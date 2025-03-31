ภายใน ClickUp Brain สำหรับทีม: 10 เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการแบ่งปันความรู้, การทำงานอัตโนมัติของโครงการ, และการเขียน

ClickUp ได้รวมเครื่องมือการทำงานต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวตั้งแต่ปี 2017 แต่เมื่อการนำ AI มาใช้ได้รับความนิยมและความจำเป็นเพิ่มขึ้น การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงานจึงต้องพิจารณาใหม่ว่าทีมต่าง ๆ ติดตาม แบ่งปัน และเรียกคืนเนื้อหาทางธุรกิจของพวกเขาอย่างไร
ClickUp Brainคือการรวบรวมคุณสมบัติของ AI ที่มีการสนทนา, มีบริบท, และตามบทบาท ซึ่งพร้อมใช้งานทุกที่ใน ClickUp. ทุกพนักงานจากทีมใด ๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากเสาหลักสามประการได้: ผู้จัดการความรู้ AI, ผู้จัดการโครงการ AI, และ นักเขียนสำหรับงาน AI.
คำถามที่ทุกคนสงสัยคือ AI จะช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร ในบทบาทของฉัน?
ด้วย ClickUp Brain ทีมงานของคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนคำสั่งเพื่อถามคำถามที่ถูกต้องสำหรับผลลัพธ์ AI ที่ดีขึ้น—มันถูกจัดการให้คุณแล้ว และคุณสามารถใช้เครื่องมือ AIของ ClickUp ได้ทีละน้อย เริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงต่อบุคคลและทีม แล้วจึงขยายขอบเขตออกไป!
ความปลอดภัยด้วย AIคุณยังคงมีอำนาจเต็มที่ในการใช้ฟีเจอร์ AI ของเรา และเฉพาะในวิธีที่สอดคล้องกับนโยบายของคุณเพื่อประโยชน์ของพนักงานของคุณเท่านั้น นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ:
1. การเข้ารหัสข้อมูล: ClickUp ใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 2. การควบคุมการเข้าถึงสำหรับ Ask AI: ClickUp กำหนดการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงคำตอบจาก ClickUp Brain ได้ ผู้ใช้ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน 3. ข้อตกลงกับพันธมิตร AGI: ClickUp ได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการ LLM เพื่อไม่ให้ใช้ข้อมูลในการฝึกฝนโมเดล 4. การฝึกฝนโมเดล: ClickUp ไม่ฝึกฝนโมเดล AI ใด ๆ บนข้อมูลของผู้ใช้
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความปลอดภัยฉบับเต็มของเรา
มาดูคุณสมบัติหลักภายใน ClickUp Brain กันอย่างละเอียด! 🤓
1. เปิดใช้งาน AI จากทุกที่ใน ClickUp
ประสบการณ์การสนทนา AI ใหม่ อยู่ที่ที่คุณต้องการ: เพียงคลิกเดียวจากแถบเครื่องมือที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณ เป็นช่องทางบริการตนเองสำหรับการค้นหาคำตอบและรักษาทีมของคุณให้อยู่ในสภาวะการทำงานที่ไม่ขาดตอน
ด้วยการเข้าถึงการแบ่งปันข้อมูลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา การมุ่งเน้นส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้รับประโยชน์จากการถูกรบกวนน้อยลง
เมื่อทีมต่างๆ อัปเดตงานของตนหรือทำงานร่วมกันในผลลัพธ์ที่ต้องการ เพียงแตะง่ายๆ ก็สามารถเรียกใช้ AI ได้ ทำให้ทุกคนสามารถอ้างอิงการตัดสินใจและข้อมูลที่มีเอกสารประกอบไว้แล้วได้
แม้ว่าทุกวันจะมีคำถามใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ ClickUp AI ก็พร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันตลอดทั้งปี นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่ผู้คนสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อรับความช่วยเหลือในการจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว:
คำถามเกี่ยวกับนโยบายภายใน
- บุคคล: คุณช่วยแจ้งนโยบายการลาพักร้อนของเราให้ทราบได้ไหมคะ? ฉันต้องการลางานในวันศุกร์หน้า แต่ไม่แน่ใจว่าต้องขออนุมัติล่วงหน้าหรือไม่ และควรแจ้งล่วงหน้านานแค่ไหนคะ?
- AI: ตอบกลับด้วยภาพรวมสั้น ๆ ของนโยบายการลาหยุดของบริษัท รวมถึงการอนุมัติที่จำเป็น วิธีการยื่นคำขอล่วงหน้า ความพร้อมของวันลาป่วยเทียบกับวันลาส่วนตัว และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานทั่วไป
- บุคคล: ฉันจะตั้งงานให้เป็นส่วนตัวได้อย่างไร?
- ClickUp AI: ตอบกลับด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมลิงก์แหล่งที่มาไปยังบทความช่วยเหลือของ ClickUp สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การสนับสนุนด้านไอที
- บุคคล: คอมพิวเตอร์ของฉันไม่ทำงาน! ฉันจะติดต่อฝ่ายไอทีได้อย่างไร?
- ClickUp AI: อ้างอิงฐานความรู้ของคุณเพื่อค้นหาขั้นตอนที่บันทึกไว้และแชร์ลิงก์แหล่งที่มา
2. ถามคำถามเกี่ยวกับงานและเอกสาร
แม้แต่พนักงานที่มีความสามารถในการจัดระเบียบก็ยังคงประสบปัญหาในการติดตามรายการงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเข้มข้น
ทุกอย่างต้องเสร็จสิ้นตอนนี้ หากคุณมีผู้จัดการโครงการห้าคนทำงานในห้าโครงการที่คุณรับผิดชอบอยู่
คุณจะมีภาพชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ต้องดำเนินการทันทีและงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าตามข้อมูลของงาน คุณสามารถถามคำถามที่กำหนดเองหรือเลือกจากคำถามที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง:
- งานเร่งด่วนของฉันมีอะไรบ้าง?
- ฉันควรทำงานอะไรต่อไปดี?
- งานที่ค้างอยู่ของฉันมีอะไรบ้าง?
- งานใดบ้างที่เปิดอยู่และมอบหมายให้ฉัน?
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในงานเร่งด่วนและเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญได้โดยไม่ละสายตาจากเป้าหมายสำคัญ 🔑
3. สรุปงาน, แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ, และเอกสาร
การใช้เครื่องมือ AI ในการสรุปข้อมูลและช่วยในการเขียนช่วยลดความกดดันจากปริมาณการอ่านและเขียนเนื้อหาในที่ทำงานที่มากมาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งบริษัทด้วยการประหยัดเวลา
บอกทุกคน: ไม่ต้องอ่านหัวข้อที่มีงานยาวเป็นไมล์อีกต่อไป!
การสร้างสรุปโดยอัตโนมัติของข้อมูลสำคัญช่วยให้ทีมเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เสร็จและแบ่งปันได้มากขึ้น สถานการณ์ต่อไปนี้คือโอกาสสำคัญในการนำการสรุปด้วย AI มาใช้:
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์: สรุปเอกสารความต้องการที่ยาวเพื่อดึงการตัดสินใจหลักและการแลกเปลี่ยนสำหรับวิศวกรใหม่
- แคมเปญการตลาด: ดึงประเด็นหลักและข้อมูลเชิงลึกจากอีเมลยาวที่วางแผนการเปิดตัวแคมเปญที่กำลังจะมาถึง เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจและพร้อมทำงานร่วมกัน
- โครงการวิจัย: สรุปประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะจากผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่ยาวให้กระชับเพื่อสร้างสรุปสำหรับผู้บริหาร
- การสนับสนุนลูกค้า: สรุปการสนทนาในตั๋วระหว่างเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเพื่อเปิดเผยปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คำขอฟีเจอร์ หรือข้อบกพร่องสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
- โครงการที่ปรึกษา: สร้างภาพรวมของผลลัพธ์ที่ส่งมอบ รายงานสถานะ และบันทึกการประชุม เพื่อให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าในระดับสูง
4. สร้างการรายงานสถานะส่วนบุคคลและการอัปเดตของทีม
AI StandUpสร้างสรุปสถานะแบบสั้นตามคำขอสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน จุดติดต่อประจำเหล่านี้ช่วยให้เราประเมินความก้าวหน้าและรับผิดชอบต่อความพยายามทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร 🏆
การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม และการทบทวนงานของคุณดำเนินไปพร้อมกัน การประชุมสแตนด์อัพประจำวันผ่าน ClickUp AI ช่วยให้มองเห็นสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความคล่องตัว พร้อมทั้งสนับสนุนความต้องการในภาพรวม เช่น การตั้งเป้าหมายและการพัฒนาบุคลากร
เมื่อจุดตรวจสอบความคืบหน้าแบบง่าย ๆ เพียงพอที่จะทำให้วันของคุณเป็นไปตามแผน ให้เพิ่มการ์ด StandUp ไปยังหน้าแรกของคุณ! ในการตั้งค่าการ์ด คุณสามารถสลับระหว่างช่วงเวลาและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณในระหว่างสัปดาห์
5. ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
ผู้ใช้ของเราชื่นชอบฟีเจอร์ Automation ใน ClickUp ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ได้มากมาย เราได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างกฎที่กำหนดเองได้ง่าย ๆ ด้วยข้อความธรรมดา!
อธิบายอย่างไม่เป็นทางการว่าคุณต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติอะไรบ้าง เช่น การอัปเดตสถานะ การใช้แม่แบบ หรือการส่งความคิดเห็นไปยังบุคคลเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่น ผู้สรรหาบุคลากรสามารถทำให้กระบวนการสรรหาเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ภาษาธรรมชาติ: เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็นยอมรับ ให้ใช้แบบฟอร์มการรับพนักงานใหม่ และเปลี่ยนความสำคัญของงานเป็นสูง.
6. รับการอัปเดตงานอัตโนมัติในมุมมองรายการ กระดาน ปฏิทิน หรือตาราง
หากคุณกำลังใช้ Custom Fields เพื่อย่อการสลับงานอยู่แล้ว คุณจะชื่นชอบการเพิ่มใหม่ล่าสุดในกลุ่มนี้: สรุปโดย AI และ อัปเดตความคืบหน้าโดย AI!
จำฟีเจอร์สรุปงานจากก่อนหน้านี้ได้ไหม? ตอนนี้คุณสามารถรับสรุปความคืบหน้าและการอัปเดตได้ทันทีจากมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องเปิดงานนั้น
สำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์หรือรายการแคมเปญการตลาด ให้สร้างภาพรวมเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานล่าสุด สำหรับกระบวนการขายหรือรายการสปรินท์ ให้ดึงสรุปงานของลูกค้าที่มีความเร่งด่วนหรืออัตราการเสร็จสิ้นของทีมพัฒนาตามความคืบหน้าของงานในแต่ละวัน 🌱
7. เขียนด้วยผู้ช่วยเฉพาะบทบาทของเรา
ผู้ช่วยเขียน AIสร้างคุณค่าโดยเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลา เมื่อไอเดียยังสดใหม่ในความคิดของเรา นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นงาน เราจะมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญและหลีกเลี่ยงการสะสมงานเอกสาร
วิธีการทำงาน: จุดเริ่มต้นที่แนะนำภายใน ClickUp AI จะเปลี่ยนแปลงตามบทบาทที่คุณเลือกในหน้าต่างป๊อปอัป
ตัวอย่างเช่น วิศวกรสามารถสร้างแบบจำลองหรือเขียนเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคได้ เช่นเดียวกัน ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างเอกสารขอบเขตหรือคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้ แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างประกาศรับสมัครงานหรือร่างประกาศภายในได้
8. ลดภาระงานเบื้องต้นด้วยเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วยความเร็วของโครงการที่เพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจ คุณภาพที่สม่ำเสมอจึงสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนเทมเพลตที่สร้างโดย AIช่วยกำหนดมาตรฐานโครงสร้างและการจัดรูปแบบ ทำให้ทุกคนที่ใช้ทรัพยากรที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์ของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้บริหาร—ได้รับเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ 🎨
ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Write With AI เพื่อสร้างร่างเอกสารเบื้องต้น โดยเฉพาะ:
- เปิดเอกสารใหม่
- พิมพ์ปุ่มสแลชเพื่อเปิดเครื่องมือ Write With AI
- บอก AI ถึงสิ่งที่คุณต้องการสร้างและแก้ไขตามที่ต้องการ
- แทรกข้อความลงในเอกสารและเพิ่มการตกแต่งขั้นสุดท้ายของคุณ
- บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลตเพื่อให้สมาชิกทีมคนอื่นสามารถเข้าถึงได้
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่เปิดตัวโครงการใหม่ข้ามสายงาน สามารถสร้างเอกสารกฎบัตรที่มีโครงสร้างครบถ้วนสำหรับการปรับเปลี่ยนได้ทันที โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ PM เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายการความเสี่ยง และเมทริกซ์ RACI ที่ปรับให้เหมาะกับขนาดทีม
นี่คือวิธีที่ทีมอื่นๆ สร้างเทมเพลตสำหรับโอกาสต่างๆ:
สื่อสังคมออนไลน์
- กรอบเนื้อหาที่มีขนาดภาพและความยาวคำบรรยายที่เหมาะสมกำหนดไว้ล่วงหน้า
- เทมเพลตแคมเปญทางสังคมพร้อมรายการแฮชแท็กที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และข้อความ
- รายงานการวิเคราะห์ที่แสดงแนวโน้มของตัวชี้วัดสำคัญ
เนื้อหา
- โครงร่างบทความบล็อกพร้อมการวิจัย SEO ที่กรอกไว้ล่วงหน้าเพื่อสรุปขั้นสุดท้าย
- สคริปต์แนวคิดวิดีโอพร้อมรายละเอียดฉากและรายการตรวจสอบการผลิต
- เทมเพลตจดหมายข่าวทางอีเมลพร้อมบล็อกเนื้อหาสำหรับผู้สมัครสมาชิกที่แบ่งกลุ่ม
การตลาด
- อีเมลการดูแลลูกค้าเป้าหมายที่หยดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- แม่แบบแผนการเปิดตัวแคมเปญพร้อมตัวติดตามงบประมาณ เป้าหมาย และข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
- แม่แบบข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมภาษาการวางตำแหน่ง
วิศวกรรม
- สถาปัตยกรรมโค้ดและแม่แบบเอกสารประกอบส่วนประกอบ
- เอกสารกรอบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ตั้งค่าล่วงหน้าพร้อมคำแนะนำด้านรูปแบบ
- แบบฟอร์มบันทึกปัญหาแผนการแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมแผนผังตรรกะต้นไม้ตัดสินใจ
ไอที
- แบบฟอร์มเอกสารการตอบสนองต่อเหตุการณ์พร้อมการจัดหมวดหมู่ความรุนแรง
- แบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานล่าสุด
- โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับการทดสอบการกู้คืนจากภัยพิบัติและการจัดเก็บเอกสารการกู้คืนแบบเลือก
ทรัพยากรบุคคล
- แบบฟอร์มจดหมายเสนองานส่วนบุคคลพร้อมเงื่อนไขการจ้างงาน
- รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ 90 วันที่สามารถปรับแต่งได้ ตามแผนกหรือทีม
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท
การเงิน
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเตรียมการตรวจสอบทางการเงิน
- เทมเพลตรายงานงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- เปลือกพิตช์บุ๊คสำหรับเอกสารการระดมทุนที่อัปเดตตามขนาดรอบการลงทุน
9. ดูข้อความถอดเสียงของคลิปเสียงจากความคิดเห็นที่ส่งแล้ว
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อหมายถึงการพบพนักงานในที่ที่พวกเขาสบายใจที่สุดในการแสดงความคิดเห็น สำหรับบางคน การพูดแนวคิดออกมาดังๆ รู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า ทำให้โทนเสียงและความกระตือรือร้นแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่
คลิปเสียงใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ความคิดเห็นด้วยวาจาและให้ AI แปลงบทสนทนาเป็นข้อความได้ทันที
บันทึกการสนทนาช่วยให้ทุกคนสามารถสแกนเนื้อหาเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว (และยังมีประโยชน์หากคุณอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือสำนักงานเปิด!) คุณยังสามารถคัดลอกบันทึกการสนทนาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
10. สร้างงานย่อยได้เร็วขึ้นสองเท่าด้วย AI
แทนที่จะปวดหัวกับการคิดหาทุกขั้นตอนย่อยที่จำเป็นในการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ลองให้ ClickUp AI ช่วยสร้างแผนปฏิบัติการให้ดู เพียงแค่กำหนดเป้าหมายหลัก เช่น สร้างกระบวนการส่งงานด้านไอทีใหม่ แล้ว AI จะช่วยคิดค้นชุดงานย่อยที่เป็นลำดับให้เอง!
และพลังของงานย่อยที่สร้างโดย AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น 🤖
วิธีการทำงาน: หากงานเริ่มต้นเป็น วางแผนการทบทวนการฝึกอบรมทั่วทั้งบริษัท เมื่อสร้างขึ้นครั้งแรก งานนี้อาจขาดรายละเอียดที่จำเป็นในการกำหนดงานย่อยที่มีเหตุผล อย่างไรก็ตาม ภายในไม่กี่วัน เมื่อมีการสนทนาที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย และลำดับความสำคัญของเนื้อหา AI สามารถรับข้อมูลความคิดเห็นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดได้
ตามขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถแนะนำงานย่อยที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสะท้อนบริบทและรายละเอียดที่อัปเดตแล้วได้: การกำหนดบทบาทที่จำเป็น สถานที่จัดงาน หัวข้อการประชุมที่ต้องครอบคลุม และคำเชิญที่ต้องสร้าง!
11. เปลี่ยน LLM เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ
คุณต้องการเข้าถึง ChatGPT ภายในพื้นที่ทำงานของคุณหรือไม่? หรือเขียนบล็อกโพสต์อย่างละเอียดโดยใช้ Claude โดยไม่ต้องสลับแท็บและเข้าสู่ระบบเครื่องมือ? ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว!
ClickUp Brain มอบความสามารถให้คุณสลับระหว่างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับงานที่หลากหลาย เช่น การเขียนโค้ด การเขียน หรือการสรุปเนื้อหา
เมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาไป ความสามารถในการสลับ LLM จะช่วยให้ Brain สามารถรวมโมเดลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและก้าวหน้าได้เมื่อมีให้บริการ และทำให้ผู้ช่วยที่สะดวกของคุณสามารถปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานของคุณได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กรด้วย ClickUp Brain
เราอยากพูดคุยกับคุณเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการทำงานอัตโนมัติของทีมคุณและจุดที่เกิดปัญหาหรือความยุ่งยาก ในเซสชันที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เราจะหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่ติดขัดและแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp Brain เมื่อผสานรวมกับฐานความรู้ของคุณ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร ⚙️
และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ClickUp Brain พร้อมให้บริการในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้ ทีมของคุณสามารถทำงานให้เสร็จสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ และวันถัดไปได้!