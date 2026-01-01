เครื่องมือและซอฟต์แวร์ AI ยอดนิยม 50 อันดับในปี 2025

อยากเพิ่มสีสันให้กับการสนทนาในมื้อเย็นวันอาทิตย์ของคุณไหม? แค่พูดถึง AI ก็พอ 😜
การใช้ซอฟต์แวร์ AI ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงมาก พูดได้เต็มปาก แต่เช่นเดียวกับท่าเต้นใน TikTok ที่กำลังเป็นไวรัลล่าสุด—ทุกคนทำมัน แม้ว่าจะยังไม่พร้อมที่จะยอมรับก็ตาม
ตอนนี้ ไม่ใช่คำถามว่า คุณ ใช้ซอฟต์แวร์ AI หรือไม่ แต่เป็นคำถามว่า ซอฟต์แวร์ ตัวไหน
แอปพลิเคชัน AIใหม่ ๆ เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะให้ประโยชน์ที่คุณต้องการโดยเฉพาะ แทนที่จะเลื่อนดูหน้าผลลัพธ์จากเครื่องมือค้นหาทั่วไป ให้ใช้รายการซอฟต์แวร์ AI ที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เราแยกย่อย 50 เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงการเขียนเนื้อหา การสรุป การเขียนโค้ด การสร้างภาพ การบริการลูกค้า การสรรหาบุคลากร การจดบันทึก และอื่นๆ เปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคาเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ⚡️
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น โปรดดูแหล่งข้อมูลฟรีของเราซึ่งรวมถึงเครื่องมือ AI เพิ่มเติมอีกมากมาย!
เครื่องมือ AI สำหรับฐานข้อมูล ClickUp: ดูฐานข้อมูลฟรีของเราที่มีเครื่องมือ AI เกือบ 300 รายการ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและจัดเรียงตามกรณีการใช้งานได้อย่างง่ายดาย และเพื่อความสะดวกของคุณ เราจะอัปเดตและเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ ลงในสเปรดชีตนี้อย่างสม่ำเสมอ 🏆
เครื่องมือ AI คืออะไรและทำหน้าที่อย่างไร?
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างคำตอบหรือทำงานพื้นฐานตามเกณฑ์ที่คุณป้อนเข้าไป คำตอบเหล่านี้อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การสรุปหรือสร้างเนื้อหาในรูปแบบยาวหรือสั้น การแก้ไขหรือออกแบบภาพ การตัดต่อวิดีโอและเสียง การถอดเสียง การตรวจสอบโค้ด และอื่น ๆ อีกมากมาย
แม้ทุกอย่างที่ A Space Odyssey: 2001 ทำให้คุณเชื่อ AI ก็เป็นเพียงการเสริมทักษะและความสามารถของเราเท่านั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้อย่างสมบูรณ์ (ขอโทษนะ เดฟ) ที่จริงแล้ว คุณอาจเคยใช้เทคโนโลยีนี้มาแล้วโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
แอปพลิเคชันแปลภาษา ซอฟต์แวร์แผนที่ บริการสตรีมมิ่งเครื่องมือการตลาดทางอีเมล เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ต่างก็ใช้รูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของเราด้วยฟีดที่คัดสรรมาอย่างดี โฆษณา และคำแนะนำต่างๆ
แต่ด้วยการอัปเดตล่าสุดของ OpenAI ทำให้ทุกคนสามารถใช้ API ของมันเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงและเฉพาะกลุ่มมากที่สุดได้ สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องค้นหาเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กร
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ AI ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต
การจัดการโครงการและ AIนั้นไปด้วยกันได้ดี หากคุณคุ้นเคยกับระบบการทำงานอัตโนมัติหรือการแก้ไขไวยากรณ์และไวยากรณ์แล้ว การนำซอฟต์แวร์ AI มาใช้จะรู้สึกเหมือนเป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติ นี่คือตัวอย่างบางส่วนจากวิธีมากมายที่ AI สามารถเพิ่มผลกระทบประจำวันของคุณได้อย่างมาก:
- การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์: จากหลากหลายรูปแบบการออกแบบไปจนถึงวิดีโอแอนิเมชันเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIสามารถสร้างสื่อทุกประเภท รวมถึงต้นแบบและโมเดลผลิตภัณฑ์ที่เกือบจะทันที เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาแรงบันดาลใจ แก้ปัญหาการเขียนไม่ออก และสร้างจุดเริ่มต้นที่มีน้ำหนักสำหรับโครงการสร้างสรรค์ใด ๆ
- การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด: เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสแกนไฟล์ข้อความ เสียง หรือวิดีโอของคุณ ไม่เพียงแค่ค้นหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์เท่านั้น แต่ยังช่วยระบุกิจกรรมทุจริตในเอกสารทางการเงิน เนื้อหาที่เป็นอันตรายในเสียงหรือวิดีโอ หรือจุดติดขัดในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณอีกด้วย
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนาย: สำหรับงานที่ต้องการการแก้ไข ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจสอบข้อมูลและทำการค้นคว้าเพื่อทำนายแนวโน้มต่าง ๆ ได้หลากหลาย ด้วยการตรวจสอบข้ามแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การจดจำรูปแบบ และระบบที่ใช้กฎเกณฑ์ เครื่องมือเหล่านี้สามารถค้นพบแนวโน้มตลาดที่อาจเกิดขึ้น พฤติกรรมของลูกค้า การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และอื่น ๆ ได้เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ในปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลใดก็ตามที่ต้องการสรุปเอกสารและระบบอัตโนมัติของงานที่ใช้ภาษาในหลากหลายภาษาหรือในเสียงแบรนด์เฉพาะของคุณเป็นไปอย่างชัดเจน
50 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
ข้อสรุปสำคัญที่นี่คือ AI เสริม กระบวนการทางธุรกิจของคุณ—มันไม่ได้มาแทนที่
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยก่อนนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้กับทีมหรือกระบวนการทำงานของคุณ และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยนำเสนอทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 50 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อความสะดวกในการนำทางรายการของเรา เราได้จัดกลุ่มเครื่องมือตามหมวดหมู่เหล่านี้:
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนและการสร้างเนื้อหา
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ด
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบภาพ
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับวิดีโอ
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการขาย
- เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสรรหา
แจ้งเตือน: อย่าลืมตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราที่มีเครื่องมือ AI เกือบ 300 รายการซึ่งจัดหมวดหมู่ตามกรณีการใช้งาน พร้อมลิงก์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์!
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนและการสร้างเนื้อหา
เครื่องมือ AI ผู้ช่วยการเขียนน่าจะเป็นประเภทแรกของแอปพลิเคชันที่คุณนึกถึงเมื่อคิดถึงซอฟต์แวร์ AI—นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ ที่คุณอาจเคยเห็นในภาพยนตร์ไซไฟ แน่นอน 😉
เครื่องมือ AI ต่อไปนี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้ได้กับทุกคน แต่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเขียน นักการตลาด และนักออกแบบ เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและให้ข้อมูล ตั้งแต่การถามคำถามง่ายๆ ไปจนถึงการร่างอีเมลแคมเปญเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AIมีคุณสมบัติทั้งหมดของนักเขียนเงาส่วนตัวของคุณเอง
1.คลิกอัพ
ClickUpคือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันมาไว้ที่ศูนย์กลางเดียว ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นหลายร้อยรูปแบบ ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ClickUp จึงเป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงและบริหารจัดการทุกขั้นตอนของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้ ClickUp ได้ยกระดับแนวคิดดังกล่าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวClickUp Brain: ชุดฟีเจอร์ AI ที่เน้นการสนทนา เข้าใจบริบท และปรับตามบทบาท ซึ่งพร้อมใช้งานในทุกส่วนของ ClickUp
ใช้ประโยชน์จาก AI Knowledge Manager, AI Project Manager, และ AI Writer for Work เพื่อประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทเกี่ยวกับ Workspace ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการจัดระเบียบหรือร่างแรก ClickUp Brain ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นในทุกงาน!
ClickUp Brain คือโซลูชัน AI ที่อิงตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียวที่มีคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยเพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้น และพลังของมันจะถูกนำมาใช้ในClickUp Docs เพียงเลือกบทบาทของคุณ เลือกกรณีการใช้งาน และ ClickUp Brain จะจัดการทุกอย่างจากตรงนั้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มีคำสั่ง AI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากกว่า 100 แบบที่สร้างขึ้นใน ClickUp AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายในครั้งแรกทุกครั้ง
- การประชุมแบบสแตนด์อัพอัตโนมัติสำหรับบุคคลและทีม เพื่อประหยัดเวลาในการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองและลดจำนวนการประชุม
- ฟังก์ชันการให้คำแนะนำใหม่เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณด้วยข้อเสนอแนะและการร้องขอในลักษณะสนทนา เช่น "ทำให้ตลกขึ้น" หรือให้ฟังดูสร้างสรรค์มากขึ้น
- การดำเนินการแปลเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างอุปสรรคทางภาษาและให้คำแปลที่เกือบสมบูรณ์แบบของข้อความของคุณใน 12 ภาษา
- สรุปหัวข้อเพื่อจับประเด็นสำคัญของการสนทนาความคิดเห็นที่ยาวในทั้งเอกสารและงาน
- มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงGantt, รายการ,ปฏิทิน AI, ไทม์ไลน์และมุมมองบอร์ดคล้าย Kanbanเพื่อจัดการงานของคุณจากทุกมุมมอง
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติสำเร็จรูปพร้อมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- ไวท์บอร์ด, เอกสาร,แผนผังความคิด,และการแชทที่สร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานชั้นนำอื่น ๆกว่า 1,000 รายการ
- คลังแม่แบบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp เต็มไปด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังนับร้อยที่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ โชคดีที่ ClickUpมีเว็บสัมมนาออนไลน์ การสนับสนุน และเอกสารช่วยเหลือเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีให้ทดลองใช้ฟรี เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสทดลองใช้ ClickUp AI ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรืออยู่ในแผน Free Forever เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้งานจริง คุณสามารถเพิ่ม ClickUp AI ลงในพื้นที่ทำงานแบบชำระเงินใดก็ได้ในราคาเพียง $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน ⚡️
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์นี้แล้ว ClickUp ยังมีแผนราคาที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายให้เลือกอีกด้วย:
2. แชทจีพีที
พูดกันตามตรง—เราต่างก็รู้ว่าคุณรู้จักChatGPT ดีอยู่แล้ว
ไม่ว่าคุณจะขอให้มันเล่าเรื่องตลกเพราะความอยากรู้อยากเห็น หรือใช้มันเขียนสุนทรพจน์งานเลี้ยงซ้อมก่อนแต่งงานให้เพื่อนของคุณ (โอ้โห) ChatGPT ก็เป็นหนึ่งในแชทบอทที่เข้าถึงง่ายและใช้งานสะดวกที่สุดบนอินเทอร์เน็ต
เครื่องมือการเขียนนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง อะไรก็ได้ อย่างแท้จริง คุณสามารถสนทนา อธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน ช่วยเหลือในการวิจัย และสร้างเนื้อหาทุกประเภท—แม้กระทั่งสร้างโค้ดได้ อินเทอร์เฟซของมันเรียบง่ายในแบบ "เห็นอะไรก็ได้สิ่งนั้น" แต่มีอะไรมากมายเกิดขึ้นเบื้องหลังที่ทำให้ ChatGPT มีความหลากหลายและมีประโยชน์มากขนาดนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียบง่ายซึ่งผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถด้านภาษาธรรมชาติและการออกแบบข้อความเพื่อสร้างการสนทนาแบบสองทาง
- ChatGPT รองรับมากกว่า 50 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี และภาษาญี่ปุ่น
- มันมีฐานความรู้ที่กว้างขวางครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมและหัวข้อ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คำตอบของมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไป และมักจะเป็นคำตอบทั่วไปหรือเป็นสูตรสำเร็จ ChatGPT ขาดความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจในรายละเอียดที่มนุษย์มีโดยธรรมชาติ
- เวอร์ชันฟรีอาจรู้สึกมีบั๊กในบางครั้ง และอาจเกิดการล่มหรือหน่วงเนื่องจากปัญหาเครือข่าย
- มันสามารถถูกบังคับให้ยอมรับคำตอบที่ผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของคำตอบในอนาคต
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20 ต่อเดือน
3. แจสเปอร์
หากคุณกำลังมองหาคำตอบที่มีความสอดคล้องและน่าสนใจมากขึ้นจากเครื่องมือเขียน AI ของคุณJasperอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Jasper เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาแบบยาว เช่น บทความบล็อก, บทละคร, โครงร่าง, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างโครงร่างรายละเอียดอย่างรวดเร็วในสไตล์ของคุณเอง และให้ Jasper ช่วยเติมเนื้อหาที่เหลือจากตรงนั้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- คุณสามารถปรับแต่งคำตอบของคุณให้เหมาะกับน้ำเสียงใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางการ วิชาการ หรือเชิงเทคนิค
- สร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็วและเป็นเสียงของคุณเองด้วยฟีเจอร์แชท
ข้อจำกัดของ Jasper
- การเขียนบทความยาวอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย และแม้กระทั่งเนื้อหาของ Jasper ก็อาจต้องการการอ่านผ่านเพิ่มเติมเพื่อการแก้ไข, ความถูกต้อง, และน้ำเสียง
- การทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดอาจทำให้ตัดสินใจได้ยากว่าเครื่องมือนี้มีคุณค่าสำหรับระบบเทคโนโลยีของคุณหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครใช้แบบเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $125 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
4. GrammarlyGO
GrammarlyGo คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Grammarlyสำหรับการระดมความคิด สร้างโครงร่าง ร่างงาน และแม้กระทั่งการฟื้นฟูงานเก่าของคุณให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์เขียน AI ที่มีการแข่งขันส่วนใหญ่ GrammarlyGo อนุญาตให้คุณป้อนเกณฑ์ของคุณเองเพื่อสร้างเนื้อหา แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างคือฟีเจอร์แนะนำในตัวที่ช่วยปรับแต่งงานของคุณเพิ่มเติม ดังนั้นในทางหนึ่ง คุณสามารถให้คำแนะนำกับ GrammarlyGo และมันก็สามารถให้คำแนะนำกลับคืนมาได้เช่นกัน 😅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GrammarlyGO
- สร้างเนื้อหาภายในไม่กี่วินาทีด้วยคำแนะนำเฉพาะของคุณเองหรือหนึ่งในคำแนะนำของ Grammarly
- ระบุระดับความสุภาพและน้ำเสียงเพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับน้ำเสียงในการเขียนของคุณ
- เครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานในตัวเพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องและความเป็นต้นฉบับ
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ ได้ รวมถึง Microsoft Word และแอปพลิเคชันที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ เช่น Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ GrammarlyGO
- GrammarlyGO รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษในขณะนี้
- คุณถูกจำกัดจำนวนการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อเดือนตามแผนการชำระเงินของคุณ
- เนื่องจากเครื่องมือนี้ให้บริการเพียงการช่วยเหลือการเขียนทั่วไป อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงหรือเทคนิค
ราคาของ GrammarlyGO
- ฟรี
- พรีเมียม: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- ธุรกิจ: $15 ต่อสมาชิก ต่อเดือน สำหรับทีม
5. Copy. ai
Copy.ai เป็นเครื่องมือช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)สำหรับการสร้างเนื้อหาแทบทุกประเภท โมเดลภาษา AI ขั้นสูงของมันช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่ซ้ำใครได้มากกว่าคู่แข่ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงคำอธิบายสินค้า
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- นักเขียนเนื้อหาด้วย AI เป็นที่รู้จักว่าสามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซของมันตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
- มันสามารถให้คำแนะนำที่สร้างโดย AI หากคุณกำลังประสบปัญหาการเขียน
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ระดับการให้บริการของ Copy.ai มักจะเปลี่ยนแปลงระหว่าง GPT-3 และ GPT-4
- มันไม่ได้ให้บริการทรัพยากรการบริการลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมากที่สุด
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $49 ต่อเดือน, ไม่จำกัดจำนวนคำ (จำกัดผู้ใช้ 1 คน)
- องค์กร: ติดต่อ Copy.ai เพื่อขอราคา
6. Wordtune
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยเขียน AI ที่ไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อนมากมาย ลองใช้ Wordtune ดูสิ เครื่องมือนี้ใช้แนวทางที่เรียบง่ายและไม่ยุ่งยากในการออกแบบ UI เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—ประหยัดเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณขณะสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- Wordtune ผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานทั่วไป เช่น Microsoft Word, iOS และ Google Chrome เพื่อประสบการณ์การแก้ไขและเขียนที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการค้นหาคำพ้องความหมายช่วยให้คุณสามารถค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้คำและวลีต่างๆ ได้
- คุณสามารถนำเนื้อหาวิดีโอมาปรับใช้เป็นบล็อกเขียนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟีเจอร์สรุปเนื้อหาของ YouTube
ข้อจำกัดของ Wordtune
- Wordtune ขาดฟังก์ชันขั้นสูงเพิ่มเติม รวมถึงฟีเจอร์การตั้งค่าเสียงและแม่แบบ
- คุณสมบัติการปรับแต่งคำของมันอาจเปลี่ยนความหมายของข้อความต้นฉบับได้
ราคาของ Wordtune
- ฟรี: $0 พร้อมการทำซ้ำ 10 ครั้งต่อวัน
- พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือน พร้อมการสร้างเนื้อหาไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ค่าพรีเมียมสำหรับทีม: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมผู้สร้างเนื้อหา
ลองดูทางเลือกของ Wordtune เหล่านี้!
7. Writesonic
นักการตลาด—เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงคุณโดยเฉพาะ 🗣️
Writesonicเชี่ยวชาญในการสร้างบล็อก, โฆษณา, อีเมล, และหน้าเว็บที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการค้นหาตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องมือนี้ทำงานบนโมเดล GPT-4 ของ OpenAI และยังเสนอแชทบอทที่เรียกว่า Chatsonic เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ ChatGPT อาจพลาดไปโดยเฉพาะ ☕️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- แผนชำระเงินของ Writesonic ใช้เทคโนโลยี GPT-4 ที่ได้รับการอัปเกรด
- คุณสามารถนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วยการผสานรวมกับ Twitter และ LinkedIn
- คุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงคำสั่งเสียงและการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- การทดลองใช้ฟรีจำกัดผู้ใช้หนึ่งคนและมีการจำกัดจำนวนคำ
- Writesonic ดำเนินการด้วยระบบเครดิต ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการ
ราคา Writesonic
- ทดลองใช้ฟรี: สำหรับ 10,000 คำแรกของคุณ
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12.67 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
8. Rytr
อย่าให้ตัวอักษร Comic Sans หลอกคุณ—Rytrสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้ภายในไม่กี่วินาที ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องที่แข็งแกร่ง คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียน AIอันทรงพลังนี้เพื่อตรวจสอบงานเขียนทางวิชาการและงานเขียนมืออาชีพของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนถึงกำหนดส่งที่สำคัญ หรือสร้างร่างใหม่ทั้งหมดในประเภทใดก็ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- รูปแบบการเขียนหลากหลายเพื่อสร้างบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย คำอธิบายสินค้า และอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซของมันใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาได้ทันที
- รองรับหลายภาษาเพื่อให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้มากขึ้น
- คุณสมบัติการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนที่เนื้อหาของคุณจะถูกเผยแพร่
ข้อจำกัดของ Rytr
- เนื้อหาจาก Rytr บางครั้งอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปรับประโยคที่ดูไม่ลื่นไหลให้เหมาะสม
- ข้อจำกัดจำนวนคำในทุกแผนราคา แม้แต่ตัวเลือก "ไม่จำกัด"
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- แผนประหยัด: $9 ต่อเดือน หรือ $90 ต่อปี
- แผนไม่จำกัด: $29 ต่อเดือน หรือ $290 ต่อปี
โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheets!
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ด
เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AIทำให้การเขียน, วิเคราะห์, และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดง่ายขึ้นมากโดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างกว้างขวาง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีหลักการคล้ายกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาหลาย ๆ ตัว แต่แทนที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ เครื่องมือเหล่านี้ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อเติมเต็มบรรทัดโค้ดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ! ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 🥧
9. GitHub Copilot
GitHub Copilot เป็นโปรแกรมเมอร์คู่ AI ที่เปลี่ยนคำพูดตามธรรมชาติของคุณให้เป็นโค้ดพร้อมคำแนะนำการเติมอัตโนมัติในหลายสิบภาษา ทั้งหมดนี้จากตัวแก้ไขของคุณ เครื่องมือนี้ขับเคลื่อนโดย OpenAI Codex ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การเขียนโค้ด AI อีกตัวหนึ่ง ดังนั้นจึงสร้างโค้ดที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่า Codex และรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมได้มากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- หลายภาษาโปรแกรม, รวมถึง Python, JavaScript, TypeScript, Go, และ C++
- การเขียนโปรแกรมแบบคู่ด้วย AI เพื่อสร้างโซลูชันที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องและคำแนะนำเชิงสนทนา
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากมาย เช่น Visual Studio Code, JetBrains IDEs และ Neovim
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- Copilot อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้กระบวนการของคุณ
- คุณสมบัติ AI แบบเรียลไทม์ของมันสร้างโค้ดด้วยความเร็วที่ช้ากว่าเครื่องมือที่คล้ายกันอื่น ๆ
- GitHub ให้ความช่วยเหลือในการดีบักบ้างแต่ขาดการสนับสนุนเชิงลึก
ราคา GitHub Copilot
- บุคคล: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
10. aiXcoder
aiXcoder เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการแก้ไขปัญหาการเขียนโค้ดทุกประเภท รองรับการเติมข้อความอัตโนมัติและแนะนำโค้ดที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น โดยอาศัยความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมที่ครอบคลุมในตัว aiXcoder ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์โดยการประเมินบริบทและไวยากรณ์ของคำขอของคุณ และยังสามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ aiXcoder
- การเติมโค้ดอัตโนมัติที่ชาญฉลาดทั้งแบบเต็มบรรทัดและหลายบรรทัด ที่สามารถคาดการณ์การเขียนต่อของคุณได้
- การค้นหาโค้ดแบบปรับได้ของ GitHub เพื่อค้นหาบรรทัดโค้ดเฉพาะและหลีกเลี่ยงการพัฒนาซ้ำ
- มาตรการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้อง
- aiXcoder รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลักหลายภาษา รวมถึง Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript และ Go
ข้อจำกัดของ aiXcoder
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด
- อาจมีปัญหาด้านภาษาตามบริบทเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจนำไปสู่คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง
- aiXcoder ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างมากในการทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้โหมดออฟไลน์ไม่น่าเชื่อถือ
aiXcoder ราคา
- ฟรี
- ติดต่อ aiXcoder สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
11. TabNine
TabNine ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างการเติมโค้ดอัจฉริยะสำหรับนักพัฒนาในขณะที่พวกเขากำลังเขียนโค้ด โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นในภาษาธรรมชาติของคุณเพื่อสร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเองมากนัก TabNine สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดหลากหลายประเภท จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักพัฒนาในภาษาและสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ TabNine
- เติมข้อความอัตโนมัติและแนะนำบรรทัดของโค้ด
- แปลงภาษาธรรมชาติเป็นบล็อกของโค้ด
- สามารถปรับให้เข้ากับฐานความรู้ของคุณได้ในท้องถิ่นโดยไม่ทำให้โค้ดของคุณเสียหาย
- ผสานความรู้ทั่วไป, แนวทางที่ดีที่สุด, และสไตล์การเขียนโค้ดของคุณเองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ TabNine
- แผนฟรีของมันขาดฟังก์ชันการทำงานที่มีคุณค่าในคุณสมบัติหลัก เช่น ภาษาธรรมชาติและการเติมโค้ดทั้งบรรทัด การเรียนรู้รูปแบบ และการสนับสนุน
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการเชี่ยวชาญ UI ของ TabNine และความยากลำบากในการปรับแต่งงานของคุณหากไม่มีความรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
ราคาของ TabNine
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ TabNine เพื่อขอราคาพิเศษ
12. ฟิกสแต็ก
Figstack นำเสนอชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจและจัดทำเอกสารโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์หลากหลายของมันมุ่งเน้นให้การทำโค้ดง่ายขึ้นด้วยตัวแปลภาษาธรรมชาติที่สามารถเข้าใจโค้ดในเกือบทุกภาษาการเขียนโปรแกรม Figstack ยังสามารถสร้างเอกสารและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโค้ดเพื่อช่วยผู้ใช้ในการอ่านและสร้างโค้ดโดยไม่รู้สึกหนักใจในกระบวนการ
คุณสมบัติเด่นของ Figstack
- ฟีเจอร์ Explain Code ของ Figstack สามารถเข้าใจภาษาการเขียนโปรแกรมใดก็ได้และแปลโค้ดระหว่างภาษาต่าง ๆ ได้ทันที
- มันให้ความช่วยเหลือด้านฟังก์ชันการทำงานของโค้ดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สามารถสร้างเอกสารประกอบโค้ดได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของนักพัฒนา
ข้อจำกัดของ Figstack
- การช่วยเหลือของ Figstack อาจไม่สม่ำเสมอหรือเชื่อถือได้หากโค้ดไม่ชัดเจนหรือขาดเอกสารประกอบที่เหมาะสม
- มันไม่ได้สะท้อนการอัปเดตแบบเรียลไทม์เสมอไปเพื่อรองรับการปล่อยเวอร์ชันใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
ราคาของ Figstack
- ทดลองใช้ฟรี
- ติดต่อ Figstack สำหรับข้อมูลราคาอื่น ๆ ทั้งหมด
13. Cody โดย Sourcegraph
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Sourcegraph กับลูกพี่ลูกน้องอายุ 10 ขวบของคุณมีอะไรเหมือนกัน? ทั้งคู่ชื่อ Cody 🤓
Sourcegraph เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาโค้ดที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถแก้ไข นำทาง และทำงานอัตโนมัติกับโค้ดได้ แม้จะอยู่ในหลายรีโพสิตอรี ฟีเจอร์ AI ของมันที่ชื่อว่า Cody จะเพิ่มความสามารถนี้โดยการอ่านโค้ดทั้งหมดของคุณ ตอบคำถาม และเขียนโค้ดให้คุณ
คุณสมบัติเด่นของ Cody
- แชทแบบอินไลน์เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโค้ดของคุณอย่างรวดเร็วด้วยภาษาที่สื่อสารกัน
- เวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปเพื่อเร่งการทำงานของคุณกับ Cody เลือกได้ว่าคุณต้องการคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด การปรับปรุงชื่อตัวแปร การแปล การสรุปการเปลี่ยนแปลง หรือหมายเหตุที่สร้างขึ้น
- การเติมข้อความอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เพื่อเขียนโค้ดภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Cody
- UX ของ Cody ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด
ราคาแบบ Cody
แอป Cody ฟรีสำหรับผู้ใช้ Sourcegraph ทุกคนที่สมัครแผนแบบชำระเงิน:
- แผนธุรกิจ: ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่ $99 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
14. SpellBox
SpellBox ช่วยให้ผู้พัฒนาให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับแรก ด้วยการลดภาระหนักในการเขียนโค้ด แก้ไขปัญหา และดีบัก ด้วยการใช้คำสั่งที่เรียบง่าย SpellBox จะสร้างโค้ดที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำและค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ภายในไม่กี่วินาที ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาคำตอบบนอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติเด่นของ SpellBox
- คุณสมบัติการอธิบายโค้ดเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโค้ดที่คุณกำลังทำงานอยู่
- การบุ๊กมาร์กเพื่อบันทึกและเรียกคืนโค้ดสั้น ๆ ได้ในทันที
- มีให้บริการในรูปแบบส่วนขยาย VS code เพื่อประสบการณ์ที่ผสานรวมกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยมอื่น ๆ ของคุณ
- การสร้างโค้ดจากข้อความสนทนา
ข้อจำกัดของ SpellBox
- ภาษาโปรแกรมที่มีจำกัด—SpellBox อาจไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานกับภาษาที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
- ผลบวกลวงและผลลบลวงเป็นครั้งคราว
- มีความยากลำบากบางประการในการเข้าใจบริบทเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องที่สุด
ราคาของ SpellBox
- ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า: $40 ต่อใบอนุญาตหนึ่งปี
- ปกติ: $65 ต่อใบอนุญาตหนึ่งปี
15. AskCodi
จากความคิดสร้างสรรค์ของทีมผู้สร้าง AskJarvis ขอนำเสนอ AskCodi ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์นี้มีชุดผลิตภัณฑ์สามอย่าง: Codi Projects, Codi Chat และ Codi Workbook ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ โค้ด ด้วย AskCodi นักพัฒนาสามารถใช้คำขอที่เขียนเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, โปแลนด์, และสเปน เพื่อสร้างคำตอบโค้ดในภาษา VB Script, Python, Java, C, HTML และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ AskCodi
- มีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI ของ Codi ผ่านการสนทนาแบบโต้ตอบเพื่อรับความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะ และทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- สร้าง ทดสอบ อธิบาย และจัดทำเอกสารโค้ดได้อย่างง่ายดาย
- คุณสามารถจัดระเบียบโค้ดของคุณตามภาษาและภาษาโปรแกรม
- รองรับภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กมากกว่า 50 ภาษา
- มีให้บริการเป็นส่วนขยายสำหรับ IDE หลายตัว
ข้อจำกัดของ AskCodi
- ฟังก์ชันการทำงานของ AskCodi พร้อมกับการผสานรวมอาจแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะซื้อ
- อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติของ AskCodi อย่างถ่องแท้เพื่อใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ AskCodi
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือน
16. แบล็กบ็อกซ์
นักพัฒนาพึ่งพา BlackBox ในการเขียนโค้ด ค้นหาสแนปช็อตที่ดีที่สุด และสร้างผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น แทนที่จะต้องออกจากสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาหรือฟังก์ชันเฉพาะ คุณสามารถถาม BlackBox ด้วยคำพูดง่ายๆ และมันจะแสดงคำตอบในรูปแบบโค้ดให้คุณ
คุณสมบัติเด่นของ BlackBox
- BlackBox ทำงานร่วมกับทุก IDE, เว็บเบราว์เซอร์ และฐานข้อมูล และมีให้บริการในกว่า 20 ภาษาการเขียนโปรแกรม
- เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้แม้ในความเร็วการเชื่อมต่อที่ต่ำมาก
- เข้าถึงงานของคุณผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปเดสก์ท็อปของ BackBox
- ค้นหาผ่านคลังโค้ดกว่า 100 ล้านแห่งเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ BlackBox
- อาจมีการขาดความโปร่งใสในการทำความเข้าใจว่า BlackBox ได้มาถึงข้อสรุปอย่างไร ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ผู้ใช้บางรายพบว่า BlackBox มีแนวโน้มที่จะมีอคติและจำเป็นต้องฝึกอบรมโมเดลใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรม
ราคาของ BlackBox
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนสำหรับนักพัฒนาที่ดี: $0.99 ต่อเดือน
- แผนสำหรับนักพัฒนาที่ยอดเยี่ยม: $1. 99 ต่อเดือน
- แผนสำหรับนักพัฒนาในตำนาน: $7.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
คุณเคยออกจากประชุมยาว ๆ แล้วเดินไปห้องครัวเพื่อเอาน้ำโซดา แล้วมารู้ตัวอีกทีว่าคุณลืมขั้นตอนต่อไปไปแล้วบ้างไหม? ถ้าใช่ คุณต้องมีเครื่องมือประชุม AI ติดตัวไว้แล้วล่ะ
เครื่องมือที่ใช้ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมสามารถถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ สร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกล่าวถึงในระหว่างการสนทนา ให้การวิเคราะห์ขั้นสูง และอีกมากมาย เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในกระเป๋าของคุณ เทคโนโลยีนี้ทำให้ทุกการประชุมมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น 🫱🏼🫲🏾
17. ผักโขม
Spinach ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาโดยเฉพาะ และอัดแน่นด้วยฟังก์ชันการทำงานระดับสูงจนผักใบเขียวชนิดอื่นต้องสั่นสะท้าน! 🥬
เหมือนกับ AI Scrum Master ส่วนตัวของคุณ Spinach สามารถจัดการประชุมประจำวัน สร้างสรุปการประชุม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับตั๋วงานได้เพียงแค่คลิกเมาส์ เครื่องมือการประชุมแบบ Agile นี้ทำงานบนเทคโนโลยี GPT-4 และผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากมาย (รวมถึง ClickUp) เพื่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะเป็นการบันทึกหรือถอดเสียงการประชุม Spinach จะสร้างสรุปที่เป็นระเบียบเพื่อบันทึกอุปสรรคและกระตุ้นให้ทีมของคุณดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของผักโขม
- การผสานการทำงานหลายระบบเพื่อช่วยในการวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนสปรินต์ และการประชุมจัดระเบียบงานค้าง
- จัดการการอัปเดตและไฮไลต์ทั้งหมดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จัดทำขึ้นในการประชุมใดๆ รวมถึงการบันทึกการประชุม การจดบันทึก รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจที่สำคัญ
- แนะนำตั๋วสำหรับข้อบกพร่องหรือฟีเจอร์โดยตรงใน Slack
- จัดเตรียมบริบทจากการประชุมที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าร่วม และจัดทำวาระการประชุมให้คุณ
ข้อจำกัดของผักโขม
- ขาดคุณสมบัติการประชุม AI แบบคลาสสิกหลายประการที่เครื่องมืออื่น ๆ มีเพื่อบันทึกการหารือในวิธีเพิ่มเติม
ราคาผักโขม
- ฟรี
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
18. Sembly
Sembly สร้างมากกว่าบันทึกการประชุมทั่วไป; มันสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เครื่องมือ AI นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับแอปการประชุมที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องที่พบได้ทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้ Sembly โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือคุณสมบัติด้านงาน โครงการ และกิจกรรมที่ช่วยให้ข้อมูลที่คุณได้รับสอดคล้องกับรายการที่ต้องทำของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Sembly
- การติดตามผลอัตโนมัติพร้อมความสามารถในการสตรีมข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไปยังเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ
- Sembly สามารถ "เข้าร่วม" การประชุมแทนคุณได้ และจัดทำบันทึกการสนทนาให้ในกรณีที่คุณมีนัดซ้อน
- ใช้แชทบอทในตัวเพื่อสร้างการถอดความ สรุป หรืออีเมลตามหัวข้อที่กล่าวถึงในการประชุมใดๆ
- สามารถติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น KPI และรายได้ที่กล่าวถึงในการประชุมของคุณได้
ข้อจำกัดของ Sembly
- แม้ว่า Sembly จะมีคุณสมบัติในการจัดการงานและโครงการบางอย่าง แต่ฟังก์ชันการทำงานของมันไม่เหมาะสำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Sembly
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $10 ต่อเดือน
- ทีม: $20 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: สำหรับผู้ใช้มากกว่า 40 คน กรุณาติดต่อ Sembly เพื่อสอบถามราคา
19. ไฟลั่นทม
Fireflies เป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจดบันทึกและถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางการระดมความคิดหรือกำลังอัปโหลดไฟล์จากการสัมภาษณ์ลูกค้า Fireflies สามารถจับภาพการสนทนาของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง สำเนียง ภาษา หรืออุตสาหกรรมใด ผู้ช่วยประชุมนี้สามารถตรวจจับความแตกต่างเล็กน้อยที่สุดในคำพูดเพื่อการถอดเสียงที่แม่นยำในครั้งแรก
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่
- การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยง Fireflies กับแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, ใส่คำอธิบายประกอบ, และจัดรูปแบบเอกสารถอดเสียงตามที่ต้องการ
- สรุปอัจฉริยะเพื่อจับประเด็นสำคัญ ขั้นตอนถัดไป คำถาม และประเด็นสำคัญในการอภิปรายจากการประชุมของคุณ
- คุณสมบัติการค้นหาและการจัดระเบียบเพื่อแยกคำ, วลี, และหัวข้อในเอกสารบันทึกเสียงของคุณ
- การถอดเสียงเสียงเพื่อจัดการการจดบันทึกและสร้างรายงานการประชุม
- ตัวเลือกการแชร์ที่สะดวกผ่านอีเมล, ลิงก์, หรือ QR โค้ด
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- ระบบ AI บางครั้งอาจมีความยากลำบากในการถอดเสียงคำและวลีที่ไม่คุ้นเคย ไม่ชัดเจน หรือเป็นคำทางเทคนิคได้อย่างถูกต้อง
- มันไม่สามารถจับสัญญาณการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดได้เสมอไป เช่น น้ำเสียง, ความสูงต่ำของเสียง, และระดับเสียง
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- แผนฟรี: อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุด 800 นาทีต่อที่นั่ง และเข้าถึงการสนทนาได้ไม่จำกัด
- แผนโปร: $10 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน หากชำระรายปี
- แผนธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน หากเรียกเก็บเงินรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง
20. คริสป์
มีใครบ้างไหมที่สุนัขของพวกเขา ดูเหมือน จะเห่าเฉพาะตอนที่คุณกำลังนำเสนอ? ถ้าสถานการณ์นี้รู้สึกคุ้นเคยเกินไป—Krisp มีทางแก้ไขให้คุณแล้ว Krisp เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ไม่มีบอท รู้จักกันดีที่สุดในเรื่องการปิดเสียงสองทางเพื่อกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังระหว่างการประชุมออนไลน์ของคุณแบบเรียลไทม์
เช่นเดียวกับเครื่องมือประชุม AI อื่น ๆ Krisp สามารถจับการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียง, ผู้พูด, และภาษาในระหว่างการสนทนาได้เช่นกัน เพื่อการถอดความและการสรุปการประชุมที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- เสียงรบกวน, เสียงพูด, และการยกเลิกเสียงสะท้อนเพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนและมืออาชีพมากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกจากการโทรเพื่อวัดความสมดุล ความครอบคลุม และการมีส่วนร่วมของการประชุมของคุณ
- การถอดความการประชุมที่ปราศจากบอทซึ่งทำงานร่วมกับแอปเสียงเกือบทุกแอป โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน
- เทมเพลตการประชุมสำเร็จรูปเพื่อสร้างประเด็นการสนทนา รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Krisp
- การตัดเสียงรบกวนอาจทำให้คุณตระหนักถึงสิ่งรอบข้างน้อยลง แม้ว่าจะช่วยให้คุณภาพเสียงในการประชุมดีขึ้น แต่ก็อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยได้เช่นกัน
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: $8 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Krisp เพื่อขอราคาพิเศษ
21. สรุปสั้น
tl;dv เป็นเครื่องมือที่ใช้ GPT ในการสรุปการประชุมของคุณให้เข้าใจได้ในไม่กี่นาที โดยย่อมาจาก "too long, didn't view" ด้วยคุณสมบัติในการถอดเสียงและสรุปการสนทนา ทีมสรรหาบุคลากร ทีมขาย และทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมากด้วยการใช้ tl;dv ร่วมกับซอฟต์แวร์การประชุมยอดนิยม เช่น Google Meet หรือ Zoom
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ถอดเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติในกว่า 30 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น และอื่นๆ
- เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายเพื่อดึงคลิปสั้นๆ จากนักลงทุนหรือลูกค้าเพื่อเน้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการประชุมของคุณ
- ค้นหาหัวข้อที่พูดคุยกันในการประชุมทั่วทั้งบริษัทของคุณในกรณีที่คุณไม่อยู่หรือตื่นสาย
- tl;dv ผสานการทำงานกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมเพื่อให้การประชุมของคุณสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ tl;dv
- ขณะนี้ ฟีเจอร์การบันทึกและการถอดความของ tl;dv รองรับเฉพาะ Google Meet และ Zoom เท่านั้น ดังนั้นหากคุณใช้ Microsoft Teams คุณจะต้องพลาดฟีเจอร์นี้ไป
- มีการบันทึกเสียงการประชุมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อครั้ง หากคุณถึงขีดจำกัดนี้ คุณจะต้องสิ้นสุดการประชุมและเริ่มต้นใหม่เพื่อดำเนินการบันทึกต่อไป
- การผสานรวมบางอย่างของมันมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่น; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีของคุณสามารถทำงานร่วมกับ tl;dv ได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ทั้งหมด
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
22. Otter. ai
Otter.ai ช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI นี้บันทึกและถอดข้อความประเด็นสำคัญของคุณขณะประชุมแบบเรียลไทม์ และจะส่งอีเมลสรุปประเด็นสำคัญให้คุณทันทีหลังการประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนี้ หลังประชุม คุณยังสามารถใช้ Otter แปลงไฟล์เสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความธรรมดาเพื่ออ้างอิงย้อนกลับได้ตลอดเวลา
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- การถอดเสียงของ Otter จะซิงค์กับการบันทึกของคุณและเน้นข้อความตามจังหวะของผู้พูดเมื่อเล่นซ้ำ
- มีการระบุเวลาและป้ายกำกับที่ชัดเจนสำหรับผู้พูดแต่ละคนในถอดความ
- คุณสามารถชะลอหรือเร่งความเร็วการเล่นซ้ำได้ และยังสามารถข้ามช่วงหยุดที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย
- OtterPilot เข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการประชุม Google Meet ให้คุณโดยอัตโนมัติ
- ไฮไลต์และแสดงความคิดเห็นในบันทึกผลการศึกษาของคุณเพื่อทำงานร่วมกับทีมหรือมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ
- ตัวเลือกการส่งออกมากมาย รวมถึง mp3, txt, pdf, docx และ srt
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- Otter รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเท่านั้น
- คุณได้รับอนุญาตให้ทำการถอดเสียงได้เพียงสามรายการผ่านการอัปโหลดไฟล์เสียงในแผนฟรีเท่านั้น
- การตรวจจับเสียงของมันไม่สามารถจับได้ทุกคำหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้พูดเสมอไป
- การถอดเสียงของคุณจะต้องมีการแก้ไขและปรับแต่งเพิ่มเติมจากคุณเพื่อให้ถูกต้อง 100%
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับทีม
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
23. วา
Fathom เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคลและทีมเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานยุ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไกลเสมือนจริง ไม่ว่าคุณจะใช้ Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet Fathom สามารถเน้น, ถอดความ, สรุป และจัดรูปแบบประเด็นสำคัญของคุณได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อทีมของคุณโดยเฉพาะ! Fathom ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้สำหรับการโทร เพื่อแยกหัวข้อที่ต้องการ และยังสามารถรวบรวมประเด็นสำคัญจากการประชุมของคุณเป็น "เพลย์ลิสต์" เพื่อเร่งกระบวนการฝึกอบรมให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สร้างและซิงค์บันทึกการโทรของคุณไปยังซอฟต์แวร์ CRM AIต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- สร้าง "เพลย์ลิสต์" ของไฮไลท์การประชุมของคุณเพื่อแชร์เฉพาะคลิปที่น่าสนใจที่สุด
- แผนฟรีที่ใจดีสำหรับบุคคลที่ต้องการทดลองใช้คุณสมบัติผู้ช่วยประชุม AI ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นครั้งแรก
- คุณสมบัติที่เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อประสบการณ์การขายที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจข้อจำกัด
- ความสามารถในการรองรับภาษาที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นที่คล้ายกัน
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไปในตอนแรก
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี: สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- ติดต่อ Fathom สำหรับรายละเอียดราคาเพิ่มเติม
ลองดูทางเลือกอื่นของ Fathom เหล่านี้!
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบภาพ
ซอฟต์แวร์สร้างภาพสามารถเป็นเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่อาจไม่มีงบประมาณด้านการตลาดในการผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพสูง นอกจากนี้ยังเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบในการพึ่งพาในกระบวนการสร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อสร้างภาพร่างเบื้องต้น สำรวจสไตล์ศิลปะใหม่ๆ และค้นหาแรงบันดาลใจ
หากคุณกำลังมองหาการสร้างภาพข้อมูล, แก้ไขรูปภาพ, หรือเสริมสร้างสไตล์ศิลปะของแบรนด์คุณ, เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เหล่านี้จะช่วยคุณได้
24. มิดเจอร์นีย์
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้บุคคลปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และยอมรับสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย เพียงอธิบายวิสัยทัศน์ของคุณ แล้วบอท Discord ของ Midjourney จะดำเนินการต่อ ด้วยความสามารถในการแปลงข้อความเป็นกราฟิก บุคคลและทีมสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์นี้เพื่อสร้างทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบเว็บที่ละเอียดไปจนถึงแคมเปญโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- ใช้งานง่ายและดึงดูดใจ
- มีการปรับปรุงคุณภาพกราฟิกเว็บของแอปนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- Midjourney มีชุมชนที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังเพราะมันมีอยู่ใน Discord
ข้อจำกัดของ Midjourney
- เครื่องมือกระตุ้นของมันสามารถยกระดับภาพได้ แต่การออกแบบต้นฉบับอาจถูกเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
- หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ใน Discord, Midjourney อาจรู้สึกสับสนเล็กน้อย
ราคาของ Midjourney
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนมาตรฐาน: $30 ต่อเดือน
- โปรแพลน: 60 ดอลลาร์ต่อเดือน
ลองดูทางเลือกอื่นของ Midjourney เหล่านี้!
25. DALL·E 2
พัฒนาโดย OpenAI,DALL-E 2 เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างภาพที่สมจริงและสร้างสรรค์ตามคำอธิบายของคุณ คุณสมบัติเช่น Outpainting ทำให้ DALL-E มีความสามารถในการรองรับภาพได้หลากหลายมากขึ้นในหลากหลายรูปแบบสื่อ รวมถึงสไตล์ศิลปะที่สมจริง ภาพวาดสีน้ำมัน และภาพประกอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E 2
- DALL-E 2 สามารถสร้างงานศิลปะที่เหนือจริงซึ่งสร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ที่น่าสนใจในการชม
- อินเทอร์เฟซของมันใช้งานง่ายและทำให้การสร้างผลงานชิ้นเอกเป็นเรื่องง่าย
- คุณสามารถผสมผสานสื่อต่างๆ ของ DALL-E 2 เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์เฉพาะตัว
ข้อจำกัดของ DALL·E 2
- คุณภาพไม่สม่ำเสมอในทุกสไตล์ศิลปะ บางภาพอาจปรากฏเป็นพิกเซลหรือเบลอมากกว่าภาพอื่น ๆ
- แนวคิดศิลปะ AI ที่ซับซ้อนมากขึ้นต้องการเวลาการประมวลผลที่ยาวนานขึ้น
ราคาของ DALL·E 2
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI นี้ทำงานบนระบบราคาตามเครดิต คำสั่งข้อความแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งเครดิต และคุณสามารถซื้อเครดิตได้ในชุดละ 115 เครดิต
- ฟรี
- 115 เครดิต: $15
26. ไนท์คาเฟ่
NightCafe "ทำให้การเล่นเกม" เป็นแนวทางในการสร้างภาพทั่วไปผ่านการท้าทายที่เป็นมิตรระหว่างผู้ใช้ประจำเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้น คุณยังสามารถเข้าถึงอัลกอริธึม AI ที่แตกต่างกันจาก NightCafe เพื่อทดลองใช้เครื่องมือที่คล้ายกันได้ รวมถึง DALL-E 2 และ Stable Diffusion โดยไม่ต้องออกจากแอป
คุณสมบัติเด่นของ NightCafe
- NightCafe ช่วยให้คุณเลือกสไตล์ศิลปะของคุณเองได้
- คุณสามารถเข้าถึงอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ ได้
- ความท้าทายทางศิลปะรายวันเพื่อส่งเสริมชุมชนผู้ใช้ที่แน่นแฟ้น
ข้อจำกัดของ NightCafe
- การเข้าถึงบริการลูกค้าและตัวเลือกการสนับสนุนที่น้อยลง
- ตัวกรองบางตัวมีความไวมากกว่าตัวอื่นเมื่อสร้างงานศิลปะ
ราคาของ NightCafe
- ฟรี: 5 เครดิตต่อวัน พร้อมโบนัสสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
- AI Beginner: $5.99 สำหรับ 100 เครดิตต่อเดือน
- นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99 สำหรับ 200 เครดิตต่อเดือน
- ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99 สำหรับ 500 เครดิตต่อเดือน
- ศิลปิน AI: $49.99 สำหรับ 1,400 เครดิตต่อเดือน
ผู้ใช้ยังมีตัวเลือกในการซื้อเครดิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสมัครสมาชิก โดยเริ่มต้นที่ $7.99 สำหรับทุก 100 เครดิต
27. บลูวิลโลว์
ความสามารถในการสร้างงานศิลปะด้วย AI ของ BlueWillow ทำให้การสร้างโลโก้แบรนด์, สินทรัพย์ทางการตลาด, และกราฟิกต่างๆ เป็นเรื่องง่ายในพริบตา เครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชี Discord ที่ได้รับการยืนยัน และสร้างภาพสี่ภาพต่อคำอธิบายข้อความที่คุณป้อน ยิ่งคำอธิบายละเอียดมากเท่าไร ผลลัพธ์ของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น!
คุณสมบัติเด่นของ BlueWillow
- ชุมชน Discord ที่แข็งแกร่งกว่า 300 ล้านผู้ใช้
- คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์จาก BlueWillow หรือจัดเรียงผลลัพธ์ใหม่สำหรับอีกสี่ภาพได้ หากแอปไม่สามารถตอบสนองได้ตามที่ต้องการ
- บันทึกภาพ BlueWillow ของคุณโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- รูปแบบศิลปะที่แตกต่างกันเพื่อสร้างกราฟิกหรือภาพเหมือนจริง
ข้อจำกัดของ BlueWillow
- คุณต้องมีบัญชี Discord เพื่อใช้ BlueWillow
- เครื่องมือนี้อาจเหมาะสำหรับคำขอศิลปะส่วนบุคคลมากกว่าการสร้างแบรนด์มืออาชีพหรือแคมเปญต่อเนื่อง
ราคาของ BlueWillow
- ฟรี
- Willower: $5 ต่อเดือน
- บลู แองเจิล: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แซฟไฟร์: $20 ต่อเดือน
28. เบรีย
Bria ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างเนื้อหาภาพที่ปรับแต่งได้และ มีจริยธรรม ในปริมาณมากและง่ายดาย ออกแบบมาสำหรับทีมมืออาชีพ องค์กรขนาดใหญ่ ศิลปิน และนักพัฒนาที่ต้องการเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจทางสายตา วัสดุสำหรับโซเชียลมีเดีย เนื้อหาโฆษณา หรือโครงการสร้างสรรค์อื่นๆ ทุกประเภท
เมื่อใช้อย่างถูกต้อง Bria มีพลังในการทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาและแรงงานโดยไม่ต้องลดคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Bria
- ส่งเสริมการพัฒนา AI ที่มีจริยธรรมเพื่อให้ศิลปินสามารถควบคุมผลงานของตนได้อย่างเต็มที่
- เครื่องสร้างพื้นหลังและเครื่องสร้างวัตถุใหม่เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้ละเอียดถึงขั้นสุดท้าย
- ความสามารถในการปรับการแสดงออกทางสีหน้า รูปลักษณ์ และบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาของคุณ
- การเข้าถึงแบบเปิดกว้างสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและนักวิชาการ
ข้อจำกัดของ Bria
- อาจมีความท้าทายบ้างในการเรียนรู้ UI ของ Bria ในตอนแรก
- อาจไม่รองรับกับระบบปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นอย่างเต็มที่
- แผนชำระเงินอาจมีราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ Bria
- เริ่มต้น: ฟรี
- พื้นฐาน: $99 ต่อเดือน
- ข้อดี: $290 ต่อเดือน
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
29. การสต็อกสินค้า
Stockimg ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างภาพมืออาชีพและคุณภาพสูงภายในไม่กี่วินาที ตั้งแต่ภาพสต็อกไปจนถึงปกหนังสือ โปสเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย Stockimg สามารถมอบโซลูชันแบรนด์ที่สร้างสรรค์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยการให้คำอธิบายหรือข้อความ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stockimg
- สร้างการออกแบบของคุณเองหรือเลือกจากแกลเลอรีของภาพสต็อกที่สร้างโดย AI สำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- Stockimg ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างภาพสต็อก ปกหนังสือ โปสเตอร์ วอลเปเปอร์ โลโก้ ภาพประกอบ ไอคอน และแม้แต่ UI สำหรับเว็บหรือมือถือ
- UI ที่สะอาดและใช้งานง่ายที่เรียนรู้ได้ง่าย
ข้อจำกัดของสต็อกภาพ
- ไม่มีวิธีมากมายในการปรับแต่งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ของคุณ
- Stockimg บางครั้งอาจเข้าใจภาพที่ต้องการข้อความได้ยาก (เช่น ปกหนังสือ กราฟิก และโปสเตอร์) และอาจสร้างข้อความที่ไม่มีความหมายขึ้นมา
การกำหนดราคาสต็อก
- แผนฟรี
- แผนเริ่มต้น: $19 ต่อเดือน
- แผนพรีเมียม: $29 ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อ Stockimg เพื่อขอข้อมูล
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับวิดีโอ
เหมือนการผสมผสานระหว่างการสร้างภาพด้วย AI และซอฟต์แวร์ช่วยเขียน เครื่องมือ AI สำหรับวิดีโอมีฟังก์ชันในการสร้าง วิเคราะห์ และปรับปรุงการบันทึกของคุณ
30. ฟลิกิ
Fliki แปลงข้อความเป็นไฟล์เสียงและวิดีโอเพื่อทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เบื้องหลังวิดีโอ พอดแคสต์ หรือหนังสือเสียงง่ายขึ้น สามารถสร้างการบรรยายที่สร้างโดย AI จากบทความบล็อก บทสคริปต์ หรือข้อความอื่น ๆ และยังมีเสียงให้เลือกมากกว่า 1,000 เสียงใน 75 ภาษา Fliki ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทำให้การสร้างเนื้อหาเสียงและวิดีโอใหม่ ๆ เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fliki
- การแปลงข้อความเป็นเสียงและการแปลงข้อความเป็นวิดีโอเพื่อสร้างเสียงในโทน ภาษา และสำเนียงที่หลากหลายเพื่อความแม่นยำ
- Fliki ยังสามารถตรวจจับภาษาได้หลากหลายในคำขอเพื่อรองรับผู้ชมทั่วโลก
- คลังภาพและวิดีโอขนาดใหญ่สำหรับดาวน์โหลดสินทรัพย์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมาย
ข้อจำกัดของ Fliki
- ต้องซื้อแพ็กเกจราคาสูงที่สุดเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด แต่แม้กระทั่งในกรณีนั้น ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติและคุณภาพ
- คุณภาพของเสียงพากย์ที่สร้างโดย AI ของ Fliki ไม่สม่ำเสมอ และอาจไม่ดูเป็นธรรมชาติหรือดึงดูดใจเท่ากับเสียงของคนจริง
ราคาของ Fliki
- ฟรี
- พื้นฐาน (เสียงเท่านั้น): $6 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $21 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $66 ต่อเดือน
31. ลูเมน5
Lumen5 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอที่มีประโยชน์ซึ่งใช้ AI ในการสร้างหรือปรับใช้ใหม่เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ข่าวสาร ความบันเทิง หรือความต้องการทางการตลาดใด ๆ การตัดต่อวิดีโอไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีงบประมาณในการลงทุนกับบรรณาธิการมืออาชีพเพื่อเป็นผู้นำกระบวนการสร้างสรรค์ Lumen5 ถือเป็นผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริง เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทีมที่ขาดทักษะการผลิตวิดีโอขั้นสูงแต่ต้องการปรับแต่งเนื้อหาให้ดูดีขึ้นก่อนที่จะเผยแพร่
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์กับเครื่องมือหรือระดับทักษะใด Lumen5 ก็สามารถช่วยคุณสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที
- ไลบรารีสื่อพื้นเมืองพร้อมภาพถ่าย เพลง และคลิปที่มีใบอนุญาตเปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณ
- วิดีโอสุดท้ายของคุณจะมีคุณภาพความละเอียดสูงสุดถึง 1080p
- เทมเพลตวิดีโอที่ปรับแต่งได้มากมายและอินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- สร้างคำบรรยายหรือเพิ่มความคิดเห็นในวิดีโอโดยอัตโนมัติและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อการแก้ไขร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Lumen5
- แผนฟรีมาพร้อมกับข้อเสียที่สำคัญบางประการ: มีเทมเพลตให้เลือกใช้ในแผนฟรีของ Lumen5 อย่างจำกัด ความละเอียดสูงสุดเพียง 720p และวิดีโอสุดท้ายของคุณจะมีลายน้ำ
- บางวิดีโออาจใช้เวลาในการรวบรวมนานกว่าปกติ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Lumen5
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน
- เริ่มต้น: $79 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
32. ซินเธเซีย
Synthesia เป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังบนเบราว์เซอร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที ด้วยแอปสร้างเนื้อหาที่ใช้งานง่ายนี้ คุณสามารถผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขายและการตลาดได้อย่างสะดวก พร้อมด้วยเสียงบรรยายและอวตารมนุษย์ที่สร้างโดย AI
นอกจากนี้ยังรองรับภาษาท้องถิ่น 120 ภาษาเพื่อการเข้าถึงทั่วโลก และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมผ่านการให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการผลิตวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- การสร้างเนื้อหาแบบข้อความเพื่อเปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงที่นำเสนอโดยอวตาร AI ที่เสมือนจริง
- เสียงบรรยายและคำบรรยายปิดในมากกว่า 120 ภาษา
- คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอที่สะดวกสบาย
- ความสามารถในการปรับแต่งให้สอดคล้องกับโลโก้แบรนด์ แบบอักษร สี และอื่นๆ ของคุณ
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การตัดต่อวิดีโอและคำบรรยายอาจใช้เวลามากในฉากที่มีบทสนทนาเยอะ
- จำนวนฉากที่คุณสามารถเพิ่มในแต่ละวิดีโอถูกจำกัดโดยระดับของแผนราคาของคุณ
ราคา Synthesia
- ส่วนบุคคล: สำหรับบุคคลทั่วไป, $30 ต่อเดือน
- องค์กร: แผนที่กำหนดเองสำหรับทีม ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่ง
33. ดีปเบรน เอไอ
DeepBrain AI เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันการสร้างวิดีโอ และมักถูกใช้มากที่สุดสำหรับตัวละคร AI ที่สามารถสนทนาได้ แทนที่จะจ้างผู้ประกาศหรือนักแสดงเพื่อช่วยในการสร้างวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ คุณสามารถใช้ DeepBrain เพื่อปรับแต่งตัวละครเสมือนจริงให้เข้ากับเอกลักษณ์และแนวทางของแบรนด์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ DeepBrain AI
- ความสามารถในการแปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นเสียงพากย์และคำบรรยายอัตโนมัติ
- ความสามารถในการสร้างวิดีโอและอวาตาร์จากคำอธิบายข้อความ
- มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแม่แบบวิดีโอหลายแบบเพื่อให้รู้สึกเหมือนใช้งานได้ทันทีเมื่อใช้แอป
- รองรับมากกว่า 80 ภาษา และ 100 ตัวละคร AI
ข้อจำกัดของ DeepBrain AI
- อาจมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการวิดีโอประเภทนี้สำหรับหลายโครงการ
ราคาของ DeepBrain AI
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $30 สำหรับ 10 นาทีต่อเดือน สูงสุด $180 สำหรับ 60 นาทีต่อเดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $225 สำหรับ 90 นาทีต่อเดือน สูงสุด $600 สำหรับ 240 นาทีต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ DeepBrain เพื่อสอบถามราคา
34. ทางวิ่ง
Runway นำเสนอเครื่องมือ AI "เวทมนตร์" หลากหลายประเภทเพื่อสร้างวิดีโอ ภาพ 3 มิติ แอนิเมชัน และปรับปรุงเสียงในราคาเพียงเศษเสี้ยวของต้นทุนโครงการที่ดำเนินการโดยมนุษย์ ไม่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนภาพที่มีอยู่ ลบวัตถุที่ไม่ต้องการ หรือเปลี่ยนสไตล์ของวิดีโอของคุณ Runway มีโซลูชันสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- การสร้างหรือปรับปรุงสื่อประเภทต่างๆ ผ่านการป้อนข้อความเป็นวิดีโอและวิดีโอเป็นข้อความ
- สร้างขึ้นเพื่อองค์กรขนาดใหญ่และนักบันเทิงเช่นกัน
- คุณสามารถฝึกโมเดล AI ของคุณเองให้ตรงกับสไตล์แบรนด์และแนวทางเนื้อหาของคุณได้
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- การตีความข้อความคำสั่งของซอฟต์แวร์บนคลาวด์ไม่แม่นยำหรือสอดคล้องกันเสมอไป
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ข้อดี: $28 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $76 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคา
35. ภาพประกอบ
Pictory AI เป็นซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้คุณสมบัติและทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอสำเร็จรูป เพลง และเสียงบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทความบล็อกยาว ๆ หรือเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดทางสายตาได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของ Pictory
- สร้าง, บันทึก, และแบ่งปันเนื้อหาแบรนด์ของคุณที่สร้างโดย AI
- ระบบเลือกภาพและวิดีโออัตโนมัติเพื่อค้นหาสื่อที่ตรงกับข้อความที่คุณป้อน
- เข้าถึงภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์มากกว่าสามล้านภาพ
- ปรับแต่งอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ของ Pictory ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
- สรุปวิดีโอที่ยาวหรือดึงไฮไลท์ออกมาภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Pictory
- บางตัวเลือกของเสียงพากย์ฟังดูเป็นหุ่นยนต์มากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
- วิดีโอของ Pictory AI อาจขาดความเป็นต้นฉบับ
- Pictory ดำเนินการประมวลผลภาษาอังกฤษเป็นหลัก และอาจมีความยากลำบากในการเข้าใจภาษาอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
ราคาของ Pictory
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: $19 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $34 ต่อเดือน
- ทีม: $99 ต่อเดือน
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการขาย
ทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมขายสามารถพบคุณค่ามากมายจากการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ร่วมกันในกระบวนการทำงานของพวกเขา คุณอาจคุ้นเคยกับแชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ตอบคำถามที่พบบ่อยและข้อสงสัยพื้นฐานของลูกค้าแล้ว แต่ยังมีแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบื้องหลังสำหรับบทบาทสำคัญที่ต้องติดต่อกับลูกค้าขององค์กรของคุณ
36. SecondBrain (เดิมชื่อ MagicChat)
เดิมชื่อ MagicChat, SecondBrain ช่วยให้คุณสร้างบอทที่คล้ายกับ ChatGPT พร้อมความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อสนับสนุนการขายและการบริการลูกค้าของคุณ ด้วยการใช้เนื้อหา, หน้าเว็บ, ไฟล์, และเอกสารต่าง ๆ คุณสามารถฝึกบอทของคุณให้สามารถให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์แก่ผู้ใช้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณพร้อมคำถามเกี่ยวกับบริการของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ SecondBrain
- ฝึกอบรมแชทบอทของคุณด้วยแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลาย และฝังมันลงในเว็บไซต์ของคุณด้วยวิดเจ็ตแชทที่ใช้งานง่าย
- แชทบอทของคุณสามารถฝึกฝนได้ด้วยแหล่งข้อมูลที่เขียนในกว่า 90 ภาษา
- ช่วยให้ตอบคำถามของลูกค้าได้ทันทีด้วยความถูกต้อง
- คุณสามารถสร้างบอทได้หลายตัวพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ
ข้อจำกัดของ SecondBrain
- แผนฟรีจำกัดการสร้างแชทบอทเพียงหนึ่งตัว
- คุณภาพของการตอบกลับของบอทของคุณขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่มันได้รับเพื่อเรียนรู้อย่างสมบูรณ์
ราคาของ SecondBrain
- เริ่มต้น: $0
- งานอดิเรก: 19 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พลังงาน: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
37. Chatfuel AI
ซอฟต์แวร์แชทบอท Chatfuel ได้เปิดตัวฟีเจอร์ AI ของตัวเองเพื่อทำให้การสร้างบอทสำหรับแพลตฟอร์มการส่งข้อความต่างๆ ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างบอทที่มีความรู้และสามารถโต้ตอบกับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคำตอบที่สร้างโดย AI และภาษาธรรมชาติ เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel AI
- สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี GPT-4 ของ OpenAI เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ใช้งานได้กับแพลตฟอร์มการส่งข้อความยอดนิยมส่วนใหญ่ รวมถึง Facebook Messenger, Instagram, Telegram และเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ
- ตั้งค่าได้ง่ายเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมืออย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ AI Chatfuel
- มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับคำอธิบายบริษัทและความรู้ที่คุณสามารถใช้ในการฝึกอบรม AI ของ Chatfuel
- จำนวนข้อความ AI ที่บอทของคุณส่งในแต่ละเดือนถูกกำหนดโดยแผนราคาของคุณ
ราคาของ Chatfuel AI
- เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
- เติบโต: $79 ต่อเดือน
- ข้อดี: $149 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
38. เป็นธรรมชาติที่สอง
Second Nature AI เป็นโซลูชัน SaaS ที่นำเสนอซอฟต์แวร์ฝึกอบรมการขายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา (Conversational AI) เพื่อเลียนแบบรูปแบบการพูดของลูกค้าจริง ซอฟต์แวร์นี้มอบการจำลองสถานการณ์การขายแบบเสมือนจริงในภาษาธรรมชาติ ช่วยให้พนักงานขายสามารถพัฒนาทักษะและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Second Nature
- บันทึกและวิเคราะห์รายงานการฝึกอบรมการขายในร้านค้าเพื่อวัดความสำเร็จของการจำลองสถานการณ์ของคุณ
- การประเมินผลและการรับรองการขายที่ใช้ AI เพื่อทำให้ประสบการณ์การฝึกอบรมเป็นเกม
- สถานการณ์การฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบเพื่อจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ Second Nature
- ผู้ใช้บางรายพบว่าประสบการณ์การฝึกแบบหุ่นยนต์อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว
- ความสามารถในการรองรับภาษาที่จำกัดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
ราคาแบบธรรมชาติที่สอง
- ติดต่อ Second Nature สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
39. ลูกค้า
Kustomer เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่มีฟีเจอร์ AI ในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า ด้วยการอัตโนมัติคำถามที่พบบ่อยและการตอบกลับของแชทบอท Kustomer ช่วยปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ Kustomer สามารถคาดการณ์เวลาการรอคอย ตรวจจับโทนเสียง และให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kustomer
- ปรับใช้บอทที่กำหนดเองในแชท แพลตฟอร์มโซเชียล และแอปส่งข้อความ เพื่อให้บริการอัตโนมัติสำหรับคำขอที่ซ้ำซ้อน
- ใช้โมเดล AI ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแนะนำคำตอบที่ดีที่สุดโดยอิงจากข้อมูลในอดีต
- การตรวจจับเจตนาและน้ำเสียงเพื่อกำหนดความรู้สึกของลูกค้าจากข้อความของพวกเขา
- ระบุภาษาของลูกค้าและส่งต่อพวกเขาไปยังตัวแทนที่พูดภาษาเดียวกันหรือข้อความที่แปลแล้ว
ข้อจำกัดของลูกค้า
- Kustomer มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดใหญ่และองค์กรขนาดใหญ่; อาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
การกำหนดราคาสำหรับลูกค้า
- องค์กรธุรกิจ: $89 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- สูงสุด: $139 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
ฟีเจอร์ AI ของ Kustomer มีให้บริการเป็นบริการเสริมสำหรับแผนชำระเงิน โดยเริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
40. ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
AutoResponder เชื่อมต่อกับแอปส่งข้อความยอดนิยมเพื่อส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้กับลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้ ChatGPT, GPT-4 หรือ Dialogflow AI เพื่อประมวลผลข้อความจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณและสร้างกฎและข้อความที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด แม้แต่คำขอไม่อยู่ในสำนักงาน 👋🏻
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีฐานลูกค้าทั่วโลกซึ่งสื่อสารหลักผ่านเครื่องมือส่งข้อความบนมือถือ เช่น WhatsApp
- สร้างการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับแอปยอดนิยม รวมถึง Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp และอื่นๆ
ข้อจำกัดของระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- ไม่มีประสิทธิภาพเท่าสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวิธีการเชื่อมต่อกับลูกค้าหลากหลาย
- มันไม่ใช่วิธีในการเชื่อมต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ราคาของระบบตอบกลับอัตโนมัติ
AutoResponder สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
41. เมจิกฟอร์ม
MagicForm เป็นแพลตฟอร์มการสนทนาที่ใช้ AI ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าโดยการสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและเหมือนมนุษย์สำหรับคำถามของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ MagicForm
- MagicForm เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณทันทีเพื่อช่วยเหลือลูกค้าด้วยตนเอง
- เครื่องมือวิจัยนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้ MagicForm สามารถปรับปรุงได้เมื่อคุณใช้งานมากขึ้น
- เข้าใจและ "พูด" ได้มากกว่า 30 ภาษา
- การติดตามผลอัตโนมัติ การตอบกลับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และคำถามที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ข้อจำกัดของ MagicForm
- แผนฟรีแบบจำกัดที่อนุญาตให้สนทนาได้เพียง 50 ครั้งต่อเดือน
- แพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพง—ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ MagicForm
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $249 ต่อเดือน
42. คอนเวอร์สิกา
Conversica เป็นเครื่องมือบริการลูกค้าที่ใช้ AI โดยใช้ "ผู้ช่วยดิจิทัลเพื่อรายได้" ในการจัดการการสนทนาที่ยาก เครื่องมือการสนทนาแบบสองทางนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้โดยการเชื่อมต่อคุณกับลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นและติดตามทุกจุดติดต่อ
คุณสมบัติเด่นของ Conversica
- Conversica ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่โดยใช้บุคลิกภาพที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อขับเคลื่อนการสนทนา
- มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงานโดยการจัดการการสนทนาในระดับบนสุดของกระบวนการ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเจรจาในขั้นตอนถัดไปของกระบวนการได้
- คัดกรอง MQL ของคุณให้เหมาะสมก่อนส่งต่อให้ฝ่ายขาย
- เสริมกระบวนการสร้างความต้องการของคุณเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Conversica
- มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงในเครื่องมือนี้ ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างท้าทายในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงแรก
ราคาของ Conversica
- ติดต่อ Conversica สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
43. แคนดิด
เดิมชื่อ Looti AI, Candide ยกระดับ CRM ของคุณด้วยคุณสมบัติที่ช่วยค้นหาผู้ชมและผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณด้วยซอฟต์แวร์สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ล้ำสมัย
คุณสมบัติเด่นของ Candide
- Candide รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ตัวกรองหลายตัวเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครงานที่สมบูรณ์แบบได้เร็วขึ้น
- ล้างข้อมูลลูกค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกออกจากระบบ CRM ของคุณภายในไม่กี่วินาที
- ระบบทำความสะอาดข้อมูลในตัวเพื่อให้แอปของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของแคนดิเด
- แคนดิดเหมาะสำหรับผู้ใช้ในองค์กรมากกว่าบุคคลทั่วไปหรือธุรกิจขนาดเล็ก
- คุณสมบัติใหม่ของมันมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเสมือนจริงทั่วไปมากกว่าการสนับสนุนระบบ CRM
- เครื่องมือนี้ยังอยู่ในช่วงเบต้าและอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ
ราคาแคนดิด
- พื้นฐาน: ทดลองใช้ฟรีเท่านั้น
- มีประสิทธิภาพ: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
44. อุ่นขึ้น ai
WARMER คือเครื่องมือเขียนอีเมลอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างอีเมลที่เน้นการขายและปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ WARMER ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้การตอบกลับที่สูงขึ้นและรวดเร็วกว่าที่เคย
WARMER. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายเพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
- WARMER วิเคราะห์ข้อมูลจาก LinkedIn, หน้าเว็บ และไฟล์ CSV เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและเขียนอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- สามารถประมวลผลรายชื่อบุคคลหลายคนและยังคงส่งข้อความที่มีคุณภาพสูงได้
WARMER ข้อจำกัดของ ai
- แผนการชำระเงินของมันมีราคาแพง
WARMER. การกำหนดราคา ai
- ติดต่อ WARMER.ai สำหรับรายละเอียดราคาทั้งหมด
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสรรหา
ทีมทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรมีส่วนร่วมในเกือบทุกแผนกทั่วทั้งองค์กร แม้ว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือหลายอย่างที่กล่าวถึงในรายการนี้แล้ว แต่ยังมีเครื่องมือ AI อีกมากมายที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมเหล่านี้
45. ความขัดแย้งในตัวเอง
Paradox. ai เป็นซอฟต์แวร์ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรและทรัพยากรบุคคลที่ช่วยอัตโนมัติในกระบวนการจ้างงาน เช่น การคัดกรองผู้สมัคร การจัดตารางสัมภาษณ์ และการปฐมนิเทศ ด้วยผู้ช่วย AI แบบสนทนา Olivia ของ Paradox. ai ช่วยให้บริษัทต่างๆ จับคู่ผู้สมัครที่ดีที่สุด ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง และให้คำตอบสำหรับคำถามทั่วไป มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การผสานรวมกับแอปมือถือ การคัดกรองอัตโนมัติ และการจัดการประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติเด่นของ Paradox
- การส่งข้อความสองทางและการแชทตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้สมัครตามเงื่อนไขของพวกเขา
- การคัดกรองผู้สมัครโดยอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อคุณกับสมาชิกทีมที่มีศักยภาพดีที่สุด
- การจัดการเหตุการณ์และตารางเวลาเพื่อให้กระบวนการสัมภาษณ์และการเข้าร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การประเมินแบบเน้นมือถือเป็นอันดับแรกเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานในระยะสั้น
ข้อจำกัดของพาราด็อกซ์
- การอนุมัติไปมาบางประการระหว่างบริษัทกับ Paradox ในระหว่างการทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพ
- Paradox มีการผสานรวมหลายรูปแบบ แต่ไม่ได้มีคุณค่าหรือราบรื่นเท่ากับแพลตฟอร์มของตัวเอง
การตั้งราคาแบบขัดแย้ง
- ติดต่อ Paradox สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
46. Textio
Textio เป็นเครื่องมือการสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่มุ่งเน้นการสร้างคำอธิบายงานและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขจัดการลำเอียงจากกระบวนการจ้างงานและสร้างทีมงานที่หลากหลายมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Textio
- คำแนะนำอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโพสต์งาน, อีเมล, แคมเปญทางสื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ ตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- คุณสมบัติที่ช่วยผู้จัดการในการเขียนคำแนะนำที่ยุติธรรมและนำไปปฏิบัติได้
- รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลป้อนกลับด้านประสิทธิภาพที่จัดเรียงตามกลุ่มประชากรและทีม
- การผสานรวมกับเครื่องมือ HR ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องภายในแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Textio
- ไม่ใช่การผสานรวมทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพเท่ากัน—ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณสอดคล้องกับ Textio ก่อนที่จะนำเครื่องมืออื่นเข้ามาในกระบวนการของคุณ
- เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางมากกว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ Textio
- ติดต่อ Textio สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
47. HiredScore
HiredScore เป็นเครื่องมือจัดการความสามารถที่ใช้ AI, การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง, และการอัตโนมัติเพื่อให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แก่ทีมสรรหาบุคลากรของคุณ มันใช้ข้อมูลประวัติของทีมคุณและความตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเพื่อปรับเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกับ 우선순위ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้โดยอัตโนมัติ คำแนะนำของมันครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในประสิทธิภาพของนายหน้า, การรักษาบุคลากรภายใน, ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, การค้นหาความสามารถ, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ HiredScore
- การเพิ่มการคัดกรองเพื่อระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงสุดและลดอคติในกระบวนการจ้างงาน
- ค้นหาข้อมูลจากระบบ ATS, CRM, พนักงาน, VMS และฐานข้อมูลภายนอก เพื่อเสนอแนะตำแหน่งงานที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมสำหรับแต่ละบทบาท
ข้อจำกัดของ HiredScore
- ไม่มีประสิทธิภาพเท่าในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- อาจโหลดช้า
ราคาของ HiredScore
- ติดต่อ HiredScore สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
48. จูซบ็อกซ์ (PeopleGPT)
PeopleGPT โดย Juicebox เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับงานด้านการสรรหาบุคลากร เช่น การสรรหาบุคลากร การค้นหาลูกค้า การวิจัย และอื่นๆ PeopleGPT ใช้โมเดล AI GPT-4 เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาโปรไฟล์ LinkedIn เพื่อระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ PeopleGPT
- PeopleGPT สร้างกลยุทธ์การค้นหาผู้สมัครของคุณเองด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น รายชื่อบริษัทที่คล้ายกันเพื่อเป็นแหล่งที่มา สถานที่ตั้งของผู้สมัคร ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
- คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการสร้างคำตอบของคุณและปรับแต่งได้โดยตรง
- ติดต่อผู้สมัครทางอีเมลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มของ PeopleGPT ด้วยข้อความที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ PeopleGPT
- คุณสมบัติของมันช่วยทีมสรรหาบุคลากรในกระบวนการค้นหาผู้สมัคร แต่ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาผ่านกระบวนการจ้างงานได้
ราคาของ PeopleGPT
- ติดต่อ PeopleGPT สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
49. ดึงดูด
ตามแนวคิดที่คล้ายกับ PeopleGPT, Attract เป็นแพลตฟอร์มค้นหาและสร้างความผูกพันกับบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อขยายขีดความสามารถของทีม HR ของคุณในการดึงดูดและบริหารจัดการบุคลากร
ดึงดูดคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสำหรับจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์นายจ้างและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้สมัคร
- คำแนะนำอัตโนมัติสำหรับการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรของคุณ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโพสต์งานของคุณและคัดกรองประวัติย่อ
ดึงดูดข้อจำกัด
- ดึงดูดเหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคล
- ผู้ใช้บางรายพบว่า UI ของมันยากต่อการนำทาง
การกำหนดราคาเพื่อดึงดูด
- ติดต่อ Attract เพื่อขอข้อมูลราคาทั้งหมด
50. เอฟฟี่
Effy เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา การพูดคุยแบบตัวต่อตัว การทบทวน และแผนการพัฒนา พร้อมด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ Effy
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของคุณ
- มากกว่า 20 แบบฟอร์มแบบสอบถามสำเร็จรูปสำหรับความคิดเห็น
- คุณสามารถดำเนินการกระบวนการตรวจสอบของคุณได้โดยตรงจาก Slack หรือ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Effy
- แผนการชำระเงินที่มีราคาแพงทำให้ Effy ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- พึ่งพาการผสานระบบเพื่อปลดล็อกความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานบางส่วน
ราคาเอฟฟี
- ฟรี
- ข้อดี: $540 สำหรับการเข้าถึงหนึ่งปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Effy เพื่อสอบถามราคา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์
ข้อควรระวังของเครื่องมือ AI และการเรียนรู้ของเครื่องคืออะไร?
เครื่องมือ AI แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็มาพร้อมกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงปัญหาคุณภาพของข้อมูล การสร้างสรรค์ที่ถูกจำกัดเนื่องจากพึ่งพาการอัตโนมัติมากเกินไป ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการพัฒนา การบำรุงรักษา และการฝึกอบรม และการลดปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในภาคส่วนต่างๆ เช่น การบริการลูกค้า แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ แต่หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันจะเลือกเครื่องมือ AI ที่มีข้อเสนอคล้ายกันได้อย่างไร?
เมื่อเลือกเครื่องมือ AI ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติเฉพาะ ความง่ายในการใช้งาน ความสามารถในการผสานรวม และราคา มากกว่าการพิจารณาคุณสมบัติแต่ละอย่าง ควรประเมินว่าเครื่องมือนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์เพียงใด การให้ความสำคัญกับเครื่องมือ AI เช่น ClickUp ที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวเลือกการผสานรวม สามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เห็นได้ชัดเจน
เครื่องมือ AI ฟรีที่ดีที่สุดมีอะไรบ้าง?
ChatGPT, GrammarlyGO และ Copy.ai ต่างก็มีแผนการใช้งานฟรี
ควบคุมนวัตกรรมของคุณเองด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ
คุณจะไม่ผิดหวังหากเลือกลงทุนในเครื่องมือ AI เหล่านี้
อย่างไรก็ตาม การทำให้กระบวนการของคุณ (และกระเป๋าเงินของคุณ) หนักเกินไปด้วยแอปมากเกินไปนั้นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางบวกต่อวันของคุณ
ไม่ว่าคุณจะแนะนำเครื่องมือ AI มากแค่ไหนเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ พวกมันก็จะไม่มีวันมาแทนที่การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของคุณหรือสมาชิกทีมคนอื่น ๆ คำแนะนำของเรา? แทนที่จะเพิ่มเครื่องมือยอดนิยมทุกตัวเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ ลงทุนงบประมาณและเวลาของคุณไปกับแอปเดียวที่รับประกันว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นอย่างมหาศาล—ClickUp
ClickUp คือโซลูชัน AI ที่มีความเฉพาะตัวตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียว พร้อมคำแนะนำที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์มของมัน ด้วยความสามารถในการสรุปความคิดเห็นจากทุกที่ใน Workspace ของคุณ ปรับแต่งเนื้อหาตามกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ และแปลข้อความได้มากกว่า 10 ภาษา ClickUp Brain คือทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกทีม
แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานมากมายที่ ClickUp มีอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง! นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับ ClickUp Brain และด้วยการทดลองใช้ฟรี ทุกคนมีโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์นี้