10 แบบฟอร์มและตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์ฟรี

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไร การรักษาสมดุลของโครงการสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องยาก คุณต้องมั่นใจว่าโครงการเหล่านั้นดำเนินไปตามแผน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้โครงสร้างแน่นจนกลายเป็นสูตรสำเร็จ ⚖️
ในแง่หนึ่ง การมีโครงสร้างน้อยลงจะเปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น—หรือก็คือ ส่วนที่สนุกนั่นเอง! การให้ความสำคัญกับแนวคิดก่อนจะนำไปสู่การออกแบบที่สวยงาม เนื้อหาที่น่าสนใจ และการทำงานร่วมกันอย่างรอบคอบ แต่ในอีกแง่หนึ่ง การขาดกระบวนการ ความรับผิดชอบ และคำแนะนำที่ชัดเจน มักนำไปสู่การส่งงานล่าช้าและความไม่สม่ำเสมอในงานของคุณ
นอกจากนี้ โครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังโครงการสร้างสรรค์ของคุณคือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จ! หากไม่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มั่นคงและเป็นมาตรฐานเพื่อวางรากฐานอาจทำให้ทีมไม่ชัดเจนว่าโครงการของคุณต้องการบรรลุอะไรอย่างแท้จริง
นั่นคือเหตุผลที่บรีฟสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อทุกโครงการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะซับซ้อนหรือมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม! ด้วยการให้ความสำคัญเท่าเทียมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และ โครงสร้าง บรีฟสร้างสรรค์ของคุณคือจุดสมดุลที่ทีมออกแบบและทีมการตลาดของคุณกำลังมองหา!
เอกสารเหล่านี้ช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับและทำให้ชัดเจนเกี่ยวกับ ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, และ ทำไม ของโครงการของคุณ พวกมันช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย และกำหนดขั้นตอนต่อไปของคุณ! นอกจากนี้ พวกมันมักจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่หนักหน่วงจากผู้เล่นทุกคนที่สำคัญ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์จะตรงตาม (หรือเกิน) ความคาดหวังทั้งหมด
แต่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์สำหรับบรีฟสร้างสรรค์ของคุณในทุกโครงการใหม่เสมอไป แทนที่จะทำเช่นนั้น ใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์! ทรัพยากรเหล่านี้ใช้งานง่าย สามารถทำงานร่วมกันได้ และที่ดีที่สุดคือปรับแต่งได้ตามต้องการ!
โชคดีสำหรับคุณ เราได้ทำงานนี้ไว้แล้วเพื่อนำเสนอ 10 แม่แบบบรีฟสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณีการใช้งาน! ติดตามต่อเพื่อดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบรีฟสร้างสรรค์ คุณสมบัติหลัก การวิเคราะห์แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย 🎨
อะไรคือแบบฟอร์มครีเอทีฟบรีฟ?
แม่แบบบรีฟสร้างสรรค์คือเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งกำหนดข้อมูลสำคัญ พารามิเตอร์ และเป้าหมายสำหรับโครงการสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เอกสารเหล่านี้มักสร้างขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกโครงการเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายของโครงการอย่างสอดคล้องกันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ และเก็บไว้โดยผู้จัดการโครงการเพื่อใช้อ้างอิงได้ง่าย
บรีฟครีเอทีฟก็ควรสั้น กระชับตามชื่อเลย เราไม่ได้ต้องการเอกสารวิจัยหลายหน้า แต่ต้องการสรุปภาพรวมในระดับสูงของสิ่งที่คุณจะนำเสนอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบบริบท สามารถใส่ลิงก์แนบมาได้เลย 🙂
บรีฟสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทและความซับซ้อนของโครงการของคุณ แต่บรีฟแต่ละฉบับจะปฏิบัติตามหมวดหมู่มาตรฐานชุดเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมก่อนการประชุมเริ่มต้น ลองนึกถึงบรีฟสร้างสรรค์ของคุณเหมือนสมุดระบายสี—มันกำหนดขอบเขตให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณได้ทำงานภายในขอบเขตนั้นอย่างเต็มที่!
โบนัส: ตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์!
10 แบบฟอร์มบรีฟสร้างสรรค์
เอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น และเนื่องจาก ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์เพียงตัวเดียวที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ นั่นคือจุดที่เราจะเริ่มต้น ✅
ดูตัวอย่างเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ 10 อันดับแรกสำหรับทุกกรณีการใช้งานใน ClickUp! เข้าถึงเอกสารกระดานไวท์บอร์ด กระบวนการทำงาน รายการ และอื่นๆ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถทำงานร่วมกันได้—ทั้งหมดนี้ฟรี!
1. แม่แบบบรีฟสร้างสรรค์โดย ClickUp
เราจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่อาจเป็นเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ที่ปรับแต่งได้ง่ายและครอบคลุมที่สุดที่คุณจะพบได้บรีฟสร้างสรรค์โดย ClickUpช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นเทมเพลต ClickUp Docที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้มาพร้อมรูปแบบสำเร็จรูปที่รองรับตาราง สื่อ และรายการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลโครงการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนเหล่านี้ประกอบด้วย:
- วัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมาย
- การส่งข้อความ
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- งบประมาณ
- ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้อนุมัติ
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือแก้ไขเอกสารที่เหมาะสำหรับเทมเพลตบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันมากมาย เช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็นที่มอบหมาย และการแชร์ URL การจัดรูปแบบที่ใช้งานง่าย การจัดสไตล์ และการแก้ไขข้อความที่สมบูรณ์ยังช่วยให้คุณสร้างบรีฟงานที่มีภาพประกอบและน่าสนใจ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องมีการอธิบายจากผู้จัดการโครงการ!
และเนื่องจาก ClickUp Docs ทำงานอยู่ภายใน Workspace ของคุณ คุณสามารถแปลงข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ เพิ่มแท็กให้กับเอกสารของคุณเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย และทำให้งานของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกด "บันทึก" เลย
2. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับบรีฟความคิดสร้างสรรค์โดย ClickUp
แม้ว่าแม่แบบบรีฟงานสร้างสรรค์มักจะเป็นเอกสารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เสมอไป! ส่วนสำคัญของการสร้างบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณเริ่มต้นขึ้นในกระบวนการระดมความคิด และอะไรจะดีไปกว่าการใช้ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อนำเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของคุณมาใช้? 🤓
แม่แบบไวท์บอร์ดครีเอทีฟบรีฟโดย ClickUpนำเสนอวิธีพัฒนาบรีฟทั่วไปของคุณไปอีกขั้น ด้วยการใช้รายการงานโครงการสร้างสรรค์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน Workspace ของคุณและแผนผังการระดมสมอง โดยใช้คุณสมบัติไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
กระดานไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกและดำเนินการตามความคิดของคุณทันทีที่เกิดขึ้น ใช้แผนภาพนี้เป็นกรอบในการสำรวจเป้าหมายของโครงการสร้างสรรค์ของคุณ, ข้อมูลประชากรของผู้ชม,แผนการวิจัย, และกระบวนการทำงานที่เป็นไปได้ และเมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ, รูปร่าง, หรือบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง!
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้ครอบคลุมในส่วนของเอกสารและการจัดรูปแบบอย่างครบถ้วน เทมเพลต Whiteboards นี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลเดียวกันได้อย่างชัดเจนผ่านทางการมองเห็น! ในเทมเพลตนี้คุณจะพบ:
- สถานะงานที่กำหนดเองเจ็ดแบบเพื่อดูแลความคืบหน้าทั้งหมด
- เก้าช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบทให้มากขึ้นในทุกมุมมองและในแต่ละงาน
- มุมมองโครงการสี่แบบ ได้แก่ ไทม์ไลน์, รายการ, และมุมมองเอกสาร
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (โดยไม่มีงานที่น่ารำคาญระหว่างภารกิจ)
และมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น. เทมเพลตนี้ทำให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และลูกค้าของคุณมีการเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการอยู่เสมอขณะที่โครงการของคุณกำลังก่อตัวขึ้น.
3. แม่แบบการวางแผนความต้องการครีเอทีฟบรีฟโดย ClickUp
กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่รายละเอียดงานของคุณจะชัดเจน คุณต้องสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับทุกคนว่าโครงการควรไปในทิศทางใด พร้อมกับแผนงานที่ชัดเจนว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร นอกจากนี้ คุณอาจต้องจัดการกับแนวคิดโครงการหลายอย่างพร้อมกัน—คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าโครงการใดควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก?
การจัดลำดับความสำคัญของโครงการอาจขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปริมาณงานที่ต้องทำ และความซับซ้อนของโครงการ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโครงการที่สอดคล้องกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องมีความต้องการในโครงการนั้นก่อนที่คุณจะสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนการดำเนินการได้ นี่คือจุดที่เทมเพลตวางแผนความต้องการจากบรีฟสร้างสรรค์โดย ClickUpเข้ามามีบทบาท
เทมเพลตรายการนี้ออกแบบมาสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่จัดการแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 สถานะที่จัดเรียงบนกระดานคัมบังแบบโต้ตอบโดยใช้มุมมองกระดานของ ClickUp คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอนเล็กๆ ในความคืบหน้าของหลายโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองถึง 20 ฟิลด์ที่มีอยู่ในเทมเพลตนี้
4. แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันแบบเดียวกันแบบฟอร์ม Product Brief โดย ClickUpมอบทางออกสำหรับความท้าทายนี้ด้วยเอกสารที่ละเอียด เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อ้างอิงงานวิจัยในระดับสูง และมุ่งสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
ด้วยเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ที่เรียบง่ายนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกับสมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดระเบียบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ทบทวนข้อเสนอแนะ และดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป—ทั้งหมดนี้จากเอกสารเดียวกัน
โดยพื้นฐานแล้ว เทมเพลตที่จัดรูปแบบนี้จะให้ความสำคัญกับข้อมูลหลักที่ทีมของคุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มทำงาน ซึ่งรวมถึงภาพรวมที่เข้าใจง่าย ข้อกำหนดทางฟังก์ชัน แผนการปล่อยเวอร์ชันโดยละเอียด คำอธิบายปัญหาที่ต้องการแก้ไข และรายชื่อสมาชิกทีมหลัก
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไม่? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของคุณ!
5. แม่แบบสรุปแคมเปญโดย ClickUp
การเขียนสรุปแคมเปญสร้างสรรค์ต้องใช้ความพยายามมากกว่าการเขียนสรุปโครงการทั่วไปเล็กน้อย คล้ายกับการเขียนสรุปผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องมีการให้ข้อมูล การดำเนินการ และการร่วมมือจากแผนกอื่น ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะแคมเปญมักประกอบด้วยโครงการเล็ก ๆ หลายโครงการเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นแคมเปญบรีฟเทมเพลตโดย ClickUpได้ระบุตัวชี้วัดหลักเหล่านี้ไว้ และช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูแลส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของแคมเปญได้ง่ายขึ้น
เอกสาร ClickUp Doc จำนวนห้าหน้านี้ได้แยกองค์ประกอบของแคมเปญของคุณออกเป็นระดับสูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันในด้านการสื่อสารและเป้าหมายตั้งแต่ระดับบนลงล่าง เริ่มต้นด้วยบทสรุปของแคมเปญโฆษณาโดยรวม เทมเพลตนี้จะกำหนดเป้าหมายของคุณ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทรัพยากร และอื่นๆ ภายในส่วนเหล่านั้น คุณจะได้รับคำแนะนำให้เจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ของแคมเปญของคุณ
จากนั้น หน้าย่อยที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสร้างบรีฟสำหรับองค์ประกอบและสินทรัพย์ของแคมเปญสร้างสรรค์ขนาดเล็กของคุณ
6. แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโดย ClickUp
การจัดงานไม่ใช่เรื่องง่าย! แต่แม่แบบสรุปงานอีเวนต์โดย ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเริ่มต้นกระบวนการบริหารจัดการโครงการอีเวนต์ของคุณได้อย่างดีที่สุด
เอกสารฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงตลอดขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการ เพื่อจัดการด้านโลจิสติกส์ ทรัพยากร และท้ายที่สุดคือความสำเร็จของงาน
ส่วนสรุปไม่เพียงแต่แสดงชื่อกิจกรรม วันที่ และสถานที่เท่านั้น แต่ยังให้คุณเชื่อมโยงเทมเพลตโครงการ ClickUp และช่องทางการสื่อสารสำหรับกิจกรรมนี้ได้ด้วย ส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วยโครงร่างของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายของคุณ ทีมงานที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรม และตารางเวลาของกิจกรรมอย่างละเอียด
นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรมีไว้ใช้เมื่อต้องการนำเสนอความคืบหน้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการของงานใหญ่ได้รับการตอบสนองก่อนที่จะส่งสัญญาออกไปและได้ผู้จัดจำหน่ายที่แน่นอนแล้ว
7. แม่แบบเนื้อหา SEO โดย ClickUp
ไม่ใช่แค่การมีบล็อกที่วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอในปฏิทินเนื้อหาของคุณเท่านั้น — แต่เป็นเรื่องของการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง! การตรวจสอบและกลยุทธ์การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) อย่างเหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ และควรเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณติดอันดับได้ดี
แม้ว่าจะมีเครื่องมือมากมายที่คุณจะต้องใช้ตลอดกระบวนการบริหารจัดการโครงการ SEOของคุณ แต่การมีจุดเริ่มต้นที่เชื่อถือได้ เช่นแม่แบบ SEO Content Brief โดย ClickUpสามารถมอบทุกสิ่งที่นักเขียนต้องการเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการค้นหา
นอกจากภาพรวมของโครงการแล้ว แม่แบบเอกสารนี้ยังรวมถึงชื่อ SEO คำอธิบายเมตา และจำนวนคำที่ตั้งใจไว้ส่วน OKRมีพื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลคำหลักเพื่อมุ่งเน้นเนื้อหา และโครงร่างช่วยให้ผู้เขียนเริ่มต้นในการจัดโครงสร้างเนื้อหาของพวกเขา
โบนัส:เครื่องมือสร้างโครงร่าง!
8. แบบฟอร์มสรุปการออกแบบโดย ClickUp
หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพลงในบล็อกหรือสร้างโพสต์สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียคุณอาจจำเป็นต้องส่งคำขอออกแบบก่อน คำขอเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปภาพหรือกราฟิกที่คุณต้องการ และจะช่วยกำหนดขอบเขตงานออกแบบในขั้นตอนต่อไป
เนื่องจากคำขอเหล่านี้มักเป็นส่วนเล็ก ๆ ของโครงการใหญ่ ทีมออกแบบของคุณอาจต้องจัดการกับบรีฟหลาย ๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน—บางครั้งอาจถึงหลาย ๆ ชิ้นต่อวัน! นี่ทำให้การมีกรอบการทำงานที่เป็นระบบเช่นแบบบรีฟการออกแบบโดย ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรวบรวมคำขอ, ความคืบหน้า, และคำแนะนำไว้ด้วยกัน
ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และระยะเวลาของโครงการของคุณ พร้อมมุมมองหลากหลายเพื่อจัดการงานของคุณจากทุกมุมมอง—แม้กระทั่งมอบหมายความรับผิดชอบ มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ และกำหนดลำดับความสำคัญของงานจากมุมมองรายการเดียว
จากนั้น ติดตามการดำเนินโครงการออกแบบโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองและกระดานคัมบังที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าไทม์ไลน์ของงานส่งมอบเป็นไปตามกำหนด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของงานในทุกช่วงเวลา
9. แบบฟอร์มสรุปแคมเปญการตลาดโดย ClickUp
แบบฟอร์มสรุปแคมเปญการตลาดโดย ClickUpไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านความสะดวกในการใช้งาน แต่ยังรวมถึงการนำเสนออีกด้วย หน้าปกที่พร้อมสำหรับการนำเสนอช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลหลักของคุณได้อย่างชัดเจนผ่านทางการมองเห็น ขณะที่ส่วนต่าง ๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณที่เสนอ และวันที่สำคัญของคุณช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่น
ขณะที่คุณกำลังสร้างบรีฟครีเอทีฟทางการตลาด คุณสามารถเพิ่มบริบทได้โดยการฝังเอกสารทางการตลาดเพิ่มเติมและเอกสารอ้างอิงไว้ด้วย อย่างง่าย ๆ คือ นี่คือภาพรวมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมใด ๆ ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินการของแคมเปญการตลาด
10. สรุปโครงการการตลาดโดย ClickUp
เชื่อหรือไม่ว่า ไม่ใช่ทุกโครงการการตลาดจะเป็นแคมเปญเสมอไป! สำหรับโครงการขนาดเล็กหรือความต้องการเฉพาะด้านแม่แบบสรุปโครงการการตลาดโดย ClickUpคือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ งานที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้จะช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายและเป็นระบบ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ—นั่นคือการสร้างสรรค์ไอเดีย!
งานนี้และงานย่อยต่างๆ จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นในการเริ่มต้นโครงการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ภาพรวม ขั้นตอนต่อไป และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบรีฟครีเอทีฟที่ดี?
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ใช่ไหม? เทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องมีมาตรฐานเพียงพอที่จะกรอกได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความทั่วไปเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์
นั่นเป็นเส้นที่เดินยาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงประเภทของบรีฟสร้างสรรค์ที่คุณอาจต้องการ แต่เป็นไปได้! มองหาบรีฟที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
- สรุปโครงการอย่างรวดเร็ว. ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาสำคัญของโครงการ—โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกทีมข้ามสายงาน
- ส่วนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมพื้นที่สำหรับอธิบายรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนั้นและปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
- เป้าหมายของโครงการ. มันช่วยได้เสมอเมื่อนักออกแบบหรือผู้เขียนรู้อย่างชัดเจนว่า ทำไม พวกเขาถึงทำสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่
- พื้นที่สำหรับข้อมูลเปิดกว้าง. บทสรุปของคุณจะไม่รวมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่าง. ในความเป็นจริง บางส่วนของโครงการอาจยังอยู่ในระหว่างการหารือ—บทสรุปของคุณจะช่วยทำให้ส่วนเหล่านั้นมีรูปร่างในที่สุด
- กรอบเวลาของโครงการ. กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและแน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องผลิตในโครงการและเมื่อใดที่จะเสร็จสมบูรณ์
และแน่นอนว่ามันต้องง่ายต่อการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ยิ่งผู้จัดการโครงการต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลน้อยลงในแต่ละครั้งที่จำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของโครงการ
ปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มบรีฟสร้างสรรค์
การสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แคมเปญ และผลงานที่ส่งมอบได้นั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แล้วทำไมต้องทำให้ยากกว่าที่จำเป็นด้วยล่ะ? เมื่อคุณใช้แม่แบบบรีฟสร้างสรรค์ที่เหมาะสม การจัดระเบียบส่วนใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณ
คลังแม่แบบขนาดใหญ่ของ ClickUp เต็มไปด้วยแม่แบบนับพันสำหรับทุกการใช้งาน! เข้าถึงแม่แบบ 10 แบบที่แสดงไว้ข้างต้นได้ฟรี เพื่อเริ่มสร้างบรีฟงานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบได้ในเวลาไม่นาน และเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มโครงการสร้างสรรค์ของคุณ ClickUp มีชุดฟีเจอร์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยให้คุณทำมันได้สำเร็จ
ค้นหาคุณสมบัติการจัดการโครงการหลายร้อยรายการ,การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, คุณสมบัติไวท์บอร์ดในตัว, ตัวแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือ, และอื่น ๆอีกมากมายเมื่อคุณลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้