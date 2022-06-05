บล็อก ClickUp
7 เทคนิคการระดมสมองสร้างสรรค์เพื่อค้นหาไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
5 มิถุนายน 2565

กำลังมองหา เทคนิคการระดมความคิด ที่มีประโยชน์อยู่หรือเปล่า?

ทุกคนเคยใช้การระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในชีวิตของพวกเขา

และถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีหรือไม่ นี่คือบางสิ่งที่จะช่วยเตือนความจำของคุณ:

มีโปรเจกต์ใหม่ แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

คุณและทีมของคุณนั่งเป็นวงกลม และทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พูดออกมาทุกความคิดที่บ้าบอที่ผุดขึ้นมาในหัว

ไม่มีไอเดียใดที่บ้าเกินไป

และทุกความคิดที่ไม่ธรรมดา กลายเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม

นั่นคือพลังของการระดมความคิด!

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่วิธีเดียวในการระดมความคิด

มีวิธีการระดมความคิดที่แตกต่างกัน และคุณจำเป็นต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับ คุณ และทีมเสมือนจริงของคุณ

และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

บทความนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการระดมความคิดและเทคนิคการระดมความคิดที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้

มาลุยกันเถอะ!

7 เทคนิคการระดมความคิดที่ดีที่สุด

1. การทำแผนที่ความคิด

การทำแผนผังความคิดเป็นหนึ่งในเทคนิคการระดมความคิดที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้คุณระดมความคิดโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างและลำดับ

แผนผังความคิดประกอบด้วยแนวคิดที่เชื่อมโยงและจัดเรียงรอบแนวคิดหลัก

ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเครื่องมือแผนผังความคิดนั้นสนุก เพราะคุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อให้กลายเป็นแผนภาพที่มีสีสันและน่าจดจำได้

ดังนั้น ไอเดียที่ยอดเยี่ยมนั้น มีอยู่แล้ว; คุณแค่ต้องค้นหาให้เจอ

และแผนผังความคิดจะนำคุณไปสู่ดินแดนแห่งคำสัญญา (อาจเป็นไปได้)

และด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp ไม่มีคำว่า "อาจจะ" มีแต่ "แน่นอน" เท่านั้น

ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUp คืออะไร?

แผนผังความคิดของ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ให้กลายเป็นแผนผังความคิดที่สวยงามและจัดระเบียบอย่างดี

คุณยังสามารถแชร์สิ่งเหล่านี้กับทีมของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ด้วยวิธีนี้ ทุกคนในทีมของคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานและร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนต่างๆ ได้อย่างสะดวก

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ปัญหาตามปกติหรือคุณกำลังพยายามกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อสร้างโครงร่างที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด

แผนผังความคิดของ ClickUp

ในการสร้างแผนผังความคิดใน ClickUp คุณสามารถเลือกได้ทั้ง โหมดงาน หรือ โหมดว่าง

ด้วย โหมดงาน คุณสามารถมองเห็นโครงสร้างของงานที่มีอยู่ใน ClickUp ของคุณได้ ใช้โหมดงานเพื่อวางแผนการทำงานของโครงการและจัดเรียงงานให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานได้โดยตรงจากมุมมองของคุณ

โหมดแผนผังความคิดคลิกอัพ

หากคุณต้องการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ให้เลือกโหมด Blank ของ ClickUp.

ใน โหมดว่าง คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ได้ โหนดไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโครงสร้างงานใดๆ สร้างโหนดได้มากเท่าที่ต้องการและแปลงเป็นงานในรายการงานใดๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณเมื่อคุณพร้อม!

สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์

ดูตัวอย่างแผนผังความคิดที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้! 😍

ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนทุกช่วงเวลาแห่งการระดมความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองได้อย่างแท้จริง!

2. สมุดบันทึกไอเดียส่วนบุคคล

นี่คือสิ่งที่ผู้คนหมายถึงเมื่อพวกเขาพูดว่า "คิดนอกกรอบ"

โดยการเชื่อมโยงแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน คุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

แต่แผ่นจดบันทึกแนวคิดส่วนบุคคลแบบควอดแรนต์ทำงานอย่างไร?

อะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านั้น?

นี่คือสิ่งที่ทำให้การระดมความคิดประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

วิธีโปรดของฉันในการทำสิ่งนี้คือPersonal Idea Padจาก Todd Henry ที่ Accidental Creative

เฮนรี่แยกความท้าทายออกเป็นสี่ส่วนที่แตกต่างกัน จากนั้นให้คุณนำคำและแนวคิดจากแต่ละส่วนมาผสมผสานกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับควอดแรนต์หนี้ทางเทคนิค!

นี่คือแม่แบบจากเว็บไซต์ Accidental Creative:

สมุดบันทึกไอเดียส่วนตัว คลิกอัพ ระดมความคิด

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • เริ่มต้นด้วยความท้าทาย: นี่คือคำชี้แจงปัญหา
  • วิธีแก้ปัญหา: คุณได้คิดวิธีแก้ปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที? นี่คือความคิดทั่วไปที่นึกขึ้นมาได้ หรืออาจเป็นบางสิ่งที่คุณเคยลองทำมาก่อน
  • บทบาทหรือ WW( )D? นั่นคือสิ่งที่ (BLANK) จะทำ? นี่คือจุดที่น่าสนใจ ถามตัวเองด้วยคำถามนี้: คุณคิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาเฉพาะนี้ให้คุณได้? สมมติว่าคุณต้องการทำการตลาดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ แต่สำหรับเจ้าของสุนัข ใครคือคำตอบของคุณ? มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก. แต่ก็มี เซซาร์ มิลาน. หรืออาจเป็นบทบาททั่วไป เช่น ประธานการพบปะเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของคุณ คุณเข้าใจภาพรวมแล้ว นี่เรียกว่า การคิดค้นหาคำตอบ หรือ การคิดบทบาท
  • ใครคือคำตอบของคำถามของคุณ? มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก. แต่ก็มีเซซาร์ มิลาน. หรืออาจเป็นบทบาททั่วไป เช่น ประธานการพบปะของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของคุณ. คุณเข้าใจแล้ว. นี่ก็เรียกว่าการคิดค้นหาคำตอบหรือการคิดค้นหาบทบาท
  • สรุปสั้น: นี่คือคำหรือวลีที่สรุปความท้าทายในแบบใหม่
  • สมมติฐาน: ระบุเหตุผลหรือสมมติฐานใด ๆ ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายนี้ มีปัจจัยหรือความซับซ้อนใดบ้างที่เพิ่มเข้ามาในความท้าทายนี้?
  • รวมกัน!: เริ่มต้นด้วยการหยิบสิ่งของหนึ่งชิ้นจากหนึ่งในสี่ส่วน แล้วจับคู่กับคำจากอีกส่วนหนึ่ง มีแนวคิดอะไรบ้างที่นึกขึ้นมาได้? สิ่งทั้งสองนี้เมื่อนำมารวมกันจะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้อย่างไร?
  • ใครคือคำตอบของคำถามของคุณ? มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก. แต่ก็มีเซซาร์ มิลาน. หรืออาจเป็นบทบาททั่วไป เช่น ประธานของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของคุณ. คุณเข้าใจแล้ว. นี่ก็เรียกว่าการค้นหาคำตอบแบบสตอร์มมิง หรือการค้นหาบทบาทแบบสตอร์มมิง

หากคุณชอบการจัดวางแบบสี่เหลี่ยมนี้ ลองดูเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT เหล่านี้!

3. การเขียนความคิดร่วมกัน

นี่คือหนึ่งในเทคนิคการระดมสมองที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วจะได้ผลดีที่สุดเมื่อทำเป็นทีม ท้ายที่สุดแล้ว การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง ใช่ไหม?

นี่คือวิธีการทำงานของ การเขียนความคิดแบบกลุ่ม:

  1. ผู้นำทีมหรือผู้อำนวยความสะดวกจะโยนความคิดที่บ้าบิ่นออกมา
  2. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนในทีมจะเขียนแนวคิดหนึ่งข้อ
  3. จากนั้น หลังจากผ่านไปไม่กี่นาที กระดาษแผ่นนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมคนถัดไป ซึ่งจากนั้นจะต่อยอดจากแนวคิดเดิมหรือเพิ่มแนวคิดใหม่เข้าไป

ทำเช่นนี้สี่หรือห้าครั้งกับกลุ่มคน (6–10 คน) และคุณจะมีไอเดียมากมาย

ผู้อำนวยความสะดวกจะทบทวนความคิดในระหว่างการพัก เลือกความคิดที่เขาหรือเธอชอบมากที่สุด จากนั้นกลับไปยังกลุ่มเพื่อสร้างและก่อร่างแผนบนความคิดเหล่านั้น

เทคนิคการเขียนความคิดแบบกลุ่ม (Brainwriting) ทำงานได้เพราะ:

  • ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเขียนอะไรและเมื่อไหร่
  • ผู้คนมีอิสระมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา
  • หัวหน้าทีมยังคงมีอำนาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการเลือกไอเดียที่ดีที่สุดเพื่อนำมาหารือในกลุ่ม

4. การเดินคิด

เทคนิคการเดินคิด(brainwalking) เป็นแนวคิดที่คล้ายกับการเขียนความคิด (brainwriting) แต่ต่างกันตรงที่ผู้เข้าร่วมจะเคลื่อนไหวร่างกายแทนการใช้กระดาษ

กระดาษแผ่นหนึ่งถูกแขวนไว้บนผนัง; ผู้คนเพิ่มความคิดของพวกเขาเพื่อแก้ปัญหาและจากนั้นย้ายไปยังกระดาษแผ่นต่อไป. นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำความคิดออกมาสู่สาธารณะและสร้างพลังงานรูปแบบใหม่ผ่านการคิดอย่างรวดเร็ว.

โบนัส:เครื่องมือคิดเชิงออกแบบ

5. ตารางกริด

นี่คล้ายกับไอเดีย #2

แทนที่จะใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสและรวมความคิดจากตรงนั้น คุณกำลังรวมความคิดจากตาราง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:

  1. หากคุณเป็นหัวหน้าทีม ให้กรอกแถวหัวตารางด้านบนและคอลัมน์แรกด้วยแนวคิดเดียวกัน จากนั้นให้ดำเนินการต่อไปตามแถวด้านบนและตามคอลัมน์
  2. ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจากทีมของคุณเสนอแนวคิดและเพิ่มลงในตาราง
  3. จากนั้นเริ่มรวมความคิด, หนึ่งจากแต่ละแถว, ลงมาจนสุด
  4. หากคุณเริ่มต้นด้วย 4 ไอเดีย คุณจะมีไอเดียใหม่ 16 ไอเดียเพียงแค่รวมมันเข้าด้วยกัน อาจรู้สึกแปลกที่จะรวมไอเดียเดียวกันเข้าด้วยกัน (เช่น ไอเดีย 2 + ไอเดีย 2) แต่ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ไอเดีย 1ไอเดีย 2ไอเดีย 3ไอเดียที่ 4
ไอเดีย 1ไอเดีย 1 +11 +21 + 31 + 4
ไอเดีย 2ไอเดีย 2 + 12 บวก 22 + 32 + 4
ไอเดียที่ 3ไอเดีย 3 + 13 + 23 + 33 + 4
ไอเดีย 4ไอเดีย 4 + 14 + 34 + 34 + 4

6. ฟองอากาศ

เมื่อความคิดกำลังพลุ่งพล่านขึ้นมา แผนผังการระดมความคิดแบบฟองสบู่คือวิธีที่ดีที่สุด!

แผนภูมิฟองเป็นวิธีที่ง่ายในการจดบันทึกและจัดระเบียบความคิดในรูปแบบภาพระหว่างการระดมความคิด

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเทคนิคการระดมความคิดแบบฟองสบู่ :

  1. วาดวงกลม 9 วงบนกระดาษ โดยให้แต่ละแถวมี 3 วง วงกลมเหล่านี้คือฟองสบู่ของคุณ
  2. ตรงกลางสุด ให้ระบุปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไข
  3. จากนั้นให้ระบุไอเดียสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกแปดข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักนั้น
  4. เมื่อคุณได้สร้างไอเดียขึ้นมาแล้ว ให้เริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง โดยนำไอเดียหมายเลขห้าวางไว้ตรงกลาง แล้วสร้างไอเดียเพิ่มเติมรอบๆ ไอเดียนั้น
การระดมความคิดแบบฟองสบู่

เทคนิคการระดมความคิดนี้เป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างการรวมทีมกับการมีส่วนร่วมของบุคคล เป็นวิธีการระดมความคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สมาชิกในทีมของคุณอาจเสนอไอเดียได้แปดข้อ จากนั้นคุณสามารถมอบหมายไอเดียให้กับแต่ละคน และให้พวกเขาทำงานคนเดียว ทุกคนสามารถกลับมารวมกันเพื่อดูผลลัพธ์ของกระบวนการระดมความคิดของคุณได้

โบนัส: ชม10อันดับแม่แบบแผนที่ฟองสบู่ยอดนิยมของเราสำหรับการสร้างภาพและการระดมความคิด

7. การระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด

ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อรวบรวมความคิดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ClickUp's Whiteboardเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Mural หรือ Miroที่นำเสนอวิธีการคิดแบบภาพและเน้นแนวคิดเป็นอันดับแรกสำหรับการระดมสมอง

จุดเริ่มต้นที่ว่างเปล่าของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการระดมความคิดโดยการแยกออกจากรูปแบบข้อมูลที่เป็นข้อความหรือการปฏิบัติที่ใช้เอกสารจำนวนมาก

ลองดูเครื่องมือระดมความคิดเหล่านี้!

วิธีเข้าสู่กรอบความคิดสร้างสรรค์ในการระดมสมอง

การนั่งลงและระดมความคิดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การทำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ก่อนที่คุณจะเริ่มระดมความคิด คุณต้องเปิดใจให้กว้าง จริงๆ นะ

การระดมความคิดที่ดีที่สุดเริ่มต้น ก่อน ที่ใครจะเข้ามาในห้อง

ตัวอย่างเช่น การกระโดดจากการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณไปสู่การคิดถึงความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยตรงนั้นเป็นเรื่องยาก จิตใจของคุณจะถูกจำกัด และคุณจะไม่สามารถคิดได้อย่างอิสระ คุณอาจจะระมัดระวังและรอบคอบ

ดังนั้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดความยับยั้งชั่งใจบางอย่างลง เพื่อให้ไอเดียที่ดีที่สุดลอยขึ้นมาสู่เบื้องหน้า:

1. ไปเดินเล่น

หยุดพักสักครู่เพื่อคลายความเครียดและให้ทั้งตัวคุณและจิตใต้สำนึกได้สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้ความคิดโล่งโปร่งและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการระดมความคิด

นอกจากนี้ การทำแบบฝึกหัด ระดมสมอง เล็กๆ น้อยๆ ก่อนก็ไม่เคยทำร้ายใคร! 🕺

2. รับข้อมูลที่หลากหลาย

ติดอยู่กับ The Economist? ลองหยิบ Better Homes & Gardens มาอ่านดูสิ

ดูแต่ CNN อยู่หรือเปล่า? ลองเปลี่ยนไปช่องท่องเที่ยวดูสิ

ลองอย่างอื่นดู

หากคุณอ่านและบริโภคข้อมูลเดิม ๆ อยู่เสมอ คุณอาจต้องการสร้างความเชื่อมโยงใหม่ ๆ อาจช่วยคุณได้หากคุณลองดูผ่านนิตยสาร เว็บไซต์รูปภาพ หรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังคิดสร้างสรรค์อยู่ เพื่อช่วยให้คุณมีสภาพจิตใจที่สดใหม่

3. หยุดทำกิจวัตรเดิม ๆ

ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณ แต่หาวิธีทำมันก่อนที่คุณจะเริ่มระดมความคิด

นี่อาจเป็นการออกไปทานอาหารกลางวัน การทำธุระเล็กๆ น้อยๆ หรือการลองใช้โต๊ะปิงปองในออฟฟิศเป็นครั้งแรก การเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความจำเจและทำให้คุณมีทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่ ให้ลองพักจากมันบ้าง อุปกรณ์เหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่นการขาดสมาธิและแม้กระทั่งการนอนหลับไม่ดี

การระดมสมองมี 2 ประเภทอะไรบ้าง?

มีสองประเภทของการระดมความคิด:

การระดมความคิดแบบรายบุคคลและการระดมความคิดแบบกลุ่ม

วิธีแรกเหมาะสำหรับปัญหาที่ง่ายซึ่งต้องการวิธีแก้ไขที่ง่าย ส่วนวิธีหลังสามารถใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

สับสน?

มาดูกัน:

การระดมความคิดแบบรายบุคคล

การระดมความคิดแบบรายบุคคลก็เหมือนกับการออกเดทกับความคิดของตัวเอง

คุณคุยกันเกี่ยวกับความคิดที่สุ่มสี่สุ่มห้าของคุณ และทันใดนั้น ความคิดที่ไม่ธรรมดาเหล่านั้นก็กลายเป็นทางแก้ปัญหาที่จับต้องได้

เราขอโทษหากสิ่งนี้ไม่โรแมนติกเหมือนในรายการ The Bachelor 🌹

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการระดมความคิดแบบรายบุคคล หาก คุณ ไม่ละเมิดกฎในระหว่างการระดมความคิดของคุณ ก็จะไม่มีใครทำเช่นกัน คุณยังจะตกหลุมพรางของการฟังความคิดของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการสร้างความคิด ของคุณเอง

ปัญหาของการระดมความคิดแบบรายบุคคลคือ คุณอาจไม่สามารถพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์ได้เท่ากับการระดมความคิดในกลุ่ม

การระดมความคิดแบบกลุ่ม

ด้วยการระดมความคิดเป็นกลุ่ม สมาชิกในทีมสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อติดขัดกับไอเดีย สมาชิกคนอื่นที่มีความรู้มากกว่าในเรื่องนั้นสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมได้

ท้ายที่สุดแล้ว สองหัวดีกว่าหนึ่งหัว จริงไหม?

ประโยชน์อื่น ๆ คือ มันช่วยเสริมสร้างการก่อตัวของทีม และมันเตือนให้สมาชิกในทีมระลึกว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถนำมาเสนอให้กับทีมได้

กฎ 4 ข้อของการระดมความคิดคืออะไร?

กฎของการระดมความคิดเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยนำทางการสนทนาและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการระดมความคิด

นี่คือกฎสี่ข้อ:

  • มุ่งเน้นปริมาณ ไม่ใช่คุณภาพ
  • อย่าวิจารณ์ความคิดที่ไม่ดีจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องจัดลำดับความสำคัญ
  • ส่งเสริมความคิดที่ยิ่งใหญ่
  • สร้างต่อยอดจากแนวคิดของผู้อื่น

กฎเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีการระดมความคิดที่ประสบความสำเร็จ

โอเค โอเค เราจะหยุดเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากฎ เพราะไม่มีใครชอบกฎ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเป็น "คนสร้างสรรค์" และปล่อยให้ไอเดียสร้างสรรค์ไหลออกมา ใช่ไหม?

โอเค ไม่มีกฎเกณฑ์ แค่คิดว่ามันเป็น "แนวทาง"

วิธีปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดของคุณ

ทีมของคุณทั้งหมดมีเวลาที่ดีในการคิดสร้างสรรค์

และทุกคนได้คิดค้นอย่างน้อยหนึ่งความคิดสร้างสรรค์

เย้!

การคิดไอเดียที่บ้าคลั่งและไร้ขอบเขตนั้นเป็นเรื่องง่าย

ตอนนี้มันยากขึ้นนิดหน่อย คุณต้องคิดให้ออกว่าความคิดไหนที่คุ้มค่าแก่การติดตามต่อไป และความคิดไหนที่ควรทิ้งไป

ไม่ใช่ตามตัวอักษร

หากคุณต้องการแยกแยะความคิดที่ยอดเยี่ยมออกจากความคิดที่ดี คุณต้องปรับปรุงความคิดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

แต่ทีมของคุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?

ลองใช้วิธีการและแนวทางสร้างสรรค์เหล่านี้:

ตัวเลือกที่ 1: จุด

นำความคิดที่ดีที่สุดของคุณทั้งหมดกลับมาไว้บนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่ และให้สมาชิกทีมแต่ละคนได้รับสติกเกอร์จุด (หรือใช้เครื่องหมายถูก) สมาชิกทีมต้องติดจุดของตนไว้ข้างความคิดที่พวกเขาชอบมากที่สุด

ตัวเลือกที่ 2: ข้อดีและข้อเสีย

สำหรับแต่ละแนวคิด ให้ระบุข้อดีและข้อเสียออกมา เนื่องจากคุณ (หวังว่า) มีแนวคิดมากมายที่ต้องพิจารณา จึงควรจำกัดให้มีข้อดีเพียงไม่กี่ข้อและข้อเสียเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น

ระบุเหตุผลว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงจะหรือจะไม่ประสบความสำเร็จ

วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นไปได้และอะไรสามารถดำเนินการได้ ตามที่เราทราบกันดีว่าบางครั้งไอเดียที่ดีที่สุดก็ยากที่สุดที่จะทำ นี่คือจุดที่ทีมของคุณสามารถเริ่มทำการตัดสินใจเชิงคุณค่าได้

ตัวเลือกที่ 3: เผชิญหน้า

ไม่, ยังไม่ถึงเวลาดูหนังนิค เคจสุดเชยยุคกลาง 90

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณต้องการให้แนวคิดของคุณ "เผชิญหน้ากัน" เพื่อแย่งชิงตำแหน่งที่หนึ่ง แนวคิดทั้งหมดกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งสูงสุด

นี่คือวิธีการทำงาน

  • สมมติว่าคุณมีไอเดีย 10 ข้อ ให้เขียนออกมาเรียงลำดับจากข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 10
  • จากนั้นให้เริ่มจัดอันดับพวกเขาจากล่างขึ้นบนเป็นคู่ ๆ เปรียบเทียบ 9 กับ 10 10 เป็นไอเดียที่ดีกว่า 9 หรือไม่? ย้ายขึ้นไป แล้ว 7 กับ 8 ล่ะ? 5 กับ 6?
  • แต่ละแนวคิดจะแข่งขันกันเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งต่อไปให้ลองจับคู่สองคู่ที่คุณยังไม่ได้ลองมาก่อน (เช่น 8 กับ 9 จะแข่งขันกัน แทนที่จะเป็น 9 กับ 10 และต่อไปเรื่อยๆ) ใช้วิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าแนวคิดที่ดีที่สุดของคุณจะออกมาเป็นอันดับหนึ่ง

ทำไมคุณควรพิจารณาเทคนิคการระดมความคิดสร้างสรรค์ใหม่

คุณอาจเคยลองใช้เทคนิคบางอย่างหรืออาจทุกเทคนิคที่เราได้พูดคุยกันไปแล้ว เมื่อถูกบังคับให้ทำในกิจกรรมกลุ่มหรือการสร้างทีม

แต่คุณเคยลองทำมันโดยไม่มีใครบอกให้ทำบ้างไหม?

การระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ คิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ และช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแบบเรียลไทม์

หากคุณยังไม่มั่นใจ ลองอ่านโพสต์นี้เกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรประเมินกลยุทธ์การระดมความคิดของคุณใหม่

แต่, อย่าไปคิดมากกับมันทั้งหมด...

จำไว้ว่าคุณกำลังคิดอย่างสร้างสรรค์

คุณกำลังคิดหาไอเดียใหม่ๆ แค่เพราะคุณเขียนมันลงไปไม่ได้หมายความว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป ดังนั้นอย่าลังเลที่จะทดลองใช้ทุกเทคนิค และครั้งหน้าถ้ามีใครอยากให้คุณคิดนอกกรอบ คุณก็พร้อมแล้ว

หมายเหตุ: สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของ วิธีการระดมความคิดที่ดีที่สุดที่มีอยู่. นี่คือบางตัวอย่างที่ควรกล่าวถึง:

  • การระดมความคิดแบบวนรอบ: การระดมความคิดแบบวนรอบเป็นวิธีการระดมความคิดแบบดั้งเดิมที่สมาชิกในทีมนั่งเป็นวงกลมและมีการแบ่งปันหัวข้อ จากนั้นทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดที่เป็นต้นฉบับของตนเอง
  • การระดมความคิดอย่างรวดเร็ว: เทคนิคการระดมความคิดนี้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคิดไอเดียออกมาให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด การระดมความคิดอย่างรวดเร็วได้ผลเพราะข้อจำกัดด้านเวลาสามารถนำไปสู่การสร้างไอเดียได้เร็วขึ้น (คุณไม่มีเวลาคิดมากเกินไป!)
  • การระดมความคิดแบบเชื่อมโยง: เทคนิคการระดมความคิดนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงคำคุณศัพท์กับคำปัญหาของคุณ เป้าหมายคือเพื่อช่วยให้ทีมของคุณได้รับมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับปัญหา
  • ไวท์บอร์ด: สำหรับวิธีการระดมความคิดนี้ แนวคิดจะถูกปักหมุดลงบนไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือฟลิปชาร์ต และดำเนินการด้วยบัตรและหมุด คำถาม เป้าหมาย และงานจะถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน และทุกคนในทีมจะใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้ เช่น กระดาษโน้ตจาก Post-It เพื่อปักหมุดแนวคิดลงบนมัน
  • สตาร์เบอร์ส: นี่คือวิธีการคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่การคิดค้นคำถามแทนคำตอบ
  • หมวกคิดหกใบ: สมาชิกในทีมสวมหมวกหกใบที่แตกต่างกัน โดยแต่ละใบแทนมุมมองหนึ่ง ช่วยทำให้ทีมสามารถคิดไอเดียได้หลากหลายจากมุมมองที่แตกต่างกัน
  • เทคนิคขั้นบันได: เป็นวิธีการแบบทีละขั้นตอนที่บังคับให้สมาชิกทุกคนในทีมนำเสนอแนวคิดของตนเอง
  • การระดมความคิดแบบย้อนกลับ: ตรงกันข้ามกับการระดมความคิดแบบปกติ วิธีนี้จะเน้นไปที่ปัญหาทั้งหมดก่อน
  • การระดมความคิดแบบ Brain Netting: นี่คือเทคนิคการระดมความคิดออนไลน์ที่มักใช้ในการประชุมกลุ่มเสมือนจริงเพื่อระดมความคิดร่วมกัน

หมายเหตุ: เนื่องจากเทคนิคส่วนใหญ่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในทีมเพิ่มความคิดของพวกเขาลงในบันทึกหรือเอกสาร ลองใช้ClickUp Docsสำหรับสิ่งนี้มันเป็นโซลูชันการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์!

การแก้ไขแบบผู้เล่นหลายคนในเอกสารคลิกอัพ

สรุป

แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการประชุมระดมความคิดได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการระดมความคิดใดๆ ก็ตาม แต่มันจะไม่ช่วยให้ทีมของคุณมีทิศทางหรือพื้นที่ที่เป็นระบบสำหรับการคิดสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิคการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ นั่นไม่ใช่ ปัญหา

ด้วยเทคนิคที่ช่วยให้คุณคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงเทคนิคที่ให้คุณเปรียบเทียบความคิดต่าง ๆ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดได้

แม้ว่าจะมีเว็บไซต์ที่นำเสนอเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการจัดการไอเดียที่ดีอยู่บ้าง แต่ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUp ถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างแท้จริง

ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังสำหรับการทำแผนผังความคิด การทำงานร่วมกันเป็นทีม และแม้แต่การจัดการงาน ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่ทุกทีมต้องการสำหรับการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รับ ClickUp ฟรีวันนี้และดูไอเดียที่สร้างสรรค์ที่สุดของคุณกลายเป็นจริง!