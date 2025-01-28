18 ซอฟต์แวร์การจัดการแนวคิดที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม 2025

ผู้บริหารมากกว่า80%เชื่อว่าความคิดและนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจของพวกเขา โดยมาตรฐานใด ๆ นั่นคือผู้บริหารจำนวนมาก 🤯👀
ในขณะที่คิดค้น สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป อาจฟังดูเหมือนเป็นส่วนที่ยากที่สุด—การจัดการกับไอเดียใหม่เหล่านั้นต่างหากที่เป็นความท้าทายที่แท้จริง
แต่พูดตามตรง ทีมส่วนใหญ่ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบมากพออยู่แล้ว แทนที่จะมานั่งคิดค้นระบบใหม่ทั้งหมดหรือระบบที่ซับซ้อนเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ ทำไมไม่ลองมองหาวิธีแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน เช่น ซอฟต์แวร์จัดการแนวคิดดูล่ะ?
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่ยืดหยุ่นและทรงพลังไม่เพียงแต่เก็บความคิดใหม่ของคุณไว้เท่านั้น แต่ยังช่วยยกภาระหนักด้วยการพาความคิดเหล่านั้นไปถึงเส้นชัยด้วย เชื่อเราเถอะ ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการได้เห็นความคิดใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยศักยภาพค่อย ๆ หายไปในอากาศ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ดูแลโครงการของคุณบนแพลตฟอร์มที่รับประกันว่าไม่มีงานใดตกหล่น โชคดีที่มีซอฟต์แวร์จัดการแนวคิดมากมายในตลาดที่จะช่วยให้คุณบรรลุระดับการจัดการนี้ได้
เราได้ทำงานให้คุณแล้วด้วยการจัดอันดับซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่ดีที่สุดตามคุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย รีวิว และราคา เพื่อให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ 🏆
อ่านไปพร้อมกับเราขณะที่เราเจาะลึกถึงแนวคิดการจัดการความคิด, ประโยชน์หลัก, คุณสมบัติที่ควรพิจารณา, และตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่ดีที่สุด 18 ตัวที่จะช่วยให้การคิดสร้างสรรค์ของคุณกลายเป็นจริง
การจัดการความคิดคืออะไร?
การจัดการความคิดคือกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการรวบรวม ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความคิดที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือที่แบ่งปันโดยสมาชิกในทีมในระหว่างการระดมความคิดเชิงยุทธวิธี
กลยุทธ์เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับวิธีการใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีขึ้นอย่างมาก — นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดการความคิดจึงมีความสำคัญมาก! มันช่วยให้การดำเนินงานของคุณยังคงเกี่ยวข้องอยู่ เพราะมันให้ประโยชน์โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าของคุณต้องการให้เห็น 👏
หลายองค์กรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการนวัตกรรมเพื่ออยู่เหนือคู่แข่ง และค้นหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อสร้างโครงการที่น่าตื่นเต้นในหมู่ทีมงานอยู่เสมอ และนี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริง
แต่เมื่อมีไอเดียมากขึ้นในมือของคุณ ก็ย่อมมาพร้อมกับความจำเป็นในการจัดระเบียบ—และนั่นหมายความว่า ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับการที่ซอฟต์แวร์จัดการไอเดียของคุณต้องทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ 👀
แต่คำถามยังคงอยู่ว่า ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นอย่างไรกันแน่? เราช่วยคุณได้ในเรื่องนี้
แม้ว่าทุกเครื่องมือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ก็มีคุณสมบัติบางประการที่ควรสังเกตเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🔑
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่ดีที่สุด 18 อันดับ
1. คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม เพื่อจัดการและรวบรวมไอเดีย ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และทำงานร่วมกัน—ทั้งหมดนี้บนหน้าจอเดียว ไม่ว่าคุณจะประชุมในออฟฟิศหรือออนไลน์ คุณสมบัติการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ของ ClickUp ที่ทรงพลังสามารถขยายขนาดของทีมใดก็ได้และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ด้านความคิดสร้างสรรค์ของงาน
ด้วยวิธีการแสดงผลไอเดียมากกว่า 15 รูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร และฟีเจอร์สำหรับการระดมความคิดที่เชื่อมต่อโดยตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ทำให้การนำเสนอไอเดียต่อทีมและเริ่มลงมือทำเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทำประจำวันหรือโครงการที่ซับซ้อนที่สุดรายการฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ ในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนในทีมทำงานในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เราหมายถึง 🙂
🔑 ฟีเจอร์สำคัญของ ClickUp
พูดตามตรง มันยากที่จะเลือกเพียงอันเดียว แต่ถ้าคุณต้องการโซลูชันการจัดการไอเดียที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น คุณจะหลงรักClickUp WhiteboardsและMind Maps แน่นอน 🎨
🖌 กระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือ
ไม่ว่าคุณจะชอบจดบันทึกความคิดของคุณลงบนสมุดโน้ตแบบดั้งเดิม หรือแค่คิดถึงวันเก่าๆ ที่ใช้ Microsoft Paintซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดก็ช่วยให้คุณจัดการความคิดกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเราบอกหรือยังว่า ClickUp มีไวท์บอร์ดเพียงตัวเดียวที่ทรงพลังพอที่จะสร้าง ทำงานร่วมกัน และเชื่อมโยงความคิดเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง?
วาดไอเดียจากศูนย์ เพิ่มสื่อภายนอก แทรกลิงก์ แชร์เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมายบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสามารถแก้ไขร่วมกับทีมได้! นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากเทมเพลตที่มีชีวิตชีวา9 แบบสำหรับแผนผังงาน แผนภาพและกระดานสไตล์ Kanban ของ ClickUpเพื่อเพิ่มโครงสร้างที่สะอาดและยืดหยุ่นให้กับกระดานของคุณ—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องนำเสนอไอเดียให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ในเวลาสั้นๆ
แต่นั่นยังไม่หมด! นี่คือเพียงไม่กี่คุณสมบัติที่เราชื่นชอบในClickUp Whiteboards:
- คำสั่งสแลชสำหรับการแก้ไขข้อความแบบริชเท็กซ์ การจัดรูปแบบ และสไตล์สำหรับทุกบันทึกบนบอร์ดของคุณ
- เปลี่ยนรูปทรงใด ๆ บนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้เพียงไม่กี่คลิก
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์พร้อมเคอร์เซอร์สด เพื่อให้คุณทราบว่ามีใครกำลังใช้งานอยู่ตลอดเวลา
🧠 แผนผังความคิดสุดล้ำใน ClickUp
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาวิธีวางแผนขั้นตอนถัดไปของไอเดียใหม่ของคุณClickUp Mind Mapsจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ
เหมือนกิ่งก้านบนต้นไม้ครอบครัว, แผนภาพความคิด (Mind Maps) ถ่ายทอดการไหลของงานที่กำลังจะมาถึงของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน, ด้วยเส้นหรือลูกศรที่เชื่อมต่อกับจุดที่แทนงาน—และพวกมันสามารถง่ายหรือซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ!
คิดถึงมันเหมือนกับเว็บที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ทุกงานถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกันด้วยเส้นด้ายที่เหมือนกัน และสื่อสารการพึ่งพาของงานได้อย่างชัดเจนโดยแสดงว่างานใดต้องทำให้เสร็จก่อนและในลำดับใด 🕸
คุณสมบัติแผนผังความคิดที่เราชื่นชอบ ได้แก่:
- โหนดที่ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับกระบวนการทำงานของคุณและสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้
- สร้าง แก้ไข ลบ และจัดเรียงงานใหม่บนแผนผังความคิดของคุณเพื่อให้ได้เวิร์กโฟลว์ตามที่ต้องการ
- ลากสาขาไปยังเส้นทางที่มีเหตุผลระหว่างงาน
- ร่วมมือกับทีมทั้งหมดในแผนผังความคิดของคุณ
ป.ล. คุณสามารถสร้างแผนผังความคิด (Mind Maps) จากศูนย์บนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ได้เช่นกัน 😎
✅ ข้อดีของ ClickUp
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และขยายตามการเติบโตของคุณ จึงสามารถจัดการแนวคิดได้ไม่จำกัดจำนวนและรองรับความซับซ้อนที่หลากหลาย
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมายเพื่อให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและประหยัดเวลา
- มีความหลากหลายเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมในทุกอุตสาหกรรม
❌ ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ...ยัง!
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อยในการปรับตัวให้เข้ากับฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้มากมาย
💸 ราคา ClickUp
- ฟรีตลอดไป: สมาชิกและงานไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, การสนับสนุนตลอด 24/7, และอื่นๆ
- ไม่จำกัด (7 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ, แดชบอร์ด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): ไม่จำกัดจำนวนทีม, การแชร์ขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, การติดตามเวลา, และแผนผังความคิด
- องค์กรธุรกิจ (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ): สิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูง, บทบาทที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด, การฝึกอบรมการเริ่มต้นใช้งานแบบสด, ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะบุคคล, และอื่นๆ
💬 รีวิวจากลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,940+ รีวิว)
2. มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้จากระยะไกล ด้วย Miro ทีมงานสามารถระดมความคิดและรวบรวมไอเดีย วางแผนกระบวนการ และสร้างภาพแสดงผลงานของพวกเขาได้อย่างชัดเจน
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ Miro
- สมาชิกสามารถแก้ไขแคนวาสเดียวกันได้พร้อมกันและเห็นการเปลี่ยนแปลงของกันและกันแบบเรียลไทม์
- กล่าวถึงทีมและพูดคุยโดยตรงจากบอร์ดของคุณด้วยฟีเจอร์วิดีโอในตัว
- ซูมเข้าไปยังพื้นที่สำคัญบนกระดานของคุณขณะนำเสนอแนวคิดต่อทีมด้วยโหมดการนำเสนอ
✅ ข้อดีของ Miro
- ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดและเข้าใจง่าย
- สามารถใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการจัดการโครงการ
- Miro มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อเริ่มต้นใช้งานบอร์ดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
❌ ข้อเสียของ Miro
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำนวนจำกัด รวมถึง PNG, JPG และ PDF
- ไม่มีแอปสำหรับเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ
💸 ราคาของ Miro
- ฟรี
- ทีม: เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $16 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
💬 รีวิวจากลูกค้า Miro
- G2: 4. 8/5 (3,660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
โบนัส:เปรียบเทียบ Miro กับ Mural
3. บทส่งท้าย
Coda เป็นเครื่องมือแก้ไขข้อความแบบร่วมมือที่รวมคุณสมบัติเอกสารและสเปรดชีตทั่วไปหลายอย่างไว้ในซอฟต์แวร์เดียว เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล สร้างวิกิที่มีรายละเอียด และจัดการฐานความรู้ในเอกสารที่มีโครงสร้างและแชร์ได้ง่าย
🔑คุณสมบัติเด่นของCoda
- เอกสารกลางที่แชร์ได้สำหรับทีมของคุณเพื่อจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลทั้งหมด
- คุณสมบัติด้านภาพ โครงสร้าง และการจัดรูปแบบ เพื่อทำให้เอกสารของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
✅ ข้อดีของ Coda
- ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มคุณสมบัติ
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญและการพึ่งพาแบบแมนนวล
- มีวิดีโอสอนแบบง่ายๆ หลายตอน
❌ ข้อเสียของ Coda
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงาน
- ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปหรือเครื่องมือรายงาน
- ไม่เหมาะสำหรับการบริหารโครงการ
💸 ราคา Coda
ประกาศสำคัญ—การกำหนดราคาของ Coda ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในทีมทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อยู่ในทีมของคุณซึ่งจะสร้างเอกสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้สร้างเอกสาร
- แผนโปร: เริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- แผนทีม: เริ่มต้นที่ $36 ต่อเดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- แผนสำหรับองค์กร: สามารถขอใบเสนอราคาได้
💬 รีวิวจากลูกค้า Coda
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
โบนัส:เปรียบเทียบ Coda กับ Airtable
4. ฉลาดหลักแหลม
Canny เป็นเครื่องมือ AIที่ช่วยให้ทีมสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น Canny ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องจากเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ จัดหมวดหมู่ข้อเสนอแนะตามกรณีการใช้งาน และกรองคำขอที่ได้รับเข้ามา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำขอใดของลูกค้าถูกมองข้าม
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Key Canny
- กระดานโหวตคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่จะจัดกลุ่มคำขอที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ
- การผสานระบบช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากเครื่องมือการทำงานทั่วไปอื่น ๆ
- ฟีเจอร์ที่ปล่อยออกมาจะถูกส่งให้ลูกค้าที่ร้องขอโดยอัตโนมัติ
✅ ผู้เชี่ยวชาญที่เฉียบแหลม
- เครื่องมือการจัดการข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่แข็งแกร่ง
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดระเบียบไอเดียที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดหรือมีความสำคัญที่สุด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- ClickUp ใช้ Canny! 🙂
❌ กลโกงเจ้าเล่ห์
- นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในระยะต่อไปของกระบวนการโครงการของคุณ
- ช่วยรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและภายในองค์กร แต่ไม่มีเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์
💸 การตั้งราคาที่ชาญฉลาด
- แผนฟรี
- แผนการเติบโต: เริ่มต้นที่ 400 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
💬 รีวิวจากลูกค้าที่ฉลาด
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. บลูสเคป
Bluescape เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนแนวคิดดิบๆ ให้เป็นไอเดียที่สมบูรณ์ได้ผ่านการระดมความคิด การทำงานร่วมกัน และการนำเสนอผ่านพื้นที่กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล แพลตฟอร์มนี้เน้นความชัดเจนทางภาพและมีฟีเจอร์การค้นหาภาพที่ทรงพลัง รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดสื่อต่างๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ทีมคอนเทนต์หรือทีมออกแบบ
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ Bluescape
- ฟีเจอร์การค้นหาภาพทรงพลังครอบคลุม Getty Images, Unsplash และ Google จากภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดเพื่อยกระดับกระบวนการระดมความคิดของคุณ
- โฮสต์การโทรวิดีโอจากภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- การอัปโหลดวิดีโอไปยังไวท์บอร์ดของคุณพร้อมการเล่นแบบซิงโครไนซ์
✅ ข้อดีของ Bluescape
- เทมเพลตหลายร้อยแบบที่สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
- การผสานการทำงานหลายระบบเพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณสอดคล้องกับบริการที่คุณนำเสนอ
- เครื่องมือช่วยการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุม
❌ ข้อเสียของ Bluescape
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานจริง ๆ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินการกับไอเดียที่คุณคิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ
- เครื่องมือที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการคิดสร้างสรรค์มากกว่าการจัดการหลาย ๆ ความคิดที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน
💸 ราคา Bluescape
- ไปวางแผน: ฟรี
- แผนทีม: เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายของ Bluescape เพื่อสอบถามราคา
💬 รีวิวจากลูกค้า Bluescape
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. ไบรท์ไอเดีย
Brightidea เป็นซอฟต์แวร์การจัดการนวัตกรรมบนระบบคลาวด์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายสำหรับองค์กรในการพัฒนาและนำแนวคิดใหม่ ๆ ไปใช้
ผลิตภัณฑ์ของ Brightidea ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วนขององค์กร—ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ด สร้างกล่องไอเดียดิจิทัล ปรับโครงสร้างกระบวนการจัดการงานของคุณใหม่ หรือเชื่อมต่อกับพันธมิตรภายนอก
มันให้แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้เพื่อส่ง, โหวต, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพ, และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ.
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Brightidea
- แดชบอร์ดนำข้อมูลสำคัญเข้าสู่ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด
- ส่งไอเดียจากไวท์บอร์ดของคุณไปยังระบบงานเพื่อเริ่มดำเนินการ
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดจากทีมของคุณในกล่องแนวคิดที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
✅ ข้อดีของ Brightidea
- แม่แบบที่มีให้ใช้งานในทุกผลิตภัณฑ์ของ Brightidea
- ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการถูกกำหนดเป้าหมายไปยังส่วนต่างๆ ขององค์กร
- สร้างกระบวนการทำงานจากความคิดของคุณโดยการส่งไปยังระบบของคุณ
❌ ข้อเสียของ Brightidea
- ระบบหลังบ้านล้าสมัยและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- เนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจง คุณจำเป็นต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์ Brightidea หลายรายการเพื่อนำแนวคิดของคุณไปสู่ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
💸 ราคา Brightidea
ติดต่อ Brightidea สำหรับข้อมูลแผนและราคาล่าสุด
💬 รีวิวจากลูกค้า Brightidea
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. ไอเดียเวค
Ideawake เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความคิดแบบร่วมมือและซอฟต์แวร์คราวด์ซอร์สซิ่งที่ช่วยให้ทีมสามารถรวบรวมความคิดจากพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรได้ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการจัดการความคิดที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกความคิดได้รับการฟังและไม่ถูกลืม
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Ideawake
- แชทแบบเรียลไทม์เพื่อเจาะลึกแนวคิดใหม่ๆ
- การโหวตจากกลุ่มคนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของไอเดียที่ลูกค้าต้องการเห็นมากขึ้น
- มอบหมายผู้ตัดสินใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอกสำหรับแนวคิดที่เป็นที่นิยม
- รวบรวมไอเดียจากทุกที่ด้วยแอปเว็บ Ideawake, ส่วนขยายเบราว์เซอร์ หรือแอปมือถือ
✅ ข้อดีของ Ideawake
- คุณสามารถเปรียบเทียบแนวคิดของคุณกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยพิจารณาจากมูลค่า ต้นทุน และระยะเวลาที่ใช้ในการนำไปปฏิบัติหลังจากการเปิดตัว
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- เครื่องมือวิเคราะห์และตัวชี้วัดหลากหลายประเภทเพื่อประเมินความสำเร็จของแนวคิด
❌ ข้อเสียของ Ideawake
- ไม่มีเครื่องมือจัดการงานหรือโครงการในตัว
- ไม่มีฟีเจอร์หรือเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียจากข้อมูลที่รวบรวมไว้
💸 ราคาของ Ideawake
Ideawake มีแผนราคาให้เลือกสามแบบตามจำนวนผู้ใช้สูงสุดถึง 1,000 คน และคุณต้องติดต่อทีมขายของพวกเขาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับทั้งสามแผน
💬 รีวิวจากลูกค้า Ideawake
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
8. ไอเดียโน้ต
Ideanote เป็นเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้ผู้คนจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการกับ "พื้นที่" ผลิตภัณฑ์หลายด้าน เพื่อเจาะลึกทุกแง่มุมของกระบวนการจัดการแนวคิด ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการระดมความคิด แต่เป็นกล่องข้อเสนอแนะดิจิทัล Ideanote มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมแนวคิดใหม่ที่มีศักยภาพจากเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วเว็บ จัดลำดับความสำคัญ และเพิ่มเข้าไปในกระบวนการของคุณ
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Ideanote
- ทำให้การกระทำที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ
- กล่าวถึงสมาชิกทีมในความคิดเห็นและมอบหมายให้พวกเขาสำหรับแนวคิด
- โฟลเดอร์ทีมเพื่อจัดการแผนกและหัวข้อตามหมวดหมู่
✅ ข้อดีของ Ideanote
- หลายวิธีในการกรอง, จัดเรียง, ดู, และจัดอันดับความคิดใหม่
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าในหลากหลายพื้นที่บนเว็บไซต์
❌ ข้อเสียของ Ideanote
- UI ไม่เป็นธรรมชาติ
- มีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่ยากต่อการเรียนรู้และใช้งาน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ 😕
💸 ราคาของ Ideanote
- แผนฟรี: สำหรับสมาชิกไม่เกิน 10 คน
- แผนธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $49 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- แผน องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
💬 รีวิวจากลูกค้า Ideanote
- G2: 4. 7/5 (250 + รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
9. ไอเดียตก
Idea Drop เป็นซอฟต์แวร์นวัตกรรมแบบร่วมมือที่มุ่งช่วยให้ทีมคิดอย่างมีกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดใหม่ ๆ ผ่านการผสมผสานระหว่างการระดมความคิดจากหลายฝ่าย การสร้างแรงจูงใจด้วยเกม การสื่อสาร และเครื่องมือประเมินผล Idea Drop ช่วยเตรียมความพร้อมให้ทีมสามารถดำเนินการตามแนวคิดของตนได้ ด้วยการจัดระเบียบแนวคิดเหล่านั้นในกระบวนการที่ชัดเจน
🔑 คุณสมบัติของ Key Idea Drop
- รายงานแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความสำเร็จของแนวคิดที่คุณได้ดำเนินการ
- หลายวิธีในการจัดเรียงความคิดที่คุณเห็นผ่านคะแนน, หมวดหมู่, และการกรอง
- ข้อเสนอแนะ การกล่าวถึง และความคิดเห็นเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณจากภายในแพลตฟอร์ม
✅ ข้อดีของไอเดียดรอป
- หลากหลายวิธีในการสื่อสารกับสมาชิก
- คุณสมบัติการจัดการงานบางอย่าง เช่น กำหนดเวลา คะแนน และระบบคะแนน
❌ ข้อเสียของการทิ้งไอเดีย
- ขาดมุมมองหลากหลายเพื่อปรับแต่งวิธีการดูขั้นตอนการทำงานของคุณ
- ยากที่จะจัดการกับความคิดและโครงการที่ซับซ้อน
💸 ราคาไอเดียดรอป
เครื่องมือนี้มีแผนการชำระเงินที่แตกต่างกัน แต่คุณต้องติดต่อทีมขายของพวกเขาเพื่อขอข้อมูลราคาสำหรับแต่ละแผน
💬 รีวิวจากลูกค้า Idea Drop
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
10. อ๋อ! ไอเดีย
อ๋อ! ไอเดียถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มคุณด้วยช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่เราทุกคนชื่นชอบ 💜
นี่คือแพลตฟอร์มแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทีมเปลี่ยนแนวคิดดิบๆ ให้กลายเป็นไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ นอกจากนี้ยังแบ่งแนวคิดเหล่านั้นออกเป็นแผนปฏิบัติได้จริงด้วยเครื่องมือจัดการแนวคิดหลากหลายและฟีเจอร์วางแผนพอร์ตโฟลิโอ
🔑 คุณสมบัติของฟีเจอร์ Aha! Ideas
- ปรับแต่งสถานะ, ฟิลด์, กระบวนการทำงาน, และอื่น ๆ ใน Aha!
- มอบหมายงานที่ต้องทำและติดตามการพึ่งพาในแคมเปญผลิตภัณฑ์ Aha! ของคุณ
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสขณะแก้ไขบันทึกกับทีม
✅ อ๋อ! ผู้เชี่ยวชาญด้านไอเดีย
- เหมาะสำหรับทีมที่ต้องจัดการแคมเปญผลิตภัณฑ์หลายรายการ
- การผสานการทำงานหลายระบบกับเครื่องมือการจัดการโครงการ การพัฒนา และ CRM
❌ อ๋อ! ข้อเสียของไอเดีย
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ดูล้าสมัย
- คุณสมบัติบันทึกแบบจำกัด
- ขาดเครื่องมือทางการมองเห็นหลายอย่าง เช่น แผนภูมิความคิด
💸 อ๊ะ! การตั้งราคาไอเดีย
อ๊ะ! Aha! Ideas มีบริการทดลองใช้ฟรีและแผนชำระเงินเพิ่มเติมอีกสองแผน
- แผนพื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $39 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- แผนขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $59 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
💬 อ๋อ! รีวิวจากลูกค้า Aha! Ideas
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
11. Lucidspark
Lucidspark สามารถใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการจัดการโครงการ การจดบันทึก และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมสำหรับการระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล หรือการสร้างแผนผังความคิดเพื่อจัดระเบียบงานหรือแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- เพิ่มความคิดเห็น บันทึกย่อ ปฏิกิริยา และนับคะแนนโหวตในโน้ตติดบนกระดานของคุณ
- คุยกับทีมได้โดยตรงจากบอร์ดหรือแผนภูมิของคุณ
- เรียกทุกคนในกลุ่มให้มารวมตัวกันที่บริเวณเฉพาะบนกระดานของคุณ
✅ ข้อดีของ Lucidspark
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้และบอร์ดแยกส่วนเพื่อจัดรูปแบบแนวคิดบนบอร์ดของคุณ
- คุณสมบัติการนำเสนอและการร่วมมือสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมระดมความคิด
- สามารถจัดการแนวคิดที่ซับซ้อนและกิจกรรมการระดมความคิดต่างๆ ได้ แม้จะเกินกว่าการสร้างแบบจำลองเบื้องต้นและแผนผังงาน
❌ ข้อเสียของ Lucidspark
- คุณจะต้องผสาน Lucidspark กับแพลตฟอร์มอื่นหรือลงทุนในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อจัดการความคิดของคุณให้เกินกว่าขั้นตอนการระดมความคิดและระยะเริ่มต้น
💸 ราคา Lucidspark
- แผนฟรี
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95 ต่อเดือน
- แผนทีม: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อ Lucidspark เพื่อขอใบเสนอราคา
💬 รีวิวจากลูกค้า Lucidspark
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
12. คิวมาร์เก็ตส์
Qmarkets เป็นชุดซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่สามารถใช้ร่วมกันหรือแยกเดี่ยวเพื่อช่วยให้ทีมเผชิญกับความท้าทายด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่รวมถึง Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout และ Q-trend มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นแนวคิดในแต่ละขั้นตอนของการผลิต—ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการนำไปปฏิบัติ แม้ว่าจุดเด่นของ Qmarkets จะอยู่ที่นวัตกรรมภายในองค์กร แผนกทรัพยากรบุคคลและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Qmarkets
- เครื่องมือโหวตจากกลุ่มคนเพื่อจัดอันดับไอเดียใหม่ของคุณ
- คุณสมบัติเพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นเกมและท้าทายพนักงาน
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์เพื่อติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
✅ ข้อดีของ Qmarkets
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นและท้าทายให้พวกเขาเข้าถึงงานใหม่ด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์
- ผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดโดยว่ามันเกี่ยวข้องกับการระดมความคิดจากภายในหรือภายนอก
❌ ข้อเสียของ Qmarkets
- ผู้ใช้บางรายแสดงความคิดเห็นว่า รายงานเน้นเนื้อหาเป็นหลักมากกว่าการมุ่งเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้ และต้องใช้เวลาสักระยะในการตั้งค่าเครื่องมือ
💸 ราคาของ Qmarkets
ติดต่อ Qmarkets สำหรับข้อมูลราคา
💬 รีวิวจากลูกค้า Qmarkets
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
13. MindMeister
MindMeister เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ไอเดีย และแนวคิดใหม่ ๆ ได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนในรูปแบบภาพ เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในการระดมสมอง วางแผนโครงการ และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ เนื่องจากแผนผังของ MindMeister สามารถทำงานร่วมกันได้หลายผู้ใช้ นำเสนอและแชร์ได้ง่าย
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ MindMeister
- คุณสมบัติแผนที่ความคิดแบบร่วมมือ
- แชร์แผนที่ของคุณด้วยโหมดนำเสนอหรือในชีวิตจริงด้วยฟีเจอร์พิมพ์
- Mindmeister มีให้บริการทั้งออนไลน์และในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ
✅ ข้อดีของ MindMeister
- เครื่องมือจดบันทึกแบบง่าย
- ธีมที่ปรับแต่งได้
- ขยายแนวคิดใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว
❌ ข้อเสียของ MindMeister
- แผนฟรีแบบจำกัด
- การผสานรวมที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามโครงการหรืองาน
💸 ราคาของ MindMeister
- แผนพื้นฐาน: ฟรี
- แผนส่วนตัว: เริ่มต้นที่ $4.99 ต่อเดือน
- แผน โปร: เริ่มต้นที่ $8.25 ต่อเดือน
- แผน ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $12.49 ต่อเดือน
💬 รีวิวจากลูกค้า MindMeister
- G2: 4. 3/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (210+ รีวิว)
14. Planbox
Planbox เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัวซึ่งผสานรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าและรายงานข้อบกพร่องกับเครื่องมือการจัดการโครงการทั่วไป เพื่อช่วยให้ทีมจัดการแนวคิด ทรัพยากร และงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Planbox
- แบบสำรวจและการลงคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด
- การติดตามสถานะเพื่อให้ทันกับโครงการใหม่
✅ ข้อดีของ Planbox
- ให้ที่ตั้งกลางสำหรับทั้งการจัดการผลิตภัณฑ์และการจัดการบริการ
- แนวทางแบบอไจล์ในการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การผสมผสานเครื่องมือสามารถใช้โดยทีมในหลายอุตสาหกรรม
❌ ข้อเสียของ Planbox
- จำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์ Planboc หลายรายการมาใช้เพื่อติดตามแนวคิดตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ 😕
💸 ราคาของ Planbox
ติดต่อ Planbox สำหรับแผนราคาที่อัปเดต
💬 รีวิวจากลูกค้า Planbox
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)
15. OpenideaL
OpenideaL เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมแนวคิดจากลูกค้าและทีมงานภายใน เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าและพนักงาน
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ OpenideaL
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็น
- สามารถติดแท็กและโหวตความคิดเห็นเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของไอเดีย
✅ ข้อดีของ OpenideaL
- ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีช่องทางมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและทำความเข้าใจว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
❌ ข้อเสียของ OpenideaL
- ออกแบบมาสำหรับหัวหน้าทีมและผู้ตัดสินใจมากกว่าทั้งทีม
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการให้เห็นผ่านความคิดที่รวบรวมไว้ด้วยซอฟต์แวร์
💸 ราคาของ OpenideaL
ติดต่อ OpenideaL สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
💬 รีวิวจากลูกค้า OpenideaL
- G2: 2. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
16. แพลนวิว สปิกิต
Planview Spigit เป็นเครื่องมือการจัดการนวัตกรรมที่ช่วยอัตโนมัติการระดมความคิดจากกลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้คุณสามารถใช้เวลาในการจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาความคิดที่มีศักยภาพมากที่สุดได้มากขึ้น เมื่อโครงการใหม่ของคุณได้รับการนำไปใช้แล้ว Spigit ยังมอบเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการเหล่านั้น
🔑 คุณสมบัติหลักของ Planview Spigit
- หลากหลายวิธีในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายภายนอกเพื่อค้นหาแนวคิดนวัตกรรม
- ตราสัญลักษณ์, คะแนน, และคุณสมบัติการเล่นเกมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ฟีดกิจกรรมทางสังคมและความคิดเห็นสาธารณะเพื่อประเมินว่าความคิดใดที่ลูกค้าของคุณให้คุณค่าสูงกว่า
✅ ข้อดีของ Planview Spigit
- ช่วยให้องค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีแนวทางนวัตกรรมในการแก้ปัญหาได้สะดวกขึ้น
❌ ข้อเสียของ Planview Spigit
- Spigit เป็นเพียงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Planview และถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับกรณีการใช้งานเพียงกรณีเดียวเท่านั้น
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงาน
- ไม่มีฟีเจอร์ระดมความคิด
💸 ราคาของ Planview Spigit
ติดต่อ Planview Spigit สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
💬 รีวิวจากลูกค้า Planview Spigit
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
17. โคดิจิทัล
คุณชอบรายการประกวดเรียลลิตี้อย่าง American Idol หรือ Love Island ที่ให้ผู้ชมโหวตเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบใช่ไหม? Codigital ก็มีบรรยากาศคล้ายๆ กัน
สร้างขึ้นสำหรับกลุ่มใหญ่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมทางไกล Codigital ช่วยให้คุณโพสต์คำถามง่ายๆ ที่ทั้งทีมหรือองค์กรสามารถตอบกลับด้วยคำตอบที่เป็นไปได้ เมื่อ Codigital รวบรวมคำตอบได้จำนวนหนึ่งแล้ว สมาชิกสามารถโหวตอีกครั้งในคำตอบที่พวกเขาเลือกมากที่สุด เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับการระดมความคิดในกลุ่มใหญ่
🔑 คุณสมบัติเด่นของ Codigital
- เครื่องมือรวบรวมและจัดอันดับไอเดียอย่างรวดเร็ว
- ทำหน้าที่เป็นกล่องข้อเสนอแนะดิจิทัล
✅ ข้อดีของการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างรวดเร็วและทำให้การประชุมขนาดใหญ่มีความน่าสนใจมากขึ้น
- ช่วยให้ได้รับมุมมองจากแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับคำถามง่าย ๆ
- วิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นในการระดมความคิดซึ่งบางคนอาจชอบ
❌ ข้อเสียของการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ดูล้าสมัย
- ยากที่จะคิดค้นและจัดการความคิดที่ซับซ้อน
- ไม่สามารถปรับแต่งหรือยืดหยุ่นได้เท่ากับซอฟต์แวร์การจัดการความคิดอื่น ๆ
💸 การกำหนดราคาแบบโคดิจิทัล
- ทีมวางแผน: ฟรี
- แผนองค์กร: ราคาตามความต้องการ ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
- แผนแผง: เริ่มต้นที่ประมาณ $2.50 ต่อคน (เมื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน)
💬 รีวิวลูกค้า Codigital
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
18. edison365
edison365 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นบน Microsoft365 ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม พัฒนา และนำความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ รวมถึง edison365 Ideas สำหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ
🔑 คุณสมบัติสำคัญของ edison365
- กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการจัดการโครงการใหม่ที่มีศักยภาพของคุณ
- ให้คะแนนและจัดอันดับแต่ละแนวคิดเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
✅ ข้อดีของ edison365
- เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อดูการวางแผนและกระบวนการทำงานสำหรับไอเดียใหม่
- เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อยู่แล้ว
❌ ข้อเสียของ edison365
- หน้าจอ UI ที่แออัดและวุ่นวาย
- คุณจำเป็นต้องลงทุนใน Microsoft365 และผลิตภัณฑ์ edison365 หลายรายการเพื่อให้ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ง่ายที่จะเรียนรู้หากคุณไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์มาก่อน
💸 edison365 ราคา
ผลิตภัณฑ์นี้มีการทดลองใช้ฟรี แต่รายละเอียดราคาทั้งหมดสามารถขอได้ตามคำขอ
💬 รีวิวจากลูกค้า edison365
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6+ รีวิว)
คุณสมบัติที่จำเป็นของเครื่องมือการจัดการความคิดที่มีประสิทธิภาพ
พูดกันตามตรง การเสนอไอเดียใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มก็ยากพออยู่แล้ว แต่ต้องมาจัดระเบียบอีกเหรอ? นั่นเป็นขอร้องที่ใหญ่มาก
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดถูกออกแบบมาเพื่อบรรเทาความท้าทายนี้โดยมอบเครื่องมือที่เหมาะสมในการจับภาพ ติดตาม และจัดการความคิด—ทันทีที่มันเกิดขึ้น และหากคุณไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์เช่นนี้มาก่อน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะมองหาอะไรล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมในกล่องของคุณ!
นี่คือคุณสมบัติที่เราชื่นชอบและจำเป็นสำหรับโซลูชันการจัดการแนวคิดที่มั่นคง:
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ไม่มีประโยชน์ที่จะลงทุนในซอฟต์แวร์หากทีมของคุณไม่สามารถใช้งานได้! และการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์เพียงคนเดียวในกลุ่มก็ไม่ใช่กุญแจสู่ประสิทธิภาพเช่นกัน มองหาเครื่องมือที่คุณรู้สึกว่าใช้งานง่าย และคุณจะมีความตั้งใจที่จะใช้งานมันอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
เน้นภาพ
การประชุมระดมความคิดมักไม่ได้ใช้เพียงข้อความเท่านั้น ดังนั้นเครื่องมือจัดการแนวคิดของคุณก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกัน
เราทุกคนประมวลผลข้อมูลแตกต่างกัน และสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความแตกต่างนี้ในทีมของคุณด้วยเครื่องมือที่เข้าถึงได้ซึ่งเสนอวิธีการหลากหลายในการถ่ายทอดความคิดและจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณ—เช่น รูปภาพ เอกสาร ภาพวาด แผนผัง หรือแผนผังการทำงาน
เครื่องมือระดมความคิด
เครื่องมือจัดการความคิดไม่ใช่เพียงแค่ที่สำหรับจัดระเบียบความคิดเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการพัฒนา สร้างสรรค์ และดำเนินการตามความคิดเหล่านั้นอีกด้วยเครื่องมือสำหรับการระดมความคิด เช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือแผนภาพที่สามารถเข้าถึงได้โดยทีมทั้งหมด มอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปราศจากความเครียดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์—แม้กระทั่งความคิดที่คุณเสนอออกมาอาจยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม
คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
คุณค่าของฟีเจอร์มากมายจะอยู่ที่ไหน หากคุณไม่สามารถแบ่งปันกับกลุ่มของคุณได้? มากกว่าที่เคยการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในซอฟต์แวร์จัดการไอเดียที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์แชท การอนุญาตการแชร์ที่ยืดหยุ่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็นที่มอบหมาย หรือทั้งหมดที่กล่าวมา—ความโปร่งใสและการสื่อสารโดยตรงจะมาเป็นอันดับแรกเสมอ!
คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญ
ส่วนสำคัญของการจัดการงานและการจัดระเบียบคือการรู้ว่าควรดำเนินการกับแนวคิดใดก่อน เครื่องมือที่มีคุณสมบัติการจัดอันดับ การโหวต หรือการจัดลำดับความสำคัญมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าแนวคิดใดมีความสำคัญสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบว่าควรเลื่อนอะไรออกไปในสัปดาห์หน้า
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการความคิด
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดช่วยรวบรวม ประเมิน ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ ใด ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการนำมาใช้หรือไม่ และวิธีการนำมาใช้ หากมีความเหมาะสม ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!
แต่นั่นยังไม่หมดนะ 😎
เครื่องมือการจัดการความคิดที่เหมาะสมจะติดตามการดำเนินการของคุณตลอดวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม และนำไปสู่จำนวนกลยุทธ์สร้างสรรค์ที่มากขึ้นเพื่อสำรวจ ประโยชน์หลักอื่น ๆ ของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความคิด ได้แก่:
1. การสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างทีม—ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือพบปะกันโดยตรง
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่ดีที่สุดเป็นแบบร่วมมือโดยธรรมชาติ ในฐานะเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มที่เหมาะสมจะเสนอวิธีการหลากหลายให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและแบ่งปันความคิดอย่างโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามสามารถอ้างอิงกลับไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง, เซสชั่นบนไวท์บอร์ด, งาน, หรือรายการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายในเวลาใดก็ได้ และสามารถแก้ไขร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยไม่มีการทับซ้อน
ด้วยคุณสมบัติในการแชท แสดงความคิดเห็น และแก้ไขร่วมกัน ซอฟต์แวร์การจัดการแนวคิดสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาระหว่างพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
2. การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
ลักษณะการทำงานร่วมกันของระบบการจัดการความคิดนั้นสามารถแพร่กระจายได้! ใช้แพลตฟอร์มของคุณเป็นเครื่องมือในระหว่างการประชุมและการระดมสมองเพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดที่แบ่งปันในพื้นที่ทำงานของคุณโดยสมาชิกทีมคนอื่น ๆ นี่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการหารือเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บุคคลรู้สึกมีความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของพวกเขาทั้งออนไลน์และออฟไลน์
3. การตัดสินใจที่ดีขึ้นและมีข้อมูลรองรับ
ในฐานะเครื่องมือสำหรับติดตาม ประเมินผล และจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ใหม่ ๆ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแนวคิดสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าแนวคิดใดมีโอกาสประสบความสำเร็จ คุณสมบัติในการสร้างแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap)บุคลิกผู้ใช้ (User Persona) แบบจำลอง (Mockup) และงานต่าง ๆ จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพชัดเจนว่าทีมของคุณจะพัฒนาแนวคิดที่มีศักยภาพอย่างไร และทรัพยากรใดที่คุณจำเป็นต้องใช้
4. ลดค่าใช้จ่าย
คุณอ่านถูกต้องแล้ว!
แม้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการความคิดจะเป็นการลงทุน แต่ก็คุ้มค่า แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดระเบียบและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ
5. กระบวนการติดตามและจัดการแนวคิดโดยรวมที่ดีขึ้น
ระบบบริหารจัดการแนวคิดที่สมบูรณ์แบบช่วยให้สามารถติดตามและบริหารจัดการแนวคิดต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอแนวคิดครั้งแรกจนถึงการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าแนวคิดใด ๆ จะไม่ถูกมองข้ามหรือถูกลืม และทุกความคิดใหม่จะได้รับความสนใจและเวลาที่เหมาะสมตามที่สมควรได้รับ
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจ
ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดช่วยให้ทีมสามารถรักษาความคิดสร้างสรรค์ไว้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเสมอ และส่งเสริมให้ทุกคนในทีมแบ่งปันความคิดของตนได้ แต่ในขณะเดียวกัน ซอฟต์แวร์การจัดการความคิดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมรู้วิธีใช้และต้องการใช้มัน!
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการความคิดที่ฉลาด, ยืดหยุ่น, และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาและจัดการแนวคิดสำคัญของบริษัทในวิธีที่เข้าใจและเหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง นอกจากนี้ หากคุณเลือกใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังอย่าง ClickUp คุณยังสามารถเริ่มดำเนินการตามแนวคิดเหล่านี้ได้ทันทีที่เกิดความคิดขึ้น
ด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือ แผนผังความคิด มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ทำให้การลงมือทำตามความคิดของคุณง่ายกว่าที่เคย และรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของที่มีความหมายในแนวคิดของคุณ
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองและแสดงให้ทีมเห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับ ClickUpโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น คุณได้ยินเราแล้ว!
เริ่มต้นปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ด ClickUpของคุณและเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมายได้ฟรีตลอดไป