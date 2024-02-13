7 แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดฟรีที่คุณควรมีไว้ใช้

การเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเสมอ! ในด้านหนึ่ง คุณแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้แสดงนวัตกรรมที่คุณได้ทำงานอย่างหนักให้โลกได้เห็น และในอีกด้านหนึ่ง การวางแผนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ก่อนวันเปิดตัวอาจทำให้คุณนอนไม่หลับได้ 🌝
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของคุณ, เปิดตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว, หรือขยายแคตาล็อกของคุณ, คุณต้องการกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ที่ละเอียดเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างก้องกังวาน.
ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการประสานงานกิจกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีเหล่านี้สามารถให้การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการอำนวยความสะดวกในกลยุทธ์ GTM ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การค้นหาจุดเจ็บปวดของผู้ซื้อเป้าหมายและการโน้มน้าวให้พวกเขาซื้อสิ่งที่คุณนำเสนอ
อะไรคือแบบแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด?
การสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือเป็นงานที่ท้าทาย แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีประสบการณ์หลายสิบปีก็อาจเผชิญกับความยากลำบาก จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายสิบประการก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เช่น:
- การเข้าใจแนวโน้มตลาดผู้ซื้อในปัจจุบัน
- การระบุปัญหาหลักที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถบรรเทาได้
- ตรวจสอบคู่แข่ง
- เพิ่มการรับรู้แบรนด์
- ลดระยะเวลาและต้นทุนในการเข้าสู่ตลาด
แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนและการดำเนินการ GTM โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการมาตรฐานกระบวนการทั้งหมด ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งมั่นกับแผนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงได้เร็วขึ้น🏃
แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่สร้างขึ้นอย่างเชี่ยวชาญช่วยสนับสนุนงานหลากหลายประเภทสำหรับการวิเคราะห์ตลาด การระบุคุณค่าที่นำเสนอ การกระจายสินค้า กลยุทธ์การขาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในกรณีอื่น ๆ ได้ เช่น การขยายธุรกิจ การปรับภาพลักษณ์องค์กร การยุติผลิตภัณฑ์ การสร้างกลยุทธ์ด้านราคา และการอัปเดตสายผลิตภัณฑ์
นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้ว เทมเพลต GTM ที่มีคุณภาพยังอาจช่วย ปรับปรุงงานส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพทำให้คุณสามารถติดตามผ่านตัวชี้วัด KPIเช่น ระยะเวลาของวงจรการขายและอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
สิ่งที่คุณควรรวมไว้ในแม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ
สิ่งที่คุณจะรวมไว้ในเทมเพลตกลยุทธ์ GTM ของคุณนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทันทีของคุณ ผู้จัดการหลายคนชอบแผน GTM ระยะสั้นที่รวมถึงกลยุทธ์การเจาะตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดตัวจะทำกำไรได้ คุณจะพบผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่พึ่งพากลยุทธ์ระยะยาวซึ่งอาจไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)สูงสุดในทันที แต่ขยายวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ออกไป
นี่คือองค์ประกอบทั่วไปบางประการที่คุณอาจต้องการในแม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ:
- คำอธิบายสินค้า: ช่วยเน้นคุณสมบัติหลักและจุดขายของสินค้าคุณ
- การวิเคราะห์ตลาด: กำหนดความพยายามทางการตลาดและกลยุทธ์การเข้าถึงตลาด (GTM) ในแง่ของแนวโน้ม ความเสี่ยง ประชากรศาสตร์ ความต้องการ โอกาส และคู่แข่งโดยตรง
- แผนการตลาด: นำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่ง (ข้อเสนอคุณค่า) ที่คุณจะใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของคุณ
- กลยุทธ์การกำหนดราคา: ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและเป้าหมายด้านกำไรเพื่อกำหนดรูปแบบการกำหนดราคาที่เหมาะสม
- แผนการสื่อสาร: กำหนดงานการสื่อสารภายในและภายนอกของคุณควบคู่ไปกับบทบาทและความรับผิดชอบของทีม
- KPI: ระบุตัวชี้วัดที่คุณจะใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ
7 แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ควรตรวจสอบ
เราได้วิเคราะห์เทมเพลตกลยุทธ์ GTM หลายสิบแบบและคัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเจ็ดแบบเพื่อช่วยให้คุณเตรียมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้พร้อมเข้าสู่ตลาด
นี่คือ เทมเพลต ClickUpที่ดีที่สุดใน อุตสาหกรรม พร้อมคู่มือในตัวและเครื่องมือปรับแต่ง คุณสามารถใช้ส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าเทมเพลตนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่ตลาดของคุณอย่างแท้จริง ✅
1. แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
ต้องการสร้าง แผนขั้นตอน ที่เริ่มต้นจากการระดมความคิดและสิ้นสุดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่?แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpมอบการสนับสนุนที่ครอบคลุมขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมGTMของคุณในรูปแบบรายการตรวจสอบและติดตามทุกงานอย่างใกล้ชิด 🦅
เทมเพลตการเข้าสู่ตลาดนี้ ช่วยให้คุณจัดกลุ่มงานเป็นขั้นตอน เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย การนำทางที่สะดวก และการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นด้วย หกขั้นตอน GTM: การค้นพบ การวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผน การดำเนินการ และการรายงาน
ในแต่ละขั้นตอน คุณจะพบงานหลายประเภทที่คุณและทีมของคุณอาจต้องการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนค้นพบ คุณจะพบงานเช่น แผนการวิจัยตลาด, บุคลิกภาพผู้ซื้อและกรณีการใช้งาน, และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
งานสามารถปรับแต่งได้—เพิ่มกิจกรรมใหม่และลบหรือแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่ มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ ตั้งวันครบกำหนด และใช้หนึ่งในฟิลด์ที่กำหนดเองมากมายของ ClickUp (แบบดรอปดาวน์, วันที่, ความคืบหน้า ฯลฯ) เพื่อ เพิ่มโครงสร้างให้กับเป้าหมายของคุณ
สร้างงานย่อย ภายในงานและทิ้งบันทึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณและแบ่งกิจกรรมที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่จัดการได้ง่ายขึ้น—ครอบคลุมทุกความพยายามทางการตลาดของคุณ
เทมเพลตนี้มี สองมุมมอง—รายการ และ กระดาน—เพื่อจัดเรียงงานของคุณตามขั้นตอนกลยุทธ์ มุมมองรายการ เป็นรูปแบบที่ดีสำหรับการติดตามงานที่มีความสำคัญสูง มุมมองกระดาน (กระดานคัมบัง) ให้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยให้คุณย้ายการ์ดงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยการลากและวางอย่างง่าย
เทมเพลตนี้เน้นไปที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้อย่าง ยืดหยุ่นสูง คุณสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อีกครั้ง และการอัปเกรดครั้งใหญ่
2. แม่แบบไวท์บอร์ดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
หากคุณและทีมของคุณ ชอบการมองเห็นงานและกิจกรรมมากกว่าการใช้รายการตรวจสอบ คุณจะชอบสิ่งที่เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpมีให้คุณ
นี่คือเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpหากคุณยังไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดของแพลตฟอร์มนี้ โดยพื้นฐานแล้วมันคือผืนผ้าใบดิจิทัลที่คุณสามารถรวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดและพัฒนาไอเดียร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับแถบเครื่องมือที่ครบครันเพื่อแบ่งปันข้อมูลกลยุทธ์ของพวกเขา กลยุทธ์การนำเสนอคุณค่า แนวคิดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการสำหรับแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณ
ในส่วนของกรอบการทำงาน เทมเพลตนี้มีขั้นตอนหกขั้นตอนเดียวกันสำหรับกระบวนการทำงาน GTM ของคุณเช่นเดียวกับตัวเลือกก่อนหน้านี้ของเรา:
- การค้นพบ
- การวิเคราะห์
- การวิจัย
- การวางแผน
- การนำไปปฏิบัติ
- รายงาน
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวที่นี่คือขั้นตอนต่างๆ ถูกแสดงบนกระดานภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ทุกขั้นตอนมีการใช้รหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง และแสดงแผนการขายและการตลาดของคุณได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายในทันที
มอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณผ่านแต่ละขั้นตอน กำหนดเส้นตาย และดูชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ค่อยๆ ประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้ทุกงาน คุณจะเห็นโน้ตติดสำหรับทิ้งคำแนะนำและแนวทางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม 🧩
ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดที่คุณได้รับจากเทมเพลตกลยุทธ์ Whiteboard GTM คือความสามารถในการปรับแต่ง คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาภายในและภายนอกกับเอกสาร เพิ่มสื่อตามที่คุณต้องการ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
3. แม่แบบการสื่อสารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
การปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว—กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันอย่างละเอียดระหว่างแผนกต่างๆตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาด เทมเพลตการสื่อสารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ในเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงโดยทีมงานทั้งหมด 🧑🤝🧑
นี่คือเทมเพลตเอกสารที่เหมาะสำหรับการรวบรวมความรู้ที่ครอบคลุมผ่านส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานของ GTM ที่คุณต้องกรอกให้ครบถ้วน ส่วนแรก ๆ ต้องการข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลติดต่อของบริษัท, ภารกิจและวิสัยทัศน์, และสรุปสั้น ๆ (สามารถเป็นนามธรรมได้) ของแผนของคุณ
เมื่อคุณดำเนินการต่อไป ส่วนต่างๆ จะมีความ เฉพาะเจาะจง มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อมูลการวิจัยตลาด คุณสามารถกรอกส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ครบถ้วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณ และลบส่วนที่เหลือออกไป
แนวคิดที่นี่คือเพื่อช่วยให้ทุกคนที่อ่านเทมเพลตนี้เข้าใจรายละเอียดสำคัญของกระบวนการ GTM ได้อย่างชัดเจน คุณสามารถ แจกแจงรายละเอียดของงานในโครงการ ตามผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนดส่ง และคำอธิบายงานแต่ละรายการได้ กำหนดตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภายในเทมเพลตเพื่อใช้ประเมินความคืบหน้า
แผนกบัญชีของคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามระยะ ได้เช่นกัน แม้ว่าเทมเพลตนี้ส่วนใหญ่จะใช้ภายในองค์กร แต่คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก นักลงทุน และพันธมิตรได้อย่างราบรื่น
4. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
การตลาดเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ GTM ใด ๆแม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpช่วยกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายและแก้ไขปัญหาการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สร้างงาน และติดตามความคืบหน้า ได้ มันทำให้แผนการตลาดของคุณมีชีวิตชีวาด้วยการนำเสนอการมองเห็นที่ไม่มีใครเทียบได้ การจัดระเบียบ และพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน
พอแล้วกับการพูดคุยไร้สาระ มาดูรายละเอียดที่ทำให้เทมเพลตนี้ยอดเยี่ยมขนาดนี้กันเถอะ 😁
แผนการตลาด แม่แบบนี้มีสองส่วน:
- OKRs: ช่วยให้คุณกำหนดKPI การตลาดของคุณ
- แผนการตลาด: สรุปงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการการตลาด
คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับ OKR ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดงบประมาณและวันที่ครบกำหนดเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการทำงานร่วมกันได้. เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมเช่น:
- เพิ่มผู้รับมอบหมายหนึ่งคนหรือมากกว่าในทุกงาน
- การกำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับแผนการเผยแพร่
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานแก้ไขปัญหา
- การกำหนดช่องทางที่คุณจะใช้ (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, เป็นต้น) ในการโปรโมตสินค้าของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงงานในปฏิทินและสร้างไทม์ไลน์ตามเดือน สัปดาห์ หรือวันได้ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละ OKR ผ่านมุมมองที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์สำคัญตามไตรมาส แสดงให้เห็นถึงสุขภาพของการตลาดของคุณในแต่ละไตรมาส ช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์ได้ตามความเหมาะสม กระดานความคืบหน้า ในรูปแบบ Kanban จะแปลงงานให้เป็นบัตรและจัดเรียงตามสถานะ: เปิด, วางแผน, ดำเนินการ, ยกเลิก, และ เสร็จสมบูรณ์
ใช้ มุมมองความคืบหน้า เพื่อจัดกลุ่มบัตรงานเป็นคอลัมน์ตามสถานะ หรือใช้ มุมมองไทม์ไลน์ สำหรับรายการตรวจสอบตามลำดับเวลา
5. แม่แบบการวิเคราะห์ตลาด ClickUp
การสร้างกลยุทธ์ GTM ที่แข็งแกร่งนั้นต้องอาศัยการวิจัยตลาดอย่างละเอียด—คุณจำเป็นต้องเข้าใจคู่แข่ง, แนวโน้มตลาดปัจจุบัน, และความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถนำเสนอสิ่งที่ดึงดูดใจได้.เทมเพลตการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถผ่านกระบวนการนี้ได้อย่างรวดเร็วและมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จให้กับทีมของคุณ.
เทมเพลตนี้เสนอหลายมุมมอง และทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ห้าประเภทของคู่แข่ง:
- ตรง: พวกเขามีสินค้าเหมือนกับคุณ
- ทางอ้อม: ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแตกต่างจากสิ่งที่คุณนำเสนอ แต่มีกลุ่มเป้าหมายในตลาดเดียวกัน
- ศักยภาพ: พวกเขาไม่ได้อยู่ในตลาดในขณะนี้ แต่อาจอยู่ในอนาคต
- อนาคต: พวกเขาเป็นเหมือนคู่แข่งที่มีศักยภาพ แต่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้
- ทดแทน: พวกเขาเสนอทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
มุมมองของเทมเพลต ช่วยให้คุณสังเกตคู่แข่งของคุณอย่างเป็นกลางและเข้าใจวิธีใช้จุดแข็งของผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น มุมมองคู่แข่ง เป็นรายการของคู่แข่งทั้งหมดของคุณและผลิตภัณฑ์ของพวกเขา (หรือเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณเมื่อเทียบกับเครื่องมือหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)
สร้างงานใหม่สำหรับคู่แข่งแต่ละราย และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับราคา ความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนคุณภาพ และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละราย เพื่อประเมินตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเทียบกับแต่ละราย
เทมเพลตนี้สามารถเป็นประโยชน์ได้หากคุณกำลังพยายามค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด มุมมองไวท์บอร์ดส่วนแบ่งการเติบโต ช่วยให้คุณสร้างเมทริกซ์คู่แข่งโดยเน้นที่ส่วนแบ่งการตลาดสัมพัทธ์และอัตราการเติบโต
ใช้กระดาษโน้ตสีเพื่อจัดวางคู่แข่งในช่องที่ถูกต้องและตัดสินใจว่าส่วนใดสามารถเป็นโอกาสการลงทุนที่ให้ผลกำไรได้
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะด้านการตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อสร้างและบริหารแคมเปญการตลาดระดับแนวหน้า— สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp เท่านั้น 🧙
เทมเพลตนี้มอบพลังสูงสุดให้คุณในการปรับแนวคิดให้เป็นระบบ จัดระเบียบทีม และติดตามความคืบหน้าตามกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ มี สามมุมมอง—รายการแผนปฏิบัติการ, ตามทีม, และปฏิทิน
แผนปฏิบัติการมุมมองรายการ แสดงรายละเอียดของงานทั้งหมดของคุณและรายละเอียดของงานเหล่านั้น นี่คือที่ที่คุณจะเพิ่มและมอบหมายงานใหม่ กำหนดลำดับความสำคัญ ตั้งวันครบกำหนด และกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถแนบไฟล์กับงานแต่ละงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สมาชิกในทีมของคุณและทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น
ขอบคุณ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ของ ClickUp คุณสามารถปรับรายการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเกี่ยวกับเงินเพื่อจัดสรรงบประมาณ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเกี่ยวกับความคืบหน้าเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงาน
มุมมองโดยทีมเป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานจากมุมมองก่อนหน้าในรูปแบบของบัตร กระดานนี้จัดเรียงกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของคุณตามทีมที่ได้รับมอบหมาย แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ ความสำคัญ หรือเกณฑ์อื่นได้
มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นตารางเวลาของทีมและกำหนดเส้นตายต่าง ๆได้ในรูปแบบปฏิทิน คุณสามารถปรับแต่งช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งวัน หลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน
มุมมองนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ
7. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือประกาศการขยายธุรกิจครั้งสำคัญ หรือริเริ่มการเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร ไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการทำการตลาดดิจิทัล
แต่ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ—คุณต้องมีแผนที่ดี เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและเสริมสร้างการมีตัวตนออนไลน์ของคุณและนั่นคือสิ่งที่เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดดิจิทัลของ ClickUpมีไว้เพื่อคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย และจัดลำดับความสำคัญได้ ควบคุมโครงการของคุณด้วย มุมมองสี่แบบ—ขั้นตอนปฏิบัติ เป้าหมาย ไทม์ไลน์ และบอร์ด
มุมมองขั้นตอนดำเนินการ แสดงรายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดดิจิทัลของคุณ เพิ่มรายละเอียด เช่น ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ วันครบกำหนด แผนก และความซับซ้อนให้กับทุกงาน และอย่าปล่อยให้ข้อมูลสำคัญหลุดรอดจากกลยุทธ์การตลาดของคุณ
มุมมองเป้าหมาย เป็นกระดานคัมบังที่คุณจะเห็นทุกงานในรูปแบบของบัตร โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะแสดงรายการงานตาม แผนก ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งช่วยให้หัวหน้าแผนกสามารถจัดการทีมของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงงานตาม ความซับซ้อน, ความคืบหน้าของเป้าหมาย, และ ประเภทของงาน ได้อีกด้วย
ด้วยการออกแบบแบบลากและวาง คุณสามารถสลับบัตรงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์ได้อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณมุมมองไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาและกำหนดเส้นตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ มุมมองบอร์ด จะจัดเรียงบัตรงานของคุณตามสถานะ: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด: ปูทางสู่ความสำเร็จ
ตามรายงานของ McKinsey กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่กระจัดกระจายสามารถก่อให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนในช่วงวิกฤตได้ ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ทั้งทีมตกอยู่ในความโกลาหลและความสับสนเนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนว่าใครควรทำอะไร
เทมเพลต ClickUp GTM ที่เราแนะนำสามารถป้องกันสถานการณ์ล้มเหลวดังกล่าวได้โดยการรวมบทบาทและความรับผิดชอบของทีมไว้ในที่เดียว มอบความสามารถในการตรวจสอบที่แข็งแกร่ง และเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้น อย่ารอช้า ดาวน์โหลดเทมเพลตที่คุณชื่นชอบได้เลย!
ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบให้เลือกใช้เพื่อตอบโจทย์บทบาทและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย—สำรวจแกลเลอรีของเราได้เลยวันนี้! 💗