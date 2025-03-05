27 ตัวอย่างเป้าหมาย SMART สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบุคคลได้พัฒนาไปไกลมากนับตั้งแต่ที่โทบี้ เฟลเดอเซนทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในรายการที่ทุกคนชื่นชอบ The Office
และพูดกันตามตรง คนที่คุณชอบพูดคุยด้วยมากที่สุดในงานเลี้ยงวันหยุดก็มักจะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารบุคลากรของบริษัทคุณ นั่นก็เพราะฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบุคลากรของคุณทุ่มเทเพื่อสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน และรับผิดชอบในการดูแลวงจรชีวิตการทำงานของพวกเขา
โดยสรุป: เพราะพวกเขาใส่ใจ
นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถไว้วางใจผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เสมอ พวกเขาจะจำชื่อคุณ ถามไถ่ความเป็นอยู่ของคุณ และรับฟังข้อกังวลของคุณอย่างตั้งใจ
แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างแผนกทรัพยากรบุคคลที่ก้าวหน้า และการตั้งเป้าหมาย HR แบบ SMART เป็นส่วนสำคัญของปริศนานั้น
มาร่วมกับเราในการสำรวจเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่เราชื่นชอบสำหรับทุกบริษัท รวมถึงประโยชน์ ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ และตัวอย่าง SMART ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
เป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
HR หรือที่คุณอาจเรียกว่าการดำเนินงานด้านบุคลากร คือกาวที่ยึดธุรกิจให้อยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆ
เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลช่วยให้ผู้จัดการและผู้นำธุรกิจของคุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงานของพวกเขา และเช่นเดียวกับเป้าหมายทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดควรเป็น SMART:
S: เฉพาะเจาะจง
M: สามารถวัดได้
A: สามารถบรรลุได้
R: เกี่ยวข้อง
T: มีกรอบเวลา
ทรัพยากรบุคคลอาจเคยถูกมองว่าเป็นเพียงงานเอกสาร นโยบาย และคู่มือ แต่ในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมองค์กร ความปลอดภัย ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม รวมถึงการเติบโตของพนักงาน
ดังนั้น เมื่อวางแผนเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับไตรมาสหน้า คุณต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากและพิจารณาอย่างรอบคอบในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีผลกระทบที่ชัดเจนและวัดผลได้ต่อประสบการณ์การทำงานของพนักงาน
วิธีตั้งเป้าหมาย HR ที่มีความหมาย
เพื่อให้เกิดผลกระทบ เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร
ก่อนที่คุณจะตั้งเป้าหมายสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ คุณควรพิจารณาสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรในแง่ของการจ้างงาน การรักษาพนักงาน และการพัฒนาทักษะ จากนั้น ให้เพิ่มชั้นของเป้าหมายเฉพาะของแผนก และความคิดของคุณเองเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมทรัพยากรบุคคลควรให้ความสำคัญ
เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลควรสอดคล้องโดยตรงกับหลักการก่อตั้งของบริษัท ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงพนักงานของคุณเป็นหลัก!
ไม่กดดันใช่ไหม? 😅
ไม่ต้องกังวล! เราพร้อมช่วยคุณตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณใฝ่ฝันไว้ และพนักงานของคุณจะขอบคุณคุณ
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ขนาดบริษัทเท่าใด หรือมีงบประมาณเท่าใด เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลควรเน้นที่การเติบโต ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลสำหรับพนักงานหรือสำหรับธุรกิจโดยรวม
การตั้งเป้าหมายแบบ SMART ครอบคลุมทุกแผนกช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้, ทำให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อหน้าที่, และส่งเสริมนิสัยการทำงานที่ดีขึ้นและผลิตผลมากขึ้น
ทำไมคุณควรตั้งเป้าหมาย HR แบบ SMART?
- เพื่อให้ทีมของคุณมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับคุณค่าโดยรวมของบริษัท
- เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานทุกคน
- เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง
- เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- เพื่อวัดความก้าวหน้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)ของคุณจากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่ง
- เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่าคุณใส่ใจ
และอีกมากมาย
คุณไม่มีอะไรจะเสียและมีแต่จะได้จากการตั้งเป้าหมายที่รอบคอบ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีวันนี้
นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตขนาดนั้น! แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิวัติสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทคุณในชั่วข้ามคืน ลองคิดถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่จะสร้างผลกระทบอย่างมาก และในที่สุดจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ในระยะยาว
27 เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่ทุกบริษัทควรกำหนด
อาจดูเหมือนว่าตัวอย่างเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลเหล่านี้หลายข้อมีประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นเป็นความตั้งใจทั้งหมด
คุณอาจพบว่าแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณได้นำส่วนเล็ก ๆ ของเป้าหมายใหญ่ ๆ เหล่านี้มาใช้แล้ว รายการนี้จะมอบวิธีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของความพยายามเหล่านั้นในลักษณะที่ตรงกับความต้องการทางอาชีพของพนักงานของคุณมากขึ้น
ใช้เป้าหมาย HR แบบ SMART เหล่านี้เพื่อมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาบริษัทของคุณด้วยทรัพยากรที่คุณมีอยู่แล้ว!
และเราได้บอกหรือยังว่าจะมีเทมเพลต? ไปกันเลย!
เป้าหมายสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคล
1. สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นศูนย์กลาง
เคยได้ยินคำพูดที่ว่า "รักในสิ่งที่คุณทำ แล้วคุณจะไม่มีวันต้องทำงานเลยในชีวิต?"
การลงทุนเวลาในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกเป็นก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลนี้—ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะถึงแม้จะฟังดูซ้ำซาก แต่เราทุกคนต่างก็มุ่งมั่นที่จะบรรลุสิ่งนี้ ⬆️
เมื่อเราพูดถึงวัฒนธรรมองค์กร เราไม่ได้หมายถึงโต๊ะปิงปองในออฟฟิศหรือกาแฟเย็นที่กดได้ตลอดเวลา—แต่เรากำลังพูดถึงองค์กรที่ให้คุณค่ากับแนวคิดเดียวกัน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และปรัชญาการทำงานที่คุณให้ความสำคัญ
นอกจากนี้ พนักงานของคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง! การให้ความสำคัญกับพนักงานของคุณเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและให้เกียรติพวกเขาในฐานะมนุษย์ที่มีชีวิตจริง ความสนใจ และความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงแค่แรงงานเท่านั้น
ต้องการเหตุผลเพิ่มเติมในการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรของคุณหรือไม่?
การสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องความปลอดภัย สุขภาพจิต และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงาน จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงวิชาชีพที่ดีต่อสุขภาพกับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
จากมุมมองของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การพัฒนาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางจะพาคุณไปไกลกว่าเดิมดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น และช่วยให้คุณสร้างบริษัทที่เต็มไปด้วยคนที่มีความทุ่มเทและมีความสุขที่จะมาทำงานในทุกเช้า
เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลประการหนึ่งในทุกองค์กรควรเป็นการสร้างสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง สถานที่ทำงานเช่นนี้สะท้อนวัฒนธรรมแห่งความเคารพและความไว้วางใจระหว่างพนักงาน นอกจากนี้ เป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกแห่งควรเป็นการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน นอกเหนือจากนโยบายที่ชัดเจนซึ่งมีไว้เพื่อปกป้องพนักงานจากอันตรายและการบาดเจ็บต่างๆ แล้ว พนักงานควรรู้สึกปลอดภัยทั้งทางจิตใจและอารมณ์ผ่านการคุ้มครองที่เข้มแข็งจากการกลั่นแกล้งและการล่วงละเมิด เช่น คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือการสัมผัสทางกายที่ไม่พึงประสงค์
สุดท้ายนี้ ตามแนวคิดนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลควรมีหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจตามความต้องการและความชอบของตนเองได้
เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลประการหนึ่งในทุกองค์กรควรเป็นการสร้างสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง สถานที่ทำงานเช่นนี้สะท้อนวัฒนธรรมแห่งความเคารพและความไว้วางใจระหว่างพนักงาน นอกจากนี้ เป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกแห่งควรเป็นการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน นอกเหนือจากนโยบายที่ชัดเจนซึ่งมีไว้เพื่อปกป้องพนักงานจากอันตรายและการบาดเจ็บต่างๆ แล้ว พนักงานควรรู้สึกปลอดภัยทั้งทางจิตใจและอารมณ์ผ่านการคุ้มครองที่เข้มแข็งจากการกลั่นแกล้งและการล่วงละเมิด เช่น คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือการสัมผัสทางกายที่ไม่พึงประสงค์
สุดท้ายนี้ ตามแนวคิดนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลควรมีหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจตามความต้องการและความชอบของตนเอง
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART
สร้างนโยบายใหม่โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและนำเสนอในที่ประชุมบริษัทครั้งถัดไปหรือการประชุมทั้งหมด
นโยบายใหม่นี้อาจแนะนำแนวทางเกี่ยวกับภาษาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน การจัดการความขัดแย้ง หรือแม้แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างเช่น วันศุกร์ฤดูร้อน
เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของClickUpช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงนโยบายการลาพักร้อน—ทั้งหมดในที่เดียว!
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และคุณค่าทางอาชีพของคุณ
ค่านิยมหลักของบริษัทของคุณคือรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการธุรกิจ คุณมีแนวโน้มที่จะได้ยินคำถามจากผู้สมัครงานเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความปลอดภัย การได้รับการยกย่อง และความสุขโดยรวมของพนักงานปัจจุบันมากกว่า
เป้าหมายเหล่านี้สามารถบรรลุได้อย่างสมบูรณ์ด้วยชุดค่านิยมหลักที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีแนวคิดเดียวกันซึ่งจะมุ่งมั่นกับบริษัทของคุณในระยะยาว
นอกจากนี้ ค่านิยมหลักของคุณไม่ได้หยุดนิ่ง พวกมันควรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น เพื่อให้ทันกับเทรนด์ของอุตสาหกรรม อัตลักษณ์ของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย การเติบโต และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ ClickUpค่านิยมหลักของเราเองก็ได้รับการแก้ไขมาไม่น้อยในขณะที่เรายังคงพัฒนาต่อไป ลองนึกถึง:ความคิดเห็นที่หนักแน่นแต่ยืดหยุ่น 😎
ผมหมายถึง คุณไม่สามารถกลายเป็นอนาคตของการทำงานได้หากไม่ไหลไปตามกระแสและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใช่ไหมครับ?!
ค่านิยมหลักสิบประการของเราสะท้อนถึง ClickUp ในฐานะผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับที่สะท้อนถึงผู้คนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมัน ค่านิยมเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานทั้งหมดที่ ClickUp รู้สึกเป็นเจ้าของงานของตน นำโดยเป็นแบบอย่าง ภูมิใจในสิ่งที่ทำ และสนุกสนานไปกับมัน ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังนำพาเราไปสู่บุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น อัตราการรักษาพนักงานที่สูงขึ้น และโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการเติบโตภายในองค์กร 🙌🏼
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จุดประสงค์และค่านิยมทางวิชาชีพของคุณต้องชัดเจน กล้าแสดงออก และมีความหมายต่อผู้อื่น แล้วฉันหมายความว่าอย่างไร?
ชัดเจน—เขียนด้วยคำและภาษาที่เรียบง่าย ชัดเจน และทุกคนเข้าใจและจดจำได้
ตัวหนา—คำเหล่านี้กระตุ้นความรู้สึกบางอย่าง บางทีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ไม่มีใครที่ไม่รู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ ในฐานะมนุษย์ เรามีสัญชาตญาณที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน แต่สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนเท่านั้น
สอดคล้อง—ไม่ใช่แค่คำพูด แต่สะท้อนให้เห็นในวิธีการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการจ้างงานด้วย หากคุณไม่สามารถชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินงานที่สำคัญต่อภารกิจของคุณได้อย่างไร แสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามที่พูด
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จุดประสงค์และค่านิยมทางวิชาชีพของคุณต้องชัดเจน กล้าแสดงออก และมีความหมายต่อใจ แล้วฉันหมายถึงอะไร?
ชัดเจน—เขียนด้วยคำและภาษาที่เรียบง่าย ชัดเจน และทุกคนเข้าใจและจดจำได้
ตัวหนา—คำเหล่านี้กระตุ้นความรู้สึกบางอย่าง บางทีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ไม่มีใครที่ไม่รู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ ในฐานะมนุษย์ เรามีสัญชาตญาณที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน แต่สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนเท่านั้น
สอดคล้อง—ไม่ใช่แค่คำพูด แต่สะท้อนให้เห็นในวิธีการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการจ้างงานด้วย หากคุณไม่สามารถชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินงานที่สำคัญต่อภารกิจของคุณได้อย่างไร แสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามที่พูดไว้
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART
ภายในสิ้นเดือนนี้ ให้สร้างและนำเสนอรายการค่านิยมพื้นฐานที่ธุรกิจและพนักงานของคุณเชื่อมโยงด้วย
เคล็ดลับมืออาชีพ:
- ก่อนอื่น ให้คุณพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและวิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของบริษัทคุณในปัจจุบัน
- ค้นหาแรงบันดาลใจจากหนังสือเช่นAtomic Habits,The Culture Code, หรือSix Thinking Hats
- อย่ากลัวที่จะถามหัวหน้าแผนกอื่น ๆ พนักงานปัจจุบัน และพนักงานใหม่เกี่ยวกับปรัชญาที่ขับเคลื่อนพวกเขา
3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
ประสบการณ์ของพนักงานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การมีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรก—ก่อนที่ผู้สมัครจะได้รับการว่าจ้าง—และดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเป็นสมาชิกของทีม
การยกระดับประสบการณ์ของพนักงานอาจรวมถึงการปรับปรุงประกาศรับสมัครงานของคุณใหม่ การตอบกลับผู้สมัครงานได้รวดเร็วขึ้นการปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่ให้ราบรื่นขึ้น หรือแม้กระทั่งการแนะนำรางวัลประจำเดือนใหม่ในการประชุมของบริษัท
สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็น มีความไว้วางใจในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกังวลน้อยลงระหว่างสัปดาห์การทำงาน นอกจากนี้ยังแสดงให้พนักงานเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเวลา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานเท่านั้น
ผู้คนคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา ประสบการณ์ของพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดความมุ่งมั่นของพวกเขาอย่างแน่นอน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความสนใจกับกระบวนการ โปรแกรม และระบบที่เชื่อมโยงและเพาะปลูกผู้คนที่ตอบตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณโดยตรง
ตั้งแต่การเริ่มต้นงานของคุณไปจนถึงระบบการยอมรับและรางวัลของคุณ ไปจนถึงนโยบายพื้นฐานและนโยบายที่สำคัญที่สุดที่เขียนไว้ในคู่มือที่ไม่มีใครอยากอ่าน คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานได้โดยการฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่พวกเขาพูดและสิ่งที่พวกเขาไม่พูด และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดและออกแบบโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้
ผู้คนคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา ประสบการณ์ของพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดความมุ่งมั่นของพวกเขาอย่างแน่นอน การที่เราให้ความสำคัญกับกระบวนการ โปรแกรม และระบบที่เชื่อมโยงและเพาะปลูกผู้คนที่ตอบตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งแต่การเริ่มต้นงานของคุณไปจนถึงระบบการยอมรับและรางวัลของคุณ ไปจนถึงนโยบายพื้นฐานและนโยบายที่สำคัญที่สุดที่เขียนไว้ในคู่มือที่ไม่มีใครอยากอ่าน คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานได้โดยการฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่พวกเขาพูดและสิ่งที่พวกเขาไม่พูด และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดและออกแบบโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของพวกเขา
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART
แนะนำวิธีการใหม่ในการยกย่องพนักงานของคุณให้เริ่มในต้นไตรมาสหน้า หากคุณมีรางวัลอยู่แล้ว คุณสามารถกระตุ้นและฟื้นฟูรางวัลนั้นได้อย่างไร?
เคล็ดลับมืออาชีพ:
- ใช้เวลาที่เหลือของไตรมาสนี้ในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่การยอมรับนี้หมายถึง มีรางวัลหรือไม่? มันถูกนำเสนอให้กับบริษัทอย่างไร? อะไรที่ทำให้มันพิเศษ?
- ขอให้ผู้จัดการเสนอชื่อสมาชิกในทีมของตนเพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่าได้รับการมองเห็น
โบนัส:พบกับแม่แบบทีมสำหรับพนักงานใหม่!
เป้าหมายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป
4. ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้ราบรื่น
ประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ราบรื่นช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานใหม่, เร่งประสิทธิภาพการทำงาน, และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ลดเวลาการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จาก 10 วันเหลือ 7 วัน โดยการสร้างคู่มือปฐมนิเทศดิจิทัลและทำให้การส่งเอกสารเป็นระบบอัตโนมัติภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
จัดเตรียมคุณและทีมของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp ซึ่งรวมถึงรายละเอียดสำหรับการจัดการวันแรก สัปดาห์แรก และ 90 วันแรกของการปฐมนิเทศ!
ช่วยให้พนักงานใหม่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลต 30-60-90 วัน!
5. ปรับปรุงการจัดการบันทึกข้อมูลพนักงาน
การจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้อง, และช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ดิจิทัลข้อมูลประวัติพนักงาน 100% และนำระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีโครงสร้างมาใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้สามารถเข้าถึงและรักษาความปลอดภัยได้ง่าย
6. เพิ่มการมีส่วนร่วมในการอบรมด้านทรัพยากรบุคคล
อัตราการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคลที่สูงขึ้นนำไปสู่พนักงานที่มีความรู้มากขึ้น ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: เพิ่มการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคลขึ้น 20% ภายในสิ้นปี โดยการนำเสนอรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การเรียนรู้แบบสั้น (ไมโครเลิร์นนิง) และการสร้างแรงจูงใจด้วยเกม (เกมมิฟิเคชัน)
เป้าหมายสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
7. จัดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
การทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น และผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: จัดการประชุมเชิงกลยุทธ์รายไตรมาสกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการด้านทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันขึ้น 25% ภายในสิ้นปี
8. ปรับปรุงการวางแผนกำลังคน
การวางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันการขาดแคลนบุคลากร ลดต้นทุนการจ้างงาน และปรับปรุงการจัดสรรพนักงาน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: พัฒนารูปแบบการวางแผนกำลังคนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 โดยให้มั่นใจว่าการตัดสินใจจ้างงานทั้งหมดสอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจ 100%
9. เสริมสร้างการพัฒนาภาวะผู้นำ
การนำที่แข็งแกร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม, กระตุ้นการผลิต, และปรับปรุงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง.
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: เปิดตัวโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำภายในไตรมาสที่ 3 โดยมีพนักงานที่มีศักยภาพสูงอย่างน้อย 20 คนเข้าร่วม และให้ 80% ของผู้เข้าร่วมสำเร็จโปรแกรมอย่างสมบูรณ์
แม่แบบ Capability Matrix ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตาม จัดการ และแสดงภาพทักษะของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณระบุและตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เป้าหมายสำหรับทีมการสรรหาบุคลากร
10. ลดระยะเวลาในการจ้างงาน
กระบวนการจ้างงานที่สั้นลงช่วยป้องกันการสูญเสียผลผลิต ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร และเพิ่มอัตราการตอบรับข้อเสนองาน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการจ้างงานจาก 45 วัน เหลือ 30 วัน โดยใช้แม่แบบการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและการคัดกรองประวัติโดย AI ภายในไตรมาสที่ 4
11. เพิ่มอัตราการยอมรับข้อเสนอ
อัตราการยอมรับที่สูงขึ้นช่วยลดความล่าช้าในการจ้างงาน, ปรับปรุงภาพลักษณ์ของนายจ้าง, และลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร.
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ปรับปรุงอัตราการยอมรับข้อเสนอจาก 75% เป็น 85% โดยการจัดการประชุมให้ข้อเสนอแนะหลังการสัมภาษณ์และปรับปรุงกระบวนการเสนอข้อเสนอให้สมบูรณ์ภายในสิ้นปี
12. สร้างแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่ง
แบรนด์นายจ้างที่ดีดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง ลดต้นทุนการจ้างงาน และเพิ่มการรักษาพนักงาน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: เพิ่มการรับรู้แบรนด์นายจ้างบน LinkedIn ขึ้น 30% โดยโพสต์คำรับรองจากพนักงานอย่างน้อยสี่รายการและวิดีโอเบื้องหลังการทำงานสองรายการต่อเดือน เป็นระยะเวลาหกเดือน
เป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน
การกระทำเล็กๆ น้อยๆ มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตระหนักว่าปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นส่งผลกระทบต่อที่ทำงานของเราอย่างไร
การปรับค่าจ้างเพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อ, การที่องค์กรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน, และแผนการดำเนินการเกี่ยวกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอาจไม่ดูเหมือนเป็นสิ่งจำเป็น แต่ในท้ายที่สุดอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในแง่ของความภักดีของพนักงานต่อองค์กรโดยรวม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการรักษาพนักงาน การว่างงานกะทันหันของตำแหน่งที่สำคัญอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายหลายร้อย หรืออาจถึงหลายพันดอลลาร์ต่อสัปดาห์ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยากลำบากควรอยู่ในความสนใจของทุกองค์กร
พนักงานทุกระดับ – โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรม – กำลังมองหาค่าตอบแทนที่ดีขึ้น งานที่มีความหมายมากขึ้น ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องประเมินว่าพนักงานที่มีศักยภาพสูงต้องการอะไรและจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งอาจมาในรูปแบบของสวัสดิการ โอกาสในการเติบโต โครงการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม (DEI) และอื่นๆ หากไม่ดำเนินการ พนักงานอาจมองหาโอกาสใหม่เร็วกว่าที่คุณคาดคิด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการรักษาพนักงาน การว่างงานอย่างกะทันหันของตำแหน่งที่สำคัญอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายหลายร้อย หรืออาจถึงหลายพันดอลลาร์ต่อสัปดาห์ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ในองค์กรในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยากลำบากควรอยู่ในความสนใจของทุกองค์กร
พนักงานทุกระดับ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เลือก – กำลังมองหาค่าจ้างที่ดีขึ้น งานที่มีความหมายมากขึ้น ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องประเมินว่าพนักงานที่ดีที่สุดของพวกเขาต้องการอะไรและพวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร สิ่งนี้อาจมาในรูปแบบของสวัสดิการ โอกาสในการเติบโต โครงการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (DEI) และอื่นๆ อีกมากมาย มิฉะนั้น พนักงานอาจมองหาโอกาสใหม่เร็วกว่าที่คุณคิด
13. เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานที่มีส่วนร่วมมีความผลิตภาพสูงขึ้น มีความพึงพอใจในงานมากขึ้น และมีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: จัดทำเซสชันให้ข้อเสนอแนะรายเดือนและโปรแกรมการยกย่องรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงคะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เพิ่มขึ้น15% ในการสำรวจประจำปีครั้งถัดไป
หลายบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การสรรหา การลาออก และการรักษาพนักงานไว้เป็นตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารคน. ผมเชื่อว่าการวัดความสำเร็จของการบริหารคนเพียงอย่างเดียวคือความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณภายในบริษัทของคุณ.
ยิ่งพนักงานของคุณมีส่วนร่วมมากเท่าใด ผลตอบแทนที่กลับคืนสู่ลูกค้า ยอดขาย และกำไรของบริษัทก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผู้นำที่มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับพนักงาน และทำให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับการท้าทาย ได้รับการสนับสนุน และได้รับการดูแล จะมอบการดูแลและความเอาใจใส่ในระดับเดียวกันนี้ให้กับลูกค้าของบริษัทด้วยเช่นกัน
สถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน คุณอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของพนักงานได้ถึง 17% และการเพิ่มขึ้นของกำไรของบริษัทได้ถึง 21% เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อบริษัทปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทุกคนได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า และบริษัทเอง
หลายบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การสรรหา การลาออก และการรักษาพนักงานไว้เป็นตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารคน. ผมเชื่อว่าการวัดความสำเร็จของการบริหารคนเพียงอย่างเดียวคือความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณภายในบริษัท.
ยิ่งพนักงานของคุณมีส่วนร่วมมากเท่าใด ผลตอบแทนที่กลับคืนสู่ลูกค้า ยอดขาย และกำไรของบริษัทก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการท้าทาย ได้รับการสนับสนุน และได้รับการดูแลอย่างดี จะมอบการดูแลเอาใจใส่ในระดับเดียวกันนี้ให้กับลูกค้าของบริษัทด้วยเช่นกัน
สถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน คุณอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของพนักงานได้ถึง 17% และการเพิ่มขึ้นของกำไรของบริษัทได้ถึง 21% เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อบริษัทปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทุกคนได้รับประโยชน์ ทั้งพนักงาน ลูกค้า และบริษัท
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUpมอบแนวทางที่ชัดเจนในการยกระดับขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานในองค์กรของคุณ ใช้เทมเพลตเอกสารนี้เพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน!
14. ลดการลาออกโดยสมัครใจ
การหมุนเวียนพนักงานที่ต่ำลงช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มเสถียรภาพของทีม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจโดยรวมของพนักงาน บางทีมอาจระบุเป้าหมายนี้ว่าเป็นการเพิ่มการรักษาพนักงานไว้ ทั้งสองแนวทางต่างมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในที่สุด
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ลดอัตราการลาออกโดยสมัครใจจาก 15% เป็น 10% โดยการสัมภาษณ์ออกและนำกลยุทธ์การรักษาพนักงานอย่างน้อยสามกลยุทธ์มาใช้ตามข้อเสนอแนะภายในไตรมาสที่ 3
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะนี้กำลังเผชิญกับอัตราการลาออกที่สูง การมีเป้าหมายและมุ่งเน้นที่สุขภาวะ วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ มักจะช่วยปรับปรุงการรักษาพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ การใช้วิธีการที่หลากหลายจะครอบคลุมเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลหลายด้านเพื่อส่งเสริมการจัดการบุคลากรที่ประสบความสำเร็จและความพึงพอใจในงาน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะนี้กำลังเผชิญกับอัตราการลาออกที่สูง การมีเป้าหมายและมุ่งเน้นที่สุขภาวะ วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ มักจะช่วยปรับปรุงการรักษาพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ การใช้วิธีการที่หลากหลายจะครอบคลุมเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลหลายด้านเพื่อส่งเสริมการจัดการบุคลากรที่ประสบความสำเร็จและความพึงพอใจในงาน
15. เพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพภายในองค์กร
การมอบโอกาสเติบโตในสายอาชีพช่วยเพิ่มการรักษาพนักงาน, กระตุ้นแรงจูงใจ, และเสริมสร้างการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง.
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: จัดตั้งระบบประกาศรับสมัครงานภายในภายในไตรมาสที่ 2 และบรรจุพนักงานในตำแหน่งว่างอย่างน้อย 30% ผ่านการเลื่อนตำแหน่งภายในภายในสิ้นปี
เป้าหมายสำหรับการจัดการประสิทธิภาพ
16. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การทบทวนที่มีประสิทธิภาพให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมาย, เพิ่มผลผลิต, และทำให้พนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท.
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ดำเนินการระบบให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่มีโครงสร้างภายในไตรมาสที่ 3 โดยให้แน่ใจว่าพนักงานอย่างน้อย 80% มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ
ลองดูเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้!
17. เพิ่มอัตราการบรรลุเป้าหมายของพนักงาน
พนักงานที่บรรลุเป้าหมายของตนมีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จของบริษัทมากขึ้น และรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: จัดเวิร์กช็อปการตั้งเป้าหมายรายไตรมาสให้กับพนักงาน เพิ่มอัตราการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลจาก 60% เป็น 80% ภายในสิ้นปี
18. ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะ
โดยส่วนใหญ่แล้ว จุดมุ่งเน้นหลักของโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะหรือการประเมินผลคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลโดยผู้จัดการซึ่งมีข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นเพียงเล็กน้อย โครงสร้างเช่นนี้จำกัดประสิทธิภาพของทีมและขัดขวางการสอดคล้องและความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายขององค์กร
องค์กรที่สร้างสภาพแวดล้อมที่การให้ข้อเสนอแนะ—ไม่ว่าจะเป็นเชิงสร้างสรรค์หรือเพื่อแสดงความยินดี—เป็นสิ่งที่คาดหวังและได้รับการสนับสนุนสำหรับบุคคลในทุกระดับ จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และเพิ่มโอกาสให้เกิดผลงานและความผูกพันของบุคคลแต่ละคนอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
โดยส่วนใหญ่แล้ว จุดมุ่งเน้นหลักของโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะหรือการประเมินผลคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลโดยผู้จัดการซึ่งมีข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นเพียงเล็กน้อย โครงสร้างนี้จำกัดประสิทธิภาพของทีมและขัดขวางการประสานงานและความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายขององค์กร
องค์กรที่สร้างสภาพแวดล้อมที่การให้ข้อเสนอแนะ—ไม่ว่าจะเป็นเชิงสร้างสรรค์หรือเพื่อแสดงความยินดี—เป็นสิ่งที่คาดหวังและได้รับการสนับสนุนสำหรับบุคคลในทุกระดับ จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และเพิ่มโอกาสให้เกิดผลงานและความผูกพันของบุคคลแต่ละคนอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
วัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่เข้มแข็งช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, เสริมสร้างความร่วมมือในทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ฝึกอบรมผู้จัดการ 100% ให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 โดยให้แน่ใจว่าพนักงานอย่างน้อย 90% ได้รับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานรายเดือน
19. จัดโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายงาน
สำหรับเวลาทั้งหมดที่พนักงานลงทุนในบริษัท พวกเขาต้องการทราบว่าบริษัทก็เต็มใจที่จะลงทุนความพยายามเช่นเดียวกันเป็นการตอบแทน การผสานโอกาสในการเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ของพนักงานทุกคนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงความพยายามนี้
เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลนี้อาจมาในรูปแบบของบัญชี LinkedIn Learning สำหรับทั้งบริษัท การเชิญวิทยากรภายในหรือภายนอกบริษัทเป็นประจำทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือโอกาสในการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับพนักงานที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นก้าวที่ถูกต้องในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของคุณอีกด้วย!
เทมเพลตเส้นทางอาชีพโดย ClickUpนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการนำความมุ่งมั่นทางอาชีพส่วนตัวของพนักงานทุกคนมาสู่เป้าหมายรายไตรมาสของพวกเขา รายการนี้จะช่วยให้เป้าหมายของพนักงานของคุณเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในแผนกใดก็ตาม
ผู้สมัครต้องการทราบว่าพวกเขากำลังเข้าร่วมทีมที่จะสนับสนุนให้พวกเขาตาม đuổiความหลงใหลของตัวเอง—แม้ว่าพวกเขาอาจไม่มีประสบการณ์ในตอนนี้ก็ตาม และในระยะยาวมันจะทำให้กำลังคนของคุณแข็งแกร่งขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น และมีความริเริ่มมากขึ้น
ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรภายในธุรกิจประสบความสำเร็จและรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไป เป้าหมายหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเป็นการทำให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและได้รับความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว บทบาทที่แตกต่างกันและประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันต้องการโปรแกรมการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีความมั่นใจว่าโปรแกรมที่พวกเขาเลือกเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรภายในธุรกิจประสบความสำเร็จและรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไป เป้าหมายหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเป็นการทำให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและได้รับความรู้สึกถึงความสำเร็จส่วนบุคคล บทบาทและประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันต้องการโปรแกรมการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีความมั่นใจว่าโปรแกรมที่พวกเขาเลือกเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวมทรัพยากร LinkedIn Learning ครอบคลุมหลายทีมในไตรมาสนี้
เป้าหมายในการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกและครอบคลุม
อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณเริ่มต้นที่นี่
พนักงานต้องการทำงานกับบริษัทที่สะท้อนและยอมรับโลกแห่งความเป็นจริง และที่สำคัญที่สุดคือยอมรับตัวตนของพวกเขาเองวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายและครอบคลุมนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และแนวคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
มุมมองใหม่คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรม และในที่สุดคือความสำเร็จ. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความหลากหลายและการมีส่วนร่วมช่วยให้พนักงานรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร.
เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการบุคลากรคือการมีกลยุทธ์องค์กรที่สร้างกำลังคนที่หลากหลาย ครอบคลุม ยุติธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความมีส่วนร่วม DEIB เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุความสำเร็จ
เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการบุคลากรคือการมีกลยุทธ์องค์กรที่สร้างกำลังคนที่มีความหลากหลาย, ครอบคลุม, ยุติธรรม, และส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม. DEIB เป็นปัจจัยที่สำคัญในการบรรลุความสำเร็จ.
20. เสริมสร้างการดำเนินงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)
แรงงานที่หลากหลายช่วยปรับปรุงนวัตกรรม การตัดสินใจ และชื่อเสียงของบริษัท
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ผ่านการสรรหาบุคลากรที่มุ่งเน้นและการให้คำปรึกษาแบบมีผู้ชี้แนะ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่มีตัวแทนน้อยในตำแหน่งผู้นำขึ้น 10% ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
21. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการยอมรับ
การยอมรับอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน และความสามัคคีในทีม
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: เปิดตัวแพลตฟอร์มการยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในไตรมาสที่ 2 โดยมีพนักงานอย่างน้อย 70% ใช้แพลตฟอร์มในการยกย่องเพื่อนร่วมงานภายในระยะเวลา 6 เดือน
22. ปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
การบาลานซ์ชีวิตการทำงานที่ดีช่วยลดภาวะหมดไฟ เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ดำเนินการนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นภายในไตรมาสที่ 3 และบรรลุความพึงพอใจของพนักงานที่ 85% ในด้านสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานในการสำรวจความผูกพันครั้งถัดไป
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงาน
ทั้งทางจิตใจและร่างกาย การทำงานควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกคนเสมอ
นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่กับวิธีที่พนักงานปฏิบัติต่อกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับความสบายใจในการขอความช่วยเหลือ การรายงานสถานการณ์ที่ไม่สบายใจ และการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย
เป้าหมายอันดับหนึ่งของฉันในบริษัทคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง เราต้องการให้พนักงานไว้วางใจผู้บังคับบัญชา และต้องการให้พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ฉันยังต้องการให้สมาชิกในทีมรู้ว่าฉันพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ ที่พวกเขาอาจมี
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ระบบการสื่อสารที่ช่วยให้ฉันสามารถติดต่อพนักงานแต่ละคนได้สะดวกผ่านช่องทางที่พวกเขาต้องการ (เช่น โทรศัพท์, อีเมล, ข้อความ) ในฐานะผู้นำขององค์กรนี้ ฉันมีความรับผิดชอบในการกำหนดบรรยากาศและวัฒนธรรมภายในทีมของเรา ตลอดจนให้คำแนะนำเมื่อจำเป็นเพื่อให้เราทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
เป้าหมายอันดับหนึ่งของฉันในบริษัทคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง เราต้องการให้พนักงานไว้วางใจผู้บังคับบัญชา และต้องการให้พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ ฉันยังต้องการให้สมาชิกในทีมรู้ว่าฉันพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ ที่พวกเขาอาจมี
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ระบบการสื่อสารที่ช่วยให้ฉันสามารถติดต่อพนักงานแต่ละคนได้สะดวกผ่านช่องทางที่พวกเขาต้องการ (เช่น โทรศัพท์, อีเมล, ข้อความ) ในฐานะผู้นำขององค์กรนี้ ฉันมีความรับผิดชอบในการกำหนดบรรยากาศและวัฒนธรรมภายในทีมของเรา ตลอดจนให้คำแนะนำเมื่อจำเป็นเพื่อให้เราทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ติดต่อพนักงานภายในสิ้นสัปดาห์นี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความชอบในการทำงานและการสื่อสารของพวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณเคารพและเข้าใจขอบเขตส่วนบุคคลของแต่ละคน
24. ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะจากทุกมุมมอง
เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า "เราอยากได้ยินความคิดเห็นจากคุณ!" เราหมายความตามนั้นจริง ๆ
แบบฟอร์มความคิดเห็นดิจิทัลเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และ ภายในองค์กร
แบบฟอร์มความคิดเห็นที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpจะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดภาระในการจัดเรียงความคิดเห็นด้วยการเพิ่มความคิดเห็นไปยังรายการที่จัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกการดูหลายแบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และสถานะที่กำหนดเอง
การให้ข้อเสนอแนะควรเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันและคาดหวังได้หลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และสุภาพคือกุญแจสำคัญสู่การนวัตกรรม และจะนำไปสู่การประชุม การสนทนา และคุณภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน
การพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทางจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ และ Radical Candor เป็นโครงการสำคัญบางประการที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ ClickUp อย่างมาก เมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง มันจะสะท้อนออกมาภายในบริษัท เมื่อพวกเขารู้สึกว่าความคิด ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพวกเขาได้รับการยอมรับ พวกเขาจะมั่นใจในการนำเสนอวิธีแก้ปัญหา เมื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามตระหนักว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจขององค์กร ทุกคนจะทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาไว้
การพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทางจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ และ Radical Candor เป็นโครงการสำคัญบางประการที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ ClickUp อย่างมาก เมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง มันจะสะท้อนออกมาภายในบริษัท เมื่อพวกเขารู้สึกว่าความคิด ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพวกเขาได้รับการยอมรับ พวกเขาจะมั่นใจในการนำเสนอวิธีแก้ปัญหา เมื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามตระหนักว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจขององค์กร ทุกคนจะทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาไว้
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ขอให้พนักงานเขียนและแบ่งปันเอกสาร "ทำงานกับฉัน" ภายในสิ้นสัปดาห์ โดยระบุรูปแบบการสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะที่พวกเขาต้องการ เพื่อรักษาประสบการณ์การให้ข้อเสนอแนะให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา เป็นบวก และส่วนตัว
เป้าหมายการพัฒนาตนเองสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
ท่ามกลางการวางแผนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรระลึกไว้เสมอที่จะมอบเป้าหมายส่วนตัวให้กับทีมของตนด้วย เป้าหมายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีมปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
25. ขยายความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลผ่านการรับรอง
การรับรองมาตรฐานช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ และทักษะด้านทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ภายในเดือนธันวาคม ทุ่มเวลาอย่างน้อยห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อศึกษาและสอบรับประกาศนียบัตร SHRM-CP (สมาคมการจัดการทรัพยากรมนุษย์—ผู้ได้รับการรับรอง)
26. พัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะและการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำ, อิทธิพล, และผลกระทบทางอาชีพ
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: เข้าร่วมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะภายในไตรมาสที่ 2 และนำเสนอการนำเสนอด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อยสามครั้งในการประชุมบริษัทก่อนสิ้นปี
27. พัฒนาทักษะการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การสรรหา การรักษาพนักงาน และการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล HR ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการ HR อย่างน้อยสองข้อภายในสิ้นปี
วิธีติดตามเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมของคุณ
ว้าว! คุณมีเป้าหมาย SMART ที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกถึง 27 ข้อ ที่จะนำเสนอให้กับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ และพนักงานของคุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
แม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนที่ดูเหมือนเล็กน้อยที่สุดการมีซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ทรงพลังเพื่อจัดระเบียบทีม เป้าหมาย และ KPI ของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความเป็นบวกเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ
นั่นคือวิธีที่ ClickUp ช่วยลดภาระงานของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณ
ClickUpคือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดในการสร้าง ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวที่จัดการงานอื่นๆ ของคุณอยู่แล้ว
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
📥 รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานของเราได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด—และวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ
ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกแผนก—รวมถึงคุณสมบัติ Goals ของ ClickUpสำหรับการติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่า, ใช่หรือไม่, และเป้าหมายแบบสปรินต์
เก็บเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณไว้ในโฟลเดอร์เป้าหมายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ และแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงเป้าหมายแต่ละรายการได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งเป้าหมายทั้งแบบส่วนตัวและแบบทีม
ติดตามเป้าหมายด้วยซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงาน!
นอกเหนือจากฟีเจอร์เป้าหมายที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp ยังมีห้องสมุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดของแบบฟอร์มและเทมเพลต HRที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟรี เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการตามไอเดียใหม่ ๆ ได้ทันทีที่คุณมี
อย่าปล่อยให้เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณต้องถูกมองข้ามไปอีกแม้เพียงวินาทีเดียว สมัคร ClickUp ฟรี เพื่อเริ่มมุ่งเน้นการดำเนินงานของคุณไปที่บุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ 💜