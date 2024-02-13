10 แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้จัดการในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัว?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมชุดคำถาม คำกระตุ้น และส่วนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมระหว่างผู้จัดการและรายงาน เทมเพลตและการประชุมเหล่านี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้การยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีเป็นพิเศษ! " } } ] }
ไม่มีอะไรที่น่าอึดอัดไปกว่าการประชุมที่วางแผนไม่ดี 🫠
เพียงแค่สี่วินาทีของความเงียบก็เพียงพอที่จะทำให้การประชุมเสมือนจริงกลายเป็นบรรยากาศที่อึดอัดได้ และพูดตามตรง การเริ่มต้นการประชุมด้วยคำถามอย่าง "เราควรเริ่มกันไหม?" หรือ "ใครอยากเริ่มก่อนดี?" นั้นไม่เคยเป็นสัญญาณของการสนทนาที่เปิดกว้างและจริงใจเลย
ไม่กี่นาทีแรกนั้นสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศของการประชุม และไม่มีอะไรที่จะทำให้การประชุมครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จได้ดีไปกว่าการใช้แม่แบบที่ออกแบบมาเพื่อลดช่วงเวลาที่น่าอึดอัดเหล่านี้
แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการดาวน์โหลด ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการกรอกข้อมูล และจะช่วยให้คุณก้าวหน้าไปไกลกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณจัดการเวลาที่ใช้ในการประชุมทั้งหมดได้เท่านั้น แต่ยังทำให้เวลาของคุณมีคุณค่ามากขึ้นด้วยประเด็นการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน และการจัดระเบียบ
นอกจากนี้ เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารที่กินพื้นที่ในไดรฟ์ของคุณเท่านั้น!ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์จัดการการประชุมและคุณสมบัติต่างๆเช่น การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การแก้ไขแบบร่วมมือ และตัวเลือกการแชร์ เอกสารเหล่านี้จึงใช้งานง่ายขึ้นและถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
คำถามสำคัญคือ: คุณจะเลือกอันไหน?
เราจะช่วยคุณด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเทมเพลตแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุด พร้อมการเข้าถึงเทมเพลตยอดนิยม 10 แบบสำหรับClickUp Docs, Word, Excel และอื่น ๆ อีกมากมาย 🙂
นี่คือ 10 แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุดสำหรับการสนทนาที่มีประสิทธิผลและเป็นระบบ:
- เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงาน ClickUp
- เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวที่เรียบง่ายของ ClickUp
- แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
- เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
- เทมเพลตรายละเอียดการประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp
- เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
- เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
- เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับ Microsoft Word
- เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัว Excel
- เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับ Google Docs
อะไรคือแบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัว?
แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมชุดคำถาม ข้อควรถาม และส่วนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมระหว่างผู้จัดการและลูกน้อง การประชุมและแม่แบบนี้จะช่วยสมาชิกในทีมทุกคนในการระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้การยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีเยี่ยม!
อีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญของการใช้เทมเพลตคือพวกมันทำหน้าที่เป็นวาระการประชุม ซึ่งเป็นกฎข้อแรกในมารยาทการประชุมออนไลน์ที่เหมาะสม! สามารถแชร์เทมเพลตก่อนการประชุมเพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวและคาดการณ์ประเด็นที่จะพูดคุยได้จากนั้นจึงใช้บันทึกการประชุมระหว่างการสนทนา
เทมเพลตเหล่านี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันรายงานการประชุมหลังจากสิ้นสุดการสนทนาและย้ำขั้นตอนต่อไป
โปรดกลับไปดูเทมเพลตของคุณเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือแม้แต่ทุกปี และเก็บเอกสารแต่ละฉบับไว้ด้วยกัน! ดังนั้น แทนที่จะมีโฟลเดอร์ที่เต็มไปด้วยหน้าเอกสารแยกกันสำหรับการสนทนาแต่ละครั้งให้จัดการการประชุมของคุณโดยใช้โปรแกรมแก้ไขเอกสารแบบไดนามิกที่สามารถทำหน้าที่เป็น"ศูนย์กลาง" ที่มีการจัดระเบียบสำหรับการประชุมและการสนทนาทั้งหมดในอดีต
คุณสมบัติเด่นของเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัว
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวเน้นที่ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรเหล่านี้ควรช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการประชุมระหว่างสัปดาห์การทำงานของคุณ และทำให้การหารือมีประสิทธิภาพมากขึ้น! ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องเลือกเทมเพลตที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ในใจ
แต่คุณสมบัติเหล่านั้น มีหน้าตาเป็นอย่างไร บนกระดาษ? เราจะแสดงให้คุณดู 🤓
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการตกแต่งที่สมบูรณ์: เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ไม่มีการจัดรูปแบบ, หัวข้อ, หรือแบนเนอร์อย่างเจตนา จะไม่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ หน้าที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมจะสร้างความชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น! สิ่งนี้จะทำให้เทมเพลตของคุณกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่าเอกสารที่ทำครั้งเดียวแล้วจบในแต่ละไตรมาส
- การทำงานร่วมกัน: แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการที่นำการประชุม แต่ให้สมาชิกในทีมของคุณมีส่วนร่วมในการสร้างแบบฟอร์มร่วมกัน การแก้ไขร่วมกัน, ความคิดเห็น, การ@เมนชั่น, และการแชร์หน้าจอ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้สมาชิกของคุณมีส่วนร่วมและตื่นเต้นกับการใช้แบบฟอร์มการประชุมของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในทีมอีกด้วย! ให้สมาชิกในทีมของคุณมีอำนาจในการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเอกสารของพวกเขา
- สามารถนำไปปฏิบัติได้: คุณได้กรอกแบบฟอร์มของคุณเสร็จแล้ว—แล้วอะไรต่อไป? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณได้ระบุขั้นตอนต่อไปไว้อย่างชัดเจน ในกรณีที่ดีที่สุด แบบฟอร์มของคุณสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการงานได้ เพื่อเปลี่ยนความคิดในเอกสารของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ และติดตามผลได้
- กระชับ: ทำให้สั้น! ให้การสนทนาเป็นตัวกำหนดรายละเอียด. แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณไม่ควรเกินหนึ่งหน้า.
- การจัดระเบียบและการเข้าถึง: แม่แบบการประชุมของคุณควรได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นเอกสารที่ใช้งานอยู่ ซึ่งต้องตรวจสอบ แบ่งปัน และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดแท็ก การแชร์ผ่าน URL และโฟลเดอร์ จะช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
10 แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุด
ถึงเวลาทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทมเพลตของคุณแล้ว! 🤩
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่ารูปแบบ, หน้าที่, และคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรค้นหาในเทมเพลตแบบตัวต่อตัวครั้งต่อไปของคุณ, ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะเลือกหนึ่งสำหรับตัวคุณเองแล้ว!
มีเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันแบบที่มีอยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่คุณภาพของแต่ละแบบอาจคาดเดาได้ยาก แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหา เราได้คัดสรรและรวบรวมเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุด และฟรี 10 แบบ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกทีมของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะใช้ ClickUp Docs, Word, Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ เราก็มีให้คุณครบ! ดาวน์โหลดเทมเพลตใดก็ได้โดยตรงจากบทความนี้ แล้วชมทีมของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว! 🏆
1. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงาน ClickUp
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการและทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อมาตรฐานเอกสารการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของตนและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลใด ๆ ที่คุณสามารถให้พนักงานใหม่ล่วงหน้าได้จะเป็นประโยชน์: ตารางเวลาคร่าว ๆ สำหรับสองสามสัปดาห์แรก ทรัพยากรของบริษัท หรือแม้แต่แผนเป้าหมาย 30/60/90 วัน!
ผู้จัดการมักจะเป็นผู้กำหนดจังหวะในการประชุมตัวต่อตัวครั้งแรก หากคุณไม่ต้องการพูดทั้งหมด ให้แนบลิงก์ไปยัง ClickUp Doc ในคำเชิญประชุมของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่เตรียมและจัดระเบียบคำถามได้ ดำเนินการตามวาระการประชุมและใช้เพื่อจดบันทึก ระหว่างการประชุม ก่อนสิ้นสุดการประชุม ให้มอบหมายงานติดตามผลโดยตรงใน ClickUp Doc! 🎯
นี่คือคำถามและคำแนะนำที่ควรพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งแรกของพนักงานใหม่ของคุณ:
- นี่คือเทคโนโลยีและเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ...
- นี่คือสมาชิกในทีมที่คุณควรพบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า...
- คุณต้องการสื่อสารและรับข้อเสนอแนะอย่างไร?
- มีโครงการหรือความคิดริเริ่มใดที่คุณรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้ร่วมงานด้วยหรือไม่?
- คุณมีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพสำหรับหกเดือนหรือหนึ่งปีข้างหน้าหรือไม่?
- คุณชอบฉลองความสำเร็จในงานและโครงการต่าง ๆ อย่างไร?
- มีอะไรเพิ่มเติมที่คุณอยากพูดคุยหรือแจ้งให้ฉันทราบหรือไม่?
- มีอะไรที่ฉันสามารถชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบในบทบาทของคุณได้บ้าง?
- มีอะไรที่คุณต้องการให้เราครอบคลุมในการประชุมครั้งต่อไปหรือไม่?
- ฉันควรรู้อะไรเกี่ยวกับสไตล์การทำงานของคุณเพื่อช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น?
2. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวที่เรียบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUp Simpleเป็นรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการและรายงานตรงในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส เทมเพลตนี้จะช่วยลดภาระงานเอกสารของคุณไม่ว่าคุณจะมีรายงานตรงหนึ่งคน สองคน หรือสิบคนก็ตาม!
นี่คือคำถามที่ควรพิจารณาเมื่อปรับแต่งหัวข้อในกำหนดการของคุณ:
- คุณรู้สึกหนักใจกับปริมาณงานและความรับผิดชอบของคุณหรือไม่?
- มีอุปสรรคหรือปัญหาใดที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?
- ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ?
- คุณช่วยบอกได้ไหมว่ามีอะไรที่คุณอยากทราบเพิ่มเติมหรือไม่?
- คุณมีผลงานล่าสุดใดบ้างที่คุณรู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษ?
- อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในสัปดาห์นี้?
- มีข้อกังวลหรือปัญหาใด ๆ ที่คุณต้องการแจ้งให้ฉันทราบหรือไม่?
- คุณรู้สึกว่าทีมสื่อสารกันได้ดีและให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีหรือไม่?
- มีสิ่งใดบ้างที่คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในทีมของเราหรือไม่?
- คุณต้องการจะคุยเกี่ยวกับอะไรอีกไหมคะ?
เมื่อถึงเวลาสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งคุณและผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณจะมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ครบถ้วนเพื่อทบทวนอดีตและวางแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับอนาคต 🔮
3. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เอกสารรายงานการประชุมคือบันทึกสิ่งที่ได้หารือและตัดสินใจในที่ประชุม รายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมควรระบุไว้อย่างชัดเจนและมอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบพร้อมกำหนดวันครบกำหนด 🗓
การติดตามความคืบหน้าของรายการดำเนินการเหล่านี้ควรมีการกำหนดเวลาและติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่างานกำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ การประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณก็สามารถเน้นไปที่รายการเหล่านี้ได้เช่นกัน!
นี่คือรายละเอียดของแม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp:
- การประชุม รายละเอียด: วันที่, เวลา, สถานที่, ผู้เข้าร่วมประชุม
- หัวข้อการประชุม: ประเด็นการหารือที่ครอบคลุมในระหว่างการประชุม
- รายการที่ต้องดำเนินการ: งานที่ได้รับมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะและวันที่ครบกำหนด
- หมายเหตุเพิ่มเติม: หัวข้อสำคัญอื่น ๆ ที่ได้หารือ
เคล็ดลับมืออาชีพ: แท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ, และแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อจัดการไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp Doc ของคุณ!
4. แม่แบบการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
เทมเพลตการประชุม 1-ต่อ-1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมแบบตัวต่อตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะหลงอยู่ในรายละเอียด เทมเพลตนี้จะช่วยให้ติดตามหัวข้อที่พูดคุย เป้าหมายที่บรรลุ และประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงได้
นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนความจำเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยกันในการประชุมครั้งก่อน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อจากจุดเดิมได้ทันที ด้วยฟีเจอร์การประชุม 1:1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUp คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลหรือทีมได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา เพื่อดูว่าคุณได้ก้าวหน้าไปมากเพียงใดและยังมีจุดใดที่ต้องปรับปรุง
5. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุมแบบตัวต่อตัวใน ClickUp
รายการตรวจสอบการประชุมมีประโยชน์สำหรับทีมโครงการเพราะช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการประชุม นอกจากนี้ยังช่วยให้การประชุมเป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการมองข้ามประเด็นสำคัญ
ผลลัพธ์คือ ผู้เข้าร่วมจะได้มีการสนทนาที่มีประสิทธิผล! 🧑💻
เทมเพลตรายการตรวจสอบการประชุมแบบตัวต่อตัวของ ClickUpจัดการงานเตรียมการล่วงหน้าให้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้คือประโยชน์ทันทีของการใช้รายการตรวจสอบใน ClickUp:
- การเตรียมความพร้อม: รายการตรวจสอบช่วยให้มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องครอบคลุมในการประชุม ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาได้อย่างครบถ้วน
- ความรับผิดชอบ: รายการตรวจสอบช่วยให้มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยและตัดสินใจในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ความสม่ำเสมอ: รายการตรวจสอบช่วยให้มั่นใจว่าหัวข้อสำคัญได้รับการหารืออย่างสม่ำเสมอ และสมาชิกในทีมตระหนักถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
- ความสามารถในการใช้งาน: รายการในเช็กลิสต์สามารถมอบหมายให้สมาชิกทีมเฉพาะเพื่อติดตามผล และยังคงอยู่ในเอกสารเพื่อเป็นบันทึก
6. แม่แบบบันทึกการประชุมประจำของ ClickUp
การประชุมประจำคือ การประชุมที่เกิดขึ้นตามกำหนดเวลาเป็นประจำ เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส การประชุมประจำสามารถมีวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย เช่น การประชุมทีม การประชุมโครงการ หรือการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง โดยทั่วไปแล้ว การประชุมประเภทนี้จะใช้เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการหรือประเด็นที่กำลังดำเนินการอยู่ รายงานความคืบหน้า และวางแผนงานในอนาคต
การประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำช่วยให้มีตารางเวลาที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้สำหรับการสื่อสารและการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้รับการหารือและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงติดตามความคืบหน้าและรายงานผลได้อย่างต่อเนื่อง 📈
ใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำของ ClickUpเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันในระหว่างการประชุม รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการหรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้น (และสมาชิกทีมที่พลาดการประชุมครั้งก่อนจะขอบคุณสำหรับการสรุปนี้!)
เคล็ดลับมืออาชีพ: ภายในเอกสารการประชุมประจำของคุณ ให้สร้างหน้าย่อยแบบซ้อนกันและตั้งชื่อแต่ละหน้าย่อยด้วยวันที่ของการประชุมเพื่อให้เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย
7. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
รายงานกิจกรรมประจำวันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการติดตาม, จัดการ, และบันทึกกิจกรรมประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ. มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงาน, ความสำเร็จ, และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างวัน.
เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยระบุและหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายได้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- รายละเอียดพนักงาน
- ส่วนผลงานความสำเร็จ
- ส่วนกิจกรรมที่ดำเนินอยู่
- กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
เคล็ดลับมืออาชีพ: ในการประชุมตัวต่อตัวกับ Doc ของคุณ ให้ใช้ฟีเจอร์ @mention เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารรายงานกิจกรรมประจำวันของพวกเขาเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว! 🔗
8. แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับ Microsoft Word
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับ Microsoft Word ขั้นพื้นฐานนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวาระการประชุมที่น่าสนใจ
ในการปรับแต่งแม่แบบบันทึกการประชุมใน Microsoft Word ให้ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบและการแก้ไขต่างๆ ใน Word เช่น ริบบอนและตัวเลือกสไตล์ คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ เปลี่ยนฟอนต์และสี และเพิ่มรูปภาพหรือตารางตามต้องการ
ยังมีแท็บ "แทรก" ที่สะดวกสำหรับเพิ่มตาราง, แผนภูมิ, และองค์ประกอบอื่น ๆ ลงในเทมเพลตได้อีกด้วย เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถบันทึกเทมเพลตเป็นไฟล์ใหม่และนำไปใช้สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวในอนาคตได้! 📊
9. แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัว Excel
เทมเพลตของ Excel จะแบ่งวาระการประชุมของคุณออกเป็นช่วงเวลาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ เวลาจะปรับความยาวโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอื่น คุณลักษณะที่สะดวกนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตตารางงานในนาทีสุดท้าย แต่ละคอลัมน์ถูกจัดโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุด
หากคุณมีหัวข้อมากมายที่ต้องครอบคลุม การยัดข้อความไว้ในเซลล์เดียวจะดูไม่สวยงาม ฟีเจอร์การตัดคำเป็นบรรทัดใหม่เป็นตัวเลือกเสมอ แต่เพื่อให้คุณและสมาชิกในทีมมีพื้นที่ในการเพิ่มเนื้อหาประเภทต่างๆ เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเทมเพลต ClickUp และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดรูปแบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด! 🦄
10. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวใน Google Docs
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวใน Google Docs มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเริ่มต้นการสนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ จัดเป็นหกส่วนเพื่อความเป็นระเบียบและความสม่ำเสมอ:
- การเช็คอินทั่วไป
- การสะท้อนกลับเกี่ยวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
- อัปเดตสัปดาห์หน้า
- ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ
- การตรวจสอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์การพัฒนาอาชีพ
- รายการที่ต้องดำเนินการ
Google Docs ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่เหมือนกับสเปรดชีต Excel เอกสารสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้โดยหลายคนในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จึงสะดวกสำหรับการประชุมที่มีหลายคนจดบันทึกพร้อมกัน 👥
ขั้นตอนต่อไป? แม่แบบการประชุมโดย ClickUp
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวอาจฟังดูเรียบง่าย แต่ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีความยืดหยุ่น พวกมันสามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิด!
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อคุณเลือกใช้เทมเพลตจากClickUp 👏
ClickUp ไม่ใช่แค่โปรแกรมแก้ไขเอกสารทั่วไป—แต่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงสุด! ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้นับร้อย รวมถึงClickUp Docs นี่คือแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังพอจะรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียวข้ามแอปต่าง ๆ พร้อมประหยัดเวลาให้คุณถึงหนึ่งวันเต็มต่อสัปดาห์ 😉
สร้างวิกิ ฐานความรู้ และอื่นๆ อย่างละเอียดด้วยหน้าย่อยใน ClickUp Docs จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อดำเนินการไอเดียร่วมกับทีม! แปลงข้อความที่ไฮไลต์ให้เป็นงานที่ทำได้ใน ClickUp มอบหมายงานด้วยความคิดเห็นที่ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ทับซ้อน—ทั้งหมดจากเอกสารเดียว
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Docsฟรีในทุกแผนราคา 💸
เข้าถึงเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน,การเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ, และคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากมายเมื่อคุณลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้!