหลายร้านค้า
- การผสานรวมกว่า 80 รายการ รวมถึงเครื่องมืออีคอมเมิร์ซ
ข้อจำกัดของ Omnisend
- ไม่สามารถใช้งานบนมือถือได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวแก้ไขอีเมลมีข้อจำกัด
- อาจมีราคาแพงสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคา Omnisend
- ฟรี
- มาตรฐาน: $16/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. ไทป์ฟอร์ม
ประโยคที่อธิบายTypeformได้ดีที่สุดคือประโยคที่กล่าวโดย Chris Cooning ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท: "มันเหมือนกับ มีดพับสวิสสำหรับการเก็บข้อมูล" มันเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มหลากหลายวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ ?
เริ่มต้นการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทมเพลตจาก Typeform ที่มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลลูกค้าและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ไปจนถึงแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า สร้างแบบฟอร์มที่มีแบรนด์โดดเด่นและดึงดูดสายตา พร้อมฝังไว้ในจุดยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกโลกแห่งฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดได้ด้วยการผสานรวมกับ CRM, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณชื่นชอบ คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ทำการติดตาม, สร้างระบบชำระเงิน, และสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับคุณ!
Typeform กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหนึ่งตัวชื่อว่า Typeform Labs ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปฏิวัติการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้การสื่อสารมีความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- แบบฟอร์มหลายวัตถุประสงค์
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 120 รายการ
- การสนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้ชมของคุณด้วยฟีเจอร์ VideoAsk
ข้อจำกัดของ Typeform
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- บวก: $50/เดือน
- ธุรกิจ: $83/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
5. Optimizely
หากความพยายามทางการตลาดของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหา Optimizely อาจเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ซอฟต์แวร์นี้มี แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหา (CMP) ที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณด้วยฟีเจอร์ปฏิทินที่สะดวก ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจัดการทีมและงานต่าง ๆ และรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ Optimizely ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมเนื้อหาด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแก้ไขในแอป
CMP นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สามรายการ:
- จัดการ: สำหรับการวางแผน สร้าง และเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณ
- การทดลอง: สำหรับการตั้งค่าการทดสอบ A/B สำหรับเว็บและการทดลองฟีเจอร์ การสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม และการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ
- สร้างรายได้: สำหรับการสร้างประสบการณ์อีคอมเมิร์ซที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely
- การสร้างและแก้ไขเนื้อหา
- การทดสอบและการปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
- ปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 100 แอป
ข้อจำกัดของ Optimizely
- ไม่สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ
- ความสามารถในการรายงานและแดชบอร์ดที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Optimizely (CMP)
- เริ่มต้น: ฟรี
- จัดการ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- สร้าง: ราคาที่กำหนดเอง
- ประสานงาน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Optimizely
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ยูสเซอร์ไพล็อต
Userpilot เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับ การปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ในผลิตภัณฑ์ของคุณ มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรม ช่วยให้คุณสามารถดึงศักยภาพสูงสุดจากทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อ
เครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มช่วยคุณ:
- ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าของแคมเปญ
- มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบัน
- รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากผู้ใช้
ด้วย Userpilot คุณสามารถสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนสำหรับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น ควบคุมการสื่อสารของคุณเพื่อเพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด สังเกตการมีส่วนร่วมและรักษาลูกค้าด้วยการมอบคุณค่า เช่น ฟีเจอร์ใหม่หรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
Userpilot ทำให้การจัดการทรัพยากรการตลาดเป็นเรื่องง่าย — รวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ระบุปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการยกเลิกการใช้งาน และเตรียมผลิตภัณฑ์ของคุณให้ประสบความสำเร็จ! ✊
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userpilot
- การติดตามการใช้งานโดยอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการติดตามเป้าหมาย
- การแนะนำผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคล
- การทดลองการเติบโตสำหรับกลุ่มลูกค้า
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ Userpilot
- การผสานรวมแบบเนทีฟมีน้อย (แปดรายการ ณ เดือนมิถุนายน 2024)
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
ราคาของ Userpilot
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $249/เดือน (แบบชำระเงินรายปี)
- การเติบโต: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
- องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการตามคำขอ
คะแนนและความคิดเห็นของ Userpilot
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. มิกซ์เพนเนล
Mixpanel เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นสำหรับบริษัท SaaS เป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้กับแอปพลิเคชันของคุณ ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไปและจุดที่เกิดปัญหา และตัดสินใจทางการตลาดที่มีความหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์
ทีมต่าง ๆ ชื่นชอบ Mixpanel เพราะมีหน้าตาที่สะอาดและโต้ตอบได้. ตัวชี้วัดระดับบริษัทถูกแสดงอย่างชัดเจนและตรงประเด็น แต่คุณยังสามารถใช้ตัวกรองที่มีอยู่เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือแง่มุมที่ต้องการได้. คุณสมบัติการทดสอบและการรายงานของ Mixpanel มอบข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมั่นใจสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ.
การเติบโตของผลิตภัณฑ์และการตลาดเป็นสาขาที่ทับซ้อนกัน แต่สาขาหลังมีความต้องการในการรายงานที่เป็นเอกลักษณ์—และนักสร้าง Mixpanel เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้แนะนำฟีเจอร์การวิเคราะห์การตลาด เพื่อช่วยให้ผู้ทำการตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมและทำงานร่วมกับแผนกผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- เครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
- อินเตอร์แอคทีฟ UI
- ตัวกรองข้อมูล
- เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
- 100+ การเชื่อมต่อสำเร็จรูป
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
- ขณะนี้ไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่รองรับผู้ใช้หลายคนต่ออุปกรณ์
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: จาก $20/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
8. Salesforce
หากคุณสนใจใน CRM คุณน่าจะคุ้นเคยกับชื่อ Salesforce. แทนที่จะเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว มันคือชุดของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ และปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของธุรกิจของคุณ. ?
หนึ่งในโซลูชันของมันคือ Marketing Cloud ซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเป็นไปได้ เช่น:
- การเก็บรักษาและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า
- การทำให้การส่งมอบเนื้อหาเป็นอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ
- การใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
- การได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับแต่งประสบการณ์สำคัญของผู้บริโภค
- สร้างประสบการณ์วีไอพีสำหรับลูกค้าที่ภักดีที่สุด
ด้วยการนำเครื่องมือ Salesforce อื่น ๆ มาใช้ร่วมกัน คุณสามารถเปิดเผยฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมเพื่อผลักดันเป้าหมายทางการตลาดของคุณให้ก้าวหน้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ขยายหรือลดขนาดกระบวนการบริการลูกค้า และพัฒนาแอปพลิเคชัน CRM ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่มุ่งเน้นเฉพาะ
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การจับข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
- การจัดการเนื้อหาและการส่งมอบอัตโนมัติ
- การเข้าถึงเว็บไซต์และมือถือ
ข้อจำกัดของ Salesforce (Marketing Cloud)
- ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง
- ผู้ใช้ดูเหมือนจะพบว่ามันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การกำหนดราคา Salesforce
Salesforce มีระบบการกำหนดราคาที่ซับซ้อน โดยมีระดับราคาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชุดของผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ราคาอย่างเป็นทางการของพวกเขา
คะแนนและรีวิว Salesforce (Marketing Cloud)
- G2: 4. 0/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!
9. เซมรัช
Semrush เป็นชุดซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ที่ตอบสนองทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่มีประสบการณ์ บรรจุเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวออนไลน์ ดึงดูดทั้งทราฟฟิกแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน รวมถึงได้รับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่มีคุณค่าและนำไปใช้ได้จริง
ด้วย Semrush คุณสามารถปลดล็อกสมบัติคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณได้ และใช้คำค้นหาเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ ซอฟต์แวร์นี้ยังมีเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ และประสิทธิภาพของโฆษณาที่คุณจ่ายเงิน
นอกจากนี้ยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยคู่แข่ง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นเว็บไซต์และกลยุทธ์ของคู่แข่งได้ ใช้ความรู้นี้เพื่อปรับปรุงแนวทางการตลาดของคุณและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- เครื่องมือ SEO สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
- การช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา
- ซอฟต์แวร์วิเคราะห์คู่แข่ง
- การเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ
- รายงานและการแสดงผลข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 20 รายการ
- เวอร์ชันมือถือและเว็บ
ข้อจำกัดของ Semrush
- การจัดอันดับผลการค้นหาอาจแตกต่างจากของ Google
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าราคาสูงเกินไป
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $99.95/เดือน
- กูรู: $191. 62/เดือน
- ธุรกิจ: $374. 95/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. Process Street
Process Street เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง จัดการ และทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติ และจัดกลุ่มงานเหล่านั้นให้เป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ AI เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณพัฒนาวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผน การดำเนินการ และการ เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างกระบวนการทำงานทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย Process Street มีแม่แบบเริ่มต้นให้คุณใช้เพื่อเริ่มต้น แต่คุณยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ตั้งแต่ต้น
Process Street มาพร้อมกับเครื่องมือมากมายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของคุณด้วยข้อมูลที่มีผลกระทบ ติดตามความคืบหน้า ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์ม
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Process Street คือ Pages ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่เรียบง่าย ใช้เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดายด้วย AI
- UI แบบลากและวางที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ พร้อมรายการตรวจสอบ
- แบบฟอร์มและการวิเคราะห์
- การผสานรวมกับระบบท้องถิ่นหลายสิบรายการ
ข้อจำกัดของ Process Street
ราคาของ Process Street
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
- ข้อดี: $415/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1,660/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
11. ProProfs Survey Maker
ProProfs Survey Maker เป็นเครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณ รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้า ใช้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น วัดระดับความพึงพอใจ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ แคมเปญ หรือกระบวนการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs Survey Maker
- สร้างแบบสำรวจภายในไม่กี่นาที
- สร้างข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงธีมและเทมเพลตการสำรวจที่ทันสมัย
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 รายการ รวมถึง ProProfs Knowledge Base และ ProProfs Quiz Maker
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ ProProfs
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ ProProfs Survey Maker
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- บวก: $49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ ProProfs Survey Maker
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 /5 (50+ รีวิว)
12. ฮอตจา
Hotjar เป็นแพลตฟอร์มทรงพลังสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มอบ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ จากพฤติกรรมของผู้ใช้ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของคุณ—รวมถึงพื้นที่ที่พวกเขาคลิก เลื่อนดู หรือเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์—และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- แผนที่ความร้อนเพื่อแสดงพฤติกรรมของผู้ใช้
- บันทึกการกระทำและกิจกรรมของผู้ใช้
- แบบสำรวจออนไลน์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
- การวิเคราะห์ช่องทางการขายและการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO)
ข้อจำกัดของ Hotjar
- ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
- การขาดการแบ่งกลุ่มลูกค้า
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $32/เดือน
- ธุรกิจ: 80 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาด: 171 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 6 /5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ClickUp: ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์คือเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ในภูมิทัศน์การตลาดอันกว้างใหญ่ เปรียบเสมือนผู้นำทางที่ไว้วางใจได้นำทางนักสำรวจผ่านดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบสร้างบัญชีฟรีใน ClickUpเพื่อค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในการทำความเข้าใจผู้บริโภค สร้างแคมเปญที่ทรงพลัง และผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่ ?