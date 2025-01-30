15 อันดับเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

การสร้างและรักษาการมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งนั้นท้าทายมาก ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ให้แข็งแรงในสวนที่แออัด แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือทำสวนที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างได้ เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในโลกออนไลน์ได้เช่นกัน ?️
พวกเขาแสดงให้คุณเห็นว่าธุรกิจของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขา ตั้งแต่ SEO และกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ไปจนถึงเทคนิคการตลาดทางอีเมล
ยืมแนวคิดจากหนังสือของสตีฟ จ็อบส์ ที่ว่า "ศิลปินที่ดีก็แค่ลอกเลียนแบบ ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ก็ขโมย" เป้าหมายที่นี่คือการเรียนรู้จากจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
พร้อมที่จะขยายการมีตัวตนทางดิจิทัลของคุณหรือยัง? ในบทความนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุด 15 อันดับ (ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ในปี 2024 และอนาคตข้างหน้า เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างตัวตนออนไลน์ที่เติบโตอย่างมั่นคง ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง?
เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งแต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจคุณเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ นี่คือจุดสำคัญที่คุณควรสังเกตในระหว่างการประเมินของคุณ:
- ความเรียบง่าย: เครื่องมือควรใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา คุณไม่ต้องการใช้เวลาทั้งหมดไปกับการพยายามทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน
- ข้อมูลที่ครอบคลุม: ขึ้นอยู่กับการใช้งานหลักของเครื่องมือ ควรมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาของคุณเอง
- การนำเสนอข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตีความและใช้ข้อมูลได้ดีขึ้น
- การผสานรวม: หากคุณต้องการให้เครื่องมือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ธุรกิจเฉพาะ ตรวจสอบว่ามีการผสานรวมแบบเนทีฟที่ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและราบรื่น
- การกำหนดราคา: คิดถึงจำนวนเงินที่คุณเต็มใจจะจ่าย. บางเครื่องมืออาจใช้ได้ฟรี ในขณะที่บางตัวอาจมีค่าใช้จ่ายแต่ให้คุณสมบัติเพิ่มเติม. ให้คุณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อค้นหาโซลูชันที่คุ้มค่ากับเงินของคุณ
- เอกสารการฝึกอบรมและการสนับสนุน: เลือกเครื่องมือที่มีฐานความรู้ที่ดีและบริการลูกค้าที่ดี. สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์หากคุณเผชิญปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ
15 เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การรู้ว่าการแข่งขันของคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็เหมือนกับการมีอาวุธลับในกล่องเครื่องมือทางธุรกิจของคุณ แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ อาจรู้สึกท่วมท้นในการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม
มาช่วยคุณตัดผ่านเสียงรบกวนกันเถอะ นี่คือ 15 เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาใช้ในปี 2024
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการวิกิการวิเคราะห์การแข่งขัน
ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์คู่แข่งของคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือเครื่องมือไวท์บอร์ดในตัวClickUp Whiteboards— พื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เครื่องมือปากกา, โน้ตติด, ตัวเน้นข้อความ, และแผนผังความคิด คุณสามารถมองเห็นความคิดและข้อมูลที่ค้นพบได้, คิดค้นไอเดีย,และวางแผนกลยุทธ์สำรอง
จากนั้นก็มีClickUp Docs— ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับการสร้างและจัดเก็บเอกสารของคุณ รวมถึงแผนการวิจัย ข้อมูลการวิจัยตลาดและคู่แข่ง โปรไฟล์ของคู่แข่ง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
คุณสามารถแชร์เอกสารเหล่านี้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย อนุญาตให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงในเอกสาร ซึ่งทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่ายและทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ✨
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น มันยังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินความพยายามและกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณอีกด้วย คุณสามารถแบ่งเป้าหมายทางธุรกิจของคุณออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายให้กับทีมของคุณ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ ด้วย ClickUp การดำเนินกลยุทธ์ของคุณจะกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและตรงไปตรงมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ลองใช้คุณสมบัติหลักทั้งหมดในแผนฟรี
- ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายเพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายทางธุรกิจและ KPIของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 80 รายการ รวมถึง Google Drive, Dropbox และ Slack
- ร่วมมือกันภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ผ่านความคิดเห็น, แชท, เอกสาร และไวท์บอร์ด
- ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทีมของคุณและความคืบหน้าในการดำเนินกลยุทธ์ของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือรายงาน
- ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUp ซึ่งเป็นหนึ่งในเทมเพลต ClickUp กว่า 1,000 แบบ เพื่อเริ่มต้นและปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากClickUp AIเพื่อสรุปการวิจัยคู่แข่งของคุณอย่างรวดเร็ว ระดมความคิดใหม่ๆ และสร้างแผนปฏิบัติการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp
- ClickUp AI ยังไม่พร้อมใช้งานในแผนฟรี แต่สามารถใช้งานได้ผ่านการทดลองใช้ฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Similarweb
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
Similarweb เป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการค้นหาและส่วนแบ่งตลาดของเว็บไซต์ของคุณ—และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักของคุณ
คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บรายวัน แหล่งที่มาของการค้นหา ระยะเวลาการเข้าชม จำนวนหน้าต่อครั้ง และอัตราการตีกลับ ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับกลยุทธ์ SEO ของคุณให้เหมาะสมหรือค้นหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ Similarweb คือแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Similarweb
- มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- มีส่วนขยาย Chrome สำหรับการวิเคราะห์การแข่งขันแบบ "บนเว็บไซต์"
- ฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มได้รับการอัปเดตทุกวันเพื่อให้คุณทันต่อเทรนด์
- คุณจะได้รับภาพรวมของช่องทางที่มีส่วนช่วยในการเข้าชมเว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณ—เช่น การเข้าชมโดยตรง, อีเมล, การอ้างอิง, โซเชียล, การค้นหาแบบออร์แกนิก, การค้นหาแบบชำระเงิน, และโฆษณาแบบดิสเพลย์
- มันแสดงให้คุณเห็นคำหลักที่จ่ายเงินและคำหลักแบบออร์แกนิกที่คู่แข่งของคุณกำลังจัดอันดับอยู่
- เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็นเว็บไซต์อ้างอิงและแหล่งที่มาของสื่อสังคมออนไลน์ที่นำปริมาณการเข้าชมมากที่สุดมาสู่คู่แข่งของคุณ
- คุณสามารถมองเห็นประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ถึงสี่รายในคราวเดียว
ข้อจำกัดของ Similarweb
- ไม่สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมต่ำได้
- ข้อมูลจากบางประเทศที่ไม่ได้ครอบคลุม
- บางครั้งส่วนขยาย Chrome ทำงานช้า
- แผนการชำระเงินราคาแพง
ราคาของ Similarweb
- เริ่มต้น: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Similarweb
- G2: 4. 5/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
3. Ahrefs
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO
Ahrefs เป็นซอฟต์แวร์ SEOที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกニック. เครื่องมือวิจัยการแข่งขันนี้ช่วยคุณค้นหาคำค้นหาที่มีกำไร ค้นหาเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จในนิช และติดตามความคืบหน้าของอันดับในระยะยาว.
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ SEO ของคู่แข่งได้โดยการดูปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก คำค้นหาที่ติดอันดับ โดเมนที่อ้างอิง และโฆษณา PPC ของพวกเขา
Ahrefs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ SEO ทีมการตลาดเนื้อหา และเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มอันดับเนื้อหาบนเว็บไซต์ใหม่ (และที่มีอยู่) อย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิกโดยรวม ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- ให้คุณประเมินปัญหาของเว็บไซต์ของคุณ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข
- ให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกผ่านเครื่องมือวิจัยคำหลักเกี่ยวกับคำหลักของคู่แข่งของคุณ—รวมถึงปริมาณการค้นหา, ความยาก, คำหลักที่เกี่ยวข้อง, และคำถามที่พบบ่อย
- ให้คุณติดตามปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่โดยคู่แข่งของคุณ
- แสดงให้คุณเห็นคำหลักที่คู่แข่งของคุณติดอันดับแต่คุณไม่ได้ติดผ่านฟีเจอร์ช่องว่างเนื้อหา
- มีส่วนขยาย Chrome สำหรับรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของคีย์เวิร์ดในการค้นหาของ Google แบบเรียลไทม์
- ให้คุณเห็นหน้าเว็บที่มีอันดับสูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณ
- ให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณและคุณภาพของแบ็คลิงก์ของคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- แต่ละคลิกในระหว่างการค้นคว้าคำหลักจะใช้เครดิต
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับคำค้นหาที่มีปริมาณน้อย
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Ahrefs
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $399/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs
- G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (520+ รีวิว)
4. BuzzSumo
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เนื้อหา
BuzzSumo เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ มันช่วยให้คุณค้นหาหัวข้อที่ได้รับความนิยมและกำลังเป็นที่สนใจ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และใช้ประโยชน์จากผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ BuzzSumo คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- ทำให้ค้นหาหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมของคุณได้ง่ายขึ้น
- ให้คุณเปรียบเทียบหัวข้อหลาย ๆ หัวข้อและติดตามแนวโน้มของหัวข้อเหล่านั้นตลอดเวลา
- ติดตามการกล่าวถึงชื่อแบรนด์ของคู่แข่ง (รวมถึงของคุณ) และผลิตภัณฑ์
- ให้คุณติดตามคำค้นหาแบบออร์แกนิกและเนื้อหาจากเว็บไซต์และผู้เขียนเฉพาะเจาะจง
- รวบรวมคำถามยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเฉพาะจากฟอรัมออนไลน์ รวมถึง Reddit, Quora และ Amazon
- ให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาคู่แข่งจากการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Facebook, Twitter และ Pinterest
- ให้คุณเห็นภาพรวมของผู้มีอิทธิพลและบัญชีโซเชียลมีเดียชั้นนำสำหรับโอกาสในการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือ
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- ขาดการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn, Snapchat, และ TikTok
- ใช้ได้ดีเฉพาะกับหัวข้อที่กว้างเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- แผนราคาแพง
ราคา BuzzSumo
- พื้นฐาน: 119 ดอลลาร์/เดือน
- การสร้างเนื้อหา: $249/เดือน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $249/เดือน
- ห้องสวีท: 499 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
5. นักโต้คลื่น
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เนื้อหา
Surfer เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ที่ช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่คุณเขียนเพื่อให้ได้อันดับการค้นหาที่สูงขึ้นในหมู่คู่แข่งของคุณ มันให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงข้อความของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คำหลัก การปรับปรุงโครงสร้าง และการเพิ่มความอ่านง่าย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเนื้อหาหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, Surfer สามารถช่วยคุณสร้างบทความคุณภาพสูงที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ SEO ได้ ?
คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์
- ช่วยระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและปัญหา SEO บนหน้าเว็บ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลัก รวมถึงปริมาณการค้นหา ความยาก และคำที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำ SEO แบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับการค้นหา
- ทำให้ง่ายต่อการค้นคว้า, สร้าง, และปรับปรุงบทความของคุณอย่างรวดเร็วด้วย Surfer AI
- มีส่วนขยาย Chrome สำหรับค้นหาปริมาณการค้นหา, CPC, และคำค้นหาที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วสำหรับคำที่คุณพิมพ์ใน Google Search
- ช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้หน้าเว็บติดอันดับต้น ๆ ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ SERP ของเรา เพื่อให้คุณสามารถทำตามผลลัพธ์เหล่านั้นได้
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- ตัวแก้ไขเนื้อหาไม่อนุญาตให้คุณสร้างหรือเพิ่มตาราง
- การตั้งราคาไม่เป็นมิตรกับธุรกิจขนาดเล็ก
- บางครั้งอาจช้าได้
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: 89 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $179/เดือน
- สูงสุด: $299/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
6. Google Trends
ดีที่สุดสำหรับการทำนายแนวโน้ม
Google Trends เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันฟรีจาก Google ที่ช่วยให้คุณติดตามความถี่ในการค้นหาของคำหรือวลีเฉพาะได้ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความนิยมของคำหรือวลีในระดับโลกและระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ เครื่องมือฟรีนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความนิยมตามเวลาได้ ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุแนวโน้มและรูปแบบของผู้ใช้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้กลยุทธ์การตลาดและแผนการของคุณดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Trends
- ส่วนสำรวจและกำลังเป็นที่นิยมช่วยให้คุณค้นพบหัวข้อที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศและหมวดหมู่
- กราฟเส้น กราฟแท่ง และแผนที่ช่วยให้การตีความข้อมูลของบริษัทเป็นเรื่องง่ายในพริบตา
- ใช้เทมเพลตเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบความนิยมและแนวโน้มของคำค้นหาสูงสุดห้าคำพร้อมกัน
- ฟีเจอร์การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องช่วยให้คุณค้นพบคำหลักที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณกำลังค้นหา
- นอกจากการค้นหาเว็บของ Google แล้ว คุณยังสามารถสำรวจการค้นหาข้ามแพลตฟอร์มได้ เช่น การค้นหาภาพ การค้นหาข่าว การช้อปปิ้งของ Google และการค้นหาบน YouTube
ข้อจำกัดของ Google Trends
- ใช้เวลาสองสามวันในการอัปเดตข้อมูล
- ไม่ลงทะเบียนคำค้นหาที่มีปริมาณน้อย
- ไม่แสดงปริมาณการค้นหาที่แน่นอนของคำค้นหา
การกำหนดราคาของ Google Trends
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวจาก Google Trends
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Google Analytics
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์
Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียด มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมของคุณ รวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมทั่วไปของพวกเขา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร เช่น หน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชม ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่บนหน้าเว็บ และกิจกรรมที่พวกเขาทำ (เช่น การซื้อสินค้าหรือการกรอกแบบฟอร์ม) ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- มีแผนฟรีที่ใจดีซึ่งเหมาะกับความต้องการของธุรกิจส่วนใหญ่
- รวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงอายุ เพศ และสถานที่ตั้ง
- ให้ข้อมูลการวิเคราะห์การจราจรอย่างละเอียด รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมรายวัน แหล่งที่มาของการจราจร (เช่น โซเชียลมีเดีย, โฆษณา Google, เป็นต้น) และอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่ถูกใช้งาน
- ให้คุณมองเห็นภาพขั้นตอนเฉพาะที่ผู้ใช้ดำเนินการขณะใช้งานเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์การไหลของพฤติกรรม
- ให้คุณตั้งค่าและติดตามตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง—เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำการซื้อสินค้า, ดูหน้าเว็บเฉพาะ, หรือใช้เวลาบนเว็บไซต์ของคุณเป็นจำนวนเวลาที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ข้อมูลโหลดช้าเป็นบางครั้ง
- มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากจากเวอร์ชันฟรีไปยัง Analytics 360
ราคาของ Google Analytics
- Google Analytics: ฟรี
- Google Analytics 360: 12,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,500 รายการ)
8. อลังการ
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ
Majestic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง SEO ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบ็คลิงก์โดยเฉพาะ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรไฟล์แบ็คลิงก์ของคุณและของคู่แข่ง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสร้างลิงก์ของคุณ และส่งผลให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO โดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ
Majestic เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าของเว็บไซต์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, และนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการเพิ่มอำนาจโดเมนของเว็บไซต์และอันดับในเครื่องมือค้นหา ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอันน่าทึ่ง
- ให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลลิงก์ย้อนกลับของหลาย URL ได้พร้อมกัน
- ให้ดัชนีแยกสองชุดสำหรับ URL ที่ระบุ—ดัชนีประวัติสำหรับข้อมูลลิงก์ย้อนกลับในอดีต และดัชนีสดสำหรับข้อมูลลิงก์ย้อนกลับที่อัปเดตล่าสุด
- วัดคุณภาพและปริมาณของลิงก์ย้อนกลับของเว็บไซต์ของคุณและคู่แข่งของคุณ
- ให้คุณดูการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของโปรไฟล์ลิงก์ของเว็บไซต์สองแห่ง
ข้อจำกัดอันยิ่งใหญ่
- อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- แผนราคาแพง
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาที่งดงาม
- ไลท์: 49.99 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $99.99 ต่อเดือน
- API: เริ่มต้นที่ $399. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวที่ยอดเยี่ยม
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. ฮูตสูท
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีตัวตนทางดิจิทัลและโซเชียล
Hootsuite เป็นเครื่องมือการจัดการกลยุทธ์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุม ซึ่งหลายทีมใช้สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง จากแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถโพสต์ไปยังบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้พร้อมกันและยึดตามตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอ
คุณยังสามารถใช้ Hootsuite เพื่อทำให้กิจกรรมทางสื่อสังคมของคุณเป็นระบบมากขึ้น (เช่น การดูฟีดบ้านของคุณ, การตอบความคิดเห็น, เป็นต้น) โดยไม่ต้องไปเยี่ยมชมแต่ละเว็บไซต์แยกต่างหาก. นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังดิ้นรนเพื่อจัดการการมีอยู่ของตนบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมหลายแห่ง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมเจ็ดแห่ง—Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest และ YouTube
- แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์บนบัญชีของคุณเพื่อให้ได้การมีส่วนร่วมสูงสุด
- ช่วยให้คุณสร้างคำบรรยายโพสต์ได้อย่างรวดเร็วด้วยนักเขียน AI และตัวสร้างแฮชแท็กในตัว
- ผสานการทำงานกับ Canva และ Grammarly เพื่อช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาพร้อมคำบรรยายที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย
- ให้คุณติดตามการสนทนาและการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ
- มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ไม่มีแผนฟรี
- ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนในแผนฐาน
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
- ธุรกิจ: 739 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,460 รายการ)
10. นกฮูกน้อย
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดผ่านอีเมล
Owletter เป็นเครื่องมือติดตามสำหรับตรวจสอบจดหมายข่าวทางอีเมลของคู่แข่งของคุณ แทนที่จะต้องสมัครรับจดหมายข่าวแต่ละฉบับและทำให้กล่องจดหมายของคุณรก มันจะจับและบันทึกอีเมลจากโดเมนของคู่แข่งของคุณ
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์อีเมลของคู่แข่งโดยการค้นหาหัวข้อและรูปแบบที่พบบ่อยจากอีเมลของพวกเขาเพื่อให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขัน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการสร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Owletter
- มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
- ให้คุณติดตามเว็บไซต์คู่แข่งได้หลายเว็บไซต์พร้อมกัน
- จับภาพและจัดเก็บอีเมลทุกฉบับจากเว็บไซต์ที่คุณเลือกติดตามโดยอัตโนมัติ
- รักษาลักษณะเดิมของอีเมลแต่ละฉบับไว้เหมือนภาพสแนปช็อต เพื่อให้คุณสามารถเห็นการจัดรูปแบบและภาพที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
- ให้คุณเห็นจำนวนอีเมลที่คู่แข่งของคุณส่งไป วันและเวลาที่พวกเขาส่ง และชื่อเสียงด้านสแปมของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Owletter
- ไม่มีแผนฟรี
- การผสานรวมกับแอปภายนอกที่จำกัด
- ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม เช่น อัตราการคลิกผ่านและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ Owletter
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
- ไม่จำกัด: $79/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Owletter
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
11. สปายฟู
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ PPC
SpyFu เป็นเครื่องมือ SEO ที่ครอบคลุมซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ SEO ของคู่แข่งของคุณอย่างละเอียด มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำค้นหาที่ทำกำไรได้มากที่สุดของพวกเขา การค้นหาแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบออร์แกนิก และประวัติการจัดอันดับ SpyFu เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัยคู่แข่ง PPC และสามารถช่วยคุณค้นพบคำค้นหาใหม่ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายได้
คุณสมบัติเด่นของ SpyFu
- ให้คุณดาวน์โหลดคำค้นหา PPC ของคู่แข่ง
- ให้บริการประวัติการจัดอันดับการค้นหาแบบออร์แกนิกมากกว่าสิบปี
- ให้บริการผลการค้นหาไม่จำกัด, การส่งออกข้อมูล, และไฟล์ PDF สรุปข้อมูลโดเมน
- ทำให้การจัดการโครงการ SEOของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างกลุ่มคำค้นหาและตั้งค่าการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ SpyFu
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าข้อมูลอาจล้าสมัยบ้างเป็นบางครั้ง
- อินเตอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
SpyFu ราคา
- แผนพื้นฐาน: $39/เดือน
- แผนมืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว SpyFu
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
12. iSpionage
ดีที่สุดสำหรับการวิจัยการแข่งขันบนสื่อสังคมออนไลน์
iSpionage เป็นเครื่องมือ SEO ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่งได้อย่างลึกซึ้ง ชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของมันรวมถึงการวิจัยคู่แข่ง PPC, การวิจัยคู่แข่ง SEO, และการวิจัยคู่แข่งบนโซเชียลมีเดีย iSpionage ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคำหลัก, เนื้อหาโฆษณา, และลิงก์ย้อนกลับของคู่แข่ง มอบมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ iSpionage
- นำเสนอข้อมูลคำค้นหาและข้อความโฆษณาอย่างครอบคลุมสำหรับเจ็ดเครื่องมือค้นหาในกว่า 90 ประเทศ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าของคู่แข่ง
- คุณสมบัติการเฝ้าระวังแคมเปญช่วยให้คุณสามารถติดตามกลยุทธ์แคมเปญของคู่แข่งได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Ads, Bing Ads, และ Yahoo Ads เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณ
ข้อจำกัดของ iSpionage
- ผู้ใช้รายงานว่าการออกแบบของระบบอาจดูล้าสมัยไปบ้าง
- อาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
ราคา iSpionage
- เริ่มต้น: 59 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
iSpionage คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
13. เซมรัช
ดีที่สุดสำหรับการตลาดดิจิทัล
Semrush เป็นชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัล ครอบคลุมทั้ง SEO, PPC, SMM และการวิเคราะห์คู่แข่ง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง รวมถึงการโฆษณาแบบดิสเพลย์ การสร้างลิงก์ และการค้นหาทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน Semrush นำเสนอชุดรายงานวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณเจาะลึกการเข้าชมเว็บไซต์และการมองเห็นออนไลน์ของคู่แข่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชม คีย์เวิร์ดที่ติดอันดับ และผลลัพธ์บนโซเชียลมีเดียของคู่แข่งของคุณ
- ให้บริการวิเคราะห์ลิงก์อย่างละเอียดสำหรับทุกโดเมน
- เครื่องมือวิจัยการโฆษณาช่วยให้คุณวิเคราะห์งบประมาณโฆษณาของคู่แข่งและระบุข้อความโฆษณาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของพวกเขา
- การผสานรวมกับ Google Analytics, Google Search Console, Google My Business และ Google Ads
ข้อจำกัดของ Semrush
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- อินเทอร์เฟซอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $129.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- กูรู: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $499.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
14. Kompyte
ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงแข่งขันที่ทันสมัย
Kompyte เป็นเครื่องมือด้านข่าวกรองการแข่งขันที่มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และการดำเนินการของคู่แข่งให้กับธุรกิจ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถติดตามคู่แข่งผ่านช่องทางต่างๆ และรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Kompyte
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการอัปเดตของคู่แข่งในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, แคมเปญโฆษณา, เป็นต้น
- เปรียบเทียบเว็บไซต์ของผู้ใช้และคู่แข่งแบบเคียงข้างกันเพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลง
- การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่ง ช่วยให้ผู้ใช้คว้าโอกาสได้
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยม รวมถึง HubSpot, Salesforce, และ Slack
ข้อจำกัดของ Kompyte
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเครื่องมือนี้ต้องการการปรับแต่งค่อนข้างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
- การกำหนดราคาอาจเข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Kompyte
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามแผนราคา
คะแนนและรีวิวของ Kompyte
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
15. สีเทียน
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งด้าน AI
Crayon ให้บริการชุดคุณสมบัติการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างครบครัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามแง่มุมต่าง ๆ ของกลยุทธ์คู่แข่งได้ Crayon ใช้เทคโนโลยี AI ในการให้ภาพรวมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Crayon
- ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ของคู่แข่ง
- การวิเคราะห์ตลาดและการติดตามแนวโน้มช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและเกาะติดกับแนวโน้มตลาดที่กำลังมาแรงก่อนคู่แข่ง
- การผสานรวมกับเครื่องมือการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยมเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่แข่งอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของสีเทียน
- การตั้งค่าและทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มอาจค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
- คุณสมบัติพรีเมียมสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่า
ราคาของสีเทียน
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรับการสาธิตซอฟต์แวร์และสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (6 รีวิว)
ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันฟรี
เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุด 15 รายการนี้สามารถเปลี่ยนเกมได้ในการเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของธุรกิจคุณและขับเคลื่อนการเติบโต
แต่ในขณะที่พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณได้ การจัดการและจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โชคดีที่ ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายมาก
ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ClickUp สามารถช่วยให้คุณติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับคู่แข่งได้ในขณะที่ดูแลการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลลัพธ์คือคุณจะไม่ได้แค่เข้าใจคู่แข่งของคุณดีขึ้นเท่านั้น—แต่คุณจะเหนือกว่าพวกเขาอีกด้วย ?
คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าคู่แข่งและให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณสังเกตเห็นคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!