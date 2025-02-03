บล็อก ClickUp
เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับทีมบุคคลในปี 2025

Haillie Parker
Haillie ParkerWriter
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณจะได้อะไรเมื่อรวมทรัพยากรบุคคล (HR) เข้ากับพลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสมัยใหม่? ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเริ่มต้นงาน สวัสดิการ การจ่ายเงินเดือน และกระบวนการจ้างงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น 🙌🏼

ซอฟต์แวร์ HR เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตและให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก!

เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับธุรกิจของคุณ พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย ราคา รีวิวจากลูกค้า และคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยและหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์ HR เพื่อช่วยแนะนำคุณในการค้นหา

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR?

ซอฟต์แวร์ HR ช่วยให้ผู้นำและสมาชิกทีมสามารถสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท จัดการสวัสดิการพนักงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวัน และจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในหลายกรณี ซอฟต์แวร์นี้ยังถูกใช้โดยพนักงานในการจัดการบัตรเวลา ยื่นคำขอ ดูข้อมูลภาษีและเงินเดือนที่สำคัญ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์ HR ของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทได้โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติม ฟีเจอร์ที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ HR ครั้งต่อไปของคุณ ได้แก่:

คุณลักษณะที่ทำให้ซอฟต์แวร์ HR มีคุณค่าอย่างมากไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรายการนี้เท่านั้น เครื่องมือสำหรับจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า วางแผนโครงการ และทำงานร่วมกับทีม จะช่วยให้การทำงานประจำวันของทุกคนง่ายขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือ HR ที่ดีที่สุด

เราได้ทำการบ้านอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 15 ตัวสำหรับทุกหมวดหมู่ รวมถึงประโยชน์, คุณสมบัติหลัก, ความคิดเห็นจากลูกค้า, คะแนนผู้ใช้, และราคา.

1.คลิกอัพ

หมวดหมู่: โซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดโดยรวม

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังเพียงพอในการมอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้นับร้อยและ ระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp สามารถรวมการทำงานจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม HRที่ดูแลข้อมูลพนักงาน เวลา และเป้าหมายต่าง ๆ

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, อบรมพนักงานใหม่, หรือติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในการบรรลุเป้าหมาย, แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นของ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการ HR ที่คุณใช้มานานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

มุมมองหลายด้าน

มากกว่า15 วิธีในการแสดงภาพกระบวนการทำงาน งาน และโครงการของคุณใน ClickUp รวมถึงมุมมองสำคัญหลายแบบที่ทีม HR ของคุณจะชื่นชอบ:

  • มุมมองตารางสำหรับประสบการณ์ที่คล้ายกับสเปรดชีตในการจัดการข้อมูล
  • มุมมองรายการพร้อมตัวเลือกการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่มหลายรายการ
  • แบบฟอร์มสำหรับแปลงผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน คำขอ และข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง
  • มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดการตารางเวลา, วันหยุด, วาระประจำวัน, และการประชุมออนไลน์
  • มุมมองปริมาณงานสำหรับการจัดการความสามารถของทีมคุณ

ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล

มีวิธีมากกว่า 100วิธีในการทำให้กระบวนการ HR ของคุณเป็นอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—บุคลากรของคุณ!การทำงานอัตโนมัติใน ClickUpสามารถกระตุ้นการสร้างงาน, มอบหมายงาน, กรอกและมอบหมายความคิดเห็น, เปลี่ยนสถานะงาน, และอื่นๆ อีกมากมาย

แดชบอร์ดสำหรับการติดตามงานด้านทรัพยากรบุคคล

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเป้าหมายของโครงการ, ตัวชี้วัด, และKPI ของ HR,แดชบอร์ดใน ClickUpรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในภาพรวมที่รวดเร็วและระดับสูง. แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้, มีภาพที่ชัดเจน, และพร้อมสำหรับการนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา. นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกวิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบในแดชบอร์ดที่สามารถสร้างขึ้นสำหรับสถานการณ์ HR ใด ๆ ได้ เช่น ตำแหน่งที่บรรจุ, ระยะเวลาในการจ้าง, และประสิทธิภาพของทีม.

แบบฟอร์มทรัพยากรบุคคล

เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUpนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแนะนำทีมของคุณให้รู้จักกับกระบวนการต่างๆ โดยใช้ClickUp Whiteboards เทมเพลตนี้ใช้ตารางที่มีสีสัน จัดระเบียบ และแก้ไขได้ง่ายสำหรับกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกันของคุณ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝึกอบรมทีม กำหนดงานการสรรหา จัดการกระบวนการจ้างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบ SOP HR โดย ClickUp และ Whiteboards

ข้อดีของ ClickUp

  • เครื่องมือทรงพลังทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่เต็มไปด้วยพลัง คุณไม่ต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์แยกต่างหากหรือชุดซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของ ClickUp
  • การผสานรวมกว่า 1,000 รายการและเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบเพื่อขยายและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน ClickUp ของคุณ
  • บริการลูกค้าตลอด 24/7, ทรัพยากรการเรียนรู้เช่นClickUp University,การสัมมนาออนไลน์,และเอกสารช่วยเหลือเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นที่สุด

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่ได้ให้แพ็กเกจสวัสดิการเฉพาะเจาะจง แต่สามารถจัดการข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยได้
  • อาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp อยู่บ้าง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (5,030+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,210+ รายการ)

2. การเกิดริ้วคลื่น

หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ดีที่สุด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล, ไอที และการเงินง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ Rippling ใช้งานง่าย สนุกต่อการใช้งาน เรียนรู้ได้ง่าย และมีฟีเจอร์มากมายครอบคลุมตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่สั่นไหว

  • รายงานและวิเคราะห์กำลังคนเพื่อติดตามการจ้างงาน จำนวนพนักงาน และความก้าวหน้า
  • การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับงานที่มีความสม่ำเสมอ
  • สิทธิ์และการกำหนดนโยบายตามบทบาท พร้อมการเข้าถึงและการอนุมัติที่ปรับแต่งได้
  • การจัดการการปฏิบัติตามคำแนะนำของท้องถิ่น, รัฐ, และรัฐบาลกลาง

มืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

  • แม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับระบบเงินเดือนและความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • สร้างขึ้นเพื่อจัดการแรงงานทั่วโลกด้วยฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือน ภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่
  • การผสานรวมมากมายเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานไปยังทุกหมวดหมู่ของงานทรัพยากรบุคคล

คลื่นแห่งการหลอกลวง

  • จำเป็นต้องผสานระบบเพื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการประเมินผลพนักงานโดยใช้ Rippling
  • คุณสมบัติการตรวจสอบประวัติผ่าน Rippling มีค่าใช้จ่ายสูง
  • การปรับแต่งและการดูหลายมุมมองจะขยายให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดังนั้นพนักงานส่วนใหญ่ของคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เหล่านั้น

การส่งผ่านราคา

Rippling เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แต่แผนราคาทั้งหมดต้องได้รับการเสนอราคาจาก Rippling และสร้างขึ้นสำหรับแต่ละทีมตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (1,470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 1,840 รายการ)

ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลมีงานที่ยากลำบาก พวกเขาต้องค้นหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดและบริหารจัดการพวกเขาในลักษณะที่ช่วยให้บริษัททำเงินได้ นี่คือเหตุผลที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต้องการซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด! ฉันเลือก Rippling เพราะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ซอฟต์แวร์ HR อื่น ๆ ไม่มี Rippling ช่วยให้ฉันติดตามประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับผู้นำ HR คนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบบยังติดตามวันลาพักร้อนและวันลาป่วยโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการดูประวัติของพนักงาน

3. วันทำงาน

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Workday
ผ่านทางWorkday

Workday ผสานกระบวนการทางการเงินเข้ากับทรัพยากรบุคคล การวางแผน และการวิเคราะห์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริการวิชาชีพที่ใช้เวลาในการเรียกเก็บเงิน การจัดการการศึกษา และการดำเนินงานด้านการขาย ชุดซอฟต์แวร์ HR นี้ช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถปรับกระบวนการให้ทันกับการเติบโตของพวกเขา

คุณสมบัติของ Workday

  • การวิเคราะห์และรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ
  • การติดตามเวลาและการจัดการพนักงาน
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับบริการมืออาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวันทำงาน

  • ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม
  • สร้างขึ้นเพื่อจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีพนักงานหลายพันคน
  • ตัวเลือกบริการตนเองผ่านพอร์ทัลพนักงานส่วนบุคคล

ข้อเสียของ Workday

  • ไม่ใช้งานง่าย, ยากต่อการนำทาง, และดูล้าสมัย
  • อาจเป็นกระบวนการดำเนินการที่ใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
  • ราคาแพงและไม่ใช่ตัวเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาสำหรับวันทำงาน

ติดต่อ Workday สำหรับการสอบถามราคาทั้งหมด

คะแนนและรีวิวการทำงาน

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,290 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 980 รายการ)

ในฐานะที่ปรึกษา ฉันทำงานกับซอฟต์แวร์ HR หลายระบบ ในฐานะผู้นำด้าน HR ทรัพยากร HRIS ที่ฉันชื่นชอบสองระบบคือ Bamboo และ Workday Workday เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนายจ้างขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการจัดการกระบวนการประเมินผลงานประจำปีได้อย่างง่ายดาย ฉันเลือกใช้ Workday เพราะใช้งานง่ายและสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ เช่น ADP และการบริหารจัดการสวัสดิการได้

4. ความกระตือรือร้น

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Gusto
ผ่านทางGusto

Gusto เป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางในการจัดการเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน การประเมินผลงาน และการรับเข้าทำงาน เช่นเดียวกับ Workday และ Rippling, Gusto ให้ข้อมูลเชิงลึกและฟีเจอร์การลงเวลาทำงานสำหรับประสบการณ์แบบบริการตนเองแก่พนักงาน แต่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมในด้านการจ้างงานและการสรรหาบุคลากรรวมถึงการโพสต์ตำแหน่งงาน การขอความคิดเห็น และเทมเพลตจดหมายเสนอตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของ Gusto

  • บริการจัดการเงินเดือนครบวงจร รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด การยื่นภาษีอัตโนมัติและการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา
  • การบริหารจัดการพนักงานเพื่อดูแลผู้สมัครตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการเริ่มงาน
  • ประกันสุขภาพ, ทันตกรรม, 401K, แผนประกันสายตา และอื่นๆ

ข้อดีของ Gusto

  • แม่แบบหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น จดหมายเสนอ, การจ้างงาน, และการประกาศงาน
  • สามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและสวัสดิการ
  • เหมาะสำหรับธุรกิจใหม่และธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลเป็นครั้งแรก

ข้อเสียของ Gusto

  • มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างชันระหว่างแผนที่ต้องชำระเงินกับแผนที่ไม่มีให้ใช้ฟรี
  • อาจใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้แพลตฟอร์มและปรับตัวให้เข้ากับ UI ของมัน
  • ไม่ทุกคุณสมบัติจากเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคา Gusto

  • ง่าย: $40 ต่อเดือน บวกเพิ่ม $6 ต่อคน ต่อเดือน
  • บวก: $80 ต่อเดือน บวกเพิ่มอีก $12 ต่อคน ต่อเดือน
  • พรีเมียม: กรุณาติดต่อ Gusto เพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

เราพบว่า Gusto เป็นซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของเรา และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กระบวนการทำงานของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น Gusto ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา มีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น การจัดการค่าตอบแทน การรับพนักงานใหม่ และพอร์ทัลบริการตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดการการลาและสวัสดิการ ซึ่งมีความสำคัญในธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าภายในทีมงานขนาดเล็กของเรา งานเหล่านี้ยังคงได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพ

5. BambooHR

หมวดหมู่: ตัวเลือกบริการตนเองที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน

ภาพผลิตภัณฑ์ BambooHR
ผ่านทางBambooHR

BambooHR คือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่รวมการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ และข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว โดยเน้นที่ประสบการณ์ส่วนบุคคลของพนักงานในการเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้อง สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง BambooHR ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นการรักษาพนักงานไว้ผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถใช้สวัสดิการได้อย่างง่ายดาย รวบรวมความคิดเห็น ตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของ BambooHR

  • รายงานต่อฝ่ายบริหารของบริษัท เกี่ยวกับการเติบโต การรักษาลูกค้า และความพึงพอใจของพนักงาน
  • ปฏิทินส่วนตัวและสาธารณะหลายรายการเพื่อคำนวณเวลาหยุดและดูว่าใครไม่อยู่ในวันนั้น
  • ชุดเอกสารแนะนำการใช้งานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า รวมถึงการลงนามอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีของ BambooHR

  • บริษัทนี้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสอนในทางของการให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก และการให้ความสำคัญกับการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
  • สร้างพื้นที่สำหรับทีม HR, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการในการร่วมมือกันเกี่ยวกับผู้สมัครใหม่
  • คุณสมบัติหลากหลายสำหรับพนักงานในการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินผล ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย และการฝึกอบรม

ข้อเสียของ BambooHR

  • ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ล้าสมัย
  • มีตัวชี้วัดที่จำกัดในฟีเจอร์การรายงาน
  • ไม่มีฟีเจอร์การกำหนดเวลาในตัว

ราคาของ BambooHR

ราคาทั้งหมดของ BambooHR จะปรับแต่งตามทีมและสามารถขอได้ตามคำขอ

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,920+ รีวิว)

ซอฟต์แวร์ BambooHR ใช้งานง่ายและเป็นหนึ่งในตัวเลือก HRIS ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง BambooHR เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน HRIS และพนักงาน กระบวนการทำงานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และฟังก์ชันการรายงานก็ใช้งานง่ายและชัดเจน BambooHR ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องสนุกและช่วยให้พวกเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับบริษัทตั้งแต่วันแรก หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกได้ สำหรับเรา สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ด้วยการลดขั้นตอนและทำให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับฝ่ายไอทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. กล่าวคือ

หมวดหมู่: ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดกลาง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทางNamely

Namely คือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ช่วยให้สามารถจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือน จัดการสวัสดิการ และติดตามเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่น

  • คุณสมบัติการให้รางวัลและการยกย่องเพื่อกระตุ้นพนักงาน
  • ฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเข้าทำงาน
  • การผสานรวมมากมายพร้อมตัวเลือกในการสร้างของคุณเองผ่าน API

ข้อดีโดยเฉพาะ

  • ง่ายมากสำหรับพนักงานในการดูเวลาทำงานและสลิปเงินเดือนผ่านพอร์ทัลส่วนตัวของพวกเขา
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งเลียนแบบฟีดของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง
  • ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีพนักงาน 25-1,000 คน

ข้อเสีย

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานและการประเมินผลพนักงานที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
  • แพลตฟอร์มนี้ประสบปัญหาในการจัดการข้อมูลสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และแทบจะถูกออกแบบมาเพื่อทีมขนาดกลางเท่านั้น
  • การรายงานเวลาอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานรายชั่วโมง

การตั้งราคาโดยเฉพาะ

ข้อมูลราคาทั้งหมดสำหรับ Namely มีให้เฉพาะเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 2/5 (410+ รีวิว)

*เราใช้ Namely ในการบริหารจัดการบุคลากรมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว และมันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่เคยตระหนักมาก่อนว่าการมีข้อมูลพนักงานทั้งหมดอยู่ในที่เดียวจะสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนี้ ไม่เพียงแต่สะดวกเท่านั้น แต่ยังทำให้การติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของทุกคนง่ายขึ้นมาก และเนื่องจาก Namely สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ ฉันจึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนและสวัสดิการของเราได้ โดยรวมแล้ว Namely ได้ช่วยอย่างมากในการทำให้ธุรกิจของฉันเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น

7. ออราเคิล

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม

ตัวอย่างแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลระดับโลกของ Oracle
ผ่านทางOracle

Oracle นำเสนอชุดแอปพลิเคชันบนคลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อจัดการทุกด้านตั้งแต่การวางแผนทรัพยากร การจัดการเนื้อหา ประสบการณ์ลูกค้า กระบวนการซัพพลายเชน และอื่น ๆ อีกมากมาย ในบรรดาผลิตภัณฑ์หลากหลายของ Oracle มี Oracle Fusion Cloud HCM—หรือที่รู้จักกันในชื่อซอฟต์แวร์ HR สำหรับการบริหารจัดการทุนมนุษย์

คุณสมบัติของ Oracle

  • ผู้ช่วยดิจิทัลเพื่อช่วยจัดการสวัสดิการ การคาดการณ์กำลังคน และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท
  • คุณสมบัติการพัฒนาอาชีพและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงรายการตรวจสอบและโมดูล
  • KPIและแดชบอร์ดHRที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Oracle

  • การปรับระบบเงินเดือนให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับพนักงานทั่วโลกตั้งแต่เม็กซิโกถึงจีน
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อประสบการณ์ซอฟต์แวร์ HR ที่ปรับแต่งได้
  • ซอฟต์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถขยายและนำแนวปฏิบัติ Agile ไปใช้ในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อเสียของ Oracle

  • ข้อเสียส่วนใหญ่เกิดจาก Oracle เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การติดตั้งและการเรียนรู้อาจใช้เวลามาก
  • แอปพลิเคชันที่หลากหลายในแต่ละผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • อินเตอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้

การกำหนดราคาของ Oracle

ติดต่อฝ่ายขายของ Oracle เพื่อขอข้อมูลราคาโดยละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Oracle

  • G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

8. HR360

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับทรัพยากรด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่างพอร์ทัลลูกค้า HR360
ผ่านทางHR360

HR360 เป็นแหล่งข้อมูลดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ HR360

  • เครื่องมือสร้างคำอธิบายงานและคำถามสัมภาษณ์อัตโนมัติ
  • เครื่องคำนวณต้นทุนพนักงานและเครื่องมือเปรียบเทียบเงินเดือน
  • ห้องสมุดคู่มือเชิงโต้ตอบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน

ข้อดีของ HR360

  • แอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
  • ห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐทั้งหมด
  • แบบฟอร์มเทมเพลตที่ดาวน์โหลดได้มากกว่า 500 แบบ

ข้อเสียของ HR360

  • ซอฟต์แวร์นี้ต้องใช้แอปพลิเคชันแยกต่างหากเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของมัน
  • เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับทีม HR แต่มีคุณค่าน้อยกว่าสำหรับพนักงานในแผนกต่างๆ
  • ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่

ราคาของ HR360

ติดต่อ HR360 สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด

HR360 คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 5/5 (2 รีวิว)

ฉันเลือก HR360 เพราะมันมีชุดคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม รวมถึงพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน โมดูลการเริ่มต้นงาน และระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน HR360 ยังสามารถปรับแต่งได้สูง จึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของฉันได้ นอกจากนี้ ราคายังแข่งขันได้เมื่อเทียบกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ โดยรวมแล้ว HR360 เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของฉัน

9. Clockify

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอลาของพนักงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ทีม HR สามารถใช้เพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานในวันทำงานได้ Clockify ช่วยให้แผนก HR มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โครงการปัจจุบัน และกิจกรรมทั่วไป นอกจากนี้ยังให้พนักงานมีปฏิทินการทำงานส่วนตัวสำหรับการขอลาหยุดที่ได้รับค่าจ้างสำหรับวันในอนาคตหรือการขอลาในวันนั้นๆ ในด้านของผู้ดูแลระบบ แผนก HR และผู้จัดการจะสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ประจำปีที่มีการอนุมัติและคำขอที่รอดำเนินการของทุกคนได้

คุณสมบัติของ Clockify

  • คุณสมบัติการบันทึกเวลาหลายรูปแบบสำหรับการป้อนชั่วโมง, การบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การตั้งเวลาหยุดนิ่ง, และการตรวจสอบตารางเวลาของคุณ
  • ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากเวลาที่ติดตาม, ค่าใช้จ่าย, และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
  • มุมมองหลายแบบเพื่อตรวจสอบเวลาหยุดงาน, ตารางโครงการ, ทีม, และความคืบหน้า

ข้อดีของ Clockify

  • ช่วยติดตามและจัดการปริมาณงานของทีม
  • ช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบและถือครองเวลาทำงานและเวลาว่างของตนเองอย่างเต็มที่
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการบางส่วน รวมถึงหมุดหมายและงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสียของ Clockify

  • ขาดคุณสมบัติหลักด้านทรัพยากรบุคคลหลายประการสำหรับการจัดการสวัสดิการ, พอร์ทัลพนักงาน และการจ้างงาน
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาอัตโนมัติแบบจำกัดเวลา
  • Clockify จะเป็นประโยชน์สำหรับบางแผนกแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับซอฟต์แวร์ HR

ราคาของ Clockify

  • พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Clockify

  • G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,290+ รีวิว)

นอกเหนือจากการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถจัดสรรงาน ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีด้วย Clockify พวกเขายังสามารถใช้รายงานของ Clockify เพื่อระบุว่าใครอาจทำงานหนักเกินไปและช่วยหัวหน้าทีมในการจัดสรรงานและโครงการต่าง ๆ ข้อมูลการติดตามเวลาของ Clockify ยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทใช้ระบบการทำงานทางไกล/แบบผสมผสาน

ลองดูเครื่องมือการทำงานแบบผสมผสานเหล่านี้!

10. บัญชี

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเงินช่วยเหลือพนักงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Compt
ผ่านทางCompt

Compt เป็นแพลตฟอร์มสวัสดิการพนักงานที่ให้อิสระแก่ผู้คนในการเลือกสิทธิประโยชน์ตามไลฟ์สไตล์ที่บริษัทสนับสนุน มีประโยชน์สำหรับทีม HR ที่จัดการสวัสดิการพนักงาน ซอฟต์แวร์สวัสดิการและรางวัลของ Compt สามารถปรับแต่งได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ IRS และรองรับทีมงานทั่วโลก

คุณสมบัติของ Compt

  • หมวดหมู่สิทธิประโยชน์หลากหลายเพื่อตอบแทนพนักงานของคุณด้วยอุปกรณ์สำนักงาน คลาสสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อาหาร และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนา
  • คุณสมบัติโบนัสที่ครอบคลุมสำหรับการชดเชยพนักงานในช่วงความสำเร็จในอาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

  • มุมมองใหม่ของสวัสดิการพนักงานที่ทุกสมาชิกทีมสามารถใช้ได้และต้องการใช้
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานทั่วโลก

บัญชีแยกประเภท

  • ขาดคุณสมบัติหลักด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการจ้างงาน การรักษาพนักงาน การวิเคราะห์ และการติดตามประสิทธิภาพ
  • มุ่งเน้นเฉพาะเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชน์เล็กน้อยแทนที่จะเป็นแผนสวัสดิการแบบครบถ้วน

การกำหนดราคาของ Compt

ติดต่อ Compt สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด

คะแนนและรีวิวของ Compt

  • G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่อนาคตของการทำงานมุ่งสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานและทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ ทีมทรัพยากรบุคคลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการมอบสวัสดิการองค์กร สวัสดิการเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมรวมถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างสวัสดิการด้านสุขภาพและเงินบำนาญ ปัจจุบันยังครอบคลุมถึงสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น อาหารกลางวันฟรีสำหรับทีมและคลาสออกกำลังกายกลุ่ม Compt ช่วยให้ทีมสามารถสร้างหมวดหมู่เงินสนับสนุน เช่น "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" หรือ "ครอบครัว" พนักงานจะเลือกบริการในหมวดหมู่เหล่านั้นและรับเงินคืนโดยการอัปโหลดใบเสร็จผ่านแอปพลิเคชันของ Compt หรือการเชื่อมต่อระบบ

11. นักเขียน

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันเอกสารการฝึกอบรม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Scribe
ผ่านทางผู้จดบันทึก

Scribe เป็นเครื่องมือ HR ที่มีประโยชน์สำหรับการบันทึกกระบวนการทำงานของคุณ เครื่องมือนี้จะสร้างคู่มือขั้นตอนแบบภาพที่ชัดเจนพร้อมข้อความและภาพหน้าจอที่มีคำอธิบายโดยอัตโนมัติ ทีมงานสามารถสร้าง SOP ได้ภายในไม่กี่วินาที จากนั้นแชร์หรือฝัง Scribe ลงในฐานความรู้ใด ๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และการใช้งานเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ Scribe

  • เอกสารอัตโนมัติที่บันทึกกระบวนการผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ
  • ปรับแต่งคู่มือทีละขั้นตอนของคุณด้วยคำอธิบายประกอบ ข้อความ การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ และการสร้างแบรนด์
  • ตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายดายผ่าน PDF, การฝัง, URL หรือตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน

  • นี่คือเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแสดงและสอนสมาชิกใหม่ในทีมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานของบริษัท
  • นี่จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันข้ามแผนกต่างๆ
  • Scribe ทำหน้าที่หลักได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงการจับภาพหน้าจอและคำแนะนำในคู่มือแบบทีละขั้นตอนอัตโนมัติ

ข้อเสียของนักเขียน

  • Scribe ยกระดับการถอดความไปอีกขั้น แต่จะไม่ยืนหยัดเพียงลำพังในฐานะซอฟต์แวร์ HR แบบครบวงจร
  • คุณจะต้องพึ่งพาการผสานระบบเพื่อให้สามารถใช้ Scribe ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ไม่มีเครื่องมือติดตามเวลา, การจัดการสวัสดิการ, หรือเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพพนักงานเพื่อให้ Scribe สอดคล้องกับกระบวนการ HR ของคุณ

ราคาของ Scribe

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Scribe เพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (5 รีวิว)

ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างและแชร์ Scribes (คู่มือแบบทีละขั้นตอน) ได้ไม่จำกัดจำนวน Scribes สามารถสร้าง ทำซ้ำ และปรับแต่งให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย Scribes จะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบได้ง่าย และยังฝังไว้ในฐานความรู้ วิกิ หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ได้ทุกประเภท

12. ไม้ใบเขียวตลอดปี

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการให้รางวัลแก่ทีมของคุณ

ตัวอย่างสินค้าที่ขายได้ตลอดปี
ผ่านทางเอเวอร์กรีน

Evergreen เป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่เน้นความเป็นบวกเป็นหลัก คุณสมบัติหลักของมันช่วยกระตุ้นพนักงานและรักษาขวัญกำลังใจที่ดีในที่ทำงานผ่านการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน ยิ่งคุณยกย่องทีมของคุณมากเท่าไร Evergreen ก็จะปลูกต้นไม้ในนามของคุณมากขึ้นเท่านั้น—เป็นอะไรที่ดีงามจริงๆ! 🌎

คุณสมบัติที่คงอยู่ตลอดไป

  • ติดตามความสำเร็จของคุณและทีมของคุณโดยจำนวนความสำเร็จที่ได้รับและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก
  • การผสานการทำงานหลายระบบ รวมถึง Microsoft Teams และ Slack

ข้อดีของธุรกิจที่มั่นคง

  • ทุกครั้งที่คุณตอบแทนพนักงานของคุณ คุณก็กำลังตอบแทนโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน
  • ซอฟต์แวร์นี้มีความเหมาะสมและอิงกับการเสริมแรงทางบวกอย่างสมบูรณ์

ข้อเสียของต้นไม้ที่เขียวตลอดปี

  • นี่เป็นเครื่องมือที่สนุกที่จะมอบให้กับทีมของคุณ แต่ถ้าคุณกำลังพยายามประหยัดเงิน มันก็ไม่จำเป็น
  • ขาดคุณสมบัติซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ รวมถึงสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือน การประเมินผลงาน และการจัดการบุคลากร

การตั้งราคาแบบคงที่ตลอดปี

2.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน—เท่านั้น! ง่ายและสะดวก

คะแนนและรีวิวที่คงอยู่ตลอดไป

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

Evergreen เป็นแอปการยอมรับแบบเพียร์-ทู-เพียร์เพียงแอปเดียวที่ช่วยให้ทีมสามารถยอมรับการทำงานที่ดีพร้อมกับการปลูกต้นไม้เพื่อโลก สำหรับวัฒนธรรมทีมที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการยอมรับแบบเพียร์-ทู-เพียร์สาธารณะภายใน Slack หรือ MS Teams, การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม, และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณค่าของบริษัทสามารถมองเห็นได้ในการดำเนินงานประจำวัน

13. DeskTime

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาทำงานของพนักงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ DeskTime
ผ่านทางDeskTime

DeskTime ติดตามเวลาที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านการบันทึกเวลาที่คุณมาถึง, ออกจากระบบ, และเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์หรืองานต่าง ๆ ผู้จัดการสามารถดูได้ว่าทีมของตนใช้เวลาไปกับอะไร และให้พนักงานมีหลักฐานเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการทำงาน ขณะที่เครื่องมือ HR หลายตัวในรายการนี้มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการติดตามเวลาและการเข้าออกงานมากมาย แต่หน้าที่หลักของ DeskTime คือการสร้างบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่พนักงานของคุณใช้ไปในการทำงาน และสิ่งที่สำเร็จลุล่วงในเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติของ DeskTime

  • การคำนวณต้นทุนสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเพื่อใช้ในการคำนวณเงินเดือน
  • การจัดตารางกะเพื่อกระจายเวลาของทีมคุณอย่างเท่าเทียม และให้พนักงานมีตัวเลือกในการขอเปลี่ยนกะตามที่ต้องการ
  • เครื่องมือการจองที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจองโต๊ะทำงาน ห้องประชุม ที่จอดรถ หรืออุปกรณ์สำนักงานได้
  • ปฏิทินการขาดงานเพื่อติดตามเวลาที่หยุด

ข้อดีของ DeskTime

  • DeskTime มีคุณสมบัติการติดตามเวลาหลายอย่างเพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
  • สนับสนุนกลยุทธ์การจัดสรรเวลา เช่น เทคนิคโพโมโดโร
  • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์

ข้อเสียของ DeskTime

  • การมองเห็นเวลาของสมาชิกในทีมมากเกินไปอาจนำไปสู่การควบคุมงานอย่างละเอียดและสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างพนักงานและผู้จัดการ
  • นี่เป็นหลักเครื่องมือติดตามเวลาที่มีบางส่วนที่ทับซ้อนกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ HR ที่ใช้กันทั่วไป
  • หน้าตาการใช้งานดูล้าสมัยมาก

ราคา DeskTime

  • ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $20 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ DeskTime

  • G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)

DeskTime เป็นระบบติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติและระบบการจัดการกำลังคน ที่ช่วยวางแผนทรัพยากรของทีม ดูแลปริมาณงาน ป้องกันการล้าสมอง และอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบนี้เหมาะสำหรับทั้งนายจ้างและพนักงาน พร้อมโซลูชันการจัดการทีมและคุณสมบัติที่ช่วยให้สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

14. 15five

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 15five
ผ่านทาง15five

15five เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการประสิทธิภาพและการเสริมศักยภาพพนักงาน โดยรองรับผลิตภัณฑ์สี่ประเภทซึ่งตั้งชื่อตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ Engage, Perform, Focus และ Transform

คุณสมบัติของ 15five

  • จัดการและวางแผนการเช็คอิน, การประชุม 1-1, การประเมินผล และการทบทวนจากภายในซอฟต์แวร์
  • การติดตามเป้าหมายและ OKRบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

15five ข้อดี

  • ชุมชนที่แข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำที่สามารถพึ่งพาได้สำหรับคำแนะนำและกลยุทธ์
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดูแลความก้าวหน้าของพนักงานได้โดยใช้เป้าหมาย SMARTที่ขับเคลื่อนด้วย OKR

ข้อเสียของ 15five

  • การปรับแต่งที่จำกัดในแพลตฟอร์ม
  • ไม่มีฟีเจอร์การจัดการผลประโยชน์หรือการจ่ายเงินเดือน

ราคา 15five

  • มีส่วนร่วม: $4 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • ดำเนินการ: $8 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • จุดเน้น: $8 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $14 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

15five คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,720+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)

15. Trakstar

หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Trakstar
ผ่านทางTrakstar

Trakstar เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินความก้าวหน้าและเป้าหมายของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องและตรงจุด ผ่านการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและโดยตรง

คุณสมบัติของ Trakstar

  • การประเมินผลแบบ 360 องศาผ่านวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อความรับผิดชอบของพนักงาน
  • คุณสมบัติเป้าหมายสำหรับการตั้งเป้าหมาย SMART, วัตถุประสงค์, ความสำเร็จ และการติดตามความก้าวหน้า
  • รายงานข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trakstar

  • หลายวิธีในการติดตามความก้าวหน้าของ HR ผ่านผู้สมัครงาน, โพสต์งาน, เป้าหมาย, และการวิเคราะห์
  • ติดตามวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการจัดการการเรียนรู้และประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อเสียของ Trakstar

  • ขาดคุณสมบัติและฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือน
  • คุณจะต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์หลายอย่างเพื่อแก้ไขกระบวนการ HR ประจำวันที่แตกต่างกัน

ราคาของ Trakstar

ติดต่อ Trakstar เพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Trakstar

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 220+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล

ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ HR ที่ดีที่สุดในตลาดแล้ว ให้เวลาสักครู่เพื่อเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ HR สำหรับทีมของคุณ

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล ได้แก่:

  • เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพนักงาน
  • กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
  • การจัดระเบียบมากขึ้น
  • การปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งาน
  • ลดข้อผิดพลาดในการติดตามพนักงาน

ประเภทของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เครื่องมือ HR ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทซอฟต์แวร์หลักไม่กี่ประเภท

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMS), ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS), และ การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) ทั้งหมดนี้หมายถึงหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์ HR ที่มักประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชัน HR แต่ละด้าน เช่น การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการรับพนักงานใหม่

ระบบ HR หลัก และ ซอฟต์แวร์การบริหารงาน HR ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับ HRMS, HCM และ HRIS เช่นกัน ดังนั้นหากคุณเห็นคำเหล่านี้ถูกใช้เพื่ออธิบายเครื่องมือ HR ที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ ไม่ต้องกังวล—คุณมาถูกทางแล้ว 🚗💨

หากโครงสร้างบริษัทของคุณผสานกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเข้ากับการสรรหาบุคลากร คุณอาจได้รับประโยชน์จาก ระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสรรหาผู้สมัครใหม่ การบริหารผลงานของพนักงาน การมอบโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา และการกำกับดูแลการจ่ายค่าตอบแทน

เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

แต่ซอฟต์แวร์ HR ประเภทใดที่ทีมของคุณมีแนวโน้มจะใช้งานและมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของคุณ? ประเภทที่ทำได้ทุกอย่าง เช่น ClickUp!

ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในรายการนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดโดยรวม และได้รับการใช้โดยทีมต่างๆ ทั่วทุกอุตสาหกรรม ClickUp คือเครื่องมือเพียงตัวเดียวที่มีความยืดหยุ่นและทรงพลังเพียงพอที่จะมอบโซลูชันแบบครบวงจรให้กับบริษัทของคุณทั้งหมด มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติหลายร้อยอย่างเพื่อช่วยให้กระบวนการ HR ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการรับพนักงานใหม่ การประเมินผลงาน การขอของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ อีกมากมาย 🤯

นอกจากนี้ ClickUp ยังทรงพลังและคุ้มค่าอย่างแท้จริง คุณสามารถเข้าถึงงานและสมาชิกได้ไม่จำกัด, ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และเทมเพลต HR ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอีกมากมายในแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการ HR ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานของคุณเป็นอันดับแรกอย่างแท้จริง 🏆