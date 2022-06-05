7 เทคนิคการระดมสมองสร้างสรรค์เพื่อค้นหาไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ

กำลังมองหา เทคนิคการระดมความคิด ที่มีประโยชน์อยู่หรือเปล่า?
ทุกคนเคยใช้การระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในชีวิตของพวกเขา
และถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีหรือไม่ นี่คือบางสิ่งที่จะช่วยเตือนความจำของคุณ:
มีโปรเจกต์ใหม่ แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
คุณและทีมของคุณนั่งเป็นวงกลม และทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พูดออกมาทุกความคิดที่บ้าบอที่ผุดขึ้นมาในหัว
ไม่มีไอเดียใดที่บ้าเกินไป
และทุกความคิดที่ไม่ธรรมดา กลายเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม
นั่นคือพลังของการระดมความคิด!
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่วิธีเดียวในการระดมความคิด
มีวิธีการระดมความคิดที่แตกต่างกัน และคุณจำเป็นต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับ คุณ และทีมเสมือนจริงของคุณ
และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
บทความนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการระดมความคิดและเทคนิคการระดมความคิดที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้
มาลุยกันเถอะ!
7 เทคนิคการระดมความคิดที่ดีที่สุด
1. การทำแผนที่ความคิด
การทำแผนผังความคิดเป็นหนึ่งในเทคนิคการระดมความคิดที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้คุณระดมความคิดโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างและลำดับ
แผนผังความคิดประกอบด้วยแนวคิดที่เชื่อมโยงและจัดเรียงรอบแนวคิดหลัก
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเครื่องมือแผนผังความคิดนั้นสนุก เพราะคุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อให้กลายเป็นแผนภาพที่มีสีสันและน่าจดจำได้
ดังนั้น ไอเดียที่ยอดเยี่ยมนั้น มีอยู่แล้ว; คุณแค่ต้องค้นหาให้เจอ
และแผนผังความคิดจะนำคุณไปสู่ดินแดนแห่งคำสัญญา (อาจเป็นไปได้)
และด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp ไม่มีคำว่า "อาจจะ" มีแต่ "แน่นอน" เท่านั้น
ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUp คืออะไร?
แผนผังความคิดของ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ให้กลายเป็นแผนผังความคิดที่สวยงามและจัดระเบียบอย่างดี
คุณยังสามารถแชร์สิ่งเหล่านี้กับทีมของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ด้วยวิธีนี้ ทุกคนในทีมของคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานและร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ปัญหาตามปกติหรือคุณกำลังพยายามกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อสร้างโครงร่างที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด
ในการสร้างแผนผังความคิดใน ClickUp คุณสามารถเลือกได้ทั้ง โหมดงาน หรือ โหมดว่าง
ด้วย โหมดงาน คุณสามารถมองเห็นโครงสร้างของงานที่มีอยู่ใน ClickUp ของคุณได้ ใช้โหมดงานเพื่อวางแผนการทำงานของโครงการและจัดเรียงงานให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานได้โดยตรงจากมุมมองของคุณ
หากคุณต้องการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ให้เลือกโหมด Blank ของ ClickUp.
ใน โหมดว่าง คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ได้ โหนดไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโครงสร้างงานใดๆ สร้างโหนดได้มากเท่าที่ต้องการและแปลงเป็นงานในรายการงานใดๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณเมื่อคุณพร้อม!
ดูตัวอย่างแผนผังความคิดที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้! 😍
ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนทุกช่วงเวลาแห่งการระดมความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองได้อย่างแท้จริง!
2. สมุดบันทึกไอเดียส่วนบุคคล
นี่คือสิ่งที่ผู้คนหมายถึงเมื่อพวกเขาพูดว่า "คิดนอกกรอบ"
โดยการเชื่อมโยงแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน คุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
แต่แผ่นจดบันทึกแนวคิดส่วนบุคคลแบบควอดแรนต์ทำงานอย่างไร?
อะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านั้น?
นี่คือสิ่งที่ทำให้การระดมความคิดประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
วิธีโปรดของฉันในการทำสิ่งนี้คือPersonal Idea Padจาก Todd Henry ที่ Accidental Creative
เฮนรี่แยกความท้าทายออกเป็นสี่ส่วนที่แตกต่างกัน จากนั้นให้คุณนำคำและแนวคิดจากแต่ละส่วนมาผสมผสานกัน
เรียนรู้เกี่ยวกับควอดแรนต์หนี้ทางเทคนิค!
นี่คือแม่แบบจากเว็บไซต์ Accidental Creative:
นี่คือวิธีการทำงาน:
- เริ่มต้นด้วยความท้าทาย: นี่คือคำชี้แจงปัญหา
- วิธีแก้ปัญหา: คุณได้คิดวิธีแก้ปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที? นี่คือความคิดทั่วไปที่นึกขึ้นมาได้ หรืออาจเป็นบางสิ่งที่คุณเคยลองทำมาก่อน
- บทบาทหรือ WW( )D? นั่นคือสิ่งที่ (BLANK) จะทำ? นี่คือจุดที่น่าสนใจ ถามตัวเองด้วยคำถามนี้: คุณคิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาเฉพาะนี้ให้คุณได้? สมมติว่าคุณต้องการทำการตลาดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ แต่สำหรับเจ้าของสุนัข ใครคือคำตอบของคุณ? มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก. แต่ก็มี เซซาร์ มิลาน. หรืออาจเป็นบทบาททั่วไป เช่น ประธานการพบปะเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของคุณ คุณเข้าใจภาพรวมแล้ว นี่เรียกว่า การคิดค้นหาคำตอบ หรือ การคิดบทบาท
- ใครคือคำตอบของคำถามของคุณ? มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก. แต่ก็มีเซซาร์ มิลาน. หรืออาจเป็นบทบาททั่วไป เช่น ประธานการพบปะของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของคุณ. คุณเข้าใจแล้ว. นี่ก็เรียกว่าการคิดค้นหาคำตอบหรือการคิดค้นหาบทบาท
- สรุปสั้น: นี่คือคำหรือวลีที่สรุปความท้าทายในแบบใหม่
- สมมติฐาน: ระบุเหตุผลหรือสมมติฐานใด ๆ ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายนี้ มีปัจจัยหรือความซับซ้อนใดบ้างที่เพิ่มเข้ามาในความท้าทายนี้?
- รวมกัน!: เริ่มต้นด้วยการหยิบสิ่งของหนึ่งชิ้นจากหนึ่งในสี่ส่วน แล้วจับคู่กับคำจากอีกส่วนหนึ่ง มีแนวคิดอะไรบ้างที่นึกขึ้นมาได้? สิ่งทั้งสองนี้เมื่อนำมารวมกันจะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้อย่างไร?
- ใครคือคำตอบของคำถามของคุณ? มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก. แต่ก็มีเซซาร์ มิลาน. หรืออาจเป็นบทบาททั่วไป เช่น ประธานของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของคุณ. คุณเข้าใจแล้ว. นี่ก็เรียกว่าการค้นหาคำตอบแบบสตอร์มมิง หรือการค้นหาบทบาทแบบสตอร์มมิง
หากคุณชอบการจัดวางแบบสี่เหลี่ยมนี้ ลองดูเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT เหล่านี้!
3. การเขียนความคิดร่วมกัน
นี่คือหนึ่งในเทคนิคการระดมสมองที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วจะได้ผลดีที่สุดเมื่อทำเป็นทีม ท้ายที่สุดแล้ว การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง ใช่ไหม?
นี่คือวิธีการทำงานของ การเขียนความคิดแบบกลุ่ม:
- ผู้นำทีมหรือผู้อำนวยความสะดวกจะโยนความคิดที่บ้าบิ่นออกมา
- ผู้เข้าร่วมแต่ละคนในทีมจะเขียนแนวคิดหนึ่งข้อ
- จากนั้น หลังจากผ่านไปไม่กี่นาที กระดาษแผ่นนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมคนถัดไป ซึ่งจากนั้นจะต่อยอดจากแนวคิดเดิมหรือเพิ่มแนวคิดใหม่เข้าไป
ทำเช่นนี้สี่หรือห้าครั้งกับกลุ่มคน (6–10 คน) และคุณจะมีไอเดียมากมาย
ผู้อำนวยความสะดวกจะทบทวนความคิดในระหว่างการพัก เลือกความคิดที่เขาหรือเธอชอบมากที่สุด จากนั้นกลับไปยังกลุ่มเพื่อสร้างและก่อร่างแผนบนความคิดเหล่านั้น
เทคนิคการเขียนความคิดแบบกลุ่ม (Brainwriting) ทำงานได้เพราะ:
- ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเขียนอะไรและเมื่อไหร่
- ผู้คนมีอิสระมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา
- หัวหน้าทีมยังคงมีอำนาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการเลือกไอเดียที่ดีที่สุดเพื่อนำมาหารือในกลุ่ม
4. การเดินคิด
เทคนิคการเดินคิด(brainwalking) เป็นแนวคิดที่คล้ายกับการเขียนความคิด (brainwriting) แต่ต่างกันตรงที่ผู้เข้าร่วมจะเคลื่อนไหวร่างกายแทนการใช้กระดาษ
กระดาษแผ่นหนึ่งถูกแขวนไว้บนผนัง; ผู้คนเพิ่มความคิดของพวกเขาเพื่อแก้ปัญหาและจากนั้นย้ายไปยังกระดาษแผ่นต่อไป. นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำความคิดออกมาสู่สาธารณะและสร้างพลังงานรูปแบบใหม่ผ่านการคิดอย่างรวดเร็ว.
โบนัส:เครื่องมือคิดเชิงออกแบบ
5. ตารางกริด
นี่คล้ายกับไอเดีย #2
แทนที่จะใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสและรวมความคิดจากตรงนั้น คุณกำลังรวมความคิดจากตาราง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:
- หากคุณเป็นหัวหน้าทีม ให้กรอกแถวหัวตารางด้านบนและคอลัมน์แรกด้วยแนวคิดเดียวกัน จากนั้นให้ดำเนินการต่อไปตามแถวด้านบนและตามคอลัมน์
- ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจากทีมของคุณเสนอแนวคิดและเพิ่มลงในตาราง
- จากนั้นเริ่มรวมความคิด, หนึ่งจากแต่ละแถว, ลงมาจนสุด
- หากคุณเริ่มต้นด้วย 4 ไอเดีย คุณจะมีไอเดียใหม่ 16 ไอเดียเพียงแค่รวมมันเข้าด้วยกัน อาจรู้สึกแปลกที่จะรวมไอเดียเดียวกันเข้าด้วยกัน (เช่น ไอเดีย 2 + ไอเดีย 2) แต่ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
|ไอเดีย 1
|ไอเดีย 2
|ไอเดีย 3
|ไอเดียที่ 4
|ไอเดีย 1
|ไอเดีย 1 +1
|1 +2
|1 + 3
|1 + 4
|ไอเดีย 2
|ไอเดีย 2 + 1
|2 บวก 2
|2 + 3
|2 + 4
|ไอเดียที่ 3
|ไอเดีย 3 + 1
|3 + 2
|3 + 3
|3 + 4
|ไอเดีย 4
|ไอเดีย 4 + 1
|4 + 3
|4 + 3
|4 + 4
6. ฟองอากาศ
เมื่อความคิดกำลังพลุ่งพล่านขึ้นมา แผนผังการระดมความคิดแบบฟองสบู่คือวิธีที่ดีที่สุด!
แผนภูมิฟองเป็นวิธีที่ง่ายในการจดบันทึกและจัดระเบียบความคิดในรูปแบบภาพระหว่างการระดมความคิด
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเทคนิคการระดมความคิดแบบฟองสบู่ :
- วาดวงกลม 9 วงบนกระดาษ โดยให้แต่ละแถวมี 3 วง วงกลมเหล่านี้คือฟองสบู่ของคุณ
- ตรงกลางสุด ให้ระบุปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไข
- จากนั้นให้ระบุไอเดียสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกแปดข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักนั้น
- เมื่อคุณได้สร้างไอเดียขึ้นมาแล้ว ให้เริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง โดยนำไอเดียหมายเลขห้าวางไว้ตรงกลาง แล้วสร้างไอเดียเพิ่มเติมรอบๆ ไอเดียนั้น
เทคนิคการระดมความคิดนี้เป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างการรวมทีมกับการมีส่วนร่วมของบุคคล เป็นวิธีการระดมความคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สมาชิกในทีมของคุณอาจเสนอไอเดียได้แปดข้อ จากนั้นคุณสามารถมอบหมายไอเดียให้กับแต่ละคน และให้พวกเขาทำงานคนเดียว ทุกคนสามารถกลับมารวมกันเพื่อดูผลลัพธ์ของกระบวนการระดมความคิดของคุณได้
โบนัส: ชม10อันดับแม่แบบแผนที่ฟองสบู่ยอดนิยมของเราสำหรับการสร้างภาพและการระดมความคิด
7. การระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด
ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อรวบรวมความคิดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ClickUp's Whiteboardเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Mural หรือ Miroที่นำเสนอวิธีการคิดแบบภาพและเน้นแนวคิดเป็นอันดับแรกสำหรับการระดมสมอง
จุดเริ่มต้นที่ว่างเปล่าของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการระดมความคิดโดยการแยกออกจากรูปแบบข้อมูลที่เป็นข้อความหรือการปฏิบัติที่ใช้เอกสารจำนวนมาก
ลองดูเครื่องมือระดมความคิดเหล่านี้!
วิธีเข้าสู่กรอบความคิดสร้างสรรค์ในการระดมสมอง
การนั่งลงและระดมความคิดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การทำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ก่อนที่คุณจะเริ่มระดมความคิด คุณต้องเปิดใจให้กว้าง จริงๆ นะ
การระดมความคิดที่ดีที่สุดเริ่มต้น ก่อน ที่ใครจะเข้ามาในห้อง
ตัวอย่างเช่น การกระโดดจากการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณไปสู่การคิดถึงความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยตรงนั้นเป็นเรื่องยาก จิตใจของคุณจะถูกจำกัด และคุณจะไม่สามารถคิดได้อย่างอิสระ คุณอาจจะระมัดระวังและรอบคอบ
ดังนั้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดความยับยั้งชั่งใจบางอย่างลง เพื่อให้ไอเดียที่ดีที่สุดลอยขึ้นมาสู่เบื้องหน้า:
1. ไปเดินเล่น
หยุดพักสักครู่เพื่อคลายความเครียดและให้ทั้งตัวคุณและจิตใต้สำนึกได้สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้ความคิดโล่งโปร่งและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการระดมความคิด
นอกจากนี้ การทำแบบฝึกหัด ระดมสมอง เล็กๆ น้อยๆ ก่อนก็ไม่เคยทำร้ายใคร! 🕺
2. รับข้อมูลที่หลากหลาย
ติดอยู่กับ The Economist? ลองหยิบ Better Homes & Gardens มาอ่านดูสิ
ดูแต่ CNN อยู่หรือเปล่า? ลองเปลี่ยนไปช่องท่องเที่ยวดูสิ
ลองอย่างอื่นดู
หากคุณอ่านและบริโภคข้อมูลเดิม ๆ อยู่เสมอ คุณอาจต้องการสร้างความเชื่อมโยงใหม่ ๆ อาจช่วยคุณได้หากคุณลองดูผ่านนิตยสาร เว็บไซต์รูปภาพ หรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังคิดสร้างสรรค์อยู่ เพื่อช่วยให้คุณมีสภาพจิตใจที่สดใหม่
3. หยุดทำกิจวัตรเดิม ๆ
ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณ แต่หาวิธีทำมันก่อนที่คุณจะเริ่มระดมความคิด
นี่อาจเป็นการออกไปทานอาหารกลางวัน การทำธุระเล็กๆ น้อยๆ หรือการลองใช้โต๊ะปิงปองในออฟฟิศเป็นครั้งแรก การเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความจำเจและทำให้คุณมีทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่ ให้ลองพักจากมันบ้าง อุปกรณ์เหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่นการขาดสมาธิและแม้กระทั่งการนอนหลับไม่ดี
การระดมสมองมี 2 ประเภทอะไรบ้าง?
มีสองประเภทของการระดมความคิด:
การระดมความคิดแบบรายบุคคลและการระดมความคิดแบบกลุ่ม
วิธีแรกเหมาะสำหรับปัญหาที่ง่ายซึ่งต้องการวิธีแก้ไขที่ง่าย ส่วนวิธีหลังสามารถใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
สับสน?
มาดูกัน:
การระดมความคิดแบบรายบุคคล
การระดมความคิดแบบรายบุคคลก็เหมือนกับการออกเดทกับความคิดของตัวเอง
คุณคุยกันเกี่ยวกับความคิดที่สุ่มสี่สุ่มห้าของคุณ และทันใดนั้น ความคิดที่ไม่ธรรมดาเหล่านั้นก็กลายเป็นทางแก้ปัญหาที่จับต้องได้
เราขอโทษหากสิ่งนี้ไม่โรแมนติกเหมือนในรายการ The Bachelor 🌹
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการระดมความคิดแบบรายบุคคล หาก คุณ ไม่ละเมิดกฎในระหว่างการระดมความคิดของคุณ ก็จะไม่มีใครทำเช่นกัน คุณยังจะตกหลุมพรางของการฟังความคิดของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการสร้างความคิด ของคุณเอง
ปัญหาของการระดมความคิดแบบรายบุคคลคือ คุณอาจไม่สามารถพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์ได้เท่ากับการระดมความคิดในกลุ่ม
การระดมความคิดแบบกลุ่ม
ด้วยการระดมความคิดเป็นกลุ่ม สมาชิกในทีมสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อติดขัดกับไอเดีย สมาชิกคนอื่นที่มีความรู้มากกว่าในเรื่องนั้นสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมได้
ท้ายที่สุดแล้ว สองหัวดีกว่าหนึ่งหัว จริงไหม?
ประโยชน์อื่น ๆ คือ มันช่วยเสริมสร้างการก่อตัวของทีม และมันเตือนให้สมาชิกในทีมระลึกว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถนำมาเสนอให้กับทีมได้
กฎ 4 ข้อของการระดมความคิดคืออะไร?
กฎของการระดมความคิดเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยนำทางการสนทนาและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการระดมความคิด
นี่คือกฎสี่ข้อ:
- มุ่งเน้นปริมาณ ไม่ใช่คุณภาพ
- อย่าวิจารณ์ความคิดที่ไม่ดีจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องจัดลำดับความสำคัญ
- ส่งเสริมความคิดที่ยิ่งใหญ่
- สร้างต่อยอดจากแนวคิดของผู้อื่น
กฎเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีการระดมความคิดที่ประสบความสำเร็จ
โอเค โอเค เราจะหยุดเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากฎ เพราะไม่มีใครชอบกฎ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเป็น "คนสร้างสรรค์" และปล่อยให้ไอเดียสร้างสรรค์ไหลออกมา ใช่ไหม?
โอเค ไม่มีกฎเกณฑ์ แค่คิดว่ามันเป็น "แนวทาง"
วิธีปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดของคุณ
ทีมของคุณทั้งหมดมีเวลาที่ดีในการคิดสร้างสรรค์
และทุกคนได้คิดค้นอย่างน้อยหนึ่งความคิดสร้างสรรค์
เย้!
การคิดไอเดียที่บ้าคลั่งและไร้ขอบเขตนั้นเป็นเรื่องง่าย
ตอนนี้มันยากขึ้นนิดหน่อย คุณต้องคิดให้ออกว่าความคิดไหนที่คุ้มค่าแก่การติดตามต่อไป และความคิดไหนที่ควรทิ้งไป
ไม่ใช่ตามตัวอักษร
หากคุณต้องการแยกแยะความคิดที่ยอดเยี่ยมออกจากความคิดที่ดี คุณต้องปรับปรุงความคิดของคุณให้ดียิ่งขึ้น
แต่ทีมของคุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?
ลองใช้วิธีการและแนวทางสร้างสรรค์เหล่านี้:
ตัวเลือกที่ 1: จุด
นำความคิดที่ดีที่สุดของคุณทั้งหมดกลับมาไว้บนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่ และให้สมาชิกทีมแต่ละคนได้รับสติกเกอร์จุด (หรือใช้เครื่องหมายถูก) สมาชิกทีมต้องติดจุดของตนไว้ข้างความคิดที่พวกเขาชอบมากที่สุด
ตัวเลือกที่ 2: ข้อดีและข้อเสีย
สำหรับแต่ละแนวคิด ให้ระบุข้อดีและข้อเสียออกมา เนื่องจากคุณ (หวังว่า) มีแนวคิดมากมายที่ต้องพิจารณา จึงควรจำกัดให้มีข้อดีเพียงไม่กี่ข้อและข้อเสียเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น
ระบุเหตุผลว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงจะหรือจะไม่ประสบความสำเร็จ
วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นไปได้และอะไรสามารถดำเนินการได้ ตามที่เราทราบกันดีว่าบางครั้งไอเดียที่ดีที่สุดก็ยากที่สุดที่จะทำ นี่คือจุดที่ทีมของคุณสามารถเริ่มทำการตัดสินใจเชิงคุณค่าได้
ตัวเลือกที่ 3: เผชิญหน้า
ไม่, ยังไม่ถึงเวลาดูหนังนิค เคจสุดเชยยุคกลาง 90
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณต้องการให้แนวคิดของคุณ "เผชิญหน้ากัน" เพื่อแย่งชิงตำแหน่งที่หนึ่ง แนวคิดทั้งหมดกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งสูงสุด
นี่คือวิธีการทำงาน
- สมมติว่าคุณมีไอเดีย 10 ข้อ ให้เขียนออกมาเรียงลำดับจากข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 10
- จากนั้นให้เริ่มจัดอันดับพวกเขาจากล่างขึ้นบนเป็นคู่ ๆ เปรียบเทียบ 9 กับ 10 10 เป็นไอเดียที่ดีกว่า 9 หรือไม่? ย้ายขึ้นไป แล้ว 7 กับ 8 ล่ะ? 5 กับ 6?
- แต่ละแนวคิดจะแข่งขันกันเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งต่อไปให้ลองจับคู่สองคู่ที่คุณยังไม่ได้ลองมาก่อน (เช่น 8 กับ 9 จะแข่งขันกัน แทนที่จะเป็น 9 กับ 10 และต่อไปเรื่อยๆ) ใช้วิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าแนวคิดที่ดีที่สุดของคุณจะออกมาเป็นอันดับหนึ่ง
ทำไมคุณควรพิจารณาเทคนิคการระดมความคิดสร้างสรรค์ใหม่
คุณอาจเคยลองใช้เทคนิคบางอย่างหรืออาจทุกเทคนิคที่เราได้พูดคุยกันไปแล้ว เมื่อถูกบังคับให้ทำในกิจกรรมกลุ่มหรือการสร้างทีม
แต่คุณเคยลองทำมันโดยไม่มีใครบอกให้ทำบ้างไหม?
การระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ คิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ และช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแบบเรียลไทม์
หากคุณยังไม่มั่นใจ ลองอ่านโพสต์นี้เกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรประเมินกลยุทธ์การระดมความคิดของคุณใหม่
แต่, อย่าไปคิดมากกับมันทั้งหมด...
จำไว้ว่าคุณกำลังคิดอย่างสร้างสรรค์
คุณกำลังคิดหาไอเดียใหม่ๆ แค่เพราะคุณเขียนมันลงไปไม่ได้หมายความว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป ดังนั้นอย่าลังเลที่จะทดลองใช้ทุกเทคนิค และครั้งหน้าถ้ามีใครอยากให้คุณคิดนอกกรอบ คุณก็พร้อมแล้ว
หมายเหตุ: สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของ วิธีการระดมความคิดที่ดีที่สุดที่มีอยู่. นี่คือบางตัวอย่างที่ควรกล่าวถึง:
- การระดมความคิดแบบวนรอบ: การระดมความคิดแบบวนรอบเป็นวิธีการระดมความคิดแบบดั้งเดิมที่สมาชิกในทีมนั่งเป็นวงกลมและมีการแบ่งปันหัวข้อ จากนั้นทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดที่เป็นต้นฉบับของตนเอง
- การระดมความคิดอย่างรวดเร็ว: เทคนิคการระดมความคิดนี้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคิดไอเดียออกมาให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด การระดมความคิดอย่างรวดเร็วได้ผลเพราะข้อจำกัดด้านเวลาสามารถนำไปสู่การสร้างไอเดียได้เร็วขึ้น (คุณไม่มีเวลาคิดมากเกินไป!)
- การระดมความคิดแบบเชื่อมโยง: เทคนิคการระดมความคิดนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงคำคุณศัพท์กับคำปัญหาของคุณ เป้าหมายคือเพื่อช่วยให้ทีมของคุณได้รับมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับปัญหา
- ไวท์บอร์ด: สำหรับวิธีการระดมความคิดนี้ แนวคิดจะถูกปักหมุดลงบนไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือฟลิปชาร์ต และดำเนินการด้วยบัตรและหมุด คำถาม เป้าหมาย และงานจะถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน และทุกคนในทีมจะใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้ เช่น กระดาษโน้ตจาก Post-It เพื่อปักหมุดแนวคิดลงบนมัน
- สตาร์เบอร์ส: นี่คือวิธีการคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่การคิดค้นคำถามแทนคำตอบ
- หมวกคิดหกใบ: สมาชิกในทีมสวมหมวกหกใบที่แตกต่างกัน โดยแต่ละใบแทนมุมมองหนึ่ง ช่วยทำให้ทีมสามารถคิดไอเดียได้หลากหลายจากมุมมองที่แตกต่างกัน
- เทคนิคขั้นบันได: เป็นวิธีการแบบทีละขั้นตอนที่บังคับให้สมาชิกทุกคนในทีมนำเสนอแนวคิดของตนเอง
- การระดมความคิดแบบย้อนกลับ: ตรงกันข้ามกับการระดมความคิดแบบปกติ วิธีนี้จะเน้นไปที่ปัญหาทั้งหมดก่อน
- การระดมความคิดแบบ Brain Netting: นี่คือเทคนิคการระดมความคิดออนไลน์ที่มักใช้ในการประชุมกลุ่มเสมือนจริงเพื่อระดมความคิดร่วมกัน
หมายเหตุ: เนื่องจากเทคนิคส่วนใหญ่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในทีมเพิ่มความคิดของพวกเขาลงในบันทึกหรือเอกสาร ลองใช้ClickUp Docsสำหรับสิ่งนี้มันเป็นโซลูชันการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์!
สรุป
แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการประชุมระดมความคิดได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการระดมความคิดใดๆ ก็ตาม แต่มันจะไม่ช่วยให้ทีมของคุณมีทิศทางหรือพื้นที่ที่เป็นระบบสำหรับการคิดสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิคการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ นั่นไม่ใช่ ปัญหา
ด้วยเทคนิคที่ช่วยให้คุณคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงเทคนิคที่ให้คุณเปรียบเทียบความคิดต่าง ๆ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดได้
แม้ว่าจะมีเว็บไซต์ที่นำเสนอเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการจัดการไอเดียที่ดีอยู่บ้าง แต่ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUp ถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างแท้จริง
ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังสำหรับการทำแผนผังความคิด การทำงานร่วมกันเป็นทีม และแม้แต่การจัดการงาน ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่ทุกทีมต้องการสำหรับการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
รับ ClickUp ฟรีวันนี้และดูไอเดียที่สร้างสรรค์ที่สุดของคุณกลายเป็นจริง!