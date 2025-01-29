10 ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) ที่ดีที่สุดประจำปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรการตลาด (MRM) คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการติดตามและประสานงานส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดของแคมเปญการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ทรัพยากรการตลาดของคุณไปจนถึงการสร้างสินทรัพย์และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ " } } ] }
เมื่อพูดถึงการตลาด, ไม่ได้หมายความว่ามากขึ้นจะดีกว่าเสมอไป.
จำนวนผู้คน, สินทรัพย์ทางแบรนด์, และแคมเปญที่มากขึ้นหมายถึงการวางแผนและการจัดการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหากงบประมาณการตลาดของคุณต้องการให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
การติดตามทุกสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณจะต้องมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรการตลาด(MRM) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ เครื่องมือนี้จำเป็นต้องทำทุกอย่างตั้งแต่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการในเดือนนี้ ไปจนถึงการทำให้ง่ายต่อการค้นหาภาพแบรนด์เฉพาะในฐานข้อมูลของคุณ
โชคดีสำหรับคุณ มีเครื่องมือ MRM หลายตัวในตลาดปัจจุบันที่สามารถช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายในการบริหารแผนกการตลาดของคุณได้ รายการเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 ตัวที่มีให้ใช้ในตอนนี้ จะให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมแก่คุณ และช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง เพื่อให้ธุรกิจของคุณกลายเป็นเครื่องจักรทางการตลาดที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการติดตามและประสานงานส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของแคมเปญการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งรวมถึงการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ทรัพยากรการตลาดของคุณไปจนถึงการสร้างสินทรัพย์และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ด้วยระบบ MRM ที่ดี นักการตลาดสามารถสร้างแคมเปญได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางต่าง ๆ แผนกต่าง ๆ ทีมต่าง ๆ และผู้จัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดให้สูงสุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด?
เมื่อคุณพยายามค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดที่เหมาะสมสำหรับคุณ มีคุณสมบัติและความสามารถมากมายที่ต้องพิจารณา นี่คือเพียงไม่กี่ข้อที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามหาเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- การจัดการงาน: ความสามารถในการจัดการงานการตลาดและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการสินทรัพย์ ซอฟต์แวร์: การมีคลังสินทรัพย์ที่ครอบคลุมช่วยให้คุณจัดเก็บ ค้นหา และนำสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย เช่น กราฟิก วิดีโอ รูปภาพ เอกสาร และอื่นๆ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:การทำให้งานการตลาดที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์มากขึ้นในหน้าที่ของคุณ และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
- การรายงาน: การมีรายงานอัตโนมัติเพื่อติดตามประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดและรับประกันความสำเร็จ
- การจัดการผู้ใช้: ความสามารถในการจัดการผู้ใช้, บทบาท, และสิทธิ์ทำให้การมอบหมายงานและมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมง่ายขึ้น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: การสื่อสารภายในทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การมีเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ช่วยเร่งการเสร็จสิ้นโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังบริหารทีมการตลาดแบบ Agile
- ความปลอดภัย: เนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว จึงมีความสำคัญที่จะต้องมีระบบที่ปลอดภัยพร้อมการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส
ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการมากกว่านี้ หรืออาจต้องการน้อยกว่านี้ แต่สิ่งของทั้งเจ็ดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้น
10 อันดับซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรการตลาดที่ดีที่สุด
มาเริ่มแยกสิ่งที่ดีที่สุดออกจากที่เหลือกันเถอะ นี่คือซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรการตลาดที่เราชื่นชอบสำหรับปี 2023
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นระบบจัดการโครงการและงานอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด สามารถจัดระเบียบและจัดการงานและโครงการด้านการตลาดด้วยกระดานโต้ตอบอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ClickUpยังช่วยให้การจัดระเบียบและการจัดสรรทรัพยากรของคุณสำหรับแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบและจัดเก็บทรัพย์สินทางการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
ไม่สามารถทำได้ด้วย ClickUp เพียงอย่างเดียวใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล—เรายังมีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ยอดนิยมหลากหลาย เช่น Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- ใช้มุมมองปริมาณงานของเราเพื่อทำความเข้าใจว่าใครกำลังทำงานมาก (หรือน้อย) ในขณะนี้
- ควบคุมการจัดสรรทรัพยากรการตลาดของคุณด้วยแดชบอร์ดและการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- เทมเพลตที่ชาญฉลาดและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และปรับใช้ทรัพยากรทางการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ต้องใช้เวลาในการดูวิดีโอการศึกษาทั้งหมดของเราเพื่อเข้าใจทุกสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้
- บางฟีเจอร์ยังไม่พร้อมใช้งานในแอป
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Adobe Campaign
Adobe Campaignเป็นเครื่องมือจัดการแคมเปญที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Adobe ที่ใหญ่กว่า มันมอบความสามารถที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก แคมเปญหลายช่องทาง และข้อมูลการวิเคราะห์จาก Adobe Analytics เพื่อช่วยให้บริษัทของคุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ด้วยระบบลากและวางของ Adobe Campaign คุณสามารถสร้างแคมเปญที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายในที่เดียว นอกจากนี้ ด้วยระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบศูนย์กลางคุณยังสามารถติดตามสิ่งที่แผนกการตลาดของคุณกำลังทำได้ตลอดเวลา
ข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของ Adobe Campaign คือมันถูกออกแบบมาส่วนใหญ่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้งานโซลูชันอื่น ๆ ของ Adobe อยู่แล้ว หากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนคุณ คุณอาจพบโซลูชัน MRM ที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Campaign:
- สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ชมของคุณโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ Dynamic Content
- สร้างแคมเปญหลายช่องทางในที่เดียวด้วยระบบลากและวาง
- ดึงข้อมูลการวิเคราะห์จาก Adobe Analytics เพื่อใช้ในแคมเปญการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของ Adobe Campaign:
- แพงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งทำให้ยากต่อการตั้งค่าและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้ระบบล่ม
ราคาของ Adobe Campaign:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Adobe Campaign:
- G2: 4. 1/5 (331 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (165 รีวิว)
3. มิโร
Miroเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานกับทีมของคุณสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับทีมขนาดเล็ก Miro ยังสามารถเป็นตัวแทน MRM ที่ประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย Miro มอบระบบที่เรียบง่ายให้กับทีมในการจัดระเบียบงาน สร้างเอกสาร และจัดเก็บทรัพยากรในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอในตัว ซึ่งสามารถใช้สำหรับการประชุมทางไกลได้
อย่างไรก็ตาม Miro ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ MRM ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ด้วยเหตุนี้ จึงขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการรายงานที่มีอยู่ในโซลูชันที่ซับซ้อนกว่าในรายการนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Miro:
- แม่แบบช่วยให้การระดมความคิดหรือการวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดในชุดเทคโนโลยีของคุณ
ข้อจำกัดของ Miro:
- เครื่องมือการจัดการโครงการของมันค่อนข้างจำกัด
- บริษัทขนาดใหญ่กว่าอาจประสบปัญหาในการจัดระเบียบข้อมูลและทรัพยากรทั้งหมดในระบบนี้
ราคาของ Miro:
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Miro:
- G2: 4. 8/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
4. Papirfly
Papirflyเป็นแพลตฟอร์ม MRM ที่เน้นการจัดการสินทรัพย์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยทีมทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทระดับองค์กร
Papirfly เป็นที่รู้จักดีที่สุดจากระบบคลังสินทรัพย์ แต่สามารถทำได้มากกว่านั้นมาก นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการงาน การวางแผนโครงการ และการรายงานวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Papirfly เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญที่สุดได้
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของแพลตฟอร์มนี้คือความชันของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคนที่จะเอาชนะได้ หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ไขที่รวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็ก นี่อาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Papirfly:
- ห้องสมุดการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Papirfly ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบสินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
- เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบช่วยให้การสร้างและมอบหมายงานภายในทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ระบบแท็กทำให้การค้นหาสินทรัพย์เฉพาะง่ายกว่า 1-2-3
ข้อจำกัดของ Papirfly:
- ไม่รวมเครื่องมือจัดการเวลาหรือติดตามเวลา
- แม่แบบไม่ใช่สิ่งที่ปรับแต่งได้ง่ายด้วยตัวเอง
ราคาของ Papirfly:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Papirfly:
- G2: 4. 5/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 43. 6/5 (96 รีวิว)
5. Kantata
Kantataเป็นโซลูชันการจัดการทรัพยากรการตลาดที่มุ่งเน้นการช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น Kantata มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ Kantata ยังมีคลังสินทรัพย์ในตัวและระบบควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งช่วยให้การจัดเก็บ ค้นหา และทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์สร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย Kantata เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือในการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน
เครื่องมือคาดการณ์ขั้นสูงของมันสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้เสมอว่ามีพนักงานเพียงพอพร้อมให้บริการลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคันตาตา:
- รวมถึงการผสานการทำงานจำนวนมากและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- คาดการณ์การขาดแคลนหรือเกินกำลังแรงงานเพื่อให้คุณสามารถปรับให้เหมาะสม
- ซอฟต์แวร์จับคู่ทักษะขั้นสูงช่วยให้การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับบุคลากรที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของคันตาตา:
- หน้าตา UI ที่ล้าสมัยทำให้รู้สึกช้า
- มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมายที่กำลังจะออนไลน์ อาจทำให้ยากที่จะรู้ว่า Kantata สามารถทำอะไรได้บ้าง
การกำหนดราคา Kantata:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Kantata:
- G2: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (584 รีวิว)
6. Monday.com
Monday.comเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการทางการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมสามารถใช้งานเพื่อติดตามโครงการจัดลำดับความสำคัญของงาน ดูกำหนดส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยแก่นแท้แล้ว Monday เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมและแผนกต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย แต่ยังมีฟีเจอร์มากมายที่จำเป็นสำหรับการเป็นเครื่องมือบริหารจัดการงาน (MRM) ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งรวมถึงระบบการทำงานอัตโนมัติ การรายงาน และการจัดการสินทรัพย์
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Mondayคือมันสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่จัดการยากได้อย่างรวดเร็วสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือแม้แต่ขนาดกลาง Monday ถือเป็นโซลูชัน MRM ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์:
- มุมมองบอร์ดหลายแบบช่วยให้การจัดการเวลาและงานเป็นเรื่องง่าย เพื่อการใช้ทรัพยากรทางการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การปรับแต่งบอร์ดช่วยให้จัดระเบียบสินทรัพย์การตลาดและงานต่างๆ ของคุณไว้ในที่เดียว
- แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้แสดงให้คุณเห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดปัจจุบันของคุณ
ข้อจำกัดในวันจันทร์:
- มันอาจเป็นระบบที่ยากต่อการขยายขนาดเมื่อความพยายามทางการตลาดของคุณเติบโตขึ้นในแง่ของขอบเขตและความซับซ้อน
- การติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคอาจเป็นเรื่องยากหากคุณกำลังประสบปัญหากับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งของพวกเขา
ราคาวันจันทร์:
- บุคคล: ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: สัญญาสำหรับการกำหนดราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
7. Wrike
Wrikeเป็นเครื่องมือการจัดการงานและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่รวมการจัดการโครงการ การมอบหมายงาน การติดตามเวลา การแชร์เอกสาร และอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Wrike ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างมากอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการที่เกิดซ้ำได้ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีงานที่ล่าช้า สิ่งนี้หมายความว่าทีมที่ลงทุนเวลาในการใช้ Wrike จะได้รับรางวัลเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike:
- เชื่อมโยงงานและงานย่อยของคุณข้ามแท็กใน Wrike เพื่อให้ทุกแผนกสามารถค้นหาและใช้ทรัพยากรที่ต้องการได้
- การตรวจทานออนไลน์ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับสื่อการตลาดใหม่
- คำขอแบบกำหนดเองเป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับผู้จัดการในการขับเคลื่อนโครงการหรือทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Wrike:
- แอปมือถือของ Wrike มีข้อจำกัดและใช้งานยากสำหรับการจัดการโครงการ
- พนักงานและผู้ใช้ใหม่จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่ Wrike สามารถทำได้ เว้นแต่ว่าคุณจะมีกระบวนการแนะนำการใช้งานภายในองค์กรของคุณเอง
ราคาของ Wrike:
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
8. ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ
HubSpotMarketing Hub เป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการแคมเปญการตลาด ติดตามประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแคมเปญเหล่านั้น
Marketing Hub ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการสร้างเนื้อหา, การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO, การติดตามเว็บไซต์, การทำงานอัตโนมัติ, การจับและดูแลลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ
ทั้งหมดนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าแค่ตัวจัดการงานพื้นฐานหรือตัวติดตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub:
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM อื่น ๆ ของ HubSpot
- เครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลได้ด้วยทรัพยากรที่น้อยลง
- การระบุแหล่งที่มาของรายได้แบบหลายจุดสัมผัส หมายความว่าคุณทราบกิจกรรมทางการตลาดใดที่นำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง
ข้อจำกัดของ HubSpot Marketing Hub:
- การใช้งานอย่างเต็มรูปแบบนั้นเป็นไปได้จริง ๆ ก็ต่อเมื่อคุณสมัครใช้บริการในระบบนิเวศของ HubSpot ทั้งหมดเท่านั้น
- จำนวนแดชบอร์ดที่จำกัดอาจจำกัดสำหรับบางบริษัท
ราคาของ HubSpot Marketing Hub:
- มืออาชีพ: $890/เดือน
- องค์กร: $3600/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot Marketing Hub:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
9. แบรนด์โฟลเดอร์
Brandfolderเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์และการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดเพื่อจัดเก็บ, แชร์, จัดระเบียบ, และปกป้องเนื้อหาของพวกเขา. มันถูกใช้โดยแบรนด์ใหญ่ ๆ ทั่วโลกเพื่อจัดการสินทรัพย์ทางการตลาดของพวกเขา ตั้งแต่โลโก้, รูปภาพ, ไปจนถึงวิดีโอและเอกสาร.
ระบบ Brandfolder ครอบคลุมทุกพื้นฐานของ MRM รวมถึงการมอบหมายงานและการจัดการงาน การติดตามสินทรัพย์ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การรายงานการวิเคราะห์ และอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ดาวเด่นที่แท้จริงของ Brandfolder คือระบบติดแท็กเนื้อหาด้วย AIซึ่งช่วยให้ทีมที่มีคลังทรัพยากรขนาดใหญ่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ หากทีมของคุณไม่มีปัญหานี้ อาจมีโซลูชันอื่นที่เหมาะสมกว่าสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Brandfolder:
- เครื่องมือติดแท็กเนื้อหาด้วย AIจะจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
- รวมถึง CDN อัจฉริยะที่โฮสต์รูปภาพของคุณและช่วยให้คุณส่งรูปภาพได้เร็วขึ้นในอีเมล บทความบล็อก และอื่นๆ
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ Brandfolder เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาด
ข้อจำกัดของ Brandfolder:
- กระบวนการตั้งค่าที่ยาวนานอาจทำให้ทีมขนาดเล็กไม่อยากดำเนินการต่อ
- การทำความเข้าใจว่า AI จัดหมวดหมู่สินทรัพย์ต่าง ๆ อย่างไรนั้นต้องใช้เวลาเพื่อให้คุ้นเคย
ราคาของ Brandfolder:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Brandfolder:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (436 รีวิว)
10. มาร์คอมเซ็นทรัล
MarcomCentralเป็นโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ทางการตลาดบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทองค์กรขนาดใหญ่ MarcomCentral ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดเก็บ เข้าถึง และทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมดในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย
MarcomCentral ยังให้บริการรายงานการวิเคราะห์อย่างละเอียดและระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การขอการอนุมัติ, การติดตามโครงการ, และการรักษาความสอดคล้องของแบรนด์
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ MarcomCentral คือความซับซ้อนของมัน การทำให้ระบบแบบครบวงจรนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคุณอาจต้องใช้เวลาหรือทรัพยากรที่บางทีมอาจไม่มี
คุณสมบัติเด่นของ MarcomCentral:
- การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการตลาดทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่การอนุมัติจนถึงการส่งมอบ
- การแจ้งเตือนการหมดอายุของสินทรัพย์มีประโยชน์สำหรับการติดตามทรัพยากรทางการตลาดที่กำลังจะหมดอายุในเร็ว ๆ นี้
- แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กรประเมินว่าทรัพยากรทางการตลาดของคุณถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมหรือไม่
ข้อจำกัดของ MarcomCentral:
- การปรับแต่ง MarcomCentral ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์นี้
- การสร้างเทมเพลตใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็น
ราคาของ MarcomCentral:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
MarcomCentral ระดับคะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (87 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (84 รีวิว)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด
ซอฟต์แวร์ MRM ช่วยธุรกิจในการปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
ซอฟต์แวร์ MRMช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาโดยการทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การติดตามงบประมาณ การจัดการโครงการ และการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ และให้การมองเห็นประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์ MRM มีอะไรบ้าง?
คุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์ MRM ได้แก่ การติดตามงบประมาณ การจัดการโครงการ การจัดการสินทรัพย์ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การวางแผนและติดตามแคมเปญ และการวิเคราะห์และรายงาน
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ MRM สำหรับธุรกิจมีอะไรบ้าง?
การใช้ซอฟต์แวร์ MRM สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI) ได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการตลาด ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
เครื่องมือการจัดการทรัพยากรการตลาดมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายการมีอยู่ทางการตลาดของตน. โซลูชันเหล่านี้มอบคุณสมบัติหลากหลาย ตั้งแต่กระบวนการทำงานอัตโนมัติ การจัดการงาน ไปจนถึงการรายงานการวิเคราะห์ และการติดตามสินทรัพย์.
แต่ละแพลตฟอร์ม MRM มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละแพลตฟอร์มอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ
วิธีหนึ่งในการเริ่มต้นกระบวนการวิจัยนี้คือการทดลองใช้ซอฟต์แวร์ MRM เหล่านี้จริง ๆ ด้วย ClickUp คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังแม่แบบการตลาดที่ครอบคลุม ระบบการจัดการงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
สมัครวันนี้ฟรีเพื่อเริ่มจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณอย่างมืออาชีพ