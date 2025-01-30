บล็อก ClickUp

15 อันดับเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

30 มกราคม 2568

การสร้างและรักษาการมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งนั้นท้าทายมาก ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ให้แข็งแรงในสวนที่แออัด แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือทำสวนที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างได้ เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในโลกออนไลน์ได้เช่นกัน ?️

พวกเขาแสดงให้คุณเห็นว่าธุรกิจของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขา ตั้งแต่ SEO และกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ไปจนถึงเทคนิคการตลาดทางอีเมล

ยืมแนวคิดจากหนังสือของสตีฟ จ็อบส์ ที่ว่า "ศิลปินที่ดีก็แค่ลอกเลียนแบบ ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ก็ขโมย" เป้าหมายที่นี่คือการเรียนรู้จากจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

พร้อมที่จะขยายการมีตัวตนทางดิจิทัลของคุณหรือยัง? ในบทความนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุด 15 อันดับ (ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ในปี 2024 และอนาคตข้างหน้า เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างตัวตนออนไลน์ที่เติบโตอย่างมั่นคง ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง?

เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งแต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจคุณเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ นี่คือจุดสำคัญที่คุณควรสังเกตในระหว่างการประเมินของคุณ:

  • ความเรียบง่าย: เครื่องมือควรใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา คุณไม่ต้องการใช้เวลาทั้งหมดไปกับการพยายามทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน
  • ข้อมูลที่ครอบคลุม: ขึ้นอยู่กับการใช้งานหลักของเครื่องมือ ควรมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาของคุณเอง
  • การนำเสนอข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตีความและใช้ข้อมูลได้ดีขึ้น
  • การผสานรวม: หากคุณต้องการให้เครื่องมือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ธุรกิจเฉพาะ ตรวจสอบว่ามีการผสานรวมแบบเนทีฟที่ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและราบรื่น
  • การกำหนดราคา: คิดถึงจำนวนเงินที่คุณเต็มใจจะจ่าย. บางเครื่องมืออาจใช้ได้ฟรี ในขณะที่บางตัวอาจมีค่าใช้จ่ายแต่ให้คุณสมบัติเพิ่มเติม. ให้คุณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อค้นหาโซลูชันที่คุ้มค่ากับเงินของคุณ
  • เอกสารการฝึกอบรมและการสนับสนุน: เลือกเครื่องมือที่มีฐานความรู้ที่ดีและบริการลูกค้าที่ดี. สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์หากคุณเผชิญปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ

15 เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดที่ควรใช้

การรู้ว่าการแข่งขันของคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็เหมือนกับการมีอาวุธลับในกล่องเครื่องมือทางธุรกิจของคุณ แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ อาจรู้สึกท่วมท้นในการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม

มาช่วยคุณตัดผ่านเสียงรบกวนกันเถอะ นี่คือ 15 เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาใช้ในปี 2024

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการจัดการวิกิการวิเคราะห์การแข่งขัน

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการมอบหมายผู้ใช้และงาน
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการร่วมมือครั้งต่อไปของคุณ

ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์คู่แข่งของคุณ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือเครื่องมือไวท์บอร์ดในตัวClickUp Whiteboards— พื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เครื่องมือปากกา, โน้ตติด, ตัวเน้นข้อความ, และแผนผังความคิด คุณสามารถมองเห็นความคิดและข้อมูลที่ค้นพบได้, คิดค้นไอเดีย,และวางแผนกลยุทธ์สำรอง

จากนั้นก็มีClickUp Docs— ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับการสร้างและจัดเก็บเอกสารของคุณ รวมถึงแผนการวิจัย ข้อมูลการวิจัยตลาดและคู่แข่ง โปรไฟล์ของคู่แข่ง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสามารถแชร์เอกสารเหล่านี้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย อนุญาตให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงในเอกสาร ซึ่งทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่ายและทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ✨

แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น มันยังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินความพยายามและกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณอีกด้วย คุณสามารถแบ่งเป้าหมายทางธุรกิจของคุณออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายให้กับทีมของคุณ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ ด้วย ClickUp การดำเนินกลยุทธ์ของคุณจะกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและตรงไปตรงมา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp
  • ClickUp AI ยังไม่พร้อมใช้งานในแผนฟรี แต่สามารถใช้งานได้ผ่านการทดลองใช้ฟรี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Similarweb

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด

Similarweb
ผ่านทางSimilarweb

Similarweb เป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการค้นหาและส่วนแบ่งตลาดของเว็บไซต์ของคุณ—และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักของคุณ

คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บรายวัน แหล่งที่มาของการค้นหา ระยะเวลาการเข้าชม จำนวนหน้าต่อครั้ง และอัตราการตีกลับ ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับกลยุทธ์ SEO ของคุณให้เหมาะสมหรือค้นหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ Similarweb คือแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Similarweb

  • มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
  • มีส่วนขยาย Chrome สำหรับการวิเคราะห์การแข่งขันแบบ "บนเว็บไซต์"
  • ฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มได้รับการอัปเดตทุกวันเพื่อให้คุณทันต่อเทรนด์
  • คุณจะได้รับภาพรวมของช่องทางที่มีส่วนช่วยในการเข้าชมเว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณ—เช่น การเข้าชมโดยตรง, อีเมล, การอ้างอิง, โซเชียล, การค้นหาแบบออร์แกนิก, การค้นหาแบบชำระเงิน, และโฆษณาแบบดิสเพลย์
  • มันแสดงให้คุณเห็นคำหลักที่จ่ายเงินและคำหลักแบบออร์แกนิกที่คู่แข่งของคุณกำลังจัดอันดับอยู่
  • เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็นเว็บไซต์อ้างอิงและแหล่งที่มาของสื่อสังคมออนไลน์ที่นำปริมาณการเข้าชมมากที่สุดมาสู่คู่แข่งของคุณ
  • คุณสามารถมองเห็นประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ถึงสี่รายในคราวเดียว

ข้อจำกัดของ Similarweb

  • ไม่สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมต่ำได้
  • ข้อมูลจากบางประเทศที่ไม่ได้ครอบคลุม
  • บางครั้งส่วนขยาย Chrome ทำงานช้า
  • แผนการชำระเงินราคาแพง

ราคาของ Similarweb

  • เริ่มต้น: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Similarweb

  • G2: 4. 5/5 (760+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

3. Ahrefs

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO

ไซต์ เอ็กซ์พลอเรอร์ โดย Ahrefs
ผ่านทางAhrefs

Ahrefs เป็นซอฟต์แวร์ SEOที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกニック. เครื่องมือวิจัยการแข่งขันนี้ช่วยคุณค้นหาคำค้นหาที่มีกำไร ค้นหาเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จในนิช และติดตามความคืบหน้าของอันดับในระยะยาว.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ SEO ของคู่แข่งได้โดยการดูปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก คำค้นหาที่ติดอันดับ โดเมนที่อ้างอิง และโฆษณา PPC ของพวกเขา

Ahrefs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ SEO ทีมการตลาดเนื้อหา และเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มอันดับเนื้อหาบนเว็บไซต์ใหม่ (และที่มีอยู่) อย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิกโดยรวม ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs

  • ให้คุณประเมินปัญหาของเว็บไซต์ของคุณ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข
  • ให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกผ่านเครื่องมือวิจัยคำหลักเกี่ยวกับคำหลักของคู่แข่งของคุณ—รวมถึงปริมาณการค้นหา, ความยาก, คำหลักที่เกี่ยวข้อง, และคำถามที่พบบ่อย
  • ให้คุณติดตามปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่โดยคู่แข่งของคุณ
  • แสดงให้คุณเห็นคำหลักที่คู่แข่งของคุณติดอันดับแต่คุณไม่ได้ติดผ่านฟีเจอร์ช่องว่างเนื้อหา
  • มีส่วนขยาย Chrome สำหรับรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของคีย์เวิร์ดในการค้นหาของ Google แบบเรียลไทม์
  • ให้คุณเห็นหน้าเว็บที่มีอันดับสูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณ
  • ให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณและคุณภาพของแบ็คลิงก์ของคู่แข่ง

ข้อจำกัดของ Ahrefs

  • แต่ละคลิกในระหว่างการค้นคว้าคำหลักจะใช้เครดิต
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • มีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับคำค้นหาที่มีปริมาณน้อย
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของ Ahrefs

  • ไลท์: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
  • ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $399/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ahrefs

  • G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (520+ รีวิว)

4. BuzzSumo

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เนื้อหา

แดชบอร์ด BuzzSumo
ผ่านทางBuzzSumo

BuzzSumo เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุดที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ มันช่วยให้คุณค้นหาหัวข้อที่ได้รับความนิยมและกำลังเป็นที่สนใจ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และใช้ประโยชน์จากผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ BuzzSumo คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo

  • ทำให้ค้นหาหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมของคุณได้ง่ายขึ้น
  • ให้คุณเปรียบเทียบหัวข้อหลาย ๆ หัวข้อและติดตามแนวโน้มของหัวข้อเหล่านั้นตลอดเวลา
  • ติดตามการกล่าวถึงชื่อแบรนด์ของคู่แข่ง (รวมถึงของคุณ) และผลิตภัณฑ์
  • ให้คุณติดตามคำค้นหาแบบออร์แกนิกและเนื้อหาจากเว็บไซต์และผู้เขียนเฉพาะเจาะจง
  • รวบรวมคำถามยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเฉพาะจากฟอรัมออนไลน์ รวมถึง Reddit, Quora และ Amazon
  • ให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาคู่แข่งจากการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Facebook, Twitter และ Pinterest
  • ให้คุณเห็นภาพรวมของผู้มีอิทธิพลและบัญชีโซเชียลมีเดียชั้นนำสำหรับโอกาสในการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือ

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • ขาดการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn, Snapchat, และ TikTok
  • ใช้ได้ดีเฉพาะกับหัวข้อที่กว้างเท่านั้น
  • อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติ
  • แผนราคาแพง

ราคา BuzzSumo

  • พื้นฐาน: 119 ดอลลาร์/เดือน
  • การสร้างเนื้อหา: $249/เดือน
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $249/เดือน
  • ห้องสวีท: 499 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $999/เดือน

คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

5. นักโต้คลื่น

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เนื้อหา

แดชบอร์ดนักโต้คลื่น
ผ่านทางนักโต้คลื่น

Surfer เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ที่ช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่คุณเขียนเพื่อให้ได้อันดับการค้นหาที่สูงขึ้นในหมู่คู่แข่งของคุณ มันให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงข้อความของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คำหลัก การปรับปรุงโครงสร้าง และการเพิ่มความอ่านง่าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเนื้อหาหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, Surfer สามารถช่วยคุณสร้างบทความคุณภาพสูงที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ SEO ได้ ?

คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์

  • ช่วยระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและปัญหา SEO บนหน้าเว็บ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลัก รวมถึงปริมาณการค้นหา ความยาก และคำที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำ SEO แบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับการค้นหา
  • ทำให้ง่ายต่อการค้นคว้า, สร้าง, และปรับปรุงบทความของคุณอย่างรวดเร็วด้วย Surfer AI
  • มีส่วนขยาย Chrome สำหรับค้นหาปริมาณการค้นหา, CPC, และคำค้นหาที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วสำหรับคำที่คุณพิมพ์ใน Google Search
  • ช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้หน้าเว็บติดอันดับต้น ๆ ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ SERP ของเรา เพื่อให้คุณสามารถทำตามผลลัพธ์เหล่านั้นได้

ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น

  • ตัวแก้ไขเนื้อหาไม่อนุญาตให้คุณสร้างหรือเพิ่มตาราง
  • การตั้งราคาไม่เป็นมิตรกับธุรกิจขนาดเล็ก
  • บางครั้งอาจช้าได้

ราคาสำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: 89 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: $179/เดือน
  • สูงสุด: $299/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

6. Google Trends

ดีที่สุดสำหรับการทำนายแนวโน้ม

Google Trends
ผ่านทางGoogle Trends

Google Trends เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันฟรีจาก Google ที่ช่วยให้คุณติดตามความถี่ในการค้นหาของคำหรือวลีเฉพาะได้ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความนิยมของคำหรือวลีในระดับโลกและระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ เครื่องมือฟรีนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความนิยมตามเวลาได้ ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุแนวโน้มและรูปแบบของผู้ใช้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้กลยุทธ์การตลาดและแผนการของคุณดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Trends

  • ส่วนสำรวจและกำลังเป็นที่นิยมช่วยให้คุณค้นพบหัวข้อที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศและหมวดหมู่
  • กราฟเส้น กราฟแท่ง และแผนที่ช่วยให้การตีความข้อมูลของบริษัทเป็นเรื่องง่ายในพริบตา
  • ใช้เทมเพลตเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบความนิยมและแนวโน้มของคำค้นหาสูงสุดห้าคำพร้อมกัน
  • ฟีเจอร์การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องช่วยให้คุณค้นพบคำหลักที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณกำลังค้นหา
  • นอกจากการค้นหาเว็บของ Google แล้ว คุณยังสามารถสำรวจการค้นหาข้ามแพลตฟอร์มได้ เช่น การค้นหาภาพ การค้นหาข่าว การช้อปปิ้งของ Google และการค้นหาบน YouTube

ข้อจำกัดของ Google Trends

  • ใช้เวลาสองสามวันในการอัปเดตข้อมูล
  • ไม่ลงทะเบียนคำค้นหาที่มีปริมาณน้อย
  • ไม่แสดงปริมาณการค้นหาที่แน่นอนของคำค้นหา

การกำหนดราคาของ Google Trends

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวจาก Google Trends

  • G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. Google Analytics

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์

Google Analytics GA4
ผ่านทางGoogle Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียด มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมของคุณ รวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมทั่วไปของพวกเขา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร เช่น หน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชม ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่บนหน้าเว็บ และกิจกรรมที่พวกเขาทำ (เช่น การซื้อสินค้าหรือการกรอกแบบฟอร์ม) ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • มีแผนฟรีที่ใจดีซึ่งเหมาะกับความต้องการของธุรกิจส่วนใหญ่
  • รวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงอายุ เพศ และสถานที่ตั้ง
  • ให้ข้อมูลการวิเคราะห์การจราจรอย่างละเอียด รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมรายวัน แหล่งที่มาของการจราจร (เช่น โซเชียลมีเดีย, โฆษณา Google, เป็นต้น) และอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่ถูกใช้งาน
  • ให้คุณมองเห็นภาพขั้นตอนเฉพาะที่ผู้ใช้ดำเนินการขณะใช้งานเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์การไหลของพฤติกรรม
  • ให้คุณตั้งค่าและติดตามตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง—เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำการซื้อสินค้า, ดูหน้าเว็บเฉพาะ, หรือใช้เวลาบนเว็บไซต์ของคุณเป็นจำนวนเวลาที่กำหนด

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ข้อมูลโหลดช้าเป็นบางครั้ง
  • มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากจากเวอร์ชันฟรีไปยัง Analytics 360

ราคาของ Google Analytics

  • Google Analytics: ฟรี
  • Google Analytics 360: 12,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics

  • G2: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,500 รายการ)

8. อลังการ

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ

สง่างาม
ผ่านทางMajestic

Majestic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง SEO ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบ็คลิงก์โดยเฉพาะ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปรไฟล์แบ็คลิงก์ของคุณและของคู่แข่ง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสร้างลิงก์ของคุณ และส่งผลให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO โดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ

Majestic เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าของเว็บไซต์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, และนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการเพิ่มอำนาจโดเมนของเว็บไซต์และอันดับในเครื่องมือค้นหา ??

คุณสมบัติที่ดีที่สุดอันน่าทึ่ง

  • ให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลลิงก์ย้อนกลับของหลาย URL ได้พร้อมกัน
  • ให้ดัชนีแยกสองชุดสำหรับ URL ที่ระบุ—ดัชนีประวัติสำหรับข้อมูลลิงก์ย้อนกลับในอดีต และดัชนีสดสำหรับข้อมูลลิงก์ย้อนกลับที่อัปเดตล่าสุด
  • วัดคุณภาพและปริมาณของลิงก์ย้อนกลับของเว็บไซต์ของคุณและคู่แข่งของคุณ
  • ให้คุณดูการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของโปรไฟล์ลิงก์ของเว็บไซต์สองแห่ง

ข้อจำกัดอันยิ่งใหญ่

  • อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติ
  • แผนราคาแพง
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาที่งดงาม

  • ไลท์: 49.99 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $99.99 ต่อเดือน
  • API: เริ่มต้นที่ $399. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวที่ยอดเยี่ยม

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. ฮูตสูท

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีตัวตนทางดิจิทัลและโซเชียล

ติดตามการสนทนาในหัวข้อสำคัญ ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์และการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ และตรวจสอบกิจกรรมของคู่แข่งด้วย Hootsuite
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite เป็นเครื่องมือการจัดการกลยุทธ์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุม ซึ่งหลายทีมใช้สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง จากแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถโพสต์ไปยังบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้พร้อมกันและยึดตามตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอ

คุณยังสามารถใช้ Hootsuite เพื่อทำให้กิจกรรมทางสื่อสังคมของคุณเป็นระบบมากขึ้น (เช่น การดูฟีดบ้านของคุณ, การตอบความคิดเห็น, เป็นต้น) โดยไม่ต้องไปเยี่ยมชมแต่ละเว็บไซต์แยกต่างหาก. นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังดิ้นรนเพื่อจัดการการมีอยู่ของตนบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมหลายแห่ง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมเจ็ดแห่ง—Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest และ YouTube
  • แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์บนบัญชีของคุณเพื่อให้ได้การมีส่วนร่วมสูงสุด
  • ช่วยให้คุณสร้างคำบรรยายโพสต์ได้อย่างรวดเร็วด้วยนักเขียน AI และตัวสร้างแฮชแท็กในตัว
  • ผสานการทำงานกับ Canva และ Grammarly เพื่อช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาพร้อมคำบรรยายที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย
  • ให้คุณติดตามการสนทนาและการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ
  • มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์

ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • ไม่มีแผนฟรี
  • ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนในแผนฐาน
  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน

ราคาของ Hootsuite

  • มืออาชีพ: $99/เดือน
  • ทีม: $249/เดือน
  • ธุรกิจ: 739 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,460 รายการ)

10. นกฮูกน้อย

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดผ่านอีเมล

จดหมายจากแม่
ผ่านทางOwletter

Owletter เป็นเครื่องมือติดตามสำหรับตรวจสอบจดหมายข่าวทางอีเมลของคู่แข่งของคุณ แทนที่จะต้องสมัครรับจดหมายข่าวแต่ละฉบับและทำให้กล่องจดหมายของคุณรก มันจะจับและบันทึกอีเมลจากโดเมนของคู่แข่งของคุณ

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์อีเมลของคู่แข่งโดยการค้นหาหัวข้อและรูปแบบที่พบบ่อยจากอีเมลของพวกเขาเพื่อให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขัน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการสร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Owletter

  • มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
  • ให้คุณติดตามเว็บไซต์คู่แข่งได้หลายเว็บไซต์พร้อมกัน
  • จับภาพและจัดเก็บอีเมลทุกฉบับจากเว็บไซต์ที่คุณเลือกติดตามโดยอัตโนมัติ
  • รักษาลักษณะเดิมของอีเมลแต่ละฉบับไว้เหมือนภาพสแนปช็อต เพื่อให้คุณสามารถเห็นการจัดรูปแบบและภาพที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
  • ให้คุณเห็นจำนวนอีเมลที่คู่แข่งของคุณส่งไป วันและเวลาที่พวกเขาส่ง และชื่อเสียงด้านสแปมของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Owletter

  • ไม่มีแผนฟรี
  • การผสานรวมกับแอปภายนอกที่จำกัด
  • ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม เช่น อัตราการคลิกผ่านและอัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาของ Owletter

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • ข้อดี: $39/เดือน
  • ไม่จำกัด: $79/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Owletter

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

11. สปายฟู

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ PPC

การจัดการแคมเปญ CPC ใน SpyFu
ผ่านทางSpyFu

SpyFu เป็นเครื่องมือ SEO ที่ครอบคลุมซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ SEO ของคู่แข่งของคุณอย่างละเอียด มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำค้นหาที่ทำกำไรได้มากที่สุดของพวกเขา การค้นหาแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบออร์แกนิก และประวัติการจัดอันดับ SpyFu เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัยคู่แข่ง PPC และสามารถช่วยคุณค้นพบคำค้นหาใหม่ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายได้

คุณสมบัติเด่นของ SpyFu

  • ให้คุณดาวน์โหลดคำค้นหา PPC ของคู่แข่ง
  • ให้บริการประวัติการจัดอันดับการค้นหาแบบออร์แกนิกมากกว่าสิบปี
  • ให้บริการผลการค้นหาไม่จำกัด, การส่งออกข้อมูล, และไฟล์ PDF สรุปข้อมูลโดเมน
  • ทำให้การจัดการโครงการ SEOของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างกลุ่มคำค้นหาและตั้งค่าการแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ SpyFu

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าข้อมูลอาจล้าสมัยบ้างเป็นบางครั้ง
  • อินเตอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น

SpyFu ราคา

  • แผนพื้นฐาน: $39/เดือน
  • แผนมืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว SpyFu

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

12. iSpionage

ดีที่สุดสำหรับการวิจัยการแข่งขันบนสื่อสังคมออนไลน์

แดชบอร์ดการวิจัยการแข่งขันของ iSpionage
ผ่านทางiSpionage

iSpionage เป็นเครื่องมือ SEO ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่งได้อย่างลึกซึ้ง ชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของมันรวมถึงการวิจัยคู่แข่ง PPC, การวิจัยคู่แข่ง SEO, และการวิจัยคู่แข่งบนโซเชียลมีเดีย iSpionage ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคำหลัก, เนื้อหาโฆษณา, และลิงก์ย้อนกลับของคู่แข่ง มอบมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ iSpionage

  • นำเสนอข้อมูลคำค้นหาและข้อความโฆษณาอย่างครอบคลุมสำหรับเจ็ดเครื่องมือค้นหาในกว่า 90 ประเทศ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าของคู่แข่ง
  • คุณสมบัติการเฝ้าระวังแคมเปญช่วยให้คุณสามารถติดตามกลยุทธ์แคมเปญของคู่แข่งได้
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Ads, Bing Ads, และ Yahoo Ads เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณ

ข้อจำกัดของ iSpionage

  • ผู้ใช้รายงานว่าการออกแบบของระบบอาจดูล้าสมัยไปบ้าง
  • อาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล

ราคา iSpionage

  • เริ่มต้น: 59 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • ขั้นสูง: $299/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

iSpionage คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

13. เซมรัช

ดีที่สุดสำหรับการตลาดดิจิทัล

แดชบอร์ด Semrush
ผ่านทางSemrush

Semrush เป็นชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัล ครอบคลุมทั้ง SEO, PPC, SMM และการวิเคราะห์คู่แข่ง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง รวมถึงการโฆษณาแบบดิสเพลย์ การสร้างลิงก์ และการค้นหาทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน Semrush นำเสนอชุดรายงานวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณเจาะลึกการเข้าชมเว็บไซต์และการมองเห็นออนไลน์ของคู่แข่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชม คีย์เวิร์ดที่ติดอันดับ และผลลัพธ์บนโซเชียลมีเดียของคู่แข่งของคุณ
  • ให้บริการวิเคราะห์ลิงก์อย่างละเอียดสำหรับทุกโดเมน
  • เครื่องมือวิจัยการโฆษณาช่วยให้คุณวิเคราะห์งบประมาณโฆษณาของคู่แข่งและระบุข้อความโฆษณาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของพวกเขา
  • การผสานรวมกับ Google Analytics, Google Search Console, Google My Business และ Google Ads

ข้อจำกัดของ Semrush

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • อินเทอร์เฟซอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Semrush

  • ข้อดี: $129.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กูรู: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $499.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

14. Kompyte

ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงแข่งขันที่ทันสมัย

แดชบอร์ด Kompyte
ผ่านทางKompyte

Kompyte เป็นเครื่องมือด้านข่าวกรองการแข่งขันที่มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และการดำเนินการของคู่แข่งให้กับธุรกิจ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถติดตามคู่แข่งผ่านช่องทางต่างๆ และรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Kompyte

  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการอัปเดตของคู่แข่งในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, แคมเปญโฆษณา, เป็นต้น
  • เปรียบเทียบเว็บไซต์ของผู้ใช้และคู่แข่งแบบเคียงข้างกันเพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลง
  • การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่ง ช่วยให้ผู้ใช้คว้าโอกาสได้
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยม รวมถึง HubSpot, Salesforce, และ Slack

ข้อจำกัดของ Kompyte

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเครื่องมือนี้ต้องการการปรับแต่งค่อนข้างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
  • การกำหนดราคาอาจเข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ

ราคาของ Kompyte

คะแนนและรีวิวของ Kompyte

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

15. สีเทียน

ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งด้าน AI

แดชบอร์ดการวิเคราะห์การแข่งขันด้วยสีเทียน
ผ่านทางCrayon

Crayon ให้บริการชุดคุณสมบัติการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างครบครัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามแง่มุมต่าง ๆ ของกลยุทธ์คู่แข่งได้ Crayon ใช้เทคโนโลยี AI ในการให้ภาพรวมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ และอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Crayon

  • ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ของคู่แข่ง
  • การวิเคราะห์ตลาดและการติดตามแนวโน้มช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและเกาะติดกับแนวโน้มตลาดที่กำลังมาแรงก่อนคู่แข่ง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยมเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่แข่งอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของสีเทียน

  • การตั้งค่าและทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มอาจค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
  • คุณสมบัติพรีเมียมสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่า

ราคาของสีเทียน

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (6 รีวิว)

ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันฟรี

เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งที่ดีที่สุด 15 รายการนี้สามารถเปลี่ยนเกมได้ในการเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของธุรกิจคุณและขับเคลื่อนการเติบโต

แต่ในขณะที่พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณได้ การจัดการและจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โชคดีที่ ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายมาก

ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ClickUp สามารถช่วยให้คุณติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับคู่แข่งได้ในขณะที่ดูแลการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลลัพธ์คือคุณจะไม่ได้แค่เข้าใจคู่แข่งของคุณดีขึ้นเท่านั้น—แต่คุณจะเหนือกว่าพวกเขาอีกด้วย ?

คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าคู่แข่งและให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณสังเกตเห็นคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!