20 แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ฟรี

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นบุคคลสำคัญในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคุณ และเราหมายถึง ทุกเรื่อง
เกือบ80% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่พวกเขายังทำหน้าที่ซ้ำซ้อนในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนา, กลยุทธ์การจัดการ, การตลาด, และประสบการณ์ผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย! 😳
ทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือสักหน่อย และบางทีอาจจะเป็นค็อกเทลสักแก้ว 🍸
โชคดีที่ความช่วยเหลือนั้นมีอยู่จริง! มีเครื่องมือและเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ฟรีและเชื่อถือได้มากมายที่พร้อมช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
20 แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์
ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการตามแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเต็มที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและมีตลาดรองรับ เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นด้วยการถามคำถามที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดกับตัวเอง:
- ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะอย่างไร?
- มันสร้างอะไรขึ้นมาบ้าง?
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร?
รายการนี้เป็นการเดินผ่านจากบนลงล่างของเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่จะปูทางให้คุณในการเดินทางของการจัดการผลิตภัณฑ์
แม่แบบสำหรับการเสริมสร้างคุณค่าที่นำเสนอของคุณ
1. แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
เอกสาร ClickUpนี้ครอบคลุมพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ของคุณและเหมาะสำหรับช่วงเริ่มต้นของการวางแผนและแนวคิด
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรมีหากคุณอยู่ในขั้นตอนการวิจัยหรือกำลังนำเสนอไอเดียของคุณให้ใครบางคนฟัง
เทมเพลตสรุปผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์ในการเก็บบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์ และคุณค่าของมัน มันอธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณ ปัญหาที่มันกำลังแก้ไข บริบท หมายเหตุการออกแบบ และอื่นๆ
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์, แบบฟอร์มนี้เหมาะสำหรับคุณ!
2. แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์จาก ClickUpมอบโครงสร้างเพื่อช่วยคุณวางแผนและมองเห็นภาพกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ชัดเจนขึ้น สร้างภาพการปล่อยผลิตภัณฑ์และสร้างความเห็นชอบร่วมกันในหมู่ผู้ตัดสินใจหลักด้วยแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและมีการรับผิดชอบของทีมที่ชัดเจน
3. แม่แบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโปรโมทการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณอีกครั้ง ประกอบด้วยแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์แบบภาพ และกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณ
4. แม่แบบบุคลิกภาพผู้ซื้อจาก Hubspot
เทมเพลตนี้คือคำตอบของคุณสำหรับคำถาม: ใครจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้?
นี่คือบันไดขั้นแรกของคุณในการวิจัยและระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยการสร้างลูกค้าสมมติในอุดมคติที่เรียกว่า "บุคลิกภาพผู้ซื้อ"
บุคลิกภาพผู้ซื้อของคุณให้ภาพรวมที่ละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ วิถีชีวิต สถานที่ตั้ง และเรื่องราวทั่วไปของกลุ่มหลักที่คุณมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จด้วยมากที่สุด แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพของผู้คนเหล่านั้นและช่วยพิสูจน์คุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณต่อลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกันเมื่อนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.แม่แบบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในExcel
เทมเพลต Excel จาก Smartsheet นี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
คุณหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณจะใช้สิ่งนี้เพื่อดูว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่แก้ปัญหาคล้ายกันอย่างไร
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้หลายครั้งผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณในแต่ละรอบ ดังนั้นแม้ว่าคุณอาจพบว่ามันมีประโยชน์ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเริ่มต้น คุณก็สามารถอ้างอิงหรือใช้มันอีกครั้งเมื่อพิจารณาการอัปเดตเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
6. แม่แบบเรื่องราวโดย Intercom
หากคุณรู้สึกหนักใจเมื่อคิดถึงการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณหรือหากการสปรินต์ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณ แม่แบบนี้อาจเป็นขั้นตอนต่อไปที่ดีกว่าสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้สั้นและกระชับ แต่จะช่วยให้คุณเติมรายละเอียดเล็กน้อยที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณและเริ่มทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมา
สรุปคุณค่าที่คุณนำเสนอหรือ "เรื่องราว" ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไข และแผนการออกแบบของคุณ
หากคุณยังคงพบว่าการสรุป UVP ของคุณเป็นเรื่องยากโดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ยาวเกือบเท่านวนิยาย ให้เริ่มต้นด้วยการระบุคุณสมบัติและการเปิดตัวที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเส้นตายเบื้องต้นเพื่อให้คุณลักษณะเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ และแผนงานของคุณจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในที่สุด
แม่แบบสำหรับการจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
อ่า ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ส่วนที่ดีแล้ว การสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์
แผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ของคุณคือดาวเหนือสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ มันจะช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทิศทางที่มีประสิทธิผล และช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นได้
7. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
คุณสามารถสร้างแผนที่ถนนที่สวยงามและน่าสนใจสำหรับสินค้าใหม่, โครงการ, หรือแผนการของคุณได้ในตอนนี้.แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนที่ถนนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามวงจรชีวิตของสินค้าใหม่ได้พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดขึ้นจริง. แผนที่ถนนที่เสร็จสมบูรณ์จะทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับการจัดการโครงการในอนาคตของสินค้าใหม่.
8. แม่แบบผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้ของ ClickUp
เทมเพลตผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เทมเพลตผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำนั้นใช้งานได้หรือไม่ มันประกอบด้วยชุดคำถามสำคัญที่สามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
9. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทมเพลตนี้จาก Miroช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันและจัดการเป้าหมายในภาพรวม
ทีมพัฒนาแบบ Agileส่วนใหญ่เป็นทีมข้ามสายงาน หมายความว่ากลุ่มบุคคลที่มีทักษะแตกต่างกันจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง แม้ว่ากรอบการทำงานแบบ Agile จะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กว่าสองในสามที่เข้าร่วมการสำรวจกลับไม่มีทีมข้ามสายงาน
ดังนั้นหากวิธีนี้ยังไม่ถูกใจคุณหรือเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณทั้งหมด แม่แบบนี้จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างแน่นอน🙏🏻
และเราได้กล่าวถึงหรือไม่ว่า Miroสามารถผสานการทำงานกับ ClickUp ได้? 👀
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Miro ยังทำให้นึกถึงมุมมอง Ganttใน ClickUp และสามารถเพิ่มควบคู่ไปกับงานใน ClickUp ด้วยมุมมอง Embed ได้
10.แม่แบบ Sprint ของ ClickUp
นี่คือเทมเพลตระดับกลาง แต่มีพลังมาก. ประกอบด้วยสถานะ8แบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ,ช่องข้อมูลแบบกำหนดเอง 1ช่อง, และมุมมอง 3แบบ. 😱
สำหรับโครงการขนาดใหญ่ นักพัฒนาใช้สปรินต์เพื่อแบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็นกรอบเวลาที่จัดการได้
งานต่างๆ จะเชื่อมโยงกับสปรินต์เหล่านี้ และเมื่อทำงานเหล่านี้ให้เสร็จภายในกรอบเวลาของสปรินต์ โครงการก็จะดำเนินต่อไป งานสปรินต์ที่ยังไม่เสร็จจะถูกส่งต่อไปยังสปรินต์ถัดไป
เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบสปรินต์เพื่อประหยัดเวลาในการทำซ้ำขั้นตอนเดิมทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จใน ClickUp!
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ...
- ตั้งค่า เวลาประมาณการและคะแนนใน Sprint ในฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ค้นหาคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งงานของคุณ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และมุมมองตามความต้องการของสปรินต์ทีมของคุณ
11.การทบทวนประจำสัปดาห์
ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกับมุมมองบอร์ดของ ClickUp เครื่องมือนี้จาก Trello จะช่วยให้คุณดูและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณได้
เทมเพลตนี้เป็นตัวแทนภาพที่สร้างขึ้นร่วมกันของรายการที่ต้องดำเนินการซึ่งเหลืออยู่ในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ และช่วยให้คุณย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเพื่อแสดงสถานะความคืบหน้าในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
คลิกที่งานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแชร์หรือฝังลิงก์ไปยังการ์ดงานของคุณสำหรับการเข้าถึงจากภายนอก และใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Trelloเพื่ออัปโหลดงานของคุณโดยอัตโนมัติเพียงแค่ไม่กี่คลิก!
ลองดูเครื่องมือย้อนหลังเหล่านี้!
12. แม่แบบการไหลของผู้ใช้
หากคุณกำลังทบทวนระบบของคุณและพยายามหาวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือเพิ่มอัตราการแปลงบนเว็บไซต์ของคุณ—นี่คือแม่แบบของคุณ
เทมเพลตนี้จาก Miro จะทำให้คุณอยู่ในมุมมองของลูกค้าและเตือนให้คุณให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ มันจะแสดงขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำตามอย่างชัดเจนในขณะที่ใช้ระบบหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ และช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนให้กับกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ กำหนดทิศทางที่คุณต้องการให้ลูกค้าดำเนินการ และระบุจุดตัดสินใจต่างๆ
และถ้าคุณคิดว่าเทมเพลตนี้เจ๋งแล้ว รอจนกว่าคุณจะได้ลองดูแผนผังความคิดของClickUp 😎
แม่แบบสำหรับรายละเอียดที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
13.แม่แบบบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน ClickUp
เทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ ClickUpสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตทีมวิศวกรรมของคุณให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์!
เพิ่มรายละเอียดและการแก้ไขในข้อเสนอคุณค่าของคุณสำหรับการเปิดตัวใหม่ที่จะมาถึง และวางแผนวิธีการนำเสนอการอัปเดตเหล่านี้ภายนอกด้วยเอกสาร ClickUp นี้
แม้หลังจากเปิดตัวแล้ว ผลิตภัณฑ์ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านข้อเสนอแนะจากลูกค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด! ดังนั้น ให้เทมเพลตนี้ช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ 😌
โบนัส:แม่แบบข่าวประชาสัมพันธ์!
14. แม่แบบแผนผลิตภัณฑ์ Google Sheets
ใช้เทมเพลตนี้เป็นแผ่นข้อมูลอ้างอิงเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ตลาด ประเภทกลุ่มเป้าหมาย และภาพรวมโดยย่อของข้อเสนอคุณค่า
เทมเพลต Google Sheets นี้ถูกตั้งค่าไว้คล้ายกับเอกสาร โดยแต่ละเซลล์จะมีพื้นที่ให้คุณตอบกลับได้อย่างละเอียดตามที่คุณต้องการ คิดถึงเทมเพลตนี้เสมือนเป็น Spark Notes ส่วนตัวของคุณที่อธิบายสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว งานหลัก และสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นก่อนที่จะดำเนินกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ
ปรับแต่งแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณเองใน ClickUp Docs หรือฝัง Google Sheets ของคุณลงในงานและเอกสารได้อย่างง่ายดาย!
เคล็ดลับมืออาชีพ: เก็บแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาโดยเชื่อมโยงไปยังแผนนั้นในช่องข้อมูลที่กำหนดเองที่ท้ายคำอธิบายงานของคุณ!
15. แม่แบบ IG สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
โอ้Canva ฉันรักเธออย่างไรดี? ให้ฉันลองนับดูสิ...และฉันจะเริ่มจากเทมเพลตนี้!
Canva เป็นที่รู้จักในการช่วยให้ผู้คนสร้างกราฟิกและภาพที่มีคุณภาพสูงสำหรับโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และเทมเพลตนี้ก็เช่นกัน!
สร้างเทมเพลตสตอรี่ Instagram ที่สวยงามและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างความตระหนักรู้เบื้องต้น! เหมือนปลั๊กแอนด์เพลย์สำหรับโพสต์โซเชียลของคุณ
Canva มีธีมที่มีลิขสิทธิ์เปิดให้เลือกมากมาย ดังนั้นจะมีธีมที่เหมาะกับกลยุทธ์การตลาดของคุณอย่างแน่นอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้อยู่ในทีมข้ามสายงาน เทมเพลตนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณ ต้องการข่าวดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตนี้หรือไม่? หากคุณอยู่ในขั้นตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ของคุณน่าจะเกือบพร้อมที่จะแบ่งปันกับโลกแล้ว! 😍
16. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
การติดตามบั๊กมีความสำคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการทำงานที่ราบรื่นของซอฟต์แวร์เทมเพลตการติดตามบั๊กของ ClickUpช่วยให้คุณรายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของบั๊กได้ในที่เดียวที่คุณทำงานอื่นๆ
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpยังช่วยนักวิเคราะห์ QA วิศวกร หรือทีม Agile ใดๆ ประหยัดเวลาในการติดตามปัญหาด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
17. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่อง โดย Airtable
เมื่อคุณพบข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือหลังจากที่คุณได้ปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปแล้ว เทมเพลตนี้จาก Airtable จะช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญและจัดการสถานะของข้อบกพร่องเหล่านั้น
มอบหมายรายงานข้อบกพร่องและเหตุการณ์ให้กับบุคคลเฉพาะ จัดลำดับความสำคัญทั้งด้วยข้อความและสีสำหรับทีมวิศวกรรม ใส่คำอธิบาย บันทึกระยะเวลาที่รายงานเปิดอยู่ แหล่งที่มาเดิม และข้อมูลอื่น ๆ ตามต้องการ ในรูปแบบเฉพาะของ Airtable เทมเพลตนี้ถูกจัดวางเหมือนสเปรดชีตพร้อมลิงก์แบบเรียลไทม์ และคุณสามารถฝังฟอร์มเพื่อให้ย้อนกลับไปดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ
ทำไมเราถึงชอบเทมเพลตนี้?เพราะคุณสามารถฝังเทมเพลต Airtable ของคุณลงใน ClickUp เพื่อเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเปิดแท็บเพิ่มเติม 😉
18.แม่แบบ OKR จาก Aha
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก หรือที่รู้จักกันในชื่อOKRs เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการวัดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณ การกำหนด OKRs ยังช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร ดังนั้น การติดตาม OKRs ของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เทมเพลตติดตามความมั่นใจใน OKR ใน Excel นี้จะช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณกำหนดได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับข้อเสนอคุณค่าเริ่มต้นอย่างไร ใช้ตารางนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจเชิงตัวเลขเล็กน้อยให้กับงานที่คุณทำ หรือระบุจุดที่ควรพัฒนา
แต่ไม่จำเป็นต้องหยุดแค่ OKRs! ยังมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเมตริกที่มีคุณค่าอีกมากมายที่จะช่วยวัดสุขภาพโดยรวมและความเจริญรุ่งเรืองของผลิตภัณฑ์ของคุณ 👀
เปรียบเทียบJira กับ Aha!
โบนัส: แม่แบบรายการราคาสินค้า!
19. แม่แบบ OKR & เป้าหมายของ ClickUp
ใช้เทมเพลต OKR และเป้าหมายของ ClickUp เพื่อติดตามเป้าหมายของทีมคุณ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถสร้างเป้าหมายในระดับบริษัท แผนก และแม้แต่ระดับทีมได้ ทั้งหมดนี้จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ด้วยเทมเพลตนี้ มุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้คุณกรองข้อมูลในแต่ละส่วนของบริษัทและทีมของคุณได้
โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
20. แม่แบบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp
แม้หลังจากผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยออกมาแล้ว ก็ยังมีงานที่ต้องทำอยู่! ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ต้องการเวลา ความตั้งใจ และการจัดการผลิตภัณฑ์ไม่แพ้กับการพัฒนาครั้งแรกเลย
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์นี้โดย ClickUpเปรียบเสมือนรายการตรวจสอบส่วนตัวสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำจะเพิ่มคุณค่าให้กับเป้าหมายสุดท้ายของคุณ
คิดถึงสิ่งนี้เหมือนเป็นแม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อแยกแยะและทำให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับคำอธิบาย, การออกแบบ, เรื่องราว, ผู้ชม, และรายละเอียดของคุณสมบัติใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้อง:วิธีเขียนข้อเสนอโครงการ&คำถามสัมภาษณ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ของการใช้แบบแผนการจัดการผลิตภัณฑ์
แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แต่ทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทบทวนกระบวนการปัจจุบันของคุณ หรือเพียงแค่ต้องการประหยัดเวลาเล็กน้อย รายการเทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ
แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่มีไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการดำเนินการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
แม้ว่าแม่แบบสำเร็จรูปจะมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างกระบวนการ จัดทำแผนงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดได้รับการครอบคลุมแล้ว แต่แม่แบบเหล่านี้กลับขาดการสนับสนุนเมื่อต้องช่วยเหลือในส่วนของการ บริหารจัดการ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแม้หลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตาม การปรับปรุงใหม่, ข้อบกพร่อง, และข้อเสนอแนะจากลูกค้าทำให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และโดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้องการมากกว่าเอกสารแจ้งเตือนหรือสเปรดชีตเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างจริงจัง
แล้วเคล็ดลับประหยัดเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร? 🥁🥁🥁
เสริมรายการเทมเพลตนี้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม จัดระเบียบ และจัดการสินทรัพย์ของคุณไว้ในที่เดียว
เหมือนกับClickUp. 🚀
ClickUp นำเสนอเครื่องมือหลายร้อยรายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเน้นการร่วมมือและการปรับแต่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์
ใช้แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปของคุณ
อาจรู้สึกเหมือนงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่มีวันเสร็จสิ้น แต่การใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณประหยัดเวลา พลังงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลายอย่าง
หากคุณต้องการมากกว่าสิ่งที่คุณเห็นในรายการนี้หรือในศูนย์เทมเพลต ของ ClickUpก็ไม่มีปัญหา!คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองใน ClickUp ได้เช่นกัน!
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ และเรารู้ว่าคุณต้องการอะไร เพราะ ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ 🥳
มาสร้างเวทมนตร์แห่งประสิทธิภาพการทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในฝันของคุณได้อย่างเต็มที่! ดาวน์โหลด ClickUpและเริ่มต้นใช้งานฟรีได้เลย! ✨