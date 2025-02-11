11 แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรี

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Map) แสดงประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในรูปแบบภาพ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ ของการเดินทางของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ซื้ออย่างไร คล้ายกับเครื่องมือการจัดการโครงการ แต่เน้นที่การช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ ของการเดินทางของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ซื้ออย่างไร แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นเวอร์ชันที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของไทม์ไลน์เหล่านี้ ซึ่งให้ผู้ใช้มีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง " } } ] }
การสร้างเส้นทางลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจใดๆ
การวางแผนอย่างรอบคอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการและความชอบของลูกค้าของคุณเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัว ด้วยเครื่องมือและแม่แบบที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีก
เครื่องมือหนึ่งคือแม่แบบการเดินทางของลูกค้า ซึ่งมอบแนวทางที่มีโครงสร้างให้กับธุรกิจในการสร้างเส้นทางการซื้อของลูกค้า
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าคืออะไร และอะไรที่ทำให้เทมเพลตดี จากนั้นเราจะดูตัวอย่างเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าที่ยอดเยี่ยม 11 ตัวอย่าง เพื่อให้คุณได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเครื่องมือช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร
อะไรคือแบบแผนการเดินทางของลูกค้า?
แผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Map) แสดงประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในรูปแบบภาพซึ่งคล้ายกับเครื่องมือการจัดการโครงการ แต่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ ของการเดินทางของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ซื้ออย่างไร แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นเวอร์ชันที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของไทม์ไลน์เหล่านี้ ซึ่งให้ผู้ใช้มีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง
โดยทั่วไปแล้ว แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าจะประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญในวงจรชีวิตของลูกค้า เช่น การเริ่มต้นใช้งาน และ การติดตามผล นอกจากนี้ยังจะรวมถึงตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าและคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ ซึ่งสามารถช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
การใช้เทมเพลตเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประสิทธิภาพของจุดสัมผัสต่างๆ และระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง สิ่งนี้สามารถนำไปใช้เพื่อปรับรูปแบบการทำงานของบริษัทให้เหมาะสมกับการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ เทมเพลตยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับธุรกิจที่ไม่มีทรัพยากรหรือทักษะภายในองค์กรในการออกแบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น
โบนัส:ซอฟต์แวร์ SOP!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการแผนการเดินทางของลูกค้าที่ดี?
หากคุณต้องการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม การมีเทมเพลตที่ดีคือกุญแจสำคัญ ประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมควรมีความเพลิดเพลินและให้ข้อมูลในเวลาเดียวกัน ทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกมีความรู้และมั่นใจตลอดกระบวนการทั้งหมด
เช่นเดียวกัน, แบบฟอร์มการเดินทางของลูกค้าที่ดีควรมีความง่ายต่อการติดตามและใช้งาน พร้อมโครงสร้างที่สมเหตุสมผลสำหรับทั้งคุณและลูกค้าของคุณ.
- มีขั้นตอนที่ชัดเจน: แม่แบบการเดินทางของลูกค้าที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและแตกต่างกัน ซึ่งแสดงถึงจุดสัมผัสหรือการโต้ตอบต่างๆ ที่ลูกค้ามีกับธุรกิจของคุณ
- แสดงมุมมองของลูกค้า: เทมเพลตควรถูกออกแบบจากมุมมองของลูกค้า โดยเน้นความต้องการ ความคาดหวัง และปัญหาที่ลูกค้าเผชิญในแต่ละขั้นตอนของการเดินทาง
- แสดงเป็นภาพกราฟิก: แม่แบบควรมีความสวยงามและเข้าใจง่าย การแสดงภาพของเส้นทางสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่ประสบการณ์ของลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
- มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้: แม่แบบการเดินทางของลูกค้าที่ดีควรมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เพื่อรองรับการเดินทางของลูกค้าประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน
- รวมถึงตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะ: แม่แบบควรมีตัวชี้วัดทางธุรกิจที่วัดความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในเส้นทาง รวมถึงกลไกการรับข้อเสนอแนะที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อการปรับปรุง
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: เทมเพลตควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องและราบรื่นในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า
ด้วยเทมเพลตที่มั่นคงและเครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้า คุณสามารถสร้างการเดินทางของลูกค้าที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองแต่ยังเกินความคาดหวังของลูกค้าได้ และเมื่อมีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตาม จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
11 แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรี
เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวางแผนการเดินทางของลูกค้า เนื่องจากให้ภาพรวมที่กระชับของจุดสัมผัสที่ลูกค้าได้สัมผัสกับธุรกิจของคุณ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์นั้น
เนื่องจากเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันเล็กน้อย เราจึงได้รวบรวม 11 แบบแผนการเดินทางที่เราชื่นชอบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
1. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
หากคุณกำลังพยายามตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนในการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า ทำไมไม่ลองเริ่มต้นง่ายๆด้วยเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าจาก ClickUp?
เทมเพลตสไตล์ไวท์บอร์ดนี้แสดงวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า จุดสัมผัสประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ได้รับ และแนวทางแก้ไข พร้อมแบ่งการเดินทางออกเป็นสามขั้นตอนหลัก ได้แก่
- การรับรู้: ขั้นตอนที่ 1 ของการเดินทางของลูกค้า ที่ลูกค้าเริ่มรับรู้ถึงธุรกิจและสินค้าหรือบริการของธุรกิจ
- การพิจารณา: ขั้นตอนที่สองของการเดินทางของลูกค้า ที่ลูกค้าเริ่มพิจารณาธุรกิจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับความต้องการของพวกเขา ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าอาจเริ่มทำการค้นคว้าเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าหรือบริการของมัน เปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ และประเมินคุณสมบัติและประโยชน์ของมัน
- การเปลี่ยนแปลง: ขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และกลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
แต่ละขั้นตอนจะมีโน้ตติดไว้ล่วงหน้า 6 รายการอยู่ด้านล่าง แต่พื้นที่ทำงานบนไวท์บอร์ดยังอนุญาตให้คุณเพิ่มโน้ตติดเพิ่มเติม วาดภาพด้วยมือเปล่า เพิ่มรูปทรง ลูกศร และข้อความ รวมถึงลิงก์ไปยังเอกสาร เว็บไซต์ ไฟล์ Figma และแอป Google Workspace ได้อีกด้วย
โดยรวมแล้ว แม่แบบนี้ให้แผนที่ครอบคลุมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจสามารถคิดค้นโอกาสเพื่อการปรับปรุงได้
2. ClickUp Agency Client Health Tracker โดย Zenpilot
นำหน้าความต้องการของลูกค้าและขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าด้วยClickUp Agency Client Health Tracker จาก ZenPilot. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามสุขภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดการรายละเอียดบัญชี และอื่น ๆ ได้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการติดตามที่ทรงพลัง ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณก้าวล้ำความต้องการของพวกเขาอยู่เสมอ
เครื่องมือติดตามสุขภาพลูกค้าของเอเจนซี่ ClickUp โดย Zenpilot ประกอบด้วย:
- 8 มุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- 14 ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- คุณสมบัติการติดตามกิจกรรมในตัว
3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
การแผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer journey mapping) เป็นการแยกการเดินทางของผู้ใช้ตั้งแต่การรับรู้, การพิจารณา, และการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ และขั้นตอนต่าง ๆ จากนั้นนำมาจัดแสดงบนแผนที่เชิงภาพ (visual map). กระบวนการนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจมุมมองของลูกค้าได้ดีขึ้น และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในประสบการณ์ของผู้ใช้.
หากนั่นคือสิ่งที่บริษัทของคุณต้องการ,ClickUp's User Story Mapping Templateคือสิ่งที่คุณต้องการ!
ในระหว่างกระบวนการทำแผนที่เรื่องราวของผู้ใช้ทีมข้ามสายงานจะทำงานร่วมกันเพื่อระบุขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการระบุบุคลิกภาพของผู้ซื้อ กิจกรรมของผู้ใช้ ขั้นตอนของผู้ใช้ และอื่นๆ
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ตัวนี้ใช้คุณสมบัติของกระดานไวท์บอร์ดเช่นเดียวกับเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าของเรา แต่มีการจัดวางที่ต่างกันและมีฟิลด์ที่กรอกไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะสำหรับการทำแผนที่เรื่องราว
- ฟังก์ชันการทำงาน: ความยืดหยุ่นทั้งหมดของพื้นที่ทำงานไวท์บอร์ดปกติของเรา ความสามารถในการเพิ่มหรือลบโน้ตติด, เชื่อมโยงไปยังเอกสารและเว็บไซต์, เพิ่มรูปภาพ, รูปร่าง, ลูกศร, และข้อความ, และแม้กระทั่งวาดด้วยมืออย่างอิสระ
- คู่มือผู้ใช้: ขั้นตอนทางด้านซ้ายมือจะแสดงวิธีการใช้เทมเพลต และมีส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้ ขั้นตอนของผู้ใช้ การเผยแพร่ และบุคลิกของลูกค้า
การสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเส้นทางของผู้ใช้ ธุรกิจสามารถพัฒนาโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
4. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
การแผนที่ความเห็นอกเห็นใจช่วยให้ทีมสามารถเข้าใจผู้ซื้อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับบุคลิกภาพของผู้ใช้ แผนที่ความเห็นอกเห็นใจแสดงถึงกลุ่มลูกค้าหรือโปรไฟล์เฉพาะ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความต้องการ ความรู้สึก ความคิด และแรงจูงใจของลูกค้า
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและการสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม ประสบการณ์ และความท้าทายของลูกค้าได้ด้วยการใช้เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้และการสร้างภาพแสดงมุมมองของลูกค้า ทีมสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์และจิตวิทยาของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น
เทมเพลตนี้มี 6 ส่วนที่ออกแบบมาเพื่อแนะนำความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า:
- คิดและรู้สึก: ความกังวลและความปรารถนาของลูกค้า สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับพวกเขา และสิ่งที่ทัศนคติและบุคลิกภาพของพวกเขาเปิดเผยเกี่ยวกับตัวพวกเขา
- ดู: สภาพแวดล้อมของลูกค้า, ตลาด, และความชอบทางวัฒนธรรม
- ฟัง: สิ่งที่ผู้มีอิทธิพล, เพื่อน/ครอบครัว, และหัวหน้า/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนร่วมงานกำลังพูดกับลูกค้า
- พูดและทำ: พฤติกรรมของลูกค้าต่อผู้อื่น, ทัศนคติสาธารณะ, และลักษณะภายนอก
- ความเจ็บปวด: ความกลัวและความหงุดหงิดของลูกค้า
- ได้ประโยชน์: ความต้องการ ความจำเป็น และตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้า
แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมใด ๆ ที่ต้องการเข้าใจลูกค้าของตนได้ดีขึ้น แต่ยังสามารถใช้ภายในองค์กรสำหรับทีม HR ที่ต้องการเข้าใจพนักงานของตนได้ดีขึ้นได้เช่นกัน คิดถึงการนำแผนที่ความเห็นอกเห็นใจไปใช้ในซอฟต์แวร์ HR ของคุณ หรือทำให้การแผนที่พนักงานเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ HR ของคุณ
5. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาและขยายฐานลูกค้าที่ภักดีสำหรับธุรกิจใดๆแผนความสำเร็จของลูกค้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น นำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาว
เทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายในการมองเห็นข้อมูลลูกค้าที่สำคัญในที่เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้การสนับสนุนลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- กรองตามสถานะ: ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วตามสถานะของลูกค้าในกระบวนการของคุณ – ไม่ว่าจะเป็น "กำลังเริ่มต้น" "ดำเนินการอยู่" "รักษาลูกค้า" "พักชั่วคราว" "เสร็จสิ้น" หรือ "ไม่ใช้งาน"
- ดูข้อมูลลูกค้าที่สำคัญอย่างรวดเร็ว: ชื่อลูกค้า, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, สถานที่, ประเภทบริการ, ราคาที่ตกลงไว้, แถบความคืบหน้า, และเอกสารแนบกับสัญญา
- เพิ่มงานย่อย: เพิ่มงานย่อยที่กำหนดเองลงในบัตรของลูกค้า และตรวจสอบจำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้โดยตรงใต้ชื่อของลูกค้า
การใช้เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของลูกค้าแต่ละรายในวงจรชีวิตของคุณ และทราบว่างานใดที่ยังต้องดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้อย่างราบรื่น เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและการกำกับดูแลในมุมมองเดียว
6. แม่แบบเสียงของลูกค้า ClickUp
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กรใด ๆ ก็ตาม ในการบรรลุเป้าหมายนี้ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง และความชอบของลูกค้าของคุณ นั่นคือที่มาของเทมเพลตเสียงของลูกค้าจาก ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น โดยจะรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบสำรวจ กรณีศึกษา โซเชียลมีเดีย การโต้ตอบกับลูกค้า และรีวิวออนไลน์ จากนั้นจะช่วยให้คุณค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหา
- เสียงของลูกค้า: สิ่งนี้ช่วยให้คุณใส่เสียงสั้น ๆ ของรีวิวหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า (เช่น "สินค้านี้ใช้งานยากเกินไป")
- ความต้องการของลูกค้า: พื้นที่ในการตีความสิ่งที่ลูกค้าต้องการซึ่งพวกเขาไม่ได้รับจากข้อร้องเรียน (เช่น "ลูกค้าต้องการคำแนะนำที่เข้าใจง่ายขึ้น")
- แนวทางแก้ไข: พื้นที่สำหรับกำหนดวิธีการที่คุณจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า (เช่น "ให้คำแนะนำทางเลือกผ่านวิดีโอสาธิตและบันทึกออนไลน์")
รูปแบบ "ปัญหา–ความต้องการ–การแก้ไข" นี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มความภักดีของลูกค้าได้ เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการฟังและเห็นว่าข้อเสนอแนะของพวกเขาได้รับการดำเนินการ พวกเขามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ของคุณและแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น
7. แม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUp
มีเหตุผลมากมายที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการเข้าใจความท้าทายและปัญหาของลูกค้าของคุณหนึ่งในวิธีที่จะทำเช่นนี้ได้คือการใช้แบบฟอร์มคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าของ ClickUpเพื่อบันทึกปัญหาของลูกค้าและสร้างกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
แบบฟอร์มคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าประกอบด้วย 5 ส่วน:
- โปรไฟล์ลูกค้า: ที่คุณจะระบุคำอธิบายลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการระบุกลุ่มที่ลูกค้านี้เหมาะสมอยู่
- วัตถุประสงค์ของลูกค้า: ที่นี่คุณจะเขียนสิ่งที่ลูกค้าของคุณหวังว่าจะบรรลุผลสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
- อุปสรรคของลูกค้า: ที่นี่คุณจะระบุอุปสรรคใด ๆ ที่ขวางกั้นระหว่างลูกค้าของคุณกับเป้าหมายของพวกเขา
- สาเหตุหลักของอุปสรรค: ที่ซึ่งคุณจะระบุปัญหาที่ลึกกว่าซึ่งกำลังเป็นอุปสรรคขวางทาง
- ผลกระทบทางอารมณ์: ที่นี่คุณจะเขียนแผนเพื่อแก้ไขจุดที่เจ็บปวดและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณชี้แจงความไม่พอใจและปัญหาของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจพวกเขาได้ดีขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจและสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสอนให้ทีมของคุณสามารถกลายเป็นผู้สนับสนุนลูกค้าที่มีความเห็นอกเห็นใจได้มากขึ้น
8. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
ประสบการณ์การรับลูกค้าใหม่ที่เป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของทั้งลูกค้าใหม่และบริษัท
การต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ดีสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การรักษาลูกค้า การเพิ่มยอดขายต่อยอดและการขายข้ามกลุ่ม รวมถึงความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว ในทางกลับกัน ประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้าและการเลิกใช้บริการใช้เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้มีขั้นตอนเริ่มต้น 4 ขั้นตอนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า (อย่างไรก็ตาม สามารถแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้):
- ของขวัญต้อนรับ: ขั้นตอนแรกประกอบด้วยการส่งอีเมลต้อนรับ ของขวัญ และข้อมูลเพิ่มเติมให้กับลูกค้าใหม่
- การมอบหมายงานทีม: ขั้นตอนที่สองประกอบด้วยการมอบหมายบุคคลหรือทีมเพื่อจัดการและสนับสนุนลูกค้าใหม่
- แบบสอบถามการเริ่มต้นใช้งาน: ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยการส่งชุดคำถามไปยังลูกค้าใหม่ การรับคำตอบกลับ และการตรวจสอบคำตอบที่ได้รับ
- การโทรต้อนรับ: ขั้นตอนที่สี่ประกอบด้วยการกำหนดเวลาและดำเนินการประชุมต้อนรับกับลูกค้าใหม่
แต่ละขั้นตอนมีช่องสำหรับกรอกชื่อลูกค้าใหม่ ผู้รับมอบหมาย ระดับความสำคัญ ข้อมูลติดต่อของลูกค้าวันที่นัดหมายการโทรแนะนำบริการ บริการที่ให้ และประเภทของลูกค้า รวมถึงงานย่อยในแต่ละขั้นตอน โปรดทราบว่าเทมเพลตนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่เท่านั้น – แต่เรายังมีทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับการแนะนำ พนักงานใหม่และการต้อนรับพนักงานใหม่เช่นกัน!
9. แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสามารถทำให้บริษัทโดดเด่นเหนือคู่แข่งและสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีได้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ทีมบริการลูกค้าที่ดีที่สุดก็อาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งจำเป็นต้องส่งต่อไปยังระดับการจัดการที่สูงขึ้นนี่คือจุดที่เทมเพลตการส่งต่อปัญหาบริการลูกค้าของ ClickUpเข้ามาช่วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นตั๋วบริการลูกค้าทั้งหมดในมุมมองเดียว รวมถึงมุมมองเพิ่มเติมสำหรับการสนับสนุนตามระดับและความสามารถของทีม ตั๋วจะถูกจัดเรียงตามตั๋วใหม่ ระดับ 1 ระดับ 2 และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
แต่ละส่วนของการสนับสนุนมีฟิลด์ต่อไปนี้เพื่อให้ทีมสนับสนุนของคุณมีบริบททั้งหมดที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- ชื่องาน: หัวข้อของปัญหาหรือคำขอที่กำลังพิจารณา (เช่น "สอบถามการสาธิตผลิตภัณฑ์" หรือ "สถานะการคืนเงิน")
- รหัสงานที่กำหนดเอง: เพื่อจัดหมวดหมู่ ระบุ และติดตามตั๋วการสนับสนุนได้อย่างง่ายดาย
- ผู้รับมอบหมาย: เพื่อมอบหมายสมาชิกทีมสนับสนุนเฉพาะรายให้กับคำขอ ข้อมูลผู้รับมอบหมายสามารถดึงมาภายหลังเพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสนับสนุน
- ข้อมูลลูกค้า: รวมถึงชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่, รหัสคำสั่งซื้อ, และข้อความคำขอความช่วยเหลือ.
- หมวดหมู่ปัญหา: เพื่อช่วยคุณระบุประเภทของการสนับสนุนที่ลูกค้าต้องการ (เช่น การขอคืนเงิน, ข้อความติดตามผล, การเปลี่ยนสินค้า, เป็นต้น)
- จุดแนบไฟล์: ช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบันทึกภาพหรือไฟล์ที่ลูกค้าให้ไว้ และแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
- ระดับผลกระทบ: เพื่อกำหนดความสำคัญหรือความเร่งด่วนในการแก้ไขงานนี้
การจัดการคำขอการยกระดับการบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นระบบสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ลดการสูญเสียลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
10. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า PowerPoint โดย SlidesGo
แม้ว่าเราจะเชื่อว่า ClickUp มอบเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่เราเข้าใจดีว่าบางครั้งคุณอาจไม่ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้โซลูชันของ Microsoft ทาง SlidesGoมีเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Map) เพื่อช่วยให้คุณติดตามวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดสไลด์นี้ประกอบด้วยเทมเพลตระดับสูงที่เน้นภาพเป็นหลักสำหรับใช้ในการนำเสนอ รวมถึงแผนที่เส้นทางที่ละเอียดมากขึ้นซึ่งจะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของลูกค้า ตั้งแต่การรับรู้ การได้มาซึ่งลูกค้า การให้บริการ ไปจนถึงการรักษาลูกค้าให้ภักดี การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วย:
- ตัวเลือกหลากหลาย: อินโฟกราฟิกและแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่แก้ไขได้ 100% จำนวน 30 แบบ
- ขนาดรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด: รูปแบบจอกว้าง 16:9 สำหรับทุกประเภทหน้าจอ
- คู่มือผู้ใช้: ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งกราฟิก
เทมเพลตเหล่านี้อาจไม่ละเอียดหรือหลากหลายเท่ากับตัวเลือกของ ClickUp แต่หากคุณกำลังสร้างสไลด์เด็คอย่างรวดเร็วสำหรับการนำเสนอ พวกมันคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
11. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า SidesGo Google Slides
หากบริษัทของคุณใช้ Google Workspace และคุณจำเป็นต้องเก็บแม่แบบการเดินทางของลูกค้าไว้ภายในกลุ่ม Googleแม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน Google Slides จาก SlidesGoเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ
การมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความต้องการ ความคิดเห็น แรงจูงใจ ข้อสงสัย และการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุดอินโฟกราฟิกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษาเหล่านี้
การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วย:
- ตัวเลือกหลากหลาย: อินโฟกราฟิกและแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่แก้ไขได้ 100% จำนวน 32 แบบ
- ขนาดรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด: รูปแบบจอกว้าง 16:9 สำหรับทุกประเภทหน้าจอ
- คู่มือผู้ใช้: ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งกราฟิก
อินโฟกราฟิกเหล่านี้ใช้งานง่ายและสามารถช่วยยกระดับการนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์ลูกค้าได้ แม้ว่าจะออกแบบมาให้ใช้งานกับ Google Slides เป็นหลัก แต่ก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้กับ Microsoft PowerPoint ได้เช่นกัน
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของลูกค้า:
วิธีสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
ตอนนี้คุณมีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกแล้ว คุณอาจสงสัยว่าจะสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้อย่างไร นี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้:
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จคือการรู้ว่าคุณคือใคร ระบุข้อมูลประชากร ความสนใจ และปัญหาที่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณกำลังเผชิญอยู่ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของพวกเขา
- แผนที่ขั้นตอนการเดินทางของลูกค้า: ต่อไป ให้วางแผนที่ขั้นตอนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องผ่านเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ โดยทั่วไปจะประกอบด้วย การรับรู้ การพิจารณา การซื้อ การรักษาลูกค้า และการสนับสนุน
- รวบรวมข้อมูล: เพื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าอย่างถูกต้อง รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แบบสำรวจ, การสัมภาษณ์, และคำติชม. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีขึ้น.
- สร้างบุคลิกภาพลูกค้า: พัฒนาตัวละครสมมติที่แทนลูกค้าประเภทต่าง ๆ ที่คุณมี บุคลิกภาพลูกค้าควรมีพื้นฐานจากข้อมูลจริงและช่วยให้คุณเข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกค้าของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเส้นทางการซื้อของพวกเขา
- วิเคราะห์อารมณ์: อารมณ์ของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในแผนที่การเดินทางของลูกค้า ระบุความรู้สึกที่พวกเขาอาจมีในแต่ละขั้นตอนของเส้นทาง และจดบันทึกจุดที่สร้างความเจ็บปวดหรือช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของพวกเขาได้
- วางแผนผัง: สุดท้าย ให้วางแผนผังทุกขั้นตอน จุดสัมผัส และอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดลงบนแผนที่ภาพ เพื่อให้เข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้าอย่างชัดเจน วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่ควรปรับปรุงและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการเดินทางของลูกค้า
เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการวางแผนและติดตามวงจรชีวิตของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทมเพลตเหล่านี้ ธุรกิจสามารถระบุโอกาสในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
เราอาจจะมีอคติ แต่เราคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าคือการใช้ ClickUp พื้นที่ทำงานของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และเทมเพลตของเราช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดใหญ่ และเมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ClickUp ก็ทำให้การรับข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpได้ฟรีวันนี้ ลองใช้ดูเพื่อดูว่าการวางแผนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในระยะยาวได้อย่างไร