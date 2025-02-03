เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับทีมบุคคลในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " \n ซอฟต์แวร์ HR ของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทของคุณได้โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อทำงานให้สำเร็จ คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ HR ครั้งต่อไปของคุณ ได้แก่:\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nn \n \n เข้าถึงแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัท\n \n \n ติดตามเวลาที่ใช้ในภารกิจและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้\n \n \n กำหนดตารางงานระหว่างพนักงาน\n \n \n จัดการและขอใช้สวัสดิการพนักงาน\n \n \n ติดตามผู้สมัครในกระบวนการสรรหา\n \n \n จัดการการประเมินผลพนักงานและเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล\n \n " } } ] }
คุณจะได้อะไรเมื่อรวมทรัพยากรบุคคล (HR) เข้ากับพลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสมัยใหม่? ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเริ่มต้นงาน สวัสดิการ การจ่ายเงินเดือน และกระบวนการจ้างงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น 🙌🏼
ซอฟต์แวร์ HR เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตและให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก!
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับธุรกิจของคุณ พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย ราคา รีวิวจากลูกค้า และคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยและหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์ HR เพื่อช่วยแนะนำคุณในการค้นหา
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR?
ซอฟต์แวร์ HR ช่วยให้ผู้นำและสมาชิกทีมสามารถสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท จัดการสวัสดิการพนักงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวัน และจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในหลายกรณี ซอฟต์แวร์นี้ยังถูกใช้โดยพนักงานในการจัดการบัตรเวลา ยื่นคำขอ ดูข้อมูลภาษีและเงินเดือนที่สำคัญ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ซอฟต์แวร์ HR ของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทได้โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติม ฟีเจอร์ที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ HR ครั้งต่อไปของคุณ ได้แก่:
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดการเงินเดือน
- เข้าถึงแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัท
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- กำหนดตารางงานระหว่างพนักงาน
- จัดการและขอใช้สวัสดิการพนักงาน
- ติดตามผู้สมัครในกระบวนการสรรหา
- จัดการการประเมินผลพนักงานและเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล
คุณลักษณะที่ทำให้ซอฟต์แวร์ HR มีคุณค่าอย่างมากไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรายการนี้เท่านั้น เครื่องมือสำหรับจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า วางแผนโครงการ และทำงานร่วมกับทีม จะช่วยให้การทำงานประจำวันของทุกคนง่ายขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือ HR ที่ดีที่สุด
เราได้ทำการบ้านอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด 15 ตัวสำหรับทุกหมวดหมู่ รวมถึงประโยชน์, คุณสมบัติหลัก, ความคิดเห็นจากลูกค้า, คะแนนผู้ใช้, และราคา.
1.คลิกอัพ
หมวดหมู่: โซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดโดยรวม
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังเพียงพอในการมอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้นับร้อยและ ระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp สามารถรวมการทำงานจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม HRที่ดูแลข้อมูลพนักงาน เวลา และเป้าหมายต่าง ๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, อบรมพนักงานใหม่, หรือติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในการบรรลุเป้าหมาย, แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นของ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการ HR ที่คุณใช้มานานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
มุมมองหลายด้าน
มากกว่า15 วิธีในการแสดงภาพกระบวนการทำงาน งาน และโครงการของคุณใน ClickUp รวมถึงมุมมองสำคัญหลายแบบที่ทีม HR ของคุณจะชื่นชอบ:
- มุมมองตารางสำหรับประสบการณ์ที่คล้ายกับสเปรดชีตในการจัดการข้อมูล
- มุมมองรายการพร้อมตัวเลือกการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่มหลายรายการ
- แบบฟอร์มสำหรับแปลงผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน คำขอ และข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง
- มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดการตารางเวลา, วันหยุด, วาระประจำวัน, และการประชุมออนไลน์
- มุมมองปริมาณงานสำหรับการจัดการความสามารถของทีมคุณ
ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
มีวิธีมากกว่า 100วิธีในการทำให้กระบวนการ HR ของคุณเป็นอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—บุคลากรของคุณ!การทำงานอัตโนมัติใน ClickUpสามารถกระตุ้นการสร้างงาน, มอบหมายงาน, กรอกและมอบหมายความคิดเห็น, เปลี่ยนสถานะงาน, และอื่นๆ อีกมากมาย
แดชบอร์ดสำหรับการติดตามงานด้านทรัพยากรบุคคล
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเป้าหมายของโครงการ, ตัวชี้วัด, และKPI ของ HR,แดชบอร์ดใน ClickUpรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในภาพรวมที่รวดเร็วและระดับสูง. แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้, มีภาพที่ชัดเจน, และพร้อมสำหรับการนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา. นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกวิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบในแดชบอร์ดที่สามารถสร้างขึ้นสำหรับสถานการณ์ HR ใด ๆ ได้ เช่น ตำแหน่งที่บรรจุ, ระยะเวลาในการจ้าง, และประสิทธิภาพของทีม.
แบบฟอร์มทรัพยากรบุคคล
เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUpนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแนะนำทีมของคุณให้รู้จักกับกระบวนการต่างๆ โดยใช้ClickUp Whiteboards เทมเพลตนี้ใช้ตารางที่มีสีสัน จัดระเบียบ และแก้ไขได้ง่ายสำหรับกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกันของคุณ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝึกอบรมทีม กำหนดงานการสรรหา จัดการกระบวนการจ้างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อดีของ ClickUp
- เครื่องมือทรงพลังทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่เต็มไปด้วยพลัง คุณไม่ต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์แยกต่างหากหรือชุดซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของ ClickUp
- การผสานรวมกว่า 1,000 รายการและเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบเพื่อขยายและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน ClickUp ของคุณ
- บริการลูกค้าตลอด 24/7, ทรัพยากรการเรียนรู้เช่นClickUp University,การสัมมนาออนไลน์,และเอกสารช่วยเหลือเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นที่สุด
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่ได้ให้แพ็กเกจสวัสดิการเฉพาะเจาะจง แต่สามารถจัดการข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยได้
- อาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp อยู่บ้าง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,030+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,210+ รายการ)
2. การเกิดริ้วคลื่น
หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ดีที่สุด
Rippling นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล, ไอที และการเงินง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ Rippling ใช้งานง่าย สนุกต่อการใช้งาน เรียนรู้ได้ง่าย และมีฟีเจอร์มากมายครอบคลุมตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่สั่นไหว
- รายงานและวิเคราะห์กำลังคนเพื่อติดตามการจ้างงาน จำนวนพนักงาน และความก้าวหน้า
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับงานที่มีความสม่ำเสมอ
- สิทธิ์และการกำหนดนโยบายตามบทบาท พร้อมการเข้าถึงและการอนุมัติที่ปรับแต่งได้
- การจัดการการปฏิบัติตามคำแนะนำของท้องถิ่น, รัฐ, และรัฐบาลกลาง
มืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
- แม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับระบบเงินเดือนและความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
- สร้างขึ้นเพื่อจัดการแรงงานทั่วโลกด้วยฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือน ภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่
- การผสานรวมมากมายเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานไปยังทุกหมวดหมู่ของงานทรัพยากรบุคคล
คลื่นแห่งการหลอกลวง
- จำเป็นต้องผสานระบบเพื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการประเมินผลพนักงานโดยใช้ Rippling
- คุณสมบัติการตรวจสอบประวัติผ่าน Rippling มีค่าใช้จ่ายสูง
- การปรับแต่งและการดูหลายมุมมองจะขยายให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดังนั้นพนักงานส่วนใหญ่ของคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เหล่านั้น
การส่งผ่านราคา
Rippling เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แต่แผนราคาทั้งหมดต้องได้รับการเสนอราคาจาก Rippling และสร้างขึ้นสำหรับแต่ละทีมตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (1,470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 1,840 รายการ)
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลมีงานที่ยากลำบาก พวกเขาต้องค้นหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดและบริหารจัดการพวกเขาในลักษณะที่ช่วยให้บริษัททำเงินได้ นี่คือเหตุผลที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต้องการซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด! ฉันเลือก Rippling เพราะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ซอฟต์แวร์ HR อื่น ๆ ไม่มี Rippling ช่วยให้ฉันติดตามประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับผู้นำ HR คนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบบยังติดตามวันลาพักร้อนและวันลาป่วยโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการดูประวัติของพนักงาน
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลมีงานที่ยากลำบาก พวกเขาต้องค้นหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดและบริหารจัดการพวกเขาในลักษณะที่ช่วยให้บริษัททำเงินได้ นี่คือเหตุผลที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต้องการซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด! ฉันเลือก Rippling เพราะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ซอฟต์แวร์ HR อื่น ๆ ไม่มี Rippling ช่วยให้ฉันติดตามประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับผู้นำ HR คนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบบยังติดตามวันลาพักร้อนและวันลาป่วยโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการดูประวัติของพนักงาน
3. วันทำงาน
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
Workday ผสานกระบวนการทางการเงินเข้ากับทรัพยากรบุคคล การวางแผน และการวิเคราะห์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริการวิชาชีพที่ใช้เวลาในการเรียกเก็บเงิน การจัดการการศึกษา และการดำเนินงานด้านการขาย ชุดซอฟต์แวร์ HR นี้ช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถปรับกระบวนการให้ทันกับการเติบโตของพวกเขา
คุณสมบัติของ Workday
- การวิเคราะห์และรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ
- การติดตามเวลาและการจัดการพนักงาน
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับบริการมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวันทำงาน
- ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม
- สร้างขึ้นเพื่อจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีพนักงานหลายพันคน
- ตัวเลือกบริการตนเองผ่านพอร์ทัลพนักงานส่วนบุคคล
ข้อเสียของ Workday
- ไม่ใช้งานง่าย, ยากต่อการนำทาง, และดูล้าสมัย
- อาจเป็นกระบวนการดำเนินการที่ใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
- ราคาแพงและไม่ใช่ตัวเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาสำหรับวันทำงาน
ติดต่อ Workday สำหรับการสอบถามราคาทั้งหมด
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,290 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 980 รายการ)
ในฐานะที่ปรึกษา ฉันทำงานกับซอฟต์แวร์ HR หลายระบบ ในฐานะผู้นำด้าน HR ทรัพยากร HRIS ที่ฉันชื่นชอบสองระบบคือ Bamboo และ Workday Workday เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนายจ้างขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการจัดการกระบวนการประเมินผลงานประจำปีได้อย่างง่ายดาย ฉันเลือกใช้ Workday เพราะใช้งานง่ายและสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ เช่น ADP และการบริหารจัดการสวัสดิการได้
ในฐานะที่ปรึกษา ฉันทำงานกับซอฟต์แวร์ HR หลายระบบ ในฐานะผู้นำด้าน HR ทรัพยากร HRIS ที่ฉันชื่นชอบสองระบบคือ Bamboo และ Workday Workday เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนายจ้างขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการจัดการกระบวนการประเมินผลงานประจำปีได้อย่างง่ายดาย ฉันเลือกใช้ Workday เพราะใช้งานง่ายและสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ เช่น ADP และการบริหารจัดการสวัสดิการได้
4. ความกระตือรือร้น
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Gusto เป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางในการจัดการเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน การประเมินผลงาน และการรับเข้าทำงาน เช่นเดียวกับ Workday และ Rippling, Gusto ให้ข้อมูลเชิงลึกและฟีเจอร์การลงเวลาทำงานสำหรับประสบการณ์แบบบริการตนเองแก่พนักงาน แต่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมในด้านการจ้างงานและการสรรหาบุคลากรรวมถึงการโพสต์ตำแหน่งงาน การขอความคิดเห็น และเทมเพลตจดหมายเสนอตำแหน่งงาน
คุณสมบัติของ Gusto
- บริการจัดการเงินเดือนครบวงจร รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด การยื่นภาษีอัตโนมัติและการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา
- การบริหารจัดการพนักงานเพื่อดูแลผู้สมัครตั้งแต่การสมัครงานจนถึงการเริ่มงาน
- ประกันสุขภาพ, ทันตกรรม, 401K, แผนประกันสายตา และอื่นๆ
ข้อดีของ Gusto
- แม่แบบหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น จดหมายเสนอ, การจ้างงาน, และการประกาศงาน
- สามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและสวัสดิการ
- เหมาะสำหรับธุรกิจใหม่และธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลเป็นครั้งแรก
ข้อเสียของ Gusto
- มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างชันระหว่างแผนที่ต้องชำระเงินกับแผนที่ไม่มีให้ใช้ฟรี
- อาจใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้แพลตฟอร์มและปรับตัวให้เข้ากับ UI ของมัน
- ไม่ทุกคุณสมบัติจากเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคา Gusto
- ง่าย: $40 ต่อเดือน บวกเพิ่ม $6 ต่อคน ต่อเดือน
- บวก: $80 ต่อเดือน บวกเพิ่มอีก $12 ต่อคน ต่อเดือน
- พรีเมียม: กรุณาติดต่อ Gusto เพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
เราพบว่า Gusto เป็นซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของเรา และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กระบวนการทำงานของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น Gusto ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา มีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น การจัดการค่าตอบแทน การรับพนักงานใหม่ และพอร์ทัลบริการตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดการการลาและสวัสดิการ ซึ่งมีความสำคัญในธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าภายในทีมงานขนาดเล็กของเรา งานเหล่านี้ยังคงได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพ
เราพบว่า Gusto เป็นซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของเรา และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กระบวนการทำงานของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น Gusto ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา มีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น การจัดการค่าตอบแทน การรับพนักงานใหม่ และพอร์ทัลบริการตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดการการลาและสวัสดิการ ซึ่งมีความสำคัญในธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าภายในทีมงานขนาดเล็กของเรา งานเหล่านี้ยังคงได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพ
5. BambooHR
หมวดหมู่: ตัวเลือกบริการตนเองที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน
BambooHR คือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่รวมการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ และข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว โดยเน้นที่ประสบการณ์ส่วนบุคคลของพนักงานในการเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้อง สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง BambooHR ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นการรักษาพนักงานไว้ผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถใช้สวัสดิการได้อย่างง่ายดาย รวบรวมความคิดเห็น ตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติของ BambooHR
- รายงานต่อฝ่ายบริหารของบริษัท เกี่ยวกับการเติบโต การรักษาลูกค้า และความพึงพอใจของพนักงาน
- ปฏิทินส่วนตัวและสาธารณะหลายรายการเพื่อคำนวณเวลาหยุดและดูว่าใครไม่อยู่ในวันนั้น
- ชุดเอกสารแนะนำการใช้งานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า รวมถึงการลงนามอิเล็กทรอนิกส์
ข้อดีของ BambooHR
- บริษัทนี้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสอนในทางของการให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก และการให้ความสำคัญกับการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
- สร้างพื้นที่สำหรับทีม HR, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการในการร่วมมือกันเกี่ยวกับผู้สมัครใหม่
- คุณสมบัติหลากหลายสำหรับพนักงานในการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินผล ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย และการฝึกอบรม
ข้อเสียของ BambooHR
- ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ล้าสมัย
- มีตัวชี้วัดที่จำกัดในฟีเจอร์การรายงาน
- ไม่มีฟีเจอร์การกำหนดเวลาในตัว
ราคาของ BambooHR
ราคาทั้งหมดของ BambooHR จะปรับแต่งตามทีมและสามารถขอได้ตามคำขอ
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,920+ รีวิว)
ซอฟต์แวร์ BambooHR ใช้งานง่ายและเป็นหนึ่งในตัวเลือก HRIS ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง BambooHR เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน HRIS และพนักงาน กระบวนการทำงานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และฟังก์ชันการรายงานก็ใช้งานง่ายและชัดเจน BambooHR ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องสนุกและช่วยให้พวกเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับบริษัทตั้งแต่วันแรก หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกได้ สำหรับเรา สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ด้วยการลดขั้นตอนและทำให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับฝ่ายไอทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ BambooHR ใช้งานง่ายและเป็นหนึ่งในตัวเลือก HRIS ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง BambooHR เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน HRIS และพนักงาน กระบวนการทำงานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และฟังก์ชันการรายงานก็ใช้งานง่ายและชัดเจน BambooHR ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องสนุกและช่วยให้พวกเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับบริษัทตั้งแต่วันแรก หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกได้ สำหรับเรา สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ด้วยการลดขั้นตอนและทำให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับฝ่ายไอทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กล่าวคือ
หมวดหมู่: ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดกลาง
Namely คือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ช่วยให้สามารถจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือน จัดการสวัสดิการ และติดตามเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่น
- คุณสมบัติการให้รางวัลและการยกย่องเพื่อกระตุ้นพนักงาน
- ฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเข้าทำงาน
- การผสานรวมมากมายพร้อมตัวเลือกในการสร้างของคุณเองผ่าน API
ข้อดีโดยเฉพาะ
- ง่ายมากสำหรับพนักงานในการดูเวลาทำงานและสลิปเงินเดือนผ่านพอร์ทัลส่วนตัวของพวกเขา
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งเลียนแบบฟีดของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง
- ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีพนักงาน 25-1,000 คน
ข้อเสีย
- ขาดคุณสมบัติการรายงานและการประเมินผลพนักงานที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
- แพลตฟอร์มนี้ประสบปัญหาในการจัดการข้อมูลสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และแทบจะถูกออกแบบมาเพื่อทีมขนาดกลางเท่านั้น
- การรายงานเวลาอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานรายชั่วโมง
การตั้งราคาโดยเฉพาะ
ข้อมูลราคาทั้งหมดสำหรับ Namely มีให้เฉพาะเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (410+ รีวิว)
*เราใช้ Namely ในการบริหารจัดการบุคลากรมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว และมันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่เคยตระหนักมาก่อนว่าการมีข้อมูลพนักงานทั้งหมดอยู่ในที่เดียวจะสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนี้ ไม่เพียงแต่สะดวกเท่านั้น แต่ยังทำให้การติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของทุกคนง่ายขึ้นมาก และเนื่องจาก Namely สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ ฉันจึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนและสวัสดิการของเราได้ โดยรวมแล้ว Namely ได้ช่วยอย่างมากในการทำให้ธุรกิจของฉันเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น
*เราใช้ Namely ในการบริหารจัดการบุคลากรมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว และมันเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่เคยตระหนักมาก่อนว่าการมีข้อมูลพนักงานทั้งหมดอยู่ในที่เดียวจะสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนี้ ไม่เพียงแต่สะดวกเท่านั้น แต่ยังทำให้การติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของทุกคนง่ายขึ้นมาก และเนื่องจาก Namely สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ ฉันจึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนและสวัสดิการของเราได้ โดยรวมแล้ว Namely ได้ช่วยอย่างมากในการทำให้ธุรกิจของฉันเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น
7. ออราเคิล
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม
Oracle นำเสนอชุดแอปพลิเคชันบนคลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อจัดการทุกด้านตั้งแต่การวางแผนทรัพยากร การจัดการเนื้อหา ประสบการณ์ลูกค้า กระบวนการซัพพลายเชน และอื่น ๆ อีกมากมาย ในบรรดาผลิตภัณฑ์หลากหลายของ Oracle มี Oracle Fusion Cloud HCM—หรือที่รู้จักกันในชื่อซอฟต์แวร์ HR สำหรับการบริหารจัดการทุนมนุษย์
คุณสมบัติของ Oracle
- ผู้ช่วยดิจิทัลเพื่อช่วยจัดการสวัสดิการ การคาดการณ์กำลังคน และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- คุณสมบัติการพัฒนาอาชีพและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงรายการตรวจสอบและโมดูล
- KPIและแดชบอร์ดHRที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Oracle
- การปรับระบบเงินเดือนให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับพนักงานทั่วโลกตั้งแต่เม็กซิโกถึงจีน
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อประสบการณ์ซอฟต์แวร์ HR ที่ปรับแต่งได้
- ซอฟต์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถขยายและนำแนวปฏิบัติ Agile ไปใช้ในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อเสียของ Oracle
- ข้อเสียส่วนใหญ่เกิดจาก Oracle เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การติดตั้งและการเรียนรู้อาจใช้เวลามาก
- แอปพลิเคชันที่หลากหลายในแต่ละผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- อินเตอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
การกำหนดราคาของ Oracle
ติดต่อฝ่ายขายของ Oracle เพื่อขอข้อมูลราคาโดยละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Oracle
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
8. HR360
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับทรัพยากรด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
HR360 เป็นแหล่งข้อมูลดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ HR360
- เครื่องมือสร้างคำอธิบายงานและคำถามสัมภาษณ์อัตโนมัติ
- เครื่องคำนวณต้นทุนพนักงานและเครื่องมือเปรียบเทียบเงินเดือน
- ห้องสมุดคู่มือเชิงโต้ตอบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน
ข้อดีของ HR360
- แอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- ห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐทั้งหมด
- แบบฟอร์มเทมเพลตที่ดาวน์โหลดได้มากกว่า 500 แบบ
ข้อเสียของ HR360
- ซอฟต์แวร์นี้ต้องใช้แอปพลิเคชันแยกต่างหากเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของมัน
- เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับทีม HR แต่มีคุณค่าน้อยกว่าสำหรับพนักงานในแผนกต่างๆ
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่
ราคาของ HR360
ติดต่อ HR360 สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
HR360 คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
ฉันเลือก HR360 เพราะมันมีชุดคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม รวมถึงพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน โมดูลการเริ่มต้นงาน และระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน HR360 ยังสามารถปรับแต่งได้สูง จึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของฉันได้ นอกจากนี้ ราคายังแข่งขันได้เมื่อเทียบกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ โดยรวมแล้ว HR360 เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของฉัน
ฉันเลือก HR360 เพราะมันมีชุดคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม รวมถึงพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน โมดูลการเริ่มต้นงาน และระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน HR360 ยังสามารถปรับแต่งได้สูง จึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของฉันได้ นอกจากนี้ ราคายังแข่งขันได้เมื่อเทียบกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ โดยรวมแล้ว HR360 เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของฉัน
9. Clockify
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอลาของพนักงาน
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ทีม HR สามารถใช้เพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานในวันทำงานได้ Clockify ช่วยให้แผนก HR มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โครงการปัจจุบัน และกิจกรรมทั่วไป นอกจากนี้ยังให้พนักงานมีปฏิทินการทำงานส่วนตัวสำหรับการขอลาหยุดที่ได้รับค่าจ้างสำหรับวันในอนาคตหรือการขอลาในวันนั้นๆ ในด้านของผู้ดูแลระบบ แผนก HR และผู้จัดการจะสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ประจำปีที่มีการอนุมัติและคำขอที่รอดำเนินการของทุกคนได้
คุณสมบัติของ Clockify
- คุณสมบัติการบันทึกเวลาหลายรูปแบบสำหรับการป้อนชั่วโมง, การบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การตั้งเวลาหยุดนิ่ง, และการตรวจสอบตารางเวลาของคุณ
- ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากเวลาที่ติดตาม, ค่าใช้จ่าย, และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
- มุมมองหลายแบบเพื่อตรวจสอบเวลาหยุดงาน, ตารางโครงการ, ทีม, และความคืบหน้า
ข้อดีของ Clockify
- ช่วยติดตามและจัดการปริมาณงานของทีม
- ช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบและถือครองเวลาทำงานและเวลาว่างของตนเองอย่างเต็มที่
- คุณสมบัติการจัดการโครงการบางส่วน รวมถึงหมุดหมายและงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสียของ Clockify
- ขาดคุณสมบัติหลักด้านทรัพยากรบุคคลหลายประการสำหรับการจัดการสวัสดิการ, พอร์ทัลพนักงาน และการจ้างงาน
- คุณสมบัติการติดตามเวลาอัตโนมัติแบบจำกัดเวลา
- Clockify จะเป็นประโยชน์สำหรับบางแผนกแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับซอฟต์แวร์ HR
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Clockify
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,290+ รีวิว)
นอกเหนือจากการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถจัดสรรงาน ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีด้วย Clockify พวกเขายังสามารถใช้รายงานของ Clockify เพื่อระบุว่าใครอาจทำงานหนักเกินไปและช่วยหัวหน้าทีมในการจัดสรรงานและโครงการต่าง ๆ ข้อมูลการติดตามเวลาของ Clockify ยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทใช้ระบบการทำงานทางไกล/แบบผสมผสาน
นอกเหนือจากการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถจัดสรรงาน ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีด้วย Clockify พวกเขายังสามารถใช้รายงานของ Clockify เพื่อระบุว่าใครอาจทำงานหนักเกินไปและช่วยหัวหน้าทีมในการจัดสรรงานและโครงการต่าง ๆ ข้อมูลการติดตามเวลาของ Clockify ยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทใช้ระบบการทำงานทางไกล/แบบผสมผสาน
10. บัญชี
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเงินช่วยเหลือพนักงาน
Compt เป็นแพลตฟอร์มสวัสดิการพนักงานที่ให้อิสระแก่ผู้คนในการเลือกสิทธิประโยชน์ตามไลฟ์สไตล์ที่บริษัทสนับสนุน มีประโยชน์สำหรับทีม HR ที่จัดการสวัสดิการพนักงาน ซอฟต์แวร์สวัสดิการและรางวัลของ Compt สามารถปรับแต่งได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ IRS และรองรับทีมงานทั่วโลก
คุณสมบัติของ Compt
- หมวดหมู่สิทธิประโยชน์หลากหลายเพื่อตอบแทนพนักงานของคุณด้วยอุปกรณ์สำนักงาน คลาสสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อาหาร และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนา
- คุณสมบัติโบนัสที่ครอบคลุมสำหรับการชดเชยพนักงานในช่วงความสำเร็จในอาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
- มุมมองใหม่ของสวัสดิการพนักงานที่ทุกสมาชิกทีมสามารถใช้ได้และต้องการใช้
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานทั่วโลก
บัญชีแยกประเภท
- ขาดคุณสมบัติหลักด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการจ้างงาน การรักษาพนักงาน การวิเคราะห์ และการติดตามประสิทธิภาพ
- มุ่งเน้นเฉพาะเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชน์เล็กน้อยแทนที่จะเป็นแผนสวัสดิการแบบครบถ้วน
การกำหนดราคาของ Compt
ติดต่อ Compt สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
คะแนนและรีวิวของ Compt
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ในขณะที่อนาคตของการทำงานมุ่งสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานและทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ ทีมทรัพยากรบุคคลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการมอบสวัสดิการองค์กร สวัสดิการเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมรวมถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างสวัสดิการด้านสุขภาพและเงินบำนาญ ปัจจุบันยังครอบคลุมถึงสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น อาหารกลางวันฟรีสำหรับทีมและคลาสออกกำลังกายกลุ่ม Compt ช่วยให้ทีมสามารถสร้างหมวดหมู่เงินสนับสนุน เช่น "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" หรือ "ครอบครัว" พนักงานจะเลือกบริการในหมวดหมู่เหล่านั้นและรับเงินคืนโดยการอัปโหลดใบเสร็จผ่านแอปพลิเคชันของ Compt หรือการเชื่อมต่อระบบ
ในขณะที่อนาคตของการทำงานมุ่งสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานและทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ ทีมทรัพยากรบุคคลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการมอบสวัสดิการองค์กร สวัสดิการเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมรวมถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างสวัสดิการด้านสุขภาพและเงินบำนาญ ปัจจุบันยังครอบคลุมถึงสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น อาหารกลางวันฟรีสำหรับทีมและคลาสออกกำลังกายกลุ่ม Compt ช่วยให้ทีมสามารถสร้างหมวดหมู่เงินสนับสนุน เช่น "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" หรือ "ครอบครัว" พนักงานจะเลือกบริการในหมวดหมู่เหล่านั้นและรับเงินคืนโดยการอัปโหลดใบเสร็จผ่านแอปพลิเคชันของ Compt หรือการเชื่อมต่อระบบ
11. นักเขียน
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันเอกสารการฝึกอบรม
Scribe เป็นเครื่องมือ HR ที่มีประโยชน์สำหรับการบันทึกกระบวนการทำงานของคุณ เครื่องมือนี้จะสร้างคู่มือขั้นตอนแบบภาพที่ชัดเจนพร้อมข้อความและภาพหน้าจอที่มีคำอธิบายโดยอัตโนมัติ ทีมงานสามารถสร้าง SOP ได้ภายในไม่กี่วินาที จากนั้นแชร์หรือฝัง Scribe ลงในฐานความรู้ใด ๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และการใช้งานเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติของ Scribe
- เอกสารอัตโนมัติที่บันทึกกระบวนการผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ
- ปรับแต่งคู่มือทีละขั้นตอนของคุณด้วยคำอธิบายประกอบ ข้อความ การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ และการสร้างแบรนด์
- ตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายดายผ่าน PDF, การฝัง, URL หรือตัวเลือกการส่งออกเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน
- นี่คือเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแสดงและสอนสมาชิกใหม่ในทีมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานของบริษัท
- นี่จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันข้ามแผนกต่างๆ
- Scribe ทำหน้าที่หลักได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงการจับภาพหน้าจอและคำแนะนำในคู่มือแบบทีละขั้นตอนอัตโนมัติ
ข้อเสียของนักเขียน
- Scribe ยกระดับการถอดความไปอีกขั้น แต่จะไม่ยืนหยัดเพียงลำพังในฐานะซอฟต์แวร์ HR แบบครบวงจร
- คุณจะต้องพึ่งพาการผสานระบบเพื่อให้สามารถใช้ Scribe ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ไม่มีเครื่องมือติดตามเวลา, การจัดการสวัสดิการ, หรือเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพพนักงานเพื่อให้ Scribe สอดคล้องกับกระบวนการ HR ของคุณ
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Scribe เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างและแชร์ Scribes (คู่มือแบบทีละขั้นตอน) ได้ไม่จำกัดจำนวน Scribes สามารถสร้าง ทำซ้ำ และปรับแต่งให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย Scribes จะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบได้ง่าย และยังฝังไว้ในฐานความรู้ วิกิ หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ได้ทุกประเภท
ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างและแชร์ Scribes (คู่มือแบบทีละขั้นตอน) ได้ไม่จำกัดจำนวน Scribes สามารถสร้าง ทำซ้ำ และปรับแต่งให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย Scribes จะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบได้ง่าย และยังฝังไว้ในฐานความรู้ วิกิ หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ได้ทุกประเภท
12. ไม้ใบเขียวตลอดปี
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการให้รางวัลแก่ทีมของคุณ
Evergreen เป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่เน้นความเป็นบวกเป็นหลัก คุณสมบัติหลักของมันช่วยกระตุ้นพนักงานและรักษาขวัญกำลังใจที่ดีในที่ทำงานผ่านการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน ยิ่งคุณยกย่องทีมของคุณมากเท่าไร Evergreen ก็จะปลูกต้นไม้ในนามของคุณมากขึ้นเท่านั้น—เป็นอะไรที่ดีงามจริงๆ! 🌎
คุณสมบัติที่คงอยู่ตลอดไป
- ติดตามความสำเร็จของคุณและทีมของคุณโดยจำนวนความสำเร็จที่ได้รับและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก
- การผสานการทำงานหลายระบบ รวมถึง Microsoft Teams และ Slack
ข้อดีของธุรกิจที่มั่นคง
- ทุกครั้งที่คุณตอบแทนพนักงานของคุณ คุณก็กำลังตอบแทนโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน
- ซอฟต์แวร์นี้มีความเหมาะสมและอิงกับการเสริมแรงทางบวกอย่างสมบูรณ์
ข้อเสียของต้นไม้ที่เขียวตลอดปี
- นี่เป็นเครื่องมือที่สนุกที่จะมอบให้กับทีมของคุณ แต่ถ้าคุณกำลังพยายามประหยัดเงิน มันก็ไม่จำเป็น
- ขาดคุณสมบัติซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ รวมถึงสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือน การประเมินผลงาน และการจัดการบุคลากร
การตั้งราคาแบบคงที่ตลอดปี
2.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน—เท่านั้น! ง่ายและสะดวก
คะแนนและรีวิวที่คงอยู่ตลอดไป
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
Evergreen เป็นแอปการยอมรับแบบเพียร์-ทู-เพียร์เพียงแอปเดียวที่ช่วยให้ทีมสามารถยอมรับการทำงานที่ดีพร้อมกับการปลูกต้นไม้เพื่อโลก สำหรับวัฒนธรรมทีมที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการยอมรับแบบเพียร์-ทู-เพียร์สาธารณะภายใน Slack หรือ MS Teams, การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม, และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณค่าของบริษัทสามารถมองเห็นได้ในการดำเนินงานประจำวัน
Evergreen เป็นแอปการยอมรับแบบเพียร์-ทู-เพียร์เพียงแอปเดียวที่ช่วยให้ทีมสามารถยอมรับการทำงานที่ดีพร้อมกับการปลูกต้นไม้เพื่อโลก สำหรับวัฒนธรรมทีมที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการยอมรับแบบเพียร์-ทู-เพียร์สาธารณะภายใน Slack หรือ MS Teams, การวิเคราะห์ที่ยอดเ
13. DeskTime
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาทำงานของพนักงาน
DeskTime ติดตามเวลาที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านการบันทึกเวลาที่คุณมาถึง, ออกจากระบบ, และเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์หรืองานต่าง ๆ ผู้จัดการสามารถดูได้ว่าทีมของตนใช้เวลาไปกับอะไร และให้พนักงานมีหลักฐานเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการทำงาน ขณะที่เครื่องมือ HR หลายตัวในรายการนี้มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการติดตามเวลาและการเข้าออกงานมากมาย แต่หน้าที่หลักของ DeskTime คือการสร้างบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่พนักงานของคุณใช้ไปในการทำงาน และสิ่งที่สำเร็จลุล่วงในเวลาดังกล่าว
คุณสมบัติของ DeskTime
- การคำนวณต้นทุนสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเพื่อใช้ในการคำนวณเงินเดือน
- การจัดตารางกะเพื่อกระจายเวลาของทีมคุณอย่างเท่าเทียม และให้พนักงานมีตัวเลือกในการขอเปลี่ยนกะตามที่ต้องการ
- เครื่องมือการจองที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจองโต๊ะทำงาน ห้องประชุม ที่จอดรถ หรืออุปกรณ์สำนักงานได้
- ปฏิทินการขาดงานเพื่อติดตามเวลาที่หยุด
ข้อดีของ DeskTime
- DeskTime มีคุณสมบัติการติดตามเวลาหลายอย่างเพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- สนับสนุนกลยุทธ์การจัดสรรเวลา เช่น เทคนิคโพโมโดโร
- เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
ข้อเสียของ DeskTime
- การมองเห็นเวลาของสมาชิกในทีมมากเกินไปอาจนำไปสู่การควบคุมงานอย่างละเอียดและสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างพนักงานและผู้จัดการ
- นี่เป็นหลักเครื่องมือติดตามเวลาที่มีบางส่วนที่ทับซ้อนกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ HR ที่ใช้กันทั่วไป
- หน้าตาการใช้งานดูล้าสมัยมาก
ราคา DeskTime
- ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $20 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
DeskTime เป็นระบบติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติและระบบการจัดการกำลังคน ที่ช่วยวางแผนทรัพยากรของทีม ดูแลปริมาณงาน ป้องกันการล้าสมอง และอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบนี้เหมาะสำหรับทั้งนายจ้างและพนักงาน พร้อมโซลูชันการจัดการทีมและคุณสมบัติที่ช่วยให้สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
DeskTime เป็นระบบติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการแรงงานที่ช่วยวางแผนทรัพยากรของทีม ดูแลปริมาณงาน ป้องกันการเหนื่อยล้า และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นมิตรกับทั้งนายจ้างและพนักงาน พร้อมโซลูชันการจัดการทีมและคุณสมบัติที่ช่วยให้สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างดี
14. 15five
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
15five เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการประสิทธิภาพและการเสริมศักยภาพพนักงาน โดยรองรับผลิตภัณฑ์สี่ประเภทซึ่งตั้งชื่อตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ Engage, Perform, Focus และ Transform
คุณสมบัติของ 15five
- จัดการและวางแผนการเช็คอิน, การประชุม 1-1, การประเมินผล และการทบทวนจากภายในซอฟต์แวร์
- การติดตามเป้าหมายและ OKRบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
15five ข้อดี
- ชุมชนที่แข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำที่สามารถพึ่งพาได้สำหรับคำแนะนำและกลยุทธ์
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดูแลความก้าวหน้าของพนักงานได้โดยใช้เป้าหมาย SMARTที่ขับเคลื่อนด้วย OKR
ข้อเสียของ 15five
- การปรับแต่งที่จำกัดในแพลตฟอร์ม
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการผลประโยชน์หรือการจ่ายเงินเดือน
ราคา 15five
- มีส่วนร่วม: $4 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ดำเนินการ: $8 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- จุดเน้น: $8 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $14 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
15five คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,720+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
15. Trakstar
หมวดหมู่: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ
Trakstar เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินความก้าวหน้าและเป้าหมายของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องและตรงจุด ผ่านการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและโดยตรง
คุณสมบัติของ Trakstar
- การประเมินผลแบบ 360 องศาผ่านวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อความรับผิดชอบของพนักงาน
- คุณสมบัติเป้าหมายสำหรับการตั้งเป้าหมาย SMART, วัตถุประสงค์, ความสำเร็จ และการติดตามความก้าวหน้า
- รายงานข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trakstar
- หลายวิธีในการติดตามความก้าวหน้าของ HR ผ่านผู้สมัครงาน, โพสต์งาน, เป้าหมาย, และการวิเคราะห์
- ติดตามวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการจัดการการเรียนรู้และประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อเสียของ Trakstar
- ขาดคุณสมบัติและฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือน
- คุณจะต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์หลายอย่างเพื่อแก้ไขกระบวนการ HR ประจำวันที่แตกต่างกัน
ราคาของ Trakstar
ติดต่อ Trakstar เพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Trakstar
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 220+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ HR ที่ดีที่สุดในตลาดแล้ว ให้เวลาสักครู่เพื่อเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ HR สำหรับทีมของคุณ
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล ได้แก่:
- เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพนักงาน
- กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
- การจัดระเบียบมากขึ้น
- การปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งาน
- ลดข้อผิดพลาดในการติดตามพนักงาน
ประเภทของซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เครื่องมือ HR ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทซอฟต์แวร์หลักไม่กี่ประเภท
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMS), ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS), และ การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) ทั้งหมดนี้หมายถึงหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์ HR ที่มักประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชัน HR แต่ละด้าน เช่น การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการรับพนักงานใหม่
ระบบ HR หลัก และ ซอฟต์แวร์การบริหารงาน HR ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับ HRMS, HCM และ HRIS เช่นกัน ดังนั้นหากคุณเห็นคำเหล่านี้ถูกใช้เพื่ออธิบายเครื่องมือ HR ที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ ไม่ต้องกังวล—คุณมาถูกทางแล้ว 🚗💨
หากโครงสร้างบริษัทของคุณผสานกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเข้ากับการสรรหาบุคลากร คุณอาจได้รับประโยชน์จาก ระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสรรหาผู้สมัครใหม่ การบริหารผลงานของพนักงาน การมอบโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา และการกำกับดูแลการจ่ายค่าตอบแทน
เลือกซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
แต่ซอฟต์แวร์ HR ประเภทใดที่ทีมของคุณมีแนวโน้มจะใช้งานและมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของคุณ? ประเภทที่ทำได้ทุกอย่าง เช่น ClickUp!
ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในรายการนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดโดยรวม และได้รับการใช้โดยทีมต่างๆ ทั่วทุกอุตสาหกรรม ClickUp คือเครื่องมือเพียงตัวเดียวที่มีความยืดหยุ่นและทรงพลังเพียงพอที่จะมอบโซลูชันแบบครบวงจรให้กับบริษัทของคุณทั้งหมด มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติหลายร้อยอย่างเพื่อช่วยให้กระบวนการ HR ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการรับพนักงานใหม่ การประเมินผลงาน การขอของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ อีกมากมาย 🤯
นอกจากนี้ ClickUp ยังทรงพลังและคุ้มค่าอย่างแท้จริง คุณสามารถเข้าถึงงานและสมาชิกได้ไม่จำกัด, ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และเทมเพลต HR ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอีกมากมายในแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการ HR ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานของคุณเป็นอันดับแรกอย่างแท้จริง 🏆