10 แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การล่องเรือในมหาสมุทรโดยไม่มีเข็มทิศนั้นเสี่ยงอันตรายอย่างที่คิด
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณคือเข็มทิศที่ชี้นำทิศทางท่ามกลางคลื่นลมที่แปรปรวนของตลาด
มันชี้นำทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ทิศทางที่แท้จริง โดยรักษาวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านต้นทุน เป้าหมายทางธุรกิจ และคุณค่าที่คุณต้องการส่งมอบให้กับลูกค้าให้อยู่ในจุดโฟกัส ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการหลงทางโดยไร้จุดหมายและสูญเสียเป้าหมายของคุณได้
มาดำดิ่งสู่ 10 แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นเข็มทิศนำทางทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณสู่ดินแดนแห่งความสำเร็จในปี 2024
อะไรคือแบบแผนกลยุทธ์สินค้า?
แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพคือเอกสารหรือเครื่องมือที่มีโครงสร้างครอบคลุมซึ่งช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการวางแผน พัฒนา และดำเนินกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญที่แนะนำคุณในการสร้างวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์โดยรวม
สิ่งนี้อาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ การตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ รวมถึงการวางแผนการเข้าสู่ตลาด
วัตถุประสงค์ของเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คือการให้แนวทางที่เป็นระบบในการสร้างผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ที่มีคุณภาพจะรักษาทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกันสำหรับทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประสบความสำเร็จ มันช่วยให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข และวิธีการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่กำหนดรูปแบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม:
- ความครอบคลุม: ควรครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่จำเป็นของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ข้อเสนอขายที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ การวิเคราะห์คู่แข่ง กลยุทธ์การกำหนดราคาแผนการเข้าสู่ตลาด และกรอบเวลา
- ความยืดหยุ่น: แต่ละผลิตภัณฑ์,คำแถลงวิสัยทัศน์, กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, และตลาดเป้าหมายล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นเทมเพลตที่ดีจึงควรมีโครงสร้างที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการที่แตกต่างกันได้
- ความสามารถในการนำไปปฏิบัติ:แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ควรกระตุ้นให้เกิดการกระทำและการตัดสินใจ ควรช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- การปรับให้สอดคล้อง: ควรช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงทีมการตลาดและการขาย ตลอดจนผู้บริหารและนักลงทุน มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จ
- มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจะยึดลูกค้าเป็นแกนหลักเสมอ ควรช่วยให้คุณเข้าใจฐานลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง และวิธีที่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณจะแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของพวกเขา
10 แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นำกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลต 10 แบบนี้:
1. แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้กระบวนการวางกลยุทธ์และออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่มีโฟลเดอร์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งภายในมีรายการสำคัญสามรายการ ได้แก่ รายการคุณสมบัติ รายการไทม์ไลน์ และรายการทีม
รายการคุณสมบัติคือที่ที่โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกนำมาสู่ชีวิต คุณสามารถสร้างงานใหม่สำหรับแต่ละคุณสมบัติและกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่คุณสมบัติ, ความพยายาม, ลำดับความสำคัญ, และวันที่เริ่มต้น
รายการนี้ยังมีแบบฟอร์มสำหรับการส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ๆ และมุมมองต่าง ๆ เช่น มุมมองตารางคุณสมบัติทั้งหมด และมุมมองบอร์ดความสำคัญ เพื่อช่วยคุณจัดการและจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติเหล่านี้ในทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ และรายการไทม์ไลน์จะเน้นไปที่การจัดตารางเวลาและการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาคุณสมบัติและการเปิดตัว
ประกอบด้วยมุมมองรายการ (List view), มุมมองบอร์ด (Board view) และแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เพื่อแสดงไทม์ไลน์ของโครงการในรูปแบบภาพมุมมองรายชื่อทีม (Team list) จะจัดหมวดหมู่บุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการตามบทบาทของพวกเขา
หากคุณชอบแนวทางนี้ คุณจะชื่นชอบการแยกย่อยของเทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบซึ่งพร้อมใช้งานบน ClickUp
2. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคู่มือทีละขั้นตอนของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระยะ, ความซับซ้อนของงาน, ความพยายามของงาน, ระดับผลกระทบ, ทีม, และระยะเวลา (วัน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเทมเพลตให้ดียิ่งขึ้น เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยังแนะนำให้เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณระยะเวลาของงานเป็นจำนวนวัน
แบบแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์. มุมมองต่าง ๆ และฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้เข้าใจโครงการอย่างครอบคลุม ทำให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา.
เทมเพลตนี้ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น, ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้น, มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดที่กว้างขึ้นมากขึ้น, และลดต้นทุนการลงทุนลง
3. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของไอเดียผลิตภัณฑ์ สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียว และให้การอัปเดตการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุและแก้ไขข้อจำกัดด้านทรัพยากรตั้งแต่ช่วงต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทมเพลตนี้ส่งเสริมประสิทธิภาพและความร่วมมือ ลดความจำเป็นในการประชุมและเครื่องมือหลายอย่าง ประกอบด้วยลำดับชั้นของรายการ:
- แผนงานผลิตภัณฑ์
- คู่มือแม่แบบ
- การดำเนินการรายสัปดาห์
- รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์หลัก
เทมเพลตนี้รวมการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น มุมมอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเอกสาร มันช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การสร้างงาน, การติดตาม, การจัดลำดับความสำคัญ, และการอัปเดต ทำให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำเป็นไปอย่างราบรื่น
แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของตนให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ แม่แบบนี้ช่วยให้การพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นระเบียบมากขึ้น มีความร่วมมือกันมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจัดระเบียบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ และงานต่างๆ สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ตอนนี้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ โซลูชัน และข้อมูลจำเพาะได้อย่างสม่ำเสมอ
เพิ่มหน้าย่อยสำหรับข้อมูลสนับสนุนและประวัติฉบับร่าง และปรับแต่งรูปแบบและแท็กเอกสารให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ
เทมเพลตยังมีส่วนความคิดเห็นสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการมอบหมายงานซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการสูญหายของการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตของงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และมอบแนวทางที่เป็นระบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งข้อมูลหลักเพียงหนึ่งเดียวที่รวบรวมองค์ประกอบสำคัญของโครงการผลิตภัณฑ์ไว้ในเอกสารเดียว
5. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น ครอบคลุมแผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ และรายการกิจกรรมการเปิดตัวต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในเทมเพลตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มากมายที่มีให้ใช้งานผ่าน ClickUp
มุมมองงานประกอบด้วยมุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองแกนต์ และมุมมองไทม์ไลน์ ซึ่งแต่ละมุมมองจะนำเสนอการแสดงผลงานและความคืบหน้าในรูปแบบเฉพาะตัว
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แบบเลือก, บุคคล, วันที่, และสูตร ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อปรับแต่งงานให้เหมาะกับความต้องการของโครงการเฉพาะ
แม่แบบรายการตรวจสอบมีรายการสำหรับมุมมองต่างๆ เช่น กิจกรรม, หลักชัย, หมวดหมู่ของงาน, และมุมมอง Gantt ซึ่งแต่ละมุมมองให้ภาพรวมที่แตกต่างกันของกระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ติดตามสถานะของงาน, หมวดหมู่, วันที่เริ่มต้นและครบกำหนด, และระยะเวลาได้สะดวก
6. แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpจะช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่ละเอียดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปของคุณ
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น รายการแบบเลือกและพื้นที่ข้อความ ช่วยให้สามารถบันทึกทุกรายละเอียดได้ในช่วงการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เทมเพลตกลยุทธ์ GTM ช่วยให้เกิดแนวทางที่เป็นระบบในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน ช่วยให้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและคำอธิบายงานโดยละเอียด
มุมมองรายการกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
มุมมองรายการเป็นมุมมองที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับการจัดกลุ่ม, การจัดเรียง, และการกรองกลยุทธ์ GTM ของคุณ. รับภาพรวมระดับสูงของทุกงานทั่วทั้ง Workspace ของคุณ, หรือเจาะลึกลงไปและจัดกลุ่มเฉพาะงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จในตอนนี้.
แนวทางที่มีโครงสร้างในการวางแผนและทำการตลาดแคมเปญนี้ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายทางการตลาด และรับประกันผลกระทบสูงสุดต่อตลาดจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
7. แม่แบบกลยุทธ์โครงการ ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์โครงการของ ClickUp เป็น เครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการทุกขนาดและความซับซ้อน โดยแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงความคืบหน้า
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองหลายรายการ เช่น ระยะของโครงการ อัตราความคืบหน้า สถานะ RAG (แดง, เหลือง, เขียว) ระดับผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดประเภทงานและอัปเดตสถานะได้อย่างละเอียด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
แม่แบบกลยุทธ์โครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมและกลยุทธ์การดำเนินงานของโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ทำให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความโปร่งใสและทันเวลา ช่วยในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน ลดความเสี่ยงในการมองข้ามหรือความล่าช้า นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนสำรอง
มุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้เห็นภาพความคืบหน้าของโครงการในหลากหลายมิติ คุณจึงสามารถติดตามกำหนดเวลาได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรที่มีจำกัด ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา และเป้าหมายสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการติดตามการผลิต ClickUp
เทมเพลตการติดตามการผลิต ClickUpได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น ขั้นตอนการผลิต, ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง, วันที่, และอื่น ๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการก่อนและหลังการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปได้ ช่วยให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการปฏิบัติตามกำหนดเวลา และรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติการแชร์ของ ClickUp ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างราบรื่น. เพื่อใช้งาน ให้สร้างงานที่แทนโครงการในมุมมองรายการการผลิต ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไฟล์แนบ. งานเหล่านี้สามารถจัดการได้ผ่านมุมมองต่าง ๆ และขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ.
9. แม่แบบแผนการผลิตเว็บไซต์ ClickUp
เทมเพลตแผนการผลิตเว็บไซต์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาเว็บไซต์
ปรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง. เทมเพลตประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับธีม, เอปิค, เรื่องราวของผู้ใช้จากตลาดเป้าหมายของคุณ, คำขอคุณสมบัติ, และการปล่อย. มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างแนวทางที่เป็นระบบในการพัฒนา.
การใช้สปรินต์ช่วยแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยที่จัดการได้ และแอปพลิเคชันคลิกสปรินต์สามารถเปิดใช้งานได้เพื่อปรับปรุงการจัดการสปรินต์
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามงาน การจัดการการพึ่งพา การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการวางแผนสปรินต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
10. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
เมื่อกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเปิดตัวแล้ว คุณวางแผนจะรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างไร? ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpเพื่อสรุปกลยุทธ์การตลาดของคุณผ่านแบบฟอร์มดิจิทัล
คุณจะได้รับวิธีการที่เรียบง่ายในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ เอกสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลประเภทนี้โดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งคำถามให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
การรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
ตัวอย่างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่
การมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมช่วยให้ระบุโอกาส กำหนดเป้าหมาย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ง่ายขึ้น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อผลิตภัณฑ์เคลื่อนจากแนวคิดไปสู่การพัฒนาและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายได้ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง เราได้รวบรวมตัวอย่างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้นำมาใช้
- ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) – ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงแรกและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต
- แคนวาสข้อเสนอคุณค่า – แคนวาสข้อเสนอคุณค่าช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและงานที่ลูกค้าต้องการให้สำเร็จ
- Lean Canvas – Lean Canvas เป็นการปรับรูปแบบของ Business Model Canvas ที่ช่วยให้คุณคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย, โซลูชัน และตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับธุรกิจของคุณ
- โมเดลธุรกิจแคนวาส – โมเดลธุรกิจแคนวาสเป็นเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของตน
- รายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ – รายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์คือชุดของฟีเจอร์และการปรับปรุงที่ต้องการในผลิตภัณฑ์ รายการนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ควรรวมไว้ในแผนงานของผลิตภัณฑ์ และเป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์
วางแผนเส้นทางข้างหน้าด้วยเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ Clickup
เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำทางในสปรินต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปของคุณ ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ จัดการแผนงาน เข้าใจผู้ใช้เป้าหมายของคุณ และปรับความหวังทางธุรกิจและความพยายามของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน
