10 แม่แบบเปรียบเทียบซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

เชื่อฉันเถอะ ฉันเข้าใจ! จริงๆ แล้วมันยากมากจนมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ หลังจากที่ต้องตัดสินใจทั้งวัน ทุกวัน สมองของเราจะเหนื่อย และเมื่อมันเหนื่อย มันก็จะยากขึ้นที่จะตัดสินใจได้ดี Ugh ฉันเหนื่อยแค่คิดถึงเรื่องนี้ ?
แต่ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย เช่นรายการข้อดีข้อเสียหรือแผนภูมิเปรียบเทียบที่สวยงาม การตัดสินใจก็ง่ายขึ้น และภาพเหล่านี้ยังช่วยให้สมองของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ไม่มีทางเลือกผิดโดยบังเอิญเมื่อคุณเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง
การใช้แม่แบบแผนภูมิเปรียบเทียบช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด มาดู 10 แม่แบบแผนภูมิเปรียบเทียบที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Word, Excel, Google Docs และ Powerpoint กัน
อะไรคือแบบฟอร์มเปรียบเทียบสินค้า?
แม่แบบการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์คือแผนภูมิหรือกราฟิกที่แสดงตัวเลือกของคุณและคุณสมบัติของแต่ละตัวเลือกเรียงกัน เป้าหมายของแม่แบบนี้คือช่วยให้คุณมองเห็นตัวเลือกที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย
มันเหมือนกับว่าคุณมีกองแพนเค้ก แต่มีเพียงชิ้นเดียวในกองที่เป็นแพนเค้กบลูเบอร์รี่: ตารางเปรียบเทียบช่วยให้คุณระบุแพนเค้กบลูเบอร์รี่ได้อย่างชัดเจนท่ามกลางแพนเค้กธรรมดาทั้งหมด เพื่อให้คุณกิน (หรือซื้อ) ชิ้นที่ดีที่สุดได้ ?
มีหลายวิธีในการใช้แม่แบบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ หากคุณอยู่ในทีมผลิตภัณฑ์ ทีมขาย หรือทีมการตลาด คุณสามารถใช้มันเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของคุณจึงดีกว่าคู่แข่ง (ท้ายที่สุดแล้ว คุณทำแพนเค้กบลูเบอร์รี่ ในขณะที่คนอื่นทำแพนเค้กธรรมดา!)
หากคุณอยู่ในทีมปฏิบัติการ คุณสามารถใช้ตารางเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจระหว่างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของทีมของคุณ และหากคุณเป็นเพียงคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ คุณสามารถใช้ตารางเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของชีวิตได้
ใช้ตารางเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อรถคันไหน, จะเช่าอพาร์ตเมนต์ไหน, หรือจะสั่งอาหารอะไรดี
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเทมเพลตตารางเปรียบเทียบสินค้า
แม่แบบตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำไปใช้เพื่ออะไร
หากคุณวางแผนที่จะใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ภายในเป็นหลัก ลักษณะภายนอกอาจไม่สำคัญ และคุณสามารถเลือกแบบตารางที่เรียบง่ายได้ แต่ถ้าคุณต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในการประชุมขาย คุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดูดีและทำงานได้ดีเช่นกัน
ก่อนที่คุณจะเลือกจากตารางเปรียบเทียบทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติด้านล่างนี้ (ซึ่งจะช่วยให้คุณเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบได้)
- รูปแบบ: คุณสามารถหาเทมเพลตสำหรับเกือบทุกแพลตฟอร์มได้ ตั้งแต่ Google Sheets ไปจนถึง Excel และ Powerpoint เลือกเทมเพลตที่ตรงกับวิธีที่คุณจะใช้แผนภูมิ หากคุณจะใช้ภายในองค์กร เอกสาร Word หรือแผ่นงาน Excel อาจเพียงพอแล้ว หากคุณต้องการนำเสนอให้ลูกค้า คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มที่เน้นภาพมากกว่า
- ไอคอน: คุณอาจต้องการเติมแผนภูมิของคุณด้วยช่องทำเครื่องหมาย หรือคุณอาจชอบใช้ระบบให้คะแนนดาว หรือบางทีคุณอาจต้องการรวมข้อมูลที่เป็นข้อความเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกเทมเพลตที่อนุญาตให้คุณเติมด้วยไอคอนหรือคำอธิบาย
- การปรับแต่ง: หากคุณต้องการนำเสนอแผนภูมิเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องสามารถปรับแต่งด้วยสีและแบบอักษรที่เป็นแบรนด์ของคุณเอง และทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ขอให้ AI ช่วยคุณในการตัดสินใจบางอย่าง นี่คือวิธี!👇🏼
10 แบบฟอร์มเปรียบเทียบสินค้าฟรีที่คุณสามารถใช้ได้
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณต้องการอะไรในตารางเปรียบเทียบ ถึงเวลาที่จะพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ และเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ (หากมีตารางที่สามารถทำให้การตัดสินใจนี้ง่ายขึ้นได้ก็คงดี)
ลองดูเทมเพลตตารางเปรียบเทียบราคาประหยัดและฟรี 10 แบบนี้ แล้วกล้าที่จะเปรียบเทียบ!
1. แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUpออกแบบมาเพื่อทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว ในโลกอุดมคติ คุณจะเริ่มใช้เทมเพลตนี้ทันทีที่คุณมีช่วงเวลาที่ความคิดผุดขึ้นมา
แต่ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม แม่แบบนี้ก็จะช่วยให้คุณจัดระเบียบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนเปิดตัวได้ เป็นเอกสารแบบกรอกข้อมูลที่ช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมของคุณผ่านกระบวนการในการกำหนดลักษณะเด่นและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสามารถฝังไฟล์จากเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ เพิ่มกราฟิกเวกเตอร์ อัปโหลดชุดข้อมูลของคุณ และเชื่อมโยงไปยังสื่อการตลาด เช่น วิดีโอสอนการใช้งาน ภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย และตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เทมเพลตนี้จะเป็นคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณ มันจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดกระบวนการผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การระดมความคิด การพัฒนาสเปคการทำงาน ไปจนถึงการเปิดตัวสู่ตลาด และระดับของการจัดระเบียบนี้จะทำให้คุณรู้สึกยอดเยี่ยม
2. แม่แบบไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิก ClickUp
เทมเพลตอินโฟกราฟิกเปรียบเทียบช่วยให้การนำเสนอข้อมูลง่ายขึ้นและดูดีขึ้นมาก (ลองนึกภาพตัวการ์ตูนที่ตาโตจนแทบจะหลุดออกจากเบ้าแล้วตะโกนว่า "อาวูก้า!" นั่นแหละคือระดับความสวยงามที่ฉันกำลังพูดถึง)
ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดอินโฟกราฟิกของ ClickUp แม้แต่ทีมขนาดเล็กก็สามารถสร้างการออกแบบอินโฟกราฟิกคุณภาพสูงได้—ไม่จำเป็นต้องมีนักออกแบบกราฟิกเต็มเวลา ด้วยเทมเพลตอินโฟกราฟิกเปรียบเทียบนี้ คุณสามารถสร้างกราฟ แผนผัง และแผนภาพเวนน์ รวมถึงอัปโหลดรูปภาพความละเอียดสูงของคุณเอง เพิ่มชุดสีของแบรนด์คุณ และรวมองค์ประกอบกราฟิกของคุณเองได้
คุณจะไม่ได้รับเพียงเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อสร้างอินโฟกราฟิกของคุณเท่านั้น แต่ยังได้รับเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีมของคุณอีกด้วย คุณสามารถมอบหมายงานอินโฟกราฟิกให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ (ให้คนหนึ่งเขียนข้อความ และให้อีกคนหนึ่งจัดระเบียบภาพ) และติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อให้การอนุมัติเมื่อเสร็จสิ้น
เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ทีมของคุณเห็นภาพชัดเจนว่าต้องทำอะไร และเมื่อทำเสร็จแล้ว จะช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นภาพชัดเจนว่าทำไมพวกเขาจึงควรซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ ลองนึกภาพดูว่าจะง่ายแค่ไหน!
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
3. แม่แบบเมทริกซ์เปรียบเทียบ ClickUp
เทมเพลตเมทริกซ์เปรียบเทียบ ClickUpช่วยให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลแบบพร้อมใช้งาน เพียงแค่ป้อนข้อมูลของคุณลงไป คุณก็จะอยากใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีก
คุณสามารถเพิ่มสินค้าที่คุณต้องการเปรียบเทียบและดูคุณสมบัติของแต่ละชิ้นได้เป็นรายบุคคล หรือคุณสามารถใช้มุมมองตารางเพื่อเปลี่ยนตารางเปรียบเทียบของคุณให้กลายเป็นเทมเพลตตารางเปรียบเทียบสินค้าอย่างรวดเร็ว โดยแสดงคุณสมบัติของแต่ละชิ้นเคียงข้างกัน
เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันหลัก, ราคา, ที่ตั้ง, บริการลูกค้า, และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการจะรวมไว้ เมื่อคุณเห็นว่าการใช้เทมเพลตนี้ง่ายเพียงใด คุณจะไม่เพียงแต่ต้องการใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิเปรียบเทียบเพื่อแสดงสินค้าของคุณเมื่อเทียบกับสินค้าที่คล้ายกันเท่านั้น แต่คุณยังต้องการนำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจภายในองค์กรของคุณทั้งหมดอีกด้วย
คุณสามารถใช้ตารางเปรียบเทียบนี้เพื่อตัดสินใจเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณหรือคุณสามารถใช้เพื่อเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตาม แบบฟอร์มนี้จะช่วยลดความเครียดให้กับสมองของคุณ
4. เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp
เมื่อบริษัทของคุณต้องการลงทุนในโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUpจะช่วยให้คุณพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่รู้สึกเหมือนกำลังว่ายทวนกระแส
ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่บริษัทของคุณใช้ และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องยาก ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของคุณ รักษาความเป็นกลาง และยืนหยัดได้ แม้เมื่อเผชิญกับพนักงานขายที่น่าเชื่อถือมากก็ตาม
เทมเพลตนี้มีหมวดหมู่ให้คุณประเมินราคา ประสิทธิภาพ และประสบการณ์ผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังเปรียบเทียบเครื่องมือ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติทางการตลาด หรือเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้เคียงข้างกัน
จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบข้อกำหนดในการติดตั้งและการตั้งค่าได้ หรือคุณยังสามารถเพิ่มบอร์ดรูปภาพเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ใช้เทมเพลตเช่นนี้เพื่อค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
5. แบบฟอร์มเปรียบเทียบราคาสินค้า โดย Edit. org
หากคุณกำลังคิดถึงเงินของคุณและคิดถึงเงินของคุณอยู่ตลอดเวลา แบบฟอร์มเปรียบเทียบราคาสินค้านี้จะช่วยเน้นคุณสมบัติที่รวมอยู่ในแผนราคาสินค้าต่าง ๆ ให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจน
นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาซอฟต์แวร์แบบฟรีเมียมและแบบสมัครสมาชิก (ทุกทีมซอฟต์แวร์ต้องมีหน้าแสดงราคาที่ชัดเจนก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์!)
และแม้ว่าจะถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนสำหรับการใช้งานนั้น แต่เราก็สามารถคิดถึงการใช้งานที่สร้างสรรค์เพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างเช่นกัน
หากคุณกำลังตัดสินใจระหว่างโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายตัวสำหรับการใช้งานภายในองค์กร และราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของคุณ ลองใช้เทมเพลตนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณไม่เพียงแต่ได้ราคาที่ดีที่สุด แต่ยังได้คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับราคาด้วย
6. แม่แบบตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Google Docs และ Microsoft Word โดย Template.net
หากคุณต้องการเพียงเทมเพลตตารางเปรียบเทียบแบบง่าย ๆ ตัวเลือกนี้อาจเหมาะสำหรับคุณ มันเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกสบายใจ—คล้ายกับลาเต้รสฟักทองในฤดูใบไม้ร่วง
รายการสินค้าของคุณไว้ด้านบน, เพิ่มคุณสมบัติของสินค้าไว้ด้านข้าง, และทำเครื่องหมายถูกตัวเลือกที่มีคุณสมบัติเหล่านั้น. การตั้งค่าไม่ใช้เวลานาน และจะให้คุณเห็นภาพชัดเจน.
เทมเพลตแบบเรียบง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจภายในองค์กรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ควรลงทุน แต่ก็สามารถนำไปใช้ในหน้าผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน—เพียงแค่คุณอัปเดตด้วยโทนสีและแบบอักษรของแบรนด์คุณ—สำหรับบริษัทใหม่ที่ต้องการสร้างสิ่งที่เรียบง่ายเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ
นอกจากเทมเพลต Microsoft Word แล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลดเป็น Google Doc, Apple Page หรือไฟล์ PDF ได้อีกด้วย
7. แม่แบบการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ PowerPoint โดย FPPT
เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลต Powerpoint จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมนำเสนอขายและสไลด์นำเสนอการขายของคุณ
เพียงแค่นำไปใส่ในสไลด์ในชุดนำเสนอของคุณ แล้วเตรียมตัวให้พร้อมที่จะโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ซื้อที่มีศักยภาพว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบในการแก้ปัญหาของพวกเขา
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือคุณสามารถปรับแต่งมันเพื่อเปรียบเทียบแผนราคาต่าง ๆ บนผลิตภัณฑ์เดียวกันได้
แม่แบบตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งแบบสามหรือสี่คอลัมน์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกจำนวนตัวเลือกที่ต้องการเปรียบเทียบได้ และยังมีระบบรหัสสีสัญญาณไฟจราจร—แดง เหลือง และเขียว—เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดีเพียงใด
เมื่อคุณจัดรูปแบบสไลด์นี้แล้ว คุณจะสามารถดูเพียงครั้งเดียวและรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดพร้อมใช้งาน!
8. แม่แบบแผนภูมิเปรียบเทียบคุณสมบัติ Excel โดย Vertex42
หากคุณกำลังใช้สเปรดชีต Excel พื้นฐานในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อยู่ แบบเทมเพลต Excel นี้จะเป็นการยกระดับครั้งใหญ่สำหรับคุณ
คุณสามารถใช้มันได้หลากหลายรูปแบบ—ตั้งแต่การแสดงว่าสินค้าของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร ไปจนถึงการอธิบายคุณสมบัติของแผนราคาต่าง ๆ—แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือมันเหมาะสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขันก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าใหม่
เทมเพลต Excel นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้คุณสามารถจัดอันดับคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ด้วยการติ๊กหรือเครื่องหมาย X อย่างง่าย (เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัตินั้นหรือไม่) หรือคุณสามารถใช้ระบบการให้คะแนนด้วยไอคอนดาว, รูปเพชร, แผนภูมิวงกลม, หรือแผนภูมิแท่งได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความและตัวเลขเพื่ออธิบายคุณสมบัติที่นำเสนอได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์สินค้าได้ตามต้องการ ดังนั้นนี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปรียบเทียบตัวเลือกหลายตัวในสาขาที่มีการแข่งขันสูง
9. แม่แบบแผนภูมิเปรียบเทียบ Google Docs ว่างเปล่า โดย Template.net
สำหรับตัวเลือกที่ง่ายและตรงไปตรงมาอีกตัวเลือกหนึ่ง ตัวอย่างนี้ให้รูปแบบตารางพื้นฐานพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่ว่างไว้ คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการกรอกข้อมูลอย่างไร
คุณสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่บริษัทของคุณอาจลงทุนได้ บ้านที่คุณเห็นระหว่างการหาบ้าน หรือคนที่คุณกำลังพิจารณาจะคบหาดูใจ (เหมือนกับว่าชีวิตคุณเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้)
เนื่องจากแม่แบบนี้เปิดกว้าง คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพิ่มข้อมูลที่เขียนไว้ กล่องกาเครื่องหมาย ดาว หรือระบบอีโมจิส่วนตัวที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสก็ไม่สามารถถอดรหัสได้
10. เทมเพลตเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันใน PowerPoint โดย SlideModel
นี่คือสำหรับทีมขายและทีมการตลาดของคุณโดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อเปรียบเทียบสินค้าของคุณกับคู่แข่งของคุณโดยเฉพาะ เทมเพลต Powerpoint นี้ประกอบด้วยสไลด์ 4 หน้า ที่ช่วยให้สินค้าของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน—เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครคือผู้นำในตลาด
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบเป็นสไลด์ PowerPoint เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในงานนำเสนอการขายได้อย่างง่ายดาย และรูปแบบมีการออกแบบที่สวยงามและดูเป็นมืออาชีพ ทำให้ทุกคนคิดว่าคุณจ้างนักออกแบบมาทำให้คุณ
คุณสามารถระบุคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณและเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้โดยใช้เครื่องหมาย X หรือเครื่องหมายถูกอย่างง่าย หรือคุณสามารถใช้แผนภูมิกระจายเพื่อแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของตลาด
เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบ Keynote หรือ Google Slides ด้วยเช่นกัน
ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบที่ดีสามารถช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะต้องการเทมเพลตเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้การตัดสินใจภายในองค์กรง่ายขึ้น หรือเพื่อแสดงให้ลูกค้าเป้าหมายเห็นเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของคุณจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา เทมเพลตเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ข้างต้นจะช่วยให้คุณมองเห็นตัวเลือกทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
เพื่อหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมขณะที่คุณกำลังสร้างตารางเปรียบเทียบ ลองดูว่าClickUp เปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไรเมื่อคุณเห็นว่าการใช้เทมเพลตฟรีของ ClickUpและแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นั้นง่ายเพียงใด คุณจะตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรเทียบได้จริงๆ