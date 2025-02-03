เราได้ทดสอบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม AI ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกส่วนใหญ่ไปแล้ว เครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นได้ทำลายล้างอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม เพิ่มประสิทธิภาพของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และสัญญาว่าจะสร้างอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมาได้จากความว่างเปล่า แต่ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่หลายพันชนิด และเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ มันยากที่จะไม่รู้สึกถูกท่วมท้น
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทุ่มเทเวลาและค้นหาเครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 10 อันดับแรกที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนควรลองนำไปใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา!
เราได้ทำการวิจัยและพบเครื่องมือ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ สื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ, กำลังเขียนเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์, หรือคุณกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงทักษะของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์, เครื่องมือเหล่านี้จะสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการของคุณทุกขั้นตอน!
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมทุกขนาดจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มความร่วมมือในทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดคือความสามารถในการปรับแต่งและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผน และอีกมากมาย
มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์ แผนงานผลิตภัณฑ์ การเปิดตัวคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และเทมเพลตสำคัญอื่น ๆ สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ ความยืดหยุ่นและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์นี้ช่วยให้ทีมใด ๆ สามารถกำหนดค่า ClickUp ในวิธีที่ดีที่สุดที่สนับสนุนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้
ตอนนี้ ClickUp เข้ากับการรวบรวมเครื่องมือ AI นี้อย่างไร?
นอกเหนือจากรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp แล้ว ยังรวมเอาคุณสมบัติ AI ไว้ด้วย และมอบวิธีการต่าง ๆ มากมายเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ รวมถึง:
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการทำให้การกระทำที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองเพื่อลดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การค้นหาอัจฉริยะ/แบบสากล:การค้นหาแบบสากลจะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับความต้องการและส่วนบุคคลมากขึ้นในพริบตา ค้นหาไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ ทั้งหมดจากที่เดียว
- ClickUp AI: เขียนข้อความให้ดีขึ้น ปรับปรุงการเขียนของคุณ สรุปข้อความยาว และอีกมากมายด้วยClickUp AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ClickUp โดยตรง ClickUp AI มอบประสบการณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้การทำงานด้วย AI เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกบทบาท ฟังก์ชันนี้รวมถึงเครื่องมือ AI กว่า 100 ชนิดที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทุกบทบาทและกรณีการใช้งาน รวมถึงสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีม ดูการทำงานของ ClickUp AI ได้ที่นี่:
ดูการทำงานของ AI ใน ClickUp ได้ที่นี่:
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Github, Slack และ Google Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp และกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง ClickApps และอื่นๆ อีกมากมาย
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกจากมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึงไทม์ไลน์, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, กระดานไวท์บอร์ด และแม้กระทั่งมุมมองแบบฟอร์มเพื่อใช้สำหรับรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
- ฟังก์ชันการลากและวาง: เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ClickUp Workspace ของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงลากและวางรายการต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เร่งกระบวนการใด ๆ ด้วยการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า และตั้งค่าสูตรเฉพาะของคุณเองด้วย ClickUp automation—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- เอกสาร: จัดเก็บบันทึกสำคัญ เช่น การวิจัยตลาด ลูกค้า ด้วยClickUp Docs
- การจัดการทรัพยากร: ตรวจสอบทรัพยากรของคุณด้วยมุมมองภาระงานและแดชบอร์ด
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมแอปของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์: พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ (แอป Android และ iOS), เสียง, และแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์
- คู่มือสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์: เรียนรู้วิธีใช้ClickUp อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้
- ห้องสมุดเทมเพลต: เลือกจากเทมเพลตกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานและทุกทีม รวมถึงเทมเพลตสำหรับการวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัด
- อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่หลากหลาย
- มุมมองทั้งหมดยังไม่มีให้บริการบนแอป
การกำหนดราคา
เพิ่ม ClickUp AI ลงใน Workspace แบบชำระเงินใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียง $5 ต่อสมาชิก ต่อเดือน
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,954+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,676 รายการ)
โบนัส:เครื่องมือการตลาดสินค้า!
2. Jam – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง AI
Jamเปิดตัว JamGPT ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ล่าสุดที่สามารถช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์เข้าใจความหมายของบั๊กที่พวกเขาพบได้ และยังสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาที่พวกเขาสามารถนำไปแบ่งปันกับทีมวิศวกรรมได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ประสิทธิภาพของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น และพวกเขายังสามารถมีส่วนร่วมในการหารือทางเทคนิคได้เช่นกัน
การใช้ประโยชน์จากบันทึกของโปรแกรมเมอร์ที่ถูกบันทึกไว้โดยส่วนขยายในตอนที่พบข้อผิดพลาดนั้น ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทดสอบที่มีคุณค่ามากที่สุด และ JamGPT สามารถให้บริบทได้แม้กระทั่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ผ่านการอธิบายอย่างละเอียดหรือสรุปสั้น ๆ (TLDR) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเปิดตัวคุณสมบัติในทุกขั้นตอน
มันทำให้การแบ่งปันและร่วมมือในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้น โดยการผสานรวมทั้งผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถและข้อมูลที่มีค่าซึ่งถูกบันทึกไว้โดยคุณสมบัติการรายงานข้อบกพร่องหลัก ผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp, Slack, หรือ Github
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับคำแนะนำจาก AI หรือสรุปย่อสำหรับข้อบกพร่องส่วนใหญ่
- การบันทึกหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบอย่างละเอียด
- การผสานรวมหลักกับเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น ClickUp
- จับภาพบันทึกคอนโซลและคำขอเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- แชร์การเล่นซ้ำทันทีกับทีมเทคนิคของคุณ
ข้อจำกัด
- สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคนิค คำตอบจาก AI อาจไม่คุ้นเคย
การกำหนดราคา
- บุคคล: แผนฟรี
- ทีม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Product Hunt: 4. 7 จาก 5 (3. 4k โหวตขึ้น)
3. ChatGPT – เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ChatGPTกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ด้วยการให้คำตอบที่เกี่ยวข้องสำหรับคำถามส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้มี ซึ่งทำให้ประสบการณ์การใช้งานดีกว่าการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหาทั่วไปมาก แน่นอนว่า มีศิลปะในการทำให้มันให้คำตอบที่ถูกต้อง และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ลองใช้จะตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของคำถามที่พวกเขาป้อนเข้าไป
คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เพียงป้อนข้อความเริ่มต้นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุความต้องการและจุดเจ็บปวดของลูกค้าจากความคิดเห็นของลูกค้าที่รวบรวมมา สร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดแผนงานผลิตภัณฑ์ถัดไปของคุณ และแม้แต่ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับมัน ทำให้มีประโยชน์อย่างมากในงานที่มักใช้แรงงานมากในกระบวนการทำงานประจำวันของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการใช้งานในผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากฐานความรู้
- ผสานการทำงานกับปลั๊กอินของบุคคลที่สาม
- สามารถรับบทบาทที่ได้รับมอบหมายเพื่อตอบคำถามได้
- สนับสนุนการเขียนเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น PRD
ข้อจำกัด
- คุณภาพของคำตอบขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ในการเขียนคำสั่ง
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: พร้อมให้บริการ
- ChatGPT Plus: $20 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (209+ รีวิว)
- Product Hunt: 4. 4 จาก 5 (585 โหวตสนับสนุน)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!
4. Canva – เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกด้วย AI
Canvaมีเครื่องมือสร้างภาพฟรี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสังเกตว่ามันมีคุณค่ามากเพียงใดในงานประจำวันของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การค้นหาภาพที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอและสไลด์สำหรับประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอ คุณมักจะมีไอเดียในใจว่าต้องการอะไร แต่คลังภาพก็ไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Canva คุณสามารถสร้างไอเดียและปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ได้จนกว่าจะพบภาพที่สมบูรณ์แบบ โดยอิงจากข้อมูลที่คุณป้อนเท่านั้น เพื่อให้คุณมีปฏิทินเนื้อหาคุณภาพสูงอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้เพื่อสร้างภาพจากข้อความ
- ยางลบวิเศษสำหรับลบสิ่งรบกวนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
- นำเข้าภาพไปยังตัววางแผนเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- แปลแบบอัตโนมัติแบบที่คุณสร้าง
ข้อจำกัด
- ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ ดังนั้นโปรดระมัดระวังเกี่ยวกับทรัพย์สินสำหรับวัสดุสาธารณะ
การกำหนดราคา
- มีให้บริการในแผนฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (4,092+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 11,209 รายการ)
5. TLDV – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของลูกค้า
มาพูดกันตามตรง ในงานบริหารผลิตภัณฑ์ เวลาส่วนใหญ่ของคุณหมดไปกับการประชุม ไม่ว่าคุณจะพยายามนำเสนอไอเดียให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพยายามโน้มน้าวทีมวิศวกรรมให้ยอมรับฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์
TLDVเป็นซอฟต์แวร์ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมากโดยการบันทึกการประชุมของคุณและสรุปเป็นจุดที่อ่านง่าย
การให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อผู้ใช้ในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และด้วย TLDV คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การได้ประโยชน์สูงสุดจากทุกการสนทนาได้ในขณะที่ AI จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลให้คุณอย่างหนักหน่วง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกการโทรใน Zoom หรือ Google Meet โดยอัตโนมัติ
- บันทึกการประชุมที่ถอดความโดย AI
- การติดป้ายกำกับผู้พูดและชื่อโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับ Hubspot และ Salesforce
- ใช้งานง่าย ฟังก์ชันคลิปและแชร์
ข้อจำกัด
- วิดีโอที่ยาวนานอาจไม่ได้รับการถอดความอย่างถูกต้อง
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: พร้อมให้บริการ
- แผนโปร: $25 ต่อผู้ใช้ที่บันทึก/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 9 จาก 5 (รีวิว 33+ รายการ)
- Product Hunt: 4. 7 จาก 5 (3. 7k โหวตขึ้น)
6. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
Notionเป็นหนึ่งในเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และได้เพิ่มฟีเจอร์ AI ที่มีประโยชน์มากมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานเดิมให้ดียิ่งขึ้น
ในกระบวนการทำงานประจำวันของการจัดการผลิตภัณฑ์ นี่หมายความว่าพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับการสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์, วิกิของบริษัท, และได้รับการสนับสนุนจาก AI ที่มีความสามารถในการสื่อสารให้ดีขึ้น และลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การสรุป
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รายการดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น ClickUp
- พื้นที่ส่วนตัวสำหรับทีม
- การควบคุมความปลอดภัยขั้นสูง
- ประวัติการแก้ไขหน้าได้นานถึง 90 วัน
ข้อจำกัด
- ส่วนประกอบปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการหลักและจำเป็นต้องชำระค่าบริการแยกต่างหาก
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: พร้อมให้บริการ
- บวก: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: ขอรับการสาธิต
- AI: $8 ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (4,532+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,663 รายการ)
7. Otter. AI – เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วยเสียงและการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
Otter.AIกำลังยกระดับคุณภาพการประชุมของคุณด้วยการมอบผู้ช่วย AI ที่จะบันทึกเสียงของคุณ แปลงบันทึกที่ยาวเหยียดให้กลายเป็นสรุปที่มีประโยชน์ และยังสามารถจับภาพสไลด์การนำเสนอที่แชร์ได้อีกด้วย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมของพวกเขาสามารถรักษาความสอดคล้องในวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจาก AI สามารถสร้างไทม์ไลน์ที่แท้จริงได้โดยอัตโนมัติจากสิ่งที่ถูกหารือในระหว่างการประชุมใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การถอดความบันทึกการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- ให้ข้อมูลที่สามารถนำกลับไปใช้ได้และสรุปโดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง, การส่งออก, และการเล่นซ้ำ
- ผู้ช่วย AI เข้าร่วมการประชุมแม้ว่าจะถูกจองไว้สามงานพร้อมกัน
ข้อจำกัด
- ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวที่สามารถถอดเสียงได้
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: พร้อมให้บริการ
- ข้อดี: $17 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (111+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (63+ รีวิว)
8. Collato – เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
กำลังประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเอกสารหลายร้อยฉบับที่ทีมของคุณสร้างขึ้นใช่หรือไม่?Collatoใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำหน้าที่เป็นสมองส่วนรวมของทีมคุณสำหรับทุกสิ่งที่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ง่ายและอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณสามารถซิงค์และผสานรวมเครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกันเป็นแผนที่ภาพ และกำจัดข้อมูลที่มักถูกเก็บแยกส่วนออกไปได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ทุกไฟล์ที่คุณต้องการ แทนที่จะต้องเสียเวลา 30 นาทีทุกครั้งเมื่อเอกสารสำคัญสำหรับแผนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเก็บไว้ผิดที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นหาข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google doc หรือ Confluence
- แผนที่ภาพที่ง่ายต่อการนำทาง
- เครื่องมือค้นหาเชิงความหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัด
- จำนวนการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจำกัดในขณะนี้
การกำหนดราคา
- เบต้าฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (รีวิว 5+ รายการ)
- Product Hunt: 4. 7 จาก 5 (1. 7k โหวตสนับสนุน)
9. Midjourney AI – เหมาะที่สุดสำหรับแอปสร้างงานศิลปะด้วย AI
Midjourney AIกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI ที่แพร่หลายที่สุดเป็นอันดับสองรองจาก ChatGPT เนื่องจากความสามารถในการสร้างภาพที่น่าทึ่งและในบางกรณีเกือบเหมือนจริง มันสามารถรับคำสั่งใด ๆ ที่คุณคิดได้และสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งออกมา
หากมีสิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจคือ คุณจะสร้างความประทับใจที่ยอดเยี่ยมด้วยการนำเสนอและภาพประกอบในนั้น ซึ่งทั้งสร้างได้ง่ายกว่าและน่าสนใจกว่าที่คลังภาพทั่วไปสามารถให้ได้ เด็คของคุณจะดูเป็นมืออาชีพเสมอ และวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ใดๆ จะดูน่าประทับใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การสร้างภาพจากข้อความที่เหมือนจริง
- ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในภาพสุดท้ายของคุณ
- เลียนแบบสไตล์การวาดภาพประกอบศิลปะที่เป็นที่รู้จัก
- การควบคุมทางเทคนิคของข้อความที่ป้อนคำสั่ง
ข้อจำกัด
- ความถูกต้องของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ในการเข้าใจคำแนะนำที่สร้างสรรค์และเทคนิค
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี: พร้อมให้บริการ
- แผนพื้นฐาน: $10 ต่อเดือน
- แผนมาตรฐาน: $30 ต่อเดือน
- แผนโปร: $60 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (4+ รีวิว)
- Product Hunt: 4. 6 จาก 5 (1. 1k โหวตสนับสนุน)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Midjourney เหล่านี้!
10. H2O. AI – เหมาะที่สุดสำหรับการใช้อัตโนมัติเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
H2Oมอบการเข้าถึงที่ง่ายดายให้กับทุกบริษัทในการสร้างโมเดลภาษาและเครื่องมือ AI ของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์จำนวนมากและข้อมูลแนวโน้มตลาด ด้วยH2O.AIคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคุณและสร้างเครื่องมือ AI ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก่อนหน้านี้อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสำเร็จ
ด้วยการปรับปรุงกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นคุณสมบัติและสร้างโซลูชันสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่คุณได้สะสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้งานการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแบบจำลอง AI ได้ภายในไม่กี่นาที
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
- รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบริษัทของคุณในขณะที่ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของเครื่อง
- สร้างแบบจำลองการคาดการณ์สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและตรวจจับความผิดปกติในฐานข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัด
- ประโยชน์ใช้สอยสูงกว่าสำหรับบริษัทที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในระดับองค์กร
การกำหนดราคา
- ขอการสาธิต
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (24+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ทำให้การจัดการผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือผลิตภัณฑ์ AI
เราเชื่อว่ายุคของเครื่องมือ AI ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และเรายังไม่ได้สัมผัสถึงศักยภาพที่แท้จริงของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า หรือคุณค่าที่เครื่องมือ AI จะมอบให้กับการบริหารจัดการทรัพยากร เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ในแทบทุกส่วนของงาน ตั้งแต่การวิจัยตลาด การรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า การปรับแต่งข้อความให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดลูกค้าใหม่ ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถยกระดับทุกขั้นตอนของคุณและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำของคุณด้วย ClickUp ไปจนถึงการได้นั่งร่วมโต๊ะกับทีมวิศวกรรมด้วย Jam และแม้กระทั่งการสร้างภาพประกอบที่น่าทึ่งเหมือนที่นักออกแบบของคุณเคยทำด้วย Midjourney AI เราสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่า คุณจะกลายเป็นคนที่ทำงานได้อย่างน่าทึ่งเมื่อคุณใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบเอกสารผลิตภัณฑ์ในบริษัทของคุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ ClickUp จะช่วยคุณติดตามสิ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ ทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยรวม แน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ลองใช้ด้วยตัวเองและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่มันมอบให้
ผู้เขียนรับเชิญ:
ไมเคิล สโตร เป็นผู้จัดการการเติบโตที่ Jam บริษัทที่ช่วยเหลือทีมหลายพันทีมในการส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้รวดเร็วขึ้น ในเวลาว่าง เขาชอบกินเบอร์เกอร์อร่อย ๆ และชนะเกม UNO ที่เป็นมิตร